Contratação de prestadores de serviços independentes: Estratégias inteligentes para o crescimento dos negócios

isenção de responsabilidade: este artigo tem o objetivo de fornecer orientações gerais e práticas recomendadas sobre a contratação de prestadores de serviços independentes. Não se destina a substituir uma consultoria jurídica ou financeira profissional._

Administrar uma empresa geralmente significa usar vários chapéus e fazer malabarismos com inúmeras responsabilidades.

À medida que a carga de trabalho aumenta, cumprir os prazos sem sobrecarregar sua equipe pode se tornar um desafio. Você sabe que precisa de ajuda extra, mas contratar um funcionário em tempo integral parece ser um compromisso muito grande.

Isso lhe parece familiar? Muitos proprietários de pequenas empresas e líderes de startups enfrentam o mesmo dilema - precisam de habilidades especializadas sem o custo de uma contratação permanente.

É aí que entram os prestadores de serviços independentes. Eles oferecem o equilíbrio ideal de flexibilidade e conhecimento especializado sem as obrigações de longo prazo de um funcionário em tempo integral.

Entretanto, empregar prestadores de serviços independentes não é tão simples quanto publicar um anúncio de emprego. Isso envolve examinar minuciosamente os candidatos, classificá-los corretamente e garantir a conformidade legal.

Neste blog, vamos orientá-lo em cada etapa do processo de contratação de um prestador de serviços independente, para que você possa se concentrar no que faz de melhor: expandir seus negócios.

Por que contratar um prestador de serviços autônomo?

Vamos começar com o básico: por que você deve contratar prestadores de serviços independentes?

Não se trata apenas de expandir a sua equipe; trata-se de trazer a experiência certa exatamente quando você precisa dela. Os prestadores de serviços independentes proporcionam uma vantagem estratégica ao oferecer habilidades especializadas que podem impulsionar seus negócios.

E os números comprovam isso:

Em 2023, quase 37% da força de trabalho dos EUA consistia em trabalhadores autônomos. Essa tendência mostra que as empresas dependem cada vez mais desses especialistas para manter a flexibilidade e atender às demandas do mercado em constante evolução.

Veja como a contratação de prestadores de serviços autônomos oferece uma vantagem real à sua empresa:

Flexibilidade incomparável: Você pode lidar facilmente com períodos de alta demanda, como as férias, expandindo sua equipe por meio de trabalhadores independentes ou freelancers. Quando as coisas desaceleram ou o projeto termina, você pode reduzir a equipe rapidamente

Você pode lidar facilmente com períodos de alta demanda, como as férias, expandindo sua equipe por meio de trabalhadores independentes ou freelancers. Quando as coisas desaceleram ou o projeto termina, você pode reduzir a equipe rapidamente Eficiência de custos: Pague somente pelos serviços prestados e pelo trabalho entregue. Por exemplo, se você precisar reformular um site, contrate um prestador de serviços em vez de um designer em tempo integral. Essa abordagem mantém seu orçamento enxuto e evita impostos sobre a folha de pagamento, ao mesmo tempo em que acessa talentos de alto nível

Pague somente pelos serviços prestados e pelo trabalho entregue. Por exemplo, se você precisar reformular um site, contrate um prestador de serviços em vez de um designer em tempo integral. Essa abordagem mantém seu orçamento enxuto e evita impostos sobre a folha de pagamento, ao mesmo tempo em que acessa talentos de alto nível Especialização sob demanda: Obtenha habilidades especializadas exatamente quando você precisar delas. Segerenciamento da terceirização do desenvolvimento de software ou liderando o lançamento de um produto, os prestadores de serviços independentes trazem a experiência necessária para atingir objetivos específicos

Obtenha habilidades especializadas exatamente quando você precisar delas. Segerenciamento da terceirização do desenvolvimento de software ou liderando o lançamento de um produto, os prestadores de serviços independentes trazem a experiência necessária para atingir objetivos específicos Resposta rápida: Integre talentos para projetos sensíveis ao tempo ou mudanças repentinas na equipe em questão de dias, não de meses. Esse sistema ajuda você a cumprir prazos apertados e preencher lacunas cruciais, garantindo que seus projetos continuem no caminho certo

