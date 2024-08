Como gerenciar a terceirização do desenvolvimento de software: Dicas essenciais

A questão de terceirizar ou não o desenvolvimento de software o deixa sem dormir?

Se sim, nós o entendemos perfeitamente.

Embora muitas empresas terceirizem o desenvolvimento de software, isso tem seu quinhão de desafios. Se não for planejado ou gerenciado adequadamente, pode criar mais problemas do que os iniciais.

A terceirização de software, independentemente do tamanho da sua organização, não se trata apenas de procurar empresas de desenvolvimento de software e escolher uma.

O desenvolvimento eficiente de software exige esforços coordenados das equipes técnicas, de gerenciamento de projetos, de testes de qualidade e de garantia - e você precisa de uma equipe A para resolver seus problemas de software.

Se estiver tentando decidir se os serviços de terceirização de software fazem sentido para a sua organização ou se estiver procurando otimizar a sua estratégia de terceirização, continue lendo.

Exploramos estratégias e percepções abrangentes que o orientarão com sucesso no gerenciamento da terceirização do desenvolvimento de software.

O que é a terceirização do desenvolvimento de software?

A terceirização do desenvolvimento de software envolve a contratação de um desenvolvedor de software externo ou de uma empresa de desenvolvimento para gerenciar todo ou parte de um projeto de desenvolvimento de software.

Essa abordagem geralmente é adotada para aproveitar habilidades especializadas que não existem internamente, reduzir despesas operacionais e liberar a equipe interna para se concentrar nas tarefas essenciais do negócio.

Os serviços de terceirização podem variar muito em termos de escopo e vão desde a criação e implementação de soluções de software inteiras a partir do zero até a realização de tarefas específicas em um projeto maior. Essas tarefas podem incluir o design da interface do usuário, testes de software, testes de segurança, integração de sistemas etc.

Por que a terceirização surgiu como um modelo de negócios popular?

O cenário tecnológico está mudando rapidamente, e o trabalho remoto está se tornando a norma. Neste momento, aproveitar um pool global de recursos por meio de serviços de terceirização permite que as empresas tenham acesso aos melhores especialistas do setor sem sacrificar a flexibilidade e a escalabilidade. Como resultado, as empresas que terceirizam o desenvolvimento de software podem acelerar seu crescimento e inovar com mais eficiência, concentrando-se em seus principais recursos.

O processo de terceirização do desenvolvimento de software

1. Avaliação dos requisitos do projeto

Antes de escolher uma empresa de desenvolvimento de software, tenha clareza sobre os requisitos e os produtos que você espera, os prazos de entrega e o escopo geral do projeto.

Você precisa criar uma nova solução ou deseja adicionar novos recursos a uma solução existente?

Para quem você está desenvolvendo ou atualizando o software? Que problemas a terceirização de software resolverá?

Quais são as restrições da sua equipe de desenvolvimento interna?

Leve em consideração o custo, a complexidade do projeto, a experiência interna e a disponibilidade de recursos para descobrir os obstáculos em seu processo de desenvolvimento de software.

2. Avaliação de possíveis empresas de terceirização de desenvolvimento de software

Seu processo de avaliação do provedor de serviços de terceirização envolve as seguintes etapas:

Compilar uma lista de empresas de desenvolvimento de software relevantes e avaliar o conhecimento de domínio, a experiência com projetos semelhantes ao seu e o histórico de trabalho anterior; o site delas deve fornecer informações básicas sobre elas

de empresas de desenvolvimento de software relevantes e o conhecimento de domínio, a experiência com projetos semelhantes ao seu e o histórico de trabalho anterior; o site delas deve fornecer informações básicas sobre elas Para avaliar a reputação do setor, verifique as avaliações e críticas de clientes on-line - Google My Business, TrustPilot, G2 e Capterra são bons lugares para começar

Quando você estiver em negociações com uma empresa de terceirização, aqui estão algumas perguntas que você deve fazer:

Qual é o processo de contratação de seus engenheiros de software, designers, testadores e outros envolvidos na criação e implementação do projeto de desenvolvimento de software?

Qual é o conhecimento técnico da equipe de desenvolvimento e a experiência dos desenvolvedores que trabalharão no seu projeto?

Eles já prestaram serviços de desenvolvimento de software para empresas semelhantes à sua?

Qualferramentas de desenvolvimento de software eles usam?

