Qual é o verdadeiro custo da rotatividade de funcionários para sua empresa?

Imagine treinar um funcionário por seis meses e, no sétimo mês, ele pedir demissão com duas semanas de antecedência. Frustrante, não é? Para piorar a situação, sua demissão inicia uma reação em cadeia em que outros funcionários fazem o mesmo. Esse ciclo acontece quando você não monitora e não gerencia a rotatividade de funcionários.

A rotatividade de funcionários refere-se ao número de funcionários que deixam uma organização em um período de tempo específico.

Há quatro tipos de rotatividade de funcionários: voluntária, involuntária, aposentadoria e transferências internas.

Embora os outros tipos ainda sejam gerenciáveis, a rotatividade voluntária ocorre repentinamente. Seu impacto é de longo alcance: a alta rotatividade de funcionários reduz o moral, a receita e a produtividade, perturba a estabilidade organizacional e geralmente indica má administração.

A rotatividade voluntária mais significativa dos tempos modernos ocorreu em 2021 - a Grande Demissão.

Os baixos salários, a falta de oportunidades de desenvolvimento de carreira e a falta de uma estrutura de trabalho flexível após a pandemia levaram milhões de americanos a deixar seus empregos, e a tendência continuou em 2022.

A Great Resignation atingiu o pico entre novembro de 2021 e abril de 2022, quando mais de 4.5 milhões de pessoas deixaram seus empregos todos os meses. Esse êxodo deixou as empresas preocupadas com seus resultados financeiros e as levou a inovar em novas estratégias para atrair e reter talentos.

O custo real da rotatividade de funcionários

Qualquer empregador entende isso intuitivamente, e as estatísticas trabalhistas concordam: A rotatividade de funcionários é cara. Manter um funcionário existente, bem treinado e que sabe como as coisas funcionam custa muito menos do que contratar e treinar novamente novos funcionários.

Mas como você calcula os custos exatos da rotatividade de funcionários? Jack Altman, do Huffington Post, criou uma fórmula que é a seguinte:

rotatividade de funcionários = (custos de contratação + custos de integração + custos de desenvolvimento + tempo não preenchido) X (número de funcionários X porcentagem anual de rotatividade) | |

Por exemplo, digamos que sua empresa tenha 50 funcionários com uma taxa de rotatividade anual de 20%. O custo do processo de contratação, integração, treinamento e perda de produtividade é de US$ 100.000.

Nesse caso, o custo da rotatividade de funcionários seria = $100.000 X 50 X 20% ou $1.000.000.

Para simplificar o cálculo, apenas os custos quantificáveis são incluídos nessa fórmula, como despesas com novas contratações, integração de funcionários, treinamento e desenvolvimento e tempo não preenchido entre a saída de um funcionário e a entrada do novo funcionário.

De acordo com Pesquisa da Gallup a substituição de um funcionário custa de metade a duas vezes o salário anual do funcionário. Com a disparada dos custos de mão de obra, esse número só tende a aumentar

No entanto, o verdadeiro custo da rotatividade de funcionários vai além da perda monetária. Ele também inclui custos intangíveis que não podem ser medidos em números.

Custos diretos e indiretos associados à rotatividade

Podemos dividir o custo da rotatividade de funcionários em dois aspectos principais: custos diretos e custos indiretos.

Custos diretos

Os custos diretos são aqueles que podem ser calculados em números, como, por exemplo

Custo de recrutamento: Inclui o gasto de tempo e dinheiro com a publicação de anúncios, agendamento de entrevistas com possíveis candidatos, seleção e trabalho administrativo

Inclui o gasto de tempo e dinheiro com a publicação de anúncios, agendamento de entrevistas com possíveis candidatos, seleção e trabalho administrativo Custos de treinamento: São os gastos com o treinamento e o desenvolvimento de um novo contratado para que ele se encaixe bem em seu ecossistema

Custos indiretos/não monetários

Esses custos não são numericamente palpáveis, mas têm um efeito duradouro na cultura da empresa, como, por exemplo