Integre talentos para projetos sensíveis ao tempo ou mudanças repentinas na equipe em questão de dias, não de meses. Esse sistema ajuda você a cumprir prazos apertados e preencher lacunas cruciais, garantindo que seus projetos continuem no caminho certo Perspectivas novas: Infundir seus projetos com novas ideias e abordagens diversas. Os prestadores de serviços trazem experiências variadas que podem gerar soluções inovadoras que sua equipe interna talvez não tenha considerado

Infundir seus projetos com novas ideias e abordagens diversas. Os prestadores de serviços trazem experiências variadas que podem gerar soluções inovadoras que sua equipe interna talvez não tenha considerado Risco reduzido: Mitigue os riscos testando a adequação do prestador de serviços antes da contratação. Avalie a adequação cultural e o desempenho de um prestador de serviços antes de decidir se ele é adequado para uma função de longo prazo

Leia mais: Gerenciamento de projetos de agências Ace: Ferramentas, estratégias e modelos

Habilidades e qualificações comuns a serem procuradas em um prestador de serviços independente

A decisão de contratar um prestador de serviços autônomo é o primeiro passo. O verdadeiro desafio? Encontrar candidatos que se encaixem na função e possam oferecer resultados excepcionais.

Vamos detalhar o que você deve procurar no prestador de serviços independente "certo" para a sua empresa:

Experiência relevante: Combine as habilidades de um prestador de serviços independente com as necessidades do seu projeto. Verifique o portfólio, as certificações e o histórico do prestador de serviços para garantir que ele possa fornecer os resultados que você espera

Combine as habilidades de um prestador de serviços independente com as necessidades do seu projeto. Verifique o portfólio, as certificações e o histórico do prestador de serviços para garantir que ele possa fornecer os resultados que você espera Conhecimento específico do setor: Procure empreiteiros que entendam do seu setor. A familiaridade deles com seu campo traz insights valiosos e soluções personalizadas para seus desafios exclusivos

Procure empreiteiros que entendam do seu setor. A familiaridade deles com seu campo traz insights valiosos e soluções personalizadas para seus desafios exclusivos Atitude de resolução de problemas: Busque prestadores de serviços que sejam excelentes em pensar por conta própria e lidar com desafios de forma criativa. Eles devem superar obstáculos e manter os projetos no caminho certo

Busque prestadores de serviços que sejam excelentes em pensar por conta própria e lidar com desafios de forma criativa. Eles devem superar obstáculos e manter os projetos no caminho certo Habilidades de comunicação excepcionais: A comunicação eficaz é crucial para colaborações bem-sucedidas, especialmente com prestadores de serviços remotos. Certifique-se de que eles possam articular ideias com clareza, fornecer atualizações regulares e trabalhar com sua equipe, mesmo à distância

A comunicação eficaz é crucial para colaborações bem-sucedidas, especialmente com prestadores de serviços remotos. Certifique-se de que eles possam articular ideias com clareza, fornecer atualizações regulares e trabalhar com sua equipe, mesmo à distância Adequação cultural e adaptabilidade: Selecione prestadores de serviços que estejam alinhados com os valores da sua empresa e que possam se adaptar à evolução dos requisitos do projeto, garantindo uma integração tranquila à cultura da empresa

Por exemplo, se você for terceirizar o gerenciamento de projetos para desenvolver um sistema de CRM personalizado, você precisará de uma empresa contratada com experiência no gerenciamento de projetos de escala semelhante. Ele deve ser excelente em liderar equipes, gerenciar riscos, usar métodos ágeis e cumprir prazos - habilidades cruciais para manter o projeto no caminho certo.

Por outro lado, se estiver contratando um prestador de serviços para análise de marketing, concentre-se em suas habilidades de solução de problemas. Procure alguém que possa fornecer exemplos específicos de como reverter uma campanha que pode sofrer uma queda repentina de desempenho.

