Como usar o Sora AI para criar conteúdo de texto para vídeo

Observação: O Sora AI ainda não foi lançado para o público em geral. Atualmente, a Open AI oferece acesso a um grupo seleto de artistas, designers e cineastas para testar a ferramenta.
A promessa fundamental da tecnologia de IA generativa é a capacidade de criar algo novo em resposta às solicitações do usuário. Ferramentas como o ChatGPT, o Gemini do Google, o Microsoft Copilot etc. são geradores de texto baseados em IA.
O DALL-E e o Midjourney geram imagens em resposta a textos. O Sora, da OpenAI, promete criar vídeos realistas a partir de instruções de texto. É um dos poucos que oferecem IA de conversão de texto em vídeo, despertando enorme interesse entre os criativos.
Vamos ver como ela funciona e como usá-la para atender às suas necessidades de conteúdo em vídeo.
O que é o Sora AI?
O Sora AI é uma ferramenta de IA generativa que cria vídeos realistas com base em entradas de texto/sugestões. Criado pela Open AI, ele pode criar personagens, animais, paisagens, perspectivas, imagens em stop-motion etc., com base na descrição textual fornecida pelo usuário.
Como funciona o Sora: a ciência por trás da IA
Assim como as ferramentas de redação com IA (ChatGPT) e as ferramentas de geração de imagens (DALL-E), o Sora cria vídeos em vez de texto/imagens.
O modelo da Sora AI é treinado com vídeos que possuem texto alternativo explicando o que está acontecendo no vídeo. Com base nisso, a Sora associa palavras a imagens, que depois utiliza para gerar vídeos de acordo com as instruções. Algumas das principais funcionalidades da Sora AI são as seguintes.
Principais recursos do Sora AI
O Sora, cujo nome vem da palavra japonesa para “céu”, é considerado como tendo um potencial criativo ilimitado. Algumas das capacidades do Sora são:
1. Texto para vídeo
Basicamente, o Sora é uma ferramenta de criação de conteúdo baseada em IA, que recebe apenas algumas palavras como entrada e gera vídeos como resultado.
Você pode dizer: “Mostre um disco voador circulando a Estátua da Liberdade ao meio-dia” e criar esse vídeo quase instantaneamente.
2. Alta definição
O Sora pode gerar vídeos em alta definição com tipos específicos de movimento, tema e plano de fundo.
3. Com duração de um minuto
Atualmente, o Sora é um gerador de conteúdo com IA para vídeos de até um minuto.
4. Várias tomadas em um único vídeo
O Sora AI pode contar uma história ou criar um vídeo envolvente, incluindo várias tomadas — como zoom in, zoom out, close-ups etc. — com um estilo e personagens consistentes.
Preços do Sora AI
O Sora AI ainda não foi lançado publicamente. Informaremos os preços assim que tivermos mais detalhes.
Como usar o Sora AI
Como público em geral, você não pode usar o Sora AI, pois ele ainda não foi lançado. Atualmente, a Open AI está dando acesso a um grupo seleto de artistas, designers e cineastas para testar a ferramenta.
No entanto, você pode ler um relatório completo sobre como o Sora funciona no site deles. Ele inclui vários aspectos técnicos, tais como:
- Uso de LLMs e dados visuais
- Duração, resoluções e proporções
- Enquadramento e composição
- Capacidade de gerar conteúdo a partir de imagens e vídeos (além de texto)
- Recursos de simulação 3D
Possíveis aplicações do Sora e casos de uso
A IA generativa criou imensas possibilidades em diversos setores e casos de uso, acelerando a produção de conteúdo exponencialmente. O Sora AI não fica atrás. Alguns dos casos de uso atualmente em estudo são:
Demonstrações de produtos e anúncios
As marcas podem criar demonstrações de produtos e anúncios em vídeo por uma fração do custo e do tempo necessários atualmente. Os cineastas podem alimentar o modelo de IA com seus longas-metragens e criar trailers criativos com os principais elementos.
Vídeos para redes sociais
Influenciadores do Instagram e profissionais criativos podem criar vídeos de alta qualidade em grande escala para fins promocionais e de entretenimento.
Filmes
O cinema, especialmente filmes de fantasia ou ficção histórica, pode ganhar vida tão instantaneamente quanto imaginado.
Prototipagem
Cineastas e artistas visuais podem apresentar projetos ambiciosos criando protótipos de vídeos curtos gerados por IA. Essa técnica também pode ser aplicada a protótipos para jornadas do cliente, treinamento online, projetos arquitetônicos, etc.
Dada a maturidade emergente do Sora AI, os pontos acima são apenas o começo. O potencial de uma ferramenta de conversão de texto em vídeo como o Sora AI pode proporcionar grande agilidade e escala na produção de vídeos.