Entenda a estrutura de preços, se é de preço fixo, tempo e materiais ou outro modelo, e o que está incluído no contrato de desenvolvimento de software

Informe-se sobre o controle de qualidade, os processos de teste e as medidas de segurança quando houver envolvimento de prestadores de serviços terceirizados (como a hospedagem do protótipo, do produto e das ferramentas que a equipe usará)

Para simplificar o processo de seleção, peça a cada candidato propostas que detalhem a abordagem do projeto, os cronogramas e o detalhamento dos custos. Além disso, solicite demonstrações ou protótipos para entender melhor sua capacidade.

3. Estabelecendo a parceria

Depois de selecionar a empresa de terceirização, a próxima etapa é estabelecer a parceria. Isso envolve a elaboração de contratos, tais como:

Acordo de não divulgação (NDA): Descreve o que é considerado confidencial, o que não é, os direitos sobre a propriedade intelectual e as disposições para a rescisão do contrato

Descreve o que é considerado confidencial, o que não é, os direitos sobre a propriedade intelectual e as disposições para a rescisão do contrato Contrato de Serviços Principais (MSA): Inclui cláusulas sobre auditorias de projetos, termos de pagamento, resolução de disputas e confidencialidade

Inclui cláusulas sobre auditorias de projetos, termos de pagamento, resolução de disputas e confidencialidade Declaração de trabalho (SOW): Especifica os resultados do projeto e as funções e responsabilidades

Especifica os resultados do projeto e as funções e responsabilidades Acordo de nível de serviço (SLA): Detalha KPIs específicos do setor, protocolos de comunicação e termos de suporte, manutenção e hospedagem

Um contrato bem redigido funciona como um roteiro para os prestadores de serviços terceirizados e protege você de arcar com o ônus das perdas se as coisas derem errado.

4. Gerenciar o trabalho terceirizado e a propriedade do projeto

Nesse estágio, você deve perguntar à empresa de desenvolvimento de software como ela manterá a qualidade, quem é o proprietário do projeto e como garantir uma comunicação produtiva.

A maior desvantagem da terceirização de projetos de software pode ser a falta de propriedade. Por exemplo, se o parceiro de terceirização contratou três programadores em uma base contratual, a propriedade pode se tornar arriscada. Sem um gerente de projeto ou uma equipe consistente responsável pelo trabalho, os cronogramas e as entregas serão prejudicados.

Certifique-se de que uma equipe consistente de gerenciamento de projetos seja responsável pelo desenvolvimento, entenda o processo e esteja presente em e-mails, chamadas de vídeo e check-ins regulares. Os gerentes de projeto são facilitadores entre a sua equipe e os desenvolvedores. Eles documentam as especificações funcionais e detalham os requisitos para a equipe de engenharia de software.

O parceiro de terceirização de desenvolvimento de software deve incluir as ferramentas de gerenciamento de projetos que ele usa para se comunicar com você e com os desenvolvedores ferramentas de colaboração remota ou software de gerenciamento de empreiteiras que eles usam para se comunicar com as partes interessadas, discutir gargalos e soluções e fazer os ajustes necessários em tempo real ou de forma assíncrona. Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint é um excelente recurso para dividir o ciclo de vida de desenvolvimento de software em tarefas menores e gerenciáveis e definir prazos para elas. Esse modelo pode visualizar tarefas e dependências e acompanhar o progresso em todos os estágios do ciclo de desenvolvimento.

Planeje sprints, acompanhe o progresso, gerencie recursos e visualize dependências com o Agile Sprint Planning Template da ClickUp

💡Dica profissional: Use modelos de desenvolvimento de software _para avaliar o roteiro geral, incluindo o escopo e os requisitos do produto, abrangendo os requisitos de processo, documentação e tecnologia das duas equipes

Prós e contras da terceirização do desenvolvimento de software

Prós

1. Economia de custos

A terceirização do desenvolvimento de software é econômica em comparação com a criação e o gerenciamento de uma equipe interna de desenvolvedores. De acordo com a PayScale, o salário médio anual de um desenvolvedor nos EUA é de US$ 78.202.

A terceirização reduz as despesas com salários diretos e os custos associados relacionados a recrutamento, despesas gerais e treinamento.

