Os 10 melhores softwares de gerenciamento de comunicação com o cliente em 2024

Imagine abrir sua caixa de entrada e ver uma enxurrada de e-mails, mensagens de texto e mensagens de mídia social, todas de clientes que precisam urgentemente de sua atenção. Eu já passei por isso!

Parece um ato de equilíbrio constante, com cada mensagem exigindo atenção. Apesar de meus melhores esforços, algumas mensagens inevitavelmente escapam, levando a clientes frustrados e a uma preocupação persistente de decepcionar minha equipe.

Percebi que precisava de uma maneira mais eficaz de me conectar com meus clientes e, por isso, passei a usar o software Customer Communication Management (CCM) para minha organização.

As ferramentas de gerenciamento de comunicação me ajudaram a melhorar a comunicação com os clientes em diferentes canais e a centralizar o gerenciamento de dados, criar um mapa da jornada do cliente rastrear as interações com os clientes e obter uma entrega perfeita e pontual.

Se você também está procurando melhorar e otimizar sua abordagem de gerenciamento da comunicação com o cliente, está no lugar certo. Neste blog, listei os 10 melhores softwares de CCM para aumentar a satisfação do cliente.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de comunicação com o cliente?

Ao escolher um software de gerenciamento de comunicação com o cliente, é essencial encontrar uma solução que integre perfeitamente a eficiência, a personalização e a escalabilidade em sua estratégia de comunicação. Aqui estão alguns fatores importantes que você deve considerar:

Suporte multicanal: Procure uma solução de gerenciamento de comunicações com o cliente que ajude a otimizar a comunicação em diferentes canais, como mídia social, e-mails, textos e tíquetes de atendimento ao cliente

Procure uma solução de gerenciamento de comunicações com o cliente que ajude a otimizar a comunicação em diferentes canais, como mídia social, e-mails, textos e tíquetes de atendimento ao cliente Colaboração da equipe: Selecione uma plataforma que permita colaborar facilmente. Isso ajuda a gerenciar as cargas de trabalho e a resolver os problemas dos clientes com mais rapidez

Selecione uma plataforma que permita colaborar facilmente. Isso ajuda a gerenciar as cargas de trabalho e a resolver os problemas dos clientes com mais rapidez Mapeamento da jornada do cliente: Opte por uma solução que rastreie e analise as interações e experiências do cliente em todos os pontos de contato. Com isso, você pode identificar áreas para melhorar a comunicação com o cliente

Opte por uma solução que rastreie e analise as interações e experiências do cliente em todos os pontos de contato. Com isso, você pode identificar áreas para melhorar a comunicação com o cliente Automação: Escolha um software de CCM que tenha recursos de integração de IA para automatizar as interações de entrada e saída com seus clientes e fornecer respostas rápidas aos clientes

Escolha um software de CCM que tenha recursos de integração de IA para automatizar as interações de entrada e saída com seus clientes e fornecer respostas rápidas aos clientes Personalização: Escolha uma ferramenta que permita personalizar a comunicação. O melhor software de gerenciamento de comunicação com o cliente deve ser capaz de realizar uma análise detalhada do comportamento, da consulta, do perfil e do histórico de interação do cliente para elaborar mensagens personalizadas

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de comunicação com o cliente a serem usados

Agora vamos ver as melhores plataformas de comunicação com o cliente com base em seus principais recursos, preços, limitações e avaliações de clientes.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de comunicação e colaboração)

Gerencie todos os dados do cliente em um só lugar para melhorar a comunicação com o cliente com a Solução ClickUp CRM

A primeira etapa para aprimorar a experiência do cliente é o gerenciamento eficiente dos dados do cliente. Aprendi isso da maneira mais difícil. Antigamente, minha equipe confiava em dados de clientes imprecisos e incompletos, e ficávamos nos perguntando por que nossos clientes não estavam tão satisfeitos ou receptivos quanto o esperado.

