Como criar um plano eficaz de 30-60-90 dias para a integração

Seus novos funcionários precisam de tempo - desde que 12 meses em alguns casos, para aprender as regras da organização e atingir seu potencial máximo de desempenho em uma função. No entanto, é fundamental prepará-los para o sucesso e dar-lhes metas claras para trabalhar.

É nesse ponto que a criação de um plano de 30-60-90 dias é importante. Esse é um plano de integração estruturado para novos contratados, em que as metas e atividades são espaçadas em períodos de 30, 60 e 90 dias.

Neste artigo, mostraremos como criar esse plano e integrar contextualmente os novos funcionários em cada etapa de sua jornada de integração.

O que é um plano de 30-60-90 dias?

Um plano de 30-60-90 dias é exatamente o que parece: é um documento que delineia marcos críticos, metas acionáveis e prioridades de alto nível para os novos funcionários alcançarem nos primeiros 30, 60 e 90 dias de seu emprego. O gerente de contratação do novo funcionário é responsável por criar um plano.

O que o plano de 30-60-90 dias faz:

Destaca metas viáveis a serem atingidas nos primeiros três meses de trabalho de um novo funcionário, dividindo-as em incrementos de 30, 60 e 90 dias.

Simplifica o foco que o funcionário deve ter

Demonstra métricas para medir o sucesso nos períodos de 30, 60 e 90 dias

Ajuda os novos funcionários a maximizar sua produção e a atingir marcos definidos, alinhados com a missão da empresa

Elementos importantes de um plano de 30-60-90 dias

O conceito central de um bom plano de 30-60-90 dias gira em torno de:

Converter metas maiores em marcos menores e mais digeríveis

Estabelecer uma meta final para 90 dias com etapas a serem cumpridas nas marcas de 30 e 60 dias

Garantir que as metas sejam alcançáveis, porém desafiadoras

Obter a adesão de novos funcionários, fazendo com que eles tracem ou contribuam com o plano

Alinhar o plano com a missão da empresa para ajudar os novos contratados a entenderem seu papel na organização e progredirem com facilidade

As cinco partes de um bom plano de 30-60-90 dias

Antes de aprendermos a criar um plano de 30-60-90 dias, vamos primeiro ver o que ele envolve.

O que torna um plano de 30 a 60 a 90 dias excelente? Para começar, ele deve esclarecer imediatamente as expectativas da organização em relação ao novo contratado.

Um ótimo plano de 30-60-90 dias tem cinco elementos de alto nível:

Metas: Define o propósito, a missão e os objetivos da empresa de forma concreta e mensurável; categoriza as metas do novo contratado em metas de aprendizado, metas profissionais, metas de desempenho e metas pessoais para obter melhores resultados Foco: Especifica em que o novo contratado precisa se concentrar durante cada fase para permanecer no caminho certo e trabalhar em direção às metas estratégicas **Prioridades: identifica as tarefas e os projetos vitais que o novo contratado precisa priorizar em cada período de 30 dias para gerenciar seu tempo e seu progresso de forma eficaz Métricas de sucesso: Define os principais indicadores de desempenho (KPIs) para medir o sucesso do novo contratado, oferece clareza sobre o que é sucesso e o ajuda a acompanhar o progresso Flexibilidade: Deve ser flexível o suficiente para se adaptar às circunstâncias variáveis, permitindo que os novos contratados ajustem suas metas e prioridades de acordo com os objetivos gerais da empresa

Integre metas SMART em seu plano de 30-60-90 dias

Defina metas SMART com o ClickUp

Para tornar seu plano de 30-60-90 dias viável, tente escrever metas SMART. Seu plano de 30-60-90 dias deve ter objetivos específicos que sejam mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo determinado:

Específicos : Defina claramente o que você deseja alcançar em cada período de 30, 60 e 90 dias. Por exemplo, em vez de definir uma meta vaga como "melhorar a eficiência do projeto", defina uma meta específica como "reduzir os prazos do projeto em 10%

: Defina claramente o que você deseja alcançar em cada período de 30, 60 e 90 dias. Por exemplo, em vez de definir uma meta vaga como "melhorar a eficiência do projeto", defina uma meta específica como "reduzir os prazos do projeto em 10% Mensurável : Inclua indicadores-chave de desempenho para acompanhar seu progresso, como tempo de conclusão do projeto, economia de custos, índices de satisfação do cliente, etc.

