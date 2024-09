Modelos de estrutura de trabalhos a serem feitos (JTBD) gratuitos e indispensáveis

Imagine criar um produto e esperar que ele seja um mega sucesso, mas não conseguir impressionar seus clientes. 😲

Porque ele não atende às necessidades de seu público-alvo. 🤦

Esse cenário típico ocorre quando você cria um produto sem esclarecer o que os clientes procuram. É por isso que você precisa seguir a estrutura JTBD (jobs-to-be-done) para identificar as necessidades e os desejos dos clientes.

Porém, criar a estrutura JTBD do zero é assustador. Não se preocupe! Os modelos de tarefas a serem realizadas vêm em seu socorro. 🎯

Fique conosco enquanto discutimos alguns dos modelos de JTBD mais úteis e gratuitos. No final do blog, talvez você decida fazer o download de alguns deles (ou de todos!).

O que são modelos de Jobs To Be Done?

Os modelos de tarefas a serem realizadas são estruturas estratégicas que ajudam empresários, gerentes de produtos e equipes de marketing a entender por que os clientes compram um produto

Os modelos JTBD capturam e definem as necessidades específicas dos clientes (trabalhos que eles precisam realizar) por meio de entrevistas com clientes e pesquisas de mercado, ajudando-o a criar produtos que alcancem os resultados desejados e impulsionem a experiência do cliente.

O que faz um bom modelo de Jobs To Be Done?

Do ponto de vista do gerenciamento de produtos, um modelo de tarefas a serem executadas é uma ferramenta essencial na processo de desenvolvimento de produtos que esclarece as necessidades e as metas do cliente, ajudando você a criar um produto que se adapte ao mercado.

Veja a seguir o que um bom modelo de estrutura de JTBD inclui:

Declaração clara de JTBD/criação de demanda : Uma descrição concisa ou lista do que o cliente (executor do trabalho) está tentando realizar. Essas histórias de trabalho podem ajudá-lo a capturar os objetivos dos clientes em vez de adivinhar seus requisitos

: Uma descrição concisa ou lista do que o cliente (executor do trabalho) está tentando realizar. Essas histórias de trabalho podem ajudá-lo a capturar os objetivos dos clientes em vez de adivinhar seus requisitos Informações contextuais : Esse aspecto abrange detalhes adicionais sobre o "trabalho" a ser realizado sob a perspectiva do cliente - quando e como ele ocorre, sua importância, o progresso na realização do trabalho do cliente, as motivações e os obstáculos do cliente, os pontos problemáticos etc.

: Esse aspecto abrange detalhes adicionais sobre o "trabalho" a ser realizado sob a perspectiva do cliente - quando e como ele ocorre, sua importância, o progresso na realização do trabalho do cliente, as motivações e os obstáculos do cliente, os pontos problemáticos etc. Aspectos funcionais : Ajuda você a entender os benefícios práticos e tangíveis que os clientes querem obter por meio do trabalho principal. Digamos que seu cliente ideal queira criar relatórios, gastando não mais do que 30 minutos. Nesse caso, um aspecto funcional crucial seria criar um software que automatize a coleta de dados e a geração de relatórios

: Ajuda você a entender os benefícios práticos e tangíveis que os clientes querem obter por meio do trabalho principal. Digamos que seu cliente ideal queira criar relatórios, gastando não mais do que 30 minutos. Nesse caso, um aspecto funcional crucial seria criar um software que automatize a coleta de dados e a geração de relatórios Aspectos emocionais : O modelo deve ter uma seção para analisar as emoções que motivam os clientes a fazer o trabalho específico. Considerando o exemplo acima, o aspecto emocional ajuda a garantir que os relatórios gerados sejam estéticos, profissionais e prontos para apresentações, para que os clientes possam compartilhá-los com confiança com as partes interessadas e usá-los para a tomada de decisões

: O modelo deve ter uma seção para analisar as emoções que motivam os clientes a fazer o trabalho específico. Considerando o exemplo acima, o aspecto emocional ajuda a garantir que os relatórios gerados sejam estéticos, profissionais e prontos para apresentações, para que os clientes possam compartilhá-los com confiança com as partes interessadas e usá-los para a tomada de decisões Dimensões sociais : Esse aspecto do modelo JTBD considera como os trabalhos do cliente afetam os relacionamentos do cliente e como o cliente quer ser percebido pelos outros. Com base no exemplo acima, você pode criar um software que gere relatórios sem erros e fáceis de entender que fortaleçam a posição profissional e os relacionamentos do cliente

