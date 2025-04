10 integrações essenciais do Salesforce para o sucesso

Com seus recursos inovadores, o Salesforce ocupa uma posição de liderança no vasto mercado de ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente. No entanto, o que o torna realmente excepcional é mais do que seus recursos robustos e sua interface intuitiva; é a capacidade do Salesforce de se integrar perfeitamente a uma infinidade de ferramentas e plataformas.

Cada nova ferramenta que você integra ao Salesforce acrescenta uma camada exclusiva de funcionalidade à sua experiência de CRM. Desde a otimização de fluxos de trabalho até a obtenção de insights profundos, as integrações corretas do Salesforce podem simplificar drasticamente sua vida cotidiana de trabalho.

Neste blog, vamos explorar as melhores integrações do Salesforce.

O que você deve procurar nas integrações do Salesforce?

Aqui estão as coisas que você deve procurar nas integrações do Salesforce CRM:

Compatibilidade: Problemas de compatibilidade podem levar a dores de cabeça técnicas e tornar a integração de dados ineficaz. Portanto, certifique-se de que a ferramenta que você está escolhendo para integrar seja compatível com sua instância do Salesforce e com quaisquer outras ferramentas e fontes de dados que você esteja usando atualmente para dados de clientes e marketing por e-mail

Recursos: Avalie a integração do Salesforce e determine se ela atende às suas necessidades específicas e à sua estratégia de CRM. Alguns recursos que você deve procurar incluem fluxos de trabalho fáceis de usar, fácil integração de dados, precisão de dados, sincronização de dados, recursos aprimorados de geração de relatórios etc.

Facilidade de uso: Uma integração de sistema complicada ou excessivamente técnica pode levar à frustração e à resistência dos usuários do Salesforce em sua organização. Portanto, escolha aplicativos que sejam fáceis de usar e intuitivos, exigindo o mínimo de treinamento para sua equipe

Personalização: Busque a integração do Salesforce com ferramentas que permitam adaptar a solução às suas necessidades exclusivas. A capacidade de personalizar campos, fluxos de trabalho e interfaces de usuário garante que a integração se adapte aos seus processos de negócios

Confiabilidade e suporte: Escolha integrações do Salesforce de fornecedores de boa reputação, com um histórico de confiabilidade e excelente suporte ao cliente. Procure avaliações e depoimentos de outros usuários para determinar a reputação do fornecedor e a capacidade de resposta a consultas e problemas dos clientes

Custo-benefício: Avalie o custo-benefício das integrações do Salesforce em termos de custo inicial, taxas de manutenção contínua e possível retorno sobre o investimento. Talvez seja necessário incluir também o custo de qualquer serviço de integração do Salesforce que você decida usar.

As 10 melhores integrações do Salesforce para usar em 2024

As melhores integrações do Salesforce podem elevar sua experiência e produtividade a um novo patamar. Vamos explorar as 10 melhores integrações para usar em 2024:

1. ClickUp

Integre o Salesforce e o ClickUp sem esforço usando o Zapier

Como uma plataforma completa de produtividade e gerenciamento de projetos, o ClickUp tem como objetivo tornar o mundo mais produtivo. Para cumprir essa missão, ele oferece mais de 1.000 integrações, mais de 15 exibições personalizáveis e um conjunto robusto de recursos colaborativos para otimizar seus fluxos de trabalho.

A integração do ClickUp com o Salesforce usando o Zapier permite que você sincronize automaticamente uma ação em qualquer uma das duas plataformas. Portanto, se você criar uma oportunidade no Salesforce, o ClickUp criará automaticamente uma tarefa para ela.

Visualize pipelines, acompanhe e gerencie contas, colabore com sua equipe e muito mais com o ClickUp

Os recursos de CRM do ClickUp permitem gerenciar relacionamentos com clientes com mais de 15 exibições personalizáveis. Você pode visualizar, monitorar e analisar dados como o valor do tempo de vida do cliente e o tamanho médio dos negócios em um só lugar.

Usando relações de tarefas e campos personalizados no ClickUp, você pode configurar fluxos de trabalho automáticos para atribuição de tarefas, alocação de leads, acompanhamento de clientes e muito mais.

Além disso, você pode eliminar silos e acelerar a comunicação centralizando as informações e o alcance do cliente, o que torna o ClickUp uma alternativa perfeita ao Salesforce.

