11 modelos gratuitos de escala Likert no Word e ClickUp

Você é um gerente de produto lançando um novo aplicativo. Você dedicou inúmeras horas para criar uma experiência perfeita para o usuário, mas como saber se os usuários estão satisfeitos?

Conheça a escala Likert. Essa ferramenta pode transformar feedback vago em dados quantificáveis. Seja para avaliar a satisfação do cliente, o engajamento dos funcionários ou o feedback sobre um produto, uma escala Likert bem projetada pode revelar as opiniões, motivações e sentimentos gerais dos participantes da pesquisa, algo que perguntas simples de sim ou não não conseguem fazer.

No entanto, criar perguntas eficazes para a escala Likert pode ser uma tarefa difícil. É aí que entramos.

Esta publicação no blog lista 11 modelos gratuitos de escala Likert que tornam a realização de pesquisas mais fácil e eficaz. Eles foram projetados para ajudá-lo a fazer as perguntas certas, obter respostas acionáveis e tomar decisões informadas.

O que são modelos de escala Likert?

Os modelos de escala Likert são estruturas pré-concebidas que ajudam educadores, pesquisadores, profissionais de RH e criadores de pesquisas a criar rapidamente pesquisas eficazes com escalas Likert.

A escala Likert, batizada em homenagem ao psicólogo Rensis Likert, é uma estrutura que normalmente apresenta uma afirmação e pede aos respondentes que classifiquem seu nível de concordância ou discordância em uma escala de vários pontos.

A pesquisa com escala Likert apresenta um espectro de respostas que vai de um extremo a outro da escala psicométrica, incluindo uma opção neutra.

Aqui está um exemplo de uma pergunta com escala Likert: Qual é o seu nível de satisfação com o serviço prestado por [marca, departamento, agente de atendimento]? O respondente da pesquisa será solicitado a selecionar uma resposta nesta escala Likert de 5 pontos: Muito satisfeito Moderadamente satisfeito Não satisfeito nem insatisfeito (neutro) Moderadamente insatisfeito Muito insatisfeito

Um modelo de pesquisa com escala Likert é essencial para criar um formato estruturado para coletar respostas a perguntas ou afirmações qualitativas de pesquisas. Ele permite a coleta rápida, consistente, imparcial e eficiente de dados qualitativos e quantitativos.

Principais recursos da escala Likert

Opções de resposta padronizadas : o modelo de pesquisa da escala Likert geralmente inclui respostas predefinidas, como "Discordo totalmente" a "Concordo totalmente", geralmente em uma escala de 5 ou 7 pontos

Afirmações personalizáveis : você pode adaptar afirmações ou perguntas relacionadas ao tópico pesquisado

Layout consistente : as perguntas e opções de resposta da escala Likert são estruturadas de maneira uniforme, garantindo fácil análise e comparação entre as respostas

Coleta de dados: facilita a coleta sistemática das atitudes, opiniões ou percepções dos respondentes

Pesquisadores e profissionais utilizam modelos de escala Likert para otimizar o processo de elaboração de pesquisas e garantir taxas de resposta e uniformidade.

O que torna um modelo de escala Likert bom?

Um bom modelo de escala Likert é essencial para coletar dados precisos e acionáveis. Ele deve oferecer opções de resposta equilibradas, que variem uniformemente de positivas a negativas.

Aqui estão os recursos que destacam um modelo de escala Likert:

Opções de resposta claras : uma boa escala Likert deve usar uma gama equilibrada de opções (por exemplo, 5–7 pontos na escala Likert) de um extremo ao outro, com um meio neutro, idealmente

Afirmações relevantes : deve garantir que as afirmações ou perguntas da escala Likert sejam específicas e diretamente relacionadas ao tópico, evitando ambiguidades

Formato consistente : o modelo deve manter um layout uniforme em todas as perguntas da escala Likert para garantir consistência e facilitar a análise

Fácil de entender : as respostas devem ser diretas para que os participantes possam interpretar e responder com precisão

Escalável: O design dos modelos deve ser flexível, permitindo ajustes fáceis às necessidades da pesquisa

Com esses elementos, seu modelo de escala Likert ajudará você a capturar opiniões sutis de maneira eficaz e fornecer dados confiáveis para análise.

