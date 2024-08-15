Gerenciamento de projetos vs. programas vs. portfólio: Decodificando o panorama geral

Embora o gerenciamento de projetos, programas e portfólios seja comumente usado no local de trabalho, as distinções entre eles podem não ser claras.

Embora os termos pareçam idênticos e algumas pessoas prefiram usá-los de forma intercambiável, eles representam níveis distintos de planejamento, organização e execução. Pense neles como diferentes camadas inter-relacionadas de gerenciamento.

Compreender as diferenças sutis entre gerenciamento de projetos, programas e portfólios ajudará a criar estratégias de alocação de recursos, atingir metas de longo e curto prazo e maximizar a entrega de valor.

Nesse sentido, apresentamos a seguir um resumo desses termos, suas diferenças e como eles contribuem para o sucesso organizacional geral.

O que é gerenciamento de projetos?

Os projetos têm uma meta e um cronograma claros, que você pode acompanhar com ferramentas como o ClickUp Dashboard

Um projeto é um esforço temporário realizado para converter uma ideia brilhante em um produto, serviço ou resultado viável, exclusivo e bem-sucedido que se alinhe à visão da empresa. **O gerenciamento de projetos envolve a coordenação de recursos e atividades enquanto gerencia as partes interessadas para obter resultados de projetos bem-sucedidos

Para isso, os gerentes de projeto utilizam soluções de software para planejar, organizar, executar, monitorar, controlar e gerar relatórios sobre as tarefas de um projeto. Ao mesmo tempo, os gerentes de projeto também são responsáveis por gerenciar os interesses e as expectativas das partes interessadas e cultivar relacionamentos sólidos.

O Project Management Institute (PMI) define o gerenciamento de projetos como "a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos requisitos do projeto."

Objetivos estratégicos do gerenciamento de projetos

Os principais objetivos do gerenciamento de projetos incluem:

Enviar produtos do projeto no prazo, de acordo com as especificações, dentro do orçamento e do escopo

no prazo, de acordo com as especificações, dentro do orçamento e do escopo Maximizar a utilização de recursos e garantir a disponibilidade de recursos

e garantir a disponibilidade de recursos Antecipar, identificar, avaliar e mitigar os riscos do projeto

Maximizar o retorno sobre o investimento (ROI) , atendendo ou superando as expectativas do cliente

, atendendo ou superando as expectativas do cliente Cultivar uma cultura de trabalho em equipe e colaboração entre as principais partes interessadas

entre as principais partes interessadas Garantir a adesão às práticas recomendadas e aos padrões de qualidade e, ao mesmo tempo, empregarhacks de gerenciamento de projetos Melhorar continuamente as práticas, os processos e as metodologias de gerenciamento de projetos

e, ao mesmo tempo, empregarhacks de gerenciamento de projetos

Funções e responsabilidades de um gerente de projetos

Um gerente de projetos normalmente está envolvido em:

Definir e documentar o escopo do projeto , as metas, as restrições e os resultados

, as metas, as restrições e os resultados Desenvolver e gerenciar planos de projeto , cronogramas e orçamentos e aderir a esses compromissos

, cronogramas e orçamentos e aderir a esses compromissos Montar e liderar equipes de projeto ,atribuição de funções-chaveresponsabilidades e propriedade de tarefas

,atribuição de funções-chaveresponsabilidades e propriedade de tarefas Alocar e gerenciar recursos do projeto , como talento, orçamento ou tempo

, como talento, orçamento ou tempo Prever, identificar, avaliar e gerenciar os riscos do projeto e preparar planos proativos de mitigação de riscos

Facilitar a comunicação e a colaboração contínuas entre as partes interessadas internas e externas

contínuas entre as partes interessadas internas e externas Acompanhamento e controle do progresso do projeto e realização das intervenções necessárias

e realização das intervenções necessárias Garantir que os produtos do projeto e os resultados estejam de acordo com os padrões prescritos

e os resultados estejam de acordo com os padrões prescritos Realizar avaliações periódicas do projeto e identificar áreas de melhoria