Mas se você não quiser mudar, ainda poderá aproveitar todos os recursos incríveis do ClickUp com o Salesforce com o mínimo de esforço.

Use o Universal Search para pesquisar qualquer arquivo em todo o ecossistema ClickUp e nos aplicativos conectados

O recurso Universal Search do ClickUp permite que você pesquise qualquer arquivo no ClickUp, em todos os aplicativos conectados (incluindo o Salesforce) e em sua unidade local de forma rápida e eficiente. Você pode adicionar comandos de pesquisa personalizados e obter resultados melhores e mais personalizados com o uso contínuo.

Melhores recursos do ClickUp

Crie um banco de dados centralizado de todas as informações do cliente e visualize-o de forma conveniente usando a Table View no ClickUp , com filtros e grupos para classificar as informações rapidamente

Sincronize sem esforço os dados do ClickUp e do Salesforce e use a Universal Search para encontrar detalhes em ambos com apenas alguns cliques

Obtenha uma visão geral clara de seu pipeline de vendas, relacionamentos com clientes, etc. usando os ClickUp Dashboards personalizáveis

Beneficie-se de seus recursos de CRM colaborativo que permitem a comunicação entre departamentos e a automação do fluxo de trabalho

Organize as informações da maneira que desejar com os campos personalizados , vincule os clientes aos seus dados de compra e a outros detalhes usando os relacionamentos no ClickUp

Atribua automaticamente tarefas e clientes a indivíduos com base em campos específicos usando o ClickUp Automation e acione ações por data de vencimento ou status da tarefa

Automatize as tarefas de alcance e acompanhamento com o ClickUp Brain , usando-o para escrever e-mails e criar acompanhamentos automatizados para clientes em potencial

Aproveite os modelos gratuitos de CRM para organizar seus leads

Limitações do ClickUp

Alguns usuários reclamaram de tempos de resposta lentos para tarefas complexas

A riqueza de recursos pode ser esmagadora no início

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. HubSpot

via HubSpot

A plataforma HubSpot oferece soluções de software para integração com suas equipes de vendas, suporte, marketing e operações. Você pode conectar as fontes de dados, as equipes e os clientes da sua organização por meio desse software de CRM.

A HubSpot tem ferramentas para mídia social e gerenciamento de conteúdo, além de soluções de SEO e análise da Web. Seu recurso de integração com o Salesforce garante que suas equipes de marketing, vendas e serviços trabalhem de forma integrada. Você pode transferir dados rapidamente, obter insights abrangentes sobre as métricas da sua empresa e permitir uma melhor colaboração, tanto interna quanto externa.

Melhores recursos do HubSpot

Permita uma melhor colaboração entre as equipes de marketing e vendas

Sincronizar e transferir perfeitamente os dados do Salesforce entre as duas plataformas

Encaminhe e distribua facilmente novos leads para os representantes de vendas e acompanhe seu status em tempo real

Obtenha insights práticos sobre seus clientes com base em suas interações e preferências

Personalize a sincronização de registros

Use a integração de dados HubSpot-Salesforce para enviar e-mails personalizados e segmentar seu banco de dados

Acompanhe a receita de negócios e campanhas

Limitações do HubSpot

Alguns usuários pediram mais personalização entre o hub de marketing e o de vendas

Muitos usuários solicitaram recursos melhores, como mais plug-ins, opções globais de backup ou reversão, mais funcionalidades para a área de associação, ferramentas integradas de comércio eletrônico e assim por diante

Preços do HubSpot

O Hub de Marketing da HubSpot tem a seguinte estrutura de preços:

Grátis

Inicial: US$ 20/mês por assento

Profissional: US$ 890/mês para 3 licenças

Enterprise: US$ 3600/mês para 5 licenças

Avaliações e resenhas do HubSpot

G2: 4. 4/5 (mais de 10.800 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 5.800 avaliações)

3. Slack

via Slack

O Slack está entre os aplicativos de mensagens mais populares para comunicações internas. Ele reduz a necessidade de as equipes se comunicarem por e-mails ou reuniões por meio de seus amplos recursos, como mensagens diretas, chamadas de vídeo e voz, grupos, compartilhamento de arquivos etc.

A integração do Slack com o Salesforce ajuda a melhorar a colaboração entre as equipes. Você pode compartilhar registros do Salesforce, ativar mensagens em tempo real, receber notificações do Slack sobre atualizações no Salesforce e muito mais.

