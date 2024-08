Como criar uma lista de verificação de atendimento ao cliente (com modelos)

Uma boa experiência de atendimento ao cliente pode contribuir muito para conquistar a confiança de seus clientes. Entretanto, a experiência de um cliente com sua equipe de suporte pode ser muito diferente de uma interação para outra.

Ela depende de fatores variáveis, como a importância do problema, o representante de serviço que está lidando com o tíquete e se a resolução exige coordenação com outras equipes, como a de produtos e engenharia.

Dito isso, se o fluxo de trabalho do atendimento ao cliente seguisse um processo padronizado, ele compensaria ou minimizaria o impacto dessas variáveis e resolver os desafios do atendimento ao cliente .

Para facilitar seu trabalho como gerente de atendimento ao cliente, você pode implementar uma lista de verificação de atendimento ao cliente.

Neste blog, veremos como criar uma lista de verificação de atendimento ao cliente que pode ajudar a otimizar seus procedimentos e proporcionar experiências consistentes e sem falhas.

O que é uma lista de verificação de atendimento ao cliente

Uma lista de verificação de atendimento ao cliente especifica os padrões de atendimento ao cliente com regras, diretrizes e práticas recomendadas para que a equipe de atendimento ofereça a melhor experiência ao cliente. Ela lista todos os recursos necessários, as etapas que você precisa seguir e a sequência em que essas etapas devem ser seguidas.

Por que uma lista de verificação de atendimento ao cliente é necessária?

A lista de verificação se torna um modelo para todos da equipe, eliminando suposições ao ajudar os clientes ou resolver dúvidas

Com um processo repetível, você minimizará o erro humano, proporcionará uma experiência mais previsível ao cliente e obterá uma satisfação consistente do cliente

A lista de verificação ajuda os novos membros que entram na equipe a acelerar mais rapidamente e a lidar com os clientes com mais confiança, pois há um processo testado e aprovado

Quando todos seguem um fluxo de trabalho padrão, o gerente de atendimento ao cliente pode avaliar objetivamente o desempenho da equipe usando kPIs de experiência do cliente

Uma lista de verificação pode funcionar como uma estrela guia para ajudar a sua equipe de atendimento a navegar pelas interações com os clientes com confiança e clareza. Aqui está uma lista de verificação de atendimento ao cliente com 15 pontos que sua equipe pode começar a usar:

1. Torne sua equipe de suporte facilmente acessível

Quando os clientes procuram a sua equipe de suporte, provavelmente têm um problema urgente que precisa ser resolvido imediatamente. Um atraso pode levar a falhas de comunicação e confusão desnecessária.

Não devemos esquecer que o objetivo principal da sua equipe de atendimento ao cliente é resolver os problemas dos clientes. Só é possível fazer isso quando os clientes conseguem entrar em contato com você.

Como você pode tornar sua equipe de atendimento ao cliente mais acessível?

Publique as informações de contato da sua equipe de atendimento (e-mail, número de telefone) no seu site, no produto e nas suas mídias sociais

(e-mail, número de telefone) no seu site, no produto e nas suas mídias sociais Implemente um chatbot em seu site para ajudar os clientes a obter respostas para consultas de nível básico

em seu site para ajudar os clientes a obter respostas para consultas de nível básico Encaminhe as consultas para os representantes de atendimento ao cliente certos para obter resoluções mais rápidas

2. Defina expectativas claras de serviço

As interações com os clientes podem ser confusas. É necessário definir expectativas realistas do cliente para garantir uma experiência de atendimento ao cliente de alta qualidade. Defina um padrão de referência usando um modelo de lista de verificação de atendimento ao cliente e treine sua equipe para que ela atenda às expectativas.

Como você pode definir expectativas claras de atendimento?