Baixa moral dos funcionários: Mudanças inesperadas na estrutura da equipe geralmente levam a um baixo envolvimento e moral dos funcionários, aumentando o risco de mais pessoas deixarem a força de trabalho

Mudanças inesperadas na estrutura da equipe geralmente levam a um baixo envolvimento e moral dos funcionários, aumentando o risco de mais pessoas deixarem a força de trabalho Perda de produtividade: Sua equipe perde produtividade no processo de encontrar, integrar e treinar o substituto

É por isso que cada vez mais empresas estão se tornando sensíveis à rotatividade de funcionários e implementando programas de retenção de funcionários que aumentam a satisfação e o comprometimento com o trabalho entre sua força de trabalho.

Causas da alta rotatividade de funcionários

Há vários fatores responsáveis pela alta rotatividade de funcionários, tanto em nível individual quanto organizacional:

Compensação e aumento de salário ruins: Quando as empresas deixam de oferecer compensação e aumento de salário adequados às habilidades, responsabilidades e custo de vida do funcionário, isso faz com que a força de trabalho fique a deriva

Quando as empresas deixam de oferecer compensação e aumento de salário adequados às habilidades, responsabilidades e custo de vida do funcionário, isso faz com que a força de trabalho fique a deriva Falta de benefícios para os funcionários: Não oferecer benefícios essenciais, como plano de saúde, benefícios de aposentadoria, creche, bônus, trabalho flexível e oportunidades de desenvolvimento pessoal é um grande motivo por trás da alta rotatividade de funcionários

Não oferecer benefícios essenciais, como plano de saúde, benefícios de aposentadoria, creche, bônus, trabalho flexível e oportunidades de desenvolvimento pessoal é um grande motivo por trás da alta rotatividade de funcionários Baixa satisfação no trabalho: Sem um bom pacote de remuneração e benefícios, os funcionários perdem a motivação, e a satisfação e a lealdade no trabalho vão por água abaixo. Eles se tornam "desistentes silenciosos", fazendo apenas o mínimo de esforço para manter o emprego e trocando de empresa no momento em que encontram uma oportunidade melhor

Sem um bom pacote de remuneração e benefícios, os funcionários perdem a motivação, e a satisfação e a lealdade no trabalho vão por água abaixo. Eles se tornam "desistentes silenciosos", fazendo apenas o mínimo de esforço para manter o emprego e trocando de empresa no momento em que encontram uma oportunidade melhor Sem equilíbrio entre vida pessoal e profissional: A falta de um cronograma de trabalho estruturado afeta o equilíbrio entre vida pessoal e profissional do funcionário. As longas jornadas de trabalho deixam pouco tempo para a família ou para a busca de outros interesses. Uma configuração como essa faz com que os membros da equipe procurem rotas de fuga

A falta de um cronograma de trabalho estruturado afeta o equilíbrio entre vida pessoal e profissional do funcionário. As longas jornadas de trabalho deixam pouco tempo para a família ou para a busca de outros interesses. Uma configuração como essa faz com que os membros da equipe procurem rotas de fuga Liderança tóxica e cultura da empresa: Líderes que microgerenciam, não têm empatia e não reconhecem o bom trabalho dos membros da equipe criam um ambiente de trabalho desafiador, fazendo com que os melhores talentos desistam

Líderes que microgerenciam, não têm empatia e não reconhecem o bom trabalho dos membros da equipe criam um ambiente de trabalho desafiador, fazendo com que os melhores talentos desistam Falta de crescimento: Oportunidades de aprimoramento de habilidades e promoções baseadas no desempenho aumentam a satisfação dos funcionários e promovem a lealdade. Sem isso, os funcionários se sentem presos e desvalorizados e deixam o local de trabalho em busca de funções mais gratificantes

Estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários

Se sua empresa tem dificuldades para reter funcionários, é hora de se aprofundar e fazer as coisas de forma diferente.