Melhores recursos do Slack

Receba notificações do Slack sobre novas oportunidades no Salesforce e visualize registros do Salesforce nos canais do Slack

Comunique-se entre o Slack e o Salesforce Chatter

Configure alertas em canais do Slack com base na criação de novos registros do Salesforce ou em alterações feitas em registros existentes

Colabore com todas as equipes por meio de atualizações em tempo real nos registros do Salesforce

Integre registros do Salesforce no Slack por meio do recurso Slack Connect para operações de equipes de suporte externas

Exibir mensagens relevantes do Slack nos registros do Salesforce

- Limitações do Slack

Alguns usuários consideraram o recurso de pesquisa inadequado

As notificações podem ser muito pesadas

Preços baixos

Grátis

Profissional: US$ 8,75/mês por usuário

Negócios: US$ 15/mês por usuário

Grade empresarial: Preços personalizados

A IA do Slack está disponível a um preço personalizado como um complemento para todos os planos

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4. 5/5 (mais de 32.400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 23.100 avaliações)

4. Anúncios do LinkedIn

via LinkedIn

Como parte das Soluções de Marketing do LinkedIn, o LinkedIn Ads é ideal para desenvolver um relacionamento com um público profissional. A plataforma oferece insights detalhados sobre o público para rastrear o envolvimento, criar segmentação de campanhas e explorar vários formatos de anúncios.

Você pode integrar os anúncios do LinkedIn Lead Gen com o Sales Cloud do Salesforce para aprimorar sua estratégia de geração de leads com algumas etapas básicas de configuração. Ao integrar o Salesforce com o LinkedIn Ads com a ajuda do Zapier, você pode configurar a automação para rotear e gerenciar leads, criar novos leads do Salesforce a partir de respostas a anúncios do LinkedIn e muito mais.

Melhores recursos do LinkedIn Ads

Adicionar novas conversões do LinkedIn Ads como leads do Salesforce

Escolha entre vários formatos de anúncio, incluindo conteúdo patrocinado, mensagens patrocinadas, anúncios dinâmicos e anúncios de texto

Alcance o público certo usando as ferramentas de segmentação do LinkedIn Ads

Use a análise para rastrear métricas e melhorar sua campanha

Adicionar novos registros do Salesforce ao público do LinkedIn Ads como contatos

Crie e atualize registros no Salesforce com base nas respostas no LinkedIn

Adicione registros personalizados ao Salesforce e até mesmo envie mensagens para o Slack com as novas respostas do LinkedIn Ads

Limitações do LinkedIn Ads

Não é possível segmentar áreas geográficas específicas para anúncios

Alguns usuários acharam a plataforma cara

Preços de anúncios do LinkedIn

O LinkedIn Ads oferece preços personalizados.

Avaliações e resenhas do LinkedIn Ads

G2: 4/5 (mais de 250 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 10 avaliações)

5. Gmail

via YouTube

Como um dos serviços de e-mail mais populares do mundo, o Gmail oferece a seus usuários muitos benefícios, como segurança, Smart Compose, respostas rápidas e uma interface fácil de usar. Conectar o Gmail ao Salesforce pode aumentar a produtividade e manter todas as suas comunicações por e-mail sincronizadas.

Essa integração permite visualizar e gerenciar os dados do Salesforce diretamente na plataforma do Gmail, criar registros do Salesforce rapidamente e registrar os e-mails de volta no Salesforce sem envolver nenhuma entrada manual de dados.

melhores recursos do Gmail*

Anexe mensagens de e-mail ou entradas de calendário aos registros do Salesforce

Crie leads do Salesforce diretamente de sua caixa de entrada

Use os modelos de e-mail do Salesforce para criar ou responder a mensagens

Adicione diretamente novos contatos não reconhecidos de um e-mail aos registros do Salesforce

Evite alternar entre o Gmail e o Salesforce devido ao acesso centralizado a e-mails e registros do Salesforce

Acesse as tarefas do Salesforce e altere seu status pelo Gmail

Limitações do Gmail

O design não tem sido aprimorado significativamente há algum tempo

Ele oferece espaço de armazenamento limitado gratuitamente

Preços do Gmail

O Gmail está disponível como um serviço gratuito. No entanto, se você quiser um endereço de e-mail profissional e opções de marca personalizadas, poderá comprar os planos do Google Workspace, que são os seguintes:

Business Starter: $6/mês por usuário

Business Standard: $12/mês por usuário

Business Plus: $18/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Gmail

G2: 4. 6/5 (mais de 42.000 avaliações) (Workspace)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 12.200 avaliações)

6. Mailchimp

via Salesforce

O Mailchimp é uma plataforma de marketing por e-mail que permite criar, enviar e rastrear campanhas de e-mail. Você pode analisar o desempenho da campanha, converter mais clientes, configurar sequências de e-mail automatizadas e fazer mais com a plataforma.