: Esse aspecto do modelo JTBD considera como os trabalhos do cliente afetam os relacionamentos do cliente e como o cliente quer ser percebido pelos outros. Com base no exemplo acima, você pode criar um software que gere relatórios sem erros e fáceis de entender que fortaleçam a posição profissional e os relacionamentos do cliente Segmentação : O modelo deve ajudar a diferenciar várias personas de compradores e segmentos de clientes para que você possa adaptar os recursos do produto e as estratégias de marketing que melhoram a experiência do cliente

: O modelo deve ajudar a diferenciar várias personas de compradores e segmentos de clientes para que você possa adaptar os recursos do produto e as estratégias de marketing que melhoram a experiência do cliente Novas soluções alternativas : Esse aspecto do modelo de tarefas a serem realizadas abrange novas soluções que os clientes experimentaram ou soluções atuais que eles usam para realizar tarefas específicas

: Esse aspecto do modelo de tarefas a serem realizadas abrange novas soluções que os clientes experimentaram ou soluções atuais que eles usam para realizar tarefas específicas Critérios de sucesso: Um modelo de JTBD deve ter uma lista de critérios que marquem a conclusão bem-sucedida do trabalho funcional principal de um produto

dica profissional: Combine os modelos de JTBD com um mapa de trabalho para entender melhor o trabalho funcional principal. Ele divide o trabalho principal em etapas distintas que o cliente segue para realizar o trabalho.

Agora que você conhece os elementos de um bom modelo de JTBD, vamos discutir alguns dos modelos mais eficazes e gratuitos de tarefas a serem realizadas. 👇

Modelos gratuitos de trabalhos a serem feitos

1. Modelo de roteiro de produto ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de roteiro de produto do ClickUp

Os roteiros de produtos combinados com modelos de estrutura de tarefas a serem feitas podem impulsionar adoção do produto . E Modelo de roteiro de produto da ClickUp é exatamente o que você precisa para criar um roteiro de produto sólido com base em seu modelo mental.

Esse modelo o ajuda a visualizar o plano estratégico e as iniciativas do produto. Ele fornece visibilidade da direção e dos compromissos de recursos e permite que você acompanhe sua execução. Usando o modelo de roteiro de produto do ClickUp, você pode:

Obter uma visão completa do ciclo de vida e do cronograma de desenvolvimento do produto

Dividir as tarefas em tarefas menores

Atribuir recursos às tarefas

Priorizar tarefas e acompanhar o progresso

Identificar possíveis riscos e oportunidades

Alinhar as partes interessadas em torno das metas e do progresso do produto

Além disso, esse modelo permite que você compartilhe roteiros, transmita atualizações semanais às partes interessadas e publique notas de versão

Faça o download deste modelo

2. Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp

Se você ainda usa notas adesivas para anotar suas ideias, este modelo de trabalho a ser feito é para você. Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos da ClickUp é o que você precisa para planejar o desenvolvimento do seu produto.

Esse modelo de tarefas a serem feitas complementa a teoria JTBD e ajuda você a criar um roteiro de produto baseado em resultados. Ele permite que você visualize as metas de curto e longo prazo do seu produto. Você pode acompanhar essas metas, prioridades e progresso usando esse modelo.

Esse modelo de quadro branco ajuda você a:

Planejar as etapas do processo de desenvolvimento do seu produto

Definir suas metas do gerente de projetos e objetivos para o lançamento de produtos

Alinhar as equipes em torno dos fatores de sucesso mais críticos para um entendimento compartilhado

Acompanhar o progresso das tarefas e identificar possíveis obstáculos

Identificar dependências entre as equipes

Mantenha os membros da equipe na mesma página para garantir que todos estejam focados em um único objetivo

Para usar este modelo, siga estas etapas:👇

Faça um brainstorming de ideias e mantenha-se conectado com sua equipe usandoDocumentos do ClickUp* Crie marcos usandoMarcos do ClickUp para que você possa medir o progresso

