10 melhores softwares de otimização da força de trabalho em 2024

Gerenciar uma equipe em crescimento em uma startup em ritmo acelerado pode ser muito divertido. Mas você sabe qual é o nosso maior desafio?

Manter o controle de cronogramas de projetos, horários de funcionários, custos de mão de obra e métricas de gerenciamento de desempenho sem perder a sanidade. Lembro-me de dias mergulhado em planilhas e reuniões intermináveis, tentando ao máximo manter a organização e a eficiência.

Foi quando decidimos introduzir o software de otimização da força de trabalho em nossa rotina. De repente, pude respirar tranquilamente com uma visão clara das atribuições de tarefas, dos prazos dos projetos e da produtividade geral da equipe. E, embora o trabalho ainda seja intenso, minha equipe e eu nunca mais tivemos que passar uma noite inteira conciliando dados manualmente.

Neste blog, usarei minha própria experiência para orientá-lo sobre as melhores ferramentas de otimização da força de trabalho disponíveis.

Vamos começar. ⬇️

O que você deve procurar em um software de otimização da força de trabalho?

Quando selecionar um software de gerenciamento da força de trabalho é importante concentrar-se nos recursos que enriquecerão imediatamente a eficiência e a produtividade da sua equipe.

O software certo deve simplificar os processos, melhorar o gerenciamento dos funcionários e apoiar a tomada de decisões estratégicas.

Aqui estão alguns recursos que considero indispensáveis em qualquer software de otimização da força de trabalho:

Monitoramento do desempenho do funcionário: Monitora o desempenho individual e da equipe, define padrões de referência e fornece feedback para melhoria contínua

Monitora o desempenho individual e da equipe, define padrões de referência e fornece feedback para melhoria contínua Programação automática: Automatiza a criação e os ajustes de turnos com base na disponibilidade do funcionário e na carga de trabalho, reduzindo os erros de programação

Automatiza a criação e os ajustes de turnos com base na disponibilidade do funcionário e na carga de trabalho, reduzindo os erros de programação Gerenciamento da folha de pagamento: Facilita os cálculos da folha de pagamento, gerencia as deduções e garante pagamentos pontuais e precisos aos funcionários

Facilita os cálculos da folha de pagamento, gerencia as deduções e garante pagamentos pontuais e precisos aos funcionários Gerenciamento de regras: Define e aplica as políticas e os regulamentos legais da empresa, garantindo a conformidade e a consistência

Define e aplica as políticas e os regulamentos legais da empresa, garantindo a conformidade e a consistência Planejamento de previsão: Prevê as necessidades futuras de pessoal com base em dados e tendências para se preparar para as mudanças nas demandas da força de trabalho

Prevê as necessidades futuras de pessoal com base em dados e tendências para se preparar para as mudanças nas demandas da força de trabalho Recursos de IA: Usa inteligência artificial para prever tendências, automatizar tarefas e fornecer insights acionáveis para decisões orientadas por dados

Os 10 melhores softwares de otimização da força de trabalho para usar em 2024

Com tantas opções disponíveis, escolher o software certo de gerenciamento da força de trabalho pode ser complicado.

Selecionei as 10 principais ferramentas para ajudá-lo a encontrar a melhor opção para aumentar a produtividade da sua equipe.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de RH e otimização da força de trabalho)

O ClickUp for HR Teams aprimora a otimização da força de trabalho, gerenciando com eficiência as agendas e o planejamento de eventos, tornando a integração e o planejamento anual perfeitos e eficazes

Eu escolhi ClickUp para equipes de RH como minha principal escolha porque é uma solução de gerenciamento de projetos completa que aprimora todos os aspectos do gerenciamento da força de trabalho. Ele simplifica seu pipeline de recrutamento, organizando as inscrições de candidatos e os esforços de contratação.

O que eu adoro no ClickUp é sua capacidade de monitorar com eficiência o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento usando mais de 15 ferramentas personalizáveis Visualizações do ClickUp como a visualização de calendário, visualização de lista, visualização de gráfico de Gantt e visualização de tabela. Isso é feito mantendo todas as informações dos funcionários organizadas de forma segura em um único local.