Encerrar um projeto formalmente finalizando os entregáveis do projeto, conduzindo a avaliação do projeto e orquestrando as entregas após a conclusão bem-sucedida

Habilidades e qualificações necessárias para o gerenciamento de projetos

Aqui estão algumas habilidades e qualificações que fazem de você um bom gerente de projetos :

Liderança e habilidades interpessoais para inspirar, motivar e liderar equipes

e habilidades interpessoais para inspirar, motivar e liderar equipes Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal para transmitir informações e gerenciar conflitos

escrita e verbal para transmitir informações e gerenciar conflitos Organização e resolução de problemas para gerenciar complexidades de projetos, inovar soluções e adaptar-se a mudanças

para gerenciar complexidades de projetos, inovar soluções e adaptar-se a mudanças Gerenciamento de tempo para cumprir prazos, priorizar tarefas e alocar recursos

para cumprir prazos, priorizar tarefas e alocar recursos Gerenciamento de riscos e mitigação para enfrentar desafios imprevistos

e mitigação para enfrentar desafios imprevistos Habilidades técnicas para aproveitar plataformas de gerenciamento de projetos e subjacentesmodelos de gerenciamento de projetos Certificações , como PMP ou PRINCE2, do Project Management Institute

para aproveitar plataformas de gerenciamento de projetos e subjacentesmodelos de gerenciamento de projetos

O que é gerenciamento de programas?

agrupe projetos com base em metas no ClickUp para criar um programa Gerenciamento de programas é o gerenciamento de projetos em um nível mais alto, no qual você se concentra em projetos inter-relacionados em vez de um produto ou serviço específico. Esses projetos são voltados para a mudança organizacional.

O gerenciamento de programas exige o gerenciamento centralizado de um grupo de projetos relacionados para atingir os objetivos estratégicos da organização. Assim como no gerenciamento de projetos, o gerente (neste caso, um gerente de programa) é responsável por planejar, organizar, executar, monitorar, controlar e encerrar um conjunto de projetos - também conhecidos como programas.

No entanto, ele faz isso em uma escala maior, trabalhando em vários projetos com equipes multifuncionais e diversas partes interessadas. Os gerentes de programas também são responsáveis por agrupar projetos semelhantes ou relacionados com o mesmo objetivo estratégico para oferecer melhores resultados e lucratividade para metas comerciais maiores.

Objetivos estratégicos do gerenciamento de programas

O gerenciamento de programas ajuda a atingir os objetivos estratégicos listados abaixo:

Alinhar as metas do programa com a estratégia, as metas e os objetivos comerciais mais amplos

com a estratégia, as metas e os objetivos comerciais mais amplos Manter a coordenação entre diferentes equipes de projeto e facilitar a colaboração ou o compartilhamento de conhecimento

entre diferentes equipes de projeto e facilitar a colaboração ou o compartilhamento de conhecimento Otimizar a distribuição e a alocação de recursos em vários projetos para maximizar o ROI

Coordenar e gerenciar interdependências de projetos e relacionamentos entre projetos relacionados gerenciados dentro do programa

e relacionamentos entre projetos relacionados gerenciados dentro do programa Identificar, medir e fornecer o valor e os benefícios esperados de um programa em relação aos objetivos comerciais estratégicos

estratégicos Reconhecer, gerenciar e mitigar riscos potenciais de forma proativa para garantir a sustentabilidade dos negócios

de forma proativa para garantir a sustentabilidade dos negócios Lidar com o gerenciamento de mudanças em processos, estruturas e culturas de forma coordenada para minimizar as interrupções

em processos, estruturas e culturas de forma coordenada para minimizar as interrupções Simplificar processos e eliminar redundâncias em todos os projetos para melhorar a eficiência operacional