Dica profissional: Antes de fechar o acordo com seu novo contratado, certifique-se de cobrir detalhes cruciais:

Verifique o fuso horário para garantir que ele esteja disponível quando você precisar dele

Confirmar os requisitos de visto ou permissão de trabalho

Chegue a um acordo sobre os métodos de pagamento e a moeda logo de início para evitar problemas financeiros no futuro

Contratação de um prestador de serviços autônomo: 7 etapas a seguir

Pronto para contratar um prestador de serviços autônomo? Embora o processo possa parecer desafiador, especialmente para equipes pequenas sem um departamento de RH dedicado, um plano claro o ajudará a simplificá-lo.

Aqui estão sete etapas para orientá-lo, garantindo que você contrate a pessoa certa e a prepare para o sucesso:

Etapa 1: Crie uma descrição de cargo específica

Uma descrição de emprego bem elaborada é essencial para atrair talentos e garantir um bom relacionamento entre empregador e empregado.

Veja a seguir como contratar os melhores candidatos:

Defina o escopo do projeto : Descreva os objetivos, as entregas e os marcos. Por exemplo, "Precisamos de um designer freelancer para criar um novo logotipo e materiais de marca, com um prazo de [digamos, quatro semanas a partir da data de início]"

: Descreva os objetivos, as entregas e os marcos. Por exemplo, "Precisamos de um designer freelancer para criar um novo logotipo e materiais de marca, com um prazo de [digamos, quatro semanas a partir da data de início]" Especifique as habilidades necessárias: Liste as habilidades e qualificações essenciais. Por exemplo, "É necessário ter proficiência em Adobe Illustrator e um portfólio sólido

Liste as habilidades e qualificações essenciais. Por exemplo, "É necessário ter proficiência em Adobe Illustrator e um portfólio sólido Defina prazos: Inclua prazos específicos para diferentes fases do projeto. Por exemplo, "O primeiro rascunho deve ser entregue em duas semanas, com as revisões finais e a entrega até o final do mês

Inclua prazos específicos para diferentes fases do projeto. Por exemplo, "O primeiro rascunho deve ser entregue em duas semanas, com as revisões finais e a entrega até o final do mês Esclareça as condições de pagamento: Esclareça as taxas e os métodos de pagamento. Por exemplo, "Pagamento de US$ 500 no total, metade adiantado via PayPal e o restante na entrega

Esclareça as taxas e os métodos de pagamento. Por exemplo, "Pagamento de US$ 500 no total, metade adiantado via PayPal e o restante na entrega Destaque o contexto do projeto: Forneça informações sobre o projeto. Por exemplo, "O projeto visa atualizar a identidade da nossa marca para o lançamento de um novo produto voltado para o público da Geração Z

Mas vamos ser honestos: criar descrições de cargos do zero para cada posição é uma tarefa tediosa e demorada que o distrai de prioridades mais estratégicas.

Você precisa de uma solução que simplifique o processo e aprimore sua estratégia de contratação. Ferramentas de recrutamento com IA podem ser úteis nesse sentido. Elas automatizam a criação de descrições de cargos, garantindo consistência e precisão e liberando seu tempo para tarefas mais estratégicas.

É nesse ponto que ClickUp é uma ferramenta de produtividade abrangente, projetada para aumentar a eficiência e aprimorar a colaboração. Vamos explorar seus recursos à medida que avançamos.

#

Cérebro ClickUp

Gere descrições de cargos atraentes e detalhadas usando o ClickUp Brain

Você pode usar Cérebro ClickUp para escrever descrições de cargos profissionais e precisas. Seu recurso AI Writer oferece prompts específicos de função adaptados para tarefas de RH, como "Create job listing", para ajudar a gerar ilustrações detalhadas para qualquer função e setor.

Insira o título do cargo ou outras informações relevantes e a IA criará um briefing personalizado. Você também pode ajustar o tom e a criatividade para que correspondam ao estilo da sua empresa, garantindo que as descrições de cargos sejam abrangentes e bem estruturadas.