Mantenha sua equipe no caminho certo com o recurso de arrastar e soltar do ClickUp Calendar View para ajustar rapidamente os prazos

Para criar e gerenciar meus documentos, wikis e bases de conhecimento, eu sempre recorro ao Documentos do ClickUp . Você pode usar páginas aninhadas e opções de formatação avançada para estruturar seu conteúdo e compartilhá-lo com os membros da equipe.

Colabore sem problemas com o ClickUp Docs editando em tempo real, marcando os membros da equipe com comentários e atribuindo tarefas acionáveis para um melhor gerenciamento da qualidade

Acho mais conveniente começar com modelos pré-criados para tarefas essenciais de RH e personalizá-los para atender às minhas necessidades específicas. Portanto, se você estiver simplificando os processos de contratação, refinando os procedimentos de integração ou acompanhando o desempenho dos funcionários, há um modelo do ClickUp para atender às suas necessidades.

Aqui estão dois modelos do ClickUp que eu adoro:

Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Meu modelo preferido para organizar e rastrear as informações dos funcionários é o Modelo de diretório de funcionários do ClickUp . Ele permite que você gerencie e visualize os dados dos funcionários em vários formatos, para que você possa ver facilmente a qual departamento cada pessoa pertence e quem está no escritório no momento.

O modelo de diretório de funcionários do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a acompanhar seus funcionários e o progresso deles.

Você pode usar este modelo para:

Consolidar todas as informações dos funcionários em um só lugar

Pesquisar sem esforço os detalhes e as informações de contato dos colegas de trabalho

Garantir que os registros dos funcionários sejam precisos e atualizados

O modelo facilita o gerenciamento da sua equipe ao simplificar a comunicação, facilitar o processo de integração e proteger dados confidenciais - tudo em um só lugar.

Modelo de SOP de RH do ClickUp

Outra ótima opção para aperfeiçoar os processos de gerenciamento de pessoal é o Modelo de SOP de RH do ClickUp . Esse modelo serve como um repositório central para todos os documentos de RH, garantindo que as políticas e os procedimentos sejam consistentes e atualizados.

O modelo de SOP de RH do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, gerenciar e acompanhar os processos e procedimentos de RH.

Os campos e status personalizados permitem que você gerencie as tarefas com eficiência, enquanto várias visualizações adaptadas para funções específicas de RH, como Offboarding, Recrutamento e Avaliação de Desempenho, permitem um gerenciamento de tarefas simplificado e sem complicações.

💡 Dica profissional: Você também pode experimentar modelos de planejamento de capacidade e ajuste-os para que se adaptem perfeitamente às suas necessidades.

Próximo, Painéis do ClickUp são uma ótima ferramenta para rastrear e gerar relatórios sobre o desempenho dos funcionários, a satisfação do cliente, o envolvimento e as taxas de conclusão das avaliações. Eles são atualizados em tempo real, o que facilita o monitoramento de suas prioridades de RH.

Com mais de 50 opções de widgets, você pode personalizar os ClickUp Dashboards para mostrar métricas operacionais, como posições preenchidas, tempo de contratação, desempenho da equipe e muito mais

Melhores recursos do ClickUp

Campos personalizáveis: Capture informações detalhadas sobre os funcionários comCampos personalizados do ClickUpanexos e links externos para manter todos os dados relevantes organizados e acessíveis

Capture informações detalhadas sobre os funcionários comCampos personalizados do ClickUpanexos e links externos para manter todos os dados relevantes organizados e acessíveis Status personalizados: UseStatus de tarefas personalizadas do ClickUp para visualizar e gerenciar fluxos de trabalho para contratação, integração e desenvolvimento de funcionários, garantindo um acompanhamento claro do progresso em cada estágio

UseStatus de tarefas personalizadas do ClickUp para visualizar e gerenciar fluxos de trabalho para contratação, integração e desenvolvimento de funcionários, garantindo um acompanhamento claro do progresso em cada estágio Lembretes: Defina lembretes únicos ou recorrentesLembretes do ClickUp para atividades críticas de RH, como entrevistas, acompanhamentos e avaliações de desempenho, para manter o controle de sua agenda e nunca perder uma tarefa importante

