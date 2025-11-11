Como usar o Sora AI para criar conteúdo de texto para vídeo

Observação: O Sora AI ainda não foi lançado para o público em geral. Atualmente, a Open AI oferece acesso a um grupo seleto de artistas, designers e cineastas para testar a ferramenta.

A promessa fundamental da tecnologia de IA generativa é a capacidade de criar algo novo em resposta às solicitações do usuário. Ferramentas como o ChatGPT, o Gemini do Google, o Microsoft Copilot etc. são geradores de texto baseados em IA.

O DALL-E e o Midjourney geram imagens em resposta a textos. O Sora, da OpenAI, promete criar vídeos realistas a partir de instruções de texto. É um dos poucos que oferecem IA de conversão de texto em vídeo, despertando enorme interesse entre os criativos.

Vamos ver como ela funciona e como usá-la para atender às suas necessidades de conteúdo em vídeo.

O que é o Sora AI?

O Sora AI é uma ferramenta de IA generativa que cria vídeos realistas com base em entradas de texto/sugestões. Criado pela Open AI, ele pode criar personagens, animais, paisagens, perspectivas, imagens em stop-motion etc., com base na descrição textual fornecida pelo usuário.

Captura de tela do vídeo demonstrativo em openai.com/sora

Como funciona o Sora: a ciência por trás da IA

Assim como as ferramentas de redação com IA (ChatGPT) e as ferramentas de geração de imagens (DALL-E), o Sora cria vídeos em vez de texto/imagens.

O modelo da Sora AI é treinado com vídeos que possuem texto alternativo explicando o que está acontecendo no vídeo. Com base nisso, a Sora associa palavras a imagens, que depois utiliza para gerar vídeos de acordo com as instruções. Algumas das principais funcionalidades da Sora AI são as seguintes.

Principais recursos do Sora AI

O Sora, cujo nome vem da palavra japonesa para “céu”, é considerado como tendo um potencial criativo ilimitado. Algumas das capacidades do Sora são:

1. Texto para vídeo

Basicamente, o Sora é uma ferramenta de criação de conteúdo baseada em IA, que recebe apenas algumas palavras como entrada e gera vídeos como resultado.

Você pode dizer: “Mostre um disco voador circulando a Estátua da Liberdade ao meio-dia” e criar esse vídeo quase instantaneamente.

2. Alta definição

O Sora pode gerar vídeos em alta definição com tipos específicos de movimento, tema e plano de fundo.

3. Com duração de um minuto

Atualmente, o Sora é um gerador de conteúdo com IA para vídeos de até um minuto.

4. Várias tomadas em um único vídeo

O Sora AI pode contar uma história ou criar um vídeo envolvente, incluindo várias tomadas — como zoom in, zoom out, close-ups etc. — com um estilo e personagens consistentes.

Preços do Sora AI

O Sora AI ainda não foi lançado publicamente. Informaremos os preços assim que tivermos mais detalhes.

Como usar o Sora AI

Como público em geral, você não pode usar o Sora AI, pois ele ainda não foi lançado. Atualmente, a Open AI está dando acesso a um grupo seleto de artistas, designers e cineastas para testar a ferramenta.

No entanto, você pode ler um relatório completo sobre como o Sora funciona no site deles. Ele inclui vários aspectos técnicos, tais como:

Uso de LLMs e dados visuais

Duração, resoluções e proporções

Enquadramento e composição

Capacidade de gerar conteúdo a partir de imagens e vídeos (além de texto)

Recursos de simulação 3D

Possíveis aplicações do Sora e casos de uso

A IA generativa criou imensas possibilidades em diversos setores e casos de uso, acelerando a produção de conteúdo exponencialmente. O Sora AI não fica atrás. Alguns dos casos de uso atualmente em estudo são:

Demonstrações de produtos e anúncios

As marcas podem criar demonstrações de produtos e anúncios em vídeo por uma fração do custo e do tempo necessários atualmente. Os cineastas podem alimentar o modelo de IA com seus longas-metragens e criar trailers criativos com os principais elementos.

Vídeos para redes sociais

Influenciadores do Instagram e profissionais criativos podem criar vídeos de alta qualidade em grande escala para fins promocionais e de entretenimento.

Filmes

O cinema, especialmente filmes de fantasia ou ficção histórica, pode ganhar vida tão instantaneamente quanto imaginado.

Prototipagem

Cineastas e artistas visuais podem apresentar projetos ambiciosos criando protótipos de vídeos curtos gerados por IA. Essa técnica também pode ser aplicada a protótipos para jornadas do cliente, treinamento online, projetos arquitetônicos, etc.

