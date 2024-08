Como usar a grade de 9 caixas para o gerenciamento de talentos

No início da década de 1970, a McKinsey & Company introduziu a estrutura da grade de 9 caixas para ajudar os líderes empresariais a priorizar os investimentos em um portfólio corporativo.

O que antes era uma ferramenta estratégica para investimentos, agora evoluiu para uma ferramenta de RH amplamente utilizada para medir e avaliar o desempenho e o potencial dos funcionários em uma organização.

**A grade de 9 caixas segmenta os funcionários em nove grupos com base no desempenho atual e no potencial futuro. Ela oferece aos profissionais de RH, gerentes e líderes uma visão abrangente do desempenho dos funcionários para que possam gerenciar melhor os talentos e planejar a sucessão.

Neste guia, vamos nos aprofundar na criação e nos benefícios de uma grade de 9 caixas. Também exploraremos como implementar uma grade de 9 caixas com modelos em sua organização. Por fim, abordaremos outras maneiras mais holísticas de maximizar o resultado de suas práticas de gerenciamento de talentos.

O que é a grade de 9 caixas?

A grade de 9 caixas é uma ferramenta de gerenciamento de talentos que categoriza seus funcionários com base em duas dimensões: desempenho e potencial. É uma grade 3×3, com cada uma das 9 caixas representando uma combinação específica dessas dimensões.

Um dos principais elementos da grade de 9 caixas é o desempenho gerenciamento. Isso envolve revisões de desempenho, métricas de realização e feedback do gerente. Ao analisar os dados de desempenho, você pode determinar se os funcionários cumprem bem suas funções e responsabilidades.

O outro fator é o potencial. Aqui, vamos além do desempenho atual e avaliamos a capacidade do funcionário de crescer, assumir responsabilidades adicionais e crescer dentro da organização. Para isso, consideramos fatores como habilidades, agilidade de aprendizado, qualidades de liderança e ambição.

Diferente de a classificação da pilha de desempenho dos funcionários (que é uma abordagem de avaliação individual que muitos consideram controversa e desatualizada), a grade de 9 caixas avalia o desempenho e o potencial de cada funcionário de forma coesa.

Estrutura da grade de 9 caixas em termos de desempenho e potencial

As 9 caixas são normalmente organizadas em um formato 3×3, com uma mistura de desempenho e potencial em diferentes níveis.

Abaixo está um exemplo de uma matriz de grade de 9 caixas desenvolvida para funções de RH. 👇

Uma representação visual de uma grade de 9 caixas

Vamos decompô-la.

Nessa grade, rotulamos cada caixa e atribuímos uma combinação de níveis de desempenho e potencial em relação aos quais os funcionários serão avaliados.

Há três níveis de desempenho:

Alto: Excede consistentemente as expectativas

Excede consistentemente as expectativas **Médio: Atende às expectativas

Baixo: Fica aquém das expectativas

Para o potencial, também há três níveis:

Alto: Pode se destacar em funções sênior

Pode se destacar em funções sênior Médio: Potencial de crescimento na função atual ou crescimento gradual e moderado para cargos mais seniores

Potencial de crescimento na função atual ou crescimento gradual e moderado para cargos mais seniores Baixo: Potencial limitado de crescimento dentro da organização

Rotular as caixas nos ajuda a ter uma visão clara dos pontos fortes e fracos dos funcionários e das necessidades de desenvolvimento. Em outras palavras, ajuda os gerentes de talentos, inclusive os da ClickUp, desenvolver uma equipe de alto desempenho .

Deseja criar uma grade de desempenho de 9 caixas com desempenho semelhante? Continue lendo.

O processo de criação de uma grade de talentos de 9 caixas

Se estiver se perguntando como criar uma grade de 9 caixas para sua organização, aqui está um passo a passo:

Etapa 1: Defina seus níveis de desempenho

Comece estabelecendo níveis de desempenho claros e mensuráveis para os funcionários.

