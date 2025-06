20 melhores perguntas a fazer em entrevistas de saída

A rotatividade de funcionários nunca é uma boa notícia. Além do impacto negativo nos seus negócios, a enorme quantidade de tempo e esforço que o seu departamento de RH e você gastam no recrutamento de novos funcionários, no treinamento e na melhoria do tempo de produtividade deles representa uma perda significativa.

Embora alguma rotatividade seja normal, taxas elevadas podem indicar um problema mais profundo. Uma boa maneira de abordar o "porquê" por trás do aumento das demissões é realizar entrevistas de saída eficazes.

As entrevistas de saída são uma ferramenta valiosa para entender os verdadeiros motivos pelos quais um funcionário decidiu sair. Muitas vezes, as entrevistas de saída também proporcionam uma análise "sem filtros" da cultura da sua empresa, quaisquer problemas ocultos e uma perspectiva única da experiência do funcionário.

No entanto, elas são frequentemente subutilizadas e algumas organizações ignoram completamente as entrevistas de saída.

Para implementar um processo eficaz de entrevista de saída, leia a seguir as 20 melhores perguntas para entrevistas de saída e as melhores práticas para organizar essas entrevistas.

O que é uma entrevista de saída?

Uma entrevista de saída é uma reunião formal que geralmente ocorre entre o gerente de RH ou representante de RH de uma organização e um funcionário que se demitiu. As perguntas da entrevista têm como objetivo entender por que o funcionário saiu, sua experiência com a organização e qualquer feedback que ele tenha para melhorar a cultura ou o ambiente de trabalho.

As entrevistas de saída geralmente são agendadas logo após o funcionário enviar sua carta de demissão oficial, mas podem ser realizadas a qualquer momento durante o período de aviso prévio. As entrevistas de saída são uma parte importante de uma prática saudável de gestão de RH.

Leia mais: 10 softwares de gestão de talentos para equipes de RH em 2024

Por que as entrevistas de saída são importantes?

As entrevistas de saída são uma parte essencial do processo de desligamento de funcionários por vários motivos:

Informações sobre a experiência do funcionário : descubra os verdadeiros motivos da saída de um funcionário, especialmente se ele relutou em revelá-los durante o período em que trabalhou na empresa

Identifique padrões: Coletar feedback detalhado de vários funcionários que estão saindo da empresa pode ajudar a organização a identificar padrões ou problemas que podem estar afetando negativamente a empresa

Aumente a retenção: As informações obtidas nas entrevistas de saída podem ajudar os líderes a entender como melhorar os processos, o ambiente de trabalho, a cultura da equipe e as práticas de gestão, entre outras coisas, para aumentar o moral e a retenção dos funcionários

Quando você ignora as entrevistas de saída ou as realiza de forma apressada, perde a oportunidade de obter feedback importante que poderia revelar problemas ocultos. Se esses problemas persistirem e não forem resolvidos, você corre o risco de perder funcionários mais qualificados.

É importante conduzir entrevistas de saída com paciência, mente aberta e empatia. As experiências de trabalho de cada pessoa em uma empresa são diferentes, e um funcionário que está saindo nem sempre tem coisas positivas a dizer sobre sua organização ou mesmo sobre você.

Você também precisa estar preparado para que os funcionários que estão saindo sejam reservados e se recusem a dar respostas claras. De qualquer forma, ouça com calma e lembre-se de que o objetivo aqui é entender e incentivar respostas sinceras, não defender ou investigar a ponto de deixar o entrevistado desconfortável.

Leia mais: 10 modelos de entrevista: perguntas e guias para gerentes de contratação

20 perguntas a fazer aos funcionários em entrevistas de saída

Agora que abordamos o básico, aqui está uma lista de perguntas para entrevistas de saída que você pode fazer aos funcionários que estão saindo para entender os fatores por trás da decisão deles de deixar sua organização. Trate a lista abaixo como um modelo que você pode personalizar com base na função, no desempenho e nas conversas anteriores do funcionário.