Gerenciar as expectativas das partes interessadas e melhorar os relacionamentos para aumentar os níveis de satisfação

e melhorar os relacionamentos para aumentar os níveis de satisfação Medição e controle do desempenho do programa

Funções e responsabilidades de um gerente de programa

Os gerentes de programas são, em grande parte, encarregados dos seguintes itens de trabalho:

Definir a visão e a estratégia do programa e desenvolver um roteiro realista para a execução estratégica

e desenvolver um roteiro realista para a execução estratégica Criar uma estrutura de governança do programa atribuindo funções e responsabilidades para apoiar os gerentes de projeto na tomada de decisões

atribuindo funções e responsabilidades para apoiar os gerentes de projeto na tomada de decisões Ilustrar os resultados desejados e correlacioná-los com o impacto organizacional

Priorizar e selecionar os projetos de alto impacto que contribuem para atingir os objetivos do programa

e selecionar os projetos de alto impacto que contribuem para atingir os objetivos do programa Coordenação das dependências e inter-relações entre os projetos e identificação de possíveis conflitos

das dependências e inter-relações entre os projetos e identificação de possíveis conflitos Alocação de recursos em vários projetos e programas para evitar a concorrência de recursos e maximizar a entrega de valor

em vários projetos e programas para evitar a concorrência de recursos e maximizar a entrega de valor Liderar mudanças organizacionais originadas do programa e garantir o sucesso da execução

originadas do programa e garantir o sucesso da execução **Medir o desempenho do programa em relação aos indicadores-chave de desempenho estabelecidos e introduzir ajustes conforme necessário

Habilidades e qualificações necessárias para o gerenciamento de programas

Para se tornar um gerente de programas bem-sucedido, você precisará das seguintes habilidades e qualificações:

Sucesso comprovado no gerenciamento de múltiplos projetos com complexidades variadas

com complexidades variadas Certificações como PMP ou PgMP, além de experiência em um setor ou domínio específico

como PMP ou PgMP, além de experiência em um setor ou domínio específico Proficiência emferramentas de gerenciamento de programas e conhecimento prático demodelos de gerenciamento de programas Experiência comprovada em liderança para liderar equipes multifuncionais e fazê-las trabalhar juntas

emferramentas de gerenciamento de programas e conhecimento prático demodelos de gerenciamento de programas Habilidades gerenciais afiadas para assumir o controle das partes interessadas, dos riscos, das mudanças, do tempo e das finanças

afiadas para assumir o controle das partes interessadas, dos riscos, das mudanças, do tempo e das finanças Resolução de problemas e tomada de decisões para resolver questões complexas e tomar decisões informadas

e tomada de decisões para resolver questões complexas e tomar decisões informadas Experiência prática com gestão de mudanças para promover mudanças organizacionais

O que é gerenciamento de portfólio?

Gerencie uma coleção de projetos e programas para criar um portfólio no ClickUp

Quando você diminui o zoom, os programas dão lugar a portfólios de projetos - uma coleção de programas. Gerenciamento de portfólio de projetos é o gerenciamento centralizado de ponta a ponta de programas e projetos.

Em termos simples, o gerenciamento de portfólio é essencialmente o gerenciamento de programas e projetos - apenas em uma escala maior. Ele envolve a seleção, a priorização e o controle de todos os projetos e programas em andamento e o alinhamento deles para atingir os objetivos estratégicos da organização como um todo. Os gerentes de portfólio precisam trabalhar com equipes multifuncionais, gerenciar riscos nos níveis do portfólio, alocar recursos como orçamento e cronograma e maximizar o resultado desejado.