Finalmente superei a gerenciamento de clientes o desafio com o ClickUp Solução de CRM da ClickUp simplifica o gerenciamento de dados do cliente criando um banco de dados central onde posso visualizar todas as interações e consultas do cliente.

Isso me ajuda a visualizar as relações com os clientes, enviar atualizações de projetos para relatórios de clientes e integrar clientes - por meio de uma única plataforma.

Outro recurso útil para uma comunicação eficiente com o cliente e para atender às suas expectativas é o Integração de e-mail do ClickUp . Isso me ajuda a enviar e receber e-mails de clientes diretamente no ClickUp, para que eu possa fazer tudo em um único local, em vez de alternar entre as guias.

Posso criar tarefas e marcar os membros da minha equipe, anexar e-mails às tarefas para melhor contexto, responder a notificações, enviar atualizações de projetos aos clientes e automatizar tarefas.

Pare de alternar entre várias guias e gerencie toda a comunicação com o cliente em um só lugar com o ClickUp Email Integration

O Solução de atendimento ao cliente ClickUp ajuda minha equipe a gerenciar melhor o fluxo de trabalho adicionando campos personalizados. Agora, eles podem categorizar as informações com base no cliente, tíquetes ou problemas para rastrear e aprimorar a experiência e as interações com o cliente.

Além disso, as tags ajudam a identificar problemas comuns para que possamos priorizá-los. A delegação de tarefas também se tornou muito mais fácil, pois posso adicionar vários responsáveis a uma tarefa.

Use a solução de atendimento ao cliente do ClickUp para capacitar os usuários corporativos e aumentar a satisfação do cliente Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, assistente de IA do ClickUp, é outro motivo pelo qual prefiro o ClickUp como plataforma de comunicação com o cliente. Eu o uso para gerar e-mails de clientes, redigir respostas de clientes, criar pesquisas de clientes e resumir chamadas de clientes.

Use o ClickUp Brain para redigir e-mails de clientes e obter resumos de chamadas de clientes

A abordagem que me ajudou melhorar a comunicação com o cliente é definir os perfis das partes interessadas, estabelecer diretrizes claras de comunicação e definir objetivos de comunicação com modelos de planos de comunicação .

Você pode tentar Modelo de plano de comunicação do ClickUp para criar um plano de comunicação acionável. Ele ajuda a definir metas de comunicação criar um estratégia de comunicação criar mensagens atraentes para os clientes, identificar os canais de comunicação adequados e medir o impacto das iniciativas de comunicação.

Plano de comunicação da ClickUp

melhores recursos do ClickUp

Visualizações de dados: Visualize os dados do cliente e monitore seu valor vitalício com Painéis do ClickUp para personalizar as comunicações

Visualize a interação com o cliente com o ClickUp Dashboards

Automação de fluxo de trabalho: Crie tarefas automatizadas de comunicação com o cliente para cada estágio de seu pipeline e tome medidas imediatas comAutomações do ClickUp *Gerenciamento de contas: Crie pastas e listas separadas para diferentes contas e compartilhe-as com a equipe relevante para agilizar a comunicação

Crie tarefas automatizadas de comunicação com o cliente para cada estágio de seu pipeline e tome medidas imediatas comAutomações do ClickUp *Gerenciamento de contas: Crie pastas e listas separadas para diferentes contas e compartilhe-as com a equipe relevante para agilizar a comunicação Gerenciamento de feedback do cliente: Colete feedback do cliente usandoFormulários ClickUp para encontrar áreas de melhoria e converter as respostas dos clientes em tarefas rastreáveis

Use o ClickUp Forms para coletar feedback dos clientes

Integrações com vários canais: Use Integração do ClickUp com o Intercom para criar tarefas automáticas quando um lead é convertido. Isso ajuda sua equipe a enviar respostas rápidas aos clientes

Crie e vincule tarefas do ClickUp diretamente de sua caixa de entrada do Intercom e aja rapidamente enviando-as automaticamente para a lista ClickUp selecionada

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem experimentar uma curva de aprendizado devido aos amplos recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário/mês

: uS$ 7/usuário/mês Empresarial: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês.