: Inclua indicadores-chave de desempenho para acompanhar seu progresso, como tempo de conclusão do projeto, economia de custos, índices de satisfação do cliente, etc. Acreditável : Defina metas desafiadoras e realistas. Por exemplo, o objetivo de reduzir os cronogramas do projeto em 50% em 30 dias pode não ser alcançável, mas uma redução de 10% pode ser realista

: Defina metas desafiadoras e realistas. Por exemplo, o objetivo de reduzir os cronogramas do projeto em 50% em 30 dias pode não ser alcançável, mas uma redução de 10% pode ser realista Relevante : Certifique-se de que suas metas estejam alinhadas com os objetivos gerais da empresa e do projeto

: Certifique-se de que suas metas estejam alinhadas com os objetivos gerais da empresa e do projeto Limitadas no tempo: Estabeleça prazos específicos para atingir cada meta para manter o foco e acompanhar o progresso ao longo do tempo

Os benefícios de um plano de 30-60-90 dias

Um plano de 30-60-90 dias é um modelo de sucesso, pois identifica os principais marcos para os novos funcionários durante os primeiros dias de trabalho.

Ele traça paralelos com um plano de produtividade -Um que ajude os novos membros da equipe:

Saber o que se espera deles

Gerenciar sua carga de trabalho

Concentrar-se em tarefas orientadas por objetivos

Definir os parâmetros certos para o sucesso

Aqui estão os principais benefícios de um plano de 30-60-90 dias:

Aumento da produtividade

Um plano estratégico de integração é fundamental para aumentar a produtividade; 61 % dos novos contratados se sentem preparados para assumir uma nova função depois de passarem por uma integração estruturada.

O plano de integração fornece orientação sobre como o novo contratado pode começar a trabalhar rapidamente e oferece acesso com um clique aos recursos certos. A equipe sabe o que deve priorizar e como obter ajuda se tiver dificuldades em qualquer ponto da jornada de integração:

Maior produtividade e sincronia da equipe são subprodutos de uma sólida experiência de integração via Gallup Para ajudar o novo contratado a entender sua função e obter ajuda contextual, use um modelo de plano de 30-60-90 dias .

Melhor coesão da equipe

Uma experiência de integração perfeita é possível com o envolvimento da equipe.

A equipe deve se reunir e se conhecer desde o início para construir uma base sólida. Integre chamadas individuais em seu processo de integração e ajude os membros da equipe a conhecerem seus colegas e partes interessadas.

Lembre-se, a ideia é começar a construir relacionamentos importantes desde cedo e criar um senso de trabalho em equipe. Ao longo do caminho, os gerentes também devem esclarecer as metas e explicar como as metas da organização se encaixam nas metas individuais e da equipe.

Para melhorar a compreensão do funcionário sobre as atividades e os resultados da equipe, use Quadro Kanban do ClickUp para mostrar todas as tarefas da equipe e seu progresso de uma só vez:

O ClickUp Kanban Board permite agrupar tarefas por status

Avaliações de desempenho consistentes

Em torno de 61% dos funcionários preferem permanecer em sua organização atual para desenvolvimento e crescimento na carreira:

Mas não se pode desenvolver o que não se avalia, certo? É nesse ponto que um plano de 30-60-90 dias inclui avaliações de desempenho no calendário do gerente e garante que os novos contratados sejam avaliados periodicamente.