Dada a maturidade emergente do Sora AI, os pontos acima são apenas o começo. O potencial de uma ferramenta de conversão de texto em vídeo como o Sora AI pode proporcionar grande agilidade e escala na produção de vídeos.

Vantagens de usar o Sora AI

O Sora AI torna possível a produção de vídeos, algo que antes exigia muito tempo, energia e investimento. Algumas das maiores vantagens de ferramentas como o Sora AI para a geração de vídeos são:

Rapidez: O Sora AI pode criar vídeos curtos em poucos minutos, o que, de outra forma, levaria pelo menos algumas semanas.

Escala: O Sora AI pode gerar dezenas de vídeos sem limitações de habilidades ou tempo, assim como os geradores de parágrafos baseados em IA, que podem criar conteúdo em minutos.

Flexibilidade: A ferramenta pode criar tomadas em grande angular, close-up, vertical, horizontal e vários outros formatos, o que, de outra forma, exigiria vários equipamentos e novas filmagens. Você também pode ampliar vídeos existentes sem esforço adicional de produção.

Refazer: Ao criar vídeos com o Sora AI, corrigir erros ou refazer partes do vídeo é mais fácil até atingirmos um nível satisfatório, mantendo a qualidade visual.

Imaginação: O Sora AI permite que você visualize o impossível, criando cenas e personagens imaginativos a partir da fantasia. É também uma excelente ferramenta de IA para apresentações, estimulando a criatividade e o engajamento em algo que antes era rotineiro.

Captura de tela de um vídeo de uma “criatura pequena, redonda e fofinha com olhos grandes e expressivos” do site openai.com/sora

Desafios comuns enfrentados pelos usuários do Sora AI

O principal problema do Sora AI é que ele ainda não está disponível para uso público. Além disso, o modelo apresenta várias deficiências, tais como:

Incapacidade de simular a física de uma cena complexa

Representando a causalidade

Identificando detalhes espaciais

Conteúdo enganoso em vídeos gerados por IA

Avaliações do Sora AI no Reddit

Enquanto o público aguarda o lançamento do Sora AI, alguns especialistas na área já tiveram a oportunidade de experimentá-lo. Aqui estão algumas avaliações do Reddit.

Demonstrando as limitações da capacidade do Sora de criar conteúdo original, um usuário do Reddit diz: “Um canguru de desenho animado dança disco. Dá para ver claramente que é uma cena tirada de um filme. A dança não é uma coincidência (nada é); é exatamente a mesma dança ou uma muito semelhante a uma cena específica.”

O mesmo acontece com todos os exemplos de vídeo mostrados ali. Você poderia pensar que se trata de um vídeo gerado de forma original, mas é apenas uma combinação de dados de entrada. Você não pode ir além das imagens que usou para o treinamento. Nunca. “

Falando da qualidade do filme, Air Head, da shy kids, um usuário do Reddit diz: “Absolutamente incrível. Ainda estou na metade de Air Head, mas é isso que eles querem dizer com uma verdadeira revolução.”

Esse nível de qualidade, com um grau de dificuldade tão baixo na produção, permitirá que tantas histórias não contadas venham à tona. Estou otimista. ”

Mesmo que a esperança esteja crescendo, os usuários comuns ainda não têm acesso ao Sora AI. Portanto, enquanto isso, aqui estão algumas alternativas.

Embora o Sora tenha gerado mais buzz, ele não é a única ferramenta de conversão de texto em vídeo disponível atualmente. O Make-A-Video, da Meta, e o Lumiere, do Google, estão em vários estágios de desenvolvimento.

O Synthesia é um software de geração de vídeo com IA que você pode usar imediatamente. Embora só possa criar vídeos com avatares de IA e narração, ele permite escala e rapidez na criação de vídeos para demonstrações, argumentos de venda, vídeos de treinamento etc.

Várias ferramentas utilizam recursos de IA para auxiliar na criação e no acesso a vídeos.

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O entusiasmo e a expectativa em torno do modelo de IA generativa de texto para vídeo estão em alta. À medida que os usuários se familiarizam com ferramentas como o ChatGPT e o Midjourney, o Sora AI logo se juntará ao conjunto de ferramentas organizacionais.

No entanto, ainda não chegamos lá. Nenhuma das ferramentas tão esperadas — como Sora, Make-A-Video, Lumerire, etc. — está disponível ao público.

Portanto, até que a tecnologia esteja acessível e funcional, vamos usar as poderosas ferramentas de IA que estão disponíveis atualmente.

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