10 melhores softwares de análise da força de trabalho para decisões orientadas por dados

Neste mundo orientado por dados, "conhecimento é poder" não é apenas um ditado - é o segredo para um gerenciamento excelente da força de trabalho. Se o seu objetivo é melhorar o desempenho dos funcionários, ajustar o planejamento futuro da força de trabalho e obter melhores resultados comerciais, a implementação de um software de análise da força de trabalho é o seu trunfo estratégico.

Essa ferramenta, um subconjunto do software de análise de RH, ajuda você a examinar os dados internos e externos dos funcionários, transformando métricas complexas em insights de dados. Com o melhor software de análise da força de trabalho, você pode otimizar a produtividade dos funcionários, melhorar a retenção de funcionários e tomar decisões de negócios impactantes.

Vamos ver como você pode utilizar as ferramentas de análise da força de trabalho para prever e moldar o futuro da sua organização.

O que você deve procurar em um software de análise da força de trabalho?

Ao procurar o melhor software de análise da força de trabalho, seu foco deve estar nos recursos que não apenas monitoram, mas também melhoram de fato o desempenho dos funcionários e os resultados comerciais. Aqui estão os principais recursos que você deve considerar:

Gerenciamento abrangente do desempenho: Opte por um software de análise que tenha umferramenta de controle de produtividade dos funcionários para que você possa identificar os funcionários com alto desempenho e apontar as áreas que precisam ser melhoradas

Opte por um software de análise que tenha umferramenta de controle de produtividade dos funcionários para que você possa identificar os funcionários com alto desempenho e apontar as áreas que precisam ser melhoradas Análise preditiva: Escolha soluções de software que possamprever futuras necessidades de pessoal com base nas tendências atuais dos dados dos funcionários. Esse recurso de previsão ajuda você a se manter à frente, garantindo que nunca haja falta ou excesso de pessoal

Escolha soluções de software que possamprever futuras necessidades de pessoal com base nas tendências atuais dos dados dos funcionários. Esse recurso de previsão ajuda você a se manter à frente, garantindo que nunca haja falta ou excesso de pessoal Relatórios personalizáveis: Garanta que o workforce suite permita que vocêcriar relatórios diários personalizáveis. Essa flexibilidade significa que você pode se concentrar nos dados de RH mais importantes para obter melhores resultados comerciais, facilitando o compartilhamento de informações acionáveis com as partes interessadas e a tomada rápida de decisões informadas

Garanta que o workforce suite permita que vocêcriar relatórios diários personalizáveis. Essa flexibilidade significa que você pode se concentrar nos dados de RH mais importantes para obter melhores resultados comerciais, facilitando o compartilhamento de informações acionáveis com as partes interessadas e a tomada rápida de decisões informadas Rastreamento do ciclo de vida do funcionário: Otimize as estratégias de engajamento e os programas de retenção com um recurso que rastreia toda a jornada do funcionário - desde a integração até a saída - para identificar padrões. Isso proporciona às equipes de RH insights valiosos sobre a experiência do funcionário

Otimize as estratégias de engajamento e os programas de retenção com um recurso que rastreia toda a jornada do funcionário - desde a integração até a saída - para identificar padrões. Isso proporciona às equipes de RH insights valiosos sobre a experiência do funcionário Recursos de segmentação: Segmente os dados da força de trabalho por dados demográficos, funções de trabalho ou departamentos. Isso ajuda os gerentes de RH e os líderes de negócios a realizarem uma análise diagnóstica mais profunda e a adaptarem as estratégias aos diversos grupos de sua organização. Isso, por sua vez, aprimora a experiência do funcionário e ajuda a aumentar sua satisfação

Segmente os dados da força de trabalho por dados demográficos, funções de trabalho ou departamentos. Isso ajuda os gerentes de RH e os líderes de negócios a realizarem uma análise diagnóstica mais profunda e a adaptarem as estratégias aos diversos grupos de sua organização. Isso, por sua vez, aprimora a experiência do funcionário e ajuda a aumentar sua satisfação Ferramentas de benchmarking: Escolha um software que ofereça ferramentas robustas de benchmarking. Elas permitem que você compare os principais indicadores de desempenho e métricas da sua empresa com os padrões do setor ou com seus pares. O benchmarking é crucial para compreender a posição de sua empresa em termos de desempenho e onde podem ser feitas melhorias

