Resumo do livro Radical Candor: principais lições para profissionais

Existem muitos conselhos sobre como gerenciar equipes e dar feedback, com opiniões divergentes, debates e muitas conversas online sobre o assunto.

Em meio a todo esse barulho, Radical Candor é um livro que se destaca por sua visão única sobre as coisas. Enquanto muitos gerentes argumentariam que o feedback dos funcionários deve ser amenizado, a autora, Kim Scott, discorda.

Em seu livro, ela pede aos gerentes que desafiem suas equipes e os incentivem a aprender e crescer. Para fazer isso de forma eficaz, no entanto, você deve se importar com eles. Scott descreve um chefe incrível como alguém que conhece bem os membros de sua equipe — o trabalho e a vida pessoal de cada pessoa e o que os motiva — e está genuinamente interessado em seu crescimento.

Neste resumo de Radical Candor, discutiremos os conceitos explicados no livro e os principais pontos a serem retirados dele. Além disso, ofereceremos dicas práticas para implementar os aprendizados essenciais em sua própria jornada de liderança. Vamos mergulhar no assunto!

Radical Candor: O livro em resumo

Radical Candor, de Kim Scott, é uma leitura obrigatória para todos os líderes de equipe e gerentes, pois apresenta uma visão refrescante sobre como dar e receber feedback e planejar conversas sobre carreira.

A autora incentiva os gerentes a serem gentis e abertos ao dar feedback honesto. Ela também explica a importância do feedback negativo e como ele ajuda os profissionais a aprender e crescer em suas carreiras.

Scott também descreve como dar esse feedback — preocupando-se pessoalmente com os membros da equipe, mas também desafiando-os diretamente.

A ideia de desafiar as pessoas pode parecer contraintuitiva para muitos. No entanto, a autora compartilha experiências profundamente pessoais e apresenta argumentos sólidos a favor disso. Ela explica que, se você se importa com os membros da sua equipe, eles aceitarão o feedback com naturalidade e melhorarão seus pontos fracos.

Isso é bom tanto para o indivíduo quanto para a equipe.

Aprofundaremos mais nas seções posteriores do resumo do livro Radical Candor.

Número de páginas : 288

Classificação no Goodreads : 4,07/5

Ano de publicação : 2017

Editora : St. Martin's Griffin

Tempo estimado de leitura : 4 horas e 32 minutos

Duração da audição: 10 horas e 2 minutos

Principais lições de Radical Candor, de Kim Scott

Nesta seção do resumo do livro Radical Candor, discutiremos alguns aprendizados importantes do livro. Mesmo que você não leia o livro, este resumo lhe dará uma visão geral dos conceitos mais importantes discutidos no livro.

1. Preocupe-se pessoalmente; desafie diretamente

A primeira lição que queremos abordar neste resumo do livro, e a mais importante, é cuidar pessoalmente e desafiar diretamente.

Em seu livro Radical Candor, a autora enfatiza a importância de se importar genuinamente com os membros da sua equipe e, ao mesmo tempo, desafiá-los a fazer melhor.

Quando você mostra que se importa, eles aceitam seu feedback com bom humor e se esforçam para melhorar e deixar você orgulhoso.

Se você se importa genuinamente, mas não consegue fornecer feedback construtivo específico, você limita o crescimento deles. Da mesma forma, se você é rápido em dar feedback severo, mas não demonstra que se importa, esse feedback provavelmente será indelicado e improdutivo.

Você pode (com razão) achar que isso é mais fácil dizer do que fazer. Nem todo líder de equipe se sente à vontade para dar feedback negativo de forma sincera; os estilos de liderança variam de acordo com a personalidade. A solução é começar de uma forma que não pareça conflituosa para você e, aos poucos, desenvolver sua habilidade de dar feedback.

Dica profissional: Você pode achar mais fácil começar com feedback por escrito. Para começar, tente usar modelos de comunicação até se sentir confortável. Esse é um excelente ponto de partida, mas certifique-se de passar para o feedback verbal para construir relacionamentos radicalmente sinceros com os membros da sua equipe.

