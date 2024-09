Como criar um painel de análise de pessoas (com exemplos)

Imagine que você é um gerente geral de beisebol. Tradicionalmente, você selecionaria os jogadores com base em seus atributos físicos, desempenho anterior e instintos. Talvez você priorize jogadores que façam home runs ou eliminem muitos rebatedores.

Billy Beane, gerente geral do Oakland Athletics no início dos anos 2000, desafiou essa abordagem tradicional Ele recorreu à Sabermetria, uma análise estatística dos dados do beisebol. Em vez de se concentrar em estatísticas chamativas como home runs, ele analisou métricas que mediam com mais precisão a contribuição geral de um jogador para a vitória, como a porcentagem na base.

Ao usar a Sabermetria, Beane conseguiu identificar jogadores subvalorizados para formar uma equipe competitiva com um orçamento apertado.

Da mesma forma, um painel de análise de pessoas permite que você gerencie sua equipe com dados, não apenas com intuição. Ele fornece insights claros sobre áreas críticas, como envolvimento da equipe, riscos de rotatividade e oportunidades de crescimento, tudo em um só lugar. 71% dos executivos de RH que usam a análise de pessoas afirmam que ela é essencial para a estratégia de RH de sua organização.

Criar esse painel pode parecer complexo, mas com as ferramentas certas e uma abordagem orientada por dados, ele se torna um recurso poderoso para a tomada de decisões informadas. Neste artigo, vamos orientá-lo na criação de um painel de análise de pessoas e forneceremos exemplos para você começar.

O que é um painel de análise de pessoas?

A análise de pessoas envolve o uso de dados e métodos estatísticos para entender e melhorar a forma como as organizações gerenciam os funcionários . Ele ajuda os profissionais de RH a tomar decisões sobre recrutamento, desempenho e satisfação dos funcionários com base em dados.

Um painel de análise de pessoas é uma ferramenta visual que consolida e exibe métricas e dados vitais de RH. Seu objetivo é fornecer uma visão clara e em tempo real dos dados relacionados aos funcionários, permitindo decisões rápidas e informadas com base no painel da força de trabalho.

A análise de pessoas é vital para o RH porque ajuda as organizações a otimizar sua força de trabalho. Ela fornece insights sobre:

desempenho dos funcionários,

engajamento dos funcionários e

rotatividade de funcionários

Ele capacita os profissionais de RH a tratar os problemas de forma proativa e a melhorar a eficácia organizacional geral.

Uma pergunta comum é como os painéis de análise de pessoas diferem dos relatórios tradicionais

Normalmente, os relatórios fornecem instantâneos de dados estáticos e detalhados, resumindo o desempenho passado com uma análise abrangente. Por exemplo, um relatório anual de RH pode incluir dados detalhados sobre rotatividade de funcionários, remuneração e níveis de engajamento, geralmente em um formato fixo, como um PDF ou um documento impresso.

Por outro lado, os painéis de análise de pessoas oferecem visualizações dinâmicas e em tempo real das principais métricas. Eles possibilitam a exploração interativa dos dados, permitindo que você veja as tendências à medida que elas se desenvolvem e tome decisões informadas rapidamente.

Por exemplo, um painel de RH pode exibir dados em tempo real sobre índices de satisfação dos funcionários, taxas de rotatividade e métricas de recrutamento, com recursos que permitem que você se aprofunde em detalhes ou períodos de tempo específicos.

Criação de um painel de análise de pessoas eficaz

A criação de um painel de análise de pessoas eficaz começa com a compreensão de seus dados e de como apresentá-los de forma significativa. Os dados brutos podem ser esmagadores, especialmente quando se trata de métricas complexas de RH.

Veja como fazer isso funcionar:

A visualização de dados é importante: A conversão de dados em formatos visuais facilita a interpretação e a ação. Use gráficos, diagramas e mapas de calor para destacar as principais tendências e padrões

A conversão de dados em formatos visuais facilita a interpretação e a ação. Use gráficos, diagramas e mapas de calor para destacar as principais tendências e padrões **Por exemplo, um gráfico de linhas que acompanha a rotatividade de funcionários ao longo do tempo pode revelar tendências não evidentes em uma planilha. Um mapa de calor pode mostrar áreas com baixo ou alto envolvimento

Apesar da importância da análise de pessoas, apenas 22% dos profissionais de RH acreditam que suas organizações o utilizam de forma eficaz. Isso destaca uma oportunidade significativa de usar ferramentas de visualização de dados para transformá-los em insights acionáveis.