Vamos comparar rapidamente o custo incorrido por uma equipe de desenvolvimento in-house vs. terceirizada:

Parâmetros Desenvolvimento de software on-shore nos EUA Desenvolvimento de software terceirizado (off-shore) Tamanho da equipe 6 6 Horas-homem necessárias 600 600 Custo médio por hora para um engenheiro de software de nível médio US$ 70/hora US$ 25/hora Contratação, integração e treinamento US$ 4.000 US$ 0 Benefícios e seguro de saúde US$ 6.000 US$ 0 Impostos e custos indiretos US$ 5.000 US$ 0 Custo total estimado do projeto US$ 267.000 US$ 90.000

Contratação de uma equipe interna de desenvolvimento de software vs. terceirização do desenvolvimento de software

2. Acesso ao pool global de talentos

Ao terceirizar o desenvolvimento de software, você não fica limitado pela sua localização geográfica e pode trabalhar com desenvolvedores experientes de qualquer lugar do mundo. Seus principais critérios para selecionar uma empresa de terceirização são as habilidades e competências dela, o que significa que você pode escolher a dedo os desenvolvedores com mais experiência em projetos semelhantes ao seu.

3. Melhoria da qualidade do produto

A terceirização do desenvolvimento de software pode melhorar significativamente a qualidade do seu produto, permitindo que você incorpore tecnologias de ponta e práticas recomendadas do setor que talvez não estejam disponíveis internamente.

Por exemplo, se você quiser incluir IA generativa em seu produto, considere a possibilidade de contratar uma agência de terceirização para integrar modelos de linguagem de grande porte (LLMs). Dessa forma, sua equipe de desenvolvimento interna não perde tempo tentando descobrir como implementar novas tecnologias, enquanto a equipe de desenvolvimento terceirizada com especialização integra o recurso rapidamente.

4. Tempo mais rápido para o mercado

Ao contrário da sua equipe interna, que pode estar fazendo malabarismos entre o desenvolvimento de vários produtos e a comunicação com diferentes equipes, os desenvolvedores de software terceirizados se concentrarão principalmente na criação do seu produto. Essa abordagem dedicada reduz o tempo de lançamento no mercado sem comprometer a qualidade do software.

5. Foco no negócio principal

A terceirização aumenta sua capacidade de conduzir operações organizacionais primárias ao delegar tarefas de desenvolvimento técnico a especialistas externos. Dessa forma, você pode dedicar mais tempo e energia para aprimorar as competências da sua equipe, refinar seus objetivos estratégicos e buscar oportunidades de crescimento.

Contras

1. Barreiras de comunicação

Trabalhar com desenvolvedores de diferentes países e locais de terceirização pode ser um desafio devido às barreiras culturais e de idioma. Há um risco de miscomunicação e má interpretação dos objetivos ou da visão do projeto de desenvolvimento de software, levando a erros e atrasos no desenvolvimento do software.

As diferenças nos fusos horários podem dificultar a colaboração em tempo real e a resolução rápida de problemas.

Solução: Para preencher essas lacunas, você deve selecionar uma agência de terceirização com funcionários que dominem o idioma principal da sua organização e que estejam mais próximos do seu fuso horário ou que tenham alguma sobreposição de horários de trabalho.

2. Dependência

E se o seu parceiro de terceirização não conseguir criar um produto de acordo com suas especificações ou se as circunstâncias mudarem e ele dissolver a parceria?

Isso atrasará o desenvolvimento e aumentará o custo, e você terá de encontrar um novo provedor de serviços que possa assumir o lugar onde a equipe de desenvolvimento terceirizada anterior parou.

Solução: Quando as empresas terceirizam o desenvolvimento de software, elas acrescentam uma cláusula de comunicação que estabelece claramente o curso de ação se as coisas derem errado ou se o projeto não for concluído.

3. Riscos de privacidade

Os dados são um ativo essencial para qualquer organização. Se a empresa de desenvolvimento de software escolhida não tiver uma política de segurança de dados rígida, você poderá correr o risco de uma violação de dados.

Além disso, as leis de privacidade e segurança de dados variam entre os países. Por exemplo, as leis do GDPR na UE e as leis da HIPAA nos EUA. Portanto, a empresa escolhida deve estar familiarizada com todas as leis relevantes e ter sistemas adequados para proteger suas informações.

Solução: Uma medida que você pode tomar internamente é limitar o acesso a dados confidenciais estritamente àqueles que precisam deles para realizar seu trabalho e usar criptografia e canais seguros para a transmissão de dados.

4. Problemas de qualidade de código

As empresas de terceirização de software podem ter diferentes níveis de especialização e interpretações dos requisitos do projeto.

