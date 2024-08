10 melhores ferramentas e softwares de gerenciamento de programas em 2024

Antigamente, os gerentes de programas se reuniam em salas com papel e caneta, quadros brancos, notas adesivas e uma cafeteira cheia de café. Eles discutiam ideias durante horas, deliberando sobre ferramentas de gerenciamento de programas, táticas, resultados de projetos, KPIs programação e similares.

Em retrospecto, não era bonito, mas deu conta do recado. Gerenciamento de programas evoluiu muito na última década. Ele tem uma cara diferente. Agora, as equipes planejam programas brilhantes sem se reunirem pessoalmente, sem passar horas em chamadas pelo Zoom ou sem redigir uma árvore de notas adesivas que nunca serão vistas duas vezes. (Você sabe do que estamos falando.)

O software de gerenciamento de programas mudou tudo.

Graças a essas ferramentas, as equipes agora podem executar projetos com uma perfeição sem precedentes. Elas são capazes de discar os fluxos de trabalho, cumprir os entregáveis, manter o orçamento e executar projetos individuais no prazo, sempre.

Mas estamos nos adiantando aqui. Primeiro, vamos entender o que é gerenciamento de programas, o que torna as ferramentas de gerenciamento de programas excelentes e destacar as principais opções para ajudá-lo a escolher a mais adequada.

O que são ferramentas de gerenciamento de programas?

O gerenciamento de programas envolve o uso de uma ferramenta ou software para organizar, executar e supervisionar um programa com vários projetos relacionados. O objetivo é automatizar a execução do programa e tornar os projetos mais alinhados com a visão geral do programa objetivos empresariais e de negócios .

Vamos encarar os fatos: mapear, definir e acompanhar manualmente todos os projetos dependentes de um programa é péssimo (com S maiúsculo).

O software de gerenciamento de programas elimina os gargalos de todo o processo, garantindo que seus projetos permaneçam dentro do cronograma e do orçamento durante toda a sua existência.

Mas veja bem: o gerenciamento de programas e o gerenciamento de projetos não são a mesma coisa.

Embora o gerenciamento de programas envolva a articulação do metas e objetivos de um programa e como ele afetará os negócios o gerenciamento de projetos envolve o gerenciamento das operações de um projeto individual em um programa.

Depois de entender esse simples fato, você estará no caminho certo para atingir suas metas de lucratividade.

Por que usar uma ferramenta de gerenciamento de programas?

Se você estiver executando vários projetos ao mesmo tempo e quiser ficar por dentro de todos eles sem complicações, ter um software de gerenciamento de programas é algo óbvio.

Aqui estão alguns benefícios dignos de nota dessa ferramenta:

Planejamento e programação de projetos sem esforço : Nenhum de seus projetos será esquecido

: Nenhum de seus projetos será esquecido Colaboração aprimorada da equipe : A ferramenta fornece à sua equipe métodos comprovados e fluxos de trabalho automatizados para colaborar em projetos, discutindo tarefas, dependências, cronogramas, trabalhos pendentes, etc.

: A ferramenta fornece à sua equipe métodos comprovados e fluxos de trabalho automatizados para colaborar em projetos, discutindo tarefas, dependências, cronogramas, trabalhos pendentes, etc. Gerenciamento de orçamento em tempo real : Com uma ferramenta de software desse calibre, você obtém o panorama financeiro de cada projeto em relação às principais métricas financeiras, podendo acompanhar os gastos planejados em relação aos reais e identificar onde está ganhando ou perdendo dinheiro

: Com uma ferramenta de software desse calibre, você obtém o panorama financeiro de cada projeto em relação às principais métricas financeiras, podendo acompanhar os gastos planejados em relação aos reais e identificar onde está ganhando ou perdendo dinheiro Produtividade aprimorada : Quando é possível monitorar cada tarefa ou projeto individual a partir de uma plataforma única e completa, você e sua equipe podem tomar decisões mais informadas e ser mais produtivos. As ferramentas de gerenciamento de programas fazem exatamente isso

: Quando é possível monitorar cada tarefa ou projeto individual a partir de uma plataforma única e completa, você e sua equipe podem tomar decisões mais informadas e ser mais produtivos. As ferramentas de gerenciamento de programas fazem exatamente isso Menos reuniões de equipe: Reuniões não programadas nunca são divertidas - você sabe disso, nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. Software de gerenciamento de projetos ajuda a eliminar as reuniões injustificadas e demoradas e a manter a comunicação sob controle

Vamos esclarecer este fato: nem todos os softwares de gerenciamento de programas são criados da mesma forma. Felizmente, é possível reduzir as milhares de soluções de software existentes em algumas poucas que valem a pena ser analisadas!