Escolha um software que ofereça ferramentas robustas de benchmarking. Elas permitem que você compare os principais indicadores de desempenho e métricas da sua empresa com os padrões do setor ou com seus pares. O benchmarking é crucial para compreender a posição de sua empresa em termos de desempenho e onde podem ser feitas melhorias Análise do envolvimento dos funcionários: Certifique-se de que o software possa medir e analisar os níveis de envolvimento dos funcionários. Esse recurso deve fornecer insights sobre o que motiva seus funcionários, quais são seus pontos fracos e o quanto eles se sentem engajados no trabalho

Certifique-se de que o software possa medir e analisar os níveis de envolvimento dos funcionários. Esse recurso deve fornecer insights sobre o que motiva seus funcionários, quais são seus pontos fracos e o quanto eles se sentem engajados no trabalho Análise de risco de retenção: Procure recursos que ajudem a prever a rotatividade de funcionários e a identificar funcionários em risco. As ferramentas de análise de risco de retenção de funcionários usam dados de RH como desempenho do funcionário, índices de satisfação, atividade do funcionário e circunstâncias pessoais para identificar tendências e prever possíveis saídas

Os 10 melhores softwares de análise da força de trabalho para usar em 2024

Explore as principais ferramentas projetadas para transformar os dados da força de trabalho em insights acionáveis que ajudam as empresas a obter sucesso nos negócios.

1. ClickUp

Simplifique os processos relacionados a RH com a Plataforma de Gerenciamento de RH do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta versátil de análise da força de trabalho projetada para simplificar as operações comerciais e aumentar a produtividade. A Dashboards do ClickUp o recurso ClickUp Dashboards funciona como um hub central que pode ajudá-lo a rastrear e otimizar suas operações e ajustar rapidamente os recursos à medida que as necessidades dos negócios evoluem. Ele ajuda você a ter uma visão geral abrangente dos recursos e das cargas de trabalho. Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%href/ , o assistente de IA integrado, acelera a tomada de decisões e aprimora seu insight estratégico ao identificar tendências e oportunidades nos dados da força de trabalho. Além disso, o Rastreamento de tempo do projeto ClickUp o aplicativo ClickUp ajuda a garantir que seus projetos cumpram o cronograma e que todos os seus recursos sejam usados com eficiência. Recursos de definição de metas do ClickUp do ClickUp podem ajudá-lo a acompanhar o progresso em tempo real e ajustar os objetivos conforme necessário para manter o ritmo e impulsionar o sucesso.

Com Recursos de gerenciamento de RH do ClickUp você pode gerenciar facilmente os registros de funcionários, o recrutamento e os processos de integração. Isso garante um fluxo de trabalho mais suave e melhor conformidade com as políticas organizacionais. Utilize a gama diversificada de Modelos pré-projetados do ClickUp para acelerar suas operações - personalize-os para atender a necessidades comerciais específicas, aumentar a produtividade e alinhar-se aos objetivos comerciais.

Identifique as lacunas de produtividade e obtenha visibilidade com o modelo de relatório de atividades diárias dos funcionários do ClickUp

Use o Modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp para monitorar as atividades diárias com eficiência e obter uma visão granular de como os funcionários alocam seu tempo durante o horário de trabalho. Com esse modelo, você pode:

Acompanhar o desempenho, a presença e os prazos para identificar áreas de crescimento dos funcionários

Monitorar fluxos de trabalho para otimizar a eficácia da equipe e o desenvolvimento individual

Analisar a qualidade do trabalho e o cumprimento dos cronogramas para identificar oportunidades de melhoria

ClickUp melhores recursos

Gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA: Facilite respostas instantâneas e orientadas por contexto para consultas sobre tarefas, documentos e membros da equipe com o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM para obter respostas instantâneas a todas as suas perguntas sobre trabalho, tarefas, documentos e muito mais

Rastreamento de desempenho em tempo real: Mantenha-se a par das métricas de desempenho de sua organização com o recurso personalizávelpainéis executivos personalizáveis