Como proprietário de uma empresa ou gerente de RH, você deve criar um espaço de trabalho em que os funcionários sejam bem remunerados, sintam-se valorizados e tenham amplas oportunidades de crescimento pessoal e profissional para que não sintam a necessidade de sair.

Embora o combate à rotatividade involuntária possa ser desafiador, siga estas estratégias para criar uma cultura de trabalho próspera e reduzir a rotatividade voluntária:

1. Atualize os processos de integração

Os mesmos velhos e-mails pré-formatados e manuais enfadonhos são suficientes para adormecer seus funcionários (ainda mais se eles forem da Geração Z). Você precisa aprimorar as coisas para proporcionar uma experiência envolvente aos funcionários desde o início.

Envie e-mails personalizados, ofereça um plano de mapeamento da jornada, agende reuniões individuais e garanta uma integração tranquila. Renove seu programa de integração com sessões interativas, quebra-gelos, programas de orientação e definição clara de metas para melhorar as taxas de retenção de funcionários.

Quanto à documentação, você pode se inspirar em modelos de manuais de funcionários para reformular seus processos de integração.

Transmita mensagens vitais em um formato não tão chato com o modelo de manual do funcionário do ClickUp

Por exemplo, Modelo de manual do funcionário do ClickUp permite que você comunique informações sobre o histórico da sua empresa, código de conduta, políticas de comunicação e muito mais, de forma personalizada, para refletir a marca exclusiva do seu empregador.

Você ainda pode adicionar gráficos, emojis e GIFs para quebrar as longas paredes de texto das políticas, de modo que os funcionários se sintam animados para ler o documento.

2. Aprimore os programas de desenvolvimento e treinamento de funcionários

Em vez de programas de treinamento e desenvolvimento padronizados, faça uma avaliação completa das necessidades para identificar as lacunas nas habilidades dos funcionários. Faça uma lista resumida dos problemas comuns em departamentos específicos e tente abordá-los em suas sessões de treinamento.

45% dos membros da sua equipe de marketing de conteúdo têm dificuldades com SEO técnico. Para resolver isso, você pode colaborar com especialistas do setor e criar módulos de treinamento personalizados sobre SEO técnico.

Você também precisa de software de treinamento de funcionários para que os funcionários possam acompanhar seu progresso, acessar o programa em um dispositivo de sua escolha e fornecer feedback sobre o treinamento. E pronto, você criou um programa que agrega valor ao conjunto de habilidades da sua equipe.

O ClickUp Docs permite que você escreva, edite e colabore em tempo real e adicione comentários para se comunicar com os membros da equipe

Dica rápida: Use Documentos do ClickUp para criar uma base de conhecimento institucional centralizada ou um wiki de aprendizagem onde os funcionários podem acessar materiais de treinamento, tutoriais e práticas recomendadas, promovendo uma cultura de aprendizagem contínua.

Crie um espaço ou pasta dedicada no ClickUp Docs para seus materiais de treinamento. Dentro desse espaço/pasta, você pode criar documentos individuais para diferentes tópicos, módulos ou categorias do seu programa de treinamento. Essa estrutura hierárquica o ajudará a organizar seu conteúdo de forma lógica.

O ClickUp Docs também oferece suporte à formatação de rich text, permitindo que você apresente o conteúdo do treinamento de forma envolvente e visualmente atraente. Use títulos, marcadores, blocos de código e outras opções de formatação para estruturar seu conteúdo de forma eficaz. Além disso, é possível incorporar imagens, vídeos e outros elementos multimídia para aprimorar a experiência de aprendizagem.

Com a pesquisa de texto completo, os funcionários podem encontrar facilmente informações ou tópicos específicos em seus materiais de treinamento. Você também pode controlar as permissões de acesso para garantir que somente pessoas autorizadas possam visualizar ou editar o conteúdo do treinamento.

