10 modelos essenciais de estimativas de empreiteiros em 2024

Você está tendo dificuldades para gerar estimativas precisas de empreiteiros?

A estimativa de projetos é uma operação complexa que envolve inúmeras variáveis e dependências; é também uma das partes mais importantes. Simplificando, o empreiteiro que acerta suas estimativas vence.

Entretanto, um formulário de estimativa é mais do que números; é a essência de todas as despesas. Essas despesas incluem despesas reais, previstas e contingentes que formam a base para uma estimativa bastante precisa e uma cotação razoável.

Uma estimativa de trabalho bem estruturada e bem planejada estabelece a base para uma operação tranquila, literalmente. Ao padronizar seus processos e modelar a documentação, você pode reduzir significativamente o estresse associado à estimativa de custos.

Por exemplo, ter em mãos os modelos de estimativa corretos pode ajudar significativamente os gerentes de projeto que desejam estimar os custos com precisão e manter seus orçamentos organizados o tempo todo. Esses modelos capacitam as equipes a criar fluxos de trabalho de construção personalizados acelerar o trabalho em equipe, acompanhar o progresso em tempo real e muito mais.

Este artigo explora modelos de orçamentos gratuitos cruciais que ajudam os empreiteiros a navegar pelo complexo processo de estimar os custos do projeto. Vamos analisar alguns números!

O que é um modelo de orçamento de empreiteiro?

Um formulário de modelo de orçamento de empreiteira é um documento pré-formatado usado para estimar os custos de um projeto de construção. Esses modelos contêm detalhes cruciais sobre as despesas de construção, como custos de mão de obra, custos de materiais, custos de itens de linha e taxas, custos de equipamentos e máquinas etc.

As empreiteiras utilizam esses modelos detalhados de estimativa de custos para preencher os detalhes críticos relacionados às despesas, evitando erros e contabilizando rapidamente todas as possíveis despesas do projeto. Os modelos de orçamento de empreiteiras fornecem uma interface estruturada que ajuda as empreiteiras a manter o controle de todas as despesas que precisam ser contabilizadas em um projeto de construção.

Eles funcionam como um ponto de referência para a geração de estimativas de custos e cotações realistas e precisas que consideram todos os custos relacionados ao projeto em todas as verticais e horizontais, incluindo contingências e margem para inflação.

Com os modelos de estimativa de empreiteiros independentes, você não precisa começar do zero ao criar uma cotação razoável para um projeto de construção. Os modelos são localizados para se adequarem ao projeto regional e às considerações de despesas, permitindo que os empreiteiros naveguem pelo processo de estimativa sem se preocupar muito com os detalhes.

O que faz um bom modelo de orçamento de empreiteiro?

Um bom modelo de orçamento de empreiteira estabelece uma estimativa detalhada de todos os custos e despesas que serão encontrados durante a construção, ajudando as empreiteiras a obter uma cotação que se aproxime do custo real do projeto.

Detalhes do projeto: O modelo deve delinear claramente o escopo da empreiteira durante o projeto de construção. Também deve abranger outros detalhes importantes, como as expectativas do cliente e o cronograma aproximado do projeto para ajudar a planejar as despesas Custos: Além dos detalhes do projeto, um modelo confiável de orçamento de empreiteira lista os custos detalhados dos materiais de construção usados, as despesas com mão de obra, as despesas com subcontratados, as despesas comerciais, os impostos, as taxas, as penalidades, os lucros e as despesas gerais esperadas Informações diversas: O modelo também contém outras informações importantes sobre a empreiteira e o cliente, como logotipos de empresas, informações de contato, datas de vencimento ou períodos de validade para a estimativa atual

O melhor modelo de orçamento de empreiteira divide os custos gerais do projeto em categorias e itens que facilitam a navegação e a localização de despesas específicas para os gerentes de projeto e empreiteiros. Ele ajuda os empreiteiros a aumentar a eficiência de seus fluxos de trabalho de back-end.

Como uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo em um, ClickUp Construction pode ajudar a agilizar seus projetos de construção com seus recursos abrangentes de estimativa e controle de progresso.

Por exemplo, você pode usar o Estimativas de tempo do ClickUp para estimar com precisão o tempo necessário para cada tarefa em seu projeto. Isso pode ser personalizado para mostrar o tempo em horas, dias, semanas ou meses, garantindo uma representação precisa das estimativas de tempo para seus contratos. Tarefas do ClickUp , Metas do ClickUp e Marcos do ClickUp também são recursos úteis que o mantêm no topo de seus projetos, fornecendo visibilidade em tempo real e de ponta a ponta.

