10 modelos gratuitos de planejamento de refeições para economizar tempo

Se você costuma perguntar: "O que devo fazer para o jantar?", um modelo de planejamento de refeições pode ser exatamente o que você precisa.

Como um adulto que trabalha e administra uma casa, você provavelmente já percebeu que ter refeições preparadas e planejadas com antecedência é necessário para um bom andamento.

Quer você faça parte de uma família, viva sozinho ou administre uma empresa de catering, modelos de planejamento de cardápio são um divisor de águas. E, embora todos concordem com os benefícios do planejamento de refeições, a configuração inicial pode parecer esmagadora.

Para facilitar as coisas, reunimos uma lista de 10 modelos de planejamento de refeições para ajudá-lo a começar imediatamente.

O que são modelos de planejamento de refeições?

Um modelo de planejamento de refeições é um guia que o ajuda a organizar refeições, listas de compras e receitas para um determinado período, geralmente um dia, uma semana ou um mês. Ele fornece uma maneira estruturada de planejar todas as suas refeições diárias, do café da manhã ao jantar.

Os planejadores de refeições vêm em vários estilos e atendem a diferentes necessidades. Por exemplo, um modelo de planejamento de refeição semanal pode cobrir refeições de segunda a domingo, enquanto outros podem abranger um mês inteiro. É possível encontrar versões simples projetadas para uso doméstico, um planejador de jantar semanal para apenas uma refeição, bem como planos mais detalhados adequados para operações maiores, como restaurantes ou serviços de bufê.

É possível até mesmo personalizar os modelos de planejamento de refeições para acomodar cinco refeições menores ao longo do dia, em vez das três refeições padrão.

Com foco em seis princípios-chave - precisão, equilíbrio, controle de calorias, densidade de nutrientes, moderação e diversidade - esses modelos o ajudam a obter uma nutrição equilibrada, evitar decisões de última hora sobre as refeições e reduzir o desperdício de alimentos

Isso pode até ajudá-lo a manter o orçamento, reduzindo as compras por impulso no supermercado.

O que faz um bom modelo de planejamento de refeições?

Um bom planejador de refeições deve simplificar a preparação de alimentos, oferecendo organização, orientação sobre o tamanho das porções e equilíbrio nutricional, o que facilita muito a sua vida. Portanto, aqui está o que você deve procurar:

Planejamento de refeições: O planejador de cardápio ideal deve ter pontos dedicados a cada refeição do dia. Certifique-se de que ele inclua seções para café da manhã, almoço, jantar e lanches

O planejador de cardápio ideal deve ter pontos dedicados a cada refeição do dia. Certifique-se de que ele inclua seções para café da manhã, almoço, jantar e lanches Integração da lista de compras: Bons modelos de planejadores de refeições semanais permitem converter facilmente seus planos de refeições em uma lista de compras, tornando a preparação das refeições mais eficiente e sustentável

Bons modelos de planejadores de refeições semanais permitem converter facilmente seus planos de refeições em uma lista de compras, tornando a preparação das refeições mais eficiente e sustentável Rastreamento de informações nutricionais: O acesso aos dados nutricionais de cada refeição permite que você faça escolhas informadas que apoiem suas metas de saúde

O acesso aos dados nutricionais de cada refeição permite que você faça escolhas informadas que apoiem suas metas de saúde Cartões de receitas: Considere o planejador de refeições semanais como um espaço dedicado às suas receitas preferidas, o que torna o planejamento de refeições mais agradável. Você deve ser capaz de encontrar suas favoritas ou descobrir novas receitas sem precisar pesquisar em várias fontes

A incorporação desses elementos ao seu modelo de planejamento de refeições faz mais do que ajudá-lo a se manter organizado - também apoia uma dieta equilibrada e hábitos alimentares saudáveis e simplifica sua experiência de compras no supermercado.

É por isso que o uso de um modelo de planejamento de refeições pode se tornar uma das formas mais produtivas de se fazer em sua rotina semanal.

Dica profissional: Combine seu planejamento de refeições com modelos de rastreadores de hábitos para agilizar suas tarefas diárias e manter o controle de suas metas.