Motivos para sair

Qual foi o principal motivo que o levou a se demitir? Foi uma oportunidade melhor, estagnação na carreira, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, etc.? Houve algum incidente específico que influenciou sua decisão de sair? Você pode descrevê-lo? Você achou alguma política ou prática da empresa problemática de alguma forma?

Satisfação no trabalho

Quais aspectos do seu trabalho você achou mais gratificantes e satisfatórios? Quais aspectos do seu trabalho você menos gostava?

Relações com gerentes e colegas de trabalho

Descreva seu relacionamento geral com seus colegas de trabalho. Você pode dar exemplos de experiências positivas/negativas? Descreva sua relação com seu gerente imediato. Você pode dar exemplos de experiências positivas/negativas? Você conseguiu colaborar e trabalhar sem esforço com seus colegas?

Cultura da empresa

Descreva sua opinião sobre a cultura da empresa e os benefícios oferecidos aos funcionários Como a missão e os valores da empresa impactaram sua vida profissional? A cultura da empresa influenciou sua decisão de sair? Você conseguiu equilibrar sua vida pessoal com suas responsabilidades profissionais de maneira saudável?

Integração e treinamento de funcionários

Você achou o processo de integração completo e bem organizado? Você achou que o treinamento inicial que recebeu foi eficaz na preparação para suas responsabilidades no trabalho? Quanto tempo levou para se integrar na empresa com a ajuda do representante de RH e dos membros da sua equipe? Foi um processo tranquilo?

Remuneração e benefícios

Qual foi o seu nível de satisfação com o seu pacote de remuneração? Você estava satisfeito com a frequência dos aumentos salariais?

Oportunidades de crescimento e desenvolvimento

Você teve oportunidades de desenvolvimento profissional e de habilidades durante o seu tempo na empresa? Como você avalia os programas de desenvolvimento de habilidades da empresa? Você recebeu diretrizes claras e um plano para alcançar seus objetivos de desenvolvimento profissional?

Você também pode pedir sugestões ou ideias de melhorias ao funcionário no final da entrevista de saída. Às vezes, os funcionários podem compartilhar ideias originais e bem pensadas que você pode implementar no futuro.

Estas perguntas para entrevistas de saída foram elaboradas para ajudá-lo a obter feedback detalhado sobre a experiência do funcionário com a organização e se os esforços da sua empresa para criar um local de trabalho feliz, saudável e produtivo são eficazes.

Perguntas sobre a cultura da empresa e as relações com os funcionários atuais, colegas e gerentes, em particular, podem ajudá-lo a destacar questões subjacentes relacionadas à dinâmica do local de trabalho, práticas de gestão e coesão da equipe.

Dica profissional💡 : Aproveite o assistente de IA integrado do ClickUp, ClickUp Brain , como seu parceiro de brainstorming para gerar perguntas para entrevistas de saída usando prompts simples. Isso economiza seu tempo e ajuda a construir um repositório abrangente de perguntas para um processo completo de entrevistas de saída.

Crie uma lista abrangente de perguntas para entrevistas de saída para avaliar a experiência dos funcionários com a sua organização usando o ClickUp Brain, um assistente de redação com IA

Como conduzir uma entrevista de saída bem-sucedida

Um relatório de pesquisa da Aberdeen indica que apenas cerca de 29% das empresas possuem uma estratégia estruturada de desligamento de funcionários.

Ao omitir a entrevista de saída, uma grande porcentagem das organizações está perdendo oportunidades valiosas de entender as percepções dos funcionários e obter insights sobre a dinâmica da equipe e os estilos de liderança.

Uma estratégia eficaz de desligamento inclui um processo de entrevista de saída bem estruturado. Aqui estão algumas diretrizes:

1. Escolha o formato certo para a entrevista

Decida qual formato você quer usar para as entrevistas de saída. Mantenha-o flexível, confortável e acessível aos funcionários. Você pode escolher entre vários formatos de entrevista, dependendo da melhor maneira de incentivar os funcionários a fornecer feedback imparcial.

