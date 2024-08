Como os gerentes da geração do milênio estão mudando a maneira como trabalhamos

A Vídeo do TikTok intitulado "POV: You have a Millennial manager" se tornou viral há alguns meses.

O esquete mostra um gerente chill pedindo a um funcionário que não trabalhe quando estiver doente e defendendo o uso do tempo pessoal para fazer recados. Ele também destaca a importância de se concentrar na saúde mental e física para evitar o esgotamento.

O vídeo gerou uma discussão considerável on-line (por quase uma semana!), pois os espectadores elogiaram os gerentes da geração do milênio por seu interesse em criar um ambiente de trabalho melhor.

Embora, é claro, seja um exagero cômico, o esquete destaca algumas características dos gerentes da geração do milênio.

Então, o que desperta respeito e admiração nos millennials em posições de liderança? Que novos elementos eles estão introduzindo nos empregos que as gerações mais antigas talvez não tenham dominado?

Este artigo explora como os gerentes da geração do milênio estão mudando a cultura do trabalho. Vamos a isso!

Características dos gerentes da geração do milênio

"A geração do milênio não quer que lhe digam o que fazer."_

"A geração do milênio está ocupada demais com suas atividades paralelas para se preocupar com o trabalho das 9h às 17h."

"A geração do milênio tem um senso de direito."

Cada semana traz uma nova visão sobre a geração que se espera que componha 75% da força de trabalho até 2025 .

Apesar de tudo isso, um número cada vez maior de millennials (nascidos entre 1981 e 1996) está assumindo funções gerenciais nas organizações. E eles não estão apenas gerenciando a força de trabalho de sua geração e do grupo etário da Geração Z; eles também estão liderando os trabalhadores da Geração X e os profissionais do grupo baby boomer.

A entrada dos Millennials no lado gerencial das coisas definitivamente tornou o local de trabalho mais interessante. Eles trazem seus valores e aprendizado exclusivos para a gerência, talvez mais do que qualquer outra geração.

Veja a seguir como um gerente da geração do milênio descreve seu estilo de gerenciamento.

Origem Vamos dar uma olhada em algumas das características comuns dos gerentes da geração do milênio:

1. Colocar a barra alta

Os millennials são conhecidos por suas expectativas ambiciosas. Se um projeto ou tarefa não atender a seus altos padrões, eles pressionarão por melhorias ou estabelecerão metas mais exigentes.

O livro Youth, Jobs, and the Future (Jovens, empregos e o futuro): Problems and Prospects (Problemas e Perspectivas) mentions - Os millennials são únicos; eles tendem a acreditar que trabalhar duro é mais importante do que os baby boomers.

2. Conhecedores de tecnologia

A geração do milênio tem sido criticada por sua obsessão por telas por muito tempo, mas crescer com a tecnologia na verdade funciona a seu favor. Eles estão em uma liga própria, sempre procurando a próxima grande novidade para simplificar os processos e obter resultados mais rápidos. 14ª Pesquisa Anual Global de CEOs da PwC afirma: "Uma das características que definem a geração do milênio é sua afinidade com o mundo digital. Eles cresceram com banda larga, smartphones, laptops e mídias sociais como norma e esperam acesso instantâneo às informações. Essa é a primeira geração a entrar no local de trabalho com um domínio melhor de uma ferramenta comercial importante do que os trabalhadores mais experientes."

3. Honestidade e transparência Gerentes da geração do milênio também valorizam a honestidade, oferecendo feedback direto com o objetivo de melhorar e não de criticar. Sua experiência com feedback instantâneo os ajuda a incorporar conselhos construtivos que sejam diretos e de apoio.

4. O trabalho em equipe faz o sonho deles funcionar

Os millennials valorizam a colaboração e o trabalho em equipe, embora trabalhem bem de forma independente. Criados com "medalhas de participação", eles trazem essa mentalidade para o local de trabalho, criando sistemas que incentivam o trabalho em equipe trabalho em equipe produtivo . Eles minimizam as hierarquias tradicionais para empregar diversos conjuntos de habilidades de seus colegas e alocar os recursos de acordo.

5. Otimistas com uma causa

Apesar de serem examinados, os millennials continuam altamente motivados e otimistas em relação ao seu trabalho. Sua motivação os ajuda a enfrentar desafios e a buscar o sucesso. O entusiasmo da geração do milênio se traduz em uma forte ética de trabalho e no desejo de causar um impacto positivo. Assumir projetos ambiciosos ou liderar novas iniciativas com uma atitude de "poder fazer" é típico deles.