10 melhores modelos de planejamento de refeições

Se você está sempre se perguntando "_O que comer?", esses dez modelos de planejamento de refeições o ajudarão a optar por refeições caseiras convenientes em vez de comida para viagem, a reduzir suas despesas com supermercado e a aliviar o cansaço das decisões durante a semana.

1. Modelo de planejamento de refeições ClickUp

Para uma solução de planejamento de refeições que vai além do básico, confira ClickUp . Com seus modelos de planejamento de refeições diárias e semanais, planejamento de cardápio e modelos de cálculo de custos de receitas, você pode planejar refeições, controlar a ingestão nutricional e organizar receitas em um só lugar.

Modelo de planejamento de refeições do ClickUp

De todas as coisas em nossas vidas, os alimentos que ingerimos afetam fortemente a maneira como nos sentimos e o nosso desempenho diário. Assim como você usa um agenda diária para definir e atingir suas metas, um plano de refeições sólido é essencial para manter seus níveis de nutrição e energia.

É aqui que Modelo de planejamento de refeições do ClickUp entra em cena - seu novo melhor amigo na cozinha. Projetado para simplificar todo o seu processo de preparação de refeições, esse modelo permite planejar e organizar refeições sem esforço e controlar a contagem de calorias em um local conveniente.

Com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp, você pode:

Planejar refeições rapidamente usando listas de arrastar e soltar

Organizar receitas em pastas de fácil acesso

Manter o controle dos ingredientes e das listas de compras

Seja você um cozinheiro doméstico ou um chef profissional, este modelo é ideal para simplificar suas compras de supermercado, gerenciamento de receitas e preparação de refeições.

Portanto, diga adeus ao estresse na hora das refeições e diga olá a uma cozinha bem organizada com o Modelo de Planejamento de Refeições do ClickUp - porque planejar refeições deve ser fácil, não cansativo.

2. Modelo de planejamento de menu ClickUp

Captura de tela do modelo de planejamento de cardápio do ClickUp

Todos nós temos dias em que preparar o jantar é uma dor de cabeça, e planejar uma semana inteira de refeições para a família pode parecer algo esmagador. Mas com o Modelo de planejamento de cardápio do ClickUp você pode transformar esse desafio em uma tarefa gerenciável.

Comece definindo seus parâmetros - como o número de pessoas para as quais está cozinhando, as datas de início e término, o número de refeições por dia e seu orçamento semanal. Depois de organizar tudo isso, use o modelo para planejar suas refeições, programar o tempo de preparação e até mesmo salvar suas receitas favoritas em uma prática "caixa de receitas"

Com seções dedicadas ao planejamento de refeições, listas de compras e tarefas diárias (sim, até mesmo a limpeza da geladeira!), esse modelo coloca ordem na rotina da sua cozinha. Além disso, é um salva-vidas para evitar aquelas idas extras ao supermercado, mantendo seus ingredientes e receitas organizados em um só lugar.

Em breve, você verá que incorporar esse modelo à sua rotina de planejamento de refeições é como usar um poderoso aplicativo de lista de tarefas para sua cozinha.

3. Modelo de receita ClickUp

Modelo de receita do ClickUp

Cansado de procurar suas receitas favoritas em livros de receitas antigos e anotações espalhadas? Modelo de receita do ClickUp permite consolidar todas as suas receitas em um só lugar para facilitar o acesso. Além disso, é ideal para chefs que desejam criar livros de receitas personalizados e compartilhar suas criações culinárias com amigos ou clientes.

Com esse modelo, você pode categorizar as receitas por tipo, ingrediente ou refeição, facilitando a localização do que você deseja.

Cada entrada de receita permite que você inclua instruções detalhadas, ingredientes, tempo de preparo e até fotos. Você pode usá-lo como um modelo de plano de dieta para acompanhar modificações, dicas de culinária e anotações pessoais para que cada prato fique do jeito que você gosta. Quer esteja planejando refeições semanais ou guardando receitas especiais para um banquete de fim de ano, este modelo simplifica o processo, garantindo que sua cozinha permaneça organizada.

4. Modelo de custo de receita do ClickUp

Modelo de custo da receita do ClickUp

Se você é um planejador de refeições preocupado com o orçamento ou administra uma empresa de alimentos, é fundamental elaborar um cardápio econômico. E ter um sistema confiável para acompanhar e analisar os custos das receitas é crucial. É por isso que Modelo de custo de receita do ClickUp do ClickUp, que oferece uma maneira simplificada de gerenciar esses detalhes.

