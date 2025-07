Asana vs Microsoft Planner: qual ferramenta de gerenciamento de projetos é melhor?

Seja para coordenar um projeto de uma equipe pequena ou liderar uma iniciativa envolvendo vários departamentos, você não pode ficar sem um bom software de gerenciamento de projetos.

As ferramentas de gerenciamento de projetos fazem mais do que apenas manter as tarefas organizadas: elas podem refinar e otimizar todo o seu fluxo de trabalho, garantindo que tudo, desde o planejamento inicial até a execução final, corra bem.

Com tantas ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis no mercado, escolher entre potências como o Microsoft Planner e o Asana pode ser uma tarefa difícil. Cada um oferece uma combinação única de recursos projetados para simplificar o gerenciamento de projetos, mas qual deles realmente atenderá às necessidades da sua equipe e simplificará o seu dia como gerente de projetos?

Este artigo analisará essas ferramentas, apresentando seus recursos, pontos fortes e limitações, ajudando você a tomar uma decisão informada que permitirá que sua equipe trabalhe de forma mais inteligente, sem se esforçar mais.

O que é o Asana?

via Asana

O Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que pode facilitar a vida da sua equipe na organização, acompanhamento e conclusão de tarefas. O Asana vai além de simples listas de tarefas, usando descrições detalhadas, anexos e comentários para manter todos alinhados. Isso o torna a escolha preferida entre as opções de software gratuito de gerenciamento de projetos .

O Asana é conhecido por maximizar o impacto, aumentando a eficiência entre departamentos e ferramentas, promovendo clareza e responsabilidade ao conectar o trabalho às metas da empresa e expandindo com confiança, fornecendo segurança e controle de nível empresarial, garantindo que todos entendam como seu trabalho contribui para o panorama geral.

Use os recursos de gerenciamento de portfólio para priorizar e alocar recursos em vários projetos.

Essa ferramenta é conveniente para todas as equipes e usuários, sejam profissionais de marketing planejando várias campanhas ou gerentes de produto coordenando lançamentos de recursos. Ela ajuda todos a ficarem em dia com prazos e entregas.

Recursos do Asana

Vamos dar uma olhada no que o Asana tem a oferecer:

1. Visualização do projeto

via Asana

Imagine ver o cronograma do seu projeto, saber exatamente onde cada tarefa se encaixa no panorama geral e reorganizar as coisas conforme necessário — a Asana torna isso possível.

Para equipes de desenvolvimento de software, a visualização da linha do tempo permite ver todo o roteiro do projeto, as dependências entre as tarefas e os possíveis gargalos, facilitando o ajuste de prioridades e recursos.

As equipes de marketing podem usar a visualização em quadro para gerenciar calendários de conteúdo, com colunas para ideias, rascunhos, revisão e publicação.

O Asana também oferece modelos de gerenciamento de projetos, que fornecem estruturas organizadas que economizam tempo e ajudam a padronizar as práticas em toda a sua organização. Seus modelos de planejamento estratégico são um sucesso entre equipes que precisam rotineiramente debater ideias e traçar metas estratégicas para alinhar seus esforços em direção a objetivos de longo prazo.

2. Fluxos de trabalho personalizáveis

via Asana

Cada equipe tem seu próprio ritmo, e a Asana entende isso. Você pode personalizar os fluxos de trabalho para se adequarem exatamente à forma como sua equipe trabalha melhor, desde listas de verificação simples até etapas complexas de projetos.

Simplifique tarefas repetitivas com as regras de automação da Asana. Por exemplo, você pode enviar automaticamente um e-mail de notificação a um membro da equipe quando uma tarefa for atribuída a ele ou mover automaticamente uma tarefa para a etapa “revisão” assim que ela for concluída.