Defina lembretes únicos ou recorrentesLembretes do ClickUp para atividades críticas de RH, como entrevistas, acompanhamentos e avaliações de desempenho, para manter o controle de sua agenda e nunca perder uma tarefa importante Checklists: ImplementarListas de verificação de tarefas do ClickUp para agilizar os processos de RH e torná-los à prova de erros, garantindo que todas as etapas, do recrutamento à integração, sejam concluídas de forma completa

ImplementarListas de verificação de tarefas do ClickUp para agilizar os processos de RH e torná-los à prova de erros, garantindo que todas as etapas, do recrutamento à integração, sejam concluídas de forma completa Dependências: EstabelecerDependências da tarefa ClickUp para gerenciar a sequência de atividades de contratação, integração e desenvolvimento, de modo que as tarefas sejam concluídas na ordem correta

EstabelecerDependências da tarefa ClickUp para gerenciar a sequência de atividades de contratação, integração e desenvolvimento, de modo que as tarefas sejam concluídas na ordem correta Integrações: Conecte o ClickUp com suas ferramentas e aplicativos favoritos para aprimorar as operações de RH, simplificar os fluxos de trabalho e permitir a sincronização perfeita de dados

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel pode não ter alguns recursos de desktop, limitando a funcionalidade em trânsito

Os recursos abrangentes podem causar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Workday (melhor para gerenciamento avançado de RH e financeiro)

Via: Dia de trabalho O Workday é uma solução unificada e baseada em nuvem, popular entre os profissionais de RH em organizações de grande e médio porte.

Esse software de planejamento da força de trabalho reúne finanças, RH e planejamento, fornecendo uma única fonte de verdade para relatórios em tempo real e processos de ponta a ponta, desde a integração até a folha de pagamento, aplicativos de licença e muito mais. A integração permite uma experiência de usuário intuitiva, ajudando as empresas a simplificar as operações e a alcançar o crescimento.

Quer você seja uma pequena empresa ou uma grande empresa com vários sistemas, a Workday oferece uma nuvem de gerenciamento empresarial robusta que atende a organizações de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Workday

Atraia e desenvolva talentos com insights orientados por dados usando o Workday Skills Cloud

Identificar tendências, riscos e oportunidades para orientar líderes e gerentes com planos de ação personalizados

Simplifique o acesso às informações e a conclusão de tarefas com autoatendimento fácil de usar e gerenciamento inteligente de casos

Melhorar o recrutamento de diversidade e o planejamento da força de trabalho por meio da categorização de habilidades com ontologia avançada

Reduzir a carga de trabalho manual e os erros com a automação para aumentar o foco estratégico e a eficiência

Limitações do Workday

Os candidatos geralmente precisam reinserir detalhes para diferentes funções, e as soluções de preenchimento automático não estão amplamente disponíveis

É necessário salvar manualmente o rascunho para evitar a perda de alterações

A ferramenta de relatórios carece de flexibilidade e não inclui um compilador de consultas para o Human Capital Management (HCM)

Preços do Workday

Preços personalizados

Classificações e avaliações do dia de trabalho

G2: 4/5 (mais de 1300 avaliações)

4/5 (mais de 1300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1300 avaliações)

3. Workofo (melhor para agendamento e otimização da força de trabalho com tecnologia de IA)

Via: Trabalho O Workofo é um software de otimização da força de trabalho orientado por IA que eleva a programação e o gerenciamento, prevendo cargas de trabalho e criando programações personalizadas para sua empresa.

Achei seu aplicativo móvel útil, pois garante uma comunicação tranquila e fácil acesso em qualquer lugar.

O Workofo combina tecnologia avançada de IA com consultoria especializada e análise de interação, o que o torna uma excelente opção para empresas de médio e grande porte nos setores de varejo, hotelaria e distribuição.

