10 modelos gratuitos de planejamento de cardápio para jantares

Qual é a parte mais difícil da vida adulta? Fácil: perceber que você precisa colocar o jantar na mesa de agora até o fim dos tempos. 🍽️

O planejamento das refeições é um desafio universal, seja você um profissional solteiro, um pai de família ou um gerente de um restaurante movimentado. Se você está sempre pensando: "O que devo fazer para o jantar de hoje?", precisa de um modelo de planejamento de cardápio para o jantar.

O planejamento de refeições evita o desperdício de alimentos, reduz os custos com comida para viagem e entrega e evita que você tenha que ir ao supermercado de forma agitada e inconveniente. Com o tempo, isso reduz sua conta mensal de supermercado e evita o estresse no meio da semana. 🧘

Os modelos de planejamento de cardápio são utilizados por famílias, indivíduos e restaurantes. E, embora todas as partes assegurem que o planejamento de refeições é necessário, o trabalho inicial muitas vezes é desgastante.

Para ajudá-lo a começar, reunimos 10 modelos práticos de planejamento de cardápio de jantar para você usar agora.

O que é um modelo de planejamento de cardápio de jantar?

Um modelo de planejamento de cardápio de jantar facilita o planejamento de refeições para um determinado período de tempo (normalmente um dia, uma semana ou um mês). Esses modelos são úteis para jovens profissionais, famílias, restaurantes, planejadores de eventos, empresas de catering e outras organizações.

Os modelos de planejamento de cardápio vêm em diferentes designs, são criados para diferentes grupos de pessoas e abrangem diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, um planejador de refeições mensal lida com as refeições do mês inteiro, enquanto um planejador de refeições semanal organiza as refeições de domingo a sábado. Alguns modelos simples são criados para famílias comuns, enquanto layouts mais complexos são projetados especificamente para restaurantes, planejadores de eventos ou empresas de catering. 🧑‍🍳

Os modelos de planejamento de refeições o ajudam a pensar em receitas, criar listas de compras e, por fim, criar um cardápio para cada refeição do dia. Ao planejar as refeições no início da semana, você preservará seu orçamento, evitará dores de cabeça e reduzirá o desperdício de alimentos.

O que faz um bom modelo de planejamento de cardápio para o jantar?

Com o modelo certo de planejamento de cardápio de jantar ou refeição, você pode planejar cardápios para todas as refeições, todos os dias da semana (ou do mês).

O melhor modelo de planejamento de cardápio de jantar permitirá que você:

Visualizar refeições para a semana: O melhor planejador de cardápio deixa espaço para todas as refeições do dia. Procure um com espaço para receitas de café da manhã, almoço, jantar e lanches

O melhor planejador de cardápio deixa espaço para todas as refeições do dia. Procure um com espaço para receitas de café da manhã, almoço, jantar e lanches Evite desperdício de alimentos : Uma das maiores vantagens do planejamento de cardápio é o desperdício limitado de alimentos, o que também reduz seu orçamento mensal para compras. Procure planejadores de refeições com modelos de lista de compras, para que você faça compras com base em suas ideias para o jantar e mantenha o controle do que está em sua cozinha

Uma das maiores vantagens do planejamento de cardápio é o desperdício limitado de alimentos, o que também reduz seu orçamento mensal para compras. Procure planejadores de refeições com modelos de lista de compras, para que você faça compras com base em suas ideias para o jantar e mantenha o controle do que está em sua cozinha priorizar refeições saudáveis : Planejar as refeições com antecedência simplifica a priorização de alimentos saudáveis e garante que você esteja equilibrando suas refeições diárias de uma perspectiva semanal ou mensal 🥒

: Planejar as refeições com antecedência simplifica a priorização de alimentos saudáveis e garante que você esteja equilibrando suas refeições diárias de uma perspectiva semanal ou mensal 🥒 Mantenha todos na mesma página: Responda aos intermináveis gritos de "O que há para o jantar?" com uma impressão prática de um modelo de plano de refeições semanal ou mensal para que toda a família saiba o que está por vir

10 modelos de planejamento de cardápio de jantar para usar em 2024

Não consegue decidir o que fazer para o jantar desta semana? Esses 10 modelos práticos de planejamento de cardápio de jantar o ajudarão a escolher refeições caseiras em vez de comida para viagem, a reduzir a conta do supermercado e a evitar a fadiga de decisões durante a semana. 🤩

1. Modelo de planejamento de cardápio ClickUp

Planeje refeições para a semana inteira com este modelo prático do ClickUp

Conseguir colocar o jantar na mesa é difícil. Mas conseguir colocar o jantar na mesa a semana toda? muitas vezes parece impossível.

Com o Modelo de planejamento de cardápio ClickUp com o modelo de planejamento de cardápio do ClickUp, faça o impossível acontecer com uma semana de planejamento de refeições. Comece determinando o número de pessoas, as datas de início e término, o número de refeições por dia e o orçamento semanal. A partir daí, planeje suas refeições, programe a preparação das refeições ou salve receitas em sua "caixa de receitas" 🗃️

Com seções disponíveis para planejamento de refeições, listas de compras e tarefas diárias (até a limpeza da geladeira!), esse modelo torna a preparação de refeições surpreendentemente gerenciável.