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.100 avaliações)

2. Front (melhor para gerenciar conversas com clientes em um só lugar)

via Frente O Front centraliza toda a comunicação com o cliente em um só lugar por meio de seu recurso Omnichannel Inbox. Você não precisa se preocupar em perder mensagens de clientes, pois pode visualizar e gerenciar todas as conversas de diferentes canais de comunicação, incluindo e-mails, SMS, Instagram, Slack e WhatsApp no Front.

O Front prioriza automaticamente as conversas com os clientes para que você possa se concentrar em mensagens urgentes em vários canais. Seu recurso de relatório de clientes oferece uma visão geral rápida das conversas ativas e novas, o que ajuda a monitorar a eficiência da equipe e a alocar melhor os recursos.

O Front também funciona muito bem para o gerenciamento e a automação do fluxo de trabalho. Ele encaminha e atribui automaticamente mensagens a diferentes membros da equipe para melhorar o tempo de resolução.

Melhores recursos do Front

Defina lembretes para revisitar os bate-papos para que nenhuma mensagem fique sem atenção

Filtre as conversas com os clientes para se concentrar em itens de ação críticos

Use ferramentas analíticas integradas para monitorar o desempenho da equipe e rastrear automaticamente vários KPIs e métricas, como tratamento de mensagens por hora, tempo de resposta etc

Crie chatbots com IA para comunicações de saída, resolva as dúvidas dos clientes e aprimore a experiência do cliente instantaneamente

Limitações do Front

O recurso de pesquisa às vezes fica defasado, e você precisa encontrar as mensagens manualmente

Preços do Front

Gratuito: Teste de 7 dias

Teste de 7 dias Inicial: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Crescimento: US$ 79/mês por usuário

US$ 79/mês por usuário Escala: $99/mês por usuário, cobrado anualmente

$99/mês por usuário, cobrado anualmente Premier: $229/mês por usuário, cobrado anualmente

Front avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

3. Intercom (melhor para automatizar a comunicação com o cliente com IA)

via Intercomunicação A Intercom é uma plataforma de atendimento ao cliente que prioriza a IA e ajuda a implementar uma estratégia de comunicação com o cliente em tempo real. Sua interface intuitiva combina um helpdesk de IA, um bot de IA e suporte proativo para oferecer a melhor experiência ao cliente. A plataforma também tem uma caixa de entrada compartilhada que permite que as equipes gerenciem e-mails e mensagens de forma colaborativa em uma única plataforma.

Eu uso frequentemente o Business Messenger, o recurso de bate-papo ao vivo, para enviar mensagens personalizadas para conversão e integração de clientes. A melhor parte de usar o Intercom é que minha equipe recebe todas as chamadas de clientes em sua caixa de entrada, para que tenham todo o contexto e possam resolver as dúvidas dos clientes prontamente.

Melhores recursos da Intercom

Crie tíquetes únicos para problemas que afetam vários usuários

Solucione problemas de clientes com chat, chamadas telefônicas, chamadas de vídeo e compartilhamento de tela com base na experiência e nas preferências do cliente

Resolva as dúvidas dos clientes instantaneamente com seu chatbot de IA

Envie formulários de tíquete por meio de um bot ou diretamente em seu produto para melhorar a comunicação e reduzir a troca de e-mails

Limitações da Intercom

Os processos de roteamento e automação para tíquetes de suporte no Intercom podem ser complexos e exigem esforço adicional para serem configurados

Ele tem recursos limitados de personalização de e-mail

Preços do Intercom

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Essencial: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Avançado: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Expert: $139/mês por usuário

Intercom classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Respond.io (melhor para converter leads por meio de bate-papos)

via Responder.io O Respond.io é um software de gerenciamento de comunicações com o cliente que ajuda a capturar novos leads, converter leads em clientes e reter clientes . Posso enviar e-mails de atualização em massa, conteúdo promocional e boletins informativos para comunicações interativas com os clientes existentes.