O Asana também permite que você personalize campos avançados para capturar informações específicas do projeto relevantes para o seu trabalho. Por exemplo, uma equipe de marketing pode criar um campo personalizado para “público-alvo” nas tarefas da campanha de marketing, enquanto uma equipe de desenvolvimento de software pode criar um campo personalizado para “gravidade do bug” nas tarefas de desenvolvimento.

Para fluxos de trabalho complexos, o Asana permite definir regras avançadas e dependências entre tarefas. Imagine uma tarefa de design que não pode ser iniciada até que uma tarefa de aprovação do cliente seja concluída. As regras do Asana garantem que as tarefas sejam concluídas na ordem certa e que as dependências sejam automaticamente aplicadas.

Juntas, essas funcionalidades são essenciais, especialmente para equipes com tarefas repetitivas, liberando tempo e reduzindo a chance de erros humanos.

3. Integração com aplicativos de terceiros

via Asana

O Asana não espera que você trabalhe isoladamente. Ele se integra à maioria dos aplicativos de terceiros que você usa todos os dias, como Google Agenda, Slack e até mesmo o Microsoft Office.

Integre com o Google Agenda para criar tarefas automaticamente a partir de eventos do calendário ou vice-versa

Conecte-se ao Slack para receber notificações e atualizações nos canais de comunicação da sua equipe

Anexe arquivos do Microsoft Office ou Google Drive diretamente às tarefas, mantendo todos os recursos do projeto em um só lugar

Isso significa que não é mais necessário alternar entre guias para encontrar informações — tudo está conectado exatamente onde você precisa.

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Starter: US$ 13,49/mês

Avançado: R$ 30,49/mês

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

O que é o Microsoft Planner?

via Microsoft Planner

O Microsoft Planner é a sua melhor opção para gerenciar tarefas de maneira integrada no ecossistema Microsoft. Se sua equipe já usa o Microsoft Office ou o Microsoft Teams, incorporar o Planner pode simplificar o gerenciamento de projetos.

Ele foi projetado para oferecer uma maneira simples e visual de organizar o trabalho em equipe. Os usuários podem criar planos, atribuir tarefas, definir prazos e colaborar com colegas. O Planner usa uma interface baseada em cartões que facilita o gerenciamento de tarefas pessoais e da equipe.

Recursos do Microsoft Planner

Aqui está um resumo rápido do que torna o Microsoft Planner útil para a colaboração em equipe e o gerenciamento de projetos:

1. Organização de tarefas

via Microsoft Planner

Se você está trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, o Microsoft Planner pode ajudar a dividi-los. Seus painéis Kanban intuitivos facilitam o processo de atribuição de tarefas, definição de prazos e organização em categorias.

Aproveite os recursos de automação do Planner para simplificar atribuições de tarefas rotineiras, atualizações e alertas. É perfeito para acompanhar tudo, desde campanhas de marketing até lançamentos de software.

2. Colaboração em equipe

via Microsoft Planner

Sua integração com o Microsoft Teams torna o Microsoft Planner um ponto central para todas as comunicações do projeto.

Atribua tarefas a indivíduos, defina prazos e monitore o progresso para manter todos no caminho certo. Colabore de forma eficaz compartilhando arquivos e discutindo detalhes diretamente nas tarefas.

Precisa atualizar um arquivo ou compartilhar uma mensagem rápida? Tudo está lá, exatamente onde você deixou, tornando muito fácil para todos ficarem em sintonia.

3. Gerenciamento visual de tarefas

via Microsoft Planner

Para equipes que se beneficiam de recursos visuais, o Microsoft Planner oferece um painel no estilo Kanban, onde as tarefas podem ser movidas de “Planejadas” para “Em andamento” e “Concluídas”. Isso não só facilita a visualização do status de cada tarefa, mas também ajuda a gerenciar dependências e cronogramas de tarefas com eficácia.

Os gráficos de Gantt do Planner também são ferramentas úteis para visualizar cronogramas e dependências de projetos. Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento de software pode visualizar tarefas de sprint, acompanhar correções de bugs e gerenciar lançamentos sem perder de vista o panorama geral.

