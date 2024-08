O código de cores é uma ótima técnica para tornar um documento facilmente legível e digitalizável. Se você estiver destacando chamadas importantes ou dados dentro de células, a codificação por cores garante uma abordagem focada para organizar as informações.

Quando bem feita, a codificação por cores também pode ser uma ferramenta poderosa para classificar seus Banco de dados do Google Sheets . O uso estratégico de uma escala de cores permite destacar informações críticas, monitorar valores de células, identificar rapidamente tendências e padrões e realizar análises de dados.

O apelo visual é apenas uma vantagem adicional. 🌈

Este guia orienta você sobre como codificar células por cores no Planilhas Google e destacar melhor as informações.

Entendendo a formatação condicional baseada em código de cores

Para codificar os dados por cores de forma eficaz no Planilhas Google, você precisa aprender os conceitos básicos da formatação condicional. A formatação condicional é uma ferramenta disponível na maioria das ferramentas de software de planilha eletrônica . Ele permite que os usuários apliquem automaticamente um estilo de formatação específico às células com base em condições predefinidas.

Por exemplo, você está monitorando uma métrica que tem uma média de 10 com uma variação de +/- 2. Você pode usar a formatação condicional para destacar a célula se ela cair abaixo de 8 ou exceder 12, pois isso indicaria uma situação anômala.

Da mesma forma, você pode usar a codificação de cores baseada em formatação condicional para identificar tendências e padrões, atribuir níveis de prioridade , ou iniciar uma ação com base em dicas visuais. Essa abordagem aprimora sua tomada de decisões e análise de dados usando o Planilhas Google.

Agora, voltando a falar sobre como codificar por cores no Planilhas Google.

Como codificar com cores no Planilhas Google: Uma técnica, três maneiras

Abordaremos três métodos que você pode usar para codificar células com cores no Planilhas Google. Para ilustrar melhor cada abordagem, estamos usando um Google Sheets fictício dos filmes de Hollywood de maior bilheteria de 2023, que tem a seguinte aparência:

Vamos explorar como você codifica as cores nesta Planilha do Google.

Código de cores manual

Como o nome sugere, a codificação manual de cores é um processo bastante simples. Aqui, você seleciona as células e aplica as opções de formatação manualmente, sem regras ou fórmulas.

Por exemplo, se quisermos destacar filmes do mesmo estúdio. Digamos, Disney. Veja como você faria isso:

Selecione as células que contêm o texto específico que você deseja colorir. Clique em células específicas ou clique e arraste o mouse para realçar as células. No nosso caso, estamos olhando para a coluna B de "Disney".

Localize o ícone "Cor de preenchimento" na barra de ferramentas. O ícone geralmente se assemelha a um balde de tinta.

Clique na ferramenta Cor de preenchimento para exibir a paleta de cores.

Selecione a cor desejada entre as opções disponíveis (vamos usar verde). Clique na cor para codificar instantaneamente as células.

Codificação básica de cores usando formatação condicional

É claro que a técnica de codificação de cores manual é simples. No entanto, ela pode se tornar rapidamente excessiva quando se trabalha com um banco de dados grande ou com pontos de dados complexos. Você pode usar a formatação condicional para lidar com isso.

A formatação condicional automatiza a codificação de cores com base em critérios definidos pelo usuário

Por exemplo, você deseja codificar a planilha por cores com base no tempo de execução dos filmes. Considere que você tem três categorias: curtas-metragens (duração ≤ 120 minutos); médias-metragens (duração entre 120 e 140 minutos); longas-metragens (duração ≥ 140 minutos). As células dos curtas-metragens serão coloridas de verde, as dos médias-metragens de amarelo e as dos longas-metragens de vermelho.

Aqui está um guia passo a passo para isso:

Selecione as células ou clique e arraste para destacar o intervalo de células que você deseja codificar com cores. Passamos da coluna H2 para a H15

Vá para a barra de menu superior, clique em Format e selecione Formatação condicional

Escolha uma das duas opções no painel disponível no lado direito: Cor única, para destacar células que atendem a uma condição específica Escala de cores, para uma mudança gradual de cor com base no valor em uma célula Configuração da regra de formatação condicional para Cor única:

Em Regras de formatação, clique no menu suspenso abaixo da seção "Formatar células se..." e defina a condição desejada, que seria em relação ao valor da célula:

Regra de formatação Curta-metragem Média-metragem Filmes de longa-metragem Formatar células se... Menor que ou igual a Está entre Maior que ou igual a Valor da célula 120 120 e 140 140