Você pode sincronizar os dados de sua conta do Salesforce com o Mailchimp integrando o Salesforce ao Mailchimp. Isso permite que você compartilhe rapidamente todos os leads e contatos de vendas, direcione seus leads com campanhas de e-mail especializadas e use dados para criar segmentos do Mailchimp. Você também pode sincronizar assinantes entre as duas plataformas.

Melhores recursos do Mailchimp

Importe contatos, leads e assinantes do Salesforce

Simplifique a comunicação usando os assinantes do Mailchimp como leads do Salesforce

Personalize o aplicativo para gerenciar dados e acesso de usuários

Use insights valiosos de uma ferramenta para melhorar o desempenho da outra

Personalize o layout da página, do contato e do lead

Limitações do Mailchimp

O plano gratuito tem limites muito restritivos de e-mail e de assinantes

Alguns usuários consideraram a funcionalidade do design limitada

Preços do Mailchimp

Grátis

Essenciais: US$ 9,17/mês

Padrão: $13. 70/mês

Premium: US$ 273,92/mês

*O preço é para 500 contatos. A taxa aumenta com o aumento do número de contatos.

Avaliações e resenhas do Mailchimp

G2: 4. 4/5 (mais de 5.100 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 16.800 avaliações)

7. Gravity Forms

via Gravity Forms

O Gravity Forms é um software de criação de formulários que ajuda a personalizar formulários on-line e fluxos de trabalho no WordPress. Você pode criar formulários para capturar leads, automatizar fluxos de trabalho e coletar pagamentos.

Com a integração Salesforce-Gravity Forms, você pode conectar o Salesforce CRM com o WordPress Gravity Forms. Isso permite que você adicione e atualize automaticamente os envios de formulários do Gravity Forms à sua conta do Salesforce para melhorar o gerenciamento de leads e a coleta de dados, relatórios e análises aprimorados, escalabilidade e personalização.

Melhores recursos do Gravity Forms

Integre o formulário Gravity Forms com o Salesforce Lead, Contact ou Case

Crie formulários com eficiência usando o construtor de formulários do tipo arrastar e soltar

Crie formulários altamente acessíveis

Realize pesquisas, feedback e registros com facilidade

Resolva casos de uso complexos com lógica condicional

Limitações do Gravity Forms

A versão gratuita oferece recursos limitados

Os usuários acham a interface desajeitada e ultrapassada

Preços do Gravity Forms

Licença básica: US$ 59 (cobrada anualmente)

Licença Pro: $159 (cobrada anualmente)

Licença Elite: US$ 259 (cobrada anualmente)

Licença para organizações sem fins lucrativos: US$ 129 (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Gravity Forms

G2: 4. 7/5 (mais de 230 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

8. Typeform

via Typeform

O Typeform é uma ferramenta de criação de pesquisas que ajuda a criar formulários impressionantes para inscrições, feedback, pesquisas e qualquer outra finalidade que você possa imaginar. Ele ajuda a coletar dados com eficiência por meio de formulários incorporados e integração com as plataformas que você usa regularmente.

A integração do Typeform com o Salesforce permite que você mapeie automaticamente os campos do Typeform sempre que o formulário for enviado. Trabalhe com uma interface fácil de usar para criar diferentes formulários e gerar leads rapidamente.