Alto desempenho: Excede consistentemente as expectativas, atinge ou supera metas, demonstra habilidades excepcionais de resolução de problemas e contribui para o desempenho da equipe/organização

Excede consistentemente as expectativas, atinge ou supera metas, demonstra habilidades excepcionais de resolução de problemas e contribui para o desempenho da equipe/organização Desempenho médio ou moderado: Atende às expectativas, cumpre consistentemente as responsabilidades do trabalho, demonstra habilidades adequadas de solução de problemas e contribui para as metas da equipe

Atende às expectativas, cumpre consistentemente as responsabilidades do trabalho, demonstra habilidades adequadas de solução de problemas e contribui para as metas da equipe Desempenho baixo: Não atende às expectativas, tem dificuldades para atingir as metas, apresenta habilidades ruins de solução de problemas e afeta negativamente o desempenho da equipe/organização

Considere a possibilidade de colaborar com as principais partes interessadas, como gerentes e especialistas no assunto, para desenvolver uma estrutura de desempenho que esteja alinhada com as metas, os objetivos e a cultura da sua organização.

Etapa 2: Identificar critérios de avaliação para determinar o potencial

Agora, vamos pensar no potencial de crescimento futuro. Procure indicadores como:

Habilidades: O funcionário possui habilidades técnicas e interpessoais que podem ser valiosas em funções mais sênior?

O funcionário possui habilidades técnicas e interpessoais que podem ser valiosas em funções mais sênior? Agilidade de aprendizado: Com que rapidez o funcionário consegue entender novos conceitos e se adaptar a situações variáveis?

Com que rapidez o funcionário consegue entender novos conceitos e se adaptar a situações variáveis? Qualidades de liderança: O funcionário demonstra a capacidade de motivar e inspirar outras pessoas?

O funcionário demonstra a capacidade de motivar e inspirar outras pessoas? Ambição: O funcionário deseja crescer e se desenvolver dentro da organização?

**Use esses indicadores para categorizar o potencial em diferentes níveis: Alto, Médio e Baixo

Etapa 3: coletar dados e colaborar

Colete dados relevantes para preencher sua grade. Avaliações de desempenho, avaliações de habilidades e feedback do gerente são fontes valiosas de informações. Formulários ClickUp são úteis para coletar informações cruciais e feedback dos colegas. Você pode personalizar o formulário para qualquer processo de admissão e usar a lógica condicional para atualizá-lo dinamicamente com base nas respostas recebidas.

Como é possível coletar respostas automaticamente no CRM do ClickUp, use o tempo economizado para incentivar discussões abertas e colaboração com gerentes que conhecem bem os pontos fortes e as aspirações dos membros da equipe. Esse também pode ser um bom momento para entender os níveis de satisfação no trabalho entre seus funcionários.

Etapa 4: Faça o planejamento de seus funcionários

Comece descrevendo cada caixa na Grade 9 usando seus níveis de desempenho definidos (Alto, Médio, Baixo) para o eixo horizontal e os níveis de potencial (Alto, Médio, Baixo) para o eixo vertical.

Rotule cada grade com um nome, como "Desempenho inferior" ou "Talento superior", para criar uma estrutura clara para a colocação de funcionários.

Lote seus funcionários Talento em brutoBaixo desempenho, alto potencial | Estrela em ascensãoMédio desempenho, alto potencial | Talento de pontaAlto desempenho, alto potencial | Talento de pontaAlto desempenho, alto potencial | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | | Talento subutilizadodesempenho baixo, potencial médio | Jogador principaldesempenho médio, potencial médio | Desempenho sólido_desempenho alto, potencial médio | Colaborador estáveldesempenho médio, baixo potencial | Colaborador experientedesempenho alto, baixo potencial | Colaborador estáveldesempenho médio, baixo potencial

Por exemplo, vamos ver o que as descrições de nossa grade refletem nesse caso:

Underperformer: Um candidato com desempenho e potencial inferiores. É provável que fique estagnado ou seja substituído por uma nova contratação

Um candidato com desempenho e potencial inferiores. É provável que fique estagnado ou seja substituído por uma nova contratação **Colaborador estável: Um candidato com desempenho médio que poderia se beneficiar de atividades de treinamento e desenvolvimento

**Colaborador experiente: Um colaborador com desempenho consistente na função atual, mas que precisa de treinamento e orientação para ser promovido a cargos mais altos

**Funcionário com desempenho sólido: um funcionário que apresenta desempenho excepcional e potencial de crescimento e desenvolvimento por meio de treinamento e orientação adequados

**Um candidato em potencial para progressão futura, um pequeno empurrão para treinamento e orientação pode fazer maravilhas

Talento subutilizado: Um candidato com potencial não utilizado que poderia se beneficiar ao ser testado com mais autoridade e responsabilidades

