10 Software de gerenciamento de capital humano para empresas em 2024

O gerenciamento do capital humano nunca é simples. Os profissionais de gestão de RH costumam ter muitas funções. Eles precisam recrutar, contratar, desenvolver, pagar, gerenciar e reter funcionários. E, geralmente, trabalham com recursos limitados.

Para lidar com esses desafios, o software HCM ou Human Capital Management oferece aos profissionais de RH as ferramentas certas para ajudar no gerenciamento da força de trabalho.

Entretanto, com o crescimento explosivo do mercado, o número de participantes no mercado de soluções de HCM continua aumentando. A verdadeira questão, então, é: quais soluções de gerenciamento de capital humano você deve considerar?

Este blog analisará o que você pode esperar de um software de HCM competente e os 10 principais sistemas de RH para ajudá-lo em todas as suas necessidades de gerenciamento de capital humano.

O que é um software de gerenciamento de capital humano?

O software de gerenciamento de capital humano (HCM) é uma solução abrangente que consiste em um conjunto de Ferramentas de RH para gerenciar sua força de trabalho, operações de RH, pagamentos de funcionários e muito mais.

O software HCM permite que você simplifique a folha de pagamento, a administração de benefícios, o recrutamento e o gerenciamento de desempenho, garantindo a conformidade com os regulamentos e os padrões do setor.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de capital humano

Aqui está uma lista dos recursos essenciais que você deve procurar antes de escolher um sistema de HCM:

Funções essenciais de RH: Procure um software de HCM que lide com todas as funções de RH em todo o ciclo de vida do funcionário, desde o processo de contratação até o gerenciamento de dados do funcionário, gerenciamento de talentos, envolvimento do funcionário, administração de benefícios, planejamento da força de trabalho, gerenciamento da folha de pagamento, gerenciamento de despesas etc.

Procure um software de HCM que lide com todas as funções de RH em todo o ciclo de vida do funcionário, desde o processo de contratação até o gerenciamento de dados do funcionário, gerenciamento de talentos, envolvimento do funcionário, administração de benefícios, planejamento da força de trabalho, gerenciamento da folha de pagamento, gerenciamento de despesas etc. Gerenciamento de desempenho: Escolha um software de HCM que auxilie na definição de metas, na realização de avaliações de funcionários, no planejamento de sucessão, no gerenciamento de cargos e no acompanhamento do desenvolvimento da carreira

Escolha um software de HCM que auxilie na definição de metas, na realização de avaliações de funcionários, no planejamento de sucessão, no gerenciamento de cargos e no acompanhamento do desenvolvimento da carreira Relatórios e análises: Procure soluções de HCM que ofereçam análise de dados em tempo real por meio de painéis intuitivos, indicadores-chave de desempenho (KPIs) e relatórios. Muitas ferramentas de gerenciamento da força de trabalho também oferecem aprendizado de máquina e análises preditivas relacionadas à rotatividade e à retenção de funcionários

Procure soluções de HCM que ofereçam análise de dados em tempo real por meio de painéis intuitivos, indicadores-chave de desempenho (KPIs) e relatórios. Muitas ferramentas de gerenciamento da força de trabalho também oferecem aprendizado de máquina e análises preditivas relacionadas à rotatividade e à retenção de funcionários Conformidade e aprendizado: Escolha um software que garanta a conformidade global da força de trabalho com rastreamento de conformidade integrado e configuração baseada em região, garantindo a prontidão para auditorias

Escolha um software que garanta a conformidade global da força de trabalho com rastreamento de conformidade integrado e configuração baseada em região, garantindo a prontidão para auditorias Integrações: Seu software de HCM deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas que sua empresa usa, como plataformas de contabilidade, provedores de pagamento ou serviços de verificação de antecedentes

Seu software de HCM deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas que sua empresa usa, como plataformas de contabilidade, provedores de pagamento ou serviços de verificação de antecedentes Segurança e suporte: Procure um software que priorize a segurança dos dados com recursos como criptografia de dados e acesso baseado em funções. Além disso, considere o suporte técnico abrangente, o treinamento, a implementação e as atualizações regulares para garantir operações tranquilas

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de capital humano a serem usados

1. ClickUp

Contrate e gerencie sua equipe ideal com a plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma completa de gerenciamento de capital humano e ferramenta de recrutamento que ajuda sua equipe de RH a gerenciar os funcionários desde o recrutamento, a integração, o gerenciamento de desempenho, o gerenciamento de talentos e até mesmo a aposentadoria.

