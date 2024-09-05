Crescimento orientado pelo cliente vs. crescimento orientado pelo produto: O que é certo para sua empresa de SaaS?

Era uma vez, duas empresas de SaaS prósperas, cada uma no topo de seu jogo, que adotaram abordagens totalmente diferentes para o crescimento.

A Empresa A deixou seu produto fazer o trabalho pesado - oferecendo um modelo freemium que atrai usuários como abelhas ao mel, apostando na adoção viral do produto para impulsionar a expansão. Eles trabalharam arduamente para aperfeiçoar o produto até o ponto em que ele se tornou seu próprio mecanismo de marketing.

Enquanto isso, a Empresa B se concentrava em seus clientes, investindo recursos para entender até mesmo as menores necessidades e personalizar as soluções de acordo com elas. Eles se basearam na construção de uma base de clientes fiéis e em referências boca a boca para impulsionar o crescimento.

Embora ambas as empresas sejam bem-sucedidas, seus caminhos de crescimento não poderiam ser mais diferentes.

Como proprietário ou profissional de uma empresa de SaaS (Software as a Service), é importante determinar qual estratégia se alinha às metas, aos recursos e à posição de mercado de sua empresa.

Este blog explora o crescimento liderado pelo cliente versus o crescimento liderado pelo produto com benefícios, desvantagens, aplicativos e muito mais.

Entendendo o crescimento orientado por produtos

O crescimento orientado pelo produto (Product-Led Growth, PLG) representa uma grande mudança de marcha no setor de SaaS. Nesse modelo, o produto está na frente e no centro e se torna o principal impulsionador da aquisição de clientes, das conversões e da expansão dos negócios.

Nas empresas orientadas por produtos, os produtos são projetados para fornecer valor imediato, permitindo que os usuários experimentem seus benefícios em primeira mão antes de tomar uma decisão de compra. Essa abordagem está alinhada com a preferência do usuário moderno pelo autoatendimento e por uma experiência do tipo "experimente antes de comprar".

Pegue Folga por exemplo. Ele permite que os usuários colaborem perfeitamente com as equipes por meio de sua interface intuitiva, tudo sem custos iniciais.

Com recursos como vários canais, tags e compartilhamento centralizado de arquivos, o Slack rapidamente conquistou usuários ao destacar seus benefícios de eficiência e colaboração. À medida que as equipes adotaram o Slack, elas convidaram outras pessoas para colaborar com elas na plataforma, alimentando o crescimento viral do Slack.

Como era de se esperar, a PLG enfatiza a criação de produtos que sejam intuitivos, valiosos e fáceis de adotar, o que impulsiona as vendas. Isso permite que eles reduzam os custos de aquisição de clientes, deixando que o produto faça a maior parte do discurso.

À medida que os usuários interagem com o produto, eles progridem naturalmente na jornada do cliente, convertendo-se em planos pagos a partir da avaliação gratuita e impulsionando o crescimento orgânico por meio da adoção viral.

Crescimento orientado por produtos vs. crescimento orientado por vendas

Enquanto Empresas PLG colocam o produto no centro do crescimento, o crescimento liderado por vendas (SLG) adota uma abordagem tradicional que depende das equipes de vendas para se envolver com clientes potenciais, nutrir leads e fechar negócios. Normalmente, envolve contato personalizado e demonstrações de produtos. Isso significa uma abordagem mais prática para orientar os clientes potenciais durante o processo de compra.

O SLG funciona melhor em setores em que o produto é complexo e precisa de uma personalização significativa. Ele também é voltado para clientes de grandes empresas que preferem uma experiência de vendas de alto contato.

**A principal diferença entre PLG e SLG está em quem lidera a jornada do cliente

No PLG, o produto em si é o principal ponto de contato, permitindo que os usuários experimentem seu valor de forma independente, enquanto o SLG exige que a equipe de vendas comunique o valor do produto.

**PLG para B2B: um ajuste perfeito ou apenas para SaaS?

A estratégia de crescimento liderada pelo produto é frequentemente associada a empresas de SaaS, mas não se limita a esse espaço. A essência do PLG - deixar que o próprio produto impulsione o crescimento mostrando seu valor - pode funcionar bem em muitos ambientes B2B.

Considere Dropbox como um caso em questão.

Embora o Dropbox seja reconhecido principalmente como um produto SaaS, seu modelo freemium demonstra como o PLG pode ser bem-sucedido em um ambiente B2B.