Revisões consistentes permitem melhores avaliações do progresso e do desempenho dos novos contratados. Isso, por sua vez, os ajuda a aprimorar suas habilidades, a ter um desempenho ideal e a se integrar bem à organização.

Os dados dizem tudo 'O metade dos trabalhadores_ _que recebem capacitação significativa para o desempenho-tem níveis muito mais altos de otimismo, confiança, envolvimento e produtividade do que a metade dos funcionários que não recebem

Gerencie suas reuniões 1:1 com os membros da equipe usando o modelo 1-on-1 do ClickUp

Os gerentes podem ter discussões estruturadas de avaliação de desempenho com o novo contratado com a ajuda do Modelo de reunião 1:1 do ClickUp .

Esse modelo do Docs ajuda os gerentes a inserir e rastrear informações relevantes para novas contratações. Ele inclui páginas pré-criadas para funções de funcionários, expectativas e agendas de reuniões recorrentes. Para obter ainda mais organização, crie páginas aninhadas dentro de cada página.

Preparando os funcionários para o sucesso

Compartilhe políticas, planos e outras informações úteis da empresa com seu novo contratado por meio do ClickUp Docs

Um plano de 30-60-90 dias detalha os três meses iniciais do emprego de um novo membro da equipe, apresentando-lhe as políticas da empresa, o trabalho em equipe e os objetivos comerciais. É uma maneira infalível de ajudar seus novos contratados a se atualizarem à medida que verificam os itens essenciais nos marcos de 30 a 60 a 90 dias do plano.

Dê ao recém-chegado um bom começo, garantindo que ele possa acessar toda a documentação necessária: políticas da empresa, planos de equipe, organograma etc. Os gerentes e as equipes de RH podem fazer isso com Documentos do ClickUp .

Para tornar o plano de 30-60-90 dias útil, converta seu plano em tarefas para cada período de 30 dias.

Use Tarefas do ClickUp para configurar tarefas e subtarefas com suas respectivas datas de vencimento:

Defina com facilidade e rapidez as datas de início e de vencimento em uma tarefa ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão

Depois que os prazos forem definidos, ofereça opções à equipe - permita que ela visualize as tarefas em vários formatos e filtre as tarefas por prioridade e status:

Você também pode atribuir comentários e vincular tarefas a documentos para garantir que todos estejam sempre informados:

Certifique-se de que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

Por fim, crie painéis completos com as metas e as métricas de esforço da sua equipe e visualize facilmente o progresso das tarefas:

Acople as metas de sua equipe e veja o esforço da equipe com o ClickUp Dashboard

Como é um plano de 30-60-90 dias para diferentes funções

Um plano de 30-60-90 dias é multifacetado, dependendo de quem o utiliza e para qual finalidade.

Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender quando fazer um plano de 30-60-90 dias:

Novos funcionários : Os gerentes de contratação devem criar um plano ao integrar um novo funcionário para facilitar o período de transição

: Os gerentes de contratação devem criar um plano ao integrar um novo funcionário para facilitar o período de transição Funcionários já existentes : Os gerentes de equipe que desejam implementar novas iniciativas ou mudanças de função devem usar um plano de 30-60-90 dias para oferecer aos funcionários existentes um caminho viável

: Os gerentes de equipe que desejam implementar novas iniciativas ou mudanças de função devem usar um plano de 30-60-90 dias para oferecer aos funcionários existentes um caminho viável Funcionários em potencial: Os candidatos em potencial podem usar um plano de 30-60-90 dias para se preparar para uma entrevista e demonstrar seriedade ao gerente de contratação

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes

O uso de um modelo de plano operacional é uma tarefa fácil para os gerentes que desejam dar vida às suas ideias desde o início.