Melhores recursos do Typeform

Crie formulários, pesquisas e questionários

Sincronize a lista de formulários disponíveis no Typeform e as respostas desses formulários com os dados do Salesforce

Mapeie Typeforms para objetos do Salesforce como Lead, Opportunity, Contact, Account e Case

Personalize a frequência da sincronização de dados/respostas do Salesforce com o Typeform

Gerencie tíquetes de suporte ao cliente e execute campanhas de marketing com dados centralizados

Limitações do Typeform

A integração do Salesforce está disponível apenas no plano Business

Alguns usuários acharam a ferramenta um pouco cara

Preços do Typeform

Grátis

Básico: US$ 29/mês

Mais: US$ 59/mês

Negócios: US$ 99/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Typeform

G2: 4. 5/5 (mais de 700 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 830 avaliações)

9. Calendly

via Calendly

O Calendly é uma plataforma de automação de agendamento perfeita para equipes que realizam reuniões frequentes. Ela elimina a necessidade de troca de e-mails e economiza um tempo valioso. Não é de se admirar, portanto, que essa esteja entre as integrações populares do Salesforce para a equipe de vendas de qualquer empresa.

A integração Calendly-Salesforce elimina a necessidade de atualizar o Salesforce manualmente e permite que você se concentre mais em seus clientes. O Calendly cria automaticamente um novo lead, contato ou oportunidade no Salesforce quando você agenda novas reuniões. Dessa forma, você pode fechar negócios com mais eficiência e agendar leads de alto valor na hora. Com o Calendly Routing, você pode qualificar, encaminhar e gerenciar reuniões, eventos, seminários e compromissos com a ajuda de seus formulários de marketing e diretamente dos registros do Salesforce.

Melhores recursos do Calendly

Adicione automaticamente reuniões do Calendly a um registro existente do Salesforce ou crie um novo registro

Obtenha dados precisos e atualizados do Calendly diretamente no Salesforce

Sincronize dados do Calendly para grupos específicos para evitar confusão e manter dados irrelevantes fora do Salesforce

Veja as reuniões futuras e passadas do Salesforce

Acompanhe e meça a atividade do Calendly

Limitações do Calendly

Disponível apenas nos planos Teams e Enterprise

Preços do Calendly

Grátis

Padrão: US$ 12/mês por assento

Equipes: US$ 20/mês por assento

Enterprise: A partir de US$ 15.000/ano

Avaliações e resenhas do Calendly

G2: 4. 7/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 3.400 avaliações)

10. Eventbrite

via Eventbrite

A Eventbrite é uma plataforma de gerenciamento de eventos que permite criar páginas de eventos personalizáveis, comercializar eventos e vender ingressos. Também ajuda no registro de usuários, processamento de pagamentos, automação e personalização de e-mails e promoção em mídias sociais. Está entre as integrações populares do Salesforce para marketing baseado em eventos.

A integração do Eventbrite com a plataforma Salesforce permite que você sincronize dados de eventos, pedidos e participantes entre as duas ferramentas. A integração criará automaticamente leads, contatos e contas com base na lista de participantes do Eventbrite.

Melhores recursos da Eventbrite

Visualize e rastreie todos os dados de eventos no Salesforce

Crie relatórios significativos usando a integração de dados do Salesforce e de eventos

Receba notificações sempre que um novo lead do Salesforce for criado

Mapeie os campos de participantes do Eventbrite para leads e contatos do Salesforce

Limitações do Eventbrite

Alguns usuários acharam que o suporte ao cliente não responde

Falta personalização

Preços da Eventbrite

Gratuito: Para até 25 tíquetes

Flex: US$ 9,99/evento para até 100 ingressos

Pro: US$ 29/mês para até 100 tíquetes

Premium: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Eventbrite

G2: 4. 3/5 (mais de 760 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.900 avaliações)

Eleve sua experiência no Salesforce com o ClickUp!

Com seus recursos inovadores, o Salesforce se tornou o favorito das equipes de vendas e marketing de inúmeras organizações. As integrações do Salesforce que incluímos aqui o ajudarão a obter mais de sua experiência com o Salesforce, aumentando sua produtividade e eficiência.

Escolha a integração do Salesforce que melhor atenda às suas necessidades. Por exemplo, se você precisa de uma alternativa de CRM ou de uma ferramenta de automação de marketing, o HubSpot ou o LinkedIn Ads são os melhores. O Gmail e o Mailchimp serão mais adequados se você precisar de aplicativos do Salesforce para gerenciar seus e-mails.

No entanto, se você estiver procurando a melhor integração do Salesforce que atenda a todas as suas necessidades e conecte sistemas diferentes, experimente o ClickUp. Ele funciona como um software de colaboração, CRM e banco de dados de clientes - uma solução completa com recursos avançados. Experimente-o inscrevendo-se gratuitamente!