Ele oferece às empresas e aos indivíduos espaço de armazenamento gratuito com uma interface simples e intuitiva que funciona em todos os dispositivos. Essa facilidade de uso atraiu milhões de usuários, incluindo muitos clientes B2B, que rapidamente reconheceram o valor do produto.

À medida que as necessidades de armazenamento desses clientes aumentaram, muitos fizeram upgrade para planos pagos, impulsionando o crescimento dos negócios sem o envolvimento pesado das equipes de vendas.

Portanto, embora o PLG se destaque em Estratégias de marketing de SaaS se o seu produto for capaz de fornecer valor imediato e permitir que os usuários experimentem seus benefícios em primeira mão, é provável que ele impulsione o crescimento, seja em SaaS ou em outro setor. Se o seu produto puder oferecer valor imediato e permitir que os usuários experimentem seus benefícios em primeira mão, é provável que ele impulsione o crescimento, seja em SaaS ou em outro setor B2B.

Entendendo o crescimento liderado pelo cliente

O crescimento liderado pelo cliente (CLG) é uma estratégia que coloca os clientes no centro das iniciativas de crescimento de uma empresa. Ela investe mais no sucesso do cliente e nos índices de satisfação como os principais impulsionadores da expansão dos negócios.

O CLG enfatiza a construção de relacionamentos profundos e a criação de experiências positivas em cada estágio da jornada do cliente.

A CLG se concentra em fazer os clientes felizes porque os vê como os melhores defensores de sua marca. Ao superar as expectativas deles, você pode transformá-los em apoiadores leais e, por fim, nos principais impulsionadores do crescimento.

Isso significa proporcionar experiências excepcionais desde a primeira interação até o suporte contínuo.

Um ótimo exemplo de CLG em ação é Amazônia . O mercado on-line cresceu com base na satisfação do cliente, oferecendo recomendações personalizadas, serviços de remessa confiáveis e uma política de devolução sem complicações.

A capacidade da Amazon de antecipar e atender às necessidades dos clientes por meio de uma equipe global de atendimento ao cliente altamente ágil a estabeleceu como uma opção confiável para milhões de pessoas em todo o mundo, gerando fidelidade e negócios repetidos.

Da mesma forma, o sucesso do cliente é outro elemento crucial do CLG. Sua equipe deve entender os objetivos dos clientes, orientá-los e ajudá-los a obter o máximo do seu produto.

O crescimento orientado pelo cliente geralmente leva a um maior valor de vida útil do cliente (CLV), pois quando os clientes estão satisfeitos, eles tendem a voltar para comprar mais.

Além disso, clientes satisfeitos são seus melhores promotores. Eles recomendarão sua marca aos amigos e familiares e poderão até mesmo defendê-lo se houver algum comentário negativo em seu caminho. Isso cria um ciclo de feedback positivo do cliente que gera negócios repetidos e fortalece a reputação de sua marca ao longo do tempo.

Comportamento do consumidor e sua influência no CLG

Os consumidores de hoje estão mais informados, conectados e capacitados do que nunca. Eles têm acesso a uma grande quantidade de dados e são rápidos em compartilhar suas experiências - positivas ou negativas - por meio da mídia social e de outras plataformas.

Isso exige que você esteja altamente sintonizado com o comportamento, as preferências e as expectativas do usuário, especialmente se estiver buscando o sucesso em uma estratégia orientada para o cliente.

Compreender o comportamento dos usuários envolve analisar como eles interagem com uma marca e o que impulsiona suas decisões de compra. Isso inclui fatores que os afastam ou aproximam dos recursos de seu produto.

Dica profissional: Os dados e a análise podem ajudá-lo a entender os padrões de comportamento flutuantes dos clientes e a criar ofertas de acordo com eles.

Por exemplo, uma marca que percebe uma tendência de os clientes valorizarem produtos ecologicamente corretos pode ajustar sua linha de produtos para incluir opções mais sustentáveis. Isso pode fortalecer a fidelidade e impulsionar o crescimento ao se alinhar com o que interessa aos clientes.

Por que os pontos de contato com o cliente e o conteúdo gerado pelo usuário são fundamentais

O gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) é crucial para impulsionar o CLG, pois ajuda as marcas a criar fortes conexões com seu público.

