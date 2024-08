Estrutura das cinco forças de Porter’: Como usá-la para criar uma estratégia competitiva

Você provavelmente já ouviu falar sobre encontrar um " oceano azul _"-_um mercado em que você pode ser o único participante. Na realidade, porém, a concorrência é inevitável, e aceitá-la pode beneficiar sua empresa de várias maneiras.

A concorrência é a força motriz por trás do crescimento e da inovação, fomentando a melhoria contínua e promovendo a responsabilidade e a eficiência. No entanto, para se destacar da multidão, você deve primeiro entender corretamente o seu mercado e a dinâmica competitiva que o molda. Entre na estrutura das Cinco Forças de Porter.

Criada em 1979 pelo professor da Harvard Business School Michael E. Porter (também conhecido por ter inventado análise da cadeia de valor ), esse modelo analítico mudou a forma como as empresas pensam sobre concorrência e planejamento. Não se trata apenas de olhar para seus rivais; trata-se de considerar o panorama geral, incluindo fornecedores, clientes, concorrentes novos e potenciais e produtos alternativos.

Neste artigo, vamos analisar detalhadamente a estrutura das Cinco Forças de Porter, descrevendo seus componentes essenciais e os principais pontos fortes e fracos. Também mostraremos como implementar o modelo usando ClickUp uma plataforma de produtividade e gerenciamento de projetos de primeira classe.

O que é a estrutura das cinco forças de Porter?

A estrutura das Cinco Forças de Porter é uma ferramenta de negócios usada para entender a dinâmica competitiva de um setor.

Antes da criação do modelo, as empresas se concentravam principalmente em fatores internos e na concorrência direta. Entretanto, Porter desafiou essa perspectiva e trouxe uma abordagem holística para a compreensão do cenário competitivo de um setor. Ele esclareceu como as forças competitivas externas podem afetar significativamente a lucratividade e a posição de mercado de uma empresa.

Porter destacou os seguintes cinco fatores-chave, ou forças, que moldam a concorrência:

O poder dos fornecedores O poder dos compradores A ameaça de novos entrantes A ameaça de produtos ou serviços substitutos A intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes

Em outras palavras, mesmo que você ache que está familiarizado com seus concorrentes atuais, não confie muito que conseguirá ficar à frente deles. Um novo serviço digital ou outra inovação pode aparecer sorrateiramente em sua empresa quando você menos esperar e eliminar sua vantagem competitiva.

As Cinco Forças de Porter vs. Análise SWOT

Embora as Cinco Forças de Porter e a Análise SWOT pode parecer semelhante, mas elas servem a propósitos diferentes em planejamento estratégico .

As Cinco Forças de Porter ajudam você a entender a competitividade do seu setor. Ele examina fatores externos para avaliar a intensidade da concorrência e a lucratividade do mercado.

Por outro lado, a análise SWOT oferece uma perspectiva mais ampla. Ela olha para dentro e para fora, identificando os s pontos fortes, **as fraquezas, as oportunidades e as ameaças de sua empresa.

Digamos que você esteja querendo abrir uma nova cafeteria no bairro. O modelo das Cinco Forças de Porter exige:

Analisar o número e a influência das cafeterias existentes (rivalidade entre concorrentes diretos)

A disponibilidade e a influência dos fornecedores de grãos de café e de equipamentos (poder de barganha dos fornecedores)

A capacidade dos clientes de escolher entre as cafeterias concorrentes (o poder de negociação dos compradores)

A possibilidade de abertura de novas cafeterias nas proximidades (a ameaça de novos entrantes)

A possibilidade de os clientes mudarem para bares de chá ou suco (a ameaça de substitutos)

Essa análise o ajuda a entender a competitividade do mercado local de cafeterias e se entrar nele seria uma boa ideia. ☕

Continuando com o exemplo da cafeteria, uma análise SWOT examinaria os pontos fortes e fracos internos, bem como as oportunidades e ameaças externas:

Os pontos fortes podem incluir sua experiência no setor de hospitalidade ou uma mistura de café exclusiva que você oferece

Os pontos fracos podem ser os fundos de marketing limitados ou a falta de espaço para estacionamento

As oportunidades podem incluir um interesse crescente em cafés especiais entre os habitantes locais

As ameaças podem incluir a abertura de uma nova cadeia de cafeterias nas proximidades

Portanto, enquanto as Cinco Forças de Porter o incentivam a ficar à frente da concorrência, a análise SWOT o ajuda a maximizar seus pontos fortes, corrigir os pontos fracos, aproveitar as oportunidades e lidar com as ameaças.