Isso pode resultar em inconsistências na base de código, tornando o produto final difícil de manter, dimensionar ou integrar com os sistemas existentes. Esses problemas podem aumentar os custos de longo prazo de correções de bugs e atualizações.

Solução: Para gerenciar esses riscos, implemente revisões regulares de código por seus desenvolvedores sênior internos ou consulte auditores externos que possam inspecionar a qualidade do código.

5. Possíveis custos ocultos

Embora a terceirização seja buscada para obter benefícios de custo, os custos ocultos podem anular a economia. Por exemplo, talvez seja necessário gastar com treinamento adicional para que os desenvolvedores de software terceirizados estejam em sintonia com os padrões técnicos ou de qualidade da sua organização.

Ou pode haver gerenciamento de projetos freelance custos indiretos envolvidos na coordenação com eles em diferentes fusos horários.

Solução: Defina e reserve um orçamento para todos os custos previsíveis no contrato, incluindo tempo de gerenciamento, despesas de transição, custos adicionais de software/pilha tecnológica e possíveis penalidades por não conformidade.

Modelos de terceirização de desenvolvimento de software

A terceirização do desenvolvimento de software não é um empreendimento de tamanho único. Diferentes modelos atendem a diferentes necessidades, escalas e estilos de gerenciamento de projetos. Aqui estão os modelos de terceirização mais populares:

1. Modelo baseado em projeto

A empresa de desenvolvimento de software é responsável por realizar um projeto completo dentro dos parâmetros de custo e tempo acordados, desde o planejamento inicial até a entrega final. Essa é a abordagem mais convencional e "direta" da terceirização.

Ela exige menos envolvimento diário de sua parte. Você só se envolve em decisões importantes, como quais recursos desenvolver. A implementação é gerenciada pelo gerente de projetos do fornecedor, que lhe fornece atualizações e coleta feedback para orientar o projeto.

Esse modelo é adequado para projetos únicos com uma data de término clara.

**Prós

Redução da sobrecarga de gerenciamento para os clientes

Responsabilidade clara por parte do fornecedor

**Contras

Menos controle sobre as operações diárias

Flexibilidade limitada para mudanças após o início do projeto

2. Aumento da equipe

Esse modelo envolve a contratação de uma equipe de desenvolvedores e testadores de um fornecedor terceirizado para suplementar temporariamente as necessidades da sua equipe atual, geralmente para um projeto específico.

A equipe terceirizada se reporta à gerência interna e é considerada uma extensão da sua força de trabalho. Esse modelo serve para organizações com equipes internas de desenvolvimento de software estabelecidas com experiência em colaboração de gerenciamento de projetos com uma equipe externa. Os talentos técnicos internos e externos trabalham em parceria no projeto de software.

**Prós

Alta integração com as equipes internas

Flexibilidade no gerenciamento e na direção da equipe aumentada

**Contras

Requer sólidos recursos de gerenciamento de projetos

3. Modelo de equipe dedicada

Aqui, você contrata uma equipe terceirizada de desenvolvedores de software para lidar com alguns ou todos os seus projetos. Eles trabalharão junto com a sua equipe atual e se reportarão ao seu gerente de projeto. No entanto, diferentemente do aumento de pessoal, eles não são necessariamente integrados à sua equipe interna.

A equipe dedicada pode estabelecer suas próprias metodologias e fluxos de trabalho, especialmente se lidar com um segmento de projeto distinto. Esse modelo é eficaz para projetos de longo prazo em que se espera um trabalho contínuo.

**Prós

Equipe consistente trabalhando em seus projetos

Melhor escalabilidade e flexibilidade na dinâmica da equipe

**Contras

Exige mais esforço na configuração inicial e no alinhamento

Maior dependência das metodologias da equipe terceirizada

4. Modelo de preço fixo

O modelo de preço fixo envolve a definição do escopo do projeto e uma lista de recursos necessários para concluir o trabalho. Você paga um preço predeterminado, independentemente do tempo e dos recursos que a empresa de terceirização gasta.

Isso não deixa espaço para flexibilidade ou acréscimos posteriores e, portanto, é mais adequado para projetos de desenvolvimento de software pequenos ou médios em que você já sabe exatamente o que precisa. Entretanto, mudanças ou desafios imprevistos no projeto podem levar a negociações ou custos adicionais.