Quando você gerencia relacionamentos de forma eficaz, cada interação parece pessoal e significativa, fazendo com que os clientes se sintam valorizados. Isso fortalece a fidelidade e incentiva a repetição de negócios, o que é fundamental para o crescimento a longo prazo. Airbnb é um ótimo exemplo disso. Eles cresceram concentrando-se na criação de experiências memoráveis tanto para os anfitriões quanto para os hóspedes.

Ao oferecer recursos e suporte que priorizam a confiança e a segurança, eles construíram relacionamentos sólidos que fazem as pessoas voltarem. Essas experiências positivas são o que torna o CLG tão eficaz.

Os pontos de contato, os momentos em que os clientes interagem com a sua marca - seja no seu site, nas mídias sociais ou durante uma compra - são oportunidades para criar experiências positivas. A entrega consistente nesses pontos de contato gera confiança e mantém os clientes envolvidos, o que é essencial para o CLG.

Uma experiência bem executada marketing do ciclo de vida do cliente a estratégia de marketing de ciclo de vida do cliente une tudo isso, garantindo que suas mensagens e seu envolvimento evoluam à medida que os clientes passam por diferentes estágios de sua jornada.

Da mesma forma, o UGC (conteúdo gerado pelo usuário) é outro poderoso impulsionador do CLG (e do PLG em alguns casos). Quando os clientes compartilham suas experiências com seu produto, isso funciona como uma prova social autêntica que pode influenciar outras pessoas.

Incentivar o envolvimento do usuário e mostrar o UGC aumenta a credibilidade da sua marca e cria um senso de comunidade, fortalecendo ainda mais a fidelidade do cliente e impulsionando o crescimento.

PLG vs. CLG: as vantagens e desvantagens

Vamos começar analisando as vantagens e desvantagens em nosso debate sobre crescimento liderado pelo cliente versus crescimento liderado pelo produto.

Aqui estão os benefícios do PLG vs. CLG:

Prós do crescimento orientado pelo produto Prós do crescimento orientado pelo cliente Possibilita a rápida expansão por meio do crescimento orgânico e viral à medida que o produto se vende sozinho Reduz a dependência de esforços dispendiosos de vendas e marketing Gera dados valiosos sobre o cliente que informam o refinamento do produto e a experiência do cliente

Aqui estão as desvantagens do PLG em relação ao CLG:

Contras do crescimento liderado pelo produto Contras do crescimento liderado pelo cliente Falta o toque personalizado esperado em ambientes B2B complexos. É necessário um investimento significativo em software de sucesso, equipes e serviços personalizados O sucesso depende inteiramente da capacidade do produto de fornecer valor imediato. O crescimento pode ser mais lento devido à necessidade de mais interação prática e soluções personalizadas

A seguir, vamos entender como cada estratégia afeta a satisfação e a experiência do cliente.

No PLG, a satisfação do cliente depende do bom funcionamento do produto e da rapidez com que ele agrega valor. Se for fácil de usar e atender às expectativas, os clientes ficarão satisfeitos.

Mas se não estiver à altura, a satisfação pode cair rapidamente.

Com a CLG, o que importa é a experiência completa do cliente. Essa abordagem se concentra em fazer com que os clientes se sintam valorizados durante toda a sua jornada, geralmente por meio de interações humanas e suporte. Isso aumenta a satisfação geral e a fidelidade.

O impacto da usabilidade em ambas as estratégias de crescimento

A usabilidade é o que leva sua estratégia de PLG adiante. Isso significa que seu produto precisa ser intuitivo, fácil de usar e capaz de provar seu valor imediatamente.

Se um usuário tiver dificuldades com o produto ou o achar complicado, isso prejudicará o crescimento. Simplesmente não se pode comprometer a usabilidade no PLG porque esse fator decide se os usuários continuarão após o período inicial de avaliação ou freemium.

Embora a usabilidade ainda seja essencial no CLG, ela é complementada pela experiência mais ampla do cliente. Mesmo que um produto tenha uma curva de aprendizado, uma equipe dedicada ao sucesso do cliente pode orientar os usuários durante o processo até que eles alcancem os resultados desejados.

**Em suma, a melhor abordagem pode envolver uma combinação de ambas as estratégias

Transformando o marketing e as vendas com PLG e CLG

Enquanto uma estratégia de vendas orientada pelo produto faz do seu produto a peça central, a CLG gira em torno do aprofundamento dos relacionamentos com os clientes e da priorização do sucesso do cliente. Muitos fatores determinam qual estratégia de crescimento é a mais adequada para sua organização, incluindo seu setor, seu ICP (perfil de cliente ideal), a natureza de seu produto etc.

