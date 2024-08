Modelos gratuitos do Google Slides para apresentações impactantes

Procurando modelos gratuitos do Google Slides para incrementar sua próxima apresentação?

Quer esteja se preparando para uma sessão de treinamento corporativo, uma apresentação de negócios ou uma mostra criativa, o modelo certo pode fazer toda a diferença.

Você não precisa se limitar a designs simples e padrão ou mudar para um software complexo como o PowerPoint.

O Google Slides oferece uma variedade de temas criativos visualmente atraentes que não são apenas profissionais, mas também totalmente gratuitos.

Neste blog, compartilharemos os melhores modelos de temas gratuitos do Google Slides que trazem estilo e profissionalismo às suas apresentações de negócios, ajudando você a comunicar suas ideias com eficiência e a impressionar seu público.

Vamos começar.

O que faz um bom modelo do Google Slides?

O melhor modelo do Google Slides é caracterizado por esses recursos principais:

Clareza e simplicidade: O design deve ser limpo e organizado, facilitando a compreensão do conteúdo

O design deve ser limpo e organizado, facilitando a compreensão do conteúdo **Consistência: os elementos visuais, como fontes, cores e layout, devem ser uniformes em todos os slides para manter uma aparência profissional

Personalização: O modelo deve ser flexível, permitindo que os usuários ajustem as cores, as fontes e o posicionamento sem precisar de muitas habilidades de design

O modelo deve ser flexível, permitindo que os usuários ajustem as cores, as fontes e o posicionamento sem precisar de muitas habilidades de design **Relevância: O design deve ser apropriado para o objetivo da apresentação, seja para negócios, educação ou projetos criativos

Apelo visual: Modelos atraentes podem envolver melhor o público, usando gráficos e esquemas de cores apropriados que melhoram o tema da sua apresentação de negócios

Modelos atraentes podem envolver melhor o público, usando gráficos e esquemas de cores apropriados que melhoram o tema da sua apresentação de negócios Funcionalidade: Deve suportar vários elementos multimídia, como imagens, vídeos e gráficos, de forma fácil e eficiente

Deve suportar vários elementos multimídia, como imagens, vídeos e gráficos, de forma fácil e eficiente Compatibilidade: O modelo deve funcionar perfeitamente em diferentes dispositivos e tamanhos de tela, garantindo que a formatação permaneça consistente

O modelo deve funcionar perfeitamente em diferentes dispositivos e tamanhos de tela, garantindo que a formatação permaneça consistente Acessibilidade: O texto e os contrastes de cores devem obedecer aos padrões de acessibilidade para serem legíveis para todos os membros do público

Modelos gratuitos para Google Slides

Vamos explorar nossa lista com curadoria de temas e modelos gratuitos do Google Slides, perfeitos para apresentações profissionais, criativas ou educacionais.

1. Modelo de apresentação de aplicativo da SlideCore via

Slidecore O Modelo de apresentação de aplicativo gratuito Creta foi projetado com precisão para mostrar seu aplicativo de forma eficaz. Um modelo ideal para modelo de apresentação para apresentar aos interessados ou demonstrar recursos a uma equipe, este modelo contém 30 slides com um layout elegante de 16:9. Ele apresenta uma variedade de elementos, incluindo a funcionalidade de arrastar e soltar imagens, slides de modelos de dispositivos, gráficos modificáveis e um calendário.

Cada slide foi criado para garantir a melhor experiência do usuário e apelo visual, com mais de 90 ícones editáveis para adaptar a apresentação às suas necessidades. Totalmente adaptável e fácil de editar, o Creta é compatível com o Google Slides e o PowerPoint, aprimorando sua utilidade para diversas necessidades de apresentação.

2. Modelo de apresentação de slides do Google sobre segurança financeira by Slides Carnival

via Slides Carnival O Modelo de Slides Segurança Financeira na Aposentadoria combina um esquema de cores laranja e cinza vibrante com desenhos geométricos simples, o que é perfeito para profissionais de negócios. Ele inclui 22 slides 16:9 personalizáveis com uma variedade de recursos de animação e transição.