Entrevistas presenciais : uma excelente maneira de conduzir discussões aprofundadas, essas entrevistas permitem que você perceba sinais mais sutis da linguagem corporal e expressões faciais. Você também pode obter respostas rápidas para perguntas complementares

Entrevistas por telefone: Neste formato flexível, os funcionários que estão saindo participam da entrevista em um ambiente confortável de sua escolha, o que pode incentivá-los a ser mais honestos com seus comentários

Reuniões por vídeo : as videochamadas combinam os benefícios da comunicação presencial e remota

Pesquisas online: Essa é uma maneira eficiente de obter feedback e pode ser enviada a muitos funcionários. O anonimato pode incentivar respostas mais honestas, mas as desvantagens são a falta de detalhes e a possibilidade de muitos ex-funcionários ignorarem a pesquisa

Dica profissional💡: Use a entrevista de saída do ClickUp para coletar feedback dos funcionários.

Baixe este modelo Modelo de entrevista de saída da ClickUp

2. Escolha o momento certo

Quer coletar feedback construtivo dos funcionários? É melhor não agendar entrevistas de saída logo após eles entregarem suas demissões ou muito perto do último dia de trabalho.

Os funcionários ainda estão processando suas decisões e lidando com emoções complexas logo após se demitirem. Agendar a entrevista de saída no último dia de trabalho pode fazer com que eles se sintam pressionados a dar um feedback construtivo e honesto.

De acordo com a Havard Business Review, o melhor momento para agendar entrevistas de saída é na metade do período entre a data da demissão e o último dia de trabalho do funcionário. Nesse momento, os funcionários já processaram sua decisão de sair e ainda estão cumprindo o período de aviso prévio.

3. Prepare o conjunto certo de perguntas

Prepare perguntas significativas para fazer durante a entrevista. Decida como você vai estruturá-las sem soar intrusivo ou inadequado.

Use a lista acima e acrescente informações contextuais com base na função do funcionário, na descrição do cargo, no desempenho e em feedbacks anteriores para realizar uma entrevista de saída significativa.

No entanto, há perguntas que você deve evitar. Aqui estão alguns exemplos do que não perguntar durante uma entrevista de saída:

O que não perguntar Por quê O que perguntar em vez disso Você está saindo por motivos pessoais? É intrusiva e oferece menos espaço para o funcionário dar uma resposta confortável Existe algum motivo específico que influenciou sua decisão de sair? Algo relacionado ao local de trabalho ou outro motivo? A carga de trabalho era excessiva para você? Sugere que o funcionário pode estar saindo devido à incompetência Como você achou a carga de trabalho e como ela poderia ser melhorada? Qual foi o salário que a nova empresa lhe ofereceu? Esta pergunta é irrelevante e intrusiva Seu pacote de remuneração era competitivo em relação aos padrões do setor?

Dica profissional💡: Use modelos de entrevista de saída para criar perguntas bem estruturadas e significativas e promover uma conversa honesta, oferecendo insights para aqueles que decidirem permanecer.

4. Crie um fluxo de trabalho para suas entrevistas de saída

A implementação de um processo de entrevista de saída permite que os gerentes de RH simplifiquem o processo de desligamento dos funcionários e coletem dados de forma sistemática.

Basta usar o ClickUp Tasks para criar uma lista para cada etapa do processo de entrevista de saída. As etapas na tarefa podem incluir "Preparação", "Agendamento" e "Criar banco de perguntas", entre outras. Em cada lista, crie subtarefas para representar as tarefas a serem realizadas em cada etapa. Atribua essas tarefas, juntamente com as datas de vencimento, aos respectivos membros da equipe de RH.

Use as tarefas do ClickUp para organizar suas tarefas de entrevista de saída em diferentes categorias e garantir que nada seja esquecido

Dica profissional 💡: Criar um processo de entrevista de saída para cada candidato pode ser difícil. Use o Modelo de processo de entrevista do ClickUp para organizar tarefas, definir cronogramas e acompanhar as diferentes etapas do processo de entrevista de saída. Os benefícios de usar este modelo para entrevistas de saída e entrevistas de permanência são: Proporciona estrutura e consistência ao processo de entrevista

Garantia de que todos os candidatos tenham a mesma experiência

Ajuda a projetar, testar e otimizar a experiência com as perguntas certas para entrevistas de saída

Baixe este modelo Crie um processo padronizado de entrevista de saída com o modelo de processo de entrevista da ClickUp

5. Use um software de RH para otimizar o processo de saída de funcionários

Use o ClickUp HR, uma ferramenta de produtividade completa para gerenciar os diferentes aspectos do seu processo de saída.