Em Estilo de formatação, escolha o estilo e a cor para destacar as células. Seria vermelho para filmes mais longos, amarelo para filmes de média duração e verde para filmes curtos

Clique em Done. Depois de concluir a primeira regra, repita o processo para as outras regras de formatação (vermelha, amarela e verde) como uma nova regra separadamente

Configuração de regras de formatação condicional para Escala de cores:

Em Regras de formatação, selecione seu esquema de cores preferido (branco para verde, verde para branco, vermelho para branco para verde e assim por diante). Estamos optando por verde para amarelo para vermelho Você pode até mesmo criar sua própria escala personalizada clicando em Custom Defina os valores mínimo e máximo. Você também pode definir o ponto médio para marcar o ponto em que ocorre a transição de cores - isso é opcional. Em nosso exemplo, o Minpoint (Ponto mínimo), o Midpoint (Ponto médio) e o Maxpoint (Ponto máximo) são 120, 130 e 140, respectivamente

Como alternativa, você pode permitir que o Planilhas Google escolha os valores mínimo e máximo e defina o ponto médio como uma porcentagem para obter uma escala de cores mais uniforme

Clique em Done para aplicar a formatação condicional

Codificação avançada de cores com uma fórmula personalizada

Quando bem feita, a formatação condicional é uma potência absoluta. Dito isso, as fórmulas personalizadas são uma atualização da formatação condicional.

As fórmulas personalizadas oferecem o mais alto grau de controle para a codificação de cores dos dados do Planilhas Google. Elas permitem que você selecione e defina condições complexas para aplicar regras de formatação específicas com base em cálculos ou critérios.

Por exemplo, talvez você queira identificar quais dos filmes de maior bilheteria pertencem aos gêneros Ação e Aventura. Poderíamos ter usado a regra de formatação "O texto contém" apenas para identificar Ação ou Aventura, mas para as regras de formatação personalizadas, estamos procurando filmes que se encaixem em ambos os gêneros.

Para localizar isso, siga este guia:

Selecione o intervalo de células que você deseja codificar por cores. Passamos da coluna F2 para a F15 Vá para a barra de menu superior, clique em Format e selecione Formatação condicional

No painel do lado direito, clique no menu suspenso na opção "Formatar células se..." do menu Regras de formatação para selecionar Fórmula personalizada Digite a fórmula personalizada no campo abaixo. Para identificar os filmes que pertencem aos gêneros Ação e Aventura, usamos a fórmula: =AND(ISNUMBER(SEARCH("Action",F2)),ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2))) e codificamos essas células em azul.

Da mesma forma, você pode aproveitar as funções integradas (SUM, AVERAGE, IF, COUNT, etc.) para criar fórmulas complexas para destacar filmes com uma receita bruta doméstica maior do que a receita bruta doméstica média, filmes lançados em trimestres específicos de 2023 e assim por diante Clique em Done para aplicar a formatação condicional

Dicas para uma codificação de cores eficaz em planilhas

Sua planilha nunca mais será a mesma depois que você dominar a arte da codificação por cores. Depois que você formatar as células, será muito mais fácil separar os dados, identificar padrões e analisar as informações com apenas uma varredura visual!

Veja nossa planilha de filmes de maior bilheteria, por exemplo:

Com relação a isso, aqui estão algumas dicas e truques para aprimorar a funcionalidade de formatação condicional em planilhas.

**Defina várias regras para codificação de cores complexas

Combine várias regras ou lógicas de formatação condicional para análises de dados mais complexas. Por exemplo, ao identificar filmes pertencentes aos gêneros Ação e Aventura, combinamos três regras para destacar células:

ISNUMBER(SEARCH("Action",F2)) para pesquisar o termo "Action" (Ação)

ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2)) para pesquisar o termo "Adventure"

AND para garantir que a célula contenha os dois valores

Da mesma forma, você pode colocar em camadas diferentes destaques de codificação de cores para identificar tendências ou padrões diferenciados na planilha.

**Siga um esquema de codificação de cores consistente

Sua paleta de cores define o tom da interpretação dos dados. Use cores de alto contraste que sejam acessíveis a usuários com deficiências de visão de cores. Padronize o uso de esquemas de cores dependendo das categorias de dados, prioridades, etc.

**Adote a filosofia "menos é mais"

Evite a tentação de espalhar cores por toda a planilha. A codificação excessiva de cores corroerá a proposta de valor e a legibilidade de sua planilha, pois cada célula exige atenção. Priorize apenas as informações essenciais e use a técnica com parcimônia para destacar valores críticos.

