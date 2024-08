As 10 principais empresas de PLG a serem observadas em 2024

Os modelos tradicionais de crescimento de negócios normalmente exigem um investimento considerável. Isso geralmente envolve a expansão da equipe de vendas para atingir metas mais elevadas e aumentar os gastos com publicidade para gerar mais leads.

No entanto, há uma maneira mais eficiente de crescer; clientes satisfeitos podem se tornar seus defensores mais eficazes. Muitas empresas estão se afastando desses métodos convencionais de expansão, optando por uma estratégia de crescimento orientada por produtos.

Essa estratégia contrasta com os modelos tradicionais liderados por vendas, em que as equipes de vendas e os esforços de marketing estão na linha de frente.

O crescimento orientado pelo produto (PLG) é uma metodologia de negócios em que o uso do produto impulsiona a aquisição, a expansão e a retenção de clientes. Como essa estratégia é mais econômica e oferece um caminho mais sustentável para a expansão, ela é cada vez mais vital atualmente.

As empresas que pretendem adotar ou aperfeiçoar uma estratégia de PLG podem aprender lições valiosas observando as empresas bem-sucedidas lideradas por produtos. Essas empresas de PLG demonstram como aproveitar efetivamente o produto para reduzir os custos de aquisição de clientes, melhorar a experiência do usuário e criar um ciclo de crescimento viral.

Neste artigo, falaremos sobre as 10 principais empresas de PLG que você pode seguir para criar sua própria estratégia eficaz de entrada no mercado.

10 empresas de PLG para usar como inspiração em 2024

No cenário digital atual, em que as expectativas dos usuários são altas e a concorrência é acirrada, uma estratégia robusta de PLG pode ser um divisor de águas. Aqui estão dez empresas de PLG das quais você pode obter dicas.

1. ClickUp

Um aplicativo abrangente para gerenciar todo o trabalho da sua equipe: ClickUp

Principais aprendizados: A flexibilidade e a adaptabilidade de um produto podem ser um importante fator de crescimento. Além disso, atender a uma gama diversificada de necessidades do setor em uma única plataforma pode aumentar exponencialmente a aquisição de usuários.

ClickUp, um software abrangente de gerenciamento de produtos

exemplifica o poder de uma estratégia de crescimento orientada por produtos no concorrido mercado de SaaS. Com sua abordagem inovadora, o ClickUp expandiu rapidamente sua base de usuários, conquistando

6 milhões de usuários em cinco anos

.

Em sua essência, a história de sucesso do ClickUp é atribuída à sua interface amigável e ao robusto modelo de crescimento baseado em produtos freemium, que tem sido fundamental para atrair e reter uma base de usuários diversificada.

A plataforma se posicionou como uma solução multifacetada em

Ferramentas de software PLG

. O ClickUp oferece uma maneira eficiente de fazer tudo, desde mapeamento e documentação de processos até

definição de metas

e

automação de tarefas

. Ele também atende a um amplo espectro de necessidades dos usuários em gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos, marketing, gerenciamento de recursos humanos e muito mais.

Estabeleça metas mensuráveis no ClickUp; atinja efetivamente os objetivos com cronogramas e metas definidos

A plataforma tem o objetivo de ajudá-lo a

a trabalhar mais rápido

e melhor para alcançar seu

metas de gerenciamento de projetos

de forma mais eficiente. Ele o ajudará a começar rapidamente com tudo, desde

modelos de lançamento de produtos

para

modelos de plano de crescimento

e painéis personalizados para

definição de metas

soluções.

Essa abordagem simplifica os fluxos de trabalho do usuário e aprimora a experiência do usuário. Uma ótima experiência e maior eficiência incentivam a mudança de planos gratuitos para pagos, a rápida expansão da base de usuários e o aumento do envolvimento.

A estratégia de PLG da ClickUp reduz os custos de aquisição de clientes e maximiza o uso do produto. Além disso, eles evoluem continuamente com base no feedback dos usuários, garantindo que suas soluções permaneçam na vanguarda das necessidades dos usuários.

Essa estratégia impulsionou o crescimento da ClickUp com base no produto, demonstrando o poder de uma abordagem que coloca o usuário em primeiro lugar no setor de SaaS.