Por exemplo, crie um processo detalhado para coletar feedback dos funcionários, analisar respostas e implementar planos de ação com o ClickUp Docs.

Convide os membros da sua equipe a dar sugestões e trabalhar em conjunto no Docs para criar um guia de processo completo.

Trabalhe em colaboração com os membros da equipe de RH para criar um repositório centralizado para registrar informações essenciais da entrevista de saída com o ClickUp Docs

Liste tudo o que um funcionário que está saindo precisa fazer para concluir seu processo de saída com a Lista de Tarefas do ClickUp.

Atribua-a aos funcionários que apresentaram a sua demissão para que possam assinalar cada item à medida que o concluem. Desta forma, pode acompanhar e garantir que todas as formalidades de saída são concluídas.

Use as listas de tarefas do ClickUp para acompanhar todas as atividades e formalidades a serem concluídas durante a saída do funcionário

6. Analise o feedback

Após a entrevista de saída, analise as respostas dos funcionários e extraia insights. Isso aprofundará sua compreensão sobre o que faz sua organização funcionar. Além disso, também sinaliza aos funcionários que suas opiniões são importantes.

Se bem feitas, você obterá insights sobre:

O que funciona e o que não funciona dentro da organização

Desafios e oportunidades ocultos

Como está o cenário competitivo? Para quais empresas você tem mais chances de perder funcionários?

Uma entrevista de saída bem-sucedida ajuda você a encerrar a relação de trabalho com uma nota positiva. Uma ótima entrevista de saída também pode transformar funcionários que estão saindo em defensores da empresa.

O ClickUp Brain pode analisar o feedback dos funcionários e resumir em itens acionáveis. Os líderes organizacionais podem priorizar esses itens para resolver questões críticas no ambiente de trabalho e construir uma cultura melhor.

Colocando em prática as ideias da entrevista de saída

Na economia atual, baseada no compartilhamento de conhecimento, funcionários altamente qualificados e motivados impulsionam o sucesso organizacional. A função de gestão de recursos humanos e os líderes empresariais devem aprender por que esses funcionários tão procurados permanecem na empresa, por que saem e como a organização precisa mudar para se tornar mais atraente para eles. Uma entrevista bem planejada fornece feedback sobre essas três frentes.

1. Colete e organize o feedback

Consolide suas conclusões de várias entrevistas de saída em um único lugar. Use um formato padronizado para organizar e apresentar seus dados às partes interessadas.

Use o modelo de resultados de análise de dados do ClickUp para capturar e organizar dados de várias fontes. Ele oferece um formato consistente que facilita a apresentação visual dos dados e identifica tendências ou padrões.

O modelo de entrevista de saída garante a consistência dos dados, fornecendo um formato consistente para análise.

Baixe este modelo Organize os dados das entrevistas de saída e apresente-os de maneira visualmente atraente usando o modelo de resultados de análise de dados do ClickUp

2. Analise os dados

Classifique as respostas da entrevista de saída em temas. Estes incluem equilíbrio entre vida profissional e pessoal, questões relacionadas com remuneração/compensação, satisfação no trabalho, utilização de competências, ambiente de trabalho e muito mais.

É ainda melhor se você puder analisar as respostas e quantificar os dados sempre que possível para identificar padrões ou tendências recorrentes — por exemplo, a frequência com que uma determinada questão foi destacada.

Dica profissional💡: Use um software de gestão de funcionários com recursos avançados de relatórios e análises para coletar dados das entrevistas de saída. Procure um software com painéis interativos para apresentar métricas de sucesso e KPIs em diferentes formatos, para que as equipes de RH possam compreender rapidamente as informações essenciais.