6. Visionários orientados por valores

Os millennials dão grande importância ao desenvolvimento de seus valores pessoais e à visão do mundo de forma diferente das gerações anteriores. Eles têm a mente mais aberta e estão comprometidos com a aceitação, o que ajuda a criar um ambiente de trabalho inclusivo e positivo.

De acordo com Relatório Workmonitor 2022 da Randstad 43% dos millennials não se juntariam a um empregador cujos valores sociais e ambientais não estivessem alinhados com os seus. Além disso, 56% dos jovens funcionários também estão dispostos a deixar seus empregos se isso interferir na maneira como eles querem levar suas vidas.

7. O homem de todos os ofícios

Os gerentes da geração do milênio são profissionais em multitarefas, equilibrando vários projetos com a delicadeza de um malabarista. Eles vivem em ambientes dinâmicos, trocando habilmente de marcha entre as tarefas. Mas sejamos realistas: esse talento às vezes os leva à toca do coelho das distrações, especialmente com o fascínio sempre presente das mídias sociais e das notificações.

Pesquisas sugerem que os gerentes da geração do milênio são vistos como generalistas em vez de especialistas pois têm formação diversificada e uma ampla base de conhecimento.

8. A curiosidade faz parte de seu DNA

Por último, mas não menos importante, os gerentes da geração do milênio são movidos pela curiosidade. O status quo não é suficiente; eles buscam constantemente aprender mais e melhorar. Essa curiosidade insaciável leva à inovação e a uma melhor tomada de decisões, o que os torna inestimáveis no local de trabalho. Eles são do tipo que exploram novas habilidades, assumem novos desafios e incentivam suas equipes a fazer o mesmo.

Como prosperar como gerente da geração do milênio?

Os millennials têm sido os maior geração no local de trabalho desde 2016. Eles apresentam uma perspectiva nova e uma atitude positiva que revitaliza o local de trabalho. Sua energia jovem é perfeita para aumentar a produtividade e levantar o astral quando as coisas começam a ficar desanimadas.

Embora toda nova geração de gerentes enfrente o desafio de descobrir o que significa ser bem-sucedido na função, os gerentes da geração do milênio têm alguns obstáculos específicos.

Sim, a lacuna geracional é muito real! Os funcionários baby boomers têm dificuldade em levar os gerentes mais jovens a sério, e a falta de experiência tradicional pode ser uma preocupação para as funções normalmente ocupadas por aqueles com mais anos de trabalho.

Criar e gerenciar uma equipe também pode ser um desafio para os gerentes da geração do milênio quando há diferentes faixas etárias e estilos de trabalho. Entretanto, as estratégias e dicas a seguir podem ajudar os gerentes da geração do milênio a ter sucesso:

1. Confie na equipe para entregar

Confie que os funcionários serão produtivos, independentemente de seu ambiente de trabalho - concentrando-se nos resultados e não nas horas trabalhadas. Os últimos anos demonstraram que os funcionários podem ser eficientes fora do ambiente tradicional de escritório. Permitir o trabalho remoto proporciona maior equilíbrio e flexibilidade e gera confiança.

Ferramentas de produtividade e colaboração da equipe, como o ClickUp, podem ajudar a gerenciar forças de trabalho híbridas e remotas. O ClickUp é uma ferramenta multifuncional software de gerenciamento de projetos projetado para otimizar as operações.

Com o Solução de gerenciamento de projetos ClickUp com o ClickUp, os gerentes podem visualizar o fluxo de trabalho e atribuir tarefas aos membros da equipe, organizar projetos e colaborar de forma eficaz. Ela também ajuda a planejar projetos, automatizar tarefas, identificar gargalos e muito mais.

Atribua tarefas à sua equipe e acelere seus projetos usando a Solução de Gerenciamento de Projetos ClickUp

Use Tarefas do ClickUp para criar facilmente itens de ação e obter visibilidade clara do progresso do projeto. Isso ajuda a gerenciar as cargas de trabalho, facilitando o foco da sua equipe na obtenção de resultados, independentemente de onde estejam trabalhando.

Melhorar a eficiência do trabalho planejando itens de ação com o ClickUp Tasks

Mais, Painéis do ClickUp fornecem insights em tempo real sobre o progresso do projeto e o desempenho dos funcionários, facilitando o controle da produtividade.