Inovando ainda mais com o ClickUp 3.0

Com o novo lançamento do ClickUp 3.0, os usuários agora têm recursos ainda mais poderosos para aumentar sua produtividade. Eles incluem uma nova Home personalizada que elimina as distrações, um recurso de Pesquisa Universal que também abrange todos os aplicativos integrados ao ClickUp, uma Caixa de Entrada recém-projetada, um Hub comum para todos os seus arquivos, painéis e quadros brancos, campos e tarefas personalizados, novas integrações e automações e muito mais.

Resuma rapidamente a atividade da tarefa no ClickUp e faça perguntas sobre o proprietário da tarefa, data de vencimento, comentários e muito mais com o ClickUp Brain

O novo recurso mais quente do ClickUp é

Cérebro do ClickUp

o ClickUp Brain é o assistente de gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA. Ele o ajudará a criar conteúdo, gerar atualizações de projetos e obter respostas rápidas de seus aplicativos conectados. Ele também fornecerá respostas contextuais instantâneas a tudo o que você perguntar sobre seu trabalho no ClickUp. Isso não é tudo - ele inclui mais de 100

Ferramentas de IA

para atender a diversas necessidades de trabalho.

Com o uso eficaz de um produto intuitivo e personalizável como ferramenta principal para geração de leads e aquisição de clientes, o ClickUp demonstra como as empresas de PLG podem obter crescimento rápido e expansão de receita, mantendo os custos de aquisição baixos.

2. Figma

figma é uma plataforma de design para equipes criarem produtos em conjunto

Principais aprendizados: Quanto mais "compartilhável" e "colaborativo" for o seu produto, mais rápido ele poderá crescer. Além disso, uma comunidade forte pode ser uma mina de ouro para a retenção e o envolvimento do usuário.

A Figma, pioneira no mundo do design, destaca-se como um exemplo por excelência de empresas de crescimento liderado por produtos (Product-Led Growth ou PLG). Reconhecida por sua abordagem inovadora, a Figma redefiniu o cenário de

ferramentas de design

priorizando o envolvimento e a satisfação do usuário final.

O ponto central da estratégia de PLG da Figma é sua capacidade de fornecer valor instantâneo. A plataforma permite que os usuários iniciem a criação do design com um tempo mínimo de configuração e uma variedade de modelos e ferramentas que atendem a iniciantes e profissionais. Essa entrega imediata de valor garante que os usuários reconheçam rapidamente a utilidade da Figma, promovendo a adoção rápida e o envolvimento de longo prazo.

O crescimento da Figma é impulsionado por seu foco robusto no feedback do usuário. A plataforma evolui continuamente ao incorporar as percepções dos usuários, garantindo que ela permaneça na vanguarda das tendências de design e das necessidades dos usuários. Essa abordagem centrada no usuário tem sido fundamental na jornada da Figma para se tornar uma empresa líder em crescimento liderado por produtos.

A Figma também exemplifica o uso eficiente de leads qualificados por produto (PQLs), aproveitando os dados de uso do produto para identificar e nutrir clientes potenciais. A Figma converte efetivamente usuários engajados em clientes fiéis, concentrando-se nas ações do usuário, como a criação de componentes e a colaboração dentro das equipes.

3. Calendly

Calendly plataforma de automação de agendamento para reserva eficiente de chamadas

Aprendizado-chave: Se o seu produto se expõe naturalmente a não usuários durante o uso regular (como ao compartilhar um link de agendamento), você tem um poderoso ciclo de crescimento.

A Calendly, uma ferramenta de agendamento automatizado, é um exemplo de destaque de uma empresa que aproveita o crescimento liderado pelo produto (PLG) combinado com a viralidade para um crescimento impressionante. Como uma ferramenta que simplifica o agendamento de reuniões para profissionais, a Calendly utilizou efetivamente o valor inerente de seu produto para impulsionar a aquisição e a retenção de usuários.

A chave para o sucesso da Calendly é sua forte adequação produto-mercado. A plataforma aborda um problema universal: o incômodo processo de agendamento de reuniões. Ao oferecer uma solução fácil de usar e eficiente, o Calendly conseguiu atrair e reter uma base de usuários diversificada. Essa forte adequação produto-mercado é essencial para qualquer estratégia de PLG, garantindo que o produto ressoe com seu público-alvo e atenda a uma necessidade real.

O crescimento do Calendly é impulsionado por sua natureza inerentemente viral. Cada vez que um usuário envia um convite para o Calendly, ele não está apenas agendando uma reunião, mas também apresentando a plataforma a novos usuários. Isso cria um ciclo viral em que os destinatários dos convites do Calendly podem ver imediatamente o valor do produto e, com frequência, se inscrevem para usar o serviço.