Preços do Microsoft Planner

Microsoft 365 Business Basic : US$ 6/usuário por mês

Microsoft 365 Business Standard : US$ 12,50/usuário por mês

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22/usuário por mês

Microsoft 365 Apps for Business: US$ 8,25/mês

Microsoft Planner x Asana: comparação de recursos

Quando se trata de organizar todas as tarefas e garantir que sua equipe esteja focada, o Microsoft Planner e o Asana são excelentes opções. Mas cada um tem suas características únicas.

Vamos analisar e comparar:

Recurso Asana Microsoft Planner Visualização de tarefas Visões diversificadas, incluindo quadros Kanban, listas, calendários e cronogramas Quadro Kanban Colaboração em equipe Vários canais Integração com equipes Integração com aplicativos de terceiros Integrações abrangentes (por exemplo, Slack, Google Drive, Dropbox) Integrações limitadas (principalmente produtos Microsoft) Colaboração em tempo real Atualizações em tempo real Sincronizado com as equipes Aplicativo móvel Totalmente funcional Acesso em qualquer lugar Funcionalidade offline Limitado (requer sincronização ao reconectar) Limitado (requer sincronização ao reconectar) Controle de tempo Integrado (automático e manual) Por meio de complementos Campos personalizados Altamente personalizável Personalização limitada Ferramentas de relatórios Análises avançadas Relatórios básicos

Agora, vamos comparar os recursos em detalhes:

1. Visualização de tarefas

Asana

Usar o Asana para visualizar tarefas é como entrar em uma sala de controle com monitores exibindo tudo em tempo real. Você pode escolher entre listas que organizam tarefas como uma lista de afazeres, quadros que oferecem uma visão geral no estilo Kanban, cronogramas em gráficos de Gantt e calendários para aqueles que precisam ver como as tarefas se acumulam dia a dia.

A ferramenta é perfeita para pessoas que pensam visualmente e desejam planejar e reorganizar projetos com uma interface simples de arrastar e soltar.

Microsoft Planner

O Planner oferece uma experiência Kanban simples. Cada projeto tem seu próprio quadro e as tarefas são classificadas em colunas para que você possa ver o fluxo de “A fazer” para “Em andamento” e “Concluído”. Embora não tenha todos os recursos das visualizações do Asana, ele oferece o essencial para equipes que já trabalham com o pacote Microsoft e preferem simplicidade.

Vencedor: Asana — para aqueles que desejam uma variedade de opções visuais e maior flexibilidade.

2. Colaboração em equipe

Asana

Pense no Asana como o centro de comunicação da sua equipe. Você pode comentar tarefas, enviar mensagens aos membros da equipe e até comemorar a conclusão de tarefas com unicórnios voadores fofos. Ele foi projetado para manter todos conectados e informados, seja no escritório ou do outro lado do mundo.

Microsoft Planner

Se você trabalha com o Microsoft Teams, o Planner vai parecer familiar. Ele se integra perfeitamente às suas conversas e reuniões, permitindo que você compartilhe tarefas e atualizações sem sair do ambiente da equipe. É como ter um canal dedicado para tudo relacionado ao projeto, mantendo a equipe focada e sincronizada.

Vencedor: Empate. O Planner é ideal para quem investiu no Microsoft Teams, enquanto o Asana oferece recursos de colaboração mais abrangentes para fluxos de trabalho diversificados.

3. Integrações de aplicativos

Asana

O Asana não é exigente quanto a com quem trabalha. Ele se integra a muitos outros aplicativos, desde controle de tempo e relatórios até plataformas de compartilhamento de arquivos e comunicação. Essa interoperabilidade torna o Asana uma ferramenta versátil que se adapta a praticamente qualquer pilha de tecnologia que você usa.