Leitura bônus: Use o ClickUp

Modelo de análise SWOT

para avaliar os pontos fortes e fracos internos de sua empresa, identificar oportunidades e ameaças externas e desenvolver estratégias para o sucesso!

Liste as percepções críticas de sua estratégia por meio do modelo de análise SWOT gratuito do ClickUp

Entendendo as cinco forças de Porter

As artigo de 1979 começa com uma declaração simples, mas poderosa:

A essência da formulação de estratégias é lidar com a concorrência.

Entretanto, o que se segue na próxima frase é ainda mais impactante:

Mas é fácil ver a concorrência de forma muito restrita e pessimista.

Em vez de pensar na concorrência como uma simples disputa entre rivais existentes, Porter introduz quatro aspectos adicionais a serem considerados: o poder dos fornecedores e compradores, a possibilidade de novos concorrentes entrarem no mercado e a ameaça representada por produtos ou serviços alternativos. Vamos examinar de perto cada um dos cinco principais fatores que afetam a concorrência.

Força 1: rivalidade competitiva

De acordo com a estrutura das Cinco Forças de Porter, a rivalidade competitiva é um fator-chave, embora não seja o único, que influencia a concorrência em um mercado. Ela examina a intensidade da concorrência entre rivais diretos no mercado.

Para determinar o nível de concorrência em seu setor, primeiro considere o número e a força relativa dos concorrentes diretos. Em seguida, pense na rapidez com que o setor está crescendo, no custo de sair do mercado e em quanto as outras empresas gastam em publicidade.

Se um mercado for altamente competitivo, você pode esperar guerras de preços, longos períodos sem lucro e táticas de marketing excessivamente agressivas. Por outro lado, um mercado de baixa concorrência apresenta oportunidades de crescimento e lucros maiores.

Para lidar com essas questões, você precisa descobrir o que torna o seu produto especial e elaborar um plano para se destacar da multidão. Por exemplo, se estiver vendendo chocolates artesanais em um mercado repleto de grandes marcas, você pode se concentrar em usar ingredientes orgânicos ou oferecer sabores exclusivos para atrair clientes. 🍫

Leitura de bônus:

Mantenha o controle de seus concorrentes

' com as atividades e os produtos da

Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

.

Com o Competitor Tracking Template do ClickUp, você pode acompanhar as atividades e o desempenho de seus concorrentes com facilidade.

Força 2: Ameaça de novos entrantes

A força de ameaça de novos entrantes examina a probabilidade de novos concorrentes entrarem em seu mercado ou setor. As baixas barreiras de entrada e a fidelidade à marca, combinadas com o fácil acesso aos canais de distribuição, normalmente resultam em um mercado altamente competitivo.

Aqui estão alguns outros fatores a serem considerados ao avaliar a ameaça de novos entrantes:

Requisitos de capital : Os altos custos iniciais impedem a entrada de novos participantes

: Os altos custos iniciais impedem a entrada de novos participantes Regulamentações governamentais : Regulamentações rígidas podem limitar a entrada de novos participantes

: Regulamentações rígidas podem limitar a entrada de novos participantes Economias de escala: Empresas estabelecidas podem produzir com mais eficiência e manter preços mais baixos

Força 3: poder de barganha dos fornecedores

O poder de negociação dos fornecedores refere-se à capacidade de terceiros, como vendedores e fornecedores de equipamentos, de afetar sua posição competitiva e sua lucratividade.

Esse poder é ampliado quando há poucos fornecedores e nenhum substituto ou no caso de produtos e materiais de suprimento exclusivos. Quando os fornecedores têm um poder de barganha considerável, eles podem influenciar significativamente os preços, a qualidade e a disponibilidade dos produtos e os termos de venda. Para atenuar esse fator, tente diversificar sua base de fornecedores ou criar soluções alternativas.

Imagine uma pequena padaria que depende de um único fornecedor de farinha de trigo. Se esse fornecedor aumentar os preços ou comprometer a qualidade, isso prejudicaria os lucros da padaria. Para gerenciar esse risco e manter o poder de barganha do fornecedor sob controle, a padaria poderia trabalhar com vários fornecedores de farinha ou experimentar ingredientes alternativos, como farinha de centeio ou de milho. 🥐

Força 4: poder de barganha dos compradores

O poder de barganha dos compradores diz respeito à capacidade de seus clientes de exigir preços mais baixos e maior qualidade de bens e serviços. Entender essa força ajuda você a inovar seu portfólio de produtos para aumentar a fidelidade do cliente, reduzir seu poder de negociação e manter uma vantagem competitiva.