_Gerencie as metas da equipe com o ClickUp Dashboard_s

Modelos diversificados: Simplifique o gerenciamento de projetos e o planejamento da força de trabalho com as estruturas pré-projetadas do ClickUp que podem ser personalizadas para atender às suas necessidades comerciais específicas

Simplifique o gerenciamento de projetos e o planejamento da força de trabalho com as estruturas pré-projetadas do ClickUp que podem ser personalizadas para atender às suas necessidades comerciais específicas Rastreamento inteligente do tempo do projeto: Obtenha insights sobre como cada fase do projeto consome tempo para otimizar a produtividade da equipe e garantir que os projetos permaneçam dentro do cronograma

Rastreie a linha do tempo do seu projeto com a visualização de tarefas do ClickUp

Definição e alinhamento de metas: Acompanhe o progresso em tempo real e ajuste os objetivos conforme necessário para manter o ritmo e impulsionar o sucesso

defina metas e acompanhe-as com o ClickUp Goals_

Gerenciamento abrangente de RH: Gerencie os registros de funcionários, o recrutamento e os processos de integração para garantir um fluxo de trabalho mais suave e uma melhor conformidade com as políticas organizacionais

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada ao implementar o software pela primeira vez

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Acendre (HireRoad)

via Hire Road A Acendre, recentemente rebatizada como HireRoad, fornece uma plataforma abrangente de aquisição de talentos, oferecendo soluções simplificadas de recrutamento, integração e análise. A reformulação da marca afeta principalmente os usuários fora da Austrália, onde o produto continua sendo Acendre.

Melhores recursos do Acendre/HireRoad

Mantenha os candidatos engajados e informados com mensagens consistentes, dentro da marca e em tempo hábil. O painel de controle compatível com dispositivos móveis permite que os recrutadores monitorem o pipeline de qualquer lugar, adaptando-se rapidamente às mudanças

Economize tempo e dinheiro automatizando processos repetitivos. As notificações programadas ajudam a envolver os candidatos no momento certo, criando fluxos de trabalho tranquilos

Obtenha insights com métricas claras e acionáveis, permitindo decisões calculadas e fácil compartilhamento de dados

Obtenha soluções seguras e abrangentes para órgãos governamentais, simplificando o recrutamento e a integração para setores regulamentados, tornando-o ideal para entidades do setor público

Limitações do Acendre/HireRoad

As avaliações indicam que as respostas do suporte ao cliente podem ser mais lentas do que o necessário, prejudicando as operações urgentes

Preços do Acendre/HireRoad

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Acendre/HireRoad

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,6/5 (46 avaliações)

3. Perspicaz

via Insightful O Insightful foi projetado para aumentar a produtividade da sua equipe, oferecendo um rico conjunto de recursos que promovem um ambiente de trabalho mais informado e eficiente, seja no escritório, remoto ou híbrido. Utilize tendências de produtividade, atividades/cronogramas, etc., para obter insights profundos sobre os fluxos de trabalho dos funcionários e melhorar a eficiência operacional.

Melhores recursos perspicazes

Receba análises detalhadas de produtividade para entender como sua equipe trabalha diariamente. Use esses dados para melhorar o tempo de concentração, detectar padrões de produtividade, evitar o esgotamento e apoiar o desempenho da sua equipe de forma dinâmica

Unifique sua força de trabalho, independentemente do local, com ferramentas que medem o impacto de vários ambientes de trabalho no desempenho. Obtenha visibilidade da dinâmica do trabalho remoto e gerencie o tempo e a presença com perfeição

Simplifique o controle de horas e a programação de turnos para manter uma visibilidade clara de quando e como a sua equipe trabalha. Essa automação economiza tempo administrativo e se integra perfeitamente aos sistemas de folha de pagamento

Aproveite os recursos de análise de tarefas e processos para identificar gargalos e otimizar os fluxos de trabalho. Esses insights o ajudam a gerenciar os recursos com mais eficiência e a aumentar a agilidade operacional

Limitações perspicazes

Os tempos de resposta das consultas dos clientes são mais lentos do que o necessário para as necessidades urgentes dos negócios

A espera de sete dias da Insightful para reativar contas desativadas dificulta as operações, especialmente em casos de alta rotatividade de funcionários

