Como otimizar o desempenho da equipe durante o estágio de desempenho

O desempenho da equipe é um fator decisivo para o sucesso de qualquer empresa. Mas, convenhamos, manter o desempenho máximo de forma consistente pode ser um verdadeiro desafio.

Atualmente, as empresas precisam evoluir constantemente para se manterem à frente das condições dinâmicas do mercado, e os funcionários podem sofrer pressão para acompanhar essa mudança.

Como gerente, seu papel é crucial para manter a equipe motivada e alinhada com as metas da organização. Isso significa gerenciar as expectativas da equipe e compartilhar as ferramentas que a ajudarão a manter o foco, especialmente na fase de desempenho.

Se você está se perguntando o que é o estágio de desempenho e como pode impulsionar sua equipe para ele, este artigo é para você. Continue lendo. 🧐

O que é o estágio de desempenho?

O estágio de desempenho é um dos estágios mais importantes no modelo de Tuckman de Desenvolvimento de equipes . O modelo foi desenvolvido por Bruce Tuckman, um psicólogo educacional que o utilizou para descrever um processo teórico de como os grupos evoluíram e cresceram em meados da década de 1960.

O estágio de desempenho é o quarto estágio do modelo "Cinco estágios do desenvolvimento de equipes" e talvez seja a fase mais importante. Nesse estágio, todos os membros da equipe apresentam o melhor desempenho possível, e a equipe atua como uma unidade altamente organizada e coesa.

Os cinco estágios do modelo incluem:

Estágio 1: **Estágio de formação

Estágio 2: **Estágio de tempestade

Estágio 3: **Estágio de formação

Estágio 4: Estágio de desempenho

Estágio 5: Estágio de adaptação

Vamos entender brevemente todos os estágios de formação de equipe antes de nos aprofundarmos no estágio de desempenho.

Estágio #1: Estágio de formação

Esse estágio é quando os membros da sua equipe ou grupo estão se unindo.

Os membros da sua equipe podem não se conhecer bem. Há muita incerteza no ar, e a equipe pode não ser muito produtiva. Os membros ainda estão se acostumando uns com os outros e precisam de tempo para descobrir suas funções individuais.

Estágio #2: Estágio de tempestade

É quando os membros da equipe estão aprendendo a trabalhar juntos. **Nesse estágio, às vezes podem surgir conflitos devido a personalidades ou opiniões conflitantes

Os membros da equipe podem ainda não ter total clareza sobre suas funções e podem ultrapassar os limites uns dos outros. Dinâmica da equipe pode se tornar desafiadora à medida que os membros trabalham para encontrar as funções que melhor lhes convêm.

Fase #3: Fase de normalização

Esse estágio é quando as coisas finalmente começam a se encaixar. **Os membros da sua equipe estão se encaixando em suas respectivas funções

À medida que se sentem confortáveis trabalhando juntos em tarefas de equipe, eles se sentem mais à vontade para pedir ajuda ou buscar feedback construtivo uns dos outros.

Estágio #4: Estágio de desempenho

Somente as equipes bem-sucedidas conseguem atingir esse estágio premiado, no qual os membros da equipe atingem seu potencial máximo, não apenas individualmente, mas como uma equipe.

Se você já assistiu a filmes como Ratatouille ou Burnt, aqui está um exemplo: No início, os chefs estão sempre brigando uns com os outros e há muitos conflitos interpessoais. Mas, no final, eles estão em perfeita sincronia, como uma orquestra harmônica e afinada. Esse é o estágio de apresentação.

No estágio de apresentação,

Sua equipe definiu suas funções, estabeleceu limites claros onde ninguém pisa no pé do outro e pode colaborar sem esforço

Os membros assumem ativamente a responsabilidade e a quantidade adequada de autoridade para liderar projetos

Todos os membros ajudam uns aos outros a identificar e superar erros, falhas e outras deficiências

Os membros fornecem feedback uns aos outros para obter melhores resultados e se movem em sincronia em direção às metas da equipe

Todos têm um profundo senso de satisfação com seu progresso

Sua equipe também adere a fluxos de trabalho estabelecidos para atingir objetivos compartilhados e os membros se sentem unidos na busca de um objetivo comum. Isso representa o estágio ideal de desenvolvimento do grupo.