O poder de negociação dos compradores depende dos seguintes fatores:

Tamanho e concentração dos compradores : Compradores maiores e mais concentrados têm mais influência sobre os preços

: Compradores maiores e mais concentrados têm mais influência sobre os preços Disponibilidade de alternativas : Se houver muitos produtos semelhantes disponíveis, os compradores podem mudar facilmente, o que aumenta seu poder de barganha

: Se houver muitos produtos semelhantes disponíveis, os compradores podem mudar facilmente, o que aumenta seu poder de barganha Sensibilidade do comprador ao preço : Maior sensibilidade significa mais poder para os compradores

: Maior sensibilidade significa mais poder para os compradores Importância do produto : Se seu produto for crucial para os compradores, o poder deles diminui

: Se seu produto for crucial para os compradores, o poder deles diminui Custo de mudança: Custos menores de troca ampliam o poder dos compradores

Força 5: Ameaça de bens substitutos

A ameaça de bens substitutos mede a probabilidade de os consumidores mudarem do seu produto para uma alternativa que atenda à mesma finalidade ou ofereça os mesmos benefícios.

Se os substitutos estiverem prontamente disponíveis e com preços atraentes, sua posição competitiva se enfraquecerá. Para atenuar essa força, você deve inovar, diversificar suas ofertas e cultivar a fidelidade à marca. Fique atento às últimas tendências e aos avanços tecnológicos, pois eles podem trazer novos substitutos.

Considere uma empresa que fabrica lâmpadas incandescentes tradicionais. Com o surgimento da tecnologia LED, que oferece alternativas eficientes em termos de energia, os consumidores podem mudar para novas lâmpadas LED.

A empresa de lâmpadas poderia reagir investindo em pesquisa para desenvolver sua própria linha de lâmpadas de LED. Ela também pode se concentrar na promoção de características exclusivas de suas lâmpadas incandescentes, como ambiente de iluminação quente ou designs retrô, para manter a fidelidade do cliente e se diferenciar dos concorrentes de LED. 💡

Como implementar a estrutura das cinco forças de Porter

Desde seu artigo de 1979 na Harvard Business Review que introduziu o conceito das cinco forças, Porter escreveu vários livros expandindo seu modelo, principalmente On Competition. Nele, Porter apresenta cinco etapas simples a serem seguidas para uma análise completa da concorrência

análise completa do setor

:

Comece definindo claramente o setor para focar sua análise das cinco forças Identifique os principais participantes do setor e categorize-os de acordo com critérios relevantes Analise a vantagem competitiva da empresa e de seu setor para desenvolver táticas vencedoras Analisar a estrutura geral do setor, concentrando-se nos fatores que afetam a lucratividade do setor Após concluir as etapas acima, faça uma análise detalhada das cinco forças competitivas, considerando seu impacto e possíveis mudanças Identifique os aspectos da estrutura do setor que podem ser influenciados pelos concorrentes, por novos entrantes ou pela sua empresa, concentrando-se no que pode ser alterado

Vamos ver como conduzir essa análise e criar estratégias para superar a concorrência do setor usando o ClickUp, a plataforma líder de gerenciamento de projetos e produtividade.

Modelo das 5 Forças de Porter

Compreender e enfrentar os desafios de um ambiente competitivo é muito mais fácil de gerenciar com um modelo de 5 forças de Porter

modelo para implementar a estrutura das Cinco Forças de Porter

. Recomendamos especificamente o modelo

Modelo ClickUp das 5 Forças de Porter

.

Para as empresas que buscam uma melhor compreensão do setor e a formulação de estratégias impactantes, esse modelo dinâmico e fácil de usar prova ser um recurso inestimável

Este modelo é uma ferramenta valiosa que permite que você esclareça as ameaças iminentes e documente o tamanho e a influência relativa de seus rivais diretos, fornecedores e compradores. Ele lhe dá uma

quadro branco fácil de usar

com vários recursos de colaboração em tempo real. O modelo permite que você visualize as cinco forças de Porter usando cinco círculos codificados por cores:

Rivalidade competitiva 🔴

Poder do comprador 🟢

Ameaça de novos entrantes 🟣

Ameaça de substituto 🔵

Poder do fornecedor 🟠

Cada seção o ajuda a avaliar as forças competitivas, deixando claro como elas afetam seus negócios. Você pode até mesmo classificar a intensidade de cada força como risco Baixo, Médio ou Alto, acrescentando profundidade à sua análise.

Os gerentes consideram essa estrutura pronta especialmente útil para identificar oportunidades e ameaças de mercado, manter ou aumentar a participação de mercado e a lucratividade, posicionar produtos para o sucesso a longo prazo e realizar análises de lacunas para aprimoramentos de processos.