Muitas organizações optam por fazer as duas coisas: O PLG é o caminho a seguir para clientes menores ou usuários individuais, enquanto o CLG ajuda a preparar o caminho para clientes de grandes empresas que precisam de personalizações extensas.

De qualquer forma, a implementação de estratégias de PLG e CLG pode melhorar sua roteiro de marketing e os esforços de vendas para aumentar consideravelmente as conversões e a receita. Considere o uso de uma ferramenta de gerenciamento de marketing e vendas para desenvolver e acompanhar estratégias infalíveis de PLG e CLG. Software de gerenciamento de produtos da ClickUp é uma plataforma versátil projetada para aprimorar sua estratégia de crescimento.

Vamos lhe mostrar como o ClickUp pode ser uma ferramenta poderosa para apoiar o crescimento orientado pelo produto e pelo cliente.

Aplique adições inovadoras com mapas mentais

A inovação desempenha um papel crucial na condução do crescimento, seja por meio de estratégias lideradas pelo produto ou pelo cliente. É importante organizar suas ideias de forma que elas levem a etapas claras e acionáveis.

Os mapas mentais podem ser incrivelmente úteis para isso, oferecendo uma maneira visual de estruturar seus pensamentos e ver como as diferentes ideias se conectam.

Por exemplo, se você estiver fazendo um brainstorming sobre maneiras de melhorar um recurso de produto ou aprimorar a experiência do cliente, um mapa mental pode ajudá-lo a dividir esses conceitos em partes mais gerenciáveis. Isso garante que todos os detalhes sejam considerados e que nada seja esquecido.

Transforme sua estratégia de produto em etapas acionáveis com os mapas mentais do ClickUp Mapas mentais do ClickUp facilitam perfeitamente esse processo, permitindo que você crie ciclos de vida de desenvolvimento de produtos abrangentes e identifique áreas para otimização.

Você pode criar fluxogramas e fluxos de trabalho que orientam seu produto desde a ideia inicial até o lançamento final. Ao visualizar cada fase da jornada do seu produto, você pode garantir que seu estratégias de marketing de crescimento são inovadoras e eficazes.

Teste diferentes visualizações de dados para várias perspectivas

Obter diferentes perspectivas sobre sua estratégia de negócios é essencial para seu sucesso. Você precisa consultar especialistas em produtos e UX, bem como equipes de vendas e de experiência do cliente. Ao analisar seus planos de vários ângulos, você pode identificar possíveis lacunas e oportunidades que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Visualizações do ClickUp permitem que você faça exatamente isso, oferecendo diferentes maneiras de visualizar e gerenciar suas tarefas e projetos.

Obtenha perspectivas sobre como sua estratégia de crescimento pode ser executada com as visualizações do ClickUp

Por exemplo, o Visualização do quadro ClickUp pode ser particularmente útil para acompanhar o progresso dos cronogramas de desenvolvimento do seu produto e gerenciar solicitações de recursos. Ao arrastar e soltar tarefas em diferentes colunas, você pode ver facilmente a situação do seu projeto e o que precisa ser feito em seguida.

Aproveite ao máximo as colunas personalizáveis do ClickUp Board View para manter o controle das informações do produto

O Visualização do calendário do ClickUp ajuda você a ficar por dentro dos prazos e marcos, garantindo que sua equipe permaneça no caminho certo.

Gerencie seus cronogramas de desenvolvimento de produtos com facilidade, aproveitando o Calendar View do ClickUp

Enquanto isso, o Visualização de lista do ClickUp oferece uma visão mais detalhada de cada tarefa, facilitando o gerenciamento dos detalhes mais minuciosos de sua estratégia de crescimento.

Filtre as solicitações de recursos e entenda melhor as necessidades de seus clientes com o ClickUp List View

Crie coesão em sua equipe de marketing

Uma equipe de marketing coesa é essencial para a execução eficaz de qualquer estratégia de crescimento. Quando todos estão na mesma página, as tarefas são concluídas com mais eficiência e há menos risco de falhas de comunicação.

Simplifique a colaboração entre departamentos usando a Solução de Marketing do ClickUp para uma comunicação e um gerenciamento de projetos perfeitos

Evite a dispersão de documentos e comunicações do projeto implementando Solução de Marketing do ClickUp .