Saiba mais o que diferencia o ClickUp de um plataformas de gerenciamento de construção .

10 Free Contractor Estimate Templates For 2024

Agora que sabemos o que constitui um modelo de orçamento de empreiteiro robusto e confiável, vamos dar uma olhada nos 10 principais modelos que passaram no teste.

Eles são fáceis de usar e ajudam você a reduzir o tempo de resposta para criar um modelo preciso de orçamento de trabalho de construção.

1. Modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp

Produza faturas precisas rapidamente com o modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp

O modelo Modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp é um modelo totalmente personalizável que os empreiteiros usam para criar faturas rapidamente. Ele fornece uma visão tabulada das despesas do projeto, como mão de obra e todos os custos de materiais, além de outros aspectos relacionados a quantidades e preço unitário.

Recursos principais

Utilize esse modelo para criar faturas limpas e com aparência profissional

Simplificar a organização, o rastreamento e o monitoramento dos seus pagamentos

Revise os detalhes dos status dos pagamentos - se estão vencidos ou em que data foram recebidos

Caso de uso ideal

Esse modelo é melhor para prestadores de serviços iniciantes no conceito de uso de modelos. Aproveite esse modelo para criar tarefas com status personalizados, acompanhar o progresso da fatura, categorizar suas faturas, usar exibições personalizadas e configurar lembretes, automação e edição colaborativa.

O modelo de fatura de empreiteiro ajuda a simplificar seu processo de faturamento e, ao mesmo tempo, estabelece uma comunicação clara das expectativas de pagamento do cliente. Faça o download deste modelo

2. Modelo de contrato de empreiteiro do Clickup

Mobilize contratos instantaneamente com este modelo de Contrato de Empreiteiro totalmente personalizável e fácil de usar da ClickUp

O modelo Modelo de contrato do contratante do ClickUp fornece um documento estruturado e personalizável para prestadores de serviços autônomos que desejam assinar um contrato com um cliente rapidamente.

Recursos principais

Delegar e demarcar responsabilidades de trabalho para contratados ou subcontratados usando este modelo

Fornece uma visão clara das expectativas de pagamento, cronogramas razoáveis para pagamentos e entregas

Aproveite as cláusulas do contrato que protegem sua empresa de disputas legais

Caso de uso ideal

Esse modelo é ideal para mobilizar um acordo entre duas partes rapidamente. Ele permite que você aproveite o recurso de monitoramento de progresso para rastrear o avanço de cada contrato de empreiteiro ao longo das fases de construção. O ClickUp também oferece ferramentas de colaboração, automação e recursos de IA para melhorar o acordo.

Usar o modelo de contrato de empreiteiro é uma etapa crucial para estabelecer os direitos, as funções e as responsabilidades de todas as partes interessadas envolvidas. Ele define claramente o escopo do projeto e estabelece cronogramas claros para a execução do projeto, ao mesmo tempo em que trata de forma transparente os custos totais e delineia as condições de pagamento. Faça o download deste modelo

3. Modelo de fatura do Clickup

Gere faturas com grande atenção aos detalhes usando o modelo de fatura do ClickUp

Para empreiteiros que desejam fornecer a seus clientes uma versão mais detalhada das faturas, o Modelo de fatura do ClickUp preenche todos os requisitos. Esse modelo fácil de usar permite que você inclua informações detalhadas de faturamento, inclusive um detalhamento dos serviços prestados em vários projetos e alterações nos pedidos.

Recursos principais

Armazena detalhes de despesas e dados associados em um único local para facilitar o acesso e a recuperação

Cria faturas com a sua marca em poucas etapas e as envia por correio facilmente

Reconcilie contas e acompanhe seus pagamentos usando esse modelo facilmente

Caso de uso ideal

O modelo de fatura do Clickup é o melhor para criar um formato de fatura padronizado para sua marca. Ele permite que você crie projetos para cada meta de fatura, organize suas tarefas em categorias personalizadas, monitore e analise suas tarefas para medir a produtividade, e colabore com as partes interessadas para revisar a fatura.

Esse modelo de fatura padroniza o formato, ajudando você a economizar tempo e reduzir erros. Faça o download deste modelo

4. Modelo de gerenciamento de contratos do Clickup

Acompanhe o progresso de marcos importantes do contrato usando o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp é um modelo rico em recursos para gerenciar todos os documentos e marcos relacionados a contratos em um único ponto. Sua estrutura pronta para uso e total capacidade de personalização permitem que os empreiteiros comecem a trabalhar rapidamente.