Para elevar suas habilidades de gerenciamento, os gerentes devem adicionar disciplina ao seu estilo de trabalho criando um plano de 30-60-90 dias, que pode ser mais ou menos assim:

30-dias

Meta: Melhorar as habilidades de gerenciamento de tempo da equipe usando um processo de implementação aprimorado:

Realizar reuniões individuais com os membros da equipe para entender suas funções (e desafios)

Identificar e implementar uma oportunidade de melhoria de processo, como melhor gerenciamento de tempo

Estabeleça metas de curto prazo com os membros da equipe, alinhadas aos objetivos gerais

Estabeleça uma cadência de comunicação regular com a equipe para acompanhar o progresso

60-dias

Meta: Avaliar como a equipe está progredindo em suas habilidades de gerenciamento de tempo

Use o controle de tempo no ClickUp para ver exatamente quanto tempo é gasto em cada tarefa pelos membros da equipe

Continue com reuniões individuais para ajudar a equipe a avaliar seu desempenho

Use ferramentas de controle de tempo para coletar dados em tempo real sobre o desempenho da equipe

Avalie os resultados das melhorias da equipe em relação ao gerenciamento do tempo

Avalie os resultados das metas de curto prazo identificadas nos primeiros 30 dias

Refinar o plano de comunicação com base nas contribuições da equipe e dos relatórios diretos

Definir metas de médio prazo que se baseiem nas conquistas dos primeiros 30 dias

90-dias

Meta: Estabelecer uma cultura de gerenciamento otimizado do tempo para projetos futuros, mantendo a qualidade:

Realizar uma análise SWOT e fornecer feedback geral para a equipe

Realizar sessões de treinamento em gerenciamento de tempo para abordar as lacunas de habilidades da equipe

Reavaliar a necessidade de realizar reuniões com base no progresso da equipe, de acordo com a necessidade

Use os insights para criar um plano estratégico de longo prazo que possa ser replicado no futuro

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes de produtos

Os gerentes de produto podem aproveitar software gratuito de gerenciamento de projetos para acelerar seu trabalho sem comprometer a produtividade ou a qualidade.

Ter um plano estruturado de 30 a 60 a 90 dias é fundamental para ajudar os novos gerentes de produto a entender rapidamente suas responsabilidades e causar um impacto positivo. Aqui está um exemplo de plano para sua referência imediata:

30-dias

Identificar três pontos problemáticos importantes do cliente e propor soluções para a próxima iteração do produto:

Realizar entrevistas com os clientes atuais para obter feedback sobre o produto existente

Reunir-se com a equipe de engenharia para entender os aspectos técnicos do produto

Analisar as tendências do mercado e os produtos da concorrência para identificar áreas de melhoria

Desenvolver um plano para abordar quaisquer preocupações imediatas dos clientes ou problemas do produto

Elaborar um documento de requisitos do produto

Gere documentos de requisitos de produtos em segundos com o ClickUp Brain

60 dias

Para ter um protótipo validado pronto para implementação:

Colaborar com a equipe de design para criar wireframes para as melhorias propostas para o produto

Realizar testes de usuário com os protótipos para validar as soluções propostas

Trabalhar com a equipe de marketing para desenvolver uma estratégia de mensagens para os aprimoramentos do produto

90 dias

Lançar com sucesso a iteração atualizada do produto e medir um aumento de 15% na satisfação do cliente com base no feedback pós-lançamento:

Implementar as melhorias no produto em colaboração com a equipe de engenharia

Lançar o produto atualizado e monitorar as métricas de desempenho para garantir o impacto desejado

Obter feedback dos clientes e das partes interessadas internas sobre as melhorias no produto

Começar a planejar a próxima iteração do produto com base no feedback e nos aprendizados da iteração atual

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para executivos

Os executivos e a gerência sênior também podem se beneficiar do plano de 30-60-90 dias.