Como líder de equipe, seu objetivo é conduzir sua equipe a esse estágio o mais rápido possível - e é exatamente isso que estamos aqui para ajudá-lo a alcançar.

Fase #5: Fase de encerramento

Este é o quinto e último dos estágios de Tuckman, quando a equipe está pronta para se dissolver. Geralmente acontece quando a missão da equipe é cumprida.

**Este é o momento em que você e sua equipe podem comemorar o que foi alcançado. Reflita sobre suas realizações e lembre a sua equipe do propósito por trás do trabalho deles

Como esse é o quinto estágio, é também uma excelente oportunidade para reconhecer e celebrar os talentos de cada membro da equipe.

Por que você deve ter como objetivo o estágio de desempenho?

O estágio de desempenho pode gerar o maior resultado positivo possível para você e sua equipe. 🎯

Nesse estágio, há uma sincronia perfeita e uma comunicação ininterrupta, e a maioria dos membros está trabalhando perfeitamente para atingir suas metas.

**A ideia é manter a equipe nesse estágio pelo maior tempo possível

Embora pareça ótimo na teoria, nenhuma equipe pode permanecer consistentemente equilibrada no estágio de desempenho sem nenhuma intervenção. Cabe a você, líder da equipe, garantir que sua equipe permaneça nesse estágio pelo maior tempo possível, especialmente durante os projetos.

Para fazer isso, você pode começar evitando os desafios comuns que podem surgir nesse estágio e, ao mesmo tempo, mantendo uma liderança forte. Vamos saber mais.

**Quais são alguns desafios comuns no estágio de desempenho? E por que eles acontecem?

🚩Burnout*

A exaustão é o inimigo mais formidável quando se trata de manter um bom desempenho equipe de alto desempenho . E você não pode resolver isso apenas introduzindo atividades de bem-estar. Não importa o quanto os membros da sua equipe meditem ou se exercitem, se eles estiverem presos em um ambiente que induz ao estresse crônico, eles sentirão o calor.

O esgotamento é ruim para os negócios e para os seres humanos em geral. 33% dos funcionários admitem que o esgotamento os deixa menos concentrados no trabalho, enquanto 31% dizem que isso fez com que perdessem o interesse em seus empregos e 21% relatam que isso levou a uma maior procrastinação.

O Três principais causas para o burnout incluem aumento da carga de trabalho, problemas de saúde mental que podem resultar da falta de limites entre trabalho e vida pessoal e prazos irreais

Outros fatores que contribuem para o burnout no local de trabalho incluem:

Urgência constante

Redes de comunicação hierárquicas e lentas

Microgerenciamento

Falta de reconhecimento pelas realizações

Excesso de limites pessoais e de horas de trabalho

Manter o ímpeto

Outro desafio considerável para os gerentes é garantir um resultado consistente da equipe, dia após dia e semana após semana. Embora não se possa esperar 100% da equipe o tempo todo, isso não significa que se deva permitir a estagnação.

Algumas causas comuns de perda de ímpeto incluem:

Esgotamento (sim, todos eles estão inter-relacionados)

Falta de metas alinhadas e claras

Complacência

Ausência dos principais membros da equipe

Falta de reconhecimento

Fatores externos, como mudanças nos valores da empresa, na gerência superior e outros

Aumento de conflitos

Os conflitos são inevitáveis. Eles podem surgir devido a conflitos de interesse, choques de personalidade ou outros motivos.

Aqui estão alguns motivos comuns de conflitos que surgem na fase de apresentação e que você deve observar:

Opiniões profissionais diferentes eEstilos de trabalho Trabalhar paradiferentes objetivos pessoais e profissionais Sobreposição de funções em estágios posteriores de um projeto

Sistemas de crenças pessoais

Recursos limitados

Fatores organizacionais, como mudanças na política ou reestruturação da empresa

Estresse causado por fatores externos, como prazos irrealistas de superiores/gerentes

Concorrência acirrada

Qualquer um desses motivos (ou outros) pode prejudicar o que deveria ser uma equipe de alto funcionamento, eficaz e eficiente.

Então, o que você precisa para recuperá-la?

Quais são algumas das práticas recomendadas para liderar com eficácia no estágio de desempenho?