Etapa 2: Verifique o status de contratante independente

Depois de publicar seu anúncio de emprego, analisar as candidaturas e selecionar os candidatos, é essencial determinar o status de emprego deles antes de tomar uma decisão final. De acordo com o IRS os prestadores de serviços independentes são diferentes dos empregados em tempo integral. Eles são indivíduos autônomos que têm controle sobre como realizam seu trabalho e usam suas ferramentas ou equipamentos. Eles também são responsáveis pelo pagamento dos impostos sobre o trabalho autônomo, incluindo o Seguro Social e o Medicare.

**A classificação incorreta de um funcionário como prestador de serviços independente pode resultar em penalidades, impostos atrasados e a necessidade de pagamento de salário mínimo e horas extras. É por isso que é fundamental aplicar os critérios corretos ao definir o status de um funcionário para garantir a conformidade e evitar possíveis problemas.

Veja como você pode fazer isso:

Entenda a classificação

O Departamento do Trabalho dos EUA (DOL) e o IRS estabeleceram diretrizes claras para especificar a classificação correta. A classificação A nova regra do DOL, em vigor a partir de 11 de março de 2024 revisa a forma como o status de emprego de contratante independente é analisado de acordo com a Lei de Padrões de Trabalho Justo (FLSA).

Essa regra substitui a regra IC anterior de 2021, que se concentrava principalmente na natureza do controle e na oportunidade de lucro ou prejuízo. A regra atualizada adota uma abordagem mais equilibrada, dando peso igual a todos os seis fatores - nenhum fator isolado é conclusivo.

Veja a seguir um detalhamento dos seis fatores a serem considerados:

Autonomia: O trabalhador tem autonomia significativa sobre como e quando executa suas tarefas? Os contratados independentes definem seus horários e determinam seus métodos

O trabalhador tem autonomia significativa sobre como e quando executa suas tarefas? Os contratados independentes definem seus horários e determinam seus métodos Lucro ou prejuízo: O trabalhador pode influenciar o lucro ou o prejuízo por meio de sua habilidade ou decisão gerencial?

O trabalhador pode influenciar o lucro ou o prejuízo por meio de sua habilidade ou decisão gerencial? Investimento em ferramentas: O trabalhador investe em suas ferramentas e recursos? Os contratados independentes geralmente fornecem seus materiais, ao contrário dos empregados que dependem dos recursos fornecidos pelo empregador

O trabalhador investe em suas ferramentas e recursos? Os contratados independentes geralmente fornecem seus materiais, ao contrário dos empregados que dependem dos recursos fornecidos pelo empregador Natureza da relação: A relação de trabalho é baseada em projetos ou temporária? Uma conexão mais indefinida geralmente indica status de empregado

A relação de trabalho é baseada em projetos ou temporária? Uma conexão mais indefinida geralmente indica status de empregado Habilidades especializadas: O prestador de serviços autônomo é contratado por habilidades especializadas e espera-se que tome iniciativa?

O prestador de serviços autônomo é contratado por habilidades especializadas e espera-se que tome iniciativa? Centralidade para o negócio: O trabalho é essencial para suas operações comerciais? Em caso afirmativo, é mais provável que o trabalhador seja um funcionário do que um prestador de serviços autônomo

Solicitar documentação

Para respaldar o status de prestador de serviços independente, é essencial reunir a documentação adequada.

Veja a seguir o que você precisa solicitar:

Obter uma cópia da licença comercial para verificar se ele está operando como uma entidade comercial legítima

Solicitar um Formulário W-9 preenchido, que forneça o número de identificação do contribuinte (TIN) e confirme sua condição de prestador de serviços independente

Além das leis federais, mantenha-se informado sobre todas as regulamentações aplicáveis em nível estadual e certifique-se de cumpri-las.

Dica profissional: Você pode usar para consultar modelos para facilitar esse processo. Dessa forma, você pode reunir com eficiência toda a documentação necessária e manter a conformidade com as normas federais e estaduais.

