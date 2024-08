Como conseguir a integração entre trabalho e vida pessoal

Você já se perguntou sobre aquele colega de trabalho que é ótimo em seu trabalho, está sempre feliz em ajudar os outros e parece ter uma vida próspera fora do trabalho?

Infelizmente, essa não é a realidade de muitos de nós. De fato, 60% dos trabalhadores dos EUA relatam a falta de limites entre suas vidas pessoais e profissionais.

Qual é a saída? Você poderia dizer um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Mas, à medida que os modelos de trabalho e as preferências pessoais evoluem, esse conceito deu lugar à "integração entre vida pessoal e profissional" - uma abordagem mais avançada e flexível às expectativas e aos desafios da vida profissional moderna.

A integração entre a vida profissional e a vida profissional não tem tanto a ver com o estabelecimento de limites entre a vida pessoal e a vida profissional, mas sim com a transição perfeita de uma para a outra.

Imagine estar no jogo de futebol do seu amigo no meio da manhã sem sentir que está fazendo gazeta ou fazer uma aula de ioga à tarde para recarregar as energias para o resto do dia.

Com este guia sobre integração vida-trabalho, compartilharemos dicas sobre como construir uma vida em que seus mundos profissional e pessoal coexistam harmoniosamente entre si.

O que é integração trabalho-vida?

A integração trabalho-vida é a combinação perfeita de responsabilidades pessoais e profissionais para alcançar a realização em ambas as áreas

O conceito surgiu porque muitos profissionais ocupados hoje em dia acham impossível se isolar de suas vidas pessoais enquanto estão no trabalho e vice-versa. O modelo de integração trabalho-vida reconhece isso e redefine a harmonia trabalho-vida para incentivá-lo a fazer o que quiser, quando quiser.

A integração entre trabalho e vida pessoal não divide o seu dia em intervalos rígidos de tempo de trabalho versus tempo pessoal; ela desfoca as linhas. Isso significa que você pode lidar com coisas pessoais durante o horário de trabalho tradicional e compensar mais tarde trabalhando durante o horário de trabalho não tradicional. Desde que você atinja suas metas profissionais e produza resultados, seu tempo é seu para ser administrado.

A flexibilidade e a mistura de trabalho e compromissos pessoais estão na vanguarda da configuração do trabalho moderno, pois mais funcionários estão adotando o modelo de trabalho em casa (WFH) e o horário flexível. Essa é a espinha dorsal da integração entre trabalho e vida pessoal.

Vamos considerar um exemplo para entender melhor isso.

Conheça a Janice. Janice começa seu dia cedo, às 7h, porque é quando se sente mais produtiva. Sua energia começa a se esgotar por volta das 11h30, depois de mais de 4 horas sólidas de trabalho concentrado.

Para recarregar, ela faz uma rápida aula de ioga, almoça e pega o filho na escola no caminho de volta para casa. Depois de passar um tempo de qualidade com ele, ela se conecta novamente ao trabalho e participa de uma reunião diária com sua equipe distribuída globalmente. Ela também passa algum tempo respondendo a e-mails e mensagens urgentes acumuladas durante o dia.

Depois, às 18h, Janice janta, passa algum tempo com a família e, às 20h, está de volta ao laptop. Ela passa uma ou duas horas arrumando as pontas soltas e definindo sua agenda para o dia seguinte.

Esse é um exemplo perfeito da flexibilidade proporcionada por uma integração saudável entre trabalho e vida pessoal. Janice não precisa manter sua vida pessoal separada de suas responsabilidades profissionais. Ela encontra uma maneira de integrar as obrigações profissionais e pessoais sem comprometer nenhuma delas.

Integração entre trabalho e vida pessoal vs. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

Se você ainda está se perguntando como a integração entre vida pessoal e profissional difere do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, vamos explicar.

Ambas as abordagens têm como objetivo criar harmonia entre a vida pessoal e profissional. No entanto, a forma como elas abordam a situação varia.