2. Colabore com a roda Get Stuff Done (GSD)

Outra lição importante e um ótimo conceito do livro Radical Candor é a roda GSD para tomar melhores decisões. Ela envolve uma série de etapas para gastar menos tempo em reuniões e tomar decisões mais rápidas.

A Roda Get Shit Done para uma melhor tomada de decisão através do Radical Candor

Aqui estão os sete passos da roda GSD:

Ouça : Ouça ativamente as ideias da sua equipe, faça perguntas e responda. Não deixe que as equipes lhe dêem apenas boas notícias

Esclareça : Faça um brainstorming de ideias e tenha discussões individuais para refiná-las até que fiquem claras

Debate : Dê aos membros da sua equipe tempo e espaço seguro para discutir e debater ideias abertamente, a fim de encontrar as melhores respostas ou soluções

Decida : Tome decisões de forma colaborativa, com base em fatos e não em suas opiniões pessoais

Persuadir : Se algumas pessoas discordarem da decisão, use fatos e argumentos lógicos para persuadi-las até obter a adesão de todos

Implementar : Faça parte do processo de implementação da ideia escolhida e certifique-se de não desperdiçar o tempo da sua equipe, mas ajude-a a ser mais produtiva

Aprenda: Identifique e aprenda com os erros cometidos e crie uma cultura de aprendizagem contínua

Dica profissional: Aproveite os quadros brancos do ClickUp para realizar sessões virtuais de brainstorming e encontrar as melhores soluções. Desafie ideias e ofereça sugestões úteis para permitir que toda a sua equipe aprenda e cresça com cada projeto.

Permita que os membros da sua equipe colaborem e troquem ideias virtualmente em tempo real usando os quadros brancos do ClickUp

3. Identifique as estrelas e superestrelas da sua equipe

Este resumo de Radical Candor estaria incompleto sem mencionar as estrelas do rock e as superestrelas — dois tipos de funcionários mencionados no livro.

As estrelas do rock são profissionais de alto desempenho consistente que contribuem de forma confiável para o sucesso de uma empresa. Elas são confiáveis para realizar seu trabalho com eficácia e são a espinha dorsal de equipes de sucesso.

As superestrelas também são artistas, mas são especializadas em ultrapassar limites e apresentar ideias inovadoras. São perfeitas para situações em que é necessário pensar fora da caixa e os métodos tradicionais não funcionam.

De acordo com o autor, como um bom líder de equipe, você deve saber como identificar os astros e superestrelas entre seus subordinados diretos e utilizar suas habilidades únicas e estilos de trabalho.

Você também deve entender suas motivações e objetivos. Superestrelas, por exemplo, preferem uma trajetória de crescimento acelerada para suas carreiras e desejam promoções regulares. Por outro lado, astros preferem uma trajetória de crescimento gradual e podem desejar continuar em suas funções por mais tempo.

Compreender essas preferências ajudará você a criar planos de gestão de crescimento adequados a cada um deles.

4. Aprenda a aceitar feedback e não apenas a dar

Em Radical Candor, a autora Kim Scott explica a importância de buscar feedback, não apenas de dar.

Construir uma cultura de comunicação aberta é uma via de mão dupla e exige que os líderes de equipe estejam tão abertos a receber feedback quanto a dá-lo.

Ela recomenda a construção de um ambiente de trabalho onde os membros da equipe se sintam confiantes para desafiar o líder da equipe. Isso ajuda a equipe a encontrar a melhor solução, em vez de simplesmente concordar com o chefe, mesmo que este esteja errado.

Outra lição importante é que os gerentes devem buscar ativamente feedback de sua equipe sobre como ser melhores líderes. Os membros da equipe podem hesitar em dar feedback negativo aos seus gerentes, por isso é essencial pedir explicitamente.