Esse é um dos modelos gratuitos disponíveis para Google Slides, PowerPoint e Canva. Ele permite que você comunique estratégias financeiras complexas de forma eficaz em seminários ou reuniões com clientes. Seu design claro e elegante garante que suas mensagens principais se destaquem, tornando-o uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que discuta o planejamento da aposentadoria.

3. Slides de volta às aulas da universidade por Slides Carnival

via Slides Carnival Dê início ao ano acadêmico com o Modelo de boletim informativo de volta às aulas da universidade. Esse design geométrico elegante e minimalista em verde vibrante é feito sob medida para uma comunicação clara durante as reuniões do corpo docente, atualizações acadêmicas ou orientações aos alunos.

Com 16 slides que abrangem todos os layouts possíveis que você possa precisar, esse modelo é a opção ideal para criar apresentações acadêmicas profissionais e envolventes. Ele está disponível nos formatos PowerPoint e Google Slides. Comece seu semestre com um visual sofisticado que cativa e informa seu público.

4. Modelo de relatório de caso clínico da SlideCore

via Slidecore O Helse Clinical Case Report Presentation Template foi meticulosamente elaborado para auxiliar os profissionais da área médica na preparação e apresentação de relatórios clínicos. Esse modelo especializado oferece um layout estruturado que inclui slides para a apresentação do caso, discussão, literatura existente e conclusões.

Ele apresenta ícones médicos editáveis, infográficos e uma fonte clara e legível, tudo projetado para tornar seu relatório de caso clínico mais atraente relatório de projeto abrangente e profissional. Disponível para Google Slides e PowerPoint, esse modelo garante que suas descobertas sejam apresentadas de forma clara e eficaz.

5. Modelo de esboço de arquitetura por PresentationGo

via PresentationGo O Modelo de esboço de arquitetura é ideal para profissionais dos setores de design e construção. Esse modelo apresenta ilustrações arquitetônicas dinâmicas com linhas de esboço e efeitos de aquarela, criando um ambiente profissional e inspirador.

Ele inclui seis slides detalhados e slides adicionais para personalização de cores e fontes, todos facilmente editáveis com o Slide Master. Esse modelo elegante está disponível para PowerPoint e Google Slides, o que o torna uma opção versátil para arquitetos, planejadores urbanos e especialistas em imóveis apresentarem seus projetos.

6. Modelo para jogos da PresentationGo

via PresentationGo o GAMING é um modelo gratuito do Google Slides perfeito para apresentações cativantes sobre as mais recentes tecnologias de jogos ou tendências do setor. Ele apresenta formas modernas e abstratas e uma paleta de cores verdes e cinzas, definindo o tom certo para tópicos relacionados a jogos.

Esse modelo inclui oito layouts de slides editáveis para ajudá-lo a organizar seu conteúdo de forma eficaz, desde slides de título até cabeçalhos de seção e um slide de encerramento bem pensado, todos projetados para apoiar sua apresentação apresentação do cliente objetivos. Ela está disponível nos formatos widescreen e normal.

7. Modelo educacional de questionário de sala de aula por SlidesAI

via SlidesAI O Modelo de apresentação educacional de teste de sala de aula é um modelo gratuito do Google Slides para educadores. Ele foi criado para transformar a forma como você interage com os alunos por meio de testes e elementos interativos que tornam o aprendizado dinâmico.

Você pode personalizar as imagens, cores, fontes, etc., de acordo com seu estilo de ensino e assunto e observar como ele revitaliza o ambiente da sua sala de aula.

8. Modelo de apresentação para investidores no Google Slides por Slideegg

via Slideegg O Investor Pitch Template é uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa que esteja pronta para transformar sua visão de negócios em realidade. Não se trata apenas de uma apresentação de slides; é uma ferramenta estratégica criada para ajudá-lo a contar sua história, articular sua estratégia e despertar a paixão pelo seu empreendimento.