Um candidato com potencial não utilizado que poderia se beneficiar ao ser testado com mais autoridade e responsabilidades Talento superior: Um candidato excepcional e um desempenho consistente com forte pensamento crítico e habilidades de gerenciamento de pessoas

Um candidato excepcional e um desempenho consistente com forte pensamento crítico e habilidades de gerenciamento de pessoas Estrela em ascensão: Demonstra grande potencial, tem um desempenho extremamente bom em sua função e pode chegar mais longe com metas de expansão adequadas

Demonstra grande potencial, tem um desempenho extremamente bom em sua função e pode chegar mais longe com metas de expansão adequadas Talento em ascensão: Um profissional experiente com habilidades excepcionais de gerenciamento de pessoas; demonstra capacidade para uma função ampliada com algum treinamento e orientação

Quando tiver todos os dados, coloque cada funcionário na caixa que melhor reflete seu nível de desempenho atual e seu potencial futuro. Mas lembre-se de que esse é um instantâneo no tempo, não um rótulo permanente. Trate o rótulo da caixa de cada pessoa como um ponto de partida para discussões sobre crescimento e desenvolvimento.

Etapa 5: Calibrar e refinar

Quando tiver uma grade preliminar, agende uma reunião de calibração com os principais interessados.

Discuta e chegue a um acordo mútuo para a colocação de cada funcionário. Certifique-se de que todos estejam na mesma página com relação aos critérios usados. Em seguida, faça os ajustes necessários na grade.

Etapa 6: Documentar e comunicar

Depois de finalizada, compartilhe a grade (com os nomes dos funcionários anônimos, conforme necessário) com os gerentes relevantes. Aproveite a oportunidade para facilitar discussões sobre planos de desenvolvimento individual, estratégias de planejamento de sucessão e programas de treinamento direcionados.

Lembre-se: A grade de 9 caixas é uma ferramenta dinâmica. Revise-a e atualize-a regularmente à medida que o desempenho dos funcionários melhora, as habilidades se desenvolvem e as metas organizacionais evoluem. Isso garante que a grade permaneça relevante e continue a informar práticas de gerenciamento de talentos eficazes e centradas nas pessoas. A ideia é ajudar seus colegas de trabalho a atingir seu potencial e melhorar continuamente, portanto, trate a grade como um documento vivo.

Como a psicologia industrial e organizacional influencia a criação de uma grade de 9 caixas

A psicologia industrial e organizacional (E/S) é uma informação importante para uma grade de 9 caixas eficaz. O aproveitamento de seus princípios ajuda a identificar futuros funcionários de alto desempenho e a encontrar joias ocultas em sua força de trabalho.

Veja como:

Avaliação de desempenho

A psicologia de E/S ajuda a projetar métodos de avaliação de desempenho que vão além das "intuições". Ela se concentra na definição de metas claras e objetivas para cada função usar ferramentas de avaliação de negócios para que você avalie os funcionários com base nos mesmos critérios e pratique a gestão e o desenvolvimento de talentos de forma transparente.

**A psicologia de E/S também incorpora o feedback de 360 graus, que considera a opinião de colegas de trabalho, subordinados e supervisores, fornecendo a você uma visão completa do desempenho de um funcionário

Por exemplo, para uma função de gerente de marketing, a psicologia de E/S pode sugerir metas como "aumentar o tráfego do site em 20% sem aumentar o tamanho da equipe" e "lançar com sucesso duas novas campanhas de marketing dentro do orçamento" Isso garante que todos estejam na mesma página sobre o que é "alto desempenho" nessa função específica.

Detectar joias ocultas

Além de analisar o desempenho atual, a psicologia de E/S ajuda a identificar traços que indicam o potencial futuro.

**Ela considera fatores como a capacidade do funcionário de aprender coisas novas (agilidade de aprendizado) ou seu carisma e influência sobre os outros (qualidades de liderança)

Isso ajuda a identificar os funcionários que atendem às expectativas de forma consistente (um desempenho sólido) e têm habilidade para compreender conceitos complexos rapidamente e inspirar suas equipes.

Resumindo, a influência da psicologia de E/S em sua grade de 9 caixas ajuda a identificar funcionários de alto potencial e a investir em seu desenvolvimento para futuras funções de liderança.