Etapa 3: realizar uma verificação completa dos antecedentes

Como possível empregador, certifique-se de realizar uma verificação completa dos antecedentes antes de contratar um prestador de serviços independente. Essa etapa garante que o candidato seja confiável, qualificado e livre de problemas que possam atrapalhar o seu projeto.

Aqui está uma abordagem simplificada para verificar suas habilidades e evitar riscos potenciais:

Verifique novamente suas licenças, certificações e formação relevante para confirmar que atendem aos padrões do setor e aos requisitos legais

Examine seus projetos anteriores e obtenha feedback ou depoimentos de clientes ou empregadores anteriores para avaliar a qualidade e a consistência de seu trabalho

Realize sua devida diligência, dentro dos limites legais, sobre o histórico de trabalho e os antecedentes do contratado

Etapa 4: Realizar entrevistas formais

As entrevistas são mais do que avaliações de habilidades - elas são essenciais para avaliar como um candidato se comunica, trabalha em equipe e se encaixa no seu projeto.

Mas, sem uma abordagem estruturada, seu processo de entrevista pode rapidamente se tornar ineficiente, levando a decisões de contratação ruins. Modelos de entrevista prontos para uso ajudarão você a contratar e entrevistar melhor. Esses modelos oferecem uma estrutura consistente, garantindo que cada entrevista seja completa e abranja todos os aspectos essenciais, mantendo a imparcialidade.

Modelo de processo de entrevista do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de processo de entrevista do ClickUp

Modelo de processo de entrevista do ClickUp se destaca por sua capacidade de simplificar e elevar todo o processo de entrevista. Esse modelo gratuito fornece um guia passo a passo com perguntas personalizáveis adaptadas às necessidades de seu setor.

Veja como ele ajuda:

Utilize um sistema de pontuação fácil de usar para avaliações consistentes dos candidatos

Armazenar currículos, cartas de apresentação e notas de verificação de referência em um local centralizado

Monitorar o progresso do candidato com um gráfico prático para ficar por dentro de cada etapa da entrevista

Faça o download deste modelo

Etapa 5: redigir um contrato por escrito juridicamente vinculativo

Então, você finalizou a contratação do seu contratante independente - o que vem a seguir?

É hora de fechar tudo com um contrato sólido. Esse documento bem redigido é crucial para definir expectativas claras e proteger você e seu contratado.

Mas e se você deixar passar detalhes importantes ou ficar atolado no jargão jurídico? Por exemplo, ignorar os termos de indenização dos trabalhadores pode resultar em disputas. Se você esquecer de incluir despesas reembolsáveis ou cláusulas de confidencialidade, poderá enfrentar custos inesperados ou violações de informações confidenciais.

É aí que entram os formulários pré-fabricados modelos de contrato de serviço são muito úteis. Eles simplificam o processo, protegem seus interesses e reduzem o risco de problemas imprevistos.

Modelo de contrato de freelancer do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de contrato de freelancer do ClickUp

Modelo de contrato de freelancer do ClickUp é uma excelente opção para a elaboração de contratos profissionais. Ele inclui todos os componentes essenciais e oferece seções personalizáveis projetadas para trabalho freelance. Preencha seus dados e você terá um contrato polido e profissional pronto.

Esse modelo ajuda você a:

Criar acordos legalmente vinculantes que protegem os direitos e interesses de ambas as partes

Evitar recriar contratos do zero todas as vezes, reduzindo o esforço e o custo

Manter uma linguagem uniforme em todos os contratos de trabalhadores autônomos para maior clareza

Definir expectativas e negociar termos com facilidade

Faça o download deste modelo

**Lembre-se de que, embora o modelo seja um ótimo ponto de partida, não deixe de procurar aconselhamento jurídico profissional antes de finalizar seus documentos contratuais

Etapa 6: Forneça uma integração estruturada

Quando seu novo prestador de serviços independente estiver pronto para ingressar na empresa, é essencial garantir uma experiência de integração tranquila e envolvente. Comece com uma sessão de orientação para apresentá-lo às políticas, aos procedimentos e à cultura da equipe da sua empresa. Plataforma de gerenciamento de RH tudo-em-um do ClickUp com sua interface intuitiva, torna esse processo fácil para equipes de qualquer tamanho. Ela ajuda você a economizar tempo e garante uma transição perfeita para seu novo contratado.