3. Reconhecer os funcionários

O reconhecimento e as recompensas, como o aumento do salário de um funcionário, incentivam os funcionários a fazer melhor, fazem com que eles se sintam valorizados e aumentam a fidelidade.

Você pode incentivar sua força de trabalho de diferentes maneiras, incluindo:

Incentivos financeiros na forma de aumentos salariais, bônus, participação nos lucros, ações, cartões-presente, vouchers de viagem, bolsas de estudo e reembolso de mensalidades

na forma de aumentos salariais, bônus, participação nos lucros, ações, cartões-presente, vouchers de viagem, bolsas de estudo e reembolso de mensalidades Incentivos não financeiros, como programas de treinamento para desenvolvimento profissional,programas de recompensa para funcionários para comemorar conquistas e tempo adicional de folga

Seu sistema de reconhecimento de funcionários deve equilibrar perfeitamente os benefícios monetários e não monetários. Esses aspectos são necessários para aumentar a satisfação geral e o moral de sua força de trabalho.

4. Identifique os obstáculos com antecedência

Os obstáculos são normais. Mas quando você os deixa se acumular, eles podem atrapalhar seu fluxo de trabalho.

Use um sistema de monitoramento de funcionários para entender os desafios que seus funcionários estão enfrentando. Eles podem estar relacionados a habilidades, recursos, cronogramas ou qualquer outra coisa. Ao identificar esses obstáculos com antecedência, você pode fornecer aos seus funcionários os recursos necessários para enfrentá-los com eficiência.

Por exemplo, se um novo funcionário tiver dificuldades para entregar projetos dentro do prazo, designe um parceiro de projeto para ensiná-lo a lidar com o problema e ajudá-lo a ser mais eficiente.

Identifique as capacidades e aloque recursos de forma eficiente para evitar a super ou subutilização de recursos com a visualização de carga de trabalho do ClickUp

Com Visualização da carga de trabalho do ClickUp e o Pulse ClickApp você pode monitorar quem está trabalhando em quais tarefas, visualizar a quantidade de trabalho atribuída a cada membro da equipe durante um período de tempo específico e comparar a carga de trabalho de cada pessoa com a capacidade definida para ela.

Isso pode ajudá-lo a obter feedback e sentimentos em tempo real de sua equipe, permitindo identificar e resolver problemas antes que eles aumentem.

5. Ofereça trabalho flexível Um estudo da McKinsey afirma que 87% dos funcionários aceitam o trabalho remoto quando têm a oportunidade. Em outro estudo

Pesquisa da McKinsey a flexibilidade no local de trabalho é o principal motivo pelo qual os funcionários estão retornando ao local de trabalho.

É seguro dizer que oferecer acordos de trabalho flexíveis o ajudará a reter e atrair novos funcionários.

Você pode permitir que os funcionários trabalhem totalmente remotamente ou oferecer configurações híbridas para combinar o melhor dos dois mundos. Priorize o bem-estar e a satisfação geral dos funcionários e permita que eles escolham um modo de trabalho que maximize sua produtividade.

E se você estiver preocupado com a colaboração remota ineficiente ou ineficaz, experimente Visualização de bate-papo do ClickUp .

Reúna a comunicação da equipe em um só lugar com o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, vincular recursos e colaborar de forma transparente

O Chat View permite que equipes remotas se comuniquem em tempo real, promovendo uma sensação de conexão e imediatismo por meio de mensagens instantâneas, comentários e @menções.

A melhor parte? Todas as conversas no Chat View são centradas em tarefas. Isso garante que todas as discussões, decisões e informações relevantes sejam documentadas e acessíveis dentro do escopo da tarefa ou do projeto.

Além disso, você pode compartilhar arquivos relacionados à tarefa dentro dos tópicos de bate-papo, simplificando o processo de compartilhamento de trabalho, fornecendo feedback e fazendo revisões sem precisar de ferramentas externas.