Agora que você já sabe algumas coisas sobre o belo mundo do gerenciamento de programas, vamos mudar rapidamente de marcha e analisar as principais ferramentas de gerenciamento de programas disponíveis no mercado.

10 melhores ferramentas de software de gerenciamento de programas

1. ClickUp

Acesse o ClickUp em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer momento ClickUp é uma solução gratuita de gerenciamento de projetos que permite a todas as equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Não importa se você é novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou se é um usuário totalmente avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para obter a melhor produtividade de sua vida.

Isso significa que:

Colaboração e comunicação entre equipes de projeto

Gerenciamento de projetos fácil e imediato

Interface intuitiva e fácil de usar

Acompanhamento de métricas e desempenho

Personalização do fluxo de trabalho

Controle de tempo

Então, como exatamente se gerencia um programa no ClickUp? Ainda bem que você perguntou!

Sinta-se à vontade para escolher entre as opções Visualização da linha do tempo , visualização de calendário e visualização de gráfico de Gantt. Gráfico de Gantt do ClickUp do ClickUp permite visualizar seus projetos com classificação rápida e imediata, ajudando a mapear o fluxo de trabalho de um programa inteiro. Em seguida, você pode criar exibições em cascata para ver facilmente quais projetos importantes estão por vir.

Mostrar mais itens, como responsáveis, datas de vencimento e outros, na barra lateral da exibição de Gantt

Deseja planejar seus projetos em uma linha do tempo completa ou criar roteiros visuais? Experimente a visualização Timeline!

Mas se você preferir organizar esses projetos em um calendário flexível que mantenha todos na mesma página, Visualização do calendário do ClickUp é para você!

E isso não é tudo. Aqui estão mais recursos que comprovam o status do ClickUp como o campeão indiscutível das ferramentas de gerenciamento de programas:

Mind Maps : Seja criando um plano de projeto, organizando ideias ou visualizando estruturas de projeto, useMapas mentais no ClickUp para estruturar pensamentos em grande escala

: Seja criando um plano de projeto, organizando ideias ou visualizando estruturas de projeto, useMapas mentais no ClickUp para estruturar pensamentos em grande escala Prioridades : Organize o trabalho por importância para que sua equipe saiba quais projetos são urgentes e quais têm um cronograma flexível

: Organize o trabalho por importância para que sua equipe saiba quais projetos são urgentes e quais têm um cronograma flexível Controle de tempo : Planeje de forma mais inteligente e controle sua agenda com o poderoso insights de controle de tempo *Visualização da carga de trabalho: Planeje, meça emonitore a capacidade da sua equipe com base em horas, tarefas e pontos

: Planeje de forma mais inteligente e controle sua agenda com o poderoso insights de controle de tempo *Visualização da carga de trabalho: Planeje, meça emonitore a capacidade da sua equipe com base em horas, tarefas e pontos Dependências de tarefas : Link semelhanteprojetos e tarefas para alternar facilmente entre trabalhos relacionados

: Link semelhanteprojetos e tarefas para alternar facilmente entre trabalhos relacionados Rastreamento de metas: Defina marcos para indicar quando uma etapa importante do programa estiver concluída

💸 Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre : Ideal para uso pessoal

: Ideal para uso pessoal Plano Ilimitado : Melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

: Melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial: Ideal para equipes de médio porte ou múltiplas equipes (US$ 12/membro por mês)

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favor entre em contato com Vendas quando estiver pronto.

💬 Avaliações de clientes do ClickUp * G2: 4,7/5 (mais de 3.880 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.480 avaliações)

2. Microsoft SharePoint

via Microsoft SharepointMicrosoft SharePoint é uma excelente ferramenta de gerenciamento de programas que permite colaborar de forma fácil e segura com os membros da equipe em dispositivos, departamentos e espaços de trabalho. Você pode usá-lo para aumentar a eficiência do programa, compartilhando aplicativos e recursos comuns em portais e home sites.