Com uma vasta gama de recursos personalizáveis e mais de 1.000 integrações, o ClickUp é um centro para consolidar o trabalho em vários departamentos e criar um espaço de trabalho colaborativo. Isso o torna ideal para as equipes de RH que supervisionam os dados dos funcionários, o planejamento da força de trabalho, o gerenciamento de remuneração, o envolvimento dos funcionários e o acompanhamento de metas. Metas do ClickUp pode ajudar as equipes de RH e os gerentes de equipe a definir e acompanhar metas de forma transparente em toda a organização. Defina metas em formato numérico, monetário, verdadeiro/falso ou de tarefas; combine metas de várias equipes em metas. Defina prazos, crie scorecards e compartilhe metas com qualquer pessoa da organização com direitos de visualização ou edição.

Visualize todo o seu pipeline de recrutamento e funções de RH com o ClickUp Views

A visualização de tarefas e metas também se torna muito fácil com a variedade de Visualizações do ClickUp disponível. Você pode personalizar as mais de 15 visualizações com campos e status personalizados para atender a todos os seus requisitos. Por exemplo, a Visualização de lista ajuda a rastrear tarefas por campos como data de vencimento, prioridade, proprietário etc. A visualização de calendário ajuda a manter o controle das atividades por data e duração.

Com a colaboração Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você tem um local para centralizar todas as políticas organizacionais, recursos e bases de conhecimento. Edite-os e atualize-os conforme necessário e compartilhe-os com políticas de acesso personalizadas entre as equipes. O Pesquisa universal garante que nenhum documento ou tarefa esteja a mais de um ou dois cliques de distância!

Acompanhe o desempenho e a carga de trabalho dos funcionários com os painéis personalizáveis do ClickUp

Personalizáveis Painéis do ClickUp permitem que você gere relatórios em tempo real sobre o desempenho dos funcionários, o envolvimento, as taxas de conclusão da avaliação de desempenho e todas as suas outras prioridades de gestão de pessoas durante todo o ano. Esses painéis visualmente atraentes também podem ser usados para apresentações às partes interessadas e reuniões de estratégia de negócios. Eles oferecem mais de 50 variações de widgets adaptados a vários cenários de RH, como cargos preenchidos, tempo de contratação e desempenho da equipe

E isso não é tudo. Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%ref/, o assistente de IA bacana do ClickUp, também pode ajudar você a concluir sua lista de tarefas mais rapidamente. Experimente-o para tudo, desde escrever um e-mail até um e-mail programa de prêmios para funcionários anúncio para resumir as anotações de sua próxima reunião em itens de ação.

Centenas de modelos pré-criados em Biblioteca de modelos do ClickUp garante que você não perca tempo com a configuração. Esses modelos altamente personalizáveis abrangem uma variedade de casos de uso relacionados a recrutamento, criação de políticas, gerenciamento de desempenho, definição de metas e muito mais.

O modelo de SOP de RH do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, gerenciar e acompanhar os processos e procedimentos de RH.

Por exemplo, o Modelo de POP de RH do ClickUp serve como um excelente recurso para familiarizar sua equipe com os processos que utilizam os quadros brancos do ClickUp. Esse modelo usa uma tabela vibrante, bem estruturada e personalizável dentro de seu quadro branco colaborativo, facilitando aos gerentes de RH o treinamento da equipe, a configuração de tarefas de recrutamento, o gerenciamento de contratações e a gestão de processos de recrutamento integração de funcionários processos e muito mais

Melhores recursos do ClickUp

Múltiplas visualizações de fluxo de trabalho: Aproveite as diversas opções de visualização do ClickUp paraMetas de RHincluindo visualizações de tabela, lista, formulário, calendário e carga de trabalho. Ter várias maneiras de examinar os fluxos de trabalho ajuda nagerenciamento eficiente do banco de dados de funcionáriosclassificação, filtragem e planejamento de capacidade