Além disso, use os seguintes recursos para aprimorar a experiência de integração:

UseDashboards do ClickUp para verificar o progresso, rastrear KPIs e visualizar fluxos de trabalho. Essa visibilidade em tempo real ajuda você e seu prestador de serviços independente a ficarem por dentro dos marcos do projeto e a identificarem antecipadamente quaisquer obstáculos

Obtenha relatórios em tempo real sobre tarefas atribuídas ou concluídas, tempo gasto e muito mais com os Dashboards do ClickUp

Colete feedback comFormulários do ClickUpincluindo enquetes, pesquisas e solicitações. Esses formulários personalizáveis ajudam você a obter insights dos novos contratados e a melhorar a experiência de integração

UseDocumentos do ClickUp para criar wikis detalhados da empresa que colocam rapidamente os novos contratados em dia. Com recursos como páginas aninhadas e edição em tempo real, você pode garantir que todas as informações permaneçam precisas e atualizadas

Crie, edite, armazene e compartilhe todas as informações relacionadas ao projeto com seus contratados independentes usando o ClickUp Docs

UseAutomações do ClickUp para lidar com tarefas e fluxos de trabalho repetitivos. Ele ajuda a automatizar ações como atribuições de tarefas, atualizações de status e lembretes para simplificar processos e aumentar a eficiência

Dica de bônus: Use software de integração de funcionários para automatizar e otimizar o processo de integração. Ele garante uma transição tranquila, gerenciando tarefas e acompanhando o progresso de forma eficaz.

Etapa 7: Faça uma lista de verificação das tarefas legais

A conclusão de uma lista de verificação completa dos requisitos legais após a contratação de prestadores de serviços independentes é fundamental para garantir a conformidade. Familiarize-se com os impostos federais sobre o trabalho e os formulários relevantes para obter uma documentação precisa e consulte um profissional jurídico qualificado, especializado em contratos de prestadores de serviços independentes, antes de prosseguir.

Você pode usar a lista de verificação para ajudar a controlar alguns dos requisitos:

Preencher o formulário 1099-NEC

Se você pagou a um prestador de serviços US$ 600 ou mais e não usou cartão de crédito ou serviço de pagamento de terceiros, deverá preencher o Formulário 1099-NEC e apresentá-lo ao IRS conforme exigido. Esse formulário detalha os ganhos do prestador de serviços e é essencial para a declaração precisa de impostos. Consulte seu contador público certificado (CPA, Certified Public Accountant) para decidir se você também precisa apresentar algum formulário 1099 ao seu estado

Verifique a conformidade com todas as leis e diretrizes trabalhistas aplicáveis

Garanta a conformidade com as leis trabalhistas, como a Fair Labor Standards Act (FLSA), que estabelece padrões para salário mínimo, pagamento de horas extras, manutenção de registros e trabalho infantil nos Estados Unidos.

Leia mais: 10 melhores ferramentas de recrutamento de IA para contratação de equipes em 2024

Otimize seu fluxo de trabalho com modelos de contratação de prestadores de serviços independentes

Agora que você já domina os conceitos básicos de contratação de prestadores de serviços independentes, leve seu processo para o próximo nível com estes modelos gratuitos de RH . Eles simplificam o rastreamento de candidatos, melhoram as avaliações e aprimoram o gerenciamento do fluxo de trabalho, tornando seu processo de recrutamento mais eficiente.