A teoria do equilíbrio entre vida pessoal e profissional

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional mantém o trabalho e a vida pessoal separados. Ele incentiva as pessoas a dedicar um número fixo de horas a cada um deles, sem que o trabalho tome conta do tempo pessoal e vice-versa. Dessa forma, os mundos profissional e pessoal de uma pessoa prosperam de forma independente.

A teoria do equilíbrio entre vida pessoal e profissional estabelece limites rígidos para garantir que o trabalho e as responsabilidades pessoais não se sobreponham. Isso é feito por meio da definição estrita das horas de trabalho e da compartimentalização - basicamente dizendo não ao trabalho de escritório ou às ligações quando você sai do local de trabalho ou desliga o laptop.

Aqui está uma

exemplo de equilíbrio entre vida pessoal e profissional

:

**Equilíbrio entre vida pessoal e profissional

**Rotina matinal

7:00 a.m.: Acordar e fazer exercícios

8:00 a.m.: Café da manhã com a família

**Horário de trabalho

9:00 a.m.: Início do trabalho

12:30 p.m: Pausa para o almoço; fazer uma pequena caminhada ao ar livre

1:30 PM: Retomar o trabalho

5:00 PM: Fim do trabalho

**Rotina noturna

17:30: Passar tempo com a família ou amigos

19:00: Jantar

20:00: Atividades de lazer (leitura, hobbies, etc.); relaxar e se preparar para dormir

22h30: Dormir

A teoria da integração entre trabalho e vida pessoal

A teoria da integração do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal reconhece a interconexão de ambos os domínios e incentiva a criação de arranjos flexíveis, como trabalho remoto ou horários ajustáveis. O foco é reservar tempo para acomodar ambos, conforme necessário.

Essa abordagem ajuda você a

trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil

para alcançar a harmonia entre a vida pessoal e profissional.

Aqui está um exemplo do que significa integração na forma de uma lista cronológica de tarefas.

**Integração entre trabalho e vida pessoal

7:00 a.m.: Acordar, tomar café da manhã, verificar e-mails

8h30: Aula de Pilates

9h30: Começar a trabalhar, participar de uma reunião matinal, trabalhar em tarefas importantes

11:00: Levar o cachorro para passear

11h30: Preparo da refeição e almoço com a família

1:00 p.m: Retomar o trabalho

15:30: Assistir a uma aula noturna/encontrar um amigo para tomar um café

4:30 p.m: Retornar ao trabalho

19:00: Jantar

8:00 p.m: Retomar o trabalho

22:00: Relaxar e se preparar para dormir

A teoria da fronteira do equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Você vê seu trabalho e sua casa como dois estados diferentes cujas fronteiras você cruza diariamente para se deslocar entre eles? Essa é a teoria da fronteira do equilíbrio entre vida pessoal e profissional em ação

Ela identifica três tipos de fronteiras: física (onde você trabalha e mora), temporal (quando você trabalha e quando está envolvido em atividades pessoais) e psicológica (como você pensa e se sente quando está trabalhando e quando não está)

Essa teoria prescreve a definição de limites claros e inegociáveis e a comunicação eficaz com as partes interessadas, como empregadores e familiares.

Veja um exemplo:

John, um gerente de marketing que trabalha em casa em uma importante empresa de marketing, implementa a teoria da fronteira do equilíbrio entre vida pessoal e profissional da seguinte forma:

Incorpora fronteiras físicas ao trabalhar em um escritório doméstico dedicado

Estabelece fronteiras temporais ao restringir seu horário de trabalho a um turno diurno tradicional

Estabelecendo fronteiras psicológicas, desligando-se mentalmente do trabalho quando termina o dia

Ao gerenciar essas fronteiras, John descobre que pode manter um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional, garantindo que nem o trabalho nem a vida pessoal se sobreponham um ao outro.

Estratégias para obter uma integração bem-sucedida entre trabalho e vida pessoal

Se o que você busca é uma integração saudável entre vida pessoal e profissional, veja como fazer isso.

Criando uma estratégia de integração entre vida pessoal e profissional

É hora de criar uma

dica sobre vida profissional e pessoal para aumentar a produtividade

! Ser consciente e organizado ajuda você a construir uma vida com propósito e intenção. Decida o tipo de vida que você quer levar e, em seguida, crie uma estratégia para construí-la.

Defina o equilíbrio: Primeiro, defina o que a integração entre trabalho e vida pessoal significa para você. Você se sente mais feliz em manter um modelo de trabalho com horário fixo? Esse modelo está alinhado com suas aspirações de carreira e com o setor escolhido? Você se sente confortável em alternar entre trabalho e vida pessoal ao longo do dia? Acertar e experimentar: Siga a abordagem de acertar e experimentar até encontrar um equilíbrio. Faça algumas mudanças hoje, veja como elas funcionam e faça mais algumas amanhã até que você se sinta realizado tanto profissional quanto pessoalmente. Experimente se fazer aquela aula de ioga à tarde para se recuperar é melhor para você ou se prefere fazê-la de manhã antes de começar a trabalhar. **Descarregue-se mentalmente: Dê uma folga a si mesmo e adote a flexibilidade. Não há problema se a sua família tomou mais do seu tempo hoje do que o previsto. Ou se você ficou acordado até tarde para fazer uma apresentação importante. Desde que você esteja saudável e satisfeito no final do dia, faça todos os ajustes que precisar.

Sem dúvida, suas preferências pessoais desempenham o papel mais importante na integração entre trabalho e vida pessoal. Mas será que isso é possível sem funções de trabalho flexíveis e empregadores compreensivos?

Impacto das práticas e iniciativas de trabalho na integração entre vida pessoal e profissional

O melhor momento para definir as expectativas e ajudar seus funcionários a entender a flexibilidade que sua empresa oferece é antes de começarem a trabalhar. Isso permite que eles façam a escolha do tipo de equilíbrio que desejam em suas vidas profissionais e pessoais.

Suas atividades de integração ou orientação para novas contratações também devem explicar claramente os modelos de trabalho em que você opera.

O modelo de integração entre vida pessoal e profissional reconhece que o trabalho flexível, híbrido ou remoto permite isso. Aqui estão alguns dos benefícios que as empresas podem oferecer a seus funcionários para apoiar a integração entre vida pessoal e profissional:

Opções de trabalho remoto e horários flexíveis

Licença parental e assistência infantil/creche para ajudar os funcionários a cuidar de suas famílias

para ajudar os funcionários a cuidar de suas famílias Programas de bem-estar , como associação a academias de ginástica, em que os funcionários podem aproveitar essas instalações no local de trabalho

, como associação a academias de ginástica, em que os funcionários podem aproveitar essas instalações no local de trabalho Apoio à saúde mental e programas que apoiam o bem-estar

As pessoas com um nível mais alto de responsabilidades e compromissos pessoais têm muito a ganhar com políticas que apoiam a integração entre trabalho e vida pessoal. Por exemplo,

dois terços das mulheres com acordos de trabalho flexíveis pretendem permanecer em seu empregador

por mais de três anos, enquanto apenas 19% das que não têm essa flexibilidade planejam o mesmo.

Isso indica que as opções de trabalho flexíveis e o foco na integração entre a vida pessoal e profissional têm um impacto significativo na retenção de funcionários, principalmente para as mulheres. Para desenvolver e implementar essas políticas inclusivas, você precisa de uma liderança forte e comprometida no comando, impulsionando a mudança.

Papel do horário flexível na integração entre vida pessoal e profissional

Como mencionamos anteriormente, o horário flexível ou as horas flexíveis estão no centro de um modelo bem-sucedido de integração entre vida pessoal e profissional.

81% dos trabalhadores de escritório

buscam flexibilidade em suas funções de trabalho para ter a liberdade de:

Personalizar os horários , como começar mais cedo ou terminar mais tarde, para acomodar responsabilidades familiares ou interesses pessoais e estilos de trabalho

, como começar mais cedo ou terminar mais tarde, para acomodar responsabilidades familiares ou interesses pessoais e estilos de trabalho Trabalhar durante suas horas de maior produtividade para melhorar o desempenho empregando ferramentas de controle de produtividade dos funcionários

para melhorar o desempenho empregando ferramentas de controle de produtividade dos funcionários Atender a assuntos pessoais , como consultas médicas ou eventos escolares, sem tirar um dia inteiro de folga

, como consultas médicas ou eventos escolares, sem tirar um dia inteiro de folga Crie um senso de autonomia e satisfação permitindo que os funcionários definam seus horários

permitindo que os funcionários definam seus horários Melhorar a saúde física e mental ao acomodar um equilíbrio harmonioso

Gerenciando a integração entre trabalho e vida pessoal com os recursos do ClickUp

Se você está convencido de que a integração entre trabalho e vida pessoal é o futuro e deseja implementá-la em sua organização ou procurar um emprego que a ofereça, estamos na peça final do quebra-cabeça - equipar-se com as ferramentas certas.

Gerenciar o tempo, criar cronogramas e priorizar tarefas manualmente, especialmente em um modelo de trabalho não tradicional, pode ser caótico. Você precisa cumprir as metas de trabalho, reunir-se com os membros da equipe, mas também reservar um tempo para cuidar dos compromissos pessoais.

Entre ClickUp uma plataforma que combina ferramentas de produtividade software de gerenciamento de projetos e ferramentas de gerenciamento de tempo com recursos que facilitam a integração entre trabalho e vida pessoal.

A transição entre sua vida profissional e pessoal é muito fácil com o ClickUp!

O ClickUp não só me permite manter os projetos no caminho certo e detectar riscos antecipadamente, mas também me ajuda como colaborador individual em minhas tarefas diárias

Raúl Becerra, gerente de produtos da Atrato

Tarefas do ClickUp

Está trabalhando fora do horário comercial e não pode entrar em contato com os membros da equipe imediatamente? Não tem problema Tarefas do ClickUp fornece todas as informações de que você precisa para realizar uma tarefa.

Ele funciona como um ferramenta de colaboração remota por meio da qual você e seu gerente podem se comunicar de forma contínua e eficaz, de forma remota ou assíncrona.

Crie tarefas e armazene todas as informações relevantes, inclusive anexos e prazos, com o ClickUp Tasks

Você pode adicionar tags ou status personalizados às tarefas para identificá-las e categorizá-las rapidamente e gerenciar o trabalho da sua equipe e o seu próprio.

Além disso, você pode definir níveis de prioridade e se concentrar no que é mais importante. Adicione campos personalizados nas tarefas para incluir links, relacionamentos e arquivos para que você tenha o contexto necessário para concluir o trabalho.

Você também pode ver como seus projetos afetam uns aos outros com relacionamentos e dependências de tarefas adicionados. Você pode visualizar o trabalho do seu jeito, adicionando tarefas e subtarefas a várias Lists para acesso fácil e instantâneo.

Gerenciamento de tempo do ClickUp

Às vezes, pode ser difícil controlar o tempo quando se trabalha em intervalos intercalados ao longo do dia. Aqui,

Gerenciamento de tempo do ClickUp

permite que você inicie e pare o relógio quando quiser, quantas vezes desejar.

Além disso, com estimativas de tempo adequadas, você pode avaliar o tempo que cada tarefa levará e gerenciar adequadamente seus compromissos pessoais. Você também pode usar

IA para gerenciamento de tempo

para aumentar a produtividade por meio do rastreamento eficiente de tarefas, da definição de lembretes, da priorização de atividades e do fornecimento de insights sobre o tempo gasto.

Cronometre suas tarefas manual ou automaticamente e crie estimativas de tempo com o ClickUp Time Management

Procurando mais praticidade? Use o

Rastreamento de tempo do projeto ClickUp

Extensão para o Chrome para rastrear o tempo manual ou automaticamente, iniciar e parar o relógio de qualquer dispositivo e atualizar seu tempo de qualquer local!

Dica profissional: Explore

Modelos de gerenciamento de tempo do ClickUp

para simplificar o controle de tempo no trabalho e em casa.

Visualização do calendário do ClickUp

Arraste e solte eventos em seu calendário para gerenciar sua agenda e manter-se organizado, apesar dos horários de trabalho não tradicionais. Você também pode usar esse recurso para marcar sua ausência em dias ou horas indisponíveis para manter todos informados.

Capture e organize todas as suas tarefas e compromissos em função da data com o ClickUp Calendar View

E a melhor parte?

O ClickUp Calendar integra-se com calendários pessoais como o Google Calendar, permitindo que você veja os compromissos pessoais e de trabalho em um só lugar. Isso evita o excesso de reservas e garante a alocação de tempo suficiente para atividades pessoais.

Da mesma forma, você pode criar um espaço de trabalho pessoal personalizado que reúne seus compromissos profissionais e de trabalho em um único local, facilitando a troca de contextos.

Automações do ClickUp

Automações do ClickUp

aprimoram a integração entre trabalho e vida pessoal, simplificando os fluxos de trabalho, reduzindo as tarefas manuais e garantindo que as responsabilidades pessoais e profissionais sejam gerenciadas com eficiência.

Por exemplo, você pode automatizar a criação de uma tarefa de relatório semanal toda sexta-feira, garantindo que as tarefas de trabalho recorrentes sejam gerenciadas de forma consistente sem intervenção manual.

Aqui está outra vantagem da automação. Digamos que você tenha que enviar um arquivo de alta prioridade em um determinado horário que coincida com uma atividade pessoal. Você pode enviá-lo, mas precisará de um lembrete. Basta configurar o ClickUp para enviar lembretes, resumos diários de suas tarefas vencidas e notificações atrasadas do dispositivo se você estiver ativo no aplicativo da Web. E está tudo pronto!

Você também pode configurar a automação em tarefas recorrentes para hábitos pessoais que deseja desenvolver, como exercícios diários ou tempo de leitura. A automação pode lembrá-lo de concluir e marcar essas tarefas como concluídas, ajudando-o a integrar hábitos positivos em sua rotina diária.

Metas do ClickUp

Por último,

Metas do ClickUp

é uma forma eficaz de rastrear e monitorar metas pessoais e profissionais. Ele pode lhe dar uma visão holística da conclusão de suas tarefas, ajudando-o a cumprir prazos e a lidar com várias responsabilidades.

Por exemplo, uma meta de condicionamento físico pode incluir metas de exercícios diários, enquanto uma meta de projeto de trabalho pode acompanhar os principais resultados e prazos.

Agilize as metas e acompanhe o progresso com o ClickUp Goals

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Aqui está um modelo do ClickUp comumente usado para facilitar a integração entre trabalho e vida pessoal e ajudar as pessoas nessa jornada.

Com uma lista completa de todas as tarefas a serem cumpridas, o

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

ajuda você a gerenciar tarefas com eficiência e atribuí-las com base em prioridades.

Visualize e organize suas tarefas da melhor forma possível e exiba-as em uma visualização de lista, quadro ou calendário com um clique.

Com esse modelo, você pode:

Rastrear detalhes e cronogramas de tarefas para agilizar tarefas pessoais e profissionais

para agilizar tarefas pessoais e profissionais Visualizar a estimativa de tempo, a prioridade, o progresso e a data de vencimento em um só lugar para otimizar os fluxos de trabalho

em um só lugar para otimizar os fluxos de trabalho Separar tarefas em itens acionáveis, ideias e pendências para priorizar com eficiência

para priorizar com eficiência Desorganize sua lista de tarefas por meio da categorização de itens de ação, ideias e um backlog

por meio da categorização de itens de ação, ideias e um backlog **Facilitarcolaboração em equipe sem problemas com agendamento e atribuição simplificados de tarefas

Os desafios e as oportunidades da integração entre trabalho e vida pessoal

Independentemente do modelo de trabalho e vida pessoal que você escolher, é provável que haja certos desafios. Alguns dos desafios mais comuns enfrentados pela maioria dos funcionários modernos são:

Pressão para estar disponível o tempo todo devido à conectividade constante facilitada pela comunicação digital

devido à conectividade constante facilitada pela comunicação digital Diminuição da qualidade da vida pessoal e interrupções constantes devido aos limites permeáveis entre a vida profissional e pessoal

e interrupções constantes devido aos limites permeáveis entre a vida profissional e pessoal Dificuldade para gerenciar o tempo e reservar tempo para coisas importantes no trabalho ou em casa

Talvez você também queira considerar alguns riscos que podem surgir na busca da integração entre vida pessoal e profissional:

Sobrecarga do funcionário e estresse devido à incapacidade de se desconectar das tarefas de trabalho ao longo do dia

devido à incapacidade de se desconectar das tarefas de trabalho ao longo do dia Procrastinação e diminuição da produtividade devido a horários flexíveis e gerenciamento de tempo ruim

devido a horários flexíveis e gerenciamento de tempo ruim Relações tensas com colegas de trabalho que você raramente vê ou com quem conversa ao vivo e tempo pessoal comprometido devido a interrupções no trabalho

Dito isso, essa abordagem não deixa de ter seus méritos:

A abordagem de integração entre trabalho e vida pessoal busca melhorar a saúde mental reduzindo o estresse associado a horários de trabalho rígidos

reduzindo o estresse associado a horários de trabalho rígidos As empresas que apoiam a integração entre vida pessoal e profissional por meio de modelos de trabalho remotos, híbridos ou flexíveis podem apresentar taxas mais altas de retenção de funcionários

O aumento da flexibilidade pode aumentar a satisfação geral com o trabalho e reduzir o estresse de fazer malabarismos entre diferentes coisas

Bônus: Experimente estes 12 modelos de produtividade gratuitos para trabalhar melhor em um escritório ou em um local de trabalho remoto!

Abrace a integração entre trabalho e vida pessoal com o ClickUp!

Os avanços tecnológicos, como os canais de conectividade aprimorados e a automação das tarefas de trabalho, fazem com que o futuro da integração entre trabalho e vida pessoal pareça promissor.

Com o foco em políticas e bem-estar centrados no funcionário e o uso de ferramentas como o ClickUp, as empresas podem acomodar modelos de trabalho não tradicionais e apoiar as preferências de integração entre trabalho e vida pessoal de seus funcionários. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para integrar facilmente o trabalho com sua vida pessoal.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. O que é a teoria WLB?

A teoria do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional sugere equilibrar o trabalho e a vida pessoal definindo cronogramas para garantir que o trabalho não atrapalhe o bem-estar pessoal fora do escritório.

2. A integração entre trabalho e vida pessoal é saudável?

A integração entre trabalho e vida pessoal pode ser uma escolha saudável para aqueles que se sentem confortáveis com a interseção de suas vidas profissionais e pessoais. Como princípio, ela incentiva os trabalhadores a encontrarem maneiras de alternar entre compromissos pessoais e profissionais até atingirem um estado de equilíbrio e satisfação em ambas as áreas.

3. Qual é a teoria da compensação no WLB?

A teoria da compensação no equilíbrio entre vida pessoal e profissional sugere que os funcionários tentam compensar a falta em um aspecto com aspectos positivos no outro. Por exemplo, um funcionário que se sinta insatisfeito no trabalho investirá mais tempo e energia em sua vida pessoal.

4. Por que a integração entre vida pessoal e profissional se tornou mais importante do que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional?

Muitas pessoas acreditam que o trabalho e a vida modernos não podem ser compartimentados e encaixados em silos discretos. Isso deu origem a um modelo flexível que permite que os profissionais cumpram seus compromissos pessoais e profissionais da maneira e no momento que desejarem.

5. Quais são os riscos do equilíbrio entre vida pessoal e profissional?

Não há riscos em si para um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Mas, na busca do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, algumas pessoas podem se deparar com expectativas irreais, esgotamento, culpa e diminuição da produtividade.

6. Qual era o objetivo do WLB?

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um conceito que busca restaurar o equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e a vida pessoal de uma pessoa, de modo que as primeiras não se sobreponham às segundas. Ele se esforça para manter o equilíbrio e a harmonia em ambas as esferas para proporcionar felicidade e bem-estar em longo prazo.