Aqui está um exemplo de plano no qual você pode se inspirar para melhorar a eficiência operacional em 20% e aumentar o alinhamento da equipe com as metas da empresa:

30-dias

Realizar entrevistas com as partes interessadas para entender os desafios e as oportunidades atuais

Identificar ganhos rápidos para demonstrar o impacto da liderança

Implementar uma estratégia de comunicação para alinhar as equipes às metas estratégicas

Utilizarmodelo de plano de trabalhos para mapear metas de alto nível e itens de ação para os primeiros 90 dias

Mapeie os itens de ação e as metas de alto nível para a equipe usando um dos vários modelos de plano de trabalho do ClickUp

60-dias

Criar e liderar uma equipe multifuncional para enfrentar um desafio operacional importante

Desenvolver e implementar uma iniciativa de melhoria de processo

Realizar uma avaliação das habilidades da equipe e iniciar programas de treinamento direcionados

Atualizar o modelo de plano de trabalho com o progresso e ajustar as metas para os próximos 30 dias

90-dias

Apresentar um plano estratégico para o próximo ano fiscal com base nos insights dos primeiros 60 dias

Lançar uma nova iniciativa de produto

Estabelecer indicadores-chave de desempenho (KPIs) e métricas para o sucesso da equipe

Finalizar o plano de trabalho para o próximo trimestre, incluindo tarefas e prazos detalhados

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes de vendas

Os gerentes de vendas já estão familiarizados com usar aplicativos de controle de metas para atingir suas metas mensais ou trimestrais. Um plano de 30-60-90 dias gera melhor desempenho.

Aqui está um exemplo que vale a pena dar uma olhada:

30-dias

Um novo gerente de vendas entra para a equipe. Sua meta para os primeiros 30 dias deve estar relacionada à fase de aprendizado, ou seja, concluir os módulos de treinamento, acompanhar as chamadas de vendas e realizar reuniões individuais com os membros da equipe.

Nos primeiros 30 dias, ele se concentra em:

Aprender sobre os produtos e processos de vendas existentes

Conhecer as partes interessadas multifuncionais

Entender a dinâmica da equipe

Criar relacionamentos com os membros da equipe

Familiarizar-se com personas de clientes-alvo e perfis de clientes ideais

Resuma as anotações da reunião e transforme-as em itens acionáveis com o ClickUp Brain

60 dias

No 60º dia, o gerente de vendas deve ter:

Identificado áreas de melhoria no processo de vendas

Implementado mudanças, como a introdução de novas ferramentas de vendas e o refinamento do discurso de vendas

Definido metas S.M.A.R.T. concretas para os próximos 30 dias, como aumentar o pipeline de vendas em 20% e melhorar o moral da equipe de vendas, avaliando as métricas de gerenciamento de tempo no primeiro trimestre

90-dias

Na marca dos 90 dias, o gerente de vendas deve ter:

Implementado com sucesso um plano para um aumento de 15% na receita de vendas

Desenvolvido uma estratégia de vendas de longo prazo com base em suas descobertas e percepções dos primeiros 90 dias

Aproveitado o formato do plano de 30-60-90 dias para acompanhar o progresso e promover a melhoria contínua

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para analistas de dados

Os analistas de dados podem usar um plano de 30, 60 ou 90 dias para entender e melhorar a metodologia de análise de dados em sua organização.

Aqui está um exemplo para sua conveniência:

30-dias

Treinamento completo sobre as ferramentas e técnicas de análise de dados da empresa esoftware de gerenciamento de tarefas Participar de reuniões de equipe para entender os projetos atuais e contribuir com ideias

Revisar as práticas recomendadas de análise de dados e aplicá-las ao trabalho

Concluir o treinamento e contribuir para um projeto de dados nos primeiros 30 dias

60 dias

Liderar um pequeno projeto de análise de dados

Melhorar a eficiência da análise de dados em 10%

Colaborar com os membros da equipe para otimizar os processos

Concluir o projeto e apresentar os resultados à equipe até o 60º dia

Obtenha resumos de projetos com o AI Project Manager™ do ClickUp

90-days

Implementar uma nova estratégia de visualização de dados

Aumentar a eficácia da visualização de dados em 20%

Colaborar com a equipe de TI para integrar ferramentas para uma análise perfeita

Continuar a refinar as habilidades e manter-se atualizado com as novas ferramentas

Implementar a estratégia e obter feedback da equipe até o dia 90

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes de TI

Os gerentes de TI recém-contratados também devem ter um plano de 30-60-90 dias pronto para obter uma vantagem em um novo ambiente de negócios.