Mas, como desvantagem, ele tem integrações limitadas fora do ecossistema da Microsoft. Portanto, se você trabalha com vários aplicativos, talvez tenha que explorar outras ferramentas de gerenciamento de programas que permitam fazer isso.

🔑 Principais recursos do Microsoft SharePoint

Aplicativos móveis do SharePoint que permitem que você e sua equipe se mantenham informados com notícias personalizadas e direcionadas

Sites de equipe dinâmicos e produtivos para cada equipe de programa, departamento e divisão

O recurso de gerenciamento de conteúdo do SharePoint maximiza a velocidade do conhecimento

Painel de controle para visualizar todos os fluxos de trabalho e métricas do programa

💸 Preços do Microsoft SharePoint

O plano de preços desse software de gerenciamento de programas começa em US$ 5 por mês

💬 Avaliações de clientes do Microsoft SharePoint

G2: 4/5 (7.711 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (3.522 avaliações)

3. Oracle Primavera

via Oracle Primavera Com o Oracle Primavera, você pode planejar, programar e controlar programas de grande escala e projetos individuais em qualquer lugar. A solução de software permite identificar riscos ocultos no cronograma do programa antes que eles se tornem um obstáculo para a sua equipe.

No entanto, você não pode priorizar projetos por importância o que significa que sua equipe nunca saberá quais são os mais urgentes e quais precisam ficar em segundo plano.

🔑 Principais recursos do Oracle Primavera

Os benchmarks prontos para uso permitem que você compare os projetos atuais com os entregues anteriormente

O Oracle Intelligence Cloud Service permite que você tome decisões proativas, com suporte de IA

Interfaces com membros da equipe para reunir atualizações de status

Visualizações adaptáveis

💸 Preços do Oracle Primavera

O plano de preços para esta ferramenta de software começa em US$ 2.570 por ano

💬 Avaliações de clientes do Oracle Primavera

G2: 4,4/5 (360 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (151 avaliações)

4. Smartsheet

via Smartsheet Qualquer pessoa que tenha participado do bloco de gerenciamento de programas provavelmente conhece o Smartsheet. É uma ferramenta que as equipes usam para gerenciar as cargas de trabalho do projeto, aumentar a colaboração e simplificar processos em um programa inteiro.

O Smartsheet também promete reunir todas as suas necessidades de gerenciamento de programas em um só lugar, o que de fato acontece. No entanto, será necessário um esforço extra para encontrar o que você precisa, pois a interface é difícil de navegar.

🔑 Principais recursos do Smartsheet

Fluxos de trabalho inteligentes para aumentar a produtividade das equipes

Ferramentas de colaboração para manter as equipes de programas alinhadas

Soluções completas para gerenciamento de recursos

💸 Preços do Smartsheet

O preço dessa ferramenta de gerenciamento de programas começa em US$ 14 por mês, cobrados anualmente

💬 Avaliações de clientes do Smartsheet

G2: 4,4/5 (5.340 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (2.223 avaliações)

Verifique o ótimo alternativas ao Smartsheet .

5. Trabalho

via Wrike Esse software tem muito a oferecer às equipes de gerenciamento de programas que desejam automação, desde sua interface intuitiva até fluxos de trabalho personalizáveis e ferramentas de relatórios fáceis de usar . Wrike também oferece gráficos de Gantt robustos para ajudar as equipes a mover prazos e reajustar facilmente os cronogramas do programa.

Dito isso, teria sido um software muito melhor com integrações e recursos de controle de metas.

🔑 Principais recursos do Wrike

Ferramentas de controle de tempo para capacitar as equipes a aproveitarem ao máximo cada minuto

Oferece quadros Kanban flexíveis para visualizar todos os projetos em qualquer lugar

Quadros e gráficos personalizados para uma visualização perfeitagerenciamento de portfólio* Permite que as equipes avaliem os riscos em um portfólio compartilhadoRegistros RAID 💸 Preços do Wrike

O Wrike oferece um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 9,80/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (2.343 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (1.697 avaliações)

Saiba mais sobre isso Alternativas ao Wrike .

6. LiquidPlanner

via LiquidPlanner A ideia do LiquidPlanner é que, embora o software se concentre na criação de cronogramas de programas flexíveis, sua equipe pode fazer mais com uma confiança sem precedentes.

Por meio de seu painel de controle robusto, o LiquidPlanner coloca todas as partes interessadas na mesma página. Posteriormente, seus projetos não ficarão isolados devido às muitas integrações que ele suporta.