Uma liderança forte continua sendo o foco principal ao lidar e gerenciar equipes de alto desempenho.

Apesar de seus melhores esforços para montar uma equipe com a combinação ideal de habilidades e atitudes, a criação de um ambiente em que sua equipe possa prosperar muitas vezes exige o ajuste de sua composição à medida que sua dinâmica evolui.

Aqui estão algumas estratégias para lidar com equipes no estágio de desempenho:

✅ Conduza atividades de grupo no estágio

Discuta o panorama geral: Atualize a posição em que você deseja ver a si mesmo e a sua equipe depois de um certo tempo. Permita que sua equipe visualize onde precisa estar com o projeto em que está trabalhando atualmente. Isso os ajuda a se manterem energizados ao visualizarem suas realizações futuras e manifestarem esse nível de sucesso da equipe

Atualize a posição em que você deseja ver a si mesmo e a sua equipe depois de um certo tempo. Permita que sua equipe visualize onde precisa estar com o projeto em que está trabalhando atualmente. Isso os ajuda a se manterem energizados ao visualizarem suas realizações futuras e manifestarem esse nível de sucesso da equipe Três perguntas principais: Faça estas três perguntas fundamentais à sua equipe:

_O que está funcionando para nós? _O que está causando problemas para nós? o que podemos melhorar?

Faça estas três perguntas fundamentais à sua equipe:

Mas não as guarde para o final do sprint.

Colete esse valioso feedback em intervalos regulares durante o ciclo do projeto para ter uma boa ideia dos tópicos acima. Fornecer feedback oportuno, resolver os problemas com antecedência e destacar o progresso cria uma sensação de melhoria contínua e realização para todos os membros da equipe

Sessões de brainstorming com tudo incluído: Visualize suas ideias com a ajuda desse exercício rápido. Ele reúne o grupo e o incentiva a pensar de maneiras inovadoras para ajudar na conclusão oportuna do projeto em que está trabalhando

Visualize suas reuniões, discussões e ideias com o ClickUp Whiteboards

Imagine ter um espaço infinito para preencher com ideias textuais e visuais para Rastrear projetos e atividades. Isso é o que Quadros brancos ClickUp ajudam você a fazer.

Com o ClickUp Whiteboards, você pode:

Colaborar visualmente em uma plataforma única e compartilhada para transformar ideias em insights acionáveis

Fazer brainstorming, criar estratégias, criar mapas mentais e planejar fluxos de trabalho ágeis

Conectar-se às ferramentas do ClickUp, como o Tasks, para uma transição perfeita da ideação para a ação

Vincule arquivos de trabalho, documentos e tarefas diretamente em seu quadro branco

Reconhecer contribuições

Uma equipe é um amálgama de personalidades contrastantes.

É claro que alguns membros serão mais dinâmicos do que outros e, como resultado, serão mais visíveis. É seu trabalho, como líder, entender claramente quem está contribuindo de que forma durante um projeto

Certifique-se de que os membros menos visíveis tenham a chance de estar no centro das atenções, reconhecendo suas contribuições. Isso resultará em uma equipe que conhece os talentos de todos os seus membros e os celebra, independentemente da voz de cada um.

Acompanhe o que seus colegas de equipe estão alcançando usando o ClickUp Tasks

Para fazer isso de forma eficiente, você pode usar um sistema de gerenciamento de equipe que o ajude a monitorar as tarefas realizadas. Você pode usar vários recursos do ClickUp em uníssono aqui. O primeiro deles é Tarefas do ClickUp .

Leia mais: 15 modelos gratuitos de avaliação de desempenho de funcionários (mais dicas) Com o Tasks, você pode:

Atribuir tarefas acionáveis, claras e bem definidas à sua equipe

Acompanhar o progresso das tarefas para entender o desempenho da sua equipe

Planejar, organizar e colaborar perfeitamente em qualquer projeto

Categorizar as tarefas por prioridade e atribuição

Vincule tarefas relacionadas e acompanhe o progresso com status personalizados

Faça o download deste modelo

O modelo de rastreador de projetos do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a acompanhar seus projetos em um só lugar.

Outra maneira bacana de acompanhar seu progresso é usar o Modelo de rastreamento de projeto do ClickUp .