Além disso, o espaço para receitas e ingredientes evita que você faça várias idas ao supermercado com esse modelo de preparação de refeições. Em breve, você criar um fluxo de trabalho eficiente para colocar as refeições na mesa toda semana.

2. Modelo de plano de ação de restaurante ClickUp

Administre sua cozinha como um restaurante com este modelo de plano de ação do ClickUp

Você está organizando o Dia de Ação de Graças este ano ou planejando uma grande reunião de família? Para tornar os jantares um pouco mais organizados e melhorar o mapeamento de processos para sua cozinha, aproveite o Modelo de plano de ação para restaurantes do ClickUp .

Com este modelo, você administrará sua cozinha doméstica como um restaurante com estrela Michelin. Faça uma lista de tarefas organizada de todos os seus itens de ação, incluindo o planejamento do cardápio, a compra de mantimentos ou o envio de convites. Se você usa uma estratégia de dividir e conquistar, defina prioridades, agende prazos e atribua tarefas a outros membros da família. 📋

Para realizar uma grande reunião, você precisa de um plano de projeto eficiente . Felizmente, as ferramentas integradas do ClickUp facilitam a criação de um estratégia de desenvolvimento de projetos . Use o sistema de código de cores do modelo para entender imediatamente quais tarefas estão concluídas ou em andamento e se as tarefas são de alta prioridade. Modelos gratuitos como esse não podem ser muito melhores.

3. Modelo de POP de restaurante do ClickUp

Comece a planejar o restaurante dos seus sonhos, desde os cardápios até o gerenciamento das instalações, com este modelo prático do ClickUp

Quer colocar o jantar na mesa em seu restaurante? Antes de começar a preparar as refeições, você precisa garantir que todos os aspectos do seu negócio sejam simplificados. Delegue tarefas e garanta o controle de qualidade em todo o seu estabelecimento com Modelo de SOP para restaurantes do ClickUp .

Este modelo estabelece procedimentos operacionais padrão (POP) para instalações, saúde e higiene, preparação de alimentos, produção de cardápio, gerenciamento de pedidos e comunicações. Por exemplo, crie seu POP de instalações e equipamentos com instruções para lavanderia, higienização, lavagem de louça e limpeza da máquina de gelo. Em última análise, descreva cada POP melhora a eficiência do processo para sua cozinha.

Além disso, fornecer uma visão geral de alto nível de seu estabelecimento - incluindo seus objetivos, políticas internas e o conceito de seu restaurante - facilita a integração de novos funcionários e melhora o serviço de refeições.

4. Modelo de escopo de trabalho do restaurante ClickUp

Certifique-se de que todos em seu restaurante conheçam suas funções e responsabilidades com este modelo do ClickUp

Se você administra um restaurante, o planejamento de refeições é muito mais do que planejar um ótimo cardápio - trata-se também de planejar um ótimo serviço. Administrar um restaurante requer atenção meticulosa aos detalhes. Para garantir que todos os membros da sua equipe - incluindo anfitriões, garçons e chefs - entendam suas obrigações diárias, aproveite as vantagens do Modelo de escopo de trabalho para restaurantes do ClickUp .

Esse modelo descreve claramente as entregas, os cronogramas, os orçamentos e as planos de comunicação para cada membro da equipe. Comece oferecendo uma breve visão geral de uma função e, em seguida, mergulhe em uma descrição de cada tarefa ou responsabilidade diária. Por fim, descreva os processos de aprovação e os planos de comunicação para que os membros da equipe saibam a quem recorrer em caso de dúvidas ou preocupações. 🙋

Com esse modelo prático da ClickUp, cada pessoa em seu estabelecimento sabe exatamente o que se espera dela para que possa prestar um serviço melhor aos clientes.

5. Modelo de declaração de trabalho para desenvolvimento de alimentos ClickUp

Lance um novo produto ou receita com este modelo fácil de digerir do ClickUp

Você está preparando uma nova receita ou produto alimentício? Este modelo meticulosamente organizado simplifica todos os aspectos do desenvolvimento de alimentos. 🍔

Com Modelo de declaração de trabalho de desenvolvimento de alimentos do ClickUp o modelo de declaração de trabalho de desenvolvimento de alimentos do ClickUp coordena todos os aspectos do lançamento de um novo produto. Comece listando o nome de sua receita ou produto e, em seguida, aprofunde-se no escopo do produto, liste todos os possíveis resultados e defina um orçamento para seu projeto.

Se precisar manter a discrição antes do lançamento, use este modelo para analisar as leis de comércio eletrônico, direitos autorais e marcas registradas. Além disso, mantenha sua equipe e os possíveis fornecedores na mesma página, incluindo seus termos e condições, como acordos, força maior e rescisão.

6. Modelo de plano de refeições semanal da OnPlanners

via OnPlanners

Este planejador de refeições semanais evitará estresse e dores de cabeça durante a semana. Esse modelo de planejamento de refeições semanais fácil de seguir da OnPlanners foi projetado para planejar o café da manhã, o almoço e o jantar de domingo a sábado.