6. Configurar um processo de feedback

O feedback construtivo sobre o desempenho ajuda os funcionários a se moverem na direção certa - ele os torna conscientes do que estão fazendo certo e do que precisa ser melhorado. Uma pesquisa da Workleap afirma que 83% dos funcionários preferem receber feedback, seja ele positivo ou negativo.

Os modelos de avaliação de desempenho podem ajudá-lo a estabelecer um sistema de feedback transparente em seu local de trabalho e promover o desenvolvimento profissional de seus funcionários.

Avalie o desempenho dos funcionários em um período específico com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Por exemplo, Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp permite a autoavaliação e coleta avaliações de colegas e superiores. Personalize esse modelo e realize revisões trimestrais, semestrais ou anuais.

7. Conduzir entrevistas de saída

Quando um funcionário decidir sair, agende uma entrevista de saída com ele. Depois de entregar a carta de demissão, é mais provável que os funcionários revelem honestamente os problemas que enfrentaram em sua organização e o que os levou a abandonar o barco.

Utilize essas informações para aperfeiçoar os sistemas existentes e proporcionar um ambiente de trabalho melhor para os funcionários remanescentes, reduzindo, assim, a rotatividade.

Aproveite os formulários personalizáveis do ClickUp para criar enquetes e pesquisas

Use Visualização do formulário do ClickUp para criar modelos de entrevista de saída, garantindo uma abordagem consistente e estruturada para capturar feedback valioso.

Você também pode criar outras enquetes, solicitações e pesquisas de feedback de funcionários, acompanhar as respostas dos funcionários e usar os insights para tomar decisões melhores.

8. Implemente estratégias de retenção de funcionários com uma plataforma unificada de RH

Gerenciar e implantar essas estratégias corretamente pode ser um desafio, especialmente em empresas com uma grande força de trabalho.

Para simplificar, você precisa de um poderoso sistema de gerenciamento de RH com as ferramentas para planejar, criar e implementar estratégias de retenção de funcionários adaptadas à sua empresa ou organização.

E o que pode ser uma opção melhor do que o ClickUp? Plataforma de gerenciamento de recursos humanos do ClickUp simplifica a contratação, a integração, o treinamento, o desenvolvimento e outros processos de RH, ajudando a reduzir a rotatividade de funcionários. Vamos ver como você pode tirar o máximo proveito desse software:

Organize as solicitações de emprego e os detalhes dos candidatos com estesoftware de banco de dados de funcionários. Automatize o alcance e defina status personalizados para mover aplicativos pelo pipeline de recrutamento com pouco ou nenhum trabalho manual

O ClickUp ajuda a gerenciar um grande número de solicitações de emprego e arquivos relacionados em um formato estruturado

Divida grandes módulos de treinamento em partes pequenas com o Tasks e incorpore documentos relacionados e outros recursos nas tarefas para acesso rápido. Os funcionários podem acompanhar seu progresso, colaborar com os membros da equipe e esclarecer dúvidas usando comentários

Não sobrecarregue os funcionários com materiais de treinamento enormes - divida-os em pequenas ações rastreáveis e adicione status personalizados conforme aplicável com o ClickUp Tasks

Personalize o sistema de RH para atender às suas necessidades com campos personalizados, status, listas de verificação e lembretes

Configure campos personalizados e adapte a plataforma de RH do ClickUp às suas necessidades comerciais exclusivas

Defina uma ordem de operações fácil de entender para contratação, integração e treinamento com Dependências

Quando sua tarefa depender de outras tarefas, use Dependencies no ClickUp para marcar as tarefas como Waiting on, Blocking ou Linked

Mantenha o controle sobre o envolvimento, o desempenho e a carga de trabalho dos funcionários com painéis personalizáveis, gere relatórios em tempo real e identifique possíveis gargalos logo no início

O ClickUp gera relatórios em tempo real para ajudá-lo a tomar decisões com base em dados

Sincronize seus calendários do Google, Outlook, Zoom ou iCal com o ClickUp, conecte-os às suas tarefas e gerencie sua agenda com eficiência. Nunca mais perca uma entrevista, uma reunião individual ou de equipe

O ClickUp se integra à ferramenta de calendário de sua escolha e mantém você em dia com sua agenda

Além disso, a função software de gerenciamento de funcionários oferece software pronto para uso e personalizável Modelos de RH . Os gerentes de recursos humanos podem usá-los para acelerar seus fluxos de trabalho diários.