Microsoft Planner

O Planner funciona melhor com amigos, especificamente com outros aplicativos da Microsoft. Para equipes acostumadas com a maneira de trabalhar do Microsoft Office, a integração do Planner significa compartilhar arquivos e dados entre aplicativos sem complicações.

Vencedor: Asana — para equipes que usam uma combinação de ferramentas e precisam de recursos abrangentes de integração com terceiros.

4. Preços

Recurso Asana Microsoft Planner Ideal para Plano gratuito Pessoal: gratuito Não disponível Indivíduos ou equipes que estão começando agora no gerenciamento de projetos Plano inicial Inicial: US$ 13,49/mês Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/usuário por mês Equipes de pequeno a médio porte que precisam de integração básica Plano de negócios Avançado: US$ 30,49/mês Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário por mês Equipes que precisam de recursos mais avançados de gerenciamento de projetos e ferramentas de colaboração Plano empresarial premium Empresa: preços personalizados Microsoft 365 Business Premium: US$ 22/usuário por mês Empresas que buscam um software de gerenciamento de projetos abrangente, com segurança e suporte avançados Aplicativos Não aplicável Aplicativos do Microsoft 365 para empresas: US$ 8,25/mês Equipes que procuram integrações de aplicativos da Microsoft com recursos adicionais de gerenciamento de projetos Plano empresarial Preços personalizados Preços personalizados Grandes organizações ou aquelas com necessidades complexas de gerenciamento de projetos que exigem soluções personalizadas

Microsoft Planner

O Microsoft Planner é provavelmente a opção mais conveniente e econômica para equipes já integradas ao ecossistema da Microsoft. Ele oferece integração direta com o conjunto de ferramentas da Microsoft, tornando-se um complemento perfeito para o fluxo de trabalho daqueles que dependem muito de outros aplicativos da Microsoft.

Asana

O Asana, por outro lado, é útil para equipes que precisam de uma ferramenta de gerenciamento de projetos independente, com uma ampla variedade de visualizações e opções de personalização. Sua versão gratuita torna-o acessível para uso pessoal ou equipes pequenas, enquanto as versões superiores oferecem recursos abrangentes adequados para projetos maiores e mais complexos.

Vencedor: Não existe um “vencedor” único aqui. A escolha certa depende das circunstâncias e dos requisitos específicos da equipe.

As equipes devem levar em consideração fatores como assinaturas existentes, a importância de ferramentas visuais de planejamento de projetos e a necessidade de integração com outros aplicativos ao tomar uma decisão.

Asana vs. Microsoft Planner no Reddit

Para entender melhor as preferências dos usuários entre o Asana e o Microsoft Planner, exploramos o que eles tinham a dizer no Reddit.

No Asana, um usuário só tem elogios:

Adoro como ele organiza minhas tarefas, me faz sentir realizado à medida que as concluo e me permite comunicar/delegar tarefas à minha equipe com eficiência. Sinto que agora penso em termos de tarefas.

Adoro como ele organiza minhas tarefas, me faz sentir realizado à medida que as concluo e me permite comunicar/delegar tarefas à minha equipe com eficiência. Sinto que agora penso em termos de tarefas.

Muitos usuários preferem o Asana por sua capacidade de criar listas de tarefas e ajudar as equipes a delegar tarefas com facilidade. Se você está explorando alternativas ao Asana, observe que os usuários valorizam o Asana por suas ferramentas organizacionais superiores e interface amigável, mas outras ferramentas podem se adequar a diferentes preferências de fluxo de trabalho ou necessidades de recursos.

No Microsoft Planner, um usuário do Reddit do subreddit r/projectmanagement explicou de forma simples:

Usei o Planner em muitos projetos e ele tem sido muito eficaz para mim e para as equipes que gerencio. É a melhor ferramenta que existe? Não, mas faz o que eu preciso.