Com ele, você pode agrupar tarefas por estágio, acompanhar o progresso e colaborar perfeitamente com a sua equipe. Ele é perfeito para gerenciar vários projetos sem ficar sobrecarregado. Você se manterá organizado, obterá atualizações em tempo real e conhecerá as contribuições de todos.

Faça o download deste modelo

✅ Sempre estabeleça metas alcançáveis

Uma equipe com desempenho máximo precisa estar concentrada e alinhada a um objetivo comum. Isso começa dando a cada membro da equipe metas bem definidas e acionáveis, alinhadas às suas funções.

Evite a sobreposição de metas para evitar conflitos entre as tarefas. Continue elevando um pouco o nível de exigência a cada vez para garantir que sua equipe continue buscando a excelência sem estagnar.

Fique atento ao seu fluxo de trabalho geral usando o ClickUp Goals

Depois de definir suas metas, comunique-as aos seus funcionários e monitore de perto a conclusão delas. Para fazer tudo isso em um único lugar, sem precisar alternar entre as guias, use Metas do ClickUp .

O ClickUp Goals permite que você:

Acompanhar automaticamente o progresso em direção às metas vinculando tarefas, usando metas numéricas, monetárias ou verdadeiro/falso

Organizar as metas em um único lugar usando pastas, facilitando o monitoramento conjunto de objetivos relacionados

Definir vários tipos de metas (por exemplo, ciclos de sprint, scorecards semanais) para atender a diferentes necessidades

Compartilhe metas, gerencie permissões e mantenha todos alinhados com cronogramas e prazos claros

Estabeleça prioridades claras

Sua equipe não conseguirá trabalhar de forma otimizada se você classificar todas as tarefas como urgentes! Quando tudo é urgente, nada é realmente urgente. Isso pode fazer com que sua equipe seja sobrecarregada com várias prioridades conflitantes e prazos irrealistas, o que pode causar estresse.

É por isso que você deve criar critérios bem definidos de urgência e priorizar cada tarefa de acordo com eles. Planeje bem e crie um sistema no qual você não apenas atribua tarefas aos seus colegas de equipe, mas também possa rotulá-las com base em sua importância

Por exemplo, você pode codificar por cores os itens de maior prioridade como vermelho, seguido de amarelo e verde, para obter um sistema simples, mas universalmente reconhecível.

Você também pode usar um dos muitos sistemas de priorização, como:

O sistemaMatriz de Eisenhower* Método MoSCoW (Must have, Should have, Could have, and Won't have)

Método ABC de prioridade ('A' inclui Alta Prioridade e Alta Urgência, 'B' inclui Média Prioridade e Média Urgência, 'C' inclui Baixa Prioridade e Baixa Urgência)

Pontuação RICE (Alcance, Impacto, Confiança e Esforço)

Garantir o equilíbrio adequado entre vida pessoal e profissional

Entenda que seus funcionários têm uma vida fora do trabalho.

Se você constantemente obscurecer os limites entre o pessoal e o profissional, seus funcionários não conseguirão descansar ou tirar férias bem. Eles não conseguirão se desconectar totalmente do trabalho, o que levará à exaustão e à frustração.

Isso é especialmente importante porque uma grande parte da força de trabalho começou a optar por ambientes de trabalho remotos ou híbridos. 53% dos empregos nos EUA são atualmente híbridos. Isso significa que você precisa se preparar para lidar e gerenciar os desafios que vêm com esse ambiente de trabalho flexível e, muitas vezes, assíncrono.

Incentive a comunicação transparente e eficiente

A comunicação é fundamental para motivar e reconhecer os esforços de seus funcionários. Sua função deve ser a de um facilitador, não de um obstáculo ao fluxo de trabalho.

Você precisa manter-se acessível aos seus colegas de equipe para que eles não tenham que passar por vários obstáculos para chegar a uma reunião com você.

Certifique-se de que todos os membros da equipe se sintam à vontade para falar com você. **Considere a possibilidade de implementar uma política de portas abertas para incentivar as pessoas a expressarem suas opiniões. Além disso, livre-se dos silos de comunicação ineficientes introduzindo canais de comunicação que sejam simplificados.