Vamos dar uma olhada nas principais opções de modelos para elevar sua estratégia de contratação:

Modelo de contratação de candidatos

Faça o download deste modelo

ClickUp Hiring Candidates Template (modelo de contratação de candidatos)

Modelo de contratação de candidatos do ClickUp pode ser sua opção para o gerenciamento de candidatos sem esforço. Ele se integra perfeitamente ao ClickUp Forms, Google Forms, Typeform e outras ferramentas de candidatura. Esse modelo consolida todos os dados do candidato em uma única plataforma para simplificar o fluxo de trabalho e aprimorar a tomada de decisões.

Veja como ele ajuda:

Simplifique as avaliações de candidatos com escalas de classificação personalizáveis

Manter o controle dos prazos com listas de verificação incorporadas e lembretes automatizados

Comparar candidatos usando tabelas interativas e quadros de controle

Faça o download deste modelo

Modelo de matriz de seleção de contratação

Faça o download deste modelo

Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Ao avaliar diferentes prestadores de serviços independentes, Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp simplifica o processo e garante decisões justas e informadas. Essa ferramenta aprimora a organização e a transparência, ajudando você a fazer a melhor escolha para sua empresa.

Dessa forma, ela o ajuda a:

Centralizar as solicitações de emprego e as indicações de contratados

Aumentar a precisão das decisões, qualificando os candidatos com base em critérios essenciais, como experiência e habilidades

Usar a visualização Call Assignments para envolver vários membros da equipe nas entrevistas

Tomar decisões baseadas em dados e minimizar preconceitos inconscientes

Faça o download deste modelo

Modelo de recrutamento e contratação

Faça o download deste modelo

Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

Deseja capturar e armazenar informações de candidatos, acompanhar inscrições e manter registros organizados em um só lugar? Modelo de pasta de recrutamento e contratação do ClickUp torna essa visão uma realidade. Esse kit de ferramentas abrangente revoluciona seu processo de busca de talentos.

Veja como ele simplifica sua contratação:

Mantenha todos os detalhes de seus candidatos e registros de recrutamento organizados em um só lugar

Gerencie e monitore as solicitações de emprego do início ao fim sem perder o ritmo

Use scorecards de entrevistas e formulários de candidatura incorporados para garantir a consistência

Faça o download deste modelo

Modelo de lista de verificação de contratação

Faça o download deste modelo

Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Uma lista de verificação de contratação é fundamental para simplificar o processo de integração e controlar todas as tarefas com eficiência. O Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp pode ser seu maior aliado nessa jornada. Esse modelo interativo descreve todas as etapas do processo de contratação, garantindo que você fique atento aos detalhes e prazos.

Veja como ele ajuda:

Definir e documentar os critérios de contratação para garantir expectativas claras e consistentes

Acompanhar todos os estágios do recrutamento com facilidade, desde a busca inicial até a integração final

Compartilhar listas de verificação com os novos contratados para uma transição transparente e acolhedora

Monitorar o progresso e a conclusão das tarefas para manter o processo de contratação no caminho certo

Faça o download deste modelo

Como preparar os novos prestadores de serviços independentes para o sucesso

Após a contratação, seus prestadores de serviços independentes estão prontos para assumir suas funções. Mas aqui está um segredo: o sucesso deles depende de mais do que suas habilidades. É importante dar a eles as ferramentas e tecnologias certas para brilharem. Aqui estão algumas estratégias de especialistas para ajudá-lo:

Dê a eles um início tranquilo

Embora os prestadores de serviços independentes possam não ser funcionários em tempo integral, eles precisam de uma integração adequada para entender a cultura, as ferramentas e os processos da sua empresa.

Convide contratantes em seu espaço de trabalho do ClickUp com acesso personalizado de convidados para simplificar esse processo. Esse recurso permite que você escolha o que os contratados podem ver e interagir, garantindo que suas informações proprietárias permaneçam seguras.

Personalize os espaços de trabalho e os painéis de acordo com suas funções específicas, tornando a experiência de integração tranquila e eficiente.

Mantenha os projetos sob controle com o gerenciamento inteligente de tarefas

Divida os projetos em tarefas precisas e gerenciáveis para que seus prestadores de serviços independentes tenham um bom começo. Essa abordagem ajuda os prestadores de serviços independentes a começar com força, garantindo que eles entendam cada etapa, cumpram os prazos e se mantenham organizados durante todo o projeto.