Aproveite as diversas opções de visualização do ClickUp paraMetas de RHincluindo visualizações de tabela, lista, formulário, calendário e carga de trabalho. Ter várias maneiras de examinar os fluxos de trabalho ajuda nagerenciamento eficiente do banco de dados de funcionáriosclassificação, filtragem e planejamento de capacidade Automação de RH: Simplifique os processos de RH com a ampla gama de mais de 100 possibilidades de automação do ClickUp. Use-o para automatizar a criação de tarefas, atribuição, população de comentários, alterações de status e muito mais, permitindo operações eficientes e focadas nas necessidades da sua equipe

Simplifique os processos de RH com a ampla gama de mais de 100 possibilidades de automação do ClickUp. Use-o para automatizar a criação de tarefas, atribuição, população de comentários, alterações de status e muito mais, permitindo operações eficientes e focadas nas necessidades da sua equipe Painel de RH unificado: Monitore os marcos do projeto, as metas e os KPIs de RH com painéis personalizáveis e envolventes no ClickUp, fornecendo uma visão geral unificada e acessível para toda a sua equipe

Monitore os marcos do projeto, as metas e os KPIs de RH com painéis personalizáveis e envolventes no ClickUp, fornecendo uma visão geral unificada e acessível para toda a sua equipe Modelos pré-criados: Crie fluxos de trabalho e padronize processos rapidamente com centenas de modelos personalizáveis

Crie fluxos de trabalho e padronize processos rapidamente com centenas de modelos personalizáveis Documentação colaborativa: Crie e armazene documentos facilmente pesquisáveis e compartilháveis relacionados a tudo, desde SOPs até recrutamento, no ClickUp Docs

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel pode não ter todos os recursos da versão para desktop

Os usuários podem achar difícil se adaptar a ele devido aos seus amplos recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Arcoro

Fonte: Arcoro A Arcoro oferece soluções personalizadas de RH para o setor de construção, desde a contratação personalizada até o gerenciamento da conformidade. Com sua experiência comprovada e módulos abrangentes, a Arcoro preenche as lacunas de comunicação, garante a conformidade e capacita a força de trabalho do setor de construção.

Com a Arcoro, você pode gerenciar o rastreamento de aplicativos, a integração, o gerenciamento de funcionários, o gerenciamento de ausências, o gerenciamento de benefícios, o tempo e o rastreamento de desempenho.

Melhores recursos do Arcoro

Automatize a contratação, a integração e outras tarefas de gerenciamento da força de trabalho

Integre-se com Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint e Foundation para gerenciar dados de RH e comunicações entre o campo e o escritório

Obtenha insights e análises avançadas por meio do Sistema de Rastreamento de Candidatos da Arcoro

Cuide dos funcionários e aumente a retenção com sistemas de gerenciamento de desempenho e aprendizado

Acesse o suporte de forma conveniente por meio de guias fáceis de usar e sessões de treinamento sob demanda

Limitações da Arcoro

Limitado a empresas relacionadas à construção

Às vezes, as marcações não são sincronizadas. Alguns profissionais de RH relataram ter que inserir dados manualmente

Alguns usuários solicitaram a inclusão de formulários em PDF

O GPS de rastreamento de funcionários precisa ser aprimorado

Preços do Arcoro

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Arcoro

G2: 3,9/5 (80+ avaliações)

3,9/5 (80+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (100+ avaliações)

3. Paychex Flex

Fonte: Paychex O Paychex Flex é uma solução completa de HCM, PEO e Software de RH que ajuda pequenas e médias empresas a simplificar a folha de pagamento, o RH, a administração de benefícios e outras tarefas relacionadas.

Ele simplifica a administração da força de trabalho com um sistema PEO (Professional Employer Organization) que agiliza as tarefas de RH e economiza recursos monetários e temporais.