Gostei dos anúncios click-to-chat do Respond.io, que permitem que os clientes em potencial entrem em contato conosco diretamente por meio de anúncios. Em vez de redirecioná-los para nossos sites, posso me conectar com clientes em potencial e converter leads instantaneamente.

Achei impressionante a IA do chat ao vivo e o processamento de linguagem natural. Seu recurso de assistência de IA envia respostas automáticas aos clientes, encontrando informações em nosso conteúdo de suporte.

Melhores recursos do Respond.io

Use o Respond AI para fornecer respostas automáticas e instantâneas às consultas dos clientes

Solicite que o agente de IA forneça respostas específicas aos clientes

Obtenha resumos de conversas para identificar pontos comuns de feedback do cliente e aprimorar as interações com o cliente

Acompanhe as conversas, o desempenho e a carga de trabalho dos agentes do cliente em tempo real

Limitações do Respond.io

Ele só pode conectar clientes à API do WhatsApp Business por meio de provedores de terceiros

Não é compatível com mensagens de voz para a caixa de entrada do Respond.io

Preços do Respond.io

Gratuito: Teste de 7 dias

Teste de 7 dias Inicial: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Crescimento: US$ 199/mês por usuário

US$ 199/mês por usuário Avançado: $349/mês

Classificações e resenhas do Respond.io

G2 : 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

5. Help Scout (melhor para fornecer mensagens proativas e suporte de autoatendimento)

via Ajuda do Scout Construção robusta estratégias de gerenciamento de clientes torna-se fácil com o Help Scout. Ele ajuda a gerenciar as comunicações em vários canais, como e-mail e bate-papo ao vivo, além de oferecer ferramentas para mensagens proativas e suporte de autoatendimento.

Ele também gerencia tíquetes de suporte, canaliza-os para caixas de correio organizadas e garante que todas as solicitações de suporte sejam contabilizadas e tratadas com proficiência. Ele aprimora a experiência do usuário oferecendo várias métricas, modelos e notas privadas.

melhores recursos do #### Help Scout

Oferece mensagens personalizadas e suporte ao cliente após analisar os perfis dos clientes e os históricos de conversas

Interaja com os clientes em tempo real por meio de bate-papo, garantindo respostas imediatas a consultas urgentes

Acesse relatórios incorporados para rastrear o volume de mensagens, a satisfação do cliente, os tempos de resposta e muito mais

Limitações do Help Scout

Ele não oferece suporte nativo a uma ampla gama de canais de comunicação, como mídia social ou SMS

As empresas podem ter que gastar tempo e recursos para configurar as integrações de acordo com seus fluxos de trabalho

Preços do Help Scout

Gratuito: Versão de avaliação disponível

Versão de avaliação disponível Padrão: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Plus: US$ 50/mês por usuário

US$ 50/mês por usuário Pro: US$ 65/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e críticas do Help Scout

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

6. Zoho Desk (melhor para conversas guiadas com clientes)

via Zoho Desk O Zoho Desk agiliza a comunicação com clientes potenciais, transformando e-mails em tíquetes organizados. Suas interfaces ricas em contexto fornecem detalhes sobre a experiência do cliente, históricos, interações anteriores e outros dados importantes de outros aplicativos Zoho, ajudando os agentes a fornecer respostas personalizadas e informadas aos clientes.

Ele também oferece um recurso de ambiente sandbox que facilita o teste e o trabalho em melhorias e aprimoramentos do atendimento ao cliente sem interferir nas operações em tempo real.