Recursos principais

Rastreia todos os seus contratos do início ao fim, em todas as etapas: desenvolvimento, aprovações, envio e muito mais

Fornece informações rápidas sobre os aspectos cruciais de um contrato, como produtos pré-fechamento, documentos de due diligence, documentos de transação e muito mais

Observe o status de cada estágio do contrato em relação a atribuições, prioridades, data de início, data de vencimento, tempo estimado, progresso e muito mais usando este modelo

Caso de uso ideal

Esse modelo é ideal para visualizar e gerenciar rapidamente os status de todos os contratos ativos de uma empresa. Ele é especialmente útil para o setor de construção, em que vários contratos funcionam em paralelo.

Aproveite a gerenciamento de contratos modelo para reunir todos os seus contratos em um único hub. Faça o download deste modelo

5. Modelo de revisão de contrato do Clickup

Unifique todos os seus processos de elaboração de contratos e facilite a colaboração com o modelo ClickUp Contract Review

O modelo Modelo de revisão de contrato do ClickUp fornece aos contratados recursos colaborativos para garantir que suas equipes recebam feedback e revisão oportunos sobre as minutas de contrato. É uma excelente ferramenta para acelerar o processo de elaboração de contratos.

Recursos principais

Supervisione, armazene e revise contratos on-line usando esse modelo prático e bem estruturado

Compare as cláusulas principais entre as versões e outros contratos usando visões gerais visuais

Aproveite as ferramentas integradas para acompanhar o status de cada contrato no rascunho

Programe tarefas de acompanhamento para criar a melhor versão de um contrato

Caso de uso ideal

Esse modelo é ideal para empreiteiros que lidam com grandes volumes de contratos diariamente. Ele fornece oito status personalizados para classificar os contratos em rascunhos e 16 atributos personalizados exclusivos para aumentar a visibilidade do processo para sua equipe e partes interessadas.

Aprimore seu gerenciamento de projetos com os recursos de rastreamento de revisão do modelo, incluindo comentários, reações, avisos de dependência, automação e muito mais. Faça o download deste modelo

6. Modelo de fatura de contratante independente do Clickup

Crie faturas limpas e com aparência profissional de forma consistente com o modelo de fatura de prestadores de serviços independentes do ClickUp

Projetado especificamente para prestadores de serviços autônomos, o Modelo de fatura de prestadores de serviços independentes do ClickUp funciona como um registro formal do trabalho e solicita o pagamento aos clientes. Esse modelo está pronto para ser usado e ajuda você a começar em segundos.

Recursos principais

Cria faturas com aparência totalmente profissional

Rastreia todos os pagamentos devidos para garantir o recebimento em tempo hábil

Organiza e armazena todas as suas faturas em um único destino para facilitar o acesso e a recuperação quando necessário

Caso de uso ideal

Esse modelo é a escolha ideal para prestadores de serviços independentes que precisam estar no topo de cada fatura que emitem. Aproveite o recurso de status personalizado para acompanhar facilmente o progresso da fatura durante todo o seu ciclo de vida. O modelo também permite que você use reações de comentários, tags, IA e automação para melhorar o rastreamento de faturas.

Use-o para economizar tempo e, ao mesmo tempo, criar faturas profissionais que sejam precisas e consistentes no formato, independentemente de quantas vezes você as emitir. Faça o download deste modelo

7. Modelo de gerenciamento de contratos do Clickup

Comece a redigir novos contratos facilmente com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Um dos aspectos mais importantes da simplificação do gerenciamento de contratos é começar com o modelo certo. O modelo Modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp permite que os usuários preencham formulários de solicitação de contrato para lançar novas minutas de contrato que estejam de acordo com as metas finais.

Recursos principais

Utilize os formulários de solicitação de contrato para determinar o tipo de contrato que você precisa criar. Preencha detalhes como a finalidade do contrato, informações ou termos essenciais do contrato, seu departamento, etc

Organize a lista e os detalhes de contato de todas as partes interessadas envolvidas de forma organizada

Programe prazos facilmente e nunca mais perca uma renovação

Caso de uso ideal

Esse modelo é mais bem utilizado em situações em que o rastreamento preciso dos custos do projeto é absolutamente essencial para um trabalho de qualidade. Ele capacita os contratados ao proporcionar melhor visibilidade do status do contrato e, ao mesmo tempo, reduz o tempo e os recursos necessários para criá-los e gerenciá-los.

Use-o para manter a conformidade com os requisitos legais e outros requisitos de conformidade. Faça o download deste modelo

8. Modelo de gerenciamento de construção do Clickup

Consolide todos os detalhes do gerenciamento de projetos em uma única tela com o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp

Com o Modelo de gerenciamento de construção do ClickUp com o ClickUp, as equipes de empreiteiros têm a capacidade de planejar seus projetos com mais detalhes, desde a conceituação até a construção e a entrega. Divida facilmente seu projeto de construção em tarefas e trabalhe com uma visão abrangente e holística de todo o projeto.

Recursos principais

Planeje e visualize todo o ciclo de vida do seu projeto, desde a concepção até a entrega,

Sincronize e alinhe suas equipes e recursos para melhorar a colaboração e as tarefas

Utilize os recursos de acompanhamento de metas e progresso para garantir que seus produtos sejam entregues no prazo e, ao mesmo tempo, evite custos excessivos

Caso de uso ideal

Este modelo de gerenciamento de construção é ideal para empreiteiras que têm vários projetos de construção em andamento e precisam de uma ferramenta eficaz para otimizar a alocação de recursos com alta visibilidade usando quatro visualizações principais.

As empreiteiras gerenciam seus cronogramas de construção usando visualizações de calendário, organizam o processo de construção usando visualizações de lista, visualizam o projeto de construção usando visualizações de quadro e aproveitam as visualizações de cronograma para programar datas e marcos do projeto. Faça o download deste modelo

9. Modelo de contrato de licitação do Clickup

Agilize seu processo de licitação com o modelo de Contratos de Licitação do ClickUp

O modelo Modelo de contratos de licitação do ClickUp é uma ferramenta poderosa que permite que os empreiteiros coloquem suas propostas em andamento rapidamente. A licitação é um aspecto crucial dos contratos, e esse modelo tem recursos essenciais para agilizar o processo com foco nos detalhes do projeto.

Recursos principais

Aproveite os formulários fáceis de preencher que vêm com campos personalizáveis para determinar as informações do contrato

Armazene todas as informações sobre suas licitações em um local centralizado

Ajuste as licitações e aja prontamente com notificações e alertas em tempo real usando esse modelo

Caso de uso ideal

Esse modelo é mais adequado para empreiteiras que desejam simplificar o processo de licitação e, ao mesmo tempo, rastrear os detalhes do contrato com precisão. Ele fornece ferramentas essenciais para acompanhar facilmente os marcos e os recursos do projeto. Além disso, esse modelo garante que todas as partes interessadas envolvidas estejam totalmente cientes de suas funções e responsabilidades no contrato.

O modelo Modelo de contrato de licitação do ClickUp é extremamente útil para delinear o escopo do trabalho, as entregas e os cronogramas do projeto. Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de serviço do Clickup

Aprimore a experiência de seu cliente compreendendo suas necessidades por meio de pontos de dados destacados com o modelo Service Blueprint do ClickUp

O modelo Modelo de plano de serviço do ClickUp é uma ferramenta essencial para planejar e identificar os principais métodos para melhorar as experiências dos seus clientes. Esse modelo ajuda você a entender como os clientes interagem com seus serviços, mapeando as jornadas dos clientes.

Recursos principais

Identificar e definir os principais processos que têm impacto na experiência do cliente

Armazene e organize os dados de seus clientes em um banco de dados interativo

Aproveite a análise de feedback do usuário para informar seu processo de tomada de decisões

Caso de uso ideal

Esse modelo é uma excelente ferramenta para prestadores de serviços que desejam obter feedback dos clientes sobre seus serviços e trabalhar para aprimorar a experiência geral. Com recursos como rastreamento de notificações, comentários, rótulos, status de tarefas personalizadas e muito mais, os prestadores de serviços classificam facilmente os dados dos clientes para obter informações valiosas.

Em essência, esse modelo é fundamental para entender as necessidades dos clientes com mais detalhes. Além disso, os insights o ajudam a projetar processos mais eficientes e impactantes. Faça o download deste modelo

Mudar seu formulário de estimativa com o ClickUp

Sua produtividade depende de seus processos e pode ser facilmente ativada com as ferramentas e os modelos certos. O ClickUp, uma das principais ferramentas no nicho de gerenciamento de projetos, capacita empreiteiros de todos os setores com seus formulários e modelos de estimativa de empreiteiros totalmente personalizáveis e fáceis de usar.

Os modelos de orçamento de empreiteiras do ClickUp foram projetados para ajudar as empreiteiras a simplificar seus processos baseados em papel e consolidá-los em uma única interface para suavizar os vincos. Esses documentos versáteis são estruturados para se adequarem perfeitamente a todos os tipos de projetos de construção.

Experimente os poderes transformadores dos modelos de orçamento de construção do ClickUp hoje mesmo - registre-se gratuitamente !