Melhores recursos da Workofo

Analise mais de 60 milhões de variações de programação para oferecer o melhor ajuste

Aproveitar a IA para prever a carga de trabalho e otimizar as programações com uma precisão de 15 minutos

Integrar cerca de 80 parâmetros, incluindo regulamentos e regras internas, para otimização personalizada

Divida os turnos, equilibre os níveis de serviço entre os locais e ajuste as horas com base no tráfego preditivo e nas necessidades comerciais

Economize de 5% a 15% do tempo dos funcionários, cortando horas extras desnecessárias erealocando recursos para obter maior produtividade

Limitações de trabalho

A eficácia de seus recursos de IA depende muito de dados de entrada precisos e completos

A integração com sistemas existentes de RH ou folha de pagamento pode exigir serviços adicionais

Preços do Workofo

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Workofo

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Ultimate Kronos Group [UKG] (Melhor para gerenciamento abrangente da força de trabalho e envolvimento dos funcionários)

Via: REINO UNIDO A UKG se dedica a aumentar o sucesso organizacional, concentrando-se nas pessoas, na cultura do local de trabalho e na confiança. Ele foi projetado para dar suporte a forças de trabalho diversificadas, envolver os funcionários e gerar resultados comerciais significativos.

A UKG oferece uma gama de soluções poderosas projetadas para aprimorar o planejamento de recursos humanos e gerenciamento da força de trabalho, incluindo UKG Pro Workforce Management, InTouch DX e Talk.

Melhores recursos do UKG

Otimize as escalas dos funcionários com informações atualizadas para obter o máximo de eficiência

Automatize e agilize o processamento de impostos com cálculos precisos e recursos de conformidade

Simplifique a folha de pagamento global com facilidade, garantindo pagamentos precisos em mais de 160 países por meio do UKG One View

Crie e mantenha processos de negócios em conformidade com recursos que se alinham aos requisitos regulamentares

Limitações do UKG

Autenticações de segurança frequentes podem ser incômodas e demoradas

Mesmo as linhas de resposta rápida podem ter longos tempos de espera de 2 a 3 dias

As solicitações de serviços pagos podem enfrentar tempos de resposta prolongados

Bugs ocasionais afetam a funcionalidade e exigem solução de problemas

Preço do UKG

Preços personalizados

Classificações e avaliações do UKG

G2: 4,2/5 (1490+ avaliações)

4,2/5 (1490+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 590 avaliações)

5. Papaya Global (Melhor para gerenciamento e conformidade de folha de pagamento global)

Via: Papaya Global O Papaya Global simplifica o gerenciamento da folha de pagamento e da conformidade para organizações com equipes diversificadas, oferecendo uma solução única em mais de 160 países. Com o Papaya, você pode gerenciar a folha de pagamento em várias moedas e aderir às normas locais sem se prender a detalhes administrativos.

Seus insights em tempo real sobre os dados da força de trabalho o ajudam a se concentrar em retenção dos melhores talentos -uma necessidade premente para empresas globais em setores altamente competitivos.

A plataforma gerencia funcionários, prestadores de serviços e trabalhadores do Employer of Record (EOR), apoiando o envolvimento dos funcionários e os esforços de satisfação no trabalho.

Melhores recursos da Papaya Global

Garanta que os pagamentos da força de trabalho global sejam precisos e pontuais, com total conformidade, segurança e confiabilidade

Conecte-se perfeitamente com os sistemas HCM/HRIS, despesas, T&A e ERP para um fluxo de dados eficiente

Receba um serviço personalizado com o Papaya 360 Support, incluindo um gerente de conta dedicado e especialistas em folha de pagamento

Simplifique a contabilidade da folha de pagamento com o JE Reconciliation, automatizando os lançamentos contábeis sem erros e economizando de 15 a 20 horas de trabalho manual por ciclo

Limitações globais do Papaya

Você deve usar o botão de logon do e-mail original para fazer login, pois os links ou marcadores salvos não funcionarão

A alternância entre as guias da folha de pagamento pode ter como padrão o primeiro projeto em ordem alfabética, em vez da sua seleção

As faturas podem não ser detalhadas e o sistema de importação de PTO precisa ser aprimorado

Preços do Papaya Global

Grow Global: $25/mês por funcionário (101-500 funcionários)

$25/mês por funcionário (101-500 funcionários) Scale Global: US$ 20/mês por funcionário (501-1000 funcionários)

US$ 20/mês por funcionário (501-1000 funcionários) Enterprise Global: US$ 15/mês por funcionário (mais de 1.000 funcionários)

Classificações e avaliações da Papaya Global

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

6. RELEX (Melhor para cadeia de suprimentos aprimorada por IA e otimização da força de trabalho)

Via: RELEX A RELEX é uma sofisticada plataforma de otimização da força de trabalho e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ela aproveita a IA e o aprendizado de máquina para aprimorar as operações globais de varejo e manufatura.