Objetivos estratégicos do gerenciamento de portfólio

Os gerentes de portfólio trabalham para atingir os seguintes objetivos:

Alinhar o portfólio com as metas de negócios e objetivos abrangentes

e objetivos abrangentes Otimizar a alocação de recursos em projetos e programas para manter a disponibilidade e o tempo de atividade dos recursos

em projetos e programas para manter a disponibilidade e o tempo de atividade dos recursos Gerenciar portfólios de projetos para equilibrar risco e retorno para obter o máximo de lucratividade

Selecionar e financiar projetos ou programas de alta prioridade e alto impacto em várias verticais e unidades de negócios

em várias verticais e unidades de negócios Medir o desempenho do portfólio usando KPIs para avaliar a saúde do portfólio e realizar os ajustes necessários

e realizar os ajustes necessários Promover uma cultura de inovação , incentivando e recompensando o desenvolvimento de novos produtos, serviços, processos ou modelos de negócios

, incentivando e recompensando o desenvolvimento de novos produtos, serviços, processos ou modelos de negócios Lidar com as expectativas das partes interessadas e comunicar o valor e o progresso do portfólio aos envolvidos

e comunicar o valor e o progresso do portfólio aos envolvidos Tomar decisões baseadas em dados e otimizar o ciclo de vida do portfólio em seus vários estágios - iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento

Funções e responsabilidades de um gerente de portfólio

Na abordagem de gerenciamento de portfólio de projetos, um gerente de portfólio é encarregado das seguintes funções e responsabilidades:

Garantir o alinhamento entre o portfólio e os objetivos comerciais

entre o portfólio e os objetivos comerciais Projetar uma estrutura de portfólio para gerenciar os requisitos de recursos, atenuar as restrições e garantir a entrega em tempo hábil

para gerenciar os requisitos de recursos, atenuar as restrições e garantir a entrega em tempo hábil Desenvolver um roadmap abrangente para a implementação do portfólio e monitorá-lo por meio de um painel de controle do portfólio de projetos Priorizar projetos e tomar decisões estratégicas de investimento com base nos retornos e resultados previstos em relação às metas comerciais

abrangente para a implementação do portfólio e monitorá-lo por meio de um painel de controle do portfólio de projetos Identificação, avaliação e mitigação de riscos no nível do portfólio

no nível do portfólio Medir o desempenho do portfólio em relação aos valores prescritos de KPIs e garantir a saúde ideal do portfólio

em relação aos valores prescritos de KPIs e garantir a saúde ideal do portfólio Construir fortes relacionamentos com as principais partes interessadas, obtendo seu apoio e comunicando os principais detalhes às partes interessadas

com as principais partes interessadas, obtendo seu apoio e comunicando os principais detalhes às partes interessadas Estabelecer e manter estruturas e processos padronizados de governança do portfólio e desenvolvermodelos de gerenciamento de portfólio de projetos Dirigir e gerenciar as principais mudanças no portfólio em função das mudanças nas condições do negócio ou do mercado

e desenvolvermodelos de gerenciamento de portfólio de projetos

Habilidades e qualificações necessárias para o gerenciamento de portfólio

Os gerentes de portfólio bem-sucedidos possuem as seguintes habilidades e qualificações para um gerenciamento de portfólio eficaz:

Capacidade de trabalhar emsoftware de gerenciamento de portfólio de projetos e implementar seus vários recursos

Pensamento estratégico para alinhar o portfólio e as metas organizacionais

para alinhar o portfólio e as metas organizacionais Perspicácia financeira para um gerenciamento prudente do orçamento

para um gerenciamento prudente do orçamento Capacidades analíticas para medir a saúde e o desempenho do portfólio

para medir a saúde e o desempenho do portfólio Habilidades de negociação, comunicação e relacionamento interpessoal para criar equipes coesas e multifuncionais

Experiência na aplicação de metodologias de gerenciamento de projetos em diferentes indústrias e setores

na aplicação de metodologias de gerenciamento de projetos em diferentes indústrias e setores Experiência comprovada em liderança , especialmente na liderança de equipes multifuncionais

, especialmente na liderança de equipes multifuncionais Certificações como PMP ou PgMP

Principais diferenças entre gerenciamento de projetos, programas e portfólio

Apesar da estreita interconexão, o gerenciamento de projetos, programas e portfólios segue níveis distintos e bem definidos de planejamento e execução. É possível visualizá-los como um conjunto de bonecas russas, com o gerenciamento de projetos aninhado dentro do gerenciamento de programas, que é fechado dentro do gerenciamento de portfólio.