Identifique áreas de melhoria, defina bloqueios e suas causas principais, liste soluções, acompanhe métricas de desempenho e gerencie cronogramas de projetos com o modelo de ação corretiva de RH do ClickUp

Por exemplo, quando um projeto não estiver de acordo com seus planos, use o Modelo de ação corretiva de RH para entender o que deu errado e elaborar um plano para corrigi-lo.

O papel do seguro saúde e dos benefícios para funcionários

Não basta facilitar a vida profissional de seus funcionários. Você também deve garantir que eles tenham tudo o que precisam para manter a produtividade.

Os funcionários apreciam um pacote abrangente de seguro-saúde familiar em meio à crise de custo de vida e à inflação médica. Além da cobertura usual, ofereça um plano que inclua problemas de saúde mental, seguro oftalmológico e seguro odontológico.

Para pequenas organizações que estão lutando para lidar com as altas taxas de seguro médico, os acordos de reembolso de saúde (HRA) podem ser uma alternativa viável. Ele permite que você reembolse as despesas médicas qualificadas do funcionário com isenção de impostos.

Outra opção é um stipend de saúde tributável, que permite estender a cobertura médica a funcionários internacionais e contratados independentes.

Você também pode oferecer assinaturas corporativas ou reembolsos para programas de bem-estar, como associações a academias de ginástica ou clubes esportivos.

Acrescentar esses benefícios ao pacote de seu funcionário adicionará um pequeno valor ao custo total para a empresa. Ainda assim, eles terão um impacto positivo duradouro em sua cultura de trabalho, no bem-estar e na retenção dos funcionários.

Reduzindo a rotatividade de funcionários: O caminho a seguir

A receita sofre o maior impacto, mas a consequência da alta rotatividade de funcionários vai muito além disso. Ela afeta a reputação da empresa, fazendo com que novos talentos hesitem em se juntar à sua organização. A força de trabalho existente perde o moral e planeja sair, resultando em um ciclo vicioso.

Os líderes devem se esforçar ao máximo e criar políticas e práticas favoráveis aos funcionários para evitar mais êxodos e manter uma força de trabalho feliz e saudável que compareça voluntariamente ao trabalho. Gestos simbólicos não serão suficientes - suas estratégias de retenção devem estar alinhadas com as mudanças nas normas do local de trabalho.

Como um software de gerenciamento de talentos com o ClickUp, você pode planejar estratégias de retenção personalizadas para sua organização e aplicá-las corretamente. Você pode gerenciar seus funcionários com mais eficiência, simplificar a integração e o treinamento, entender suas expectativas e desafios e envolvê-los com programas de recompensa usando uma única plataforma. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!

FAQs comuns

1. Quais são as implicações de custo da rotatividade de funcionários?

O custo da rotatividade de funcionários inclui custos tangíveis e intangíveis. Os custos tangíveis incluem perda de receita e custos de recrutamento e treinamento, enquanto os custos intangíveis referem-se ao baixo moral dos funcionários, à perda de produtividade e à má reputação da empresa.

2. Como você mede o custo da rotatividade de funcionários?

Você pode medir o custo da rotatividade de funcionários usando a fórmula de Jack Altman:

rotatividade de funcionários = (contratação + integração + desenvolvimento + tempo não preenchido) X (número de funcionários X porcentagem de rotatividade anual) | |

3. Quais são os custos da rotatividade de mão de obra?

Os custos da rotatividade de mão de obra incluem uma queda brusca nos resultados da empresa, baixa produtividade, diminuição do moral da equipe e dificuldade de atrair novos talentos.