Seja transparente sobre sua disponibilidade , tempos de resposta e o tipo de consultas que você se compromete a resolver por meio do atendimento ao cliente

, tempos de resposta e o tipo de consultas que você se compromete a resolver por meio do atendimento ao cliente Siga uma lista de verificação de atendimento ao cliente para dar à sua equipe clareza sobre protocolos e responsabilidades

3. Forneça opções de autoatendimento Vários estudos indicam que, para a maioria dos clientes, a coisa mais importante que uma empresa pode fazer por eles é valorizar seu tempo. O autoatendimento ajuda sua empresa a fazer isso como nunca antes.

Nem todos os clientes gostam de esperar por uma resposta da equipe de atendimento ao cliente.

Você pode esperar que os clientes com experiência em tecnologia sigam o caminho do "faça você mesmo" e procurem resolver suas dúvidas por conta própria.

Isso pode ser vantajoso para todos - os clientes obtêm uma solução rápida por meio do autoatendimento, o que mantém a satisfação do cliente, enquanto a equipe de atendimento ao cliente pode se concentrar na solução de problemas críticos.

Como você pode oferecer opções de autoatendimento aos clientes?

Crie uma base de conhecimento abrangente em seu site com um repositório atualizado de artigos da central de ajuda

Configure seu chatbot para lidar com as perguntas mais comuns dos clientes

Na ClickUp, temos um repositório de base de conhecimento para fins internos e voltados para o cliente.

Caso em questão: Central de Ajuda do ClickUp abrange o conjunto de recursos que ele oferece, incluindo modelos, webinars, integrações, casos de uso, integração, introdução, etc. Em resumo, tudo o que você precisa para aprender a usar o ClickUp em seu potencial máximo.

A Central de Ajuda do ClickUp é um ótimo exemplo de autoatendimento para começar a usar o produto

4. Prepare respostas prontas para consultas recorrentes

Um estudo da McKinsey descobriu que **75% dos clientes esperam um serviço "agora" dentro de cinco minutos após entrar em contato com a marca on-line. As respostas prontas fazem isso acontecer. As respostas rápidas aceleram o trabalho das equipes de atendimento ao cliente e reduzem o tempo de resposta para segundos.

Alguns clientes preferem entrar em contato com o atendimento ao cliente para consultas comuns. Esses tíquetes podem aumentar a carga de trabalho da sua equipe e sobrecarregar a largura de banda.

Você pode se antecipar a essas situações documentando as consultas recorrentes e treinando sua equipe sobre a resposta pronta apropriada para cada consulta. Isso pode ajudar sua equipe a lidar rapidamente com um grande volume de tíquetes.

Como você pode lidar com as consultas recorrentes?

Documente as preocupações recorrentes dos clientes e as respostas prontas para treinar seu chatbot

e as respostas prontas para treinar seu chatbot Publique esse documento no repositório de recursos em sua plataforma de atendimento ao cliente ou de emissão de tíquetes

em sua plataforma de atendimento ao cliente ou de emissão de tíquetes Treine os novos representantes de suporte sobre consultas recorrentes como parte de sua integração

5. Conheça seu produto por dentro e por fora

Os clientes esperam que a sua equipe de atendimento ao cliente seja especialista no assunto do seu produto ou serviço.

Somente se eles tiverem um conhecimento abrangente sobre o produto (até as porcas e parafusos) é que poderão fornecer respostas satisfatórias às dúvidas dos clientes, criando credibilidade e conquistando a confiança deles.

Os representantes de serviço que conhecem bem o produto poderão entender o problema do cliente com precisão e resolvê-lo rapidamente. Ao contrário, os tíquetes de serviço podem se arrastar por dias se o representante não tiver o conhecimento correto do produto ou do serviço, deixando o cliente frustrado.

Como sua equipe de atendimento ao cliente pode desenvolver conhecimento sobre o produto?