Idealize, crie e colabore com os membros da equipe usando os quadros brancos ClickUp

Se você encontrar o Modelo das Cinco Forças de Porter do ClickUp e outros Modelos baseados em quadro branco muito limitados, você sempre pode começar do zero e criar seu próprio Quadro branco ClickUp .

Use essas telas digitais infinitas para fazer um brainstorming com sua equipe e determinar, de forma colaborativa, as cinco forças que moldam seu cenário competitivo. Você pode usar todos os tipos de formas e objetos para representar suas melhores ideias e estabelecer conexões entre elas.

Além disso, você pode transformar qualquer elemento do Whiteboard em uma tarefa com um único clique, preenchendo assim a lacuna entre a ideação e a execução. Essa funcionalidade o ajuda não apenas a identificar e visualizar as cinco forças do seu setor, mas também a desenvolver estratégias para obter e manter uma vantagem competitiva.

Nos mapas mentais do ClickUp, você pode reorganizar facilmente os nós com base em sua estrutura hierárquica Mapas mentais do ClickUp é outra excelente ferramenta para realizar a análise das Cinco Forças de Porter. O

mapeamento mental

a técnica de mapeamento mental permite mapear e desenhar facilmente as conexões entre as forças do seu setor usando nós de arrastar e soltar.

Aplicação das cinco forças de Porter em diferentes setores

Empresas em setores competitivos que variam de

desenvolvimento de software

e

marketing

para

construção

e

cuidados com a saúde

podem usar o modelo das Cinco Forças de Porter para entender problemas específicos e elaborar estratégias vencedoras em seus respectivos mercados.

Ao analisar sistematicamente cada uma das cinco forças, as empresas podem avaliar a viabilidade de entrar em novos mercados, desenvolver novos produtos e serviços ou formar alianças estratégicas.

Elas também podem determinar o nível de ameaça apresentado por novos entrantes no mercado, rivais existentes ou produtos substitutos - e criar estratégias apropriadas para o mercado

diferenciação de produtos

inovação e estratégias de posicionamento.

Vamos ilustrar o processo e os benefícios da aplicação do modelo das Cinco Forças de Porter usando um exemplo específico da vida real.

Exemplo de mercado imobiliário

Se você administra uma

empresa imobiliária

para começar a aplicar as Cinco Forças de Porter, defina o "setor" ou nicho exato que deseja analisar. Por exemplo, poderia ser a construção e venda de condomínios de luxo na cidade de Nova York. 🏗️

Você começaria identificando e contando os principais participantes que lidam com propriedades imobiliárias de alto padrão na cidade de Nova York e arredores. Ao fazer isso, você perceberia que a rivalidade competitiva nesse setor está viva e bem. Além disso, o poder de barganha dos compradores também parece ser bastante alto no momento, já que há mais condomínios de luxo do que pessoas querendo comprá-los.

E, considerando o tempo que leva para obter o material para a construção de condomínios e a relativa escassez de trabalhadores da construção civil, o poder de barganha dos fornecedores também está na extremidade superior do espectro.

Por outro lado, não é fácil construir e vender imóveis de alto padrão em Nova York - é preciso ter experiência em lidar com os órgãos reguladores e uma reputação e um histórico estelares para prosperar nesse campo. Da mesma forma, não há praticamente nenhuma alternativa realista para quem procura um condomínio de luxo em Nova York, o que torna a ameaça de substitutos extremamente baixa.

O resultado da análise: Provavelmente não é uma boa ideia se aventurar no negócio de construção e venda de imóveis de alto padrão em Nova York sem experiência prévia ou reputação. As barreiras de entrada são altas e o nicho é dominado por alguns participantes bem estabelecidos.

As cinco forças de Porter: Pontos fortes e limitações

O modelo das Cinco Forças de Porter é uma ferramenta estratégica projetada para fornecer a você uma visão clara e analítica do seu cenário competitivo. No entanto, ele tem suas limitações e desvantagens, como você verá na tabela abaixo: 👇

Aplique a estrutura das cinco forças de Porter com o ClickUp

O modelo das Cinco Forças de Porter o ajuda a entender melhor a concorrência e o orienta sobre onde concentrar seus esforços e investimentos para obter um crescimento sustentável. Ao estudar como as coisas funcionam na cadeia de suprimentos e investir em pesquisa e desenvolvimento, você pode encontrar maneiras de se destacar dos concorrentes do setor.

Com seu

modelos práticos

e ferramentas colaborativas, como quadros brancos e mapas mentais, o ClickUp facilita o processo de aplicação do modelo das Cinco Forças de Porter para empresas de todos os tamanhos e setores.

Registre-se

hoje para ver a plataforma em ação - é gratuito.