Você pode usá-lo de forma intercambiável para o design de produtos ou estratégias de retenção de clientes. Melhor ainda, diferentes departamentos de sua organização podem colaborar com arquivos, vários meios de comunicação e mais de 1.000 integrações, tudo em uma única plataforma unificada.

A equipe de marketing pode aplicar diferentes gráficos para identificar brechas e outros pontos de atrito em sua estratégia de crescimento.

Certifique-se de configurar Dashboards do ClickUp e personalizá-los para exibir insights detalhados sobre seu produto e estratégias de marketing. Isso transformará seu painel em um centro analítico dinâmico.

Pense nele como o seu centro de comando de dados, onde você pode configurar widgets que rastreiam as principais métricas, visualizam tendências de desempenho e dividem informações complexas em insights acionáveis.

Mantenha-se ágil e responsivo às suas metas estratégicas com uma visão abrangente de toda a sua operação usando os ClickUp Dashboards

Ao personalizar seu painel, você pode monitorar o progresso de vários projetos, identificar sucessos e áreas de melhoria e tomar decisões informadas em tempo real.

Use quadros brancos para idealizar estratégias de PLG e CLG

Os quadros brancos são ideais para fazer brainstorming e visualizar estratégias de crescimento. Eles oferecem um espaço flexível para mapear suas ideias, independentemente do modelo com o qual você esteja trabalhando.

Desenhe fluxogramas e mapeie sua estratégia com os quadros brancos do ClickUp Quadros brancos do ClickUp são perfeitos para brainstorming e planejar seu crescimento de forma interativa e colaborativa.

Se você for uma empresa orientada por produtos, use os quadros brancos para mapear as jornadas dos usuários, desde a integração inicial até a adoção de recursos e até mesmo upgrades pagos. Essa também é uma ótima ferramenta para definir cenários de teste A/B para garantir que sua estratégia esteja no caminho certo.

No entanto, se você estiver se concentrando no CLG, os quadros brancos o ajudarão a rastrear e visualizar os pontos de contato com o cliente durante toda a jornada. Você pode mapear todo o funil de marketing junto com a sua equipe, garantindo que cada interação seja otimizada.

Além disso, com a colaboração em tempo real, várias equipes podem trabalhar juntas de forma integrada para aprimorar o atendimento ao cliente e impulsionar o sucesso.

Implante ferramentas de IA para obter insights rápidos

As ferramentas de IA podem transformar a forma como você coleta e analisa insights, acelerando seu processo de tomada de decisões. Essas ferramentas são excelentes para lidar com grandes quantidades de dados, identificar tendências e fornecer insights acionáveis rapidamente.

Elas automatizam tarefas como extração de dados, análise de tendências e geração de relatórios, liberando-o para se concentrar no planejamento estratégico e não no trabalho manual.

As soluções orientadas por IA são particularmente valiosas para tarefas como transcrição de reuniões, resumo de documentos extensos e identificação de informações importantes em seus dados. Isso aumenta a eficiência, melhora a precisão e reduz a possibilidade de erro humano.

Aumente a produtividade da sua equipe e teste várias estratégias de crescimento com o ClickUp Brain ClickUp Brain pode levar isso um passo adiante.

Ele permite que você crie relatórios detalhados, gere transcrições de voz para texto e extraia palavras-chave específicas de seus arquivos. Esse assistente inteligente se integra perfeitamente às suas tarefas, projetos e atividades de equipe, oferecendo uma visão abrangente e acelerando sua execução com mais de 100 ferramentas especializadas.

Implemente modelos predefinidos para crescer

Os modelos são incrivelmente valiosos para a execução de estratégias de crescimento. Eles oferecem uma estrutura pronta que pode ser adaptada para atender às suas necessidades específicas, iniciando sua equipe com uma base sólida.

Com a extensa biblioteca de modelos do ClickUp, você pode simplificar seus esforços de crescimento. Esses modelos fornecem orientação estruturada, ajudando-o a gerenciar com eficiência suas estratégias e acompanhar o progresso sem reinventar a roda.

Modelo de roteiro de produto do ClickUp

Gerencie os dados relacionados à sua estratégia de crescimento com o modelo de roteiro de produtos do ClickUp

O modelo Modelo de roteiro de produto da ClickUp ajuda a visualizar cada etapa, desde o conceito inicial até o lançamento final, garantindo que nada seja esquecido.