Visualize o progresso diário da tarefa e o tempo gasto em cada tarefa com o ClickUp Dashboard

2. Lidere com uma abordagem "livre para experimentar

Praticar a autonomia no trabalho atinge as ambições dos funcionários de hoje. A função de um gerente nesse cenário é eliminar obstáculos e fornecer orientação e incentivo, não microgerenciamento. Permitir que as equipes assumam o controle de seus projetos desperta a vontade de alcançar resultados. **Capacitação de uma equipe para encontrar suas próprias soluções geralmente leva a um maior orgulho e a um senso de propriedade no trabalho. Em vez de fornecer respostas diretas, o compartilhamento de experiências incentivará os funcionários a aplicar as lições de forma independente. Essa abordagem pode gerar resultados surpreendentes e inovadores.

3. Aprecie e recompense sua equipe

Manter o moral elevado envolve o reconhecimento e a celebração dos esforços da equipe. Uma maneira de fazer isso é definir metas claras e acompanhar o progresso .

Felizmente, modelos de definição de metas podem oferecer uma maneira de definir objetivos, deixando claro o que é sucesso para cada membro da equipe. Eles permitem que os gerentes definam metas específicas e mensuráveis e, em seguida, acompanhem o progresso em direção a essas metas.

Por exemplo, o Modelo de medidas de sinais de metas do ClickUp o modelo de metas, sinais e medidas do ClickUp, pode ajudar a delinear os principais indicadores de desempenho (KPIs) e marcos, permitindo que os gerentes vejam quem está atingindo suas metas e onde são necessárias melhorias. Essa clareza ajuda a monitorar o desempenho, facilitando o reconhecimento e a recompensa pelo esforço e pelas conquistas da equipe.

Metas do ClickUp

4. Forneça caminhos claros para o desenvolvimento de carreira

Ajude os membros da equipe a crescer profissionalmente definindo metas de carreira claras e alcançáveis. Discuta as ambições de carreira deles e determine como alinhá-las aos objetivos da equipe.

Quando as metas de desenvolvimento forem estabelecidas, faça check-ins regulares com os membros da equipe para ver como as coisas estão indo e ofereça apoio. Isso garante que a equipe esteja se movendo em direção às mesmas metas gerais.

Use Metas do ClickUp para criar metas mensuráveis com cronogramas claros e acompanhar o progresso automaticamente. Recursos como metas numéricas, monetárias e verdadeiro/falso permitem que você meça o sucesso de maneiras específicas.

Use o ClickUp Goals para definir metas de equipe e acompanhar o progresso

💡Dica profissional: Experimente modelos de mapa de carreira para ajudar sua equipe a identificar e acompanhar as metas pessoais de aprendizado e crescimento profissional.

5. Compartilhe o panorama geral

Como gerente da geração do milênio, é fundamental que você comunique a visão maior à equipe ou ao departamento. Destaque o impacto significativo que a empresa está buscando criar, seja por meio de contribuições sociais, produtos inovadores ou criação de oportunidades valiosas dentro da empresa.

Essas ações ajudarão a alinhar as metas organizacionais com os valores das gerações mais jovens que priorizam o propósito em suas carreiras. Isso começa com um brainstorming colaborativo.

Alavancar Quadros brancos ClickUp para fazer um brainstorming de ideias, colaborar com a equipe em tempo real conecte fluxos de trabalho e facilite a inovação mais rápida. Anexe arquivos, tarefas e documentos aos quadros brancos para converter ideias em ações. Isso faz com que a equipe se sinta incluída, incentivando-a a se concentrar na visão mais ampla.

Colabore com sua equipe e faça um brainstorming de ideias criativas usando os ClickUp Whiteboards

6. Cultive uma forte cultura de equipe

Para desenvolver uma cultura de comunicação aberta, crie um ambiente em que todos os membros possam expressar suas preocupações sem medo de julgamento. Realize sessões regulares para discutir o progresso, os desafios e as novas ideias. Certifique-se de que essas reuniões sejam estruturadas, mas abertas o suficiente para permitir discussões em grupo com fluxo livre.

Tomar medidas imediatas e menores também pode fazer uma grande diferença.

Estabeleça a expectativa de que você se desconectará em um horário razoável e incentive sua equipe a fazer o mesmo - porque todos merecem uma vida fora do trabalho! Promova práticas como "Segundas-feiras sem reuniões" e incentive sua equipe a tirar dias de saúde mental quando necessário, sem questionamentos. Modelo de cultura da empresa ClickUp pode ajudar a delinear uma cultura empresarial eficaz. Ele ajuda os gerentes a visualizar e alinhar as atividades, as expectativas e os valores de sua equipe.