Melhores recursos do Zoho Desk

Aprimorar a experiência de autoatendimento do cliente por meio de conversas guiadas

Encaminhe os tíquetes para os departamentos apropriados e facilite o acompanhamento do desempenho do agente, da resposta e dos tempos de resolução de cada departamento

Use o Blueprint Builder para personalizar cada etapa de um tíquete, desde a criação até o fechamento

Limitações do Zoho Desk

Ele não tem um aplicativo para desktop

Seu sistema de emissão de tíquetes não oferece a opção de adicionar impostos sobre vendas e outras cobranças

Preços do Zoho Desk

**Gratuito para sempre

Padrão: US$ 15,55/mês por usuário

US$ 15,55/mês por usuário Profissional: US$ 25,12/mês por usuário

US$ 25,12/mês por usuário Enterprise: $38,29/mês por usuário

Zoho Desk avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Adobe Experience Manager (melhor para criar formulários responsivos)

via Adobe Experience Manager O Adobe Experience Manager é uma solução de criação de documentos digitais que permite projetar formulários complexos facilmente sem conhecimento de codificação.

Ele me ajuda a interagir com meus clientes em diversos canais digitais, integrando formulários em qualquer aplicativo, site, aplicativo de bate-papo e muito mais com formulários adaptáveis sem cabeçalho.

O recurso automatizado de "Conversão de formulários" da plataforma pode traduzir rapidamente lotes de formulários PDF antigos em formulários responsivos para dispositivos móveis.

Melhores recursos do Adobe Experience Manager

Otimize e gere novos formulários com base na entrada do usuário com o Adobe Sensei GenAI

Gerar e fornecer documentos personalizados acionados por regras comerciais para comunicações em lote

Use sua abordagem visual de arrastar e soltar e o mapeamento de dados sem código para unificar sistemas de back-end e fontes de dados essenciais com apenas alguns cliques

Limitações do Adobe Experience Manager

Podem surgir problemas de instabilidade da plataforma, como tempo de inatividade, interrupções, bugs ou degradação do desempenho

A disponibilidade regional de recursos, o suporte a idiomas e o horário de atendimento podem ser um desafio

Preços do Adobe Experience Manager

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor

Avaliações e resenhas do Adobe Experience Manager

G2: 4,4/5 (4+ avaliações)

4,4/5 (4+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

8. Podium (melhor para simplificar o processo de resposta a avaliações)

via Pódio O Podium é outro dos principais softwares de gerenciamento de comunicações com o cliente que ajuda as empresas a interagir com os clientes por meio de chamadas, mensagens de texto, e-mails, canais de mídia social e sites.

Usando seu recurso AI Employee, você pode responder instantaneamente aos clientes para garantir que as conversas continuem por texto, mesmo depois que eles saírem do site. A melhor parte dessa ferramenta é que ela responde aos leads em 30 segundos.

Sempre que alguém preenche o formulário "Fale conosco" no site da empresa, ele envia um texto automático para iniciar o processo de comunicação.

Melhores recursos do Podium

Gerencie e responda a avaliações de plataformas como Google e Facebook diretamente na Podium

Proporcionar uma experiência personalizada ao cliente, elaborando mensagens personalizadas a partir de modelos

Envie mensagens de texto automatizadas aos autores das chamadas para reengajá-los e garantir que todos os leads sejam capturados

Limitações do Podium

A transferência de leads para sistemas de CRM pode ser lenta

Seu recurso de pesquisa só permite que os usuários procurem conversas antigas lembrando o nome da pessoa com quem estavam conversando, o que pode ser inconveniente

Preços do Podium

Core: US$ 399/mês por usuário

US$ 399/mês por usuário Pro: US$ 599/mês por usuário

US$ 599/mês por usuário Assinatura: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e opiniões sobre o Podium

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

9. Quadient Inspire (melhor para fornecer mensagens personalizadas dentro da marca)

via Quadient Inspire O Quadient Inspire é uma ferramenta para personalizar o gerenciamento da comunicação com o cliente estratégias em vários canais.