Preços interessantes

Gerenciamento de produtividade: US$ 6,40/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 6,40/mês por assento (cobrado anualmente) Rastreamento de tempo: US$ 8/mês por estação (cobrado anualmente)

US$ 8/mês por estação (cobrado anualmente) Melhoria de processos: US$ 12/mês por estação para equipes com mais de 50 usuários (cobrado anualmente)

US$ 12/mês por estação para equipes com mais de 50 usuários (cobrado anualmente) Solução Empresarial: Preços personalizados para equipes com mais de 100 usuários

Classificações e avaliações criteriosas

G2: 4,7/5 (183 avaliações)

4,7/5 (183 avaliações) Capterra: 4,7/5 (96 avaliações)

4. ActivTrak

via ActivTrack A ActivTrak oferece uma solução moderna para obter visibilidade instantânea da produtividade e do envolvimento dos funcionários. Com recursos projetados para comparar a produtividade remota e no escritório, detectar rapidamente o esgotamento e o desinteresse e otimizar os processos e o uso da tecnologia, a ActivTrak fornece os insights de que você precisa para tomar decisões com confiança.

Quer você esteja realizando planejamento de capacidade se você está em um ambiente de trabalho com alto nível de produtividade, equilibrando cargas de trabalho ou simplesmente tentando entender as nuances da produtividade dos funcionários, a ActivTrak o equipa com as ferramentas para tomar decisões informadas e orientadas por dados.

Melhores recursos da ActivTrak

Monitoramento egerenciar sua força de trabalho de forma eficaz, compreendendo as variações de produtividade por local e padrões de trabalho dos funcionários

Implemente métricas de produtividade para apoiar e aprimorar a forma como a sua equipe trabalha, ajudando-o a medir e aumentar a produtividade, identificar tendências e evitar o esgotamento

Obtenha insights detalhados sobre como os funcionários passam seus dias de trabalho, o que ajuda a ajustar os processos e aumentar a eficiência geral

Utilize insights orientados por dados para um planejamento robusto da força de trabalho, garantindo que você esteja bem preparado para as necessidades futuras de pessoal com base nos dados atuais de produtividade e envolvimento

Rastreie e analise os sinais de desmotivação e esgotamento dos funcionários, o que lhe permite intervir precocemente e manter um ambiente de trabalho saudável

Limitações do ActivTrak

As interpretações dos dados da ActivTrak requerem consideração cuidadosa para evitar suposições tendenciosas sobre a produtividade dos funcionários

As ferramentas podem classificar erroneamente as atividades produtivas como "não produtivas", distorcendo a precisão dos dados

Preços do ActivTrak

**Gratuito

Essenciais: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Profissional: $17/mês por usuário

$17/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do ActivTrak

G2: 4,4/5 (246 avaliações)

4,4/5 (246 avaliações) Capterra: 4,6/5 (547 avaliações)

5. Paylocity

via JobScore A Paylocity combina as principais funcionalidades de RH e tecnologia moderna, fornecendo um pacote de software unificado que simplifica seus processos de RH e folha de pagamento. Essa plataforma foi projetada não apenas para a eficiência operacional, mas também com um foco aguçado no aprimoramento da experiência do funcionário.

Melhores recursos da Paylocity

Consolide suas atividades de RH com o pacote integrado da Paylocity, que inclui folha de pagamento, administração de benefícios, análise de RH e gerenciamento de talentos, entre outros

Eleve a interação geral dos funcionários com a plataforma por meio de um design intuitivo e de recursos fáceis de usar que estimulam o envolvimento e a satisfação

Atrair, desenvolver e reter os melhores talentos com ferramentas que dão suporte a todas as etapas do ciclo de vida do funcionário, desde o recrutamento até a aposentadoria

Simplificar o gerenciamento dos benefícios dos funcionários com uma interface otimizada que facilita a inscrição e as atualizações para administradores e funcionários

Limitações do Paylocity

Alguns usuários notaram atrasos ocasionais na sincronização de dados egeração de relatórios durante os horários de pico de uso

Não pode fazer pagamentos a contratados independentes

Preços da Paylocity

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Paylocity

G2: 4,4/5 (2.537 avaliações)

4,4/5 (2.537 avaliações) Capterra: 4,3/5 (832 avaliações)

6. Dia de trabalho

via Dia de trabalho A Workday combina os melhores aplicativos da categoria para finanças e gerenciamento de capital humano com tecnologias avançadas, como IA, para impulsionar a eficiência e o crescimento da empresa. Sua plataforma "Enterprise Management Cloud" é feita sob medida para ajudar sua organização a se adaptar rapidamente às necessidades de negócios em constante mudança, facilitando a colaboração e o planejamento contínuo.