Modelos gratuitos de escala Likert

Aqui está uma lista de 11 modelos gratuitos de escala Likert para você escolher:

1. Modelo de escala Likert do ClickUp

Baixe este modelo Crie, acompanhe e analise pesquisas com clientes em um só lugar com o modelo para iniciantes da escala Likert do ClickUp

O modelo básico da escala Likert do ClickUp é perfeito para quem é novo no design de pesquisas.

Simplifica a criação, o acompanhamento e a análise de pesquisas com escala Likert, tornando-as acessíveis e fáceis de usar.

O modelo é fácil de usar para iniciantes, pois você pode personalizar sua pesquisa com etapas simples—insira suas perguntas e opções de escala. Você pode compartilhar sua pesquisa sem esforço e coletar respostas sem complicações, além de analisar os dados rapidamente para entender as tendências e os padrões dos comentários.

Acompanhe o andamento da sua pesquisa com status fáceis, como Aberto e Concluído. Use as ferramentas do ClickUp para gerenciar feedback com comentários, automação e IA.

Veja como começar

Defina suas perguntas: use o ClickUp Docs para esboçar seu questionário com escala Likert sem esforço Crie a escala: crie tarefas para definir os valores da escala com apenas alguns cliques Configure a pesquisa: organize perguntas e escalas na visualização Quadro do ClickUp Colete dados: automatize a coleta e a análise de dados para otimizar o processo Interprete os resultados: use marcos para acompanhar o progresso e as percepções com facilidade

Criar uma escala Likert e gerenciar o feedback dos clientes ou dos funcionários não poderia ser mais fácil!

2. Modelo simples de escala Likert do ClickUp

Baixe este modelo Realize pesquisas com a escala Likert e analise o feedback facilmente com o modelo de escala Likert do ClickUp

O modelo de escala Likert do ClickUp é a sua ferramenta ideal para criar instantaneamente pesquisas precisas e eficazes com a escala Likert!

Aqui está um exemplo de como este modelo versátil pode facilitar a coleta de dados:

Configuração fácil: insira suas perguntas da pesquisa Likert e as opções de resposta

Campos personalizados: use campos para Departamento, E-mail, Telefone e Escala de classificação para capturar detalhes essenciais e personalizar sua pesquisa para obter insights mais profundos

Escala de classificação flexível: Personalize os três campos de classificação de 1 a 5 para atender às suas necessidades de feedback. Ajuste a escala de classificação Likert conforme necessário para obter os dados precisos que você deseja

Pontuação simplificada: use a lista de verificação integrada para pontuar e avaliar o posicionamento do produto sem esforço

Compartilhe sua pesquisa com escala Likert com sua equipe ou clientes e veja como você coleta insights acionáveis que impulsionam o sucesso!

3. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Baixe este modelo Capture e avalie rapidamente as respostas dos clientes usando o modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp

Um dos maiores desafios que pesquisadores ou criadores de pesquisas para equipes de produto enfrentam é saber se seus clientes estão satisfeitos e tomar decisões baseadas em dados para fazer alterações no produto de acordo com isso.

Coletar feedback sobre a satisfação do cliente sempre foi um desafio, mas o modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp simplifica esse processo.

Este modelo foi criado para simplificar a criação, o gerenciamento e a análise de pesquisas com escala Likert para coletar informações valiosas dos clientes. Ele também ajuda você a tomar decisões informadas para melhorar seus produtos e serviços.

Por que esse modelo funciona?

Criação eficiente : crie pesquisas personalizadas sem esforço para obter o feedback de que você precisa

Respostas rápidas : distribua suas pesquisas e colete respostas com facilidade

Insights acionáveis : analise os dados para identificar tendências e áreas que precisam ser melhoradas

Status personalizados : acompanhe o progresso com status como Aberto e Concluído

Campos personalizados : colete feedback detalhado com campos para utilidade, clareza e resolução

Exibições personalizadas: gerencie pesquisas com escala Likert usando exibições como Exibição de respondentes, Exibição do formulário da pesquisa, Exibição de classificação de conhecimento e Exibição Comece aqui

Com o modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp, você pode otimizar a coleta de feedback e fazer melhorias baseadas em dados sem esforço.

4. Modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp

Baixe este modelo Entenda bem as necessidades dos clientes com o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp

Se você é um usuário alfa, beta ou de longa data do produto, deve ter recebido esta pesquisa com escala Likert em sua caixa de entrada ou nas notificações do aplicativo.

Essas ferramentas podem ter solicitado que você classificasse vários recursos em uma escala de classificação e descrevesse sua opinião sobre o produto. Essas pesquisas com escala Likert são pesquisas de feedback sobre produtos.

Elas podem ajudar você a obter insights valiosos sobre as experiências dos seus clientes. Você pode lançar rapidamente essas pesquisas com o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp.

Este modelo simplifica a coleta e a análise de feedback, tornando-o perfeito para melhorar seu produto e aumentar a satisfação do cliente.

Use este modelo para identificar áreas de melhoria do produto e aprimorar a experiência do usuário, coletar feedback significativo com rapidez e precisão e usar os resultados da pesquisa da escala Likert para tomar decisões informadas sobre o desenvolvimento do produto.

Aqui estão os recursos que você vai adorar:

Status personalizado: Acompanhe o andamento da pesquisa com os status Em análise, Analisado e A ser analisado

Campos personalizados: Gerencie o feedback com campos para satisfação geral, duração do uso e muito mais

Visualizações personalizáveis: aproveite visualizações como Satisfação geral, Classificações do produto e Envios de pesquisas para organizar os dados

5. Modelo de pesquisa de engajamento dos funcionários da ClickUp

Baixe este modelo Obtenha insights sobre como sua equipe está se sentindo com o modelo de pesquisa de engajamento de funcionários da ClickUp

Suponha que você seja um profissional de RH e queira realizar uma pesquisa com os funcionários para avaliar o nível de engajamento deles. Nesse caso, você pode usar o modelo de pesquisa de engajamento de funcionários do ClickUp para realizar rapidamente uma pesquisa e identificar áreas que precisam ser melhoradas no seu local de trabalho.

Este modelo permite que você simplifique a coleta de feedback dos funcionários, analise processos, avalie a satisfação dos funcionários e entenda a cultura da sua empresa.

Usar este modelo de escala Likert ajudará você a descobrir áreas em seu local de trabalho que precisam de melhorias e que podem ajudar a aumentar a satisfação no trabalho. Você também pode aprender sobre as perspectivas, metas e necessidades dos funcionários e ajustar as políticas de pessoal de acordo com isso.

Veja por que todas as equipes de gestão de talentos e RH precisam deste modelo para medir o engajamento dos funcionários:

Insights acionáveis : obtenha uma visão clara da satisfação e do engajamento dos funcionários

Pesquisas personalizáveis : adapte as pesquisas com perguntas que atendam às necessidades da sua organização

Feedback em tempo real : colete opiniões dos funcionários em qualquer dispositivo instantaneamente

Status personalizados : acompanhe o andamento da pesquisa com status como Concluído, Em análise e A ser analisado

Campos personalizados : capture feedback detalhado com 32 atributos, incluindo equidade na remuneração, licenças remuneradas e progressão na carreira

Exibições personalizadas: gerencie o feedback com eficiência com exibições como Todas as enviadas, Feedback do departamento, Feedback da equipe e Guia de introdução

Aproveite este modelo para saber como se envolver melhor com os funcionários e melhorar a cultura da sua organização.

6. Modelo de feedback de funcionários da ClickUp

Se você deseja saber como seus funcionários se sentem em relação à gestão, à cultura da sua empresa, aos salários e aos benefícios, o modelo de feedback de funcionários da ClickUp é ideal para você.

Baixe este modelo Use o modelo de feedback de funcionários do ClickUp para acompanhar o sentimento dos funcionários

Você precisa de um ciclo de feedback em sua organização para facilitar a comunicação estruturada que ajudará os gerentes a fornecer feedback consistente, incentivar a responsabilidade pelo desempenho entre os funcionários e promover discussões abertas e honestas e reconhecimento.