Para entender melhor a correlação e a diferença, vamos examinar as principais características do gerenciamento de projetos, programas e portfólios em diferentes fatores.

Escopo

Em geral, um projeto tem um escopo bem definido com produtos e resultados específicos. Como os programas são uma coleção de projetos inter-relacionados ou semelhantes que contribuem para um objetivo compartilhado, seu escopo é mais amplo do que o de um projeto. Portfólios de produtos representam o escopo mais amplo, pois abrangem todos os projetos e programas da organização.

Foco

O gerenciamento de projetos concentra-se exclusivamente nos resultados específicos dentro das restrições permitidas, conforme previsto no documento de escopo do projeto. O gerenciamento de programas se preocupa em atingir os objetivos estratégicos de negócios por meio da coordenação de um grupo de projetos relacionados. O nível do portfólio representa uma visão holística da estratégia organizacional e dos retornos em relação aos investimentos gerais.

Prazo

Os gerentes de projeto trabalham com datas claras de início e fim, e a duração entre esses pontos finais é normalmente curta. Os cronogramas de programas apresentam um horizonte de médio prazo que abrange vários projetos. Em contrapartida, o gerenciamento de portfólio exige um compromisso de longo prazo, pois se alinha ao plano estratégico da organização.

Entrega de valor

O gerenciamento de projetos fornece um resultado, produto ou serviço tangível. O gerenciamento de programas oferece benefícios comerciais que permitem que as empresas evoluam e se adaptem em resposta a uma mudança. Os gerentes de portfólio são responsáveis pelo crescimento sustentável e pelo desenvolvimento dos negócios, pois geram valor para os acionistas por meio de investimentos otimizados e alocação de recursos.

Nível organizacional

O gerenciamento de projetos existe no nível operacional e se concentra na execução tática. Os gerentes de programas preenchem a lacuna entre os níveis operacional e estratégico, alinhando os projetos aos objetivos organizacionais. Por outro lado, o gerenciamento de portfólio opera em nível estratégico, pois envolve decisões sobre investimentos e alocação de recursos.

Complexidade

Os limites, as entregas e as limitações bem definidos tornam o gerenciamento de projetos menos complexo. Os gerentes de programas lidam com complexidade moderada devido à interação de vários projetos. Os gerentes de portfólio operam no nível mais alto de complexidade, pois consideram o planejamento estratégico e o gerenciamento de projetos de toda a organização.

Alocação de recursos

Quando se trata de gerenciar recursos, os gerentes de projeto trabalham principalmente na alocação de recursos dedicados a atividades específicas do projeto. Os gerentes de programas orquestram o compartilhamento de recursos entre vários projetos dentro do programa. O gerente de portfólio está envolvido em um planejamento mais estratégico de recursos, pois visa otimizar a utilização de recursos em toda a organização e, ao mesmo tempo, maximizar o ROI.

Para recapitular, aqui está uma tabela que representa as principais diferenças entre o gerenciamento de projetos, programas e portfólios:

Gerenciamento de projetos Gerenciamento de programas Gerenciamento de portfólios Escopo Entrega específica Grupo de projetos inter-relacionados Coleção de projetos e programas Foco Produtos e entregas Iniciativas e resultados estratégicos Alinhamento e otimização estratégicos Prazo Curto prazo (semanas ou meses) Médio prazo (meses ou anos) Longo prazo (anos) Entrega de valor Resultados, produtos ou serviços tangíveis Benefícios e mudanças nos negócios Valor organizacional geral Nível organizacional Nível operacional Entre o nível operacional e o estratégico Nível estratégico Complexidade Baixa Moderada Alta Alocação de recursos Recursos específicos do projeto Recursos compartilhados em vários projetos Otimização de recursos em todo o portfólio Gerenciamento de riscos Riscos imediatos de baixo nível Riscos de nível médio com interdependências Riscos de alto nível com retornos proporcionais Indicadores-chave de desempenho (KPIs) Baseado em tempoBaseado em custoBaseado em escopoBaseado em qualidadeBaseado em recursos Realização de benefíciosSatisfação das partes interessadasEficácia do gerenciamento de mudançasAlinhamento de programas Valor do portfólioEquilíbrio do portfólioTempo de colocação no mercadoEficiência na alocação de recursosAlinhamento estratégico Alinhamento estratégico