Além disso, ele oferece espaço para sua lista de compras, dividindo os itens em laticínios, produtos agrícolas, grãos, carne e outras categorias. Basta imprimir o modelo, adicionar suas refeições semanais e pendurar a agenda na cozinha para facilitar o acesso.

Com esse simples planejador de cardápio semanal, você poderá economizar tempo planejamento, preparação e compras de supermercado. O resultado? Você passa menos tempo no supermercado e na cozinha, economizando inúmeras horas por semana. 🕰️

7. Modelo de planejamento de refeições semanais da GooDocs

via GooDocs

Parte do processo de planejamento é deixar bastante espaço em branco. Felizmente, o modelo de planejamento de refeições semanais da GooDocs permite bastante espaço em branco para cada dia da semana. Faça anotações, anote ideias para cada dia ou escreva para si mesmo um lembrete para verificar quais ingredientes você já tem em mãos.

Esse planejador de refeições gratuito para impressão é dividido em duas seções principais: suas refeições diárias e uma lista de compras. Basta preencher a grade para designar suas refeições e, em seguida, escrever cada ingrediente necessário na loja. 🛒

A melhor parte? Esse modelo de planejamento de refeições para impressão é fácil de afixar na geladeira para manter a cozinha organizada.

8. Modelo de menu da Template.net

via Template.net

Se você estiver abrindo um restaurante, servindo uma festa ou organizando um grande evento, este belo modelo de cardápio da Template.net criará um cardápio de tirar o fôlego para a noite.

Categorize os pratos como aperitivos, pratos principais, bebidas e outros pratos, e liste seus nomes, descrições e preços (se aplicável). Dê os toques finais personalizando esse modelo de cardápio editável de acordo com sua marca.

Com esse modelo "faça você mesmo", ofereça um evento de alto nível ou dê um toque especial a uma ocasião especial em casa. Basta editar o modelo on-line e, em seguida, fazer o download em formato PNG ou PDF. A partir daí, coloque seu cardápio profissional em cada lugar e prepare-se para impressionar seus clientes. ✨

9. Modelo de plano de refeição semanal por PDFFiller

via PDFFiller

Quer um planejador de refeições semanais imprimível sem nenhuma complicação? Então, experimente este modelo de planejamento de refeições semanais incrivelmente simples do PDFFiller.

Para aqueles que veem o planejamento de refeições como um mal necessário, este é o ajuste perfeito. Esse modelo apresenta um formato de grade fácil de seguir para planejar o café da manhã, o almoço, o jantar e os lanches para cada refeição da semana. Basta escrever a data na parte superior do planejador e, em seguida, listar suas refeições diárias - e pronto! 📅

Com esse modelo simples, pense em refeições para toda a sua família sem ficar sobrecarregado com o processo de planejamento. Basta imprimir o modelo, preencher suas ideias de refeições e levá-lo ao supermercado (ou tirar uma foto com seu celular). O melhor de tudo é que é fácil reimprimir o mesmo modelo toda semana para reduzir a sobrecarga na cozinha e no planejamento das refeições.

10. Modelo de cardápio de comida por Template.net

via Template.net

Se você está abrindo um restaurante, uma lanchonete de fast food ou um negócio de comida para viagem, talvez queira mostrar seus pratos de dar água na boca. Com esse modelo versátil da Template.net, seus clientes em potencial se deliciarão com o visual do seu cardápio. 🤤

Basta personalizar o modelo de acordo com sua marca, adicionando seu logotipo, paleta de cores e tipografia. A partir daí, liste vários itens do cardápio, adicionando uma foto de cada prato para ilustrar suas ofertas. Em breve, você terá uma descrição visual e escrita de cada prato em seu restaurante.

Esse modelo elegante atrairá novos clientes e aumentará as vendas de sua empresa. Troque o texto e as imagens on-line, faça o download do arquivo PNG e imprima o cardápio para compartilhá-lo com os clientes. A partir daí, compartilhe o cardápio com seus clientes em potencial colocando-o em cada mesa, carregando-o como PDF em seu site, lançando uma campanha de mala direta ou colocando-o do lado de fora do restaurante.

Comece a planejar suas refeições com os modelos de planejamento de cardápio de jantar do ClickUp

A preparação de refeições é uma tarefa assustadora - especialmente quando você não sabe o que fazer. Tire um pouco do estresse do seu prato com o modelo certo de planejamento de cardápio de jantar. Pense em ideias de refeições, combine receitas com cada refeição do dia e crie listas de compras com antecedência para evitar o desperdício de alimentos, priorizar a alimentação saudável e reduzir os custos com alimentação. 🙌

Deixe o ClickUp levar seu planejamento de refeições para o próximo nível. Com os práticos modelos de planejamento de cardápio do ClickUp, você poderá criar cardápios, organizar os POPs da cozinha, delinear o escopo de trabalho do seu restaurante ou até mesmo lançar um novo produto alimentício.

Para acessar modelos de planejamento de cardápio de jantar, milhares de integrações e inúmeras ferramentas de gerenciamento de projetos, cadastre-se no ClickUp hoje mesmo .