O Inspire Evolve, a plataforma SaaS de gerenciamento de comunicações com o cliente da Quadient, tem quatro componentes para simplificar o envolvimento do cliente:

Content Author: Use-o para criar e gerenciar modelos para comunicação em massa

Use-o para criar e gerenciar modelos para comunicação em massa Front Office: Depois que os modelos para comunicações comuns com o cliente são aprovados, os representantes de atendimento ao cliente usam os dados do cliente para personalizar o conteúdo e entregá-lo por e-mail ou PDF

Depois que os modelos para comunicações comuns com o cliente são aprovados, os representantes de atendimento ao cliente usam os dados do cliente para personalizar o conteúdo e entregá-lo por e-mail ou PDF Gerar: Esse componente ajuda a entregar e-mails e mensagens de clientes em lotes

Esse componente ajuda a entregar e-mails e mensagens de clientes em lotes Arquivo: Ajuda a armazenar e gerenciar modelos antigos

Também gostei de usar o Quadient Inspire iForms para coletar dados do cliente e personalizar as comunicações com o cliente. Além disso, o Quadient Inspire Journey me ajuda a mapear a jornada do cliente e fornece insights detalhados sobre o cliente para que eu possa priorizar os projetos certos e oferecer suporte de alta qualidade.

Melhores recursos do Quadient Inspire

Conecte os dados do cliente usando formulários inteligentes para criar um mapa abrangente da jornada do cliente e garantir comunicações consistentes com os clientes

Crie e forneça facilmente comunicações seguras, personalizadas e em conformidade com os requisitos individuais dos clientes usando o recurso Quadient Inspire Evolve

Use seu serviço sob demanda para garantir que seus clientes recebam uma mensagem personalizada a qualquer momento, com velocidade e confiabilidade

Limitações do Quadient Inspire

O software pode travar ao trabalhar com grandes volumes de dados

Tem dificuldade para funcionar sem problemas em dispositivos Mac

Preços do Quadient Inspire

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor

Avaliações e resenhas do Quadient Inspire

G2: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

4,8/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 10 avaliações)

10. LiveAgent (melhor para resolver tíquetes de clientes)

via LiveAgent Deseja rastrear todas as comunicações recebidas dos clientes e transformá-las em tíquetes para facilitar o gerenciamento? Experimente o LiveAgent. Ele oferece um sistema robusto de emissão de tíquetes com um aplicativo de bate-papo ao vivo que ajuda a equipe a responder às mensagens dos clientes e aos visitantes do site em tempo real.

Você também pode acompanhar a análise de mensagens para ver solicitações ou feedbacks comuns dos clientes, tempo de resposta e outros dados. Seu software multilíngue ajuda a personalizar as janelas de bate-papo em 40 idiomas.

O LiveAgent oferece um recurso de monitoramento de site que ajuda a ver como os visitantes navegam no seu site para que você possa enviar convites de bate-papo personalizados.

melhores recursos do #### LiveAgent

Interaja com os clientes cara a cara, usando seu recurso integrado de chamada de vídeo

Use o sistema de gerenciamento de tíquetes para converter solicitações em tíquetes e distribuí-los aos membros da equipe para agilizar o gerenciamento da comunicação com o cliente

Trate as solicitações dos clientes de vários canais de suporte, incluindo e-mail, chat ao vivo, mensagens sociais, chamadas telefônicas, chamadas de vídeo, mensagens em fóruns e formulários de contato em um só lugar

Limitações do LiveAgent

Ele tem integrações limitadas com sistemas empresariais

Não oferece chatbots com IA para respostas automáticas às mensagens dos clientes

Preços do LiveAgent

Gratuito Para sempre

Pequeno: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Médio: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Large: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Enterprise: $69/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o LiveAgent

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Melhore a comunicação com o cliente com o ClickUp

O uso de uma solução CCM é a melhor maneira de aprimorar o relacionamento com o cliente, reduzir os custos de atendimento ao cliente e capacitar seus funcionários a se concentrarem nas funcionalidades principais.

Se estiver procurando otimizar o gerenciamento da comunicação com seus clientes e equipes em uma única plataforma, não procure mais, o ClickUp foi projetado para gerenciar qualquer tipo de trabalho, desde o aprimoramento da colaboração entre equipes e a automatização das comunicações até o aumento da produtividade e da eficiência operacional. Registre-se gratuitamente no ClickUp para desenvolver um sistema coerente ou de mensagens instantâneas para seus clientes e criar relações mais profundas com eles em todos os canais.