ClickUp: Gerenciando de projetos a portfólios (e tudo o que estiver entre eles)

Não é segredo que o ClickUp é uma potência em gerenciamento de projetos. ClickUp para gerentes de projeto oferece às equipes de projeto um conjunto abrangente de recursos para fazer tudo, desde a preparação de uma estrutura de divisão de trabalho até o encerramento e a entrega do projeto.

No entanto, você sabia que também pode usar o ClickUp para gerenciar portfólios e programas?

Sim! O ClickUp é versátil e 100% personalizável, de modo que você pode organizar um projeto específico, acompanhar programas de transformação e analisar o desempenho do portfólio.

Por exemplo, Espaços ClickUp é um hub centralizado para gerenciar seus projetos, programas e portfólios. Essa arquitetura flexível oferece uma visão de alto nível de todas as atividades em andamento para que nada passe despercebido. Você tem controle granular para ampliar e reduzir o zoom quando necessário.

Organize seu projeto, programa ou portfólio como um Clickup Space

Da mesma forma, você obtém várias exibições no ClickUp que permitem que você visualize seu trabalho do seu jeito. Você pode usar a visualização List para ver detalhes de projetos individuais, definir relações entre projetos em um programa usando Mapas mentais ou rastrear projetos e programas usando Quadros Kanban .

O mais importante é que o ClickUp ajuda você a começar a gerenciar projetos, programas e portfólios com seus modelos prontos para uso. Aqui estão alguns dos principais modelos para cada necessidade de gerenciamento:

Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp : Supervisione e gerencie projetos com eficiência, dividindo tarefas, alocando recursos e acompanhando o progresso. Esse modelo de espaço de trabalho personalizável é um recurso para todos os gerentes de projeto

Gantt de projeto de gerenciamento de programa ClickUp

Modelo de gerenciamento do programa ClickUp : Os gerentes de programa podem usá-lo para visualizar as dependências do projeto, lidar com recursos em nível de programa e monitorar o desempenho do programa em relação às metas estratégicas

Modelo de gerenciamento de portfólio da ClickUp

Modelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp : Capacite os gerentes de portfólio com uma visão de alto nível de todas as atividades. Esse modelo permite priorizar iniciativas, equilibrar a alocação de recursos e garantir o alinhamento estratégico em todo o portfólio

Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp : Esse modelo híbrido permite que os gerentes de projeto gerenciem projetos dentro do contexto de um portfólio mais amplo. Ele permite que eles conectem projetos e programas a metas organizacionais mais amplas

Projeto, portfólio ou programa - gerencie-o como um profissional com o ClickUp

Embora as diferenças entre o gerenciamento de projetos, programas e portfólios possam ser sutis, entender isso é crucial para o sucesso dos negócios. Com esse conhecimento, você estará em condições de definir funções, responsabilidades e objetivos mais claros em diferentes níveis. Isso também facilita a otimização de recursos, o gerenciamento de riscos e muito mais. Isso resulta em uma colaboração mais suave, alinhamento organizacional e resultados desejados, o que torna as empresas bem-sucedidas.

Um software especializado em gerenciamento de portfólio de projetos, como o ClickUp, pode ajudá-lo a gerenciar iniciativas estratégicas em todos os três níveis. Registre-se no ClickUp para ver como é possível gerenciar projetos, programas e portfólios em um único lugar!