Realize sessões de treinamento regulares sobre os recursos e as funcionalidades mais recentes do produto para a equipe de atendimento ao cliente

sobre os recursos e as funcionalidades mais recentes do produto para a equipe de atendimento ao cliente Crie uma base de conhecimento usandoDocumentos do ClickUp com um repositório de sessões de treinamento pré-gravadas que os representantes de serviço podem usar para se atualizarem sobre os recursos existentes do produto

Adicione os recursos de treinamento de seu produto ou serviço ao ClickUp Docs para que os representantes de serviço entendam melhor o produto

6. Ouça mais do que fala

Se você não investigar a essência do problema, qualquer solução que implementar será como aplicar um band-aid em um corte profundo. Ela só cobrirá o problema no nível da superfície, sem abordar a ferida por baixo.

Pior ainda, uma solução temporária pode fazer com que o problema volte a se manifestar, exigindo outra conversa de suporte para o mesmo problema ou para um problema semelhante.

As soluções orientadas por uma compreensão profunda do problema proporcionarão uma resolução duradoura, evitarão idas e vindas com o cliente e garantirão maior satisfação com o processo de atendimento ao cliente.

Aqui estão algumas boas dicas a serem seguidas

Faça as perguntas certas durante as conversas de suporte. Isso ajuda a descobrir detalhes minuciosos sobre os problemas dos clientes

durante as conversas de suporte. Isso ajuda a descobrir detalhes minuciosos sobre os problemas dos clientes Faça anotações detalhadas para registrar os principais detalhes das conversas de suporte. Os clientes apreciam quando os representantes demonstram um profundo entendimento de seus problemas

7. Tenha empatia com as necessidades de seus clientes

Um elemento-chave do excelente atendimento ao cliente é fazer com que o cliente sinta que está em boas mãos Os representantes de atendimento precisam demonstrar empatia e compreensão da situação difícil do cliente enquanto gerenciando as expectativas do cliente .

Demonstrar preocupação genuína em vez de respostas frias e robóticas pode transformar as conversas de suporte em experiências memoráveis para o cliente. Isso contribui muito para criar a fidelidade do cliente e consolidar relacionamentos de longo prazo, transformando mais clientes em defensores da sua marca.

Dicas para expressar empatia nas interações de atendimento ao cliente

Pode ser algo tão simples quanto reconhecer o problema sobre o qual o cliente está entrando em contato com você

sobre o qual o cliente está entrando em contato com você Ser transparente sobre os cronogramas e informá-lo de que você está tomando medidas sérias para resolver o problema

e informá-lo de que você está tomando medidas sérias para resolver o problema **Defina as expectativas de forma clara, antecipadamente e em vários pontos da interação com o cliente

Para uma comunicação proativa, defina uma cadência de acompanhamento e informe-o se houver alguma alteração na solicitação

8. Minimize o tempo de resposta

Um dos pilares do bom atendimento ao cliente é responder aos clientes o mais rápido possível.

É fundamental ter uma estratégia confiável para responder às consultas dos clientes no menor tempo possível. Um problema não resolvido pode ter paralisado o trabalho do cliente, e respostas demoradas podem exacerbar a frustração do cliente.

Em casos extremos, um padrão de atraso nas respostas do suporte pode levar à rotatividade de clientes.

Como você pode minimizar o tempo de resposta?

Use templates for customer service Fluxos de trabalho sempre que possível: respostas por e-mail, listas de verificação de tarefas, relatórios de bugs, resolução de bugs etc

Fluxos de trabalho sempre que possível: respostas por e-mail, listas de verificação de tarefas, relatórios de bugs, resolução de bugs etc Meça o tempo médio de resposta dos tíquetes de suporte em toda a sua equipe e transforme-o em um KPI para os representantes de serviço

dos tíquetes de suporte em toda a sua equipe e transforme-o em um KPI para os representantes de serviço Use o tempo médio de resposta do setor como referência e defina uma meta para que o tempo de resposta da sua equipe fique abaixo da média do setor nos próximos 1-2 trimestres

como referência e defina uma meta para que o tempo de resposta da sua equipe fique abaixo da média do setor nos próximos 1-2 trimestres As startups de comércio eletrônico da nova era estabeleceram um alto padrão de referência para o atendimento ao cliente com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e respostas extremamente rápidas. As expectativas dos clientes estão mais altas do que antes. Invista em chatbots alimentados por IA que possam responder instantaneamente às consultas dos clientes