Modelo de cultura da empresa do ClickUp

Comece fazendo um brainstorming dos valores da empresa e liste as principais características. Em seguida, identifique metas e iniciativas para cultivar esses valores e implementá-las. Isso ajuda a promover uma cultura de confiança e motivação no local de trabalho.

Dica profissional: Você também pode usar Documentos do ClickUp para escrever as políticas da empresa.

Como a geração do milênio está mudando a cultura do trabalho para melhor?

Os gerentes da geração do milênio sabem que as máquinas de café de grão a grão e as mesas de pingue-pongue na sala de descanso não aumentarão a satisfação no trabalho nem a motivação dos funcionários. Essa geração tem tudo a ver com propósito e progresso, não apenas com vantagens.

Os jovens funcionários querem que as políticas, os valores e os programas de desenvolvimento da empresa estejam alinhados com sua visão, seus ideais e o futuro brilhante que estão planejando. Portanto, embora uma máquina de cappuccino seja boa, é o crescimento na carreira que realmente estimula os millennials!

Algumas maneiras notáveis pelas quais os millennials estão introduzindo uma mudança geracional no local de trabalho são:

1. Liderança orientada por valores em vez de gerenciamento tradicional

Os líderes tradicionais enfatizavam as margens de lucro e os resultados finais, às vezes às custas do bem-estar dos funcionários ou do impacto social. Os millennials estão redefinindo a cultura de trabalho com uma liderança orientada por valores estilo de liderança de equipe com foco em propósito, autenticidade e transparência.

Eles estão fazendo uma diferença significativa nos seguintes aspectos:

Propósito acima dos lucros

As empresas lideradas pela geração do milênio têm maior probabilidade de implementar iniciativas ecológicas ou apoiar causas sociais. Os millennials estabelecem metas de negócios que vão além das margens de lucro, com o objetivo de causar um impacto social positivo. Isso fica evidente em seu apoio ao investimento ESG (Environmental, Social, and Governance), que promove práticas comerciais sustentáveis e éticas.

**Autenticidade e transparência

Ao serem abertos em relação aos desafios e sucessos, os gerentes da geração do milênio criam uma cultura de responsabilidade e apoio, incentivando suas equipes a serem igualmente honestas e engajadas.

De acordo com Pesquisa da geração Z e da geração do milênio de 2024 da Deloitte a sustentabilidade ambiental é uma das principais prioridades dos millennials.

2. Colaboração em vez de competição

Anteriormente, os locais de trabalho promoviam involuntariamente a competição ao destacar as métricas e classificações de desempenho individual. Isso levava a uma mentalidade de silo e à política de escritório, em que os departamentos ou funcionários estavam mais empenhados em superar uns aos outros do que em trabalhar para atingir metas compartilhadas.

Os millennials estão mudando a gerenciamento de equipes colocando a colaboração e a inclusão à frente da concorrência no local de trabalho.

**O valor real da diversidade

Para os millennials, a diversidade não é apenas uma palavra da moda; é uma vantagem real. Um gerente da geração do milênio sabe que reunir pessoas com diferentes históricos e opiniões pode levar a soluções mais criativas e eficazes. Em vez de ser mandão, um gerente da geração do milênio tem mais probabilidade de agir como facilitador, ajudando suas equipes diversificadas a colaborar e gerenciar a carga de trabalho sem problemas.

**Liderança inclusiva

Os líderes da geração do milênio são considerados inclusivos por natureza. Eles valorizam a opinião de todos e se esforçam para criar um ambiente em que todas as vozes sejam ouvidas. Essa inclusão ajuda a formar equipes mais fortes e coesas. Ao envolver todos nas discussões e nos processos de tomada de decisão, eles garantem que a equipe se beneficie de uma ampla gama de percepções e experiências.

3. Feedback contínuo sobre avaliações anuais

No passado, o feedback do chefe ou de outros membros era geralmente dado durante as avaliações anuais, o que podia ser intimidador e, muitas vezes, tarde demais para promover mudanças. Atualmente, com a mudança para estruturas mais planas e mais orientadas para a equipe, os millennials priorizam a comunicação constante no local de trabalho.