Dica profissional: Para o desenvolvimento de longo prazo, considere incorporar mapas de carreira para seus funcionários. Muitas pessoas se sentem perdidas ou inseguras quanto aos próximos passos em suas jornadas profissionais, e um mapa de carreira pode ser uma ferramenta poderosa para combater essa incerteza.

Modelo Excel para criar uma grade de 9 caixas

O Excel está prontamente disponível em dispositivos e, portanto, é a melhor opção entre os profissionais de RH e as empresas que desejam criar uma grade de 9 caixas.

Benefícios de um modelo do Excel:

Eficiência: Um modelo do Excel economiza tempo e esforço em comparação com a criação manual. Layouts predefinidos com menus suspensos e fórmulas podem automatizar cálculos e organização de dados

Um modelo do Excel economiza tempo e esforço em comparação com a criação manual. Layouts predefinidos com menus suspensos e fórmulas podem automatizar cálculos e organização de dados Análise de dados: As funções integradas do Excel permitem que você analise seu pool de talentos com eficiência. Você pode classificar e filtrar dados com base em vários critérios, identificar tendências e calcular métricas como a porcentagem de funcionários em cada caixa

As funções integradas do Excel permitem que você analise seu pool de talentos com eficiência. Você pode classificar e filtrar dados com base em vários critérios, identificar tendências e calcular métricas como a porcentagem de funcionários em cada caixa Colaboração: Os modelos do Excel facilitam a colaboração entre profissionais de RH e gerentes. Você pode compartilhar a planilha, permitindo que todos acessem e atualizem os dados conforme necessário Modelo do Excel da grade de 9 caixas de Deel oferece uma abordagem abrangente para avaliar o desempenho e o potencial dos funcionários.

Ele tem avaliações avançadas, escalas de classificação detalhadas, compilação automatizada de resultados e muitas orientações e conselhos para um melhor planejamento de sucessão.

Via: Deel

Lembre-se: Mantenha a confidencialidade dos dados anonimizando os nomes dos funcionários ao compartilhar a grade com um público mais amplo

Com os modelos do Excel, você pode criar uma grade de 9 caixas dinâmica e informativa, que lhe permite tomar decisões baseadas em dados e otimizar suas práticas de gerenciamento de talentos.

Como alternativa, você pode usar um software de gerenciamento de habilidades para armazenar, desenvolver e rastrear com eficiência as habilidades de um funcionário ao longo do tempo.

Como implementar a grade de 9 caixas no gerenciamento de talentos?

Veja como implementar uma grade de 9 caixas em sua estratégia de gerenciamento de talentos:

Onboarding

Ao implementar a grade de 9 caixas em seu processo de integração, você pode criar um pool de talentos de alta qualidade para sua organização. Ela também ajuda os novos funcionários a entender os critérios pelos quais serão avaliados e as etapas que precisam seguir para progredir.

Além disso, **essas 9 caixas identificam os pontos fortes e o potencial de cada candidato desde o início, auxiliando em programas de treinamento e orientação direcionados. E quando chegar a hora do planejamento de sucessão, sua organização terá um grupo personalizado de candidatos de alta qualidade General Electric a General Electric, Inc. (GE) tem empregado historicamente o 9-Box Grid para identificar e desenvolver funcionários de alto potencial, auxiliando nas decisões de planejamento de sucessão. Esse método permite que a GE mantenha um canal de talentos prontos para funções críticas dentro da organização.

Mentoria

Use uma grade de 9 caixas para combinar funcionários de alto desempenho (com fortes qualidades de liderança) com aqueles que possuem alto potencial. Fazer isso pode ajudar a criar um relacionamento mutuamente benéfico e gratificante entre os funcionários.

Por exemplo, uma empresa de consultoria global pode usar a grade de 9 caixas para lançar um programa que conecte parceiros experientes (alto desempenho, forte liderança) com associados de alto potencial. Esse programa ajudará a nutrir futuros líderes e promoverá a comunidade e a transferência de conhecimento dentro da organização.

Desenvolvimento de liderança

A abordagem da grade de 9 caixas ajuda a identificar futuros líderes. Os funcionários na caixa superior direita (alto desempenho, alto potencial) demonstram o potencial e a capacidade de assumir funções de liderança.

Você pode prepará-los para futuras posições de liderança investindo em seu desenvolvimento por meio de programas de treinamento de liderança e exposição estratégica à gerência sênior.