A abordagem do Calendly demonstra o poder de um produto que naturalmente envolve outras pessoas e oferece um valor claro.

4. HubSpot

hubSpot é um CRM de vendas poderoso e fácil de usar para turbinar seu processo de vendas

Aprendizado principal: A adoção do envolvimento do usuário contextualmente relevante e orientado por dados pode aprimorar a experiência imediata do produto e preparar o cenário para a retenção de usuários a longo prazo e o crescimento dos negócios.

A HubSpot, uma empresa renomada no setor de SaaS, estabeleceu uma referência em crescimento liderado por produtos (PLG) por meio de suas estratégias inovadoras de integração.

A integração orientada pelo produto (PLO) é o ponto crucial da abordagem da HubSpot, que se concentra no envolvimento do usuário orientado por dados, em sintonia com os padrões de comportamento e os níveis de proficiência dos usuários. Essa estratégia orientada pelo produto aproveita os dados históricos e o contexto do usuário para experiências de integração eficazes.

A jornada da HubSpot no desenvolvimento de sua estrutura de PLO foi marcada por extensa experimentação e otimização contínua. Inicialmente confiando em ferramentas de terceiros para a integração do cliente, a HubSpot acabou desenvolvendo sua ferramenta de gerenciamento personalizada, Projects, aprimorando a experiência do usuário ao integrar a definição de metas, a responsabilidade e o conteúdo educacional do cliente em uma única plataforma.

A mudança para uma abordagem centrada no CRM marcou uma transição significativa para a HubSpot. Reconhecendo que os usuários estavam empregando suas plataforma de marketing como um CRM, a HubSpot mudou o foco, o que levou a um aumento nas inscrições mensais e a um maior envolvimento do usuário. Esse foco em CRM agora é a pedra angular da estratégia da HubSpot baseada em produtos.

A chave para o sucesso do PLG da HubSpot é sua gama diversificada de recursos de autoatendimento, incluindo acesso à comunidade e uma grande variedade de artigos e vídeos. A empresa emprega várias táticas de integração, como bate-papo ao vivo, fluxos automatizados de CRM, dicas de ferramentas e orientações,

modelos de documentação

e mensagens de boas-vindas personalizadas, cuidadosamente adaptadas a diferentes segmentos de usuários.

O foco da empresa em entender e atender a diferentes funções e personas de usuários é fundamental. Ao avaliar o comportamento dentro e fora do produto e considerar várias personas de marketing, a HubSpot adapta seus processos de integração para atender às diversas necessidades dos usuários de forma eficaz.

5. Slack

traga toda a sua comunicação de trabalho para um único lugar usando *[_Slack](https://slack.com/intl/en-in)* uma das empresas de PLG mais conhecidas da atualidade

Aprendizado principal: É fundamental que seu produto seja aderente e esteja no centro de todas as atividades do local de trabalho. Além disso, um rico ecossistema de integrações pode prender os usuários à sua plataforma.

O Slack, pioneiro na comunicação empresarial, exemplifica a implementação bem-sucedida de uma estratégia de crescimento liderado pelo produto (PLG).

Sua jornada, de uma startup do Vale do Silício a líder global, está ancorada em uma missão transformadora: reinventar a comunicação no local de trabalho. Ao integrar mensagens, compartilhamento de arquivos e colaboração em tempo real, o Slack atendeu a uma necessidade generalizada de comunicação coesa ferramenta de comunicação s.

A chave para o rápido crescimento do Slack foi a adoção estratégica de um modelo freemium, atraindo os usuários com uma versão gratuita atraente e a promessa de recursos premium avançados. Essa abordagem envolveu os usuários e os estimulou a promover o Slack em suas organizações, criando um ciclo de crescimento viral.

Outra pedra angular do sucesso do Slack foi sua meticulosa integração de usuários. O Slack garantiu que os usuários compreendessem rapidamente seus recursos por meio de tutoriais interativos e assistência contextual, conquistando o engajamento contínuo dos usuários.

6. UserMotion

userMotion é uma plataforma de inteligência de vendas para pontuação preditiva de leads

Principais aprendizados: A utilização da IA para a pontuação preditiva de leads e o foco nos dados de uso do produto podem simplificar significativamente o processo de criação de leads processo de priorização e impulsionar o crescimento da receita das empresas de PLG.