Melhores recursos do Paychex Flex

Agiliza o processamento da folha de pagamento com cálculos e registros de impostos automatizados

Simplifique o compartilhamento de dados e a comunicação com sistemas de gerenciamento on-line centralizados,

Monitore proativamente as mudanças nas leis e regulamentações globais da força de trabalho para ajudar a minimizar os riscos e automatizar a conformidade

Economize tempo e papelada com um portal de autoatendimento dedicado aos funcionários, que permite que eles lidem com as tarefas de RH de forma independente

Acompanhe e registre facilmente as horas dos funcionários para a folha de pagamento e outras funções de RH usando o Paychex Flex Time

Limitações do Paychex Flex

Interface de usuário desatualizada

Os usuários têm solicitado mais recursos de autoadministração que não dependam diretamente do Paychex Flex

Preços do Paychex Flex

Essenciais: US$ 39/mês + US$ 5 por funcionário

US$ 39/mês + US$ 5 por funcionário Select: Preços personalizados

Preços personalizados Pro: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Paychex Flex

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 1.500 avaliações)

4. Ceridian Dayforce HCM

Fonte: Força do dia Com mais de 6 milhões de usuários em todo o mundo, o Dayforce é especializado em simplificar a escalabilidade. É um aplicativo HCM holístico com um único modelo de dados, cálculo sempre ativo e inteligência incorporada.

Ele tem excelentes opções de personalização com análise e visualização em tempo real para suas necessidades diárias de RH.

Melhores recursos do Dayforce HCM

Simplifique as operações de folha de pagamento em mais de 200 países e territórios

Use a IA para tomar decisões inteligentes de contratação, otimizar o gerenciamento do fluxo de trabalho e gerenciar e reter talentos

Evite o incômodo de atualizar relatórios manualmente; crie relatórios dinâmicos de RH que são atualizados em tempo real

Garanta a segurança dos dados do seu pessoal por meio de controles de privacidade incorporados e um design que prioriza a segurança desde o início

Limitações do Dayforce HCM

Pode criar relatórios enormes e ilegíveis

O recurso de autoatendimento do funcionário está desatualizado

O suporte instantâneo ao cliente deve ser acessível sem exigir um login para cada caso

Preços do Dayforce HCM

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Dayforce HCM

G2: 4,2/5 (mais de 780 avaliações)

4,2/5 (mais de 780 avaliações) Capterra: 4,3/5 (940+ avaliações)

5. Foucault

Fonte: Foucault O Eddy se orgulha de sua simplicidade e facilidade de uso. Você pode usar a plataforma unificada do Eddy para contratar, integrar, gerenciar e pagar funcionários. Ele reduz drasticamente o tempo necessário para executar as folhas de pagamento com o altamente versátil Eddy Payroll.

O Eddy armazena os dados dos funcionários em um ambiente seguro que pode ser acessado em qualquer lugar. Você também pode acessar mensagens automatizadas, pipelines personalizáveis e recursos de lançamento automático.

Melhores recursos do Eddy

Simplifique o gerenciamento da folha de pagamento para pequenas empresas por meio de automação avançada

Cuide dos registros de impostos trimestrais e anuais, bem como da preparação e do registro de W-2 e 1099-NEC no final do ano

Controle as horas dos funcionários e calcule o pagamento exato por hora usando o recurso de tempo e presença do Eddy

Economize tempo e evite a supervisão com mensagens automatizadas, pipelines personalizáveis e postagem automática de vagas nos principais quadros de empregos

Permita que os funcionários visualizem seus saldos e solicitem folgas de forma conveniente por meio de um aplicativo móvel

Limitações do Eddy

Precisa de mais atualizações das leis trabalhistas específicas da região

Vários usuários encontraram erros ao tentar fazer upload de documentos para novos funcionários

Um funcionário deve aceitar o convite para aparecer na guia de integração

Preços do Eddy

Iniciante: US$ 4/mês por pessoa

US$ 4/mês por pessoa Growth: US$ 8/mês por pessoa

US$ 8/mês por pessoa Premium: Preço personalizado

Preço personalizado Adicionais: Registro de pagamento: $6/pessoa Contratação: $199/mês



Eddy ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4,7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

6. Estrela da trilha

Fonte: Trakstar O Trakstar é um software de avaliação de desempenho baseado em nuvem que incorpora quatro produtos complementares: gerenciamento de desempenho, gerenciamento de aprendizado, rastreamento de candidatos e análise da força de trabalho, em uma única solução de desenvolvimento de talentos.