**Utilize modelos configuráveis

Não faz sentido reinventar a roda. Portanto, no caso de tarefas ou atividades recorrentes, considere criar modelos de planilhas que você pode configurar e reutilizar para diferentes configurações. Isso torna o trabalho rápido, fácil e eficiente. Ao mesmo tempo, garante a consistência entre planilhas ou departamentos para facilitar a análise.

**Explore além da codificação por cores

Embora o código de cores seja altamente eficaz, ele pode apresentar problemas de acessibilidade, especialmente para pessoas com deficiências de visão colorida. Para atender a esse segmento de usuários, explore outras maneiras de interpretar ou apresentar dados. Você encontrará Complementos do Google Sheets que traduzem as descobertas em gráficos, tabelas, infográficos, padrões, símbolos ou rótulos de texto.

Codificação de cores em ação: 3 exemplos práticos de codificação de cores

O exemplo do filme foi apenas uma das muitas maneiras pelas quais você pode usar o código de cores para tornar os dados da planilha utilizáveis. Aqui estão alguns casos de uso clássicos em que você pode aplicar o código de cores:

Exemplo 1: Gerenciamento de estoque

Adicione um código de cores ao seu inventário modelos de banco de dados . Isso oferecerá uma visão geral rápida e de alto nível do status do estoque. Por exemplo, você pode usar a cor vermelha para itens fora de estoque, a cor amarela para estoque baixo e a cor verde para estoque adequado. Você pode se concentrar nas células vermelhas e amarelas. Com base nessa formatação, é possível manter o controle do estoque e garantir que os produtos estejam prontamente disponíveis (ou em vias de estar disponíveis).

Exemplo 2: Sistemas de classificação

Professores e educadores podem formatar células para obter uma visão de alto nível do desempenho dos alunos. Eles podem usar uma fórmula personalizada para colorir as pontuações ou notas altas como verde, amarelo para desempenho médio e vermelho para aqueles que precisam de ajuda.

Exemplo 3: Orçamento básico

Há muitas maneiras de usar o código de cores para gerenciar orçamentos. Por exemplo, você pode usar o código de cores para diferenciar entre as categorias de renda, despesas e poupança. Como alternativa, você pode definir uma fórmula personalizada para acompanhar sua disciplina financeira com base em dados históricos. A representação visual de seu orçamento facilitará o acompanhamento de suas entradas e saídas financeiras.

Limitações do código de cores no Planilhas Google

Independentemente de você seguir a codificação de cores baseada em formatação condicional ou destacar células usando fórmulas personalizadas, a codificação de cores definitivamente oferece uma vantagem sobre as planilhas simples e sem graça.

Dito isso, a função tem algumas limitações:

Embora o Google Sheets seja uma ferramenta versátil esoftware de banco de dados gratuitoele tem seu quinhão de limitações quando se trata de tarefas complexas de gerenciamento de dados que exigem recursos relacionais robustos

A codificação por cores oferece dicas visuais, mas carece de informações detalhadas oferecidas por contrapartes como tabelas ou gráficos. Ilustrações simples, como colorir uma linha de verde ou alterar a formatação de uma única célula, podem não agregar nenhum valor sem nenhum contexto ou granularidade desejada

oferecidas por contrapartes como tabelas ou gráficos. Ilustrações simples, como colorir uma linha de verde ou alterar a formatação de uma única célula, podem não agregar nenhum valor sem nenhum contexto ou granularidade desejada Embora a teoria das cores tenha padronizado amplamente o uso das cores, ela ainda é ambígua até certo ponto. Além disso, a percepção de cores pode variar de indivíduo para indivíduo , resultando em mal-entendidos

, resultando em mal-entendidos A exibição de informações codificadas por cores pode não ser um bom presságio para pessoas com daltonismo. De fato, isso pode representar obstáculos de acessibilidade e inclusão

Exagerar na codificação de cores e na formatação condicional pode afetar o desempenho da planilha, pois as fórmulas ou regras tornam-se cada vez mais difíceis de manter e gerenciar . Além disso, algumas lógicas de codificação de cores podem ser estáticas, exigindo intervenção manual para refletir as alterações

. Além disso, algumas lógicas de codificação de cores podem ser estáticas, exigindo intervenção manual para refletir as alterações Para gerenciamento de banco de dados em grande escala ougerenciamento de projetos no Google Sheetsa codificação por cores, por si só, pode não ser suficiente. Você precisará de ferramentas especializadas, soluções de software ou plataformas para realizar análises avançadas de dados

Usando o ClickUp para codificar planilhas por cores

Considerando as limitações discutidas acima, é natural procurar Alternativas ao Google Sheet que oferecem mais do que as funcionalidades básicas de codificação de cores.

É aqui que o ClickUp vem em socorro. Como uma plataforma de gerenciamento de projetos com recursos completos, o ClickUp oferece um conjunto de ferramentas e recursos que podem fazer com que seus dados se destaquem.

Como estamos nos concentrando no aspecto visual, veja como o ClickUp o capacita:

Visualização de tabela

Dados do código de cores na exibição de tabela do ClickUp

A Exibição de tabela no ClickUp vai além das planilhas estáticas. Ela oferece uma experiência interativa e altamente dinâmica, ideal para dados de codificação por cores. Você pode personalizar o fundo da coluna, a cor do texto, a barra de progresso e outras opções de formatação para refletir diferentes condições. A tabela de visualização de dados resultante facilita a identificação de tendências e percepções.

Assistente de IA Cérebro ClickUp é o seu assistente de IA que facilita muito a organização e o gerenciamento de dados. Além disso, você pode usá-lo para tarefas diferenciadas, como a criação de um guia de estilo de marca,

gerar esquemas de cores e muito mais. Se a codificação de cores no ClickUp usando campos personalizados parecer um incômodo, o ClickUp Brain é perfeitamente capaz de atuar como um IA para Google Sheets ! Embora ele não codifique diretamente as células com cores, ele pode definitivamente agilizar o processo para que você chegue lá.

Painéis

Visualize os dados em diferentes formas usando o ClickUp Dashboard

Já falamos sobre como as células de codificação por cores apresentam problemas de acessibilidade e inclusão. Para resolver isso, Painéis do ClickUp complemente planilhas com códigos de cores em outros formatos visuais. Pense em métricas de projeto, barras de progresso, gráficos ou diagramas. O mais importante é que esses painéis são atualizados em tempo real, aprimorando seus recursos de tomada de decisão.

Modelos

O ClickUp oferece um modelo rico de modelos pré-construídos e configuráveis que o ajudam a iniciar as planilhas de código de cores. Aqui estão dois dos destaques:

Modelo de planilha do ClickUp

Modelo de planilha do ClickUp

Modelo de planilha do ClickUp oferece uma plataforma flexível para o gerenciamento de dados. Seus recursos personalizáveis permitem controlar as finanças, criar calendários de conteúdo ou organizar qualquer informação de forma eficiente. Com opções para campos, exibições e status personalizados, você pode adaptar o modelo para atender às suas necessidades específicas. Além disso, as ferramentas de colaboração do ClickUp facilitam o trabalho com sua equipe em planilhas.

**Modelo de planilha editável do ClickUp

Modelo de planilha editável do ClickUp

Modelo de planilha editável do ClickUp é seu balcão único para gerenciamento de dados. Personalize e adapte-o para atender às suas necessidades exclusivas, desde o acompanhamento financeiro até o planejamento de projetos. O modelo o ajuda com a entrada automatizada de dados, cálculos complexos e representações visuais. Simplifique seu fluxo de trabalho e tome decisões informadas com visualizações personalizadas como:

Financial Statements View , que fornece uma visão geral abrangente de sua saúde financeira, permitindo que você acompanhe e analise as principais métricas

, que fornece uma visão geral abrangente de sua saúde financeira, permitindo que você acompanhe e analise as principais métricas o Approval Process View simplifica o fluxo de trabalho para verificação de novos lançamentos financeiros, garantindo precisão e eficiência

simplifica o fluxo de trabalho para verificação de novos lançamentos financeiros, garantindo precisão e eficiência A visualização de planilha oferece uma plataforma flexível para criar, editar e gerenciar dados financeiros com facilidade

Melhore suas habilidades de codificação de cores com o ClickUp

A codificação de cores baseada em células tem um efeito transformador nas planilhas. Ele aumenta a legibilidade e a usabilidade da planilha, convertendo dados brutos em insights acionáveis.

Além disso, quando você usa a regra certa para codificação por cores, o processo se torna mais fácil de automatizar. Basta inserir seus dados e observar como eles mudam de cor (no bom sentido).

Embora haja muitas coisas que você possa fazer com o Google Sheets, ele tem suas limitações.

Em contrapartida, o ClickUp abre um mundo de possibilidades com seus recursos avançados, recursos de integração e assistente de IA. Em vez de passar horas configurando manualmente as regras de codificação de cores, você pode usar os modelos personalizados prontos para uso do ClickUp para obter uma vantagem inicial em seu processo de análise de dados.

Assim, registre-se no ClickUp hoje mesmo para elevar sua visualização de dados e seu processo de tomada de decisões.