Por exemplo, você pode aproveitar a grade de 9 caixas para identificar um gerente de produção com um histórico consistente de superação de metas (alto desempenho) e uma inclinação natural para aprender novas habilidades (alto potencial). Inscreva-o em um programa de desenvolvimento de liderança e equipe-o com as habilidades necessárias para fazer a transição para uma função de gerência sênior nos próximos anos.

Retenção de funcionários

A grade de 9 caixas desempenha um papel crucial na retenção de funcionários. Ao identificar os funcionários de alto desempenho em toda a grade, você pode adaptar as estratégias de retenção para atender às suas necessidades e aspirações.

Isso pode envolver o fornecimento de oportunidades de avanço na carreira, a oferta de pacotes de remuneração competitivos ou o estabelecimento de reconhecimento e valorização. PricewaterhouseCoopers (PwC) usa uma grade de talentos de 9 caixas para o gerenciamento de talentos. Com base na forma como os funcionários são marcados na matriz de talentos, a PwC desenvolve estratégias para que os funcionários de cada grupo sejam tratados de uma maneira específica.

Como introduzir o 9 Box Grid em uma organização?

Aqui está um roteiro para garantir a adoção e a implementação tranquilas desse modelo em sua empresa:

1. Comunicação

Seja transparente: Explique claramente a finalidade e os benefícios da grade de 9 caixas à sua equipe de RH, aos gerentes e aos funcionários. Enquadre-a como uma ferramenta de desenvolvimento, não de avaliação, criando um sentimento positivo e colaborativo em relação a ela

Explique claramente a finalidade e os benefícios da grade de 9 caixas à sua equipe de RH, aos gerentes e aos funcionários. Enquadre-a como uma ferramenta de desenvolvimento, não de avaliação, criando um sentimento positivo e colaborativo em relação a ela Abra canais de comunicação: Incentive perguntas e preocupações de gerentes e funcionários. Aborde-as com transparência e use esse feedback para refinar sua abordagem de implementação

2. Desenvolvimento colaborativo

Envolva as principais partes interessadas: Reúna opiniões de profissionais de RH, gerentes e até mesmo de representantes dos funcionários. Isso garante que a grade se alinhe às suas necessidades organizacionais e às metas de gerenciamento de talentos

Reúna opiniões de profissionais de RH, gerentes e até mesmo de representantes dos funcionários. Isso garante que a grade se alinhe às suas necessidades organizacionais e às metas de gerenciamento de talentos Defina critérios claros: Estabeleça definições claras e mensuráveis para os níveis de desempenho (alto, médio, baixo) e indicadores potenciais (agilidade de aprendizado, qualidades de liderança etc.). A consistência é fundamental para o posicionamento preciso dentro da grade

3. Abordagem de cima para baixo

Treine e capacite os gerentes: Equipe-os com uma compreensão completa da grade de 9 caixas e sua aplicação. Treine-os para usar a grade em discussões sobre desempenho, planejamento de desenvolvimento e identificação de talentos

Equipe-os com uma compreensão completa da grade de 9 caixas e sua aplicação. Treine-os para usar a grade em discussões sobre desempenho, planejamento de desenvolvimento e identificação de talentos A adesão da gerência é crucial: Os executivos de nível C precisam defender o uso da grade 9-box e integrá-la às suas práticas de gerenciamento. Sua participação ativa e seu apoio preparam o caminho para uma implementação bem-sucedida

4. A tecnologia como aliada

Embora os modelos do Excel sejam um bom ponto de partida, considere o uso de uma ferramenta de gerenciamento de desempenho e RH, como o ClickUp, para melhorar sua experiência com a grade de 9 caixas.

O ClickUp é um poderoso software de gerenciamento de talentos que o ajuda a implementar uma grade de 9 caixas de forma eficaz.