No entanto, sua interface, juntamente com a flagrante falta de gerenciamento de projetos empresariais recursos, que se duplicam para tornar o LiquidPlanner inviável para a maioria das equipes de gerenciamento de programas.

🔑 Principais recursos do LiquidPlanner

Oferece nivelamento automático de recursos para eliminar a sobrecarga e melhorarutilização de recursos* Insights inteligentes para apoiar decisões importantes em todo o ciclo de vida do programa

Estimativa inteligente para mitigação completa de riscos

💸 Preços do LiquidPlanner

Essa ferramenta de gerenciamento de programas oferece uma versão gratuita com recursos limitados. O plano pago começa em US$ 15 por mês

💬 Avaliações de clientes do LiquidPlanner

G2: 4,2/5 (226 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (633 avaliações)

7. Segunda-feira

via Segunda-feira Batizada com o nome do dia mais estressante da semana, essa ferramenta de gerenciamento de programas é adorada por sua funcionalidade intuitiva e por uma ampla gama de integrações essenciais. Com o Monday, você pode gerenciar todos os seus projetos em um único espaço de trabalho. Melhor ainda, a ferramenta é fornecida com dezenas de ferramentas gratuitas modelos de gerenciamento de programas para acompanhamento de portfólio de projetos, tarefas de equipe e muito mais.

Você provavelmente acha que há uma pegadinha em algum lugar - e você está certo!

Há um problema com o Monday: dependências limitadas de tarefas. A única maneira de configurá-las é com datas, o que as torna pouco funcionais para muitos aplicativos do mundo real.

As equipes de gerenciamento de programas que são atraídas pela interface de usuário intuitiva e pelo preço atraente logo se veem de volta ao mercado em busca de mais.

principais recursos do #### 🔑 Monday

Fornece recursos integrados de controle de tempo para monitorar toda a linha do tempo dos projetos - até o minuto

Capacidade de visualizar dados como mapa, tabela, calendário, linha do tempo, Kanban e muito mais

Inúmeras automações para automatizar o trabalho repetitivo em segundos

Modelos personalizáveis para configuração rápida e fácil do programa

💸 Preços de segunda-feira

Essa ferramenta de gerenciamento de programas oferece um plano gratuito para sempre para até 2 assentos. O plano pago começa em US$ 8/sessão por mês, cobrado anualmente

💬 Avaliações de clientes da Monday

G2: 4,7/5 (3.219 avaliações)

Capterra: 4,6/7 (2.515 avaliações)

estes Alternativas para segunda-feira vale a pena dar uma olhada.

8. Celoxis

via Celoxis Esse software é um grande nome na área de gerenciamento de programas. Em um lado de suas avaliações, há clientes satisfeitos com seu principal ponto forte, que é gerenciamento de recursos e controle de problemas.

A Celoxis é especializada em ajudar as equipes a resolver problemas complexos de gerenciamento de projetos com engenharia meticulosa, simplicidade inigualável e uma bela interface de usuário.

No entanto, a maior força do Celoxis é também sua maior fraqueza. Como a equipe dedicou tudo ao rastreamento de problemas, o software deixa a desejar em outros aspectos do gerenciamento de programas, como gerenciamento da carga de trabalho e controle de tempo, para citar alguns.

🔑 Principais recursos do Celoxis

Oferece visibilidade em tempo real dos gastos orçamentários, das contas a receber e da lucratividade em projetos individuais

Funcionalidade de planejamento de projetos para criar planos que se ajustam perfeitamente às mudanças nas metas do programa

Rastreamento de solicitações de projetos para reunir solicitações de programas de várias fontes

Fornece painéis de controle de portfólio personalizáveis

💸 Preços do Celoxis

O preço dessa ferramenta de gerenciamento de programas começa em US$ 25/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes da Celoxis

G2: 4,3/5 (63 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (245 avaliações)

9. Planview Clarizen

via Planview Clarizen O próximo passo é o Planview Clarizen, uma ferramenta que permite que os gerentes de programas aumentem a eficácia do projeto, utilizem a colaboração intencional e direcionem o foco em todo o ciclo de vida do programa.

Além disso, ela oferece uma visão de 360 graus de todos os recursos, cronogramas e tarefas do programa - com contexto completo e percepções em tempo real.