**Prós

Orçamento previsível

Entregáveis e cronogramas claros

**Contras

Risco de comprometimento da qualidade para atender às restrições orçamentárias

Inflexibilidade para se adaptar às evoluções do projeto

5. Tempo e material

Nesse modelo, tudo é flexível. Você pode modificar o escopo do projeto, estender os prazos e adaptar o fluxo de trabalho como e quando necessário, pagando mensalmente pelo tempo gasto pela equipe terceirizada.

Isso é ideal para um projeto de software complexo em que o escopo provavelmente continuará mudando à medida que novas informações forem chegando - por exemplo, feedback do usuário. No entanto, lembre-se de que os custos podem ser altos com esse modelo. Ele é viável se você monitorar o progresso de perto e gerenciar as mudanças com eficiência.

**Prós

Alta adaptabilidade às mudanças nas necessidades do projeto

O pagamento reflete o trabalho real realizado

**Contras

Possibilidade de custos mais altos sem um gerenciamento cuidadoso

Requer monitoramento rigoroso e gerenciamento eficiente de mudanças

Gerenciando uma equipe de desenvolvimento de software terceirizada: Melhores práticas

Aqui estão quatro dicas para gerenciar sua equipe de desenvolvimento de software terceirizada de forma eficaz:

1. Implemente uma estratégia de integração e dê início ao projeto

Assim como você integra um novo funcionário para definir o tom de sua permanência na organização, familiarize os desenvolvedores de software terceirizados com a cultura da empresa, as expectativas do projeto e os processos operacionais relevantes para garantir que eles se integrem sem problemas.

Compartilhe a documentação essencial do projeto, incluindo informações como especificações técnicas, padrões de codificação e medidas de garantia de qualidade. Certifique-se de que a equipe terceirizada entenda tudo; se não entender, resolva os problemas o mais rápido possível.

Uma reunião inicial pode ajudar todos a entrar na mesma página e definir o cenário em relação a funções, responsabilidades e expectativas. Compartilhe exemplos e práticas recomendadas para ajudar a equipe terceirizada a entender o nível de qualidade esperado.

2. Comunique seus planos bem e com frequência

A comunicação regular e eficaz ajuda a manter projetos complexos no caminho certo, dentro do orçamento e de acordo com os padrões exigidos. ClickUp para equipes de software simplifica a atribuição de tarefas, a criação de prazos e a definição de metas ou marcos de uma forma visualmente referenciável em uma única plataforma.

Todos os envolvidos no projeto de desenvolvimento de software podem ver o que se espera deles e os cronogramas, deixando pouco espaço para confusão. Você pode até mesmo agrupar e categorizar todas as tarefas adicionando descrições exclusivas - mantendo o progresso, as dependências e os bloqueadores claros para todos.

Usando o ClickUp para equipes de software, você pode apresentar os requisitos do seu produto para as partes interessadas internas e externas

Em seguida, acelere seus planos de desenvolvimento e documentação com Cérebro ClickUp . Por exemplo, você pode criar um plano de teste para o lançamento de um software ou elaborar itens de ação e subtarefas com base no contexto de suas metas.

Um exemplo: neste briefing do PMO, o ClickUp Brain é o seu assistente de redação, preenchendo o briefing do projeto, adicionando cronogramas e entregáveis e atribuindo tarefas aos membros da equipe - economizando o tempo e os esforços dos gerentes de projeto.

Use o ClickUp Brain para gerar briefs de projetos e acelerar seu fluxo de trabalho

Além de implementar o melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para o trabalho, como ClickUp, Jira ou Teamwork, você deve estabelecer várias maneiras de manter contato - por exemplo, você pode usar:

Gmail para comunicações formais

Slack para mensagens instantâneas

Zoom para chamadas de vídeo

**Você também pode usar o ClickUp, que integra todos os três itens acima em uma única plataforma

A comunicação proativa agiliza a resolução de problemas, mesmo fora do horário comercial normal.

3. Organizar workshops de equipes multifuncionais

Siga uma hierarquia de liderança com a empresa de terceirização de software para que eles saibam a quem encaminhar problemas ou perguntas. Eles devem poder contar com você para obter contexto comercial, permissões de dados e orientação técnica.

Para agilizar o processo, designe um gerente de projeto dedicado que possa se comunicar regularmente com os desenvolvedores de software terceirizados e supervisionar o andamento do projeto.