Status personalizáveis: Defina status personalizados emLista do ClickUp que refletem seus níveis de desempenho (alto, médio, baixo) e categorias potenciais (alto, médio, baixo)

Defina status personalizados emLista do ClickUp que refletem seus níveis de desempenho (alto, médio, baixo) e categorias potenciais (alto, médio, baixo) Dependências e subtarefas: Use o recurso de dependência do ClickUp para vincular planos de desenvolvimento individuais (subtarefas) a perfis de funcionários dentro da grade de 9 caixas (tarefas principais). Isso facilita a criação de roteiros de desenvolvimento direcionados com base no posicionamento de cada funcionário na grade

Use o recurso de dependência do ClickUp para vincular planos de desenvolvimento individuais (subtarefas) a perfis de funcionários dentro da grade de 9 caixas (tarefas principais). Isso facilita a criação de roteiros de desenvolvimento direcionados com base no posicionamento de cada funcionário na grade Painéis e relatórios:Dashboards do ClickUp permitem que você visualize os dados do seu pool de talentos de forma eficaz. Eles permitem que você obtenha insights sobre a distribuição de funcionários na grade, identifique tendências e acompanhe o progresso ao longo do tempo.

Benefícios e limitações do uso de uma grade de 9 caixas

A grade de 9 caixas é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento de talentos, mas, como qualquer ferramenta, ela tem seus pontos fortes e fracos. Aqui está uma análise mais detalhada dos benefícios que ela oferece e das limitações a serem consideradas:

Benefícios da grade de 9 caixas

Aumento da motivação: Ao identificar e reconhecer os funcionários com alto potencial, você cria oportunidades de desenvolvimento e planos de carreira, o que pode motivá-los a contribuir de forma mais eficaz

Ao identificar e reconhecer os funcionários com alto potencial, você cria oportunidades de desenvolvimento e planos de carreira, o que pode motivá-los a contribuir de forma mais eficaz Treinamento e desenvolvimento direcionados: A grade permite que você execute programas de treinamento personalizados e oportunidades de desenvolvimento para preencher lacunas de habilidades e liberar todo o potencial

A grade permite que você execute programas de treinamento personalizados e oportunidades de desenvolvimento para preencher lacunas de habilidades e liberar todo o potencial Recrutamento estratégico e planejamento de sucessão: A grade de 9 caixas ajuda a identificar as lacunas de talentos em sua organização. Ela oferece suporte ao planejamento de sucessão, direcionando seus esforços de recrutamento para atrair candidatos com as habilidades e o potencial específicos que faltam à sua organização

Limitações da grade de 9 caixas (e como superá-las)

Subjetividade: A dependência da grade de 9 caixas em avaliações gerenciais subjetivas pode levar a inconsistências na colocação de funcionários. Vieses pessoais, padrões de desempenho variados e percepções diferentes de potencial podem distorcer os resultados

Solução:_ Implementar um sistema de feedback de 360 graus para reunir várias perspectivas sobre o desempenho e o potencial do funcionário. Introduzir métricas de desempenho padronizadas e critérios de avaliação de potencial orientados por dados. Realizar sessões regulares de calibração e análise de talentos entre os gerentes para alinhar as percepções e reduzir o viés.

A dependência da grade de 9 caixas em avaliações gerenciais subjetivas pode levar a inconsistências na colocação de funcionários. Vieses pessoais, padrões de desempenho variados e percepções diferentes de potencial podem distorcer os resultados Implementar um sistema de feedback de 360 graus para reunir várias perspectivas sobre o desempenho e o potencial do funcionário. Introduzir métricas de desempenho padronizadas e critérios de avaliação de potencial orientados por dados. Realizar sessões regulares de calibração e análise de talentos entre os gerentes para alinhar as percepções e reduzir o viés. Simplificação excessiva: A estrutura simplista da grade de 9 caixas não capta toda a complexidade dos perfis dos funcionários. Ela ignora os pontos fortes, os pontos fracos e as aspirações de carreira exclusivos. O excesso de confiança na grade pode levar a um foco restrito no gerenciamento de talentos

**Combine a grade de 9 caixas com outras ferramentas de avaliação de talentos, como avaliações de personalidade, matrizes de habilidades e pesquisas de aspirações de carreira, para criar um perfil abrangente do funcionário. Considere o uso de estruturas de competência para identificar habilidades e comportamentos específicos necessários para o sucesso.

