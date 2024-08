Agile Velocity versus Capacity Planning: Qual é a diferença?

A velocidade se refere à rapidez do movimento, ou seja, à velocidade. Capacidade é a habilidade e a disponibilidade de recursos. Naturalmente, a capacidade tem um impacto profundo sobre a velocidade e vice-versa.

gerenciamento ágil de projetos

no gerenciamento ágil de projetos, esses dois conceitos desempenham um papel fundamental. Eles são usados como métricas que moldam a produtividade e a eficiência do

scrum ágil

equipes. Como resultado, a velocidade ágil e o planejamento de capacidade são informações essenciais para qualquer gerente de projeto que esteja navegando pelas demandas em evolução do desenvolvimento de software.

Neste artigo, exploramos como.

Entendendo a velocidade ágil

A velocidade ágil refere-se à quantidade de trabalho que uma equipe pode realizar em um sprint, que normalmente tem duas semanas de duração. Outra maneira de medi-la é o tempo que a equipe leva para concluir uma história de usuário em um sprint específico.

Como medir a velocidade?

A velocidade no Agile é calculada pela soma dos pontos de história de todas as histórias de usuário concluídas em um sprint. Por exemplo, se você concluir 10 histórias de usuários de 10 pontos cada em um sprint, a velocidade da sua equipe será de 100 pontos para esse sprint.

Você também pode calcular o número médio de pontos de história concluídos em várias iterações para servir como uma medida quantitativa da velocidade média da equipe.

Por que as equipes calculam a velocidade ágil?

Os gerentes de projeto em

equipes scrum

usam a velocidade ágil para:

Planejar o próximo sprint de forma eficaz

Prever os cronogramas do projeto e o ciclo de vida do produto

Alocar os recursos certos para cada projeto

Gerenciar as expectativas das partes interessadas

Acompanhar o progresso individual e da equipe em cada tarefa

Medir o aprimoramento das habilidades e capacidades

Quando a velocidade ágil é usada?

No início, o agile velocity é usado no planejamento do sprint. Essencialmente, usando a velocidade do trabalho e a quantidade de trabalho, os gerentes de projeto calculam o tempo que levará.

Quando o agile velocity não é aplicável?

A velocidade ágil é a soma de todos os pontos de história em um sprint ou uma média da velocidade em vários sprints. Isso faz algumas suposições, como a consistência dos esforços, a precisão da estimativa de pontos esportivos etc. Isso traz consigo algumas limitações.

**Inconsistente

técnicas de estimativa ágil

: A velocidade ágil depende da precisão e da consistência das estimativas de pontos de história. Se os membros da equipe estimarem o esforço de forma diferente, os cálculos de velocidade podem ser distorcidos, com grandes implicações a jusante.

Mudanças na composição da equipe: A velocidade média pode ser significativamente afetada por mudanças na composição da equipe. Os novos membros da equipe podem levar mais tempo para se atualizarem, tornando-a uma métrica menos confiável ao longo do tempo.

Qualidade negligenciada: Quando

equipes ágeis

se concentrarem muito em manter ou aumentar a velocidade, há o risco de a qualidade do trabalho diminuir. Isso pode levar a um aumento da dívida técnica, pois a pressão pela velocidade pode fazer com que as equipes cortem caminho ou ignorem as práticas recomendadas.

Explorando o planejamento ágil de capacidade

O planejamento de capacidade ágil refere-se à estimativa e à aquisição dos recursos necessários para concluir determinadas tarefas.

Como calcular a capacidade ágil?

A capacidade ágil é medida totalizando o número de horas que cada membro da equipe pode contribuir para as tarefas do sprint, ou seja, somar as horas de trabalho disponíveis para o sprint de duas semanas e deduzir qualquer licença, treinamento ou reuniões planejadas.

Por que as equipes realizam o planejamento de capacidade?