**A importância do feedback regular

Como os millennials cresceram com mensagens instantâneas e mídias sociais, eles apreciam o valor do feedback oportuno. Isso ocorre porque eles querem continuar melhorando e garantir que seu trabalho esteja alinhado com as metas da empresa.

**Como preencher a lacuna de comunicação

Os millennials valorizam check-ins regulares e metas claras de desempenho, usando métodos gerenciais como KPIs (Key Performance Indicators, Indicadores-chave de Desempenho) e OKRs (Objectives and Key Results, Objetivos e Resultados-Chave). Eles também acreditam em sessões de diálogo aberto, que criam um ambiente de trabalho transparente.

4. Produtividade acima das horas de trabalho

Os millennials estão promovendo novos conceitos de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e maior flexibilidade no local de trabalho. A pandemia acelerou a transição da tradicional jornada de trabalho das 9h às 17h para horários flexíveis, uma mudança pela qual a geração do milênio já vinha torcendo antes.

Para eles, a produtividade não tem a ver com o registro de longas horas no escritório, mas com a criação de um ambiente de trabalho flexível que possa de fato aumentar o desempenho.

**Navegando no novo normal

Os millennials estão liderando a promoção de modelos de trabalho remoto e híbrido. Eles argumentam que esses arranjos não apenas aliviam o estresse, mas também contribuem para um estilo de vida mais equilibrado. Essa abordagem permite que os funcionários, especialmente os pais que trabalham, tenham mais flexibilidade para gerenciar suas vidas pessoais e profissionais.

23% dos millennials dizem que o trabalho remoto e trabalho híbrido geram mais produtividade porque eles podem se concentrar no trabalho sem as distrações de um ambiente de escritório. Além disso, 69% dos pais da geração do milênio acham que o trabalho híbrido melhorou sua saúde mental.

**Otimização da produtividade e do bem-estar

Os gerentes da geração do milênio são grandes defensores do equilíbrio entre a produtividade e o bem-estar dos funcionários. Eles priorizam a saúde mental e apoiam iniciativas que promovem um ambiente de trabalho positivo. Os programas voltados para o bem-estar e o engajamento estão se tornando cada vez mais populares.

**Aproveitamento da tecnologia

Adotar a tecnologia é um componente essencial da abordagem da geração do milênio à gestão. Os millennials são rápidos em adotar e integrar novas ferramentas tecnológicas, inclusive IA generativa, para aumentar a eficiência e a produtividade. Sua disposição para usar tecnologia de ponta simplifica os fluxos de trabalho e ajuda a obter melhores resultados.

5. Habilidades em vez de regras rígidas de escritório

_Quem se importa com códigos de vestimenta quando o foco real deve ser o talento e a contribuição?

Os gerentes da geração do milênio estão se afastando dos códigos de vestimenta rígidos e enfatizando as habilidades e a qualidade do trabalho. Eles não se preocupam com o fato de alguém usar terno ou jeans; o que importa é o valor que essa pessoa agrega à equipe.

**Incentivo à expressão pessoal

Os líderes da geração do milênio acreditam em permitir que os funcionários se expressem por meio de suas escolhas. Quer alguém prefira um blazer, um suéter casual ou até mesmo algo mais não convencional, esses gerentes entendem que a expressão pessoal pode aumentar a confiança e a satisfação no trabalho.

**Desafiando as normas de gênero

Esses gerentes com visão de futuro também estão quebrando as expectativas tradicionais de gênero no local de trabalho promovendo transparência e melhores políticas, como licenças menstruais e licenças de paternidade.

Eleve suas habilidades de gerenciamento com o ClickUp

Os millennials não são daqueles que se prendem aos estilos tradicionais de gerenciamento; eles preferem fazer as coisas do seu próprio jeito e querem superar as diferenças geracionais, fazer mudanças positivas e garantir que toda a equipe se beneficie.

Se você também está no caminho para se tornar um gerente da geração do milênio, provavelmente adquiriu algumas habilidades sólidas em tempos economicamente incertos e em um mundo socialmente dinâmico. Essas habilidades podem ajudá-lo a liderar sua equipe e causar um impacto positivo.

Uma maneira de fazer uma transição tranquila para as funções de gerenciamento é usar ferramentas de gerenciamento novas e inovadoras, como o ClickUp. O ClickUp ajuda a simplificar projetos, melhorar a comunicação e acompanhar o progresso, facilitando o gerenciamento eficaz de sua equipe e mantendo todos alinhados com suas metas. Registre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e dê o próximo passo em sua jornada de liderança!