Suas desenvolvedor de software interno que trabalha em um projeto terceirizado deve ter reuniões virtuais regulares, sprints de codificação e sessões colaborativas de solução de problemas com a equipe terceirizada para refinar os requisitos e discutir estratégias de implementação.

Presuma que pode haver diferenças de estilo de trabalho entre as equipes interna e terceirizada. Portanto, comunique demais seus fluxos de trabalho e práticas recomendadas para manter as dúvidas afastadas.

4. Faça check-in em intervalos regulares e compartilhe feedback construtivo

Os problemas são inevitáveis durante o desenvolvimento de software, independentemente de quão bem planejada seja a sua abordagem, de quão qualificada seja a sua equipe e de quanta experiência a empresa de desenvolvimento de software possua.

Entretanto, os problemas nem sempre envolvem a correção de bugs de código ou a resolução de falhas de UI/UX. Eles podem estar relacionados à comunicação deficiente, à perda de prazos ou ao uso inadequado de dados.

Em uma configuração interna, os desenvolvedores que fazem parte da sua folha de pagamento podem fornecer uma solução rápida, trabalhando no seu horário, mesmo com um trabalho híbrido arranjo.

Porém, ao escolher um parceiro de terceirização em um fuso horário diferente, é preciso ter um sistema para identificar, informar e resolver problemas à medida que eles surgem para evitar despesas adicionais ou atrasos no desenvolvimento do software.

Check-ins frequentes ajudam a discutir desafios, qualidade do trabalho e gerenciamento de prazos. Bate-papo do ClickUp reúne a comunicação da equipe em um único espaço. Compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore facilmente.

Adicione qualquer pessoa às conversas de trabalho com @menções e atribua comentários para manter as duas equipes trabalhando em itens de ação.

Incentive uma melhor comunicação entre você e sua equipe com o ClickUp Chat

Além disso, sua equipe interna deve fornecer feedback honesto, suporte relevante e orientação. Por exemplo, se os desenvolvedores de software terceirizados tiverem dificuldades com uma tecnologia ou um processo específico, organize uma sessão de treinamento para orientá-los.

Seja qual for o problema, incentive os desenvolvedores de software terceirizados a se comunicarem abertamente e assegure-lhes que suas preocupações são válidas.

O futuro da terceirização do desenvolvimento de software

Vamos examinar cinco tecnologias que estão influenciando significativamente o futuro do setor de desenvolvimento de software.

1. Metodologias ágeis e DevOps

O Agile garante que os projetos permaneçam flexíveis e responsivos às necessidades do cliente e às mudanças do mercado na terceirização do desenvolvimento de software. Não é de se admirar que ela ainda seja usada por 59% das organizações para criar produtos centrados no cliente com um valor comercial claramente definido.

Frameworks como o Scrum permitem que você e sua equipe terceirizada refinem e priorizem continuamente os recursos com base no feedback honesto do usuário, empregando desenvolvimento iterativo e ciclos de feedback regulares.

Da mesma forma, o DevOps permite uma entrega mais rápida ao combinar o desenvolvimento de software (Dev) e as operações de tecnologia da informação (Ops) em um único processo contínuo. Ele permite que as equipes identifiquem e resolvam problemas em tempo real, automatizem fluxos de trabalho e simplifiquem os processos de implementação.

2. Internet das coisas (IoT)

O mercado de IoT continua a se expandir, com a Statista projetando que a número de dispositivos de IoT em todo o mundo chegará a 29,42 bilhões até 2030.

À medida que as organizações integram cada vez mais a tecnologia de IoT em seus produtos e serviços, elas estão terceirizando o desenvolvimento para acessar habilidades especializadas e acelerar suas estratégias de entrada no mercado.

Essa tendência aprimora os recursos de análise de dados, gerenciamento de dispositivos e segurança de rede, permitindo que você crie soluções de IoT mais sofisticadas e interconectadas que proporcionem experiências superiores aos clientes.

3. Automação de processos robóticos (RPA)

A RPA ajuda a criar produtos melhores ao automatizar tarefas repetitivas e orientadas por processos, como geração de código, entrada de dados e compilação de feedback do usuário. Isso reduz significativamente o risco de erro humano e aumenta a eficiência.

As ferramentas de RPA podem ser particularmente eficazes em testes de regressão, em que bots automatizados executam continuamente casos de teste predefinidos no software que está sendo desenvolvido. Isso garante que novos acréscimos ou alterações no código não interrompam inesperadamente a funcionalidade existente.

