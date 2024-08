Como implementar a estrutura JTBD (com exemplos)

Você passou meses desenvolvendo um produto e gastou milhares de dólares em pesquisas, mas seus clientes-alvo não o usam quando ele chega ao mercado. Por quê? Muitas vezes, há um desalinhamento entre seu produto e o que seus clientes realmente querem.

É hora de parar de adivinhar e começar a entender o que seus clientes querem. Experimente a estrutura JTBD (jobs-to-be-done). Essa abordagem poderosa inverte o roteiro, permitindo que você inove ao se concentrar no que os clientes precisam alcançar.

Ao identificar as tarefas específicas que seus clientes estão contratando seu produto para fazer, você pode desenvolver ofertas que atendam e superem as expectativas.

Neste blog, compartilhamos o processo passo a passo para aplicar a estrutura JTBD, juntamente com exemplos e modelos. Vamos garantir que o lançamento do seu próximo produto ou a atualização do recurso atinja o objetivo e ofereça valor real aos seus clientes.

A estrutura JTBD: O que é?

A estrutura jobs-to-be-done (JTBD) é um modelo teórico que você usa para entender por que e como os clientes compram um produto ou o adotam em seu fluxo de trabalho. Ela muda o foco do produto para as necessidades e os problemas dos clientes que seu produto resolve. Você pode usar a estrutura para conceber estratégias para impulsionar a adoção do produto .

A ideia central é que os clientes "contratam" seus produtos para realizar um trabalho específico. Depois de entender esse trabalho funcional principal, você pode criar produtos, processos e soluções que se alinham melhor com seus clientes.

Princípios da estrutura JTBD

Abordagem centrada no cliente: Estudar os dados do cliente e priorizar as necessidades do cliente em relação aos recursos do produto

Estudar os dados do cliente e priorizar as necessidades do cliente em relação aos recursos do produto Trabalho, não o produto : O foco deve estar nas necessidades do cliente, seguido pela criação de produtos que se alinhem ao trabalho

: O foco deve estar nas necessidades do cliente, seguido pela criação de produtos que se alinhem ao trabalho Dimensões funcionais, emocionais e sociais : Os trabalhos dos clientes têm várias dimensões, incluindo aspectos funcionais para melhorar a produtividade e a organização, necessidades emocionais e considerações sociais. Aborde todos esses aspectos para criar uma solução holística

: Os trabalhos dos clientes têm várias dimensões, incluindo aspectos funcionais para melhorar a produtividade e a organização, necessidades emocionais e considerações sociais. Aborde todos esses aspectos para criar uma solução holística Inovação orientada para o resultado: Inove soluções com base nos resultados desejados para seu público-alvo em vez de produtos ou tecnologias existentes no mercado

Entendendo as declarações de cargo no JTBD

No sistema JTBD, as declarações de trabalho articulam as tarefas específicas que os clientes estão tentando realizar. Essas declarações são normalmente estruturadas da seguinte forma:

Template: When [situation], I want to [job], so I can [desired outcome]

Exemplo: "Quando me desloco para o trabalho, quero ouvir audiolivros para usar meu tempo de forma produtiva."

Os entregáveis e as metas do JTBD para os resultados desejados

O entregável do JTBD é um documento abrangente que descreve os trabalhos que os clientes estão tentando realizar. Ele contém os resultados desejados e os critérios de sucesso. Esse documento serve como um guia para criar um processo de desenvolvimento de produtos bem como um guia de marketing e envolvimento do cliente.

A estrutura de tarefas a serem realizadas oferece à sua equipe uma compreensão mais profunda do motivo pelo qual os clientes compram seus produtos ou serviços e como melhorá-los.

Para implementar essa estrutura rapidamente, considere usar Modelo de entregas de projeto do ClickUp que automatiza a criação de entregáveis JTBD. É um modelo totalmente personalizável que permite adicionar informações do projeto, estágio de desenvolvimento e custo. Também é possível adicionar membros da equipe para que todos estejam alinhados com o escopo do trabalho.

Modelo de entregáveis de projeto do ClickUp

Use este modelo para:

Criar fases e marcos de projeto completos e bem definidos

Garantir que o projeto permaneça dentro do cronograma e do orçamento com o planejamento correto

Definir funções e responsabilidades, atribuir tarefas aos membros da equipe e monitorá-las até a conclusão bem-sucedida

Comunicar-se com todos os participantes para que todos estejam na mesma página durante todo o ciclo de vida do projeto

Funções e eventos na estrutura do JTBD

As funções e os eventos são componentes cruciais da estrutura de tarefas a serem realizadas.

As funções referem-se a diferentes usuários de produtos ou partes interessadas envolvidos no processo de tomada de decisão sobre a compra e o uso de um produto específico. Essas funções podem variar de acordo com o contexto.

Vejamos um exemplo de funções envolvidas no caso de uso de gerenciamento de projetos do ClickUp. Nesse cenário, há três funções envolvidas:

Tomador de decisões Usuário primário Usuário secundário O CTO Os gerentes de projeto Os membros da equipe O tomador de decisões que decidiu comprar o ClickUp para a organização Eles criam planos de projeto, atribuem tarefas e verificam o progresso no ClickUp Suas tarefas diárias são atualizadas no ClickUp

Eventos são gatilhos ou soluções que criam a necessidade de um produto ou serviço. Esses eventos determinam a urgência e a natureza do trabalho a ser feito.

Veja a seguir um exemplo de vários eventos na estrutura do JTBD:

Atividades rotineiras Ocorrências inesperadas Eventos da vida Um relatório mensal de check-in de produto que precisa de uma ferramenta de gerenciamento /href/https://clickup.com/pt-BR/blog/13758/ferramentas-de-gerenciamento-de-produtos/product robusta/%href/ Uma ferramenta de gerenciamento de produto antiga não é mais escalonável Uma fusão de empresas gera a necessidade de uma nova ferramenta de gerenciamento de produto com a qual ambas as empresas possam trabalhar Uma ferramenta de gerenciamento de produto que não é mais escalonável

Guia da estrutura JTBD com exemplos e modelos

Veja a seguir como criar a estrutura do JTBD para sua organização usando vários modelos:

Modelos que usam a teoria dos cargos

Modelo para criar uma declaração de cargo

Quando [situação], quero [trabalho], para que eu possa [resultado desejado].

Por exemplo:

Quando gerencio vários projetos, quero ter um painel centralizado para poder monitorar o progresso e alocar recursos com mais eficiência

Quando minha equipe colabora em um projeto, quero acompanhar as atualizações em tempo real para garantir que todos estejam alinhados e que os prazos sejam cumpridos

Modelo para criar um mapa de trabalho

Digamos que você seja um gerente de produto que deseja lançar um novo recurso

Etapa 1: Definir o trabalho. Por exemplo, lançar um recurso de automação.

**Etapa 2: Divida o trabalho em etapas e resultados desejados:

Avaliar as necessidades do cliente

Pesquisar várias ferramentas existentes no mercado

Planejar o cronograma de desenvolvimento

Criar metas de gerenciamento de produtos para toda a equipe

Planejar oestratégia de lançamento do produto Etapa 3: Identificar os resultados desejados para cada etapa.

Por exemplo:

Compreender as tarefas mais comuns e demoradas que os clientes desejam automatizar

Identificar os principais diferenciais que farão com que seu recurso de automação se destaque dos concorrentes

Garantir que o recurso seja desenvolvido, testado e esteja pronto para ser lançado dentro do prazo acordado, sem comprometer a qualidade

Alinhar a equipe em torno de metas compartilhadas, garantindo que todos conheçam suas responsabilidades e que o projeto permaneça no caminho certo

Obter um lançamento bem-sucedido com altas taxas de adoção, comunicando com eficácia os benefícios do recurso aos clientes atuais e potenciais

Modelo para criar declarações de resultados

Para [atingir uma meta específica], [um grupo de usuários específico] precisa [executar uma ação ou tarefa] para que possa [atingir um resultado desejado].

Por exemplo:

Para aumentar as taxas de conversão de leads, as equipes de vendas precisam medir a porcentagem de leads convertidos em clientes

Para minimizar o tempo de espera do cliente, as equipes de suporte ao cliente precisam maximizar a precisão das respostas de suporte para problemas técnicos

Ao integrar novos clientes, quero automatizar o processo de entrada de dados para que eu possa reduzir o tempo administrativo e me concentrar no relacionamento com o cliente

Exemplos do JTBD em ação

Desenvolvimento de estratégia de marketing

Lançamento de um produto SaaS B2B Use a estrutura JTBD para identificar a tarefa crítica que seu produto resolve para os clientes corporativos. Em vez de apenas listar os recursos, concentre-se em como seu produto aborda diretamente os desafios específicos que eles enfrentam. Ação: Destaque como o seu produto SaaS oferece integrações perfeitas com ferramentas e recursos existentes, como colaboração em tempo real, resolvendo diretamente o trabalho de "garantir que as equipes remotas permaneçam alinhadas e produtivas"

Desenvolvimento de produtos

Cenário Melhoria de um sistema de CRM Usando a estrutura do JTBD, identifique as lacunas nas funcionalidades atuais do CRM que impedem as equipes de vendas de fechar negócios com eficiência. Desenvolva recursos que abordem diretamente esses pontos problemáticos. Exemplo: As equipes de vendas precisam "priorizar rapidamente os leads de alta qualidade". Ação: Introduzir um recurso de pontuação de leads com tecnologia de IA que classifique automaticamente os leads com base na probabilidade de conversão. Isso ajudará a equipe de vendas a "concentrar esforços nos leads mais promissores para aumentar as taxas de conversão"

Melhoria da experiência do cliente

Melhoria dos serviços de suporte ao cliente Aplicação Aplicar a estrutura do JTBD para entender o que os clientes estão tentando alcançar quando entram em contato com o suporte. Normalmente, isso envolve a resolução de problemas de forma rápida e sem complicações. Exemplo: Os clientes precisam "resolver problemas técnicos imediatamente, sem esperar pela equipe de suporte". Ação: Implementar um portal de autoatendimento com perguntas frequentes orientadas por IA e guias de solução de problemas, permitindo que os clientes resolvam problemas comuns de forma independente.

Design de serviços

Cenário Criação de um programa de treinamento corporativo Use a estrutura do JTBD para personalizar o serviço de treinamento a fim de atender aos objetivos específicos de aprendizagem dos clientes corporativos. Por exemplo, capacitar eficientemente os funcionários e, ao mesmo tempo, minimizar as interrupções em suas tarefas diárias. Exemplo: As empresas precisam "aprimorar as habilidades dos funcionários sem afastá-los de suas responsabilidades diárias". Isso permite que eles aprendam em seu próprio ritmo.

Aplicando a estrutura de trabalho a ser feito

Processo passo a passo de aplicação da estrutura de trabalhos a serem feitos:

1. Identifique os trabalhos que os usuários desejam realizar

Entenda as principais tarefas ou pontos problemáticos que os clientes estão tentando resolver com seu produto ou soluções alternativas.

Como fazer isso:

Entrevistas com clientes : Realize entrevistas aprofundadas com usuários para descobrir as necessidades e os pontos problemáticos dos clientes

: Realize entrevistas aprofundadas com usuários para descobrir as necessidades e os pontos problemáticos dos clientes Observação : Observe os usuários em situações do mundo real para ver como eles interagem com os produtos e quais desafios enfrentam

: Observe os usuários em situações do mundo real para ver como eles interagem com os produtos e quais desafios enfrentam Pesquisas: Use pesquisas para coletar dados amplos sobre comportamentos e necessidades dos usuários, índice de satisfação do cliente, com foco nas tarefas que eles estão tentando realizar

Exemplo: A equipe de produtos de uma empresa de software usa dados de clientes para descobrir que seus usuários tentam principalmente "automatizar tarefas repetitivas" para liberar tempo para trabalhos mais estratégicos.

2. Analisar cada JTBD

Divida os trabalhos identificados em seus componentes principais para entender o contexto, as emoções e as necessidades funcionais por trás deles.

Como fazer isso:

Segmento por contexto : Entenda quando e por que os usuários precisam realizar o trabalho (por exemplo, em que circunstâncias eles precisam automatizar tarefas?)

: Entenda quando e por que os usuários precisam realizar o trabalho (por exemplo, em que circunstâncias eles precisam automatizar tarefas?) Identificar aspectos funcionais, emocionais e sociais: Analise o trabalho de diferentes perspectivas para capturar todas as dimensões (por exemplo, quais necessidades funcionais a tarefa atende? Como o usuário se sente com ela?)

Exemplo: A empresa identifica que os usuários devem automatizar as tarefas durante o horário de pico do trabalho para reduzir o estresse (necessidade emocional) e aumentar a produtividade (necessidade funcional).

3. Liste os resultados desejados do JTBD

Defina claramente os resultados que os usuários esperam ao realizar o trabalho, tanto em termos de sucesso quanto de satisfação.

Como fazer isso:

Declarações de resultados desejados : Escreva declarações de resultados que especifiquem o que os usuários desejam alcançar (por exemplo, "Minimizar o tempo gasto em tarefas repetitivas e, ao mesmo tempo, maximizar a precisão")

: Escreva declarações de resultados que especifiquem o que os usuários desejam alcançar (por exemplo, "Minimizar o tempo gasto em tarefas repetitivas e, ao mesmo tempo, maximizar a precisão") Priorizar os resultados: Classifique esses resultados por importância e satisfação para se concentrar nas necessidades mais críticas

Exemplo: Os usuários querem "reduzir o tempo de conclusão de tarefas em 50%" e, ao mesmo tempo, "garantir zero erros nos processos automatizados"

4. Escreva uma declaração JTBD

Compile suas descobertas em uma declaração de JTBD concisa que capture a essência do trabalho, incluindo as circunstâncias e os resultados desejados.

Como fazer isso:

Modelo de declaração de JTBD : Use um modelo como "Quando [situação], quero [trabalho], para que eu possa [resultado desejado]."

: Use um modelo como "Quando [situação], quero [trabalho], para que eu possa [resultado desejado]." Incorporar contexto: Certifique-se de que a declaração reflita o contexto específico em que a necessidade surge

Exemplo: Ao enfrentar uma carga de trabalho pesada, quero automatizar as tarefas rotineiras de entrada de dados para que eu possa me concentrar na análise estratégica e cumprir os prazos com menos estresse.

Ao aplicar a estrutura JTBD, trabalhar com histórias de usuários relacionáveis pode ajudar a sua equipe a se conectar melhor com a persona do cliente ideal. Para isso, crie histórias de usuários e capture melhor os requisitos do usuário final usando Modelo de história de usuário do ClickUp .

Modelo de história de usuário do ClickUp

Use o modelo para:

Escrever, gerenciar e acompanhar histórias de usuários

Dividi-las em tarefas menores e priorizá-las com base na importância

Monitorar o progresso de cada tarefa e identificar possíveis problemas

Função dos gerentes de projeto e gerentes de estratégia

Quer esteja gerenciando um projeto ou definindo uma estratégia, você provavelmente já foi solicitado a ajudar a estabelecer uma estrutura de tarefas a serem realizadas em algum momento de sua carreira. Nesses cenários, considere o uso de aplicativos para fazer as coisas (GTD) para criar estratégias de JTBD que aumentem a produtividade e a organização.

Um dos melhores softwares de GTD amplamente utilizado por gerentes de projeto é o ClickUp, uma plataforma de produtividade completa criada para ajudar a gerenciar projetos e fluxos de trabalho com eficiência.

Como usar o ClickUp para criar estruturas de JTBD

Para implementar a estrutura de tarefas a serem realizadas, você pode aproveitar modelos específicos do ClickUp para rastrear e monitorar as necessidades dos clientes e identificar as ações que eles estão tentando realizar com seu produto/serviço.

Modelo de estrutura Getting Things Done

O modelo Modelo de estrutura do Getting Things Done (GTD) no ClickUp é um modelo totalmente personalizável e pronto para uso para capturar e classificar tarefas com eficiência. Esse modelo o ajuda a gerenciar e organizar tarefas relacionadas à identificação de trabalhos a serem feitos e à revisão de soluções existentes.

Modelo ClickUp Getting Things Done

Os principais recursos deste modelo incluem:

Status personalizáveis : Acompanhe o progresso de cada tarefa com seis status personalizados

: Acompanhe o progresso de cada tarefa com seis status personalizados Visualizações : Gerencie e visualize tarefas com visualizações de lista, documento e quadro branco

: Gerencie e visualize tarefas com visualizações de lista, documento e quadro branco Pastas: Organize as tarefas em pastas para melhor categorização e gerenciamento

O modelo GTD é particularmente útil para dividir tarefas complexas de JTBD em ações gerenciáveis. Ele o ajuda a definir e executar claramente cada etapa para que os membros da sua equipe possam realizar suas tarefas com eficiência.

Dica profissional: Aqui estão algumas dicas adicionais Modelos GTD para ajudá-lo a planejar e operar com mais eficiência. Seja você um praticante do GTD ou um novato nesse método, esses modelos trazem uma sensação de clareza e controle ao seu fluxo de trabalho diário.

Modelo de estrutura de gerenciamento de projetos Modelo de estrutura de gerenciamento de projetos do ClickUp fornece uma abordagem estruturada para o planejamento, a execução e o monitoramento de projetos.

Modelo de estrutura de gerenciamento de projetos ClickUp

Este modelo inclui:

Uma visualização de estrutura para ajudá-lo a criar e gerenciar uma visão geral de alto nível

Visualizações de quadro branco e documento para ajudar a visualizar e planejar seu fluxo de trabalho

Recursos avançados como marcação, subtarefas aninhadas e rótulos de prioridade para adicionar mais contexto às tarefas

Este modelo é ideal para que os gerentes de projeto tenham uma visão geral da implementação das estruturas de JTBD em sua organização. Ele oferece uma visão panorâmica de todas as tarefas e garante que todos os aspectos do projeto sejam planejados e monitorados meticulosamente.

Benefícios de usar os modelos do ClickUp para a estrutura de trabalhos a serem feitos

Eficiência : Simplifica a organização e o gerenciamento de tarefas JTBD para que você possa iniciar rapidamente o trabalho real

: Simplifica a organização e o gerenciamento de tarefas JTBD para que você possa iniciar rapidamente o trabalho real Colaboração : Aprimora a colaboração da equipe por meio de espaços de trabalho compartilhados, comentários e atualizações em tempo real

: Aprimora a colaboração da equipe por meio de espaços de trabalho compartilhados, comentários e atualizações em tempo real Personalização : Modelos totalmente personalizáveis permitem que você adapte a estrutura às suas necessidades específicas

: Modelos totalmente personalizáveis permitem que você adapte a estrutura às suas necessidades específicas Visualização: Diferentes visualizações e painéis ajudam a visualizar o progresso e o status das tarefas e projetos do JTBD

Usando modelos GTD para aplicar estruturas de JTBD em vários departamentos

Departamento Modelo de caso de uso Estratégia de marketing Use o Modelo GTD para capturar tarefas de pesquisa de mercado, organizar etapas de campanha e acompanhar o progresso na compreensão dos trabalhos dos clientes. Desenvolvimento de Produtos Utilize o Modelo de Estrutura de Gerenciamento de Projetos para planejar e gerenciar projetos de desenvolvimento de produtos, garantindo que os recursos estejam alinhados às necessidades dos clientes. Suporte ao Cliente Implemente o Modelo GTD para gerenciar as tarefas de suporte ao cliente e resolver rapidamente os problemas dos clientes. Operações Aplique o Modelo de Estrutura de Gerenciamento de Projetos para otimizar os processos operacionais, acompanhar as métricas de eficiência e implementar melhorias com base nos insights do JTBD.

Implemente a estrutura do JTBD com o ClickUp

A estrutura de trabalhos a serem feitos é uma maneira poderosa de entender as verdadeiras necessidades de seus segmentos de clientes. Ao identificar as tarefas que seus clientes desejam realizar, você pode projetar produtos e soluções que melhor atendam aos seus clientes.

Entretanto, criar essa estrutura manualmente pode levar horas e distraí-lo do projeto em si. Use os modelos de GTD do ClickUp para criar uma estrutura de JTBD. O ClickUp tem ferramentas poderosas para gerenciamento de tarefas, colaboração e automação, facilitando o alinhamento de seus projetos com os trabalhos a serem feitos por seus clientes. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar sua estrutura de JTBD.