Usei o Planner em muitos projetos e ele tem sido muito eficaz para mim e para as equipes que gerencio. É a melhor ferramenta que existe? Não, mas faz o que eu preciso.

Este usuário aprova o Planner por ser simples e eficaz, especialmente se você já usa outras ferramentas da Microsoft. Para aqueles que procuram alternativas ao Microsoft Planner, esta perspectiva destaca que, embora o Planner seja eficaz, outras opções podem oferecer recursos diferentes ou adicionais.

Qual é a lição a reter?

O Reddit é claro: o Microsoft Planner é a escolha sólida e confiável para quem trabalha no ambiente Microsoft. O Asana, por outro lado, se destaca por seus superpoderes de organização de tarefas e por ajudar as equipes a se comunicarem melhor.

Se você está procurando algo que se encaixe perfeitamente na sua rotina do Microsoft, vale a pena dar uma olhada no Planner. Mas se você quer uma ferramenta que facilite as tarefas e o trabalho em equipe, o Asana pode ser a escolha certa. No fim das contas, o que importa é o que você quer que sua ferramenta de gerenciamento de projetos faça por você e pela sua equipe.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Microsoft Planner e ao Asana

Embora o Microsoft Planner e o Asana tenham seus pontos fortes, há outro concorrente que vale a pena considerar: o ClickUp. Essa ferramenta versátil combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas e recursos colaborativos, tudo em uma única plataforma.

Além disso, também oferece o poderoso assistente de IA ClickUp Brain e vários modelos para facilitar o gerenciamento de projetos para equipes de todos os tamanhos.

1. Plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp

Simplifique a execução e a entrega de projetos com o Gerenciamento de Projetos ClickUp

O pacote de gerenciamento de projetos da ClickUp é uma plataforma completa que ajuda as equipes a trabalhar de forma mais inteligente e economizar tempo, oferecendo fluxos de trabalho conectados, painéis em tempo real e recursos abrangentes de gerenciamento de conhecimento.

Veja como isso pode ajudá-lo no gerenciamento de projetos:

Aproxima as equipes, simplificando os fluxos de trabalho e permitindo uma colaboração e comunicação perfeitas

Ajuda a acompanhar todos os detalhes, o progresso e os cronogramas do projeto com os painéis dinâmicos do ClickUp , que oferecem visibilidade de alto nível

Aumente a eficiência automatizando tarefas repetitivas com o ClickUp Automations e gerando relatórios detalhados para monitorar o andamento dos projetos

Personalize mais de 15 visualizações do ClickUp para atender às necessidades de diferentes equipes e projetos, garantindo que todos tenham a perspectiva certa para contribuir de forma eficaz

Ajuda você a definir prioridades de tarefas, mapear dependências, acompanhar cargas de trabalho e capacidades, e alocar recursos para o que é importante, alinhando-os com os objetivos da empresa

Facilita a entrega mais rápida de projetos dentro do orçamento, coordenando o planejamento do projeto e a colaboração entre equipes em uma única plataforma

2. ClickUp Brain

Automatize e otimize suas tarefas diárias com o ClickUp Brain

O ClickUp não ajuda apenas a gerenciar tarefas, mas também usa IA para tornar seu trabalho mais inteligente. Com o ClickUp Brain, você pode automatizar tarefas repetitivas, obter insights sobre seus hábitos de trabalho, gerar resumos automáticos para atualizações de progresso e até mesmo prever cronogramas de projetos.

É como ter um assistente pessoal que está sempre aprendendo como tornar sua equipe mais eficiente.

Veja como isso pode ajudar você:

Gerente de projetos com IA: Automatiza atualizações de projetos e resumos de reuniões e sincroniza os esforços da equipe, reduzindo a carga de trabalho manual necessária para supervisionar projetos

AI Knowledge Manager: ajuda as equipes a acompanhar, compartilhar e recuperar conteúdo e contexto de negócios a partir do Workspace, promovendo a otimização do local de trabalho. Ele pode responder a perguntas relacionadas às suas tarefas, documentos e até mesmo aos membros da equipe

AI Writer for Work: melhora a comunicação entre as equipes, fornecendo recursos de IA contextuais e conversacionais disponíveis em todo o ClickUp. Use-o para gerar respostas de e-mail, material de marketing, documentação de requisitos de produtos, trechos de código e muito mais!