Aqui está um exemplo para ajudá-lo a criar um:

30-dias

Familiarize-se com a infraestrutura de TI da empresa eferramentas de planejamento de projetos Envolva-se com a equipe para conhecê-la e conhecer seu estilo de trabalho

Analise as melhores práticas e políticas de TI

60-dias

Planejar e implementar melhorias na infraestrutura de TI

Trabalhe com os membros da equipe para reduzir o tempo de inatividade em 10%

Concluir as melhorias e analisar o progresso até o 60º dia

Faça brainstorming e colabore usando o ClickUp Whiteboard para chegar a um plano que melhor atenda às suas necessidades organizacionais

90 dias

Desenvolver uma estratégia de TI de longo prazo

Aumentar a eficiência geral em 15%

Colaborar com outros departamentos para alinharMetas de TI com os objetivos da empresa

Implementar a estratégia e obter feedback das partes interessadas até o dia 90

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para novos funcionários

Você poderia escrever a melhor descrição de cargo do mundo, mas os novos funcionários ainda se sentirão sobrecarregados sem um plano de integração.

É nesse ponto que um plano estratégico de 30 a 60 a 90 dias pode ajudar os novos funcionários a começar desde o dia zero.

Aqui está um exemplo de um plano de 30-60-90 dias para novos funcionários que vale a pena imitar:

30-dias

Concluir o treinamento de integração e se adaptar ao novo emprego

Demonstrar entendimento das principais responsabilidades e da cultura da empresa

Participe de sessões para quebrar o gelo com os membros da equipe para construir relacionamentos

Obtenha respostas instantâneas para todas as suas perguntas usando o ClickUp Brain

60 dias

Comece a contribuir para os projetos da equipe

Receba e documente o feedback do mentor/membros da equipe

Continuar a aprender e a fazer perguntas

Participar de sessões de treinamento para aprimorar as habilidades

Concluir as tarefas e os projetos designados até o 60º dia

90-dias

Assumir mais responsabilidades e contribuir com ideias

Concluir projetos e cumprir prazos

Buscar feedback dos supervisores e continuar a crescer em seu novo emprego

Como escrever um plano de 30-60-90 dias em cinco etapas fáceis

Criar um plano de 30-60-90 dias é fácil, desde que você siga estas cinco etapas:

Etapa 1: Escreva a missão da empresa

A missão da empresa é a base do seu plano de 30-60-90 dias. Portanto, identifique as metas e os marcos da empresa para que o novo funcionário entenda sua função no esquema maior.

Etapa 2: Faça um brainstorming sobre os objetivos dos primeiros 30 dias

Escreva o que você deseja que a pessoa alcance nos primeiros 30 dias. Como regra geral:

Restrinja o número de objetivos a três ou cinco

Escreva uma métrica-chave para cada meta mapeada para medi-la com precisão

Etapa 3: Crie metas para os primeiros 60 dias e 90 dias, respectivamente

Categorize seu plano de 30-60-90 dias em metas rastreáveis com o ClickUp Goals

Mapeie as metas para os primeiros 60 e 90 dias, da mesma forma que você criou as metas para os primeiros 30 dias. Tenha em mente as mesmas regras mencionadas na etapa anterior.