Os gerentes de projeto realizam o planejamento de capacidade para:

Garantir que os compromissos do projeto sejam realistas e alcançáveis

Alocar recursos de forma eficiente

Evitar o comprometimento excessivo

Gerenciar a distribuição da carga de trabalho

Compreendendo e

desenvolvimento de capacidade

e

equipe ágil

pode definir metas de sprint mais precisas, além de aumentar a produtividade e a qualidade da entrega do projeto.

Não sabe por onde começar? Use qualquer um destes

modelos de planejamento de capacidade

para orientá-lo.

Quando o planejamento de capacidade é usado?

O planejamento de capacidade é um processo seguido antes do início de um projeto. Ele é usado pelos gerentes de projeto para desenvolver a capacidade de entregar projetos que as equipes de vendas adquirem. É uma maneira de equilibrar a demanda e a oferta.

Quando o planejamento de capacidade é limitado?

Embora o planejamento de capacidade seja uma ótima estrutura para fazer cálculos para a entrega de projetos, ele não é isento de limitações. Algumas das limitações comuns incluem:

Medições estáticas em um ambiente dinâmico: O planejamento de capacidade geralmente é feito no início dos sprints e tende a pressupor um ambiente de trabalho estático. No entanto, os projetos ágeis são dinâmicos, com frequentes alterações de escopo e mudanças de prioridade. Isso pode tornar obsoletos os planos iniciais de capacidade.

Negligenciar as capacidades individuais e a complexidade das tarefas:

Planejamento ágil da capacidade

normalmente mede a capacidade em termos de tempo disponível, mas isso nem sempre leva em conta as diferentes capacidades de cada membro da equipe ou a complexidade de tarefas específicas.

Esse descuido pode levar a uma alocação incorreta de tarefas, em que alguns membros da equipe podem ficar sobrecarregados, enquanto outros são pouco desafiados, o que afeta o moral e a produtividade.

Embora intimamente relacionados, a velocidade e a capacidade ágeis são dois conceitos distintos. Aprender as principais diferenças entre os dois pode ser um grande impulso para o gerenciamento eficaz de projetos.

Velocidade ágil vs. capacidade: Principais diferenças

Fundamentalmente, a velocidade se refere à rapidez com que o trabalho pode ser entregue, considerando a capacidade existente, que é o número de pessoas-hora disponíveis. Abaixo estão outras diferenças importantes.

Diferenças entre velocidade ágil e planejamento de capacidade

Embora sirvam a propósitos diferentes, a velocidade ágil e o planejamento de capacidade são ambos essenciais para uma boa metodologia ágil

gerenciamento de projetos scrum

. Vamos explorar as ferramentas e estratégias necessárias para monitorar essas métricas de forma eficaz.

Bônus: Entenda

DevOps vs. ágil

para uma compreensão mais profunda das métricas de desenvolvimento de software relacionadas.

Ferramentas e estratégias para medir a velocidade e estimar a capacidade em Agile

Para medir com precisão a velocidade e a capacidade de sua equipe, são necessários dados abrangentes, atualizações em tempo real e uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos, como o ClickUp. Vamos ver como você pode usar os três para melhorar suas estimativas de velocidade e capacidade.

1. Estabeleça fatores contribuintes claros para a velocidade e a capacidade

Vários fatores contribuem para a velocidade e a capacidade da equipe. É essencial incorporar todos esses fatores em seu cálculo.

Métricas de velocidade

Definir claramente o valor do "ponto da história

Crie uma escala comum que abranja a complexidade da tarefa, a tecnologia utilizada, etc., que toda a equipe entenda de maneira uniforme

Cristalizar a "definição de feito

Uma ferramenta ágil de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, pode simplificar e automatizar isso. Por exemplo, você pode publicar a definição e a escala dos pontos de história no ClickUp Docs, o que o torna acessível a todos.

Você pode salvar e publicar a definição de feito como uma lista de verificação no ClickUp, que pode ser aplicada automaticamente a cada tarefa/recurso/história de usuário.