9. Mantenha a paciência e a compostura

As interações com os clientes muitas vezes podem dar errado. A chave para prestar um bom atendimento ao cliente é saber como manter a cabeça fria. Em vez de ficar impaciente, tente entender por que seus clientes estão chateados - ouça ativamente o que eles estão dizendo.

Treine os agentes de suporte ao cliente para serem ouvintes ativos e incentive-os a fazer perguntas esclarecedoras; isso reduzirá as chances de falhas de comunicação e aumentará a satisfação do cliente.

Dicas para lidar com interações com clientes

Ouça o cliente sem se apressar para fornecer uma solução e faça perguntas para garantir que você entenda as preocupações dele

Mantenha sua linguagem profissional e o tom respeitoso ; manter a calma evitará que a situação se agrave

; manter a calma evitará que a situação se agrave Para aumentar a produtividade da sua equipe, considere usar**Ferramentas de IA para atendimento ao cliente Dica profissional: Use Cérebro ClickUp _, um assistente de redação com tecnologia de IA, para dar respostas com tato ao lidar com um cliente insatisfeito

Os representantes de atendimento ao cliente podem usar o ClickUp Brain para redigir e-mails em segundos

10. Mantenha seus clientes informados

As falhas de comunicação podem prejudicar o bom atendimento ao cliente. Seja transparente ao falar com os clientes, garantindo que eles entendam a resolução e quando ela será resolvida. Mantenha-os informados em todas as etapas do processo de resolução. Essa abordagem pode fortalecer o relacionamento com o cliente, resultando em uma excelente experiência.

Dicas para uma comunicação consistente com os clientes:

Empregue uma comunicação eficazgerenciamento da comunicação com o cliente para garantir consistência e continuidade em cada etapa da jornada do cliente

da jornada do cliente UsarAutomação do ClickUp para criar fluxos de trabalho personalizados para fornecer atualizações oportunas aos clientes sobre suas alterações de status

Crie automações personalizadas com a Automação do ClickUp

Aqui está uma exemplo de automações personalizadas para equipes de suporte ao cliente:

Criar um problema no GitHub quando o cliente relata um bug de recurso em seu produto

AplicarModelo de relatório de bugs do ClickUp a essa tarefa

11. Acompanhamento pontual, todas as vezes

Responder rapidamente a uma consulta do cliente é importante. Mas lembre-se de que essa não é apenas uma obrigação única quando o tíquete é aberto. Trate cada ponto de contato com o cliente como uma oportunidade de encantar e impressionar. O acompanhamento oportuno precisa ser seu mantra durante todo o processo de resolução do tíquete.

Às vezes, depois que você resolve o problema, a comunicação com o cliente pode esfriar. Mesmo assim, é importante fazer o acompanhamento com seus clientes para confirmar que você resolveu a questão de forma satisfatória para eles. Essas situações oferecem oportunidades de obter feedback valioso dos clientes.

Como fazer o acompanhamento dos clientes?