Apresentando os dados com clareza e concentrando-se nas principais métricas, você pode tomar decisões informadas que geram melhores resultados de recursos humanos sem se perder nos detalhes.

Como selecionar métricas de RH importantes para o painel de controle

A escolha das métricas de RH corretas é crucial para a criação de um painel de recursos humanos que ofereça valor real. Comece considerando quais perguntas comerciais você precisa responder:

Você está procurando reduzir a rotatividade?

Deseja melhorar o envolvimento dos funcionários?

Você pode identificar funcionários com alto potencial?

Cada meta exigirá um conjunto diferente de métricas.

Por exemplo, se o seu foco for a retenção de funcionários, você desejará acompanhar métricas como taxas de rotatividade, índices de satisfação dos funcionários e permanência. Para o painel de controle do fluxo de talentos, métricas como tempo de contratação, taxas de promoção e classificações de desempenho podem ser mais relevantes.

A chave é selecionar métricas que se alinhem aos objetivos estratégicos de sua organização, garantindo que o painel não seja apenas uma coleção de dados, mas uma ferramenta para orientar as decisões de negócios.

Projetando o painel de RH para obter melhores percepções dos dados

Depois de selecionar as principais métricas, a próxima etapa é projetar o painel de RH para maximizar as percepções dos dados.

Um painel de análise de pessoas bem projetado deve ser intuitivo, permitindo que os usuários naveguem e entendam facilmente as informações apresentadas. Agrupe métricas relacionadas, use códigos de cores para destacar dados importantes e garanta que as informações mais críticas sejam exibidas com destaque.

Você deve usar uma combinação de visualizações para acomodar diferentes tipos de dados. Os gráficos de barras podem comparar efetivamente diferentes grupos ou períodos, enquanto os gráficos de pizza mostram proporções.

O design também deve permitir painéis interativos, possibilitando que os usuários se aprofundem em pontos de dados específicos para obter insights mais profundos. O objetivo é tornar o painel não apenas informativo, mas também acionável.

Vincular a estratégia de análise de pessoas às metas e aos resultados dos negócios

Para que seus painéis de análise de RH sejam eficazes, conecte diretamente as métricas de recursos humanos aos objetivos de negócios da sua organização. Use a tabela abaixo para mapear as principais métricas de RH aos resultados comerciais relevantes, garantindo que cada insight contribua para atingir essas metas.

Por exemplo:

Produtividade dos funcionários: Leva a uma receita maior

Taxa de retenção: Reduz os custos de contratação

Métricas de diversidade: Aumenta a inovação e a criatividade

A vinculação dessas métricas às metas comerciais demonstra seu impacto e ajuda a garantir a adesão da liderança, mostrando como a análise de pessoas gera resultados tangíveis.

Etapas para implementar uma função de RH orientada por dados

A implementação de um departamento de recursos humanos orientado por dados pode parecer uma grande tarefa, mas é crucial para tomar decisões mais sábias e gerar melhores resultados. Aqui está uma abordagem direta para você começar:

Defina sua visão: Comece esclarecendo seus objetivos com a análise de pessoas. Essa visão deve estar alinhada com os objetivos comerciais mais amplos de sua organização. Por exemplo, você pode definir uma meta para reduzir a rotatividade em 10% no prazo de um ano, promovendo a meta da organização de se tornar um empregador procurado Escolha as ferramentas certas: Equipe sua equipe com as ferramentas para coletar, analisar e visualizar os dados de RH. Pense em painéis e softwares de análise que possam rastrear métricas em tempo real, como pontuações de envolvimento dos funcionários Desenvolva habilidades analíticas: Certifique-se de que sua equipe de RH tenha as habilidades necessárias para interpretar dados e tirar conclusões significativas. Isso pode envolver treinamento em ferramentas como o SPSS ou outro software estatístico Implemente a governança de dados: Estabeleça políticas para manter a precisão, a privacidade e a segurança dos dados. Auditorias regulares de suas fontes de dados são essenciais para garantir a conformidade com regulamentos como o GDPR Promova uma cultura orientada por dados: Incentive uma mudança no sentido de tomar decisões com base em dados, em vez de intuição ou tradição. Por exemplo, use a análise preditiva para moldar suas estratégias de contratação em vez de confiar na intuição