Este é o único modelo de que você precisa, pois ajuda com:

Coleta eficiente de feedback : reúna rapidamente informações valiosas dos funcionários

Acompanhamento do sentimento : use visualizações avançadas para monitorar o sentimento dos funcionários ao longo do tempo

Promovendo a transparência : construa confiança e uma comunicação aberta entre os funcionários e a gerência

Status personalizados : acompanhe o andamento do feedback com status como Aberto e Concluído

Campos personalizados : capture feedback detalhado com atributos como Valor do feedback, Oportunidades de desenvolvimento e Cultura da empresa

Visualizações personalizadas: acesse feedback de maneira eficiente com visualizações como Lista de todos os respondentes, Lista de respostas, Tabela de pesquisa de feedback dos funcionários e Quadro branco Comece aqui

Com o modelo de feedback de funcionários do ClickUp, você pode descobrir instantaneamente o que seus funcionários pensam sobre você e fazer as melhorias necessárias.

7. Modelo de formulário de feedback ClickUp

O modelo de formulário de feedback da ClickUp é perfeito para departamentos que pretendem coletar insights por meio de clientes, parceiros e pesquisas com usuários.

Baixe este modelo Colete dados significativos com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

Você pode usar este modelo para oferecer uma plataforma para os clientes expressarem suas opiniões e preocupações. Solicitar feedback ativamente melhora a fidelidade do cliente e fornece feedback para melhorar seus produtos e serviços. Você também pode identificar áreas que precisam de atenção e desenvolver estratégias focadas.

Esta ferramenta de feedback do cliente permite reunir e gerenciar informações dos clientes em um único local, compreendendo o pulso dos clientes.

Este modelo permite:

Pesquisas personalizáveis : adapte as pesquisas para atender às necessidades dos seus clientes

Coleta eficiente de dados : reúna feedback significativo em 360 graus para orientar as decisões sobre o produto

Análise rápida : identifique rapidamente tendências e insights a partir das respostas da pesquisa

Status personalizados : acompanhe o andamento do feedback com status como Concluído e A fazer

Campos personalizados : capture informações detalhadas com atributos como provedor de serviços, data da compra, nível do cliente, classificação geral e sugestões de melhorias para salvar o feedback do cliente

Visualizações personalizadas : acesse dados de feedback por meio da Visualização da lista de recomendações gerais, Visualização da lista Comece aqui, Visualização da tabela de feedback, Visualização da tabela de classificação do provedor, Visualização do quadro de recomendações gerais e Visualização do quadro de feedback

Gerenciamento de projetos: Melhore o acompanhamento do feedback com um painel e recursos poderosos de controle de tempo, tags personalizáveis, alertas de dependência úteis, notificações por e-mail e muito mais!

Melhore sua gestão de feedback com o formulário de feedback!

8. Modelo de escala Likert de 5 pontos do Microsoft Word da TemplateLAB

via TemplateLAB

O modelo de escala Likert de 5 pontos da TemplateLab é uma opção versátil se você deseja imprimi-lo e compartilhá-lo pessoalmente com os participantes da sua pesquisa.

Você pode baixar a pesquisa com design estético em vários formatos, como documentos do Microsoft Word, slides do Microsoft PowerPoint e arquivos do Adobe Photoshop.

Edite o arquivo de acordo com suas necessidades.

Compartilhe-a com os participantes da pesquisa por meio de vários canais de e-mail, redes sociais ou mensagens pessoais para coletar e analisar dados.

9. Modelo de escala Likert em branco para Microsoft Word da TemplateLAB

via TemplateLAB

Ao contrário do modelo anterior, a seção de perguntas no Modelo de Escala Likert em Branco da TemplateLAB está em branco, daí o nome.

Assim, você pode criar perguntas do zero ou até mesmo durante uma entrevista individual e coletar feedback.

Este modelo é excelente para profissionais de RH e psicólogos que realizam sessões individuais.