A estrutura simplista da grade de 9 caixas não capta toda a complexidade dos perfis dos funcionários. Ela ignora os pontos fortes, os pontos fracos e as aspirações de carreira exclusivos. O excesso de confiança na grade pode levar a um foco restrito no gerenciamento de talentos **Combine a grade de 9 caixas com outras ferramentas de avaliação de talentos, como avaliações de personalidade, matrizes de habilidades e pesquisas de aspirações de carreira, para criar um perfil abrangente do funcionário. Considere o uso de estruturas de competência para identificar habilidades e comportamentos específicos necessários para o sucesso. Foco na colocação, não no desenvolvimento: A grade de 9 caixas pode se tornar uma ferramenta estática que enfatiza a colocação em uma determinada caixa em vez do crescimento. Isso pode sufocar o desenvolvimento do funcionário e limitar a agilidade organizacional

Solução:_ Use-a como ponto de partida para criar planos de desenvolvimento individualizados. Integre a grade de 9 caixas em uma estrutura mais ampla de desenvolvimento de talentos e enfatize sua função de informar os planos de carreira em vez de simplesmente categorizar os funcionários.

Explorando alternativas para a grade de 9 caixas

A grade de 9 caixas oferece uma estrutura valiosa para avaliar o desempenho dos funcionários, mas não é a única opção para avaliar o desempenho dos funcionários. Aqui está uma comparação com algumas alternativas:

Sistemas de gerenciamento de desempenho (PMS)

Esses sistemas oferecem uma abordagem estruturada para o plano de melhoria de desempenho, incorporando a definição de metas, mecanismos de feedback e planos de desenvolvimento. Um PMS oferece mais detalhes do que a grade de 9 caixas, mas também tem uma curva de aprendizado acentuada para ser administrado.

Matrizes baseadas em habilidades

Concentram-se na identificação de habilidades e competências específicas necessárias para as funções organizacionais. Elas podem ser valiosas para criar estratégias de desenvolvimento de talentos e planejamento da força de trabalho

Modelos de planejamento de sucessão

Esses modelos identificam funcionários com alto potencial para ocupar futuros cargos de liderança sênior. Embora a grade de 9 caixas possa contribuir para o planejamento de sucessão, os modelos dedicados podem se aprofundar na avaliação das qualidades de liderança e das necessidades de desenvolvimento.

Recursos Humanos do ClickUp Recursos Humanos do ClickUp da ClickUp oferecem um software robusto de gerenciamento de desempenho e RH que o ajuda a implementar uma abordagem nova, eficaz e holística para o gerenciamento de talentos.

Use a visualização de tabela no ClickUp's Human Resources para visualizar suas tarefas em um formato de tabela

Aqui estão alguns recursos que os profissionais de RH adoram:

Definição e controle de metas Metas do ClickUp ajudam você a rastrear ciclos de sprint, OKRs, scorecards semanais de funcionários e muito mais para medir o desempenho dos funcionários ao longo do tempo.

Embora as metas de terceiros aplicativos de rastreamento de metas além de ajudá-lo a definir metas SMART para seus funcionários, a interface completa e os recursos de relatório do ClickUp permitem uma comunicação clara e um monitoramento fácil das metas individuais e da equipe.

Recrutamento e integração

Uso ClickUp para contratação e recrutamento processos. Rastreie e centralize facilmente todos os pedidos de emprego recebidos. Avalie os candidatos por meio de scorecards ou critérios de avaliação personalizados.

Agilize o agendamento de entrevistas e os processos de integração por meio de Gráficos de Gantt do ClickUp e Visualização do calendário do ClickUp .

Leia mais: Saiba como o Pigment aumenta a eficiência da integração ao 88% com o ClickUp enquanto reduz o tempo de ciclo e melhora a colaboração.

Desenvolvimento profissional

O ClickUp facilita o desenvolvimento profissional, permitindo que você atribua materiais de treinamento, acompanhe o progresso do aprendizado e gerencie planos de desenvolvimento para sua equipe dentro da plataforma.

Reflexão de 360 graus

Facilite uma cultura de feedback de 360 graus usando o ClickUp. Reúna informações abrangentes de colegas, gerentes e até mesmo de subordinados diretos para fornecer aos funcionários uma visão completa de seus pontos fortes e áreas de melhoria.

Aqui estão alguns exemplos modelos de avaliação de desempenho que o ajudarão a obter um feedback melhor:

Modelo de avaliação de desempenho da ClickUp

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp foi criado para ajudá-lo a avaliar o desempenho dos funcionários e gerenciar as avaliações.

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp oferece recursos como status personalizados para acompanhar o progresso da avaliação, campos personalizados para organização e exibições personalizáveis para um gerenciamento eficiente da avaliação.

Ferramentas de gerenciamento de projetos, como reações a comentários e automação, garantem uma experiência tranquila e eficiente para todos os envolvidos. Elas também garantem o acompanhamento pós-revisão com tarefas recorrentes.

Esse modelo permite que os profissionais de RH mantenham avaliações de desempenho consistentes e justas e é uma ótima alternativa a outros modelos de avaliação de desempenho software de avaliação de desempenho ferramentas do mercado.

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

O modelo de avaliações de desempenho do ClickUp ajuda você a definir metas claras e acompanhar o progresso em um só lugar

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp tem seções que podem ser personalizadas para que se alinhem às necessidades específicas da sua organização. Por exemplo, é possível adicionar seções para habilidades específicas, competências ou projetos relevantes para o seu setor.

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp está pronto para ser usado, permitindo que você comece imediatamente com um processo de implementação simples e fácil. Além disso, ele é rico em recursos e repleto de elementos essenciais para avaliações de desempenho completas e eficazes.

O modelo permite que você alterne entre as exibições em formato de quadro e de lista, de acordo com sua preferência. Ele vem com status predefinidos - Aberto e Concluído - para simplificar o controle de tarefas.

Além disso, o modelo apresenta campos personalizados, como Trimestre, Departamento, Progresso, Gerente, Solicitante, Categoria da solicitação e Região, fornecendo uma estrutura abrangente para avaliações de desempenho detalhadas e organizadas.

Modelo de avaliação de desempenho trimestral da ClickUp

O modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar as avaliações de desempenho da sua equipe.

Modelo de avaliação trimestral de desempenho do ClickUp simplifica o processo de revisão, permitindo que você acompanhe as metas, forneça feedback estruturado e monitore o progresso com dados em tempo real.

Os gerentes podem fornecer feedback construtivo de forma organizada e apoiada por dados em tempo real que facilitam o aprendizado contínuo de todos. Esse modelo prepara a sua equipe para o sucesso - desde a definição de expectativas claras até o monitoramento dos principais indicadores de desempenho (KPIs).

Este é um ótimo modelo para ajudar você a estabelecer metas para avaliações por meio de análises de desempenho .

**Benefícios de usar o ClickUp para gerenciamento de talentos

Hub centralizado: Gerencie todas as suas atividades de gerenciamento de talentos em uma única plataforma, eliminando silos de dados e simplificando os fluxos de trabalho

Gerencie todas as suas atividades de gerenciamento de talentos em uma única plataforma, eliminando silos de dados e simplificando os fluxos de trabalho Decisões aprimoradas baseadas em dados: As ferramentas de relatório e análise do ClickUp fornecem informações valiosas sobre seu pool de talentos, permitindo que você tome decisões informadas sobre sua força de trabalho

As ferramentas de relatório e análise do ClickUp fornecem informações valiosas sobre seu pool de talentos, permitindo que você tome decisões informadas sobre sua força de trabalho Colaboração aprimorada: O ClickUp aprimora a colaboração entre profissionais de RH, gerentes e funcionários, garantindo que todos estejam na mesma página em relação às metas de gerenciamento de talentos

Com o conjunto abrangente de recursos do ClickUp, você pode ir além das limitações da grade de 9 caixas e criar uma estratégia dinâmica e holística de gerenciamento de talentos para sua organização.

O ClickUp também permite que você atraia, desenvolva e reter os melhores talentos e criar uma força de trabalho forte para o sucesso a longo prazo.

Desbloqueando o potencial* e impulsionando o desempenho com o ClickUp

A grade de 9 caixas oferece um ponto de partida valioso para o gerenciamento de talentos, mas é apenas uma peça do quebra-cabeça. Ao compreender seus benefícios, limitações e alternativas, você poderá aproveitá-la de forma eficaz em sua estratégia mais ampla de gerenciamento de talentos.

O ClickUp, com seus recursos avançados e interface intuitiva, pode revolucionar suas práticas de gerenciamento de talentos.

Desde a definição de metas SMART e o acompanhamento do progresso do desempenho até a facilitação de feedback significativo e o gerenciamento de planos de desenvolvimento, o ClickUp permite que você obtenha o máximo de seus esforços de gerenciamento de talentos.

Pronto para liberar todo o potencial de seu pessoal? Registre-se em sua conta gratuita hoje!