Projetada para oferecer versatilidade e precisão, a RELEX integra vários aspectos do gerenciamento da cadeia de suprimentos, desde a previsão de demanda até a otimização de estoque.

Essa ferramenta é uma ótima opção para gerenciar o fornecimento e a demanda, a fabricação, o varejo e o merchandising.

Melhores recursos do RELEX

Use a otimização baseada em tarefas para criar automaticamente turnos com base em contratos, habilidades, preferências e regulamentações locais dos funcionários

Aborde possíveis faltas ou excedentes de pessoal para manter uma força de trabalho equilibradaaproveitamento do planejamento de capacidade* Aplique uma previsão precisa da carga de trabalho para otimizar os níveis de pessoal, reduzindo os custos de pessoal em 6 a 10%

Obtenha visibilidade em tempo real de como as mudanças na demanda ou na oferta afetam as necessidades de pessoal

limitações de RELEX

Não é um sistema em tempo real e depende de vários feeds de dados

O design da interface está desatualizado e oferece visualização ruim, recursos de personalização limitados e um layout abaixo do ideal

Preços do RELEX

Preços personalizados

Classificações e avaliações do RELEX

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Verint (Melhor para automação da experiência do cliente e eficiência operacional)

Via: Verint A Verint é uma ferramenta de automação da experiência do cliente que aprimora as interações com o cliente. É uma boa opção para quem trabalha em grandes departamentos ou organizações voltadas para o cliente.

A Verint se concentra em automação, insights de dados e integração perfeita para ajudá-lo a otimizar suas operações, aprimorar o serviço, oferecer garantia de qualidade e proporcionar melhores experiências aos clientes.

Melhores recursos da Verint

Adote uma solução CCaaS (Contract Center as a Service) modular e preparada para o futuro que evolui com suas necessidades de negócios, garantindo aprimoramento contínuo e ROI

Use o Open Engagement Data Hub para analisar dados de interação de várias fontes para obter insights acionáveis

Implemente ferramentas de RH com tecnologia de IA e outras opções de autoatendimento em canais digitais e de voz, permitindo a resolução eficiente de problemas sem intervenção humana

Utilize ferramentas avançadas de previsão e agendamento para otimizar o planejamento da força de trabalho e aumentar a capacidade

Limitações da Verint

Se você escolher a programação estática, terá que inserir manualmente os horários previstos para cada dia

As transcrições das gravações de chamadas não são muito precisas, o que pode afetar a qualidade da análise

Preços da Verint

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Verint

G2: 4,3/5 (mais de 220 avaliações)

4,3/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Via: Calabrio O Calabrio, anteriormente conhecido como Teleopti, otimiza o desempenho do contact center e aumenta o atendimento ao cliente. É outra ferramenta que as organizações com grandes contact centers devem considerar.

A Calabrio se concentra no envolvimento do agente e na eficiência operacional, transformando sua central de contatos em um centro de excelência e fidelidade, ajudando-o a a atingir suas metas de RH com facilidade.

Com análises avançadas de voz e texto, a Calabrio simplifica o gerenciamento da força de trabalho do call center e melhora as estratégias de envolvimento do cliente.

Seu pacote baseado na nuvem, o Calabrio ONE, integra a otimização da força de trabalho, o desempenho do agente e a inteligência de negócios, oferecendo uma solução flexível para centros de contato tradicionais e remotos.