O Trakstar oferece um recurso de avaliação 360° que fornece feedback abrangente aos funcionários e promove o crescimento deles em várias áreas. Ele também ajuda a adquirir talentos competentes por meio do recurso Candidate Sourcing.

Melhores recursos do Trakstar

Crie cursos on-line e módulos de treinamento com a plataforma de criação de cursos de eLearning fácil de usar do Trakstar Learn para equipes híbridas, remotas e presenciais

Simplifique a integração e a busca de candidatos e compartilhe anúncios de emprego nos principais quadros de empregos com o Trakstar Hire_Rastreie o desempenho com o _Trakstar Insights e promova a tomada de decisões orientada por dados para melhoria contínua

Automatize a importação de informações de candidatos e a colaboração com recrutadores externos

Limitações do Trakstar

Vários usuários expressaram descontentamento com os recursos de relatório da plataforma, alegando que eles não são aprofundados e não atendem adequadamente às suas necessidades

Não é capaz de acomodar a revisão narrativa em vez da revisão baseada em classificação

Não possui recursos automatizados de geração de relatórios

Preços do Trakstar

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Trakstar

G2: 4,2/5 (mais de 450 avaliações)

4,2/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

7. Ondulação

Fonte: Ondulação O Rippling é um software HCM baseado em nuvem que simplifica os fluxos de trabalho dos departamentos de RH, TI e finanças em um único local.

Seu software de RH é fácil de usar, intuitivo e repleto de muitos recursos, abrangendo tudo, desde a folha de pagamento até as pesquisas de feedback dos funcionários.

Melhores recursos do Rippling

Acessomodelos de RH personalizáveis projetados para folha de pagamento e outras tarefas essenciais de RH

Lide com as complexidades do gerenciamento de uma força de trabalho global com recursos especializados para folha de pagamento, impostos e requisitos de conformidade localizados

Use o Custom Workflow Builder para automatizar qualquer processo manual ou sincronizar dados em vários sistemas de uma só vez - sem necessidade de código

Permita que os funcionários registrem a entrada e a saída e que os empregadores revisem e aprovem os intervalos em tempo real com relógios de ponto inteligentes

Implemente permissões e políticas baseadas em funções, adaptadas às necessidades de sua organização, garantindo acesso e aprovações personalizados

Limitações de ondulação

Longos tempos de carregamento nos fluxos de transição

A interface do usuário precisa ser mais amigável

Necessidade de integração com o gerenciamento de TI

Preços de rippling

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Rippling

G2: 4,8/5 (2.270+ avaliações)

4,8/5 (2.270+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (3.030+ avaliações)

8. Gerenciamento de capital humano no Oracle Fusion Cloud

Fonte: Oracle HCM A oferta do Oracle Cloud HCM abrange vários caminhos, desde recursos humanos e gerenciamento de tarefas até gerenciamento da força de trabalho, folha de pagamento e análise de HCM.

A Oracle garante a conformidade com os padrões legais e empresariais globais. Com opções seguras e de autoatendimento, os funcionários podem gerenciar dados pessoais, PTO e contracheques sob demanda.

Melhores recursos do Oracle Fusion Cloud HCM

Garantir a conformidade com normas globais e necessidades específicas do setor

Fornecer aos funcionários portais de autoatendimento seguros e responsivos a dispositivos móveis para gerenciar dados pessoais e tarefas essenciais

Gerenciar acordos setoriais, sindicais e contratuais com fluxos de trabalho orientados por regras

Aproveite a análise preditiva para identificar e reter os melhores talentos, avaliando o risco de saída

Use algoritmos de IA para detectar anomalias, como funcionários fantasmas e alterações não autorizadas na folha de pagamento

Limitações do Oracle Fusion Cloud HCM

Não é possível fazer download de currículos ou aplicativos em massa

Um sistema de navegação abaixo do ideal que usa muitos cliques

O desempenho do software pode se degradar e ficar lento quando usado por vários usuários simultaneamente

O preço pode ser caro para pequenas empresas

Preços do Oracle Fusion Cloud HCM

Help Desk: US$ 4 por funcionário por mês

US$ 4 por funcionário por mês Gerenciamento de talentos: US$ 10 por funcionário por mês

US$ 10 por funcionário por mês RH global: $15 por funcionário por mês

Avaliações e resenhas do Oracle Fusion Cloud HCM

G2: 3,5/5 (mais de 520 avaliações)

3,5/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 60 avaliações)

9. Paycor HCM

Fonte: Pagador O Paycor HCM é um sistema completo de RH, folha de pagamento, aquisição de talentos e gerenciamento de talentos. O software HCM pode ser facilmente adaptado e configurado para vários setores, como saúde, manufatura, restaurantes e serviços profissionais.

O Paycor também apresenta opções de impostos e conformidade, sistemas de mitigação de erros e outros recursos de destaque.

Melhores recursos do Paycor HCM

Aproveite as opções exclusivas de pagamento, como On Demand Pay, Paycor Wallet e muito mais

Simplifique o processamento da folha de pagamento com o recurso AutoRun que automatiza os pagamentos em cronogramas específicos

Automatize a busca de talentos, o recrutamento e a integração

Receba alertas em tempo real sobre IDs fiscais e endereços ausentes ou inválidos diretamente em seu painel

Gerencie talentos de forma eficiente com sistemas dedicados para desenvolvimento de talentos, gerenciamento de carreiras e planejamento de remuneração

Acesse convenientemente informações sobre salários e benefícios, solicitações de folga, atualizações de detalhes pessoais e muito mais usando o aplicativo móvel Paycor

Limitações do Paycor HCM

Atendimento ao cliente ruim

Precisa ter melhores correções de bugs antes do lançamento

Os relatórios não são intuitivos

Preços do Paycor HCM

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Paycor HCM

G2: 4/5 (mais de 700 avaliações)

4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (2.760+ avaliações)

10. Gerenciamento de capital humano do Workday

Fonte: Dia de trabalho O Workday é um software de CRM de nível empresarial que integra processos financeiros com RH, planejamento e análise. Portanto, ele oferece uma solução abrangente para o gerenciamento da força de trabalho.

Com a IA do Workday em seu núcleo, é um conjunto inteligente e flexível de aplicativos de RH que funcionam melhor juntos.

Melhores recursos do Workday HCM

Integre-se nativamente com o Workday Skills Cloud, uma ferramenta orientada por IA que capacita os líderes a criar estratégias ágeis

Aproveite a análise aumentada para obter insights detalhados sobre o desempenho da força de trabalho por meio de painéis fáceis de entender

Use benchmarking competitivo e relatórios de autoatendimento para identificar oportunidades mais rapidamente

Integre-o rapidamente ao seu ecossistema de TI existente por meio de milhares de APIs públicas e um marketplace

Limitações do Workday HCM

A funcionalidade de geração de relatórios vem com uma curva de aprendizado acentuada e pode ser confusa para novos usuários

As funções do Workday precisam ser mais personalizáveis

A opção de pesquisa global não é a melhor

Preços do Workday HCM

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workday HCM

G2: 4/5 (mais de 1.300 avaliações)

4/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.330 avaliações)

Escolha o melhor software de HCM para sua empresa

Cada software de HCM desta lista oferece algo novo e exclusivo. Todos eles são especializados em um nicho específico. Portanto, se você precisar de uma funcionalidade específica para um determinado nicho, escolha o software que melhor se adapte a você.

Entretanto, se ainda estiver pensando em qual software de gerenciamento de capital humano escolher, opte por aquele que pode fazer tudo: ClickUp. Software de recursos humanos ClickUp oferece a você o melhor de todos os mundos. Você obtém uma excelente plataforma de HCM para ajudar seu departamento de RH a criar e manter fluxos de trabalho eficientes para todos os processos de gerenciamento de pessoas durante o ciclo de vida do funcionário.

E um software geral de gerenciamento de recursos e projetos com uma interface amigável que pode atender a todas as necessidades da empresa.

O que está esperando? Experimente ClickUp gratuitamente agora!