3. Identifique as principais áreas problemáticas

Categorizar as questões pode ajudar você a priorizar áreas que precisam ser melhoradas com base no impacto delas na experiência e satisfação dos funcionários. As principais áreas problemáticas podem incluir ambientes de trabalho com alto nível de estresse, esgotamento, microgerenciamento e ambientes de trabalho tóxicos.

Dica profissional💡: Use um software de avaliação de desempenho para identificar temas comuns nas respostas dos funcionários. Isso pode ser uma fonte valiosa de informações para identificar áreas problemáticas.

4. Trabalhe com as partes interessadas para criar um plano de ação

Compartilhe as conclusões das entrevistas de saída com as principais partes interessadas para que elas conheçam os problemas profundos da organização. Se houver questões que normalmente passam despercebidas, trabalhe em conjunto para desenvolver um plano de ação abrangente para resolvê-las usando o ClickUp Docs.

Com a edição colaborativa ao vivo, sua equipe e as partes interessadas podem fazer alterações em tempo real, adicionar controle de versão e atribuir e resolver comentários na mesma página.

Com base nas conclusões das pesquisas de saída, crie exemplos de perguntas para entrevistas de saída, teste-as em um pequeno grupo e otimize o processo.

Identifique questões de alta e baixa prioridade e crie um plano estruturado para resolvê-las fase a fase. Defina funções, responsabilidades e prazos para cada ação.

Por exemplo, a equipe de recursos humanos e os gerentes de departamento podem formular um plano para lidar com reclamações sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, implementando políticas de trabalho flexíveis e alcançando uma taxa de adoção de 50% nos próximos três meses.

Leia mais: 11 modelos gratuitos de RH para melhorar os processos de RH em 2024

5. Defina metas e acompanhe o progresso

Use o ClickUp Goals para criar metas rastreáveis para cada item de ação. Você pode usar o formato de roll-up de progresso para visualizar as porcentagens de progresso de várias metas relacionadas. Por exemplo, metas na categoria de ambientes de alto estresse podem ser:

Objetivo 1: Reduzir os níveis de estresse dos funcionários em 25%

Objetivo 2: Implementar três metas de bem-estar até o final do próximo trimestre

Objetivo 3: Reduzir os casos de esgotamento em 30% até o início do próximo ano

Acompanhe seus objetivos até os KPIs mais essenciais e obtenha automaticamente visões detalhadas do seu progresso

6. Implemente ações, monitore e avalie

Implemente cada item do plano de ação de acordo com o cronograma. Verifique com as equipes responsáveis se elas têm recursos suficientes para concluir suas tarefas.

Monitore continuamente o progresso de cada mudança e avalie sua eficácia com feedback contínuo dos funcionários. Use as informações do feedback para fazer alterações no seu plano de ação e otimizar as perguntas certas para a entrevista de saída.

Dica profissional 💡: Integrar programas de gestão de sucessão à cultura do seu local de trabalho cria oportunidades para que funcionários de alto potencial assumam cargos de liderança sênior. Essas oportunidades de avanço ajudam os funcionários a visualizar um futuro impactante na organização, melhorando as taxas de retenção de funcionários.

Transforme suas entrevistas de saída em poderosos motores de mudança organizacional

As entrevistas de saída não são apenas uma conversa final entre os funcionários que estão saindo e a organização. Perguntas bem pensadas para entrevistas de saída podem ajudar você a construir um local de trabalho significativo e acolhedor para os funcionários atuais e futuros.

A melhor maneira de começar a elaborar um processo eficaz de entrevista de saída é usar ferramentas como o ClickUp, que ajudam a organizar, centralizar, gerenciar e otimizar todos os aspectos.

A plataforma oferece vários recursos para gerenciamento de tarefas, coleta de feedback e documentação. Com o ClickUp, você pode garantir que todos os processos sejam bem documentados e que você e sua equipe ajam com base no feedback dos funcionários.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e descubra como ele pode melhorar seu processo de entrevistas de saída.