O UserMotion é uma plataforma de inteligência de vendas de ponta, projetada especificamente para SaaS B2B empresas. Ele usa pontuação preditiva de leads para identificar contas potenciais para compra, expansão ou rotatividade e orienta o envolvimento por meio de manuais elaborados por especialistas.

Essa abordagem é particularmente benéfica para as empresas que buscam otimizar suas estratégias de vendas e direcionar as contas com maior probabilidade de gerar receita.

A plataforma orientada por IA da UserMotion prioriza as contas usando uma combinação de dados de uso do produto e insights de ajuste do cliente. Usando essa ferramenta, as empresas podem dobrar seu pipeline, concentrando-se nos leads mais promissores para o crescimento da receita.

A plataforma ajuda a maximizar a receita por meio de insights acionáveis e alinha as estratégias de vendas com os padrões de uso do produto, revelando as rotas mais eficazes para a geração de receita.

A UserMotion oferece uma solução abrangente para avaliar e aprimorar as estratégias de entrada no mercado (GTM). Seus insights orientados por dados ajudam as empresas a entender seu desempenho de vendas, identificando pontos fortes e áreas de melhoria.

7. Grammarly

Grammarly é uma tecnologia de assistência à comunicação em inglês habilitada para IA

Principais aprendizados: A criação de comunidades e uma abordagem orientada por valores, combinadas com o foco no feedback do usuário, podem impulsionar uma empresa para a vanguarda de seu setor.

A Grammarly, conhecida por sua avançada assistência à escrita digital, é um exemplo brilhante de empresas de PLG bem-sucedidas no campo de serviços e tecnologia da informação.

O núcleo da estratégia de PLG da Grammarly envolve o aproveitamento de leads qualificados de marketing (MQLs) para atrair usuários iniciais em loops virais.

Ao oferecer uma ferramenta atraente e fácil de usar que pode ser facilmente baixada e instalada, a Grammarly cria um ambiente em que novos usuários são naturalmente atraídos por suas ofertas. Esse envolvimento inicial é fundamental para promover um modelo de crescimento orientado para o usuário e para o produto.

A equipe de vendas do Grammarly desempenha um papel fundamental ao se envolver com leads promissores e qualificados para o produto, garantindo que o valor da plataforma seja bem comunicado e compreendido. Essa abordagem direcionada ajuda a converter usuários interessados em clientes fiéis.

As equipes de sucesso do cliente (CS) da Grammarly são igualmente essenciais para sua estratégia de PLG. Elas se concentram em ajudar a integrar novos usuários, especialmente aqueles que precisam de ajuda com recursos específicos. A equipe de CS identifica e aborda proativamente os riscos de rotatividade de PLG, trabalhando para reter e reavivar os clientes que estão em rotatividade.

leia também:*_ Software de feedback do produto* para obter as melhores percepções do cliente

8. Zapier

Zapier é um automação de fluxo de trabalho plataforma para equipes, ferramentas e processos eficientes

Principais aprendizados: O momento estratégico e o posicionamento no mercado, o foco no crescimento centrado no cliente e uma estratégia robusta de conteúdo e SEO podem levar a um crescimento exponencial no setor de tecnologia.

A jornada da Zapier para uma impressionante receita recorrente anual (ARR) de US$ 230 milhões e uma avaliação de US$ 5 bilhões, alcançada com US$ 1,3 milhão em financiamento, é uma prova do poder do crescimento estratégico e da inovação.

O lançamento da Zapier coincidiu com a crescente onipresença das APIs e um aumento na adoção de serviços em nuvem e SaaS. Eles exploraram um mercado de iPaaS de US$ 9 bilhões em expansão, oferecendo uma solução sem código para conectar vários aplicativos SaaS e tornar as integrações acessíveis a usuários não técnicos.

Ao contrário de muitas startups, o crescimento da Zapier foi impulsionado por uma única rodada de financiamento inicial. Essa eficiência de capital e a dependência limitada de financiamento externo permitiram que eles mantivessem propriedade e controle significativos.

Desde o início, a Zapier se concentrou na construção de relacionamentos sólidos com os clientes por meio do envolvimento ativo em fóruns, com suas equipes de sucesso do cliente oferecendo ajuda direta e criando confiança. Sua ênfase no suporte excepcional ao cliente e na transformação do sucesso do cliente em um valor central da empresa foi crucial na fase inicial de crescimento.