Envie formulários de pesquisa e feedback para seus clientes para obter insights sobre a experiência deles com seu produto ou serviço

para seus clientes para obter insights sobre a experiência deles com seu produto ou serviço Aproveite sua base de conhecimento para enviar a eles guias de produtos, práticas recomendadas e guias de instruções sobre recursos que você acredita que serão úteis

sobre recursos que você acredita que serão úteis Forneça atendimento proativo ao cliente e pergunte aos usuários se eles precisam de assistência depois de terem feito uma compra

Considere o uso de Modelo de formulário de contato do cliente do ClickUp para obter informações sobre as preocupações do cliente e feedback sobre problemas ou bugs específicos. Com esse modelo, você pode:

Criar um fluxo de trabalho para coletar informações do cliente e armazenar esses detalhes de forma organizada

Atualizar os status à medida que as consultas são processadas para manter as partes interessadas informadas sobre o progresso

Monitorar e analisar tendências e áreas de melhoria para seus processos de atendimento ao cliente

Modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp

12. Sugerir soluções de produtos para as necessidades dos clientes

Quando você trabalha em estreita colaboração com um cliente para corrigir um problema, esforce-se para entender melhor o caso de uso comercial e os fluxos de trabalho dele. Combine seu conhecimento do produto e sua compreensão dos negócios do cliente para apresentar recursos e módulos adicionais.

Uma estratégia colaborativa de atendimento ao cliente não só criará oportunidades de upsell, mas também será uma oportunidade de mostrar que você vai além. Ao sugerir proativamente soluções que agregam mais valor aos negócios do cliente, você pode transformá-los em defensores da sua marca.

Como entender melhor seus clientes e suas necessidades?

Crie um banco de dados centralizado do setor de cada cliente, dados demográficos, intenção de compra, etc., para obter insights adicionais sobre suas preocupações

do setor de cada cliente, dados demográficos, intenção de compra, etc., para obter insights adicionais sobre suas preocupações Use ferramentas de atendimento ao cliente com tecnologia de IA para analisar interações entre canais e fornecer informações relevantes

13. Buscar feedback do cliente regularmente

O atendimento ao cliente é indiscutivelmente o melhor caminho para uma empresa demonstrar sua centralidade no cliente . Cada interação com o cliente pode ser uma mina de ouro de insights - sugestões de recursos, possíveis aprimoramentos, preferências do usuário etc.

Talvez não haja melhor maneira de fazer uma empresa crescer continuamente do que ouvir e aprender diretamente com seus clientes. Quando você pedir feedback aos clientes, eles saberão que sua voz é importante e valorizada.

Como obter feedback dos clientes?

A coleta de opiniões de consumidores, usuários e parceiros é fundamental para aprimorar seus produtos e serviços. Mas obter esse feedback pode ser um desafio. **Modelo de formulário de feedback do ClickUp ajudará você a simplificar o processo e a aproveitar ao máximo cada comentário.

Modelo de formulários de feedback do ClickUp

O modelo de formulário de feedback do ClickUp pode lhe ajudar:

Personalizar sua coleta de feedback e visualizar todas as informações em um único local, o que lhe permite aprimorar seus produtos e serviços

Criar pesquisas adequadas às necessidades individuais de seus clientes e obter informações relevantes para orientar as decisões sobre produtos

Permita que os clientes expressem seus pensamentos e preocupações e avalie rapidamente as respostas para descobrir tendências e percepções

Avalie o escopo de melhorias e crie estratégias personalizadas para abordá-las

14. Foco no aprimoramento contínuo

Sua equipe de atendimento ao cliente está na linha de frente da representação da sua empresa. À medida que os clientes e suas necessidades evoluem, sua equipe de atendimento ao cliente também precisa se aprimorar constantemente.

Estabeleça métricas para avaliar o desempenho do atendimento ao cliente - o volume de tíquetes tratados, o tempo de resolução de tíquetes, o feedback médio do cliente etc. Isso eliminará a subjetividade ao dar feedback aos membros da sua equipe.