Esse modelo simplifica:

Estimar os custos dos ingredientes para qualquer receita, dando-lhe uma ideia clara de suas despesas

Comparar os custos de diferentes receitas antes de fazer sua lista de compras, ajudando-o a manter-se dentro do seu orçamento

Obter uma visão abrangente do seu orçamento geral de compras, garantindo que cada prato que você criar seja delicioso e econômico

O Recipe Cost Template do ClickUp foi especificamente projetado para facilitar o monitoramento dos custos dos ingredientes em suas receitas, resultando em menos desperdício de alimentos. Esse modelo está repleto de recursos:

Status personalizados: Acompanhe seu progresso com status como Completo, Em estoque, Pouco em estoque, A fazer e A pedir

Acompanhe seu progresso com status como Completo, Em estoque, Pouco em estoque, A fazer e A pedir Campos personalizados: Armazene todos os detalhes essenciais e utilize cinco atributos exclusivos, como peso da embalagem, peso da quantidade, unidade de medida, custo do item e receita

Armazene todos os detalhes essenciais e utilize cinco atributos exclusivos, como peso da embalagem, peso da quantidade, unidade de medida, custo do item e receita Visualizações personalizadas: Acesse seus dados com três visualizações diferentes, incluindo a Visualização do custo da receita, a Visualização do início aqui e a Visualização do quadro de receitas, mantendo tudo organizado e na ponta dos dedos

Acesse seus dados com três visualizações diferentes, incluindo a Visualização do custo da receita, a Visualização do início aqui e a Visualização do quadro de receitas, mantendo tudo organizado e na ponta dos dedos Gerenciamento de projetos: Aprimore o controle de custos de receitas com ferramentas como controle de tempo, etiquetas, avisos de dependência e e-mails

O ClickUp integra todos esses dados ao seu aplicativo de lista de tarefas, facilitando a centralização de todas essas informações em um único lugar.

5. Modelo de cálculo de custos de receita de restaurante do ClickUp

Modelo de cálculo de custos de receitas de restaurantes do ClickUp

Para restaurantes e empresas de serviços de alimentação, o controle dos custos dos alimentos é essencial para calcular com precisão os lucros potenciais por prato. O Modelo de cálculo de custos de receitas de restaurantes do ClickUp é uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a determinar o custo exato de todas as suas receitas.

Esse planejador de refeições semanais simplifica o cálculo do custo dos ingredientes, a comparação de receitas e o gerenciamento do seu orçamento geral

Com recursos como status personalizados e campos personalizados, você pode acompanhar facilmente o que está em estoque, o que está acabando e o que precisa ser encomendado. O modelo também inclui exibições personalizadas que permitem ver todos os seus dados rapidamente, facilitando o ajuste dos custos conforme necessário.

Esse modelo permite que você se concentre no que realmente importa: servir uma comida excelente e maximizar seus lucros.

6. Modelo de agenda semanal ClickUp

Modelo de agenda semanal do ClickUp

Se você estiver se sentindo sobrecarregado com suas tarefas semanais, Modelo de planejamento semanal do ClickUp vem em seu socorro e traz um pouco de ordem para sua vida.

Integrado em um formato de quadro branco, esse modelo oferece uma visão clara de suas tarefas, permitindo que você as marque como "Abertas" ou "Concluídas" para acompanhar o progresso da preparação de suas refeições.

Ele apresenta campos personalizados, onde você pode categorizar suas tarefas de planejamento de refeições e adicionar notas detalhadas, facilitando a visualização do seu cardápio semanal e das necessidades de compras. Com as visualizações personalizadas do ClickUp, como o Guia de Introdução e o Quadro do Planejador, você pode personalizar a visualização de acordo com o seu estilo de planejamento.

Ao planejar refeições com os membros da sua família, este modelo de gerenciamento de tempo combina recursos como atribuir tarefas a pessoas, definir datas de vencimento para que sua família compartilhe ideias e priorizar atividades como fazer compras ou preparar listas de compras de supermercado com etiquetas.