Uma estratégia robusta de SEO também impulsionou o crescimento da Zapier. Eles criaram milhares de páginas de destino automatizadas e otimizadas para SEO para cada integração de aplicativo, capturando tráfego de pesquisa de alta intenção. Juntamente com uma estratégia de marketing de conteúdo focada em casos de uso e avaliações de aplicativos, a Zapier conseguiu atrair um público amplo.

A história de crescimento da Zapier é um excelente exemplo de como o posicionamento estratégico, o foco no cliente, o uso eficiente do capital e as estratégias adaptativas podem levar a um crescimento exponencial no competitivo setor de tecnologia.

9. Miro

Espaço de trabalho visual que permite que equipes distribuídas projetem e construam - Miro Principais aprendizados: A utilidade imediata e o gosto pelos recursos do produto podem transformar novos usuários em clientes para toda a vida. Ao integrar seu produto a outras ferramentas essenciais, você pode torná-lo indispensável.

O Miro, uma plataforma visual de colaboração em equipe, está redefinindo o padrão das estratégias de crescimento orientado por produtos (PLG) no setor de SaaS. Com mais de 45 milhões de usuários em todo o mundo, o sucesso da Miro está enraizado em uma estratégia de entrada no mercado (GTM) meticulosamente elaborada. Eles aproveitam o produto como o principal veículo para aquisição, conversão e expansão de clientes.

O ponto central do sucesso do PLG da Miro é sua abordagem centrada no cliente, em que a compreensão e a adaptação às necessidades do usuário são fundamentais. Ao reavaliar regularmente seu público principal e os principais casos de uso, a Miro garante que suas ofertas permaneçam relevantes e valiosas. O treinamento em empatia com o cliente também é um aspecto fundamental de sua estratégia, concentrando-se em compreender e atender genuinamente às necessidades do usuário.

A plataforma da Miro se destaca por sua simplicidade e rápido time-to-value. O modelo de crescimento baseado em produtos freemium oferece benefícios imediatos e tangíveis, incentivando os usuários a explorar e, posteriormente, fazer o upgrade para recursos mais avançados.

Sua ampla gama de modelos serve como estratégia de aquisição e ativação, permitindo que os usuários comecem com estruturas estruturadas e inspiradoras em vez de uma tela em branco.

10. Zoom

Zoom é uma plataforma de colaboração inteligente tudo em um que facilita a conexão

Principais aprendizados: A simplicidade e a confiabilidade de um produto podem agradar a uma ampla gama de usuários. Adaptar-se rapidamente ao feedback dos usuários, especialmente em tempos difíceis, é crucial para o crescimento sustentável.

A Zoom, líder em videoconferência, tornou-se um nome conhecido, especialmente durante a pandemia, evoluindo de uma simples ferramenta de comunicação para uma parte vital de nossas vidas diárias.

De fato, "Zoom" se tornou um verbo, significando o profundo impacto da plataforma na forma como nos conectamos digitalmente. Sua integração perfeita em vários aspectos da vida - de aulas escolares a reuniões corporativas - demonstra seu apelo universal e facilidade de uso.

A jornada da Zoom é uma prova do poder do crescimento orientado por produtos (PLG). O design intuitivo da plataforma, a versão gratuita robusta e os recursos premium para assinaturas pagas expandiram exponencialmente sua base de usuários.

A pandemia alimentou esse crescimento, que transformou o Zoom de uma ferramenta de negócios em um componente crítico de aprendizagem remota, teletrabalho e interações sociais.

A capacidade da Zoom de escalar as operações rapidamente para acomodar o aumento da demanda durante a pandemia é uma conquista notável. Eles enfrentaram habilmente desafios como preocupações com segurança e privacidade do usuário, ouvindo o feedback dos clientes e se adaptando rapidamente.

Embracing Product-Led Growth

As histórias de sucesso dessas 10 principais empresas orientadas por produtos podem inspirar as empresas que desejam navegar no mercado digital em constante evolução.

Da adaptabilidade da ClickUp em atender às necessidades variadas do setor à simplicidade e confiabilidade da Zoom, cada empresa de SaaS apresenta abordagens exclusivas para alavancar o crescimento orientado por produtos. Ao observarmos esses líderes do setor, fica claro o tema subjacente das empresas de PLG: a integração de estratégias centradas no cliente com o desenvolvimento de produtos inovadores é fundamental para o crescimento sustentável e a liderança de mercado na era digital.

Essas empresas de software demonstram o poder do crescimento orientado por produtos e inspiram um roteiro a ser seguido por outras, provando que o foco na experiência do produto pode levar a um sucesso notável.