Assim como o modelo anterior, você pode baixar a pesquisa com design estético em vários formatos, como documentos do Microsoft Word, slides do Microsoft PowerPoint, arquivos do Adobe Photoshop e arquivos PDF.

11. Modelo de pesquisa de satisfação do aluno da Formplus

via Formplus

Você é membro do corpo docente ou professor de uma instituição ou escola? Obtenha informações valiosas sobre a satisfação dos alunos com o modelo personalizado de pesquisa de satisfação do aluno da Formplus.

Este modelo usa uma escala Likert de 4 pontos para ajudar administradores escolares ou universitários, membros do corpo docente e funcionários de instituições de ensino a avaliar tudo, desde a qualidade do currículo até a segurança do campus. Você pode coletar e analisar facilmente o feedback dos alunos para melhorar os padrões e serviços da sua instituição.

Veja como os profissionais da educação se beneficiam deste modelo:

Resposta rápida : aumente a rematrícula de alunos respondendo ativamente aos comentários — conceda acesso administrativo para garantir ações rápidas em relação às sugestões e melhorar o envolvimento dos alunos

Notificações automáticas : envie atualizações automáticas por e-mail aos alunos e funcionários para mantê-los informados. Confirme o envio de pesquisas, reconheça o feedback e notifique a equipe sobre novas respostas para uma ação rápida

Envios flexíveis : aceite documentos e imagens adicionais para obter feedback detalhado. Defina limites para o tamanho e os formatos dos arquivos para gerenciar os envios com eficiência

Subdomínio personalizado : hospede sua pesquisa em um subdomínio personalizado para facilitar o acesso e aumentar a credibilidade. Personalize a URL para refletir o nome da sua instituição e torná-la memorável para os alunos

Design otimizado para dispositivos móveis: este modelo responsivo para dispositivos móveis garante que os alunos possam compartilhar facilmente suas opiniões em qualquer dispositivo, criando uma experiência de feedback perfeita

Comece a refinar as ofertas da sua instituição hoje mesmo com o modelo de pesquisa de satisfação do aluno da Formplus. Reúna insights, aja com base no feedback e destaque a sua instituição!

12. Modelo de formulário de avaliação de treinamento da Formplus

via Formplus

Você é gerente de treinamento ou profissional de RH? Melhore seus programas de treinamento com o modelo de formulário de avaliação de treinamento da Formplus! Esta pesquisa Likert de 5 pontos ajuda você a obter feedback abrangente sobre as sessões de treinamento, o conteúdo, a entrega e a satisfação geral.

Por que os instrutores gostam deste modelo?

Convites personalizados por e-mail: envie convites facilmente adicionando ou importando endereços de e-mail. Acompanhe as respostas pendentes e evite duplicatas para uma coleta de feedback simplificada

Campos de formulário versáteis: campos de arrastar e soltar facilitam a criação de formulários. Use campos de classificação e calculadoras para avaliar o desempenho do instrutor e calcular pontuações. Adicione lógica condicional para personalizar perguntas de acompanhamento com base nas respostas

Fluxos de trabalho e aprovações: configure processos de aprovação para analisar solicitações de treinamento e permissões. Isso é perfeito para gerenciar com eficiência o feedback e as solicitações dos funcionários

Avaliação colaborativa: convide membros da equipe de RH e da gerência para colaborar nas avaliações. Reúna insights de diferentes departamentos para melhorar o treinamento

Avaliações eficazes: use várias opções de avaliação — escalas, estrelas, corações ou smileys — para obter feedback detalhado sobre aspectos específicos do treinamento e entender quais áreas precisam de mais atenção ou ajustes

Comece a usar o modelo e obtenha insights úteis hoje mesmo!

Simplifique pesquisas com modelos de escala de classificação Likert

Os modelos personalizáveis da escala Likert são ideais para criar pesquisas estruturadas e imparciais com coleta de dados consistente. Esses modelos ajudam pesquisadores, educadores, profissionais de RH e outros a otimizar o processo de design e garantir respostas uniformes.

Aproveite hoje mesmo os modelos de escala Likert totalmente personalizáveis do ClickUp e torne seu processo de pesquisa mais suave e eficaz!