Melhores recursos do Workday

Impulsione seus negócios com uma plataforma que oferece suporte ao planejamento contínuo e colaborativo, permitindo que você se adapte rapidamente às mudanças no ambiente de negócios

Integre seu planejamento financeiro e de RH com IA incorporada que aumenta o desempenho e oferece insights em tempo real

Aproveite a IA para mapear e desenvolver as habilidades de sua força de trabalho, garantindo que sua equipe esteja pronta para os trabalhos do futuro

Tome decisões com confiança usando uma fonte unificada de dados financeiros, de pessoal e operacionais, fornecendo a todos acesso a insights em tempo real

Limitações do Workday

A personalização e a integração com os sistemas existentes podem ser complexas e podem exigir suporte adicional

Pode não ser acessível para pequenas empresas

Preços do Workday

Preços personalizados

Classificações e avaliações do dia de trabalho

G2: 4,0/5 (1514 avaliações)

4,0/5 (1514 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1.349 avaliações)

7. Paycor

via Paycor O Paycor transforma a maneira como você gerencia sua força de trabalho, integrando todas as facetas de RH e folha de pagamento em uma plataforma eficiente. Essa abordagem abrangente simplifica os processos e aumenta a produtividade, automatizando as tarefas de rotina e oferecendo análises estratégicas.

Melhores recursos do Paycor

Obtenha um conjunto completo de ferramentas para gerenciar todos os aspectos do RH, desde a folha de pagamento e o gerenciamento de talentos até a conformidade e a administração de benefícios.

Otimize seu processo de recrutamento com um software automatizado de seleção e integração de talentos, garantindo que você atraia e retenha os melhores talentos

Controle os custos de mão de obra e aumente a produtividade com o software de horário e presença, juntamente com recursos de agendamento dinâmico

Utilize os sistemas de gerenciamento de aprendizado e o software de gerenciamento de carreira do Paycor para promover o crescimento e a satisfação contínuos dos funcionários

Limitações do Paycor

A integração com sistemas externos pode, às vezes, exigir personalização adicional, o que pode acarretar custos ou suporte adicionais

Os usuários relataram estar insatisfeitos com o suporte ao cliente

Preços do Paycor

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Paycor

G2: 3,9/5 (720 avaliações)

3,9/5 (720 avaliações) Capterra: 4.4/5 (2776 avaliações)

8. SAP SuccessFactors

via SAP Community O SAP SuccessFactors eleva a gestão do capital humano por meio de um conjunto abrangente de ferramentas habilitadas para IA que abordam as principais áreas de RH, incluindo folha de pagamento, recrutamento, integração, aprendizado e desenvolvimento e muito mais. Projetado para fornecer insights orientados por dados e melhorar o planejamento da força de trabalho o SAP SuccessFactors oferece suporte às organizações na criação de experiências ideais para os funcionários e no aumento da agilidade organizacional em escala global.

Melhores recursos do SAP SuccessFactors

Obtenha uma gama de módulos que cobrem todos os aspectos de RH, desde a folha de pagamento até a gestão de desempenho

Utilize o poderosoferramentas de análise para se aprofundar nos dados da força de trabalho, descobrir tendências e aplicar insights para a tomada de decisões estratégicas

Incorpore a IA em toda a suíte para aprimorar a tomada de decisões e a eficiência e obtenha insights preditivos para impulsionar estratégias proativas de RH

Alinhe talentos individuais com as necessidades organizacionais usando recomendações orientadas por IA para estimular o desenvolvimento de carreira e a mobilidade interna

Limitações do SAP SuccessFactors

As notificações são vinculadas a cada estágio do pipeline de talentos e acionadas sempre que um candidato atinge um novo estágio

Não há teste gratuito, e os clientes consideram os preços pouco transparentes

Não oferece muito espaço para personalização

Preços do SAP SuccessFactors

Preços personalizados

Classificações e resenhas do SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 (664 avaliações)

3,9/5 (664 avaliações) Capterra: 4/5 (274 avaliações)

9. Malha

via Lattice A Lattice revoluciona as operações de RH com sua plataforma baseada em IA, projetada para aprimorar o processo de gerenciamento de desempenho e acelerar o crescimento dos funcionários. Ao integrar análises de desempenho, gerenciamento de remuneração e engajamento de funcionários em uma interface perfeita, a Lattice ajuda a identificar os melhores talentos e alinhar suas equipes aos principais objetivos de negócios.