No entanto, a interface deixa muito a desejar e exigirá uma curva de aprendizado considerável antes que você e suas equipes a compreendam totalmente.

🔑 Principais recursos do Planview Clarizen

Poderosas funcionalidades de gerenciamento de portfólio de projetos para planejamento conciso e execução rápida de programas

Um painel de entrega de projetos com todas as ações que coloca suas equipes no ritmo perfeito

Fluxos de trabalho totalmente automatizados que permitem que você faça seu trabalho da maneira que desejar

💸 Preços do Planview Clarizen

O preço dessa ferramenta de gerenciamento de programas começa em US$ 45/usuário por mês

💬 Avaliações dos clientes do Planview Clarizen

G2: 4,1/5 (516 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (162 avaliações)

10. Asana

via AsanaAsana permite que você aumente a visibilidade do programa e simplifique o acompanhamento e o feedback.

No entanto, suas equipes terão dificuldade em se apaixonar pela Asana - ou talvez nem se apaixonem por ela.

A ferramenta carece de paridade de recursos para o verdadeiro gerenciamento de programas tudo em um! Listas de verificação de tarefas, notificações inteligentes e controle de tempo nativo são apenas alguns dos recursos que obviamente faltam na Asana.

Confira nosso_ **Guia segunda-feira vs Asana !

🔑 Principais recursos da Asana

Quadros, gráficos e insights em tempo real que permitem identificar problemas antes que eles causem confusão

Painéis completos e fáceis de usar que permitem que você gerencie tudo em um só lugar

Recurso de convite que permite convidar colegas de equipe confiáveis em qualquer lugar

Portfólios avançados para uma análise incisivarastreamento de projetos 💸 Preços da Asana

A Asana tem uma versão gratuita que está disponível para equipes de até 15 pessoas. Os planos premium começam em US$ 10,99/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (7.923 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (10.245 avaliações)

Verifique isto Alternativas de asana .

O que torna um software de gerenciamento de programas excelente?

Ao escolher uma excelente ferramenta de gerenciamento de programas, aqui estão seis recursos que você deve procurar:

Rastreamento de projetos: O software escolhido deve combinar perfeitamente projetos novos e existentes em uma única plataforma e garantir uma visão do progresso em toda a empresa Planejamento de recursos: Uma ferramenta que vale seu peso em ouro deve ter umVisualização da carga de trabalho e recursos visuais bonitos que lhe permitam identificar gargalos de recursos e controlar a carga de trabalho de todos em tempo real. Não se trata nem mesmo de um debate Painéis: Um painel oferece uma visão dedicada e de alto nível sobre o desempenho do seu programa, de modo que não é preciso ficar pulando de um projeto para outro Relatórios: Relatórios sólidos e atualizados garantem que você esteja tomando as decisões certas, sempre. Não há mais suposições. Não há mais desejos de sucesso Planilhas de horas: Sem esse recurso, você não terá visibilidade total das atividades diárias da sua equipe, muito menos das horas reais para concluir projetos individuais. Será caos atrás de caos atrás de caos Portfólios: "As ferramentas de gerenciamento de programas não devem ter portfólios", nunca ninguém disse isso. Um bom software incorporaportfólios-O que você obtém é uma visão geral de como todos os seus projetos estão progredindo, e você também pode se aprofundar para obter mais detalhes e lidar com os riscos

Qual software de gerenciamento de programas leva o título?

Colocamos o ClickUp na posição nº 1 porque ele é o único e verdadeiro super-herói de gerenciamento de programas - o Professor X desse reino, o crème del a crème de todas as ferramentas de gerenciamento de programas existentes.

Por mais que outros softwares de programa sejam competitivamente bons, eles não são adequados o suficiente para calçar as botas do ClickUp quando se trata de gerenciamento de carga de trabalho , rastreamento de metas verificação de prioridades e muito mais.

Todos esses recursos são extremamente importantes para o gerenciamento de programas. Por exemplo, sem organizar os projetos por importância, não é possível saber quais valem a pena no curto prazo. Você estará apenas desenhando círculos no escuro e, convenhamos, essa não é uma maneira de executar um programa.

O melhor momento para adotar o ClickUp como sua ferramenta de gerenciamento de programas foi ontem; o segundo melhor momento é agora.

O que está esperando? Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e abra as portas para programas superiores e de primeira linha.