Inicie a IA de qualquer lugar: O ClickUp Brain funciona como um gateway de IA self-service para pesquisar respostas e manter a equipe em um fluxo ininterrupto, acessível a partir da barra de ferramentas em qualquer lugar do espaço de trabalho

3. Tarefas do ClickUp

Leve sua lista de tarefas além da lista de verificação para aumentar a produtividade com o ClickUp Tasks

Com o ClickUp Tasks, você tem mais do que um lugar para listar suas tarefas. Você pode deixar comentários detalhados em threads, atribuir itens de ação por meio de comentários e @menções diretamente no Tasks, definir prioridades e até mesmo acompanhar o tempo gasto em cada tarefa.

É um software de gerenciamento de tarefas abrangente que cobre todas as bases, desde o panorama geral até os mínimos detalhes.

Veja como isso pode ajudar:

Facilita a colaboração em tarefas com sua equipe, permitindo vários responsáveis e comentários em qualquer tarefa

Atribua comentários como itens de ação para garantir que nada seja esquecido

Economize tempo em discussões intermináveis com gravações de tela compartilháveis através do ClickUp Clips

Navegue rapidamente para qualquer tarefa ou subtarefa dentro do seu projeto e visualize seu trabalho em várias visualizações

Personalize seu espaço de trabalho com suas convenções de nomenclatura e defina tipos de tarefas que façam sentido para sua equipe

Crie um banco de dados de tarefas identificando tarefas para bugs, sprints, pessoas e muito mais com os tipos de itens. Agrupe tarefas por categoria para criar um banco de dados para diferentes tipos de tarefas

Configure tarefas recorrentes para lembretes regulares, como reuniões semanais ou tarefas diárias

4. Modelo de planejador de projetos ClickUp

Baixe este modelo Simplifique o planejamento dos seus projetos com o modelo de planejador de projetos do ClickUp

Não comece do zero. Use o modelo de planejador de projetos do ClickUp para começar com planos de projeto pré-criados que você pode personalizar conforme necessário.

Ideal para coordenar lançamentos de produtos ou gerenciar atividades da equipe, este modelo oferece as ferramentas necessárias para refinar seu fluxo de trabalho e atingir seus objetivos com eficiência.

O modelo permite que você:

Centralize todos os seus planos de projeto para acesso unificado

Monitore facilmente o progresso com quadros Kanban intuitivos

Coordene sua equipe e seus recursos para aumentar a produtividade

É hora da verdade. Você tem o Microsoft Planner, que se encaixa perfeitamente se você estiver inserido no ecossistema da Microsoft. Depois, há o Asana, que é como ter um par extra de mãos para organizar tudo.

Se você está procurando uma ferramenta que se integre bem aos produtos da Microsoft e ofereça simplicidade e ferramentas eficientes de gerenciamento de tarefas, o Microsoft Planner pode ser a melhor opção. No entanto, se você precisa de uma ferramenta que ofereça ampla personalização, integrações com terceiros e modelos abrangentes de planejamento estratégico, o Asana pode ser a melhor opção.

Mas pense nisso: e se você pudesse ter todos esses recursos em um só lugar? É aí que entra o ClickUp. É como um carro elétrico bacana que não só leva você para frente, mas também tem um toque tecnológico incrível — pense em uma IA inteligente que assume o volante nas tarefas mais rotineiras, um painel cheio de recursos para todas as tarefas imagináveis e modelos que deixam você pronto para projetos em um piscar de olhos.

Quer ver como funciona para você? Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp!