Como criar um mapa da jornada do funcionário

O objetivo de todos os funcionários é dar o melhor de si no trabalho. No entanto, apenas 41% dos funcionários hoje sentem que estão tendo um desempenho ideal.

É responsabilidade da organização eliminar essa lacuna entre desempenho e habilidades e possibilitar o crescimento dos funcionários. Uma maneira eficaz de fazer isso é mapeando a jornada da equipe usando um mapa da jornada do funcionário. Quando feito da maneira certa, isso aumenta a retenção e o engajamento dos funcionários, além de melhorar a experiência geral.

Neste guia, exploraremos o mapeamento da jornada do funcionário, incluindo sua definição, como ele beneficia sua organização e como criá-lo em seis etapas simples.

O que é o mapeamento da jornada do funcionário?

A jornada do funcionário inclui tudo o que uma pessoa faz, sente e internaliza desde o momento em que vê a descrição da vaga em um portal de empregos até o momento em que sai da sua organização.

Essa estrutura, muito apreciada pelo RH, permite que os gerentes avaliem todas as facetas da experiência dos funcionários durante seu tempo na organização.

O mapeamento da jornada do funcionário permite visualizar a experiência de cada funcionário na sua empresa, desde o recrutamento até a saída. O objetivo é: Identifique áreas de melhoria na experiência atual dos funcionários

Crie oportunidades para agregar valor ao trabalho dos funcionários e construir uma experiência positiva para eles

Reúna feedback em tempo real dos funcionários sobre o que está funcionando e o que não está

Avalie o nível de satisfação dos funcionários e tome medidas corretivas para melhorá-lo

Escreva descrições de cargos mais precisas e relevantes

Defina seu orçamento e aloque-o em áreas que aumentem o engajamento dos funcionários

Benefícios do mapeamento da jornada da experiência do funcionário para funcionários e gerentes

Funcionários motivados e engajados impulsionam o sucesso da sua organização. No entanto, você não pode ter sucesso na criação de valor para os funcionários se não souber como está o seu desempenho atual ou o que eles consideram essencial. É aí que entram os mapas da jornada do funcionário.

O uso do mapeamento da jornada da experiência do funcionário traz vários benefícios tanto para os funcionários quanto para os gerentes.

Como o mapeamento da experiência dos funcionários ajuda os funcionários

As informações obtidas a partir de um mapa da jornada do funcionário ajudam as organizações a encontrar maneiras de aumentar a satisfação dos funcionários.

À medida que a empresa toma medidas para resolver as lacunas na experiência dos funcionários, eles começarão a se sentir mais felizes em seus empregos.

Eles ficarão mais motivados para entregar um trabalho de alta qualidade.

Como o mapeamento da experiência dos funcionários auxilia os gerentes

Um mapa da jornada do funcionário é uma porta de entrada para saber como seus funcionários estão se saindo e o que está impedindo seu sucesso. Pense nisso como uma soma das experiências dos seus funcionários expressas de maneira altamente visual e fácil de entender.

Um mapa visual, como um mapa da jornada do funcionário, permite que as partes interessadas e a liderança entendam muito melhor a experiência do funcionário com a organização. Ele permite que eles saibam o que está funcionando na experiência atual dos funcionários e o que não está.

Os gerentes utilizam o mapeamento da jornada do funcionário para melhorar a experiência de cada funcionário dentro da empresa e obter uma vantagem competitiva em termos de talentos.

Quando os funcionários optam voluntariamente por permanecer na empresa, os gerentes podem usar seu tempo para construir um canal de talentos de alto desempenho, em vez de lidar com altas taxas de rotatividade de funcionários. Isso também os ajuda a priorizar recursos, orçamento etc. e esclarecer as funções dos funcionários.

Além disso, com os insights do mapa da jornada do funcionário, os líderes e gerentes podem encontrar maneiras de projetar cargos e benefícios para atrair talentos de alta qualidade e ter um banco de candidatos interessados prontos para suas necessidades de contratação.

5 etapas da jornada do funcionário que você precisa conhecer

Cada funcionário passa por uma série de etapas, desde o momento em que se candidata a um emprego até sua saída. Essa jornada passa por cinco etapas do ciclo de vida do funcionário:

Etapa 1: Recrutamento

A fase de recrutamento inclui todas as etapas envolvidas na contratação de um funcionário, incluindo considerações importantes, tais como:

Quanto tempo leva e quanto custa contratar um candidato em potencial?

A taxa de aceitação de ofertas de emprego

A qualidade dos novos contratados

A atratividade das vagas anunciadas pela empresa

Níveis de engajamento dos candidatos durante o processo de entrevista.

As equipes de recrutamento costumam usar modelos de RH para melhorar essa etapa do processo de contratação.

Baixe este modelo Melhore sua compreensão dos tipos de pessoal de que sua organização precisa para atingir seus objetivos com este modelo

Por exemplo, o modelo de plano de pessoal da ClickUp permite que sua equipe de RH crie um plano de pessoal abrangente que:

Visualize a disponibilidade de cada membro da equipe

Facilita a atribuição de tarefas com base na disponibilidade

Oferece uma visão geral abrangente de todos os membros da equipe e suas habilidades

Os gerentes de contratação podem usar o plano como base para contratar funcionários de acordo com suas habilidades, experiência e recursos disponíveis.

Etapa 2: Integração

A fase de integração refere-se às primeiras semanas de trabalho, quando os novos contratados se familiarizam com os processos e as pessoas da empresa.

As equipes de RH geralmente criam manuais para funcionários para ajudar os novos contratados a se integrarem mais rapidamente e esclarecer suas funções e responsabilidades. Isso também pode ser feito com a ajuda de um software de integração.

Um processo de integração de funcionários bem projetado e implementado ajuda os funcionários a se tornarem mais produtivos em suas funções e a construir conexões de longo prazo com a organização.

Etapa 3: Desenvolvimento

A fase de desenvolvimento concentra-se em ajudar os funcionários a desenvolver suas habilidades e conhecimentos em ritmos diferentes.

Isso envolve analisar o desempenho dos funcionários para medir a produtividade e os resultados, avaliar habilidades interpessoais, como trabalho em equipe, e compreender as aspirações profissionais. Isso ajuda os gerentes a oferecer oportunidades para expandir o conjunto de habilidades dos funcionários. Também cria oportunidades para avanços incrementais, como transições de função, promoções, etc.

As equipes de RH podem usar uma variedade de softwares de gestão de talentos para impulsionar iniciativas. Algumas empresas também ajudam os funcionários a aprimorar suas habilidades ou melhorar o desempenho no trabalho por meio de programas de treinamento que utilizam softwares de treinamento especializados.

Etapa 4: Retenção

A fase de retenção envolve manter o desempenho dos funcionários, promover seu desenvolvimento e incentivá-los a continuar contribuindo para o sucesso da empresa.

Nesta fase, a empresa deve garantir que os funcionários se sintam conectados à sua missão e motivados a dar o seu melhor.

As organizações implementam estratégias para reter talentos, tais como:

Políticas inclusivas de licença parental

Opções para licenças prolongadas e sabáticos

Programas de recompensas e reconhecimento

ESOPs e incentivos em dinheiro para os melhores desempenhos

Oportunidade para trabalho remoto ou híbrido

Comemoração de aniversários de trabalho, aniversários, etc.

Etapa 5: Saída

A fase de saída refere-se aos funcionários que deixam a empresa (seja por aposentadoria, mudanças na vida, etc., ou oportunidades em outras organizações). Aqui, a equipe de RH realiza entrevistas de saída para entender o que deu errado na experiência do funcionário e fazer melhorias.

Seis etapas para criar um mapa da jornada do funcionário

Ouvir seus funcionários em cada etapa de sua jornada dentro da organização é a base para um mapa robusto da jornada da experiência do funcionário. Mas por onde começar?

Vamos percorrer as etapas para criar um mapa da jornada do funcionário para ajudá-lo a entender as necessidades personalizadas dos seus funcionários.

Use esta lista de verificação de seis etapas para criar um mapa abrangente destacando marcos significativos, momentos cruciais e fatores importantes para seus funcionários.

Passo 1: Defina a persona do seu funcionário

O primeiro passo no mapeamento da jornada da experiência do funcionário é segmentar seus funcionários e criar uma persona de funcionário. Evite basear a persona do funcionário em detalhes como dados demográficos. Em vez disso, segmente os funcionários com base em funções (como colaborador individual, líder de equipe etc.), grupos (como funcionários remotos ou presenciais, novos funcionários ou gerentes experientes etc.), funções (como finanças, marketing etc.) e níveis.

Por exemplo, o mapa da jornada da experiência do funcionário de um designer iniciante será diferente do de um gerente de marketing de nível médio.

Depois de definir as personas dos seus funcionários, priorize quais personas mapear primeiro.

Dica profissional: Ao criar a persona do funcionário, certifique-se de incluir os defensores da empresa e ex-funcionários que possam ter voltado a trabalhar na empresa para obter uma compreensão mais holística do que os funcionários desejam e onde a organização falhou.

Etapa 2: Identifique os pontos de contato

Em seguida, você deve documentar as interações ao longo do tempo do funcionário na sua organização, desde o recrutamento até a saída. Obtenha informações de equipes e departamentos multifuncionais para obter um feedback mais completo.

Para identificar os pontos de contato certos, veja a experiência da sua persona em cinco etapas principais e as atividades e intervenções que você tem em vigor para cada etapa:

Recrutamento: Anúncios de vagas, processos de entrevista, discussões contratuais e finalização

Integração: interações desde o primeiro dia até que o funcionário esteja totalmente integrado à organização

Desenvolvimento: Avaliações de desempenho, oportunidades para desenvolver habilidades, intervenções de treinamento, oportunidades de crescimento

Retenção: Elementos do trabalho que ajudam a envolver e manter os funcionários felizes, por exemplo, benefícios, política de licenças, satisfação no trabalho, reconhecimento, etc.

Saída: Entrevistas de saída quando os funcionários se demitem, o processo de desligamento

Como alternativa, se sua organização tiver um sistema definido de progressão de funções, use o tempo como marcador para traçar a experiência da sua persona. Use este exemplo e ajuste conforme achar necessário:

Dia zero (antes do primeiro dia)

Primeiro dia

30 dias em

60 dias em

90 dias em

Marca de um ano

Marca de dois anos

Desligamento

Etapa 3: Entenda as necessidades dos funcionários

A terceira etapa exige que você mapeie o feedback dos funcionários e o impacto de cada interação em todas as etapas do ciclo de vida do funcionário.

Para isso, inclua todos os fatores possíveis que afetam a experiência dos seus funcionários. Liste os processos em cada etapa para garantir que você abrange todas as principais experiências dos funcionários.

Por exemplo, vamos supor que seu funcionário esteja na fase de recrutamento. Os processos críticos a serem analisados e mapeados na experiência do funcionário incluem:

Publicar a vaga em plataformas relevantes, como LinkedIn, Glassdoor, etc.

Entre em contato com candidatos por meio de e-mails ou mensagens personalizadas

Coordenando entrevistas com a equipe de contratação

Realização de entrevistas com um questionário personalizado

Comunicar aos candidatos o status de sua candidatura

Organização de eventos de networking virtuais ou presenciais para candidatos em potencial

Forneça recursos e guias práticos sobre a cultura e os valores da empresa

Oferecendo insights sobre a estrutura da equipe e possíveis planos de carreira dentro da organização

Você pode mapear a jornada do funcionário em vários formatos, como uma lista ou uma linha do tempo.

Ao debater com os funcionários para entender seus objetivos profissionais no trabalho, use um modelo personalizado e pronto para uso, como o Modelo de Plano de Carreira do ClickUp.

Baixe este modelo Visualize a trajetória profissional de cada membro da equipe com o modelo de trajetória profissional do ClickUp

Este modelo é ideal para:

Criando planos de carreira que integram as aspirações pessoais e os objetivos organizacionais

Demonstrando oportunidades para o engajamento, o crescimento e o aprendizado dos funcionários

Acompanhe o progresso de cada funcionário em direção às metas profissionais para uma gestão de equipe eficaz

Planejamento e definição de metas S.M.A.R.T. para cada membro da equipe

Etapa 4: Mapeie a experiência atual dos funcionários

Traçar a experiência do funcionário inclui integrar todos os momentos importantes que são relevantes para seus funcionários. É aqui que um modelo de mapa de empatia ajuda a entender o pensamento dos seus funcionários.

Você deve tornar o mapa da jornada do funcionário o mais detalhado possível, incluindo recursos essenciais de que os funcionários precisam e todos os processos que eles devem concluir em cada etapa.

Como há muitos elementos a serem considerados, você precisa de uma ferramenta altamente visual, como os mapas mentais do ClickUp, para visualizar facilmente o mapa da jornada do funcionário:

Estabeleça conexões entre as necessidades dos funcionários e os processos com os mapas mentais do ClickUp

Colabore com os funcionários para mapear a jornada e atualizar o conteúdo com os nós de arrastar e soltar da ferramenta. Crie mapas mentais baseados em tarefas ou nós, dependendo do tipo de jornada do funcionário que você deseja mapear.

Etapa 5: identifique lacunas com feedback dos funcionários em tempo real

A melhor maneira de identificar lacunas e oportunidades de criação de valor na experiência atual dos seus funcionários é obter informações instantâneas sobre os objetivos deles.

Você precisa conhecer as aspirações profissionais dos seus funcionários para garantir que a experiência deles seja tranquila e relevante.

Traçar as metas dos funcionários é extremamente fácil com o ClickUp Goals:

Crie metas personalizadas e acompanhe o progresso com o clique de um botão

Use esse recurso para definir metas rastreáveis ao longo da jornada do funcionário. Seja estabelecendo OKRs, scorecards semanais dos funcionários etc., todos os seus objetivos podem ser definidos com prazos claros e metas mensuráveis. Além disso, os gerentes economizam tempo com um processo automatizado de acompanhamento do progresso.

Depois de definir as metas, é hora de criar um mecanismo para coletar feedback dos funcionários com base em etapas ou no tempo. Encontre os funcionários onde eles estão e obtenha feedback honesto e novo sobre a jornada deles.

Use as seguintes perguntas para descobrir um padrão em cada etapa:

Quais etapas têm feedback positivo ou negativo?

Existem sentimentos comuns em todas as etapas? Eles podem ser abordados prontamente?

Você está pedindo feedback instantaneamente em vez de esperar o momento certo?

Por exemplo, se um funcionário reclamar de descrições de cargo incorretas em relação às suas responsabilidades diárias, você pode alterar as descrições de cargo na fase de contratação.

Aqui está uma lista de verificação de ferramentas para usar e coletar feedback dos funcionários de maneira mais eficaz:

Pesquisas anônimas para integração

Pesquisas NPS com perguntas de acompanhamento em texto livre

Entrevistas individuais privadas

Pesquisas anuais de engajamento dos funcionários

Entrevistas de saída

Avaliações online de funcionários atuais ou antigos em sites como Indeed, Glassdoor, etc.

Caixas de sugestões virtuais

Etapa 6: Implemente mudanças e avalie o sucesso

Com base no feedback obtido, é hora de colocar o feedback em ação. Por onde e como começar?

Depois de entender o feedback e como ele afeta a experiência dos funcionários, você precisará priorizar quais feedbacks devem ser tratados primeiro. Você também precisará considerar o orçamento e os recursos necessários para essas mudanças.

Após executar as mudanças, revise as jornadas dos seus funcionários e avalie-as periodicamente para garantir que estejam alinhadas com as demandas atuais dos seus funcionários. Medir o sucesso das jornadas dos seus funcionários é tão importante quanto criá-las.

Use o ClickUp Brain para acelerar seu processo de coleta de informações. Ele possui três ferramentas baseadas em IA para ajudá-lo a gerenciar informações relacionadas aos funcionários, automatizar tarefas, obter respostas para perguntas centradas nos funcionários e criar conteúdo personalizado para sua equipe, com um assistente de IA como companheiro.

Deixe o ClickUp Brain escrever respostas por e-mail e revisar textos para você com apenas alguns cliques

Aqui está um passo a passo das três ferramentas de IA à sua disposição:

AI Knowledge Manager: Fornece respostas instantâneas, precisas e contextuais para qualquer informação relacionada aos seus funcionários capturada no ClickUp, como quais são suas funções atuais, em quais projetos estão envolvidos, etc.

Gerente de projetos de IA: permite automatizar tarefas, atualizações de progresso e relatórios de status para seus funcionários, para que você não precise perder tempo com trabalhos manuais, como criar relatórios de desempenho para seus funcionários, analisar dados sobre taxas de conclusão de tarefas e assim por diante

AI Writer for Work: funciona como um assistente de redação para ajudá-lo a aperfeiçoar seus documentos, estilo de redação, tom e respostas; a ferramenta também permite criar tabelas, transcrições e modelos para seus funcionários. Algumas aplicações comuns incluem a verificação de erros gramaticais e ortográficos em resumos de projetos, a criação de e-mails para comunicação interna, etc.

Use o ClickUp Brain para criar e-mails eficazes em segundos

Aproveite a ajuda da IA e implemente mudanças de maneira mais inteligente e eficiente.

O que incluir em um mapa da jornada do funcionário

Um mapa da jornada do funcionário eficaz tem seus requisitos essenciais e referências a serem seguidos. Use estas dicas para melhorar a qualidade do seu mapeamento da jornada:

Reúna e analise o feedback dos funcionários

Incorpore o feedback dos funcionários usando o modelo de Feedback dos Funcionários do ClickUp para tornar a experiência dos seus funcionários mais inclusiva e equitativa, ao mesmo tempo em que elimina as expectativas dos funcionários.

Baixe este modelo Saiba o que os funcionários pensam sobre a gestão, a cultura corporativa, os salários, os benefícios e o ambiente de trabalho com o modelo de feedback dos funcionários da ClickUp

Aproveite este modelo para entender o que seus funcionários pensam sobre a empresa, sua cultura corporativa, gestão, etc. Ele também ajuda a coletar feedback significativo dos funcionários e acompanhar seus sentimentos ao longo do tempo.

A ideia é avaliar o estado de espírito atual dos seus funcionários e avaliar seu estado emocional em cada etapa do caminho — uma tarefa para uma ferramenta completa como a plataforma de gerenciamento de RH ClickUp:

Simplifique a contratação, a integração e o desenvolvimento dos funcionários com a plataforma de gestão de RH tudo-em-um da ClickUp

Aproveite este software para coletar feedback qualitativo e quantitativo e criar a melhor experiência de integração. A ferramenta oferece visualizações personalizáveis para alinhar a equipe e criar um hub central para informações importantes dos funcionários.

Use software ágil para melhorar o mapeamento da jornada do funcionário

Capturar o feedback dos funcionários no momento certo é fundamental. E esperar que a equipe faça isso manualmente é um desperdício de recursos e tempo valiosos. É aqui que vale a pena aproveitar um software ágil como o ClickUp para implementar metodologias ágeis. Você será capaz de:

Reúna feedback dos funcionários em vários pontos de contato em tempo real e obtenha informações atualizadas sobre suas experiências à medida que elas acontecem

Acompanhe as alterações e melhorias feitas com base no feedback dos funcionários e garanta que as preocupações deles sejam atendidas rapidamente

Combine diferentes feedbacks entre equipes, departamentos e funções para promover um entendimento comum sobre o que está funcionando bem e impulsionar a colaboração da equipe

Repita e adapte seu processo de mapeamento da jornada do funcionário e garanta que ele permaneça relevante e eficaz

Envolva os funcionários no processo de mapeamento da jornada do funcionário e aumente seus níveis de engajamento

Dica profissional: Integre seu programa de experiência do funcionário ao seu software de RH e crie gatilhos para enviar solicitações de feedback quando um funcionário concluir determinadas tarefas, atingir marcos específicos e muito mais.

Analise cada etapa a partir de vários pontos de vista

Cada fase da jornada do funcionário é única, exigindo uma análise minuciosa de seus vários componentes.

Por exemplo, visualizar uma etapa exclusivamente da perspectiva do funcionário pode levar à omissão de fatores cruciais relacionados aos desafios comerciais predominantes.

Considere este cenário: digamos que você esteja analisando o estágio de “desenvolvimento” da jornada do funcionário. Ao se concentrar exclusivamente na experiência do funcionário, você pode identificar a necessidade de mais oportunidades de treinamento.

No entanto, se você considerar fatores adicionais, como mudanças recentes na tecnologia e nos padrões do setor, poderá perceber que a falta de recursos de treinamento se deve a restrições orçamentárias e materiais de treinamento desatualizados — uma perspectiva mais perspicaz e ampla para trabalhar com sua equipe.

Avalie seus objetivos finais e esteja atento às pessoas envolvidas

Incluir uma combinação de funções relevantes na avaliação ajuda a definir claramente o mapa da jornada do funcionário. Exemplos incluem a equipe de RH, representante de L&D, representantes multifuncionais dos funcionários, equipe de comunicação corporativa e gerentes de linha de frente.

Isso ajudará você a entender:

Como é o seu mapeamento de jornada ideal

Como a jornada do funcionário afetará as ferramentas e os sistemas organizacionais

Os problemas que você está tentando resolver

Como medir o sucesso e alinhá-lo com os objetivos finais da organização

O que evitar em um mapa da jornada do funcionário?

Vamos agora ver o que deve ser evitado em um mapa da jornada do funcionário.

Não opte por uma abordagem única para todos

Não existem dois funcionários iguais, assim como não é igual a jornada de cada funcionário na organização. Cada funcionário traz experiências, habilidades e aspirações únicas para a empresa. Se você não personalizar a jornada dos funcionários para atender às suas necessidades e objetivos individuais, não será possível aumentar o engajamento, a satisfação e a produtividade.

Use ferramentas como mapas mentais, notas adesivas ou quadros brancos do ClickUp para criar um mapa personalizado da jornada do funcionário que funcione:

Colabore com a equipe e use o único quadro branco virtual do mundo

O ClickUp Whiteboards permite converter as ideias da sua equipe em ações coordenadas a partir de um local centralizado.

Ter um modelo é ótimo, mas não tenha medo de personalizá-lo e criar um mapa da jornada do funcionário personalizado para vários perfis de funcionários.

Não se esqueça de revisar o mapa da jornada do funcionário ao longo do tempo

É claro que cada mapa da jornada do funcionário é diferente para cada segmento. No entanto, trata-se de uma entidade em constante evolução, sujeira a mudanças à medida que sua organização cresce e as necessidades dos seus funcionários evoluem. Revise constantemente o seu mapa e faça alterações que reflitam a realidade atual.

Criação do mapa da jornada do funcionário: um resumo Defina a(s) persona(s) dos seus funcionários

Identifique todos os pontos de contato para medir

Entenda as necessidades dos funcionários em cada etapa

Mapeie a experiência atual dos funcionários a partir de vários pontos de vista

Use o feedback interno para identificar lacunas na experiência

Personalize e melhore a jornada do funcionário e reavalie-a periodicamente

Mantenha o objetivo final em mente

Três impactos de um bom mapeamento da jornada do funcionário

O mapeamento da jornada do funcionário afeta a organização de três maneiras interligadas:

Cria uma cultura de trabalho centrada no funcionário

Considerando que você está coletando feedback dos funcionários e tomando medidas informadas, você entenderá os momentos mais importantes e como eles afetam a experiência dos funcionários.

Com insights estratégicos e dados sobre métricas importantes, como rotatividade, engajamento e produtividade, sua cultura de trabalho e seu processo de pensamento se tornam mais centrados nos funcionários.

Melhora os índices de satisfação do cliente

À medida que seus funcionários passam a trabalhar com um novo senso de propósito, seus clientes ficam mais satisfeitos com a melhor qualidade do serviço. Com o aumento dos índices de satisfação do cliente, é provável que mais clientes se tornem fiéis à sua marca e defensores de longo prazo.

Aumenta a motivação da força de trabalho

O mapeamento da jornada do funcionário revela aspectos ocultos da experiência dos seus funcionários. Essas experiências invisíveis se tornam uma oportunidade para atender — e superar — as necessidades dos funcionários. À medida que a experiência dos funcionários melhora, eles ficam mais felizes e motivados.

Construa uma jornada positiva para os funcionários desde o primeiro dia com o ClickUp

Otimizar a experiência dos seus funcionários começa com o mapeamento da jornada de cada funcionário individualmente e ouvir seus funcionários em todas as etapas. Usar um software ágil como o ClickUp ajuda a entender as metas emocionais, mentais e profissionais dos seus funcionários. Você poderá se conectar com os funcionários em momentos críticos e obter feedback sobre o que funciona para eles e o que não está funcionando.

Os insights que você extrair do mapeamento da jornada do funcionário ajudarão você a melhorar — e dominar — a experiência do funcionário. Com ações oportunas, sua organização pode consolidar uma posição sólida na mente dos funcionários e conquistar sua lealdade a longo prazo.

Aproveite ao máximo essa técnica de visualização impactante com o ClickUp e crie um mapa da jornada do funcionário significativo, repleto de todos os momentos importantes. Inscreva-se agora!

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Como desenhar um mapa de experiência?