Você pode usar Tarefas do ClickUp para mapear cada detalhe, definir datas de vencimento e adicionar subtarefas para cada etapa. Dessa forma, ele agiliza o fluxo de trabalho, aumenta a clareza e mantém tudo dentro do cronograma.

Mantenha a comunicação fluindo

Promova linhas abertas de comunicação para garantir que todos estejam na mesma página, mesmo quando estiver trabalhando com prestadores de serviços remotos.

Estabeleça check-ins regulares por e-mail, chamadas de vídeo ou uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Certifique-se de que os prestadores de serviços saibam com quem entrar em contato em caso de problemas diferentes e estabeleça um protocolo para atualizações.

Simplifique os pagamentos e a remuneração

Descreva a estrutura de pagamento no contrato, incluindo taxas, marcos de pagamento e datas de vencimento.

**Quer você esteja pagando por hora, por projeto ou com base em marcos, certifique-se de que esses detalhes estejam acordados e minuciosamente documentados para evitar mal-entendidos

Além disso, use um sistema de pagamento confiável para gerenciar as transações com eficiência.

Automatize os pagamentos sempre que possível para garantir a compensação em tempo hábil e manter um registro transparente de todas as interações financeiras. Essa abordagem não apenas simplifica o processo, mas também gera confiança com seus prestadores de serviços independentes, garantindo que eles sejam pagos pontualmente e com precisão.

Faça o download deste modelo

Modelo de fatura de contratante independente do ClickUp

Nesse sentido, você pode simplificar o processamento de pagamentos com Modelo de fatura de prestador de serviços autônomo do ClickUp . Com esse modelo, os prestadores de serviços autônomos podem criar, controlar e processar faturas com eficiência.

Veja como ele ajuda:

Personalizar os campos da fatura para atender às especificidades do projeto e às condições de pagamento

Acompanhar e gerenciar facilmente o status da fatura, mantendo os prestadores de serviços informados

Manter registros organizados para simplificar a preparação de impostos e o gerenciamento financeiro

Faça o download deste modelo

Bônus: Use modelos de orçamento de empreiteiros para um gerenciamento de projetos perfeito e estimativas detalhadas. Esses modelos simplificam o processo, garantindo precisão e consistência em seu orçamento e planejamento.

Incentive o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades

Investir no crescimento de seus prestadores de serviços independentes oferece benefícios de longo prazo para seus projetos. Forneça a eles acesso a recursos de aprendizagem, materiais de treinamento e bases de conhecimento para aprimorar suas habilidades e conhecimentos.

**Dedique tempo para entender seus estilos de trabalho, preferências e motivações. Demonstre apreço genuíno pelas contribuições deles e faça com que se sintam valorizados como parte da equipe

Ao promover relacionamentos sólidos e apoiar o desenvolvimento deles, você aumenta a probabilidade de reter os melhores talentos e criar uma rede confiável de prestadores de serviços.

Leia mais: Testamos os 10 melhores softwares de gerenciamento e sistemas de rastreamento de prestadores de serviços

Aprimore seu processo de contratação de prestadores de serviços independentes com o ClickUp

A contratação de prestadores de serviços independentes pode beneficiar significativamente sua empresa. Para garantir o sucesso deles, é necessário definir expectativas claras, manter uma comunicação aberta e equipá-los com as ferramentas certas.

O ClickUp otimiza todos os aspectos do gerenciamento de prestadores de serviços, desde a definição de funções de trabalho e o acompanhamento do progresso até o manuseio de documentos e a integração - tudo em uma única e poderosa plataforma. Isso simplifica o processo e aumenta a eficiência, garantindo que seus prestadores de serviços estejam bem integrados e alinhados com suas metas comerciais.

Pronto para elevar seus esforços de recrutamento e contratar os melhores talentos com facilidade? Registre-se no ClickUp e transforme seu processo de contratação de prestadores de serviços independentes hoje mesmo!