Com esse modelo, você pode dividir as tarefas, alocar recursos e manter tudo funcionando sem problemas.

Para aproveitar ao máximo o modelo de roteiro de produto, comece delineando as metas do produto. Em seguida, mapeie os principais marcos e priorize os recursos necessários para atingir esses marcos.

Por fim, Status personalizados do ClickUp e Campos personalizados o ajudarão a acompanhar o progresso e a tomar decisões informadas.

Modelo de estratégia de produto ClickUp

Obtenha uma vantagem inicial no lançamento de suas campanhas baseadas em produtos com o Modelo de estratégia de produto do ClickUp

Outra opção para PLG é Modelo de estratégia de produto do ClickUp do ClickUp, que permite criar roteiros práticos para estimular e posicionar suas equipes de produtos no caminho certo.

Comece definindo o objetivo do seu produto e os problemas que ele resolve. (Para fazer isso, a equipe também deve realizar uma pesquisa de mercado completa para entender os concorrentes e identificar oportunidades de inovação)

Em seguida, defina metas mensuráveis e divida-as em tarefas acionáveis usando este modelo. Essa abordagem fornece um plano de ação claro e ajuda a acompanhar o progresso de forma eficaz.

Revise e atualize regularmente sua estratégia com base no desempenho e no feedback dos usuários para manter o desenvolvimento no caminho certo.

O uso de PLG e CLG em empresas de SaaS bem-sucedidas

Veja como empresas como a HubSpot e a Salesforce aproveitaram essas abordagens para impulsionar Operações de SaaS .

A transição da HubSpot do crescimento liderado por vendas para o crescimento liderado por produtos

Inicialmente, HubSpot dependia muito de uma estratégia orientada por vendas, mas, à medida que evoluía, passou a adotar uma abordagem orientada por produtos.

Modelo Freemium: Ao oferecer ferramentas gratuitas com recursos limitados, a HubSpot atraiu um grande número de usuários. Esse modelo permitiu que os clientes em potencial experimentassem o valor do produto em primeira mão antes de tomar uma decisão de compra

Ao oferecer ferramentas gratuitas com recursos limitados, a HubSpot atraiu um grande número de usuários. Esse modelo permitiu que os clientes em potencial experimentassem o valor do produto em primeira mão antes de tomar uma decisão de compra Benefícios para o crescimento: Essa mudança permitiu que a HubSpot escalasse rapidamente, aproveitando a usabilidade e a eficácia do produto como força motriz do crescimento. A transição ajudou a HubSpot a se estabelecer como um participante importante no espaço do inbound marketing

O foco da Salesforce no crescimento liderado pelo cliente Salesforce construiu sua reputação priorizando o sucesso do cliente e criando uma comunidade robusta em torno de seu produto.

Satisfação do cliente: A Salesforce investe pesadamente em equipes de sucesso do cliente que trabalham em estreita colaboração com os clientes para garantir que eles atinjam suas metas e obtenham o máximo valor da plataforma

A Salesforce investe pesadamente em equipes de sucesso do cliente que trabalham em estreita colaboração com os clientes para garantir que eles atinjam suas metas e obtenham o máximo valor da plataforma Criação de comunidade: A Salesforce também promoveu uma comunidade vibrante por meio de seus eventos, grupos de usuários e fóruns on-line. Essa abordagem fortalece os relacionamentos com os clientes e cria valiosos ciclos de feedback para o aprimoramento contínuo do produto

Qual é a melhor estratégia de crescimento para sua empresa de SaaS?

A escolha entre o crescimento liderado pelo cliente e o crescimento liderado pelo produto depende do contexto exclusivo de seu produto, incluindo sua natureza, público-alvo e dinâmica de mercado.

O PLG é ideal se o seu produto puder fornecer valor imediato com o mínimo de intervenção de vendas, o que o torna perfeito para modelos escalonáveis e de autoatendimento. Por outro lado, o CLG se destaca em ecossistemas de negócios em que os vínculos profundos com os clientes e as experiências personalizadas são essenciais para impulsionar o crescimento.

Muitas empresas de SaaS bem-sucedidas integram elementos de PLG e CLG. Mas não importa qual seja seu caminho para o crescimento, o ClickUp é a forma de você chegar lá.

De mapas mentais e quadros brancos para brainstorming e visualizações para acompanhar o progresso, o ClickUp oferece integrações poderosas para aprimorar a colaboração durante a execução de sua estratégia de crescimento.