Use as estratégias de comunicação certas para facilitar isso. Faça perguntas como:

Há algo que eu possa fazer para facilitar as coisas para a equipe?

Há algo que eu deva parar de fazer que esteja prejudicando a produtividade ou o moral da equipe?

Essas perguntas ajudarão a iniciar uma conversa em que sua equipe se sinta à vontade para lhe dar feedback. Esse ciclo de feedback bidirecional promove uma cultura de radical candor.

Dê um passo adiante introduzindo o feedback 360 graus em sua organização. Isso permitirá que você busque opiniões de todos com quem trabalha — subordinados diretos, colegas e gerentes.

Dê um passo adiante introduzindo o feedback 360 graus em sua organização. Isso permitirá que você busque opiniões de todos com quem trabalha — subordinados diretos, colegas e gerentes.

Baixe este modelo Implemente o feedback recebido em itens de ação e faça um plano de melhoria usando o modelo de plano de ação do ClickUp para feedback 360

Aqui estão algumas das funcionalidades que oferece:

Um painel visual para gerenciar tarefas e classificá-las por prioridade e status atual

Codificação por cores e tags para categorizar tarefas por tipo e complexidade

Opção de adicionar comentários abertos a cada tarefa

5. Construa confiança e relações de trabalho duradouras

A premissa principal deste resumo do livro Radical Candor é construir um ambiente de trabalho onde as pessoas se desafiem e ajudem umas às outras a crescer.

Todos os conceitos, ferramentas e ideias discutidos no livro levam a uma coisa vital: construir relações de trabalho genuínas e frutíferas.

Preocupe-se com o bem-estar dos membros da sua equipe e com o seu aprendizado e crescimento. Agende conversas individuais ou encontre outras maneiras de ajudar cada membro da equipe a crescer profissionalmente e pessoalmente.

Além disso, lidera pelo exemplo e constrói confiança na tua liderança. Dessa forma, não precisarás persuadir a tua equipe a seguir-te; eles ficarão felizes em fazê-lo.

Uma equipe onde há confiança e respeito mútuos terá um desempenho superior àquelas com ambientes tóxicos e desconfiança.

Dica profissional: Use o ClickUp para Recursos Humanos para gerenciar as relações e o desempenho dos funcionários e construir sua equipe dos sonhos.

O ClickUp Form View, por exemplo, é excelente para coletar feedback dos membros da sua equipe.

Colete feedback sobre seu estilo de gestão e pergunte à sua equipe o que você pode fazer melhor usando a visualização do formulário ClickUp

Os quatro quadrantes fundamentais do Radical Candor

Nesta seção do resumo de Radical Candor, discutiremos os quatro quadrantes da matriz "cuide pessoalmente e desafie diretamente" do livro. Isso é o cerne da estrutura de Radical Candor.

Os quadrantes do Radical Candor via Radical Candor

1. Agressão desagradável

Este é o quadrante inferior direito do gráfico de quatro quadrantes do livro Radical Candor. Ele representa situações em que os líderes de equipe ou gerentes desafiam suas equipes diretamente, mas não se importam pessoalmente com elas ou com seu aprendizado e crescimento.

Quando alguém demonstra agressividade desagradável, é brutalmente honesto ou direto ao dar feedback, sem demonstrar cuidado pessoal. Isso resulta em elogios insinceros ou críticas ofensivas. A orientação parece agressiva e desagradável.

2. Empatia destrutiva

Este é o quadrante radical candor superior esquerdo no gráfico e é exatamente o oposto da agressividade desagradável, em que os líderes se importam pessoalmente, mas não desafiam os membros de sua equipe diretamente.

Isso geralmente se apresenta como elogios ou críticas não específicos e amenizados, ambos inúteis. Nenhum dos dois resolve o objetivo de ajudar alguém a aprender e crescer na carreira.

3. Insinceridade manipuladora

Essa é outra maneira inútil de dar feedback. Os gerentes fornecem feedback vago sem se importar com os membros de sua equipe. Os elogios são falsos e as críticas são cruéis e pouco construtivas.