Listas de verificação e modelos de tarefas do ClickUp

Métricas de capacidade

Estimativa com base nas horas reais disponíveis para trabalho

Deduza o tempo não relacionado ao projeto, como reuniões, intervalos e tarefas administrativas

Convidar funcionários e prestadores de serviços para atualizar sua disponibilidade em tempo real

A visualização de carga de trabalho do ClickUp permite que você veja a capacidade disponível na sua equipe. Isso é especialmente útil se alguém estiver trabalhando em vários projetos, com trabalho já atribuído a ele, ocupando sua capacidade.

Visão de carga de trabalho do ClickUp para melhor

gerenciamento de capacidade

Para estimativa de capacidade,

Modelo de planejamento de recursos do ClickUp

é inestimável. Ele permite que as equipes scrum visualizem a disponibilidade, ajudando os gerentes de projeto a distribuir a carga de trabalho de maneira uniforme e de acordo com a capacidade de cada membro da equipe scrum.

2. Configurar relatórios e painéis

Com base nos dados do desempenho anterior, você pode configurar planilhas ou apresentações para fazer os cálculos necessários. Você também pode usar o ClickUp Dashboards para automatizar a geração de relatórios com base em dados em tempo real.

Relatório automatizado de velocidade de sprint no ClickUp Dashboards

Use esses dados para planejar efetivamente as iterações futuras. Se você for um iniciante em gerenciamento de projetos ágeis, experimente

Modelo de planejamento Agile Sprint do ClickUp

que organiza tarefas, rastreia metas de sprint e monitora o progresso, tudo em um só lugar.

3. Atualize dinamicamente os cálculos e permita a previsibilidade

Trate a velocidade e a capacidade como métricas cruciais que precisam de reavaliação regular. Inclua-as em suas retrospectivas.

Discuta o plano, os dados reais e a variação

Discuta os motivos da variação e as medidas para minimizá-la no futuro

Acompanhe a precisão das projeções ao longo do tempo

Documente essas discussões e revise as anotações também para um planejamento mais contextual.

4. Busque e integre ativamente o feedback

Embora a precisão dos cálculos de velocidade e capacidade ágeis possa ser controlada internamente, sua eficácia depende de vários fatores externos. Por exemplo, você pode entregar o produto mínimo viável em três sprints, mas o cliente/patrocinador do projeto pode querer isso antes.

Portanto, busque ativamente o feedback e integre-o ao processo. O ClickUp Forms é uma maneira simples e fácil de automatizar a coleta de feedback. Dependendo do relacionamento entre você e o cliente, você também pode dar a ele acesso ao seu ClickUp Workspace para que ele deixe comentários nas tarefas.

Pesquisas de feedback com ClickUp Forms

5. Meça a precisão do impacto de segundo e terceiro graus

A velocidade ágil e o planejamento da capacidade não se referem apenas à precisão dos cálculos em si, mas ao impacto geral na entrega do projeto. Por exemplo, se você estimar que a sua velocidade ágil é maior do que realmente é, acabará atribuindo trabalho que excede a capacidade máxima da sua equipe, causando esgotamento ou entrega insuficiente.

Em suas retrospectivas, discuta também as consequências de segundo e terceiro graus de seus cálculos.

Entregue projetos mais rápido e melhor com o ClickUp

Velocidade e capacidade são dois conceitos altamente interconectados em qualquer projeto de desenvolvimento de software. Enquanto a capacidade determina quanto tempo e habilidade você tem, a velocidade estima o que você pode fazer com ela.

De certa forma, ambos são cruciais para o planejamento eficaz do projeto. Eles são indispensáveis para o ajuste fino das estratégias de entrega do projeto, garantindo a produtividade da equipe, eliminando o esgotamento e o sucesso geral.

A plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp foi projetada exatamente com isso em mente. Ela captura todos os dados necessários para calcular a velocidade ágil e estimar a capacidade da equipe em tempo real. E os apresenta da maneira que você deseja ver em painéis personalizáveis.

Essa visibilidade permite que o gerente de projeto e o scrum master otimizem a entrega do projeto sem sobrecarregar os membros da equipe. Veja como o ClickUp pode transformar seus projetos de desenvolvimento de software.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo

!