Tente evitar atrasos ou falhas de comunicação ao compartilhar mensagens entre colegas de equipe, incluindo você mesmo.

Comunique-se perfeitamente e compartilhe arquivos no aplicativo com o Chat View do ClickUp

O ClickUp mais uma vez oferece uma solução poderosa para isso na forma do ClickUp Chat View. Ele facilita a coordenação perfeita entre departamentos, equipes e membros com tarefas e funções interconectadas.

Use Exibição de bate-papo do ClickUp para se comunicar diretamente com membros da equipe e departamentos dentro do seu espaço de trabalho, compartilhando facilmente arquivos, tarefas e documentos relevantes.

Promova a confiança e a autonomia; monitore, mas não microgerencie

Se você não tem confiança na sua equipe, precisa fazer algumas perguntas a si mesmo. Trabalhar com uma equipe com a qual não se pode contar pode atrapalhar todo o seu fluxo de trabalho. Isso também pode ser um indicador de um ambiente de trabalho insalubre.

Dito isso, não caia na armadilha de Microgerenciamento . Se você começar a gerenciar cada membro até os mínimos detalhes, isso simplesmente mostra que você não confia neles o suficiente para deixar o trabalho nas mãos deles.

Incentive sua equipe a assumir funções de liderança durante os projetos para mostrar que estão prontos para a autonomia. Você precisa encontrar um equilíbrio entre permitir que os colegas de equipe se desenvolvam de forma independente e, ao mesmo tempo, acompanhar de perto o progresso deles e estar pronto para intervir sempre que sua presença ou tomada de decisão for necessária.

Modelo de funções e responsabilidades de gerenciamento de projetos do ClickUp

Para atribuir tarefas e, ao mesmo tempo, manter uma visão panorâmica de todo o cenário, tente Modelo de funções e responsabilidades de gerenciamento de projetos do ClickUp . Ele ajuda você a definir funções, atribuir tarefas e garantir que todos saibam quem é responsável pelo quê.

Faça o download deste modelo

O modelo de funções e responsabilidades de gerenciamento de projetos do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a atribuir funções e responsabilidades às pessoas certas.

O uso deste modelo pode garantir que tudo corra bem, independentemente do tamanho de sua organização. O modelo fornece um plano claro, garante que todos conheçam suas funções, melhora a coordenação entre as equipes e ajuda a detectar problemas logo no início, antes que se tornem problemas maiores.

Faça o download deste modelo

✅ Conduza ciclos regulares de feedback

No estágio de desempenho, seus colegas de equipe oferecerão prontamente feedback crítico e construtivo uns aos outros.

É importante manter essas linhas de comunicação abertas e saudáveis. Na verdade, como gerente e líder, você pode pedir prontamente Feedback construtivo e sirva de exemplo para os outros membros da equipe. **Uma das melhores maneiras de fazer isso é organizar pesquisas anônimas que mostrem exatamente no que você é bom e as áreas que precisam ser melhoradas

Ao criar um ciclo de feedback em sua equipe, você desenvolve um ambiente de aprendizado e aprimoramento constantes.

Você pode facilmente coletar feedback significativo com Modelo de pesquisa de feedback e check-in de funcionários do ClickUp . Use-o para reunir rapidamente percepções, identificar áreas para aprimoramento e abordar quaisquer preocupações, tudo isso enquanto simplifica o processo de feedback.

Mantenha seu palco de desempenho energizado com o ClickUp

O estágio de desempenho é onde sua equipe brilha, trabalha em conjunto com conflitos mínimos e maximiza a produtividade.

Para manter essa fase ideal, você precisa gerenciar os possíveis desafios. Uma visão geral Ferramenta de gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a navegar por todos os cinco estágios do modelo de Tuckman.

O ClickUp pode ser essa ferramenta para você. Ele oferece uma solução abrangente para manter sua equipe alinhada e produtiva. Ele também ajuda a estabelecer metas, priorizar tarefas, definir funções, otimizar a comunicação, obter feedback e monitorar o desempenho.

Ao integrar o ClickUp ao seu fluxo de trabalho, você pode evitar problemas antes que eles surjam e manter o sucesso da sua equipe a longo prazo.

Não deixe que a desordem interrompa seu progresso. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e mantenha sua equipe com o melhor desempenho possível.