Esse modelo totalmente personalizável apresenta um tema de cor laranja envolvente que faz seu conteúdo se destacar. É perfeito para empreendedores e startups que desejam captar o interesse de potenciais investidores com uma apresentação polida e persuasiva.

Ele está disponível nos formatos 16:9 e 4:3 e é compatível com PowerPoint, Google Slides e Canva.

Limitações do uso do Google Slides para apresentações

Embora o Google Slides seja uma opção popular para criar apresentações devido à sua acessibilidade e facilidade de uso, algumas limitações podem torná-lo menos adequado para determinados usuários. Aqui estão cinco desvantagens a serem consideradas ao usar o Google Slides em suas apresentações:

Funcionalidade off-line limitada: O modo off-line do Google Slides não oferece colaboração em tempo real e alguns recursos multimídia, o que pode prejudicar a produtividade em áreas sem acesso à Internet

O modo off-line do Google Slides não oferece colaboração em tempo real e alguns recursos multimídia, o que pode prejudicar a produtividade em áreas sem acesso à Internet Possíveis problemas de formatação: A importação de apresentações de outros softwares pode resultar em desalinhamentos e exigir ajustes demorados, o que representa um desafio para quem tem prazos rígidos

A importação de apresentações de outros softwares pode resultar em desalinhamentos e exigir ajustes demorados, o que representa um desafio para quem tem prazos rígidos Preocupações com a segurança: Como uma plataforma baseada na nuvem, o armazenamento de dados do Google Slides em servidores externos gera preocupações com relação à privacidade e ao risco de violações de dados, principalmente de informações confidenciais

Como uma plataforma baseada na nuvem, o armazenamento de dados do Google Slides em servidores externos gera preocupações com relação à privacidade e ao risco de violações de dados, principalmente de informações confidenciais Menos recursos avançados e opções de personalização: Quando comparado a outros softwares de apresentação, o Google Slides oferece menos ferramentas de edição sofisticadas. As apresentações também têm um escopo limitado de personalização. Isso pode ser um desafio para quem está tentando criar apresentações complexas

Quando comparado a outros softwares de apresentação, o Google Slides oferece menos ferramentas de edição sofisticadas. As apresentações também têm um escopo limitado de personalização. Isso pode ser um desafio para quem está tentando criar apresentações complexas Falta de criatividade: O Google Slides oferece uma gama limitada de temas, estilos, cores, layouts e elementos de formatação. Isso pode fazer com que as apresentações pareçam um pouco básicas e sem graça

Modelos alternativos do Google Slides

Vamos descobrir uma variedade de modelos incríveis para várias finalidades, garantindo que suas apresentações se destaquem com estilo e funcionalidade.

1. Modelo de apresentação ClickUp

Modelo de apresentação do ClickUp

O modelo Modelo de apresentação do ClickUp é perfeito para quem deseja criar apresentações organizadas e impactantes. Ele integra vários recursos do ClickUp, como Documentos do ClickUp e Quadros brancos ClickUp o ClickUp Presentation Template (Modelo de Apresentação ClickUp) é uma ferramenta de apresentação que facilita um ambiente colaborativo no qual você pode estruturar suas apresentações do início ao fim sem problemas. Com o modelo de apresentação do ClickUp, você pode:

Desenvolver uma estrutura de apresentação clara desde o início

Reunir e integrar o feedback de forma eficiente antes de finalizar a apresentação

Acompanhar e gerenciar todas as tarefas relacionadas à apresentação em um local centralizado

Personalizar a apresentação com vários status e campos para refletir os aspectos exclusivos de seu projeto

2. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp

Modelo de documento de descoberta do cliente da agência ClickUp

O modelo Modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp simplifica os estágios iniciais da interação com o cliente para as agências. Esse modelo ajuda a capturar detalhes essenciais do projeto durante o início o objetivo é criar um modelo de documento de descoberta do projeto, alinhando as expectativas de ambas as partes e estabelecendo as bases para a entrega bem-sucedida do projeto. Com o modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp, você pode:

Coletar informações abrangentes sobre as necessidades, os objetivos e o público-alvo do cliente

Garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas desde o início, evitando mal-entendidos

Delinear claramente os escopos, as entregas e os cronogramas do projeto para evitar desvios de escopo

Facilitar um processo de descoberta estruturado que aumente a satisfação do cliente e a eficiência do projeto

3. Modelo de relatório do projeto ClickUp

Modelo de relatório do projeto ClickUp

O modelo Modelo de relatório do projeto ClickUp é ideal para gerentes de projeto que precisam manter uma visão clara dos KPIs do projeto e do desempenho geral. Esse modelo o ajuda a monitorar elementos importantes do projeto, como tarefas, despesas e itens de ação, de forma eficiente. Com o modelo de relatório de projeto do ClickUp, você pode:

Identificar rapidamente e concentrar-se nas áreas problemáticas que exigem atenção

Manter todos os participantes do projeto informados com relatórios atualizados

Garantir que os projetos permaneçam dentro do orçamento e cumpram seus prazos

Aumentar a visibilidade e a transparência do projeto em sua organização

Simplificar o processo de geração de relatórios para economizar tempo e aumentar a produtividade

4. Modelo de discurso de elevador do ClickUp

Modelo de discurso de elevador do ClickUp

O modelo Modelo de discurso de elevador do ClickUp ajuda você a criar discursos curtos e interessantes que causam um grande impacto. Este modelo estrutura seu discurso para obter o máximo efeito, seja para apresentar a investidores em um evento de networking ou para apresentar um novo produto. Com este modelo de discurso de elevador , você pode:

Articular suas ideias de forma clara e concisa para captar e manter o interesse do público

Organizar seus pontos-chave de forma eficaz para garantir que sua mensagem seja coerente e impactante

Personalizar o modelo para se adequar ao contexto específico de sua apresentação

Pratique e refine seu argumento de venda para apresentá-lo com confiança e precisão

Aproveite as ferramentas digitais do ClickUp para colaborar com a sua equipe no refinamento e aperfeiçoamento do argumento de venda

5. Modelo de discurso de vendas do ClickUp

Modelo de discurso de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de discurso de vendas do ClickUp é uma ferramenta poderosa para equipes de vendas que precisam de uma abordagem estruturada e eficaz para o pitch. Esse modelo foi criado para ajudá-lo a entender melhor as necessidades dos clientes e adaptar suas apresentações de acordo com elas, garantindo uma comunicação eficaz com os clientes em potencial.

Além disso, com Cérebro ClickUp com o ClickUp Brain, você pode elaborar seus argumentos de vendas de forma mais profissional, aproveitando insights inteligentes para obter precisão e impacto. Com o modelo de discurso de vendas do ClickUp, você pode:

Compreender e atender às necessidades dos clientes especificamente em seus argumentos de venda

Manter o controle das interações com os clientes e desenvolver conversas de forma eficaz

Organizar suas estratégias e tarefas de vendas para aumentar a produtividade da equipe

Apresentar argumentos de venda convincentes, estruturados e impactantes

Personalizar seu argumento de venda para atender a diferentes cenários e requisitos dos clientes

6. Modelo de um pager anual do ClickUp

Modelo anual de um pager do ClickUp

O modelo Modelo anual de um pager do ClickUp é essencial para quem deseja manter o controle de suas metas anuais com clareza e eficiência. Esse modelo foi criado para ajudá-lo a definir, acompanhar e gerenciar suas metas de forma eficaz ao longo do ano, garantindo que você e sua equipe estejam sempre alinhados e informados. Com o modelo ClickUp Annual One Pager, você pode:

Definir metas claras e mensuráveis com prazos específicos

Visualizar o progresso em um relance para manter todos informados

Manter a organização e o foco nos projetos de sua equipe

Garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas com os objetivos anuais

Simplificar a comunicação e os relatórios sobre o progresso e as realizações

7. Modelo de documento de plano de negócios ClickUp

Modelo de documento do plano de negócios do ClickUp

O modelo Modelo de documento de plano de negócios do ClickUp é ideal para empreendedores que desejam estruturar suas ideias de negócios de forma abrangente. Esse modelo foi criado para ajudá-lo a alinhar sua equipe, reunir todos os dados necessários e organizar seus materiais de forma eficaz. Com o modelo de documento de plano de negócios do ClickUp, você pode:

Criar um plano de negócios claro e detalhado que alinhe sua equipe em torno de um objetivo comum

Reúna e gerencie facilmente os dados para desenvolver suas estratégias de negócios

Mantenha todos os materiais de planejamento de negócios em um local centralizado para facilitar o acesso

Estruture suas ideias de negócios em etapas práticas, facilitando um processo de inicialização mais suave

8. Modelo de relatório da diretoria do ClickUp

Modelo de relatório da diretoria do ClickUp

O modelo Modelo de relatório da diretoria do ClickUp foi criado para ajudá-lo a preparar relatórios detalhados e claros para reuniões de diretoria. Esse modelo garante que você possa apresentar dados complexos de forma sucinta e eficaz, apoiando uma melhor tomada de decisão. Com o modelo de relatório da diretoria do ClickUp, você pode:

Organizar e apresentar dados com clareza para manter os membros da diretoria informados

Fornecer um instantâneo abrangente do progresso e das principais métricas sem esforço

Fornecer rapidamente visões gerais concisas de projetos ou iniciativas para economizar tempo durante as reuniões

Garantir que as reuniões da diretoria sejam eficientes, com todos os dados necessários apresentados com clareza

9. Modelo de capa de relatório do ClickUp

Modelo de capa de relatório do ClickUp

O modelo Modelo de capa de relatório do ClickUp foi projetado para criar capas de relatórios profissionais e impactantes que podem ser usadas para uma variedade de documentos, como relatórios de projetos, álbuns e capas de livros. Esse modelo permite que você desenhe sem esforço uma capa atraente que faça seu relatório se destacar. Com o modelo de capa de relatório do ClickUp, você pode:

Criar uma capa de relatório elegante e moderna que aprimore a apresentação do documento

Personalizar fontes e cores para alinhar-se à sua marca corporativa ou ao tema do projeto

Incorporar imagens ou logotipos para personalizar e elevar o apelo visual do seu relatório

Garantir uma primeira impressão profissional e polida que reflita a qualidade das informações contidas no documento

10. Modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp

Use o modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp

O modelo Modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp é uma ferramenta vital para empresas que buscam obter insights acionáveis de seus dados. Esse modelo simplifica o processo de análise e apresentação de dados complexos, tornando-os acessíveis e compreensíveis para todas as partes interessadas. Com o modelo ClickUp Data Analysis Findings, você pode:

Capturar e organizar sistematicamente os dados de várias fontes para manter uma visão geral abrangente

Utilizar visualizações poderosas para ilustrar claramente as tendências e os padrões dos dados

Aprimorar os processos de tomada de decisão, fornecendo insights profundos sobre os comportamentos e as preferências dos clientes

Garantir que todos os membros da equipe tenham acesso aos mesmos dados e conclusões, promovendo uma estratégia unificada

Maximize seu impacto com os modelos ClickUp

Ter o modelo certo ferramentas de apresentação é essencial para fazer apresentações profissionais impactantes e eficientes. Seja para gerenciar um projeto, apresentar uma ideia ou analisar dados, o modelo certo pode poupar horas de trabalho e aumentar sua eficácia.

Esses modelos do ClickUp foram projetados para cobrir todos os casos de uso possíveis, garantindo que você sempre tenha os recursos necessários para ter sucesso. Eles ajudam a organizar as informações, aprimoram a colaboração e orientam as decisões estratégicas, tornando-os ferramentas indispensáveis para qualquer cenário profissional.

Eleve o nível de suas apresentações com os modelos versáteis do ClickUp para gerenciamento de projetos e geração de relatórios sem interrupções. Registre-se no ClickUp hoje mesmo .