O modelo é uma ferramenta poderosa para manter as refeições de toda a semana organizadas e sob controle

7. Modelo de planejamento semanal de refeições da OnPlanners

via

Sobre planejadores

Planejar suas refeições semanais pode parecer assustador, mas este modelo elimina o estresse do processo. O

Modelo de planejamento de refeições semanais da OnPlanners

é uma ferramenta simples para organizar o café da manhã, o almoço e o jantar para cada dia da semana, de domingo a sábado.

O que torna esse modelo de planejamento de refeições semanais ainda mais conveniente é o espaço dedicado à sua lista de compras. Os itens são categorizados em laticínios, hortifrutigranjeiros, grãos, carnes e outros, facilitando as compras.

Imprima o modelo, anote suas refeições e cole-o na geladeira para consulta rápida.

Ao usar esse planejador de cardápio semanal fácil, você irá regular a preparação de suas refeições, economizar tempo nas compras e reduzir o tempo gasto na cozinha.

Você também pode integrar esse processo com aplicativos de planejamento digital para maior comodidade.

8. Modelo de plano de refeições semanais da Edit.org

via

Edit.org

Se você é um nutricionista ou dietista que fornece planos de refeições personalizados para os clientes, sabe da importância de ter um plano de refeições semanal ou mensal para um bom funcionamento.

Seja para alguém com alergias alimentares, necessidades dietéticas específicas ou um vegetariano, um modelo de preparação de refeição bem elaborado ajuda a planejar e garantir que os detalhes críticos não sejam esquecidos.

O modelo

Modelo de plano de refeições semanais do Edit.org

ajuda você a incluir não apenas a tabela de refeições para cada dia, mas também uma lista de compras, dicas úteis, recomendações e datas relevantes.

Depois de criar e salvar seu cardápio semanal, ele poderá ser acessado a qualquer momento no seu perfil de usuário. Você pode atualizá-lo facilmente conforme necessário, ajustando o texto para diferentes cardápios. Além disso, você pode adicionar o logotipo e as cores da sua empresa para dar um toque profissional.

Por fim, você pode fazer download e imprimir o modelo para distribuir ou exibir conforme necessário.

9. Modelo de Excel de planejamento de refeições semanais da Vertex42

via

Vértice42

Modelo em Excel do Planejador de Refeições Semanais da Vertex42

é uma planilha do Excel para planejar e imprimir suas refeições semanais. Ela tem várias opções de layout disponíveis em guias de planilhas separadas, para que você possa escolher o formato mais adequado para você.

Cada layout inclui seções para refeições, mantimentos e anotações, de modo que tudo o que você precisa para planejar a semana seguinte está ao seu alcance. Personalizar suas opções de refeições é simples - atualize as listas para que correspondam às suas preferências.

10. Modelo de plano de refeições do Google Sheets por Ultimate Meal Plans

via

Planos de refeições definitivos

Se você é fã do Planilhas Google, está com sorte - aqui está um modelo gratuito de planejamento de refeições só para você!

O

Modelo de plano de refeições do Google Sheets

do Ultimate Meal Plans é perfeito para quem se sente confortável com o ecossistema do Google. Ele se integra à sua configuração existente, ajudando-o a se manter organizado e a manter autodisciplina sem precisar de uma nova ferramenta para o planejamento eficaz de refeições semanais.

Esse modelo de cardápio semanal personalizável oferece um layout limpo e fácil de usar para acompanhar suas refeições durante a semana. Ele apresenta seções para sua lista de compras e entradas de refeições, ajudando-o a manter-se no topo do seu planejamento.

Prepare suas refeições sem complicações com os modelos de planejamento de refeições do ClickUp

O planejamento de refeições não se trata apenas de decidir o que comer; é uma maneira inteligente de manter-se saudável, evitar o desperdício de alimentos, economizar dinheiro com comida para viagem e reduzir aquelas idas ao supermercado de última hora que causam estresse.

O que torna os modelos de planejamento de refeições do ClickUp ideais é que eles são gratuitos, personalizáveis e combinam gerenciamento de projetos com planejamento de refeições. Eles se integram aos seus aplicativos de planejamento diário, ajudando-o a anotar ideias de refeições, gerenciar listas de compras e otimizar todo o processo de preparação de refeições - tudo em um só lugar.

Pronto para elevar o nível de sua preparação de refeições? Registre-se gratuitamente hoje mesmo e comece a planejar suas refeições sem esforço.