Eles podem dar elogios falsos para obter vantagens políticas ou para serem apreciados, mas isso acaba não ajudando em nada. O feedback negativo também não tem como objetivo ajudar um membro da equipe a crescer e pode soar duro.

Esse comportamento passivo-agressivo leva a um ambiente de trabalho tóxico e não é produtivo nem saudável.

4. Radical Candor

De acordo com o autor, este é o quadrante onde "cuidar pessoalmente" se encontra com "desafiar diretamente" e é a melhor das quatro opções.

A franqueza radical envolve dar feedback gentil, específico e construtivo que ajuda sua equipe a crescer. Também significa ser honesto e direto ao dar feedback negativo, mas apoiando, e não magoando, os membros da sua equipe.

Citações populares de Radical Candor

Aqui estão algumas das citações mais famosas do livro Radical Candor.

Radical Candor é a capacidade de se importar pessoalmente e desafiar diretamente.

Radical Candor é a capacidade de se importar pessoalmente e desafiar diretamente.

Isso destaca o princípio fundamental explicado no livro Radical Candor. Trata-se de desafiar os funcionários a fazer melhor, mas de maneira atenciosa e genuína.

O medo do conflito é o maior destruidor da criatividade.

O medo do conflito é o maior destruidor da criatividade.

O autor explica que evitar conflitos também dificulta o processo criativo. Quando os membros da equipe são livres para discutir ideias abertamente, a criatividade flui. Hesitar em falar por medo de conflitos tem o efeito oposto.

Se você tiver que escolher entre ser querido e ser eficaz, sempre escolha ser eficaz.

Se você tiver que escolher entre ser querido e ser eficaz, sempre escolha ser eficaz.

Com essa citação, o autor aconselha os gerentes a não hesitarem em fazer algo bom para a equipe por medo de serem rejeitados. Gerentes eficazes constroem equipes produtivas, o que é ótimo para todos os envolvidos.

Não critique na frente dos outros; elogie em público, critique em particular.

Não critique na frente dos outros; elogie em público, critique em particular.

De acordo com o autor, a melhor maneira de dar feedback negativo é em particular. Isso evita envergonhar os funcionários que não tiveram um bom desempenho e, nesse caso, o feedback é bem recebido. Scott também enfatiza a importância de elogiar as pessoas publicamente para elevar o moral.

Uma boa regra para qualquer relacionamento é deixar três coisas sem importância por dizer todos os dias.

Uma boa regra para qualquer relacionamento é deixar três coisas sem importância por dizer todos os dias.

Esta citação destaca a importância de não dizer coisas negativas que não são importantes e não afetam a produtividade da equipe. Se não é importante e vai magoar alguém, é melhor não dizer.

O que dizem os leitores

"Radical Candor foi escrito para gerentes/chefes, mas eu o recomendaria para qualquer pessoa no ambiente de trabalho. As observações de Kim Scott têm ampla aplicação e fazem um ótimo trabalho ao priorizar a necessidade de tratar todos como seres humanos em primeiro lugar".

"Um livro que todo chefe deveria ler. Ele ajuda a criar uma cultura de dar e receber feedback honesto e forma ótimas equipes. Tem muitas verdades, você vai perceber muitas delas se trabalha em uma grande empresa. Você pode não concordar com algumas partes, dependendo de como vê o trabalho e as pessoas, mas se realmente se importa com a carreira das pessoas e com o desempenho da sua equipe, faz muito sentido".

Aplique os ensinamentos do Radical Candor com o ClickUp

O ClickUp é um software robusto de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a colaborar melhor e ser mais produtivas.

Como o objetivo do Radical Candor é construir equipes mais fortes e produtivas, ter as ferramentas certas para ajudar nesse objetivo é uma escolha inteligente.

A solução de gerenciamento de projetos ClickUp é perfeita para definir metas para a equipe e incentivar todos a trabalhar para alcançá-las.