Melhores recursos da Lattice

Rastreie e avalie sistematicamente o desempenho dos funcionários para identificar os melhores e apoiar estrategicamente os que apresentam baixo desempenho

Alinhe seus objetivos organizacionais com as metas individuais dos funcionários, garantindo que todos estejam focados no que é mais importante para o sucesso de sua empresa

Utilize insights orientados por IA para agir com eficácia sobre o feedback dos funcionários, promovendo uma cultura que prioriza o desempenho e a satisfação

Tome decisões de remuneração justas e impactantes vinculando o pagamento diretamente aos resultados de desempenho, promovendo transparência e motivação em toda a sua equipe

Transforme os gerentes em coaches de carreira com ferramentas que apoiam e acompanham o desenvolvimento dos funcionários, ajudando a acelerar o crescimento profissional e a retenção de funcionários

Limitações da estrutura

Os relatórios para pesquisas e revisões de fim de ano são complicados e difíceis de interpretar

Muitas vezes, são necessárias limpeza e preparação adicionais antes de compartilhar os dados

Preços da lattice

Gerenciamento de desempenho + OKRs e metas: uS$ 11/mês por usuário

Engajamento: Adicional de US$ 4/mês por usuário

Crescimento: US$ 4/mês adicionais por usuário

Compensação: Adicional de US$ 6/mês por usuário

Classificações e avaliações da rede

G2: 4,7/5 (3.823 avaliações)

4,7/5 (3.823 avaliações) Capterra: 4,5/5 (121 avaliações)

10. Visier

via visier A Visier se destaca com suas poderosas soluções de análise de pessoas que fornecem insights críticos diretamente nas mãos daqueles que mais precisam deles - de profissionais de RH a executivos. Ao integrar dados em toda a sua organização, o Visier permite a tomada de decisões informadas que geram um impacto significativo nos negócios.

Melhores recursos da Visier

Interaja com o Vee, o assistente digital orientado por IA que torna a análise de dados complexos acessível a qualquer pessoa em sua organização, garantindo que os insights estejam a apenas uma conversa de distância

Combine seus dados de RH com dados de negócios para fornecer uma visão holística de sua organização, permitindo que os líderes tomem decisões informadas e impactantes

Aproveite o extenso banco de dados da Visier, que inclui mais de 15 milhões de registros de funcionários, para comparar o desempenho da sua organização com os benchmarks do setor e identificar áreas de melhoria

Integre dados de várias fontes em um sistema unificado para obter análises abrangentes que revelam insights importantes para impulsionar suas estratégias de pessoal

Limitações do Visier

Pode ser necessário um treinamento adicional para melhorar a alfabetização de dados entre os usuários para uma melhor compreensão da análise

Alguns usuários relataram atrasos na implementação

Preço do Visier

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Visier

G2: 4,6/5 (126 avaliações)

4,6/5 (126 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Eleve seu jogo de análise da força de trabalho com as ferramentas certas

Ao explorar as principais opções de ferramentas de análise da força de trabalho, é importante considerar como cada uma delas pode ser adaptada para atender às necessidades de sua organização. O software certo simplificará os processos de RH, aprimorará a tomada de decisões e melhorará a eficiência geral da força de trabalho. É hora de dar o próximo passo: avaliar essas ferramentas com base em seus requisitos específicos para encontrar a melhor opção para sua organização.

Pronto para revolucionar o gerenciamento de sua força de trabalho com insights acionáveis? Experimente o ClickUp hoje mesmo! Com seus recursos versáteis de gerenciamento de projetos e ferramentas analíticas robustas, o ClickUp ajuda a otimizar a produtividade e gerenciar sua equipe com mais eficiência. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!