Use o modelo de quadro branco para criar seu roteiro com tarefas, marcos, cronogramas e outras informações. UseVisualização do quadro do ClickUp para representação visual

Uma vez feito isso, monitore as metas e os cronogramas e atualize-os à medida que houver mudanças

Faça o download deste modelo

3. Modelo de requisitos do produto ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de requisitos do produto

Modelo de requisitos de produto da ClickUp funciona muito bem ao implementar o método JTBD para produtos com vários recursos. Você pode definir descrições e status personalizados como Em espera, Precisa de revisão, Pendente e até mesmo definir o mês de lançamento para cada recurso. Além disso, você pode criar campos personalizados e alternar entre as visualizações de documento, lista e quadro para ver os requisitos do produto

Este modelo funciona com Rastreamento de tempo do ClickUp prioridades, marcos e aviso de dependência. A melhor parte? Ele tem controle de versão, portanto, você pode acompanhar suas decisões e reverter para versões anteriores, se necessário.

Faça o download deste modelo

4. Modelo ClickUp Getting Things Done

Faça o download deste modelo

Modelo do ClickUp Getting Things Done

Se estiver tentando estruturar seu processo de desenvolvimento de produtos, este modelo de tarefas a serem feitas é para você. Modelo de tarefas a serem feitas do ClickUp baseado no livro de David Allen Sistema GTD ajuda você a organizar projetos e tarefas, dividindo-os em itens acionáveis. Veja o que você pode fazer com isso modelo de trabalho a ser feito para impulsionar a inovação:

Use a visualização Board para visualizar o fluxo de trabalho de Next Actions (Próximas ações) para Waiting For (Esperando), espelhando a progressão J2B de identificar o trabalho, encontrar uma solução e implementá-la

de Next Actions (Próximas ações) para Waiting For (Esperando), espelhando a progressão J2B de identificar o trabalho, encontrar uma solução e implementá-la A visualização Calendar ajuda a programar as tarefas de pesquisa do JTBD de acordo com a linha do tempo do seu projeto , enquanto a visualização Docs facilita a colaboração e o compartilhamento de conhecimento, cruciais para a conclusão eficaz do trabalho

, enquanto a visualização Docs facilita a colaboração e o compartilhamento de conhecimento, cruciais para a conclusão eficaz do trabalho As listas pré-salvas do modelo simplificam o processo GTD, garantindo que as tarefas sejam organizadas e priorizadas de acordo com sua relevância em seu processo de pesquisa de JTBD

Faça o download deste modelo

5. Modelo ClickUp Getting Things Done (Lista Simples)

Faça o download deste modelo

Modelo de lista simples para fazer as coisas

Se você já usou um Aplicativo GTD você saberá como eles ajudam a organizar e controlar todas as suas tarefas. Modelo de lista simples de tarefas do ClickUp é semelhante. É uma ferramenta de produtividade amigável para iniciantes para organizar e gerenciar suas tarefas em um só lugar.

Ao trabalhar com uma abordagem de trabalho a ser feito, esse modelo permite criar suas tarefas de pesquisa de usuário e rastreá-las usando status personalizados, como a fazer, em andamento, em espera, concluído e cancelado. Você pode definir prioridades de tarefas e adicionar taxas para não perder seus prazos.

Além disso, é possível visualizar suas tarefas em uma Visão de lista simples e Visão de documento para colaborar com sua equipe, e Visão de quadro Kanban para acompanhar o progresso de cada tarefa em tempo real.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de entregáveis do projeto ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de entregáveis de projeto do ClickUp

**Modelo de entregáveis de projeto do ClickUp cria automaticamente os entregáveis do projeto JTBD com base nas metas gerais. Ele tem espaços dedicados para você adicionar informações sobre o projeto, estágios de desenvolvimento e custos.