Dicas para a melhoria contínua do atendimento:

Use o recurso dedicadosoftware de sucesso do cliente com mapeamento da jornada do cliente e ferramentas avançadas de relatórios e análises

e ferramentas avançadas de relatórios e análises Estude as práticas dos seus melhores representantes, incorpore-as ao seu programa de treinamento e integração e treine sua equipe para melhorar o desempenho deles

Criação de listas de verificação no ClickUp

Se você quiser saber qual ferramenta usar para criar sua lista de verificação de atendimento ao cliente, procure o ClickUp. CRM do ClickUp ajuda as equipes a organizar seu trabalho, aumentar a produtividade e atingir as metas de atendimento ao cliente com eficiência. Você pode personalizar o ClickUp para fluxos de trabalho de atendimento ao cliente, permitindo que seus agentes e representantes de atendimento ao cliente:

Dividir tíquetes de suporte complexos em tarefas e subtarefas gerenciáveis

Atribuí-los a usuários de várias equipes

Discutir os problemas dos clientes por meio de comentários

Isso ajuda a sua equipe de atendimento ao cliente a melhorar a centralização no cliente e a oferecer experiências excepcionais ao resolver as dúvidas dos clientes.

A facilidade e a simplicidade de Modelos de lista de verificação do ClickUp fazem deles a escolha óbvia para que as equipes de atendimento ao cliente gerenciem as tarefas com eficiência.

Use o ClickUp Task Checklists para criar listas de verificação com apenas algumas etapas simples

Vamos dar uma olhada em um guia passo a passo sobre como você pode criar uma Lista de verificação de tarefas do ClickUp :

**Etapa 1: abra sua tarefa

Vá para a tarefa existente em seu espaço de projeto no ClickUp onde deseja adicionar sua lista de verificação.

**Etapa 2: comece a criar sua lista de verificação

Quando encontrar a guia "Action items" (Itens de ação) perto da descrição da tarefa ou da seção de comentários, clique no ícone "+" para criar a lista de verificação.

**Etapa 3: Adicione itens à sua lista de verificação

Para adicionar itens à sua lista de verificação, digite cada item de ação ou tarefa que deve ser concluída. Você também pode colar diretamente uma lista de itens/tarefas, e o ClickUp adicionará automaticamente um novo item para cada linha da lista de verificação. O ClickUp ainda permite que você arraste e solte itens entre diferentes listas de verificação.

**Etapa 4: Editar sua lista de verificação

Ao clicar nas reticências (...) ao lado do nome da lista de verificação, você pode adicionar mais itens, remover itens existentes da lista, renomear a lista de verificação ou atribuir toda a lista de verificação a outro membro da equipe.

Edite e personalize sua lista de verificação usando os recursos de lista de verificação do ClickUp

**Etapa 5: Atribua itens aos usuários da sua equipe

Você pode atribuir usuários responsáveis por cada item (ou "proprietários") em sua lista de verificação clicando no ícone "atribuir" (geralmente representado por uma silhueta cinza) ao lado do item. Essa é uma maneira eficiente de distribuir tarefas dentro de uma equipe.

Atribua tarefas, defina prazos e atribua prioridades com o ClickUp Checklists

**Etapa 6: Aninhar itens

O agrupamento de tarefas em uma tarefa principal ou "pai" permite dividir uma tarefa maior e mais complexa em "subtarefas" menores e gerenciáveis Você pode aninhar itens em até cinco níveis no ClickUp para obter uma organização detalhada.

**Etapa 7: Acompanhe o progresso de suas listas de verificação

Na visualização de lista do ClickUp, as tarefas que têm uma lista de verificação associada mostram um indicador do status de conclusão da lista de verificação ao lado do nome da tarefa. Isso permite que você acompanhe o progresso de diferentes tarefas e identifique as tarefas concluídas em um relance.

Use as listas de verificação do ClickUp para acompanhar seu progresso nas tarefas

Quando sua lista de verificação estiver pronta, você poderá otimizar facilmente a comunicação com o cliente por meio de Integrações do ClickUp com ferramentas que sua equipe de suporte ao cliente usa, incluindo Slack, Microsoft Teams, HubSpot, Google Drive, Microsoft Teams, Outlook e muito mais.