Melhores recursos da Calabrio

Pontue cada interação para analisar o desempenho em todos os canais e obter insights profundos sobre a eficácia do agente

Use gamificação e treinamento focado para inspirar o autoaperfeiçoamento e aumentar o envolvimento do agente

Oferecer opções de autoagendamento para proporcionar aos agentes a flexibilidade de que eles precisam

Fornecer feedback em tempo real e transparência de desempenho por meio de painéis personalizados

Limitações da Calabrio

Alguns usuários apresentam atrasos ao tentar rastrear a adesão dos agentes e analisar as interações com os clientes

É necessária mais transparência para o histórico de alterações de programação, pois os ajustes em tempo real pelo RTA podem não ter uma documentação clara

Preços do Calabrio

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Calabrio

G2 : 4.4/5 (mais de 270 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,5/5 (260+ avaliações)

9. Humanity (melhor para agendamento eficiente de funcionários e gerenciamento de banco de dados)

Via: Humanidade O Humanity, da TCP, é uma solução líder de agendamento de funcionários com previsão baseada em IA. Ele também tem um aplicativo móvel com a melhor classificação.

A plataforma oferece software de banco de dados de funcionários que economiza muito tempo na programação. Você pode usá-lo para aumentar a eficiência e aprimorar as experiências da equipe.

Projetado para todos os tipos de organizações, o Humanity ajuda você a manter o orçamento e a melhorar o envolvimento dos funcionários. Você também pode gerenciar a cobertura de turnos, lidar com chamadas e facilitar a troca de turnos, melhorando o ambiente geral de trabalho.

Melhores recursos do Humanity

Simplifique a programação com o portal do cliente e automatize o gerenciamento de turnos

Automatize o controle de tempo com relógios de ponto para simplificar o gerenciamento de presença, garantindo uma folha de pagamento precisa e controle de custos

Otimize a alocação de pessoal com a programação baseada em IA que prevê a demanda, cria e preenche automaticamente as programações para uma cobertura ideal

Limitações de humanidade

Atualizações recentes causaram problemas de formatação com PDFs imprimíveis, embora o suporte da Humanity possa ajudar a resolvê-los

Após a aprovação das férias, as vagas não são automaticamente desatribuídas, exigindo ajustes manuais

As configurações de notificação podem ser redefinidas automaticamente, levando à perda de atualizações

Preços da Humanity

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Humanity

G2: 4,3/5 (mais de 1000 avaliações)

4,3/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

10. Infor (Melhor para gerenciamento de capital humano específico do setor e insights operacionais)

Via: Informações A Infor oferece uma gama de soluções adaptadas às necessidades específicas do setor, incluindo gerenciamento financeiro, coordenação da cadeia de suprimentos, planejamento, programação e gerenciamento de pedidos.

Essa software de gerenciamento de capital humano (HCM) otimiza o desempenho dos funcionários e aprimora as estratégias da força de trabalho.

Melhores recursos da Infor

Integre e automatize processos com o API Gateway da Infor para conexões seguras, insights de dados em tempo real e uma experiência de usuário unificada

Use o Infor Birst para mesclar a análise da força de trabalho com insights orientados por IA, conteúdo pré-criado do setor e integração de dados para melhorar a tomada de decisões

Aplique o Infor Enterprise Automation para automatizar processos de ponta a ponta com soluções integradas de RPA e back-end

Centralize os dados em várias plataformas, incluindo o Infor OS, APIs e aplicativos de terceiros, para garantir disponibilidade e precisão abrangentes

Limitações da Infor

Não possui recursos de marketing por e-mail, o que torna certas tarefas demoradas

Falta de recursos como gerenciamento de PTO e recrutamento encontrados em outras plataformas HCM

Preços da Infor

Preços personalizados

Classificações e análises da Infor

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Maximize a eficiência da força de trabalho com o ClickUp

A seleção do software certo de otimização da força de trabalho é fundamental para aumentar a produtividade sem aumentar os custos operacionais. Cada ferramenta deste blog traz pontos fortes exclusivos e espero que você ache nosso resumo útil para encontrar a melhor opção para sua organização.

Entre todas essas excelentes opções, o ClickUp se destaca como a mais versátil e abrangente. Seus modelos personalizáveis, documentos ricos em recursos e painéis de controle orientados por dados ajudam pessoas como eu a gerenciar tarefas, reduzir erros manuais e garantir o alinhamento com as metas organizacionais. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para ver como ele pode transformar suas estratégias de gerenciamento da força de trabalho.