Esse modelo ajuda você a entender e acompanhar os entregáveis ao longo do processo de mapeamento do JTBD, suas datas de vencimento e quem é responsável por concluí-los. Em resumo, esse modelo de tarefas a serem feitas mantém seu projeto no caminho certo. Você pode usar esse modelo para:

Definir as fases e os marcos do projeto

Manter as tarefas do projeto, como entrevistas com usuários e sessões de acompanhamento, no caminho certo e dentro do orçamento

Atribuir funções, responsabilidades e tarefas aos membros da equipe

Manter todos os participantes e tomadores de decisão alinhados durante todo o ciclo de vida do projeto

Faça o download deste modelo

7. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto

Pronto para lançar seu produto? Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp é a ferramenta perfeita para ajudá-lo a alinhar seus recursos, tarefas, equipes e cronogramas. Esse modelo de trabalho a ser feito ajuda a implementar o estrutura JTBD para o lançamento do seu produto e verifica se a versão específica do produto ou o lançamento do recurso atende às preocupações dos clientes, resultando em melhores experiências do usuário.

Você pode usar esse modelo para:

Criar uma linha do tempo para o lançamento do produto

Organizar tarefas relacionadas ao lançamento do produto, como correções de bugs ou aprimoramento de recursos com base em entrevistas com usuários

Acompanhar o progresso das tarefas em tempo real

Reduzir o risco de atrasos e possíveis problemas

Como ferramentas de gerenciamento de produtos para ajudá-lo a criar os produtos perfeitos, este modelo de tarefas a serem feitas torna o lançamento do produto menos complicado. Veja como usá-lo;

Crie uma linha do tempo usandoGráficos de Gantt do ClickUp* Reúna sua equipe - designers, desenvolvedores, profissionais de marketing e outros. Atribua tarefas a eles usando os quadros Kanban do ClickUp

Defina suas metas de JTBD para o lançamento usandoMetas do ClickUp e alinhe sua equipe

Crie uma lista de verificação usando o modelo de lista de verificação de lançamento de produto no ClickUp para não perder nenhuma etapa

Por fim, useAutomações do ClickUp para receber alertas de conclusão de tarefas e datas de vencimento

Faça o download deste modelo

8. Modelo de estrutura do ClickUp Getting Things Done (GTD)

Modelo de estrutura

Modelo de estrutura do Getting Things Done do ClickUp é sua porta de entrada para o mundo da alta produtividade. 🔓

Esse modelo de JTBD em nível de pasta tem muitas funcionalidades e é muito fácil de usar. Ele oferece quatro listas para visualizar seus trabalhos a serem feitos:

Ideias : Um espaço para armazenar todas as suas ideias e possíveis tarefas para uso posterior

: Um espaço para armazenar todas as suas ideias e possíveis tarefas para uso posterior To Do : Uma lista de tarefas definidas com prioridades e dependências

: Uma lista de tarefas definidas com prioridades e dependências Calendário : Uma lista de tarefas agendadas com uma visualização de atividades no Calendário

: Uma lista de tarefas agendadas com uma visualização de atividades no Calendário Projetos: Uma lista de tarefas futuras

Você pode encontrar a visualização da lista de tarefas principal no nível da pasta para ver todas as tarefas das semanas anteriores, independentemente da lista a que pertençam. Esse modelo de JTBD inclui um fluxograma GTD na seção Visualização do quadro branco .

Ela ajuda você a ter uma visão geral de todos os itens de tarefas e processos do JTBD no ClickUp. O fluxograma também oferece diferentes ações e perguntas que você pode fazer a si mesmo sobre cada tarefa. Além disso, você pode adaptá-lo para se adequar aos seus fluxos de trabalho.

Leia mais: 12 modelos de PRD para aprimorar o desenvolvimento de produtos

Faça as coisas com os modelos de trabalhos a serem feitos do ClickUp!

A implementação de modelos JTBD ajuda você a entender o que seus clientes realmente procuram e a obter uma inovação orientada para resultados. Você obtém insights profundos sobre suas necessidades não atendidas, motivações e desafios.

Ao identificar as "tarefas" que o cliente deseja realizar usando o seu produto, você pode criar produtos que se encaixem perfeitamente na história dele. No entanto, criar a estrutura JTBD do zero pode levar horas, deixando pouco tempo para se concentrar nas coisas reais que exigem atenção. Usando o GTD do ClickUp e os modelos de desenvolvimento de produtos, você pode criar um plano sólido de desenvolvimento de produtos baseado em resultados.

Além disso, os outros recursos do ClickUp, como Gerenciamento de Tarefas, Automação e Documentos, ajudam você a colaborar e acelerar o desenvolvimento de produtos. Registre-se gratuitamente hoje mesmo para experimentar os modelos de JTBD do ClickUp!