4. Desenvolvimento nativo da nuvem

Os aplicativos nativos da nuvem são projetados e desenvolvidos especificamente para ambientes de nuvem. Eles aproveitam o espectro completo de serviços de nuvem e recursos, como arquitetura de microsserviços, contêineres, funções sem servidor e orquestração dinâmica.

Com a confiança contínua na transformação digital, espera-se que a demanda por aplicativos nativos da nuvem aumente, oferecendo inúmeras oportunidades para que as empresas de terceirização criem software escalável, resiliente e gerenciável sem supervisão direta da infraestrutura.

5. IA generativa

Na terceirização, especialmente no desenvolvimento e na manutenção de software personalizado, a análise orientada por IA generativa pode prever possíveis falhas no sistema ou identificar áreas de melhoria, permitindo a manutenção proativa e a otimização de aplicativos de software. Codex da OpenAI que alimenta o GitHub Copilot, é um exemplo de AI auxiliando os desenvolvedores ao sugerir linhas inteiras de código ou algoritmos complexos. Isso aumenta a produtividade do desenvolvedor e reduz potencialmente a necessidade de equipes de codificação extensas.

Cada tecnologia traz vantagens distintas para a terceirização do desenvolvimento de software, permitindo que as empresas permaneçam competitivas em um cenário dinâmico. A compreensão e a integração dessas tecnologias podem aprimorar as estratégias de terceirização de sua organização e obter resultados superiores.

Expanda seus horizontes com a terceirização do desenvolvimento de software

Invista tempo antecipadamente para entender o que você precisa e detalhar isso em uma declaração de escopo para que você possa comunicar os requisitos ao procurar fornecedores de serviços de terceirização de software adequados.

Ao formalizar o contrato de terceirização, certifique-se de que os resultados, os orçamentos e os cronogramas estejam claramente definidos para evitar dores de cabeça mais tarde.

Você também deve ter uma estratégia para gerenciar os desenvolvedores de software terceirizados com ferramentas e processos de comunicação eficientes em vigor.

Lembre-se: a terceirização é um relacionamento, não um acordo de transferência. Quanto mais transparente e comunicativo você for, mais bem-sucedida será sua colaboração.

As ferramentas de colaboração e gerenciamento de projetos, como o ClickUp, podem ajudar em todas as etapas da terceirização do desenvolvimento de software, desde a listagem de requisitos em modelos pré-criados, o uso de bate-papo em tempo real para se comunicar com a equipe externa, check-ins regulares e o uso do ClickUp Brain ao escrever resumos de projetos de software e atribuir e acompanhar tarefas.

Se estiver procurando tornar seu processo de desenvolvimento de software mais eficiente, registre-se no ClickUp gratuitamente .

Perguntas frequentes (FAQ)

1. A terceirização do desenvolvimento de software é uma boa ideia?

Sim, a terceirização do desenvolvimento de software é uma boa ideia se for gerenciada corretamente. Ela oferece acesso a talentos globais, economia de custos, tempo de lançamento no mercado mais rápido e a capacidade de se concentrar nas funções essenciais do negócio.

No entanto, ela traz desafios como barreiras de comunicação e controle de qualidade do produto. O sucesso depende da escolha da empresa de terceirização certa e do gerenciamento eficaz do relacionamento para reduzir os possíveis riscos.

2. Como você pode terceirizar o desenvolvimento de software com sucesso?

A terceirização bem-sucedida do desenvolvimento de software exige planejamento e execução. Comece definindo os requisitos de seu projeto e selecionando uma empresa de terceirização com as habilidades certas e um histórico comprovado.

Estabeleça canais de comunicação sólidos e check-ins regulares para monitorar o progresso. Além disso, garanta que os contratos sejam detalhados em termos de escopo, cronogramas e expectativas para evitar mal-entendidos e gerencie o projeto ativamente para manter a qualidade e o cumprimento dos prazos.

3. O que é terceirização de desenvolvimento de software?

A terceirização do desenvolvimento de software envolve a contratação de um provedor de serviços terceirizado para lidar com o desenvolvimento de software de ponta a ponta ou com partes do software. Os serviços podem variar desde o gerenciamento de operações comerciais e a manutenção de software para seus clientes até o acesso a habilidades especializadas para o desenvolvimento de novos produtos e recursos para acelerar o tempo de colocação no mercado.