Vamos discutir como aplicar os ensinamentos do livro na vida real e os recursos do ClickUp que podem ajudar.

Estabeleça metas claras

O primeiro passo na gestão de desempenho é definir metas. Você pode criar planos de gestão de crescimento, acompanhar o desempenho de cada funcionário e fornecer feedback sincero com base neles.

Use o ClickUp Goals para definir metas para sua equipe e atribuir metas e tarefas específicas a cada membro da equipe. Ele permite que você acompanhe o progresso de cada meta e seu status em um nível individual.

Atribua metas a cada membro da equipe e acompanhe o progresso usando os scorecards visuais de progresso do ClickUp

Além disso, você pode usar o modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp para definir metas para sua equipe e agendar várias reuniões. Ele também permite planejar atividades de integração para melhorar a dinâmica da equipe.

Baixe este modelo Faça uma lista de todas as atividades da equipe, reuniões e sessões individuais que você deseja ter com cada pessoa da sua equipe usando o modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Este modelo usa um formato simples de lista de verificação para listar as diferentes reuniões e sessões individuais que você planeja ter com os membros da sua equipe. À medida que cada tarefa é concluída, você a marca como concluída.

É simples, mas eficiente. A melhor parte é que é totalmente personalizável, permitindo que você adicione qualquer atividade ou tarefa ao seu plano de gestão de equipe para o ano.

Forneça orientações radicalmente sinceras

Dar feedback honesto e construtivo é um dos conceitos-chave discutidos no livro, e o ClickUp pode ajudar nisso.

O ClickUp oferece muitos recursos e modelos para facilitar o feedback.

O modelo de avaliação trimestral de desempenho da ClickUp, por exemplo, é ideal para dar feedback formal aos membros da sua equipe.

Baixe este modelo Atribua classificações, dê feedback específico e destaque as conquistas de cada membro da equipe usando este modelo personalizável

Em linha com a filosofia do Radical Candor, ele permite que você dê feedback positivo e negativo específico e detalhado. Além disso, ele pode atribuir uma classificação geral de desempenho, o que é útil para avaliações de fim de ano.

Para realmente absorver a filosofia do Radical Candor, no entanto, você precisa de maneiras mais frequentes e informais de dar e receber feedback. É claro que conversas cara a cara sobre a carreira também funcionam, mas podem ser desconfortáveis para algumas pessoas, especialmente para os introvertidos.

É aí que entra em cena a visualização ClickUp Chat. É exatamente o que você e sua equipe precisam para fornecer feedback informal de maneira casual, mas útil. Desafie ideias, dê sugestões e encontre as melhores soluções em equipe enquanto conversa no ClickUp.

Permita que todos na equipe ofereçam ideias e sugestões ou forneçam feedback sobre tarefas usando a visualização de chat do ClickUp

Se você é novo em dar feedback, estude exemplos de feedback de funcionários para aprender como dar feedback construtivo que seja gentil e útil.

Procure ativamente o feedback dos seus colegas

Por fim, o livro incentiva os líderes de equipe e gerentes a pedir feedback ativamente e construir uma cultura de confiança e comunicação honesta. O ClickUp pode ajudar com isso, oferecendo opções fáceis para coletar feedback dos membros da sua equipe.

O modelo ClickUp Start Stop Continue é exatamente o que você precisa para oferecer à sua equipe uma maneira não conflituosa de fornecer feedback.

Baixe este modelo Busque feedback de nossa equipe de maneira não conflituosa e estruturada usando o modelo ClickUp Start Stop Continue

Ele usa um formato simples, no qual os membros da sua equipe dizem a você:

Coisas que você deve começar a fazer para melhorar a produtividade e o moral da equipe

Coisas que você precisa parar de fazer, pois podem estar prejudicando a produtividade da equipe

Coisas que você está fazendo bem e deve continuar fazendo

Ao não deixar as coisas em aberto e fornecer uma estrutura, este modelo permite que os funcionários deem feedback aos seus gerentes sem hesitação.