Se você é novo no ClickUp e deseja começar a configurar e gerenciar seu primeiro projeto, aqui está um modelo de lista de verificação criado pelo ClickUp que você pode simplesmente conectar e usar:

Modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação do projeto ClickUp é um modelo amigável para iniciantes que abrange todos os requisitos gerais para um novo projeto. Você pode configurar um novo projeto no ClickUp do zero em minutos usando a estrutura de tarefa-subtarefa.

Modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp

Veja como você pode dar o pontapé inicial e executar um projeto:

Convide os membros da sua equipe para o projeto ClickUp

Quando toda a equipe estiver no mesmo espaço de trabalho, você poderá atribuir tarefas aos membros da equipe

Certifique-se de que sua equipe esteja executando as tarefas na ordem correta e discuta atualizações/feedback por meio de bate-papo e comentários

Monitore o progresso geral do projeto usandoVisualização do gráfico de Gantt* Identificar e resolver gargalos a tempo e garantir que o projeto cumpra seus prazos

💡Dica profissional: Para aumentar ainda mais sua produtividade e eficiência como representante de atendimento ao cliente, você pode aproveitar os modelos prontos para uso do ClickUp modelos de atendimento ao cliente para otimizar seus fluxos de trabalho de suporte ao cliente

Ofereça experiências excepcionais de atendimento ao cliente usando o ClickUp CRM

A cRM colaborativo pode facilitar a comunicação contínua e o compartilhamento de dados entre vários departamentos da sua organização. Com Software de gerenciamento de projetos de atendimento ao cliente da ClickUp você pode colaborar com usuários de várias equipes, atribuir tarefas, controlar prazos e resolver reclamações de clientes dentro do prazo.

Usando o ClickUp Customer Service Project Management Software para permitir que sua equipe de suporte se torne campeã do sucesso do cliente

A ideia é começar com o modelo certo, que eliminará a confusão de lidar com tíquetes, chats e assistência simultaneamente e ajudará você a se concentrar nos clientes e nos problemas deles.

Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp é um ótimo recurso para sua equipe de atendimento ao cliente, pois permite que eles:

Gerenciar clientes, feedback e prioridades com eficiência profissional

Manter o controle de seus clientes, parceiros e índices de satisfação em um único local

Colaborar com equipes e departamentos em tíquetes, problemas e soluções

Modelo de crm de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp

Esse modelo simplifica a experiência de suporte ao cliente por meio de visualizações fáceis de usar, formulários e recursos personalizáveis, como:

Visualização de lista: Acesse cada tíquete por tipo e escalonamento em uma lista configurável

Visualização de quadro: Classifique e monitore o progresso de cada tíquete usando um quadro Kanban de arrastar e soltar

Visualização de formulário: Mantenha seus formulários de solicitação de atendimento ao cliente à mão e prontos para serem entregues em segundos

Visualização de documentos: Você pode consultar as instruções para usar essa visualização de modelo a qualquer momento

O gerenciamento eficiente do atendimento ao cliente pode estar entre os mais eficazes estratégias de retenção de clientes . Ao resolver os problemas dos clientes dentro do prazo, você pode se tornar um parceiro valioso para eles, ganhar a confiança deles e criar relacionamentos de longo prazo.

Transforme sua prestação de serviços ao cliente com o ClickUp

Um foco estratégico no atendimento ao cliente pode transformá-lo em um verdadeiro diferencial para sua empresa.

A padronização dos processos de atendimento ao cliente pode ajudá-lo a proporcionar uma experiência consistente a todos os clientes. Seguir uma lista de verificação de atendimento ao cliente é a maneira perfeita de padronizar seus processos de atendimento ao cliente.

Uma ferramenta dedicada de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, com sua grande variedade de recursos e modelos pré-criados, pode ajudar seus representantes de atendimento ao cliente a proporcionar uma experiência agradável para cada cliente. Registre-se no ClickUp gratuitamente para experimentar os benefícios.