Vantagens de usar o Sora AI
O Sora AI torna possível a produção de vídeos, algo que antes exigia muito tempo, energia e investimento. Algumas das maiores vantagens de ferramentas como o Sora AI para a geração de vídeos são:
Rapidez: O Sora AI pode criar vídeos curtos em poucos minutos, o que, de outra forma, levaria pelo menos algumas semanas.
Escala: O Sora AI pode gerar dezenas de vídeos sem limitações de habilidades ou tempo, assim como os geradores de parágrafos baseados em IA, que podem criar conteúdo em minutos.
Flexibilidade: A ferramenta pode criar tomadas em grande angular, close-up, vertical, horizontal e vários outros formatos, o que, de outra forma, exigiria vários equipamentos e novas filmagens. Você também pode ampliar vídeos existentes sem esforço adicional de produção.
Refazer: Ao criar vídeos com o Sora AI, corrigir erros ou refazer partes do vídeo é mais fácil até atingirmos um nível satisfatório, mantendo a qualidade visual.
Imaginação: O Sora AI permite que você visualize o impossível, criando cenas e personagens imaginativos a partir da fantasia. É também uma excelente ferramenta de IA para apresentações, estimulando a criatividade e o engajamento em algo que antes era rotineiro.
Desafios comuns enfrentados pelos usuários do Sora AI
O principal problema do Sora AI é que ele ainda não está disponível para uso público. Além disso, o modelo apresenta várias deficiências, tais como:
- Incapacidade de simular a física de uma cena complexa
- Representando a causalidade
- Identificando detalhes espaciais
- Conteúdo enganoso em vídeos gerados por IA
Avaliações do Sora AI no Reddit
Enquanto o público aguarda o lançamento do Sora AI, alguns especialistas na área já tiveram a oportunidade de experimentá-lo. Aqui estão algumas avaliações do Reddit.
Demonstrando as limitações da capacidade do Sora de criar conteúdo original, um usuário do Reddit diz: “Um canguru de desenho animado dança disco. Dá para ver claramente que é uma cena tirada de um filme. A dança não é uma coincidência (nada é); é exatamente a mesma dança ou uma muito semelhante a uma cena específica.”
O mesmo acontece com todos os exemplos de vídeo mostrados ali. Você poderia pensar que se trata de um vídeo gerado de forma original, mas é apenas uma combinação de dados de entrada. Você não pode ir além das imagens que usou para o treinamento. Nunca. “
Falando da qualidade do filme, Air Head, da shy kids, um usuário do Reddit diz: “Absolutamente incrível. Ainda estou na metade de Air Head, mas é isso que eles querem dizer com uma verdadeira revolução.”
Esse nível de qualidade, com um grau de dificuldade tão baixo na produção, permitirá que tantas histórias não contadas venham à tona. Estou otimista. ”
Mesmo que a esperança esteja crescendo, os usuários comuns ainda não têm acesso ao Sora AI. Portanto, enquanto isso, aqui estão algumas alternativas.
Ferramentas alternativas de IA para usar no lugar do Sora AI
Embora o Sora tenha gerado mais buzz, ele não é a única ferramenta de conversão de texto em vídeo disponível atualmente. O Make-A-Video, da Meta, e o Lumiere, do Google, estão em vários estágios de desenvolvimento.
O Synthesia é um software de geração de vídeo com IA que você pode usar imediatamente. Embora só possa criar vídeos com avatares de IA e narração, ele permite escala e rapidez na criação de vídeos para demonstrações, argumentos de venda, vídeos de treinamento etc.
Várias ferramentas utilizam recursos de IA para auxiliar na criação e no acesso a vídeos.
- O ClickUp Brain é uma poderosa ferramenta de transcrição com IA para vídeos, reuniões, webinars e muito mais
- O ClickUp Clips permite que você crie gravações de tela e as compartilhe com facilidade
Com o ClickUp, você pode acessar uma ampla gama de recursos de gerenciamento de projetos e IA por apenas US$ 5 por mês.
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Bônus: Se você é animador ou produtor, aqui estão os melhores softwares de gerenciamento de projetos para produção de vídeo.
Coloque a IA generativa em ação com o ClickUp
O entusiasmo e a expectativa em torno do modelo de IA generativa de texto para vídeo estão em alta. À medida que os usuários se familiarizam com ferramentas como o ChatGPT e o Midjourney, o Sora AI logo se juntará ao conjunto de ferramentas organizacionais.
No entanto, ainda não chegamos lá. Nenhuma das ferramentas tão esperadas — como Sora, Make-A-Video, Lumerire, etc. — está disponível ao público.
Portanto, até que a tecnologia esteja acessível e funcional, vamos usar as poderosas ferramentas de IA que estão disponíveis atualmente.
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