Software e ferramentas para desenvolver painéis de análise de pessoas

As equipes de RH geralmente dependem de vários Software de RH -O RHMS para gerenciamento de dados, o software de BI para análise e o Excel para relatórios de RH. Embora essas ferramentas sejam práticas, elas podem ser complicadas de gerenciar. ClickUp integra várias funções de RH em uma única plataforma, facilitando o gerenciamento e a análise dos dados da sua equipe. É um software de gerenciamento de pessoas que vai além do gerenciamento de projetos para ajudá-lo a criar e manter painéis de análise de pessoas eficazes. Plataforma de gerenciamento de equipes de recursos humanos da ClickUp pode ajudá-lo a criar o sistema definitivo para otimizar a contratação, a integração e o desenvolvimento dos funcionários.

Use a Plataforma de Gerenciamento de RH do ClickUp para tudo o que você precisa para RH, tudo em um só lugar

Você pode usar essa plataforma para:

Automatizar o gerenciamento de candidatos com modelos e fluxos de trabalho personalizados

Rastrear tarefas, documentos e feedback para uma integração perfeita

Centralizar o acompanhamento do desempenho e do envolvimento dos funcionários com exibições personalizáveis

Veja como você pode usar o ClickUp para aprimorar seus recursos de análise de pessoal:

1. Painéis do ClickUp Painéis do ClickUp oferecem personalização profunda e integração perfeita com outras ferramentas de RH, permitindo que as equipes de RH personalizem painéis essenciais de análise de pessoas exatamente de acordo com suas necessidades. Essa integração ajuda a rastrear e analisar com eficiência as principais métricas de RH, como envolvimento dos funcionários, taxas de retenção e indicadores de desempenho.

Você pode usá-la para monitorar as métricas em tempo real e definir alertas automatizados para limites críticos, garantindo que você possa agir rapidamente em relação a mudanças importantes na dinâmica da força de trabalho.

Por exemplo, você pode usar o ClickUp Dashboards para visualizar os dados do projeto por meio de gráficos e Indicadores-chave de desempenho (KPIs) de RH ), como pipeline de recrutamento e tempo de contratação, índices de satisfação dos funcionários, taxas de conclusão de treinamento e métricas de diversidade e inclusão.

Aumente a visibilidade do projeto com os Dashboards personalizáveis do ClickUp para monitoramento em tempo real

Você pode usá-los para

monitorar o progresso das tarefas e os ciclos de análise de desempenho

rastrear orçamentos e gastos em várias iniciativas de RH

analisar tendências de rotatividade de funcionários por departamento, função ou local

visualizar análises de lacunas de habilidades e o progresso do aprendizado e do desenvolvimento

rastrear programas de reconhecimento de funcionários e distribuição de prêmios.

analisar a eficácia das iniciativas de bem-estar e dos programas de assistência aos funcionários

2. ClickUp Brain

Alavancagem Cérebro ClickUp para analisar tendências e gerar informações acionáveis análise da força de trabalho . Essa ferramenta baseada em IA pode ajudá-lo a identificar padrões no desempenho dos funcionários prever tendências de rotatividade e sugerir estratégias de aprimoramento.

Você pode identificar uma tendência crescente de rotatividade e destacar os departamentos ou funções de maior risco. Com o ClickUp Brain integrado ao seu painel de RH, você pode receber relatórios personalizados que apontam essas tendências, permitindo que sua equipe tome medidas específicas antes que os problemas aumentem.

Economize tempo com as atualizações e relatórios orientados por IA do ClickUp Brain para tarefas, documentos e equipes no ClickUp

3. Painéis e modelos de RH

O gerenciamento de tarefas de RH pode ser complicado, mas os modelos do ClickUp facilitam as coisas para que você não precise começar do zero. SOP T de RH do ClickUpplaca de identificação por exemplo, ajuda a documentar os procedimentos operacionais padrão, garantindo consistência e clareza em suas funções de RH.

Padronize seus processos de RH com o modelo de SOP de RH do ClickUp

Você pode usar este modelo para:

Atribuir status personalizados como Aberto e Concluído às tarefas, permitindo monitorar o progresso de cada etapa do processo

Organizar e atribuir tarefas com campos personalizados, facilitando o gerenciamento e a visualização de vários procedimentos de RH

Use até seis visualizações no ClickUp, incluindo configurações para Offboarding, Recrutamento, Avaliação de Desempenho, Treinamento e um Guia de Introdução, para otimizar seus processos desde o início

Aprimore o rastreamento do processo de RH com recursos como marcação, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade

Em seguida, você pode usar Modelo de diretório de funcionários do ClickUp para manter um registro organizado e abrangente da sua força de trabalho. Ele ajuda a gerenciar as informações dos funcionários, rastrear funções e garantir fácil acesso aos detalhes de contato.

Gerencie sua força de trabalho de forma eficiente com o ClickUp Employee Directory Template

Use este modelo para:

Rastrear os funcionários ativos marcando status como Contratado, Em licença, Doente, Rescindido, Viagem e outros no sistema de RH da empresa

Armazenar informações essenciais sobre os funcionários e visualizar facilmente os dados com 21 atributos personalizados, como bônus, turno de trabalho, status do funcionário, data de nascimento e local

Acesse sete visualizações nas configurações do ClickUp, como Visão Geral do Funcionário, Trabalhando Atualmente, Status de Trabalho, Departamentos e Calendário de Atribuição de Contratados, garantindo que todas as informações estejam organizadas e prontamente disponíveis

Aprimore o rastreamento de funcionários com recursos como rastreamento de tempo, tags, avisos de dependência, e-mails e muito mais

Exemplos de métricas importantes para o painel de controle de pessoas

Um painel de análise de pessoas bem construído transforma dados brutos em insights acionáveis, ajudando as organizações a tomar decisões informadas. Aqui está um detalhamento das principais métricas a serem incluídas:

1. Rotatividade de funcionários e análise preditiva

A rotatividade de funcionários é um indicador da saúde organizacional. A alta rotatividade pode sinalizar problemas subjacentes, como má administração ou cultura no local de trabalho. Mas o controle da rotatividade é apenas o começo. Com a análise preditiva, você pode prever a rotatividade potencial e identificar funcionários em risco, permitindo estratégias proativas de retenção.

2. Rastreamento de diversidade, equidade e inclusão (DEI)

A DEI não é apenas uma caixa a ser marcada - é crucial para promover um local de trabalho justo e inclusivo. As principais métricas a serem monitoradas são a diversidade de gênero, a representação de grupos minoritários e a equidade salarial.

Ao monitorar regularmente as métricas de DEI em um painel de diversidade, você pode avaliar a eficácia de suas iniciativas de inclusão e ajustar as estratégias conforme necessário para promover um ambiente de trabalho mais equitativo.

via Consultoria CrossCountry

3. Métricas de produtividade da força de trabalho

As métricas de produtividade, como produção por funcionário, taxas de conclusão de projetos e tempo de produtividade para novas contratações, oferecem insights sobre a eficiência e o desempenho da equipe.

Esses indicadores-chave de desempenho o ajudam a identificar áreas de melhoria, otimizar fluxos de trabalho e garantir que os recursos sejam usados de forma eficaz, aumentando a produtividade geral.

Monitore as cargas de trabalho da equipe e as taxas de conclusão de tarefas em um relance por meio dos ClickUp Dashboards

Dica profissional: Você pode usar ferramentas de controle de produtividade dos funcionários para monitorar o desempenho, definir metas e otimizar fluxos de trabalho, garantindo que sua equipe permaneça no caminho certo e atinja os objetivos com eficiência.

4. Métricas de gerenciamento de talentos

O gerenciamento eficaz da força de trabalho é fundamental para o crescimento organizacional. Métricas como tempo de contratação, progresso do desenvolvimento do funcionário e taxas de mobilidade interna mostram claramente como você está gerenciando e nutrindo talentos.

O acompanhamento dessas métricas-chave ajuda a identificar lacunas de habilidades, aprimorar programas de treinamento e criar planos de carreira robustos, garantindo que seus principais talentos permaneçam engajados e progredindo.

via Netsuite

5. Métricas de retenção de funcionários

A retenção dos melhores talentos é crucial para a estabilidade, especialmente para startups em estágio inicial. Métricas como pontuações de envolvimento dos funcionários, taxas de retenção por departamento e motivos de saída fornecem insights profundos sobre a eficácia de suas estratégias de retenção.

Uma compreensão abrangente dessas métricas permite estratégias de retenção direcionadas - benefícios aprimorados, melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou um senso mais forte de comunidade - para satisfazer e envolver sua força de trabalho.

Monitoramento de diversidade, equidade e inclusão em painéis de análise de pessoas

Quando se trata de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) na análise de pessoas, não se trata apenas de tokenismo. O monitoramento da DEI ajuda as organizações a entender a verdadeira composição de sua força de trabalho e a dinâmica em jogo.

Veja como você pode usar seu painel de RH para aprimorar os esforços de DEI:

Monitore a representação de vários grupos em diferentes níveis organizacionais para identificar e abordar as barreiras ao avanço, como diferenças salariais entre gêneros e tetos de vidro

Analisar a equidade salarial para garantir práticas de remuneração justas e imparciais

Use os dados de envolvimento dos funcionários para verificar se toda a equipe se sente valorizada e incluída, independentemente de seu histórico

Superando os desafios na implementação de painéis de People Analytics

A implementação de um painel de análise de pessoas implica garantir a privacidade dos dados e lidar com imprecisões nos dados. Veja a seguir como lidar com esses problemas de forma eficaz:

Abordando as questões de privacidade e segurança dos dados

Deixar de proteger os dados confidenciais dos funcionários pode levar a violações, corroer a confiança dos funcionários e expor sua organização a penalidades legais. O impacto vai além das questões legais imediatas; ele pode prejudicar a reputação da sua empresa e minar o moral dos funcionários.

**Solução

Implemente criptografia forte para dados em repouso e em trânsito

Imponha controles de acesso rigorosos para garantir que somente o pessoal autorizado possa visualizar informações confidenciais

Realizar avaliações de segurança regulares para identificar e mitigar vulnerabilidades

Estabeleça políticas claras de uso de dados e garanta a conformidade com o GDPR, a CCPA e outras regulamentações

Lidar com imprecisões e inconsistências de dados

Dados imprecisos ou inconsistentes podem levar a decisões equivocadas, insights distorcidos e estratégias ineficazes. Eles resultam em ineficiências operacionais e metas comerciais desalinhadas, afetando o desempenho geral.

**Solução

Realizar uma auditoria de dados para identificar e tratar as fontes de erros

Implementar verificações de validação para detectar erros antecipadamente

Padronize formatos e rótulos de dados em todos os sistemas

Atualize e limpe regularmente os dados para manter a precisão

Designe administradores de dados dedicados para supervisionar a qualidade dos dados e garantir a confiabilidade contínua

Transformando o RH com insights orientados por dados

Com um painel de controle de pessoal, você não está apenas coletando dados; você está equipando sua equipe de RH com as ferramentas necessárias para otimizar as estratégias da força de trabalho, melhorar a retenção de funcionários e gerar melhores resultados comerciais.

Os insights em tempo real sobre as principais métricas, como rotatividade de funcionários, produtividade e diversidade, permitem que os departamentos de RH enfrentem desafios de forma proativa, prevejam tendências e tomem decisões que contribuam para o sucesso organizacional geral.

Pronto para transformar seu RH com insights orientados por dados?