Etapa 4: Destaque os recursos certos

Seu plano de 30-60-90 dias é tão valioso quanto os recursos suplementares que você fornece, como:

Contatos-chave , ou seja, membros da equipe e partes interessadas para aspectos específicos do plano (com quem o novo contratado deve se conectar para atingir as metas ou para tirar dúvidas que possa ter)

, ou seja, membros da equipe e partes interessadas para aspectos específicos do plano (com quem o novo contratado deve se conectar para atingir as metas ou para tirar dúvidas que possa ter) Materiais de treinamento (lista de tutoriais, links de webinars, documentos e outros recursos que ajudarão o novo contratado a adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para ter sucesso em sua função)

(lista de tutoriais, links de webinars, documentos e outros recursos que ajudarão o novo contratado a adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para ter sucesso em sua função) Ferramentas e sistemas internos (Instruções para acessar as ferramentas existentes que a organização usa)

(Instruções para acessar as ferramentas existentes que a organização usa) Recursos externos (publicações do setor, fóruns on-line, organizações profissionais etc. para obter informações e suporte valiosos)

Etapa 5: fique de olho no progresso que está sendo feito

A etapa final consiste em avaliar o progresso do plano:

O novo contratado está atingindo suas metas?

Ele está usando os recursos que você delineou?

Ele está enfrentando os desafios de frente?

Eles estão de acordo com os objetivos da empresa?

Se tudo isso parecer muito trabalhoso, use Modelo de 30-60-90 dias do ClickUp para iniciar sua integração com um clique:

Use este modelo do ClickUp para planejar futuros check-ins com os novos contratados

Este modelo garante que seus novos contratados:

Estejam bem ajustados nos primeiros três meses, com objetivos pessoais e metas de negócios perfeitamente mapeados

Tomem medidas em relação às tarefas de integração necessárias com comportamentos, habilidades e competências revisados regularmente

Se atualizam rapidamente

Documentem o progresso e acompanhem os itens de ação desde o primeiro dia

Já vimos como criar um plano de 30 a 60 a 90 dias. Vamos agora entender como um gerente de contratação pode usar os planos de 30-60-90 dias para melhorar o gerenciamento do tempo, a retenção de funcionários e os processos de recrutamento.

Melhorando o gerenciamento do tempo com planos de 30-60-90 dias

Cada plano de 30-60-90 dias parece diferente para indivíduos diferentes. Entretanto, há algumas técnicas que você pode utilizar para obter benefícios de gerenciamento de tempo:

Definir a prioridade da tarefa com sinalizadores codificados por cores

Priorizar : Leve em consideração o que você deseja que o novo funcionário priorize. Use bandeiras coloridas nas tarefas para que ele saiba a importância relativa de cada uma delas

: Leve em consideração o que você deseja que o novo funcionário priorize. Use bandeiras coloridas nas tarefas para que ele saiba a importância relativa de cada uma delas Autorreflexão : Inclua tempo de reflexão no plano

: Inclua tempo de reflexão no plano Desenvolvimento estratégico : Categorize as metas em três partes - primeiro mês, segundo mês e terceiro mês, com as metas aumentando em dificuldade

: Categorize as metas em três partes - primeiro mês, segundo mês e terceiro mês, com as metas aumentando em dificuldade Aprendizado: Inclua tempo para impulsionar o desenvolvimento profissional e promover o aprendizado contínuo

Fique por dentro de suas tarefas mensais e gerencie o tempo como um profissional com Visualização do calendário do ClickUp, que pode ser sincronizado com seu Google Calendar:

Nunca mais perca tarefas e prazos importantes com o ClickUp Calendar

Lidando com a retenção de funcionários usando planos de 30-60-90 dias

O plano de 30-60-90 dias permite que você crie uma impressão positiva e duradoura na mente do funcionário:

Inicie uma pesquisa para coletar feedback com formulários altamente personalizáveis no ClickUp

Voz do funcionário : Quando atingir a marca de 30 dias, faça uma pesquisa com o novo contratado para perguntar sobre a experiência do processo de integração. Dessa forma, eles sentirão que sua voz é importante para a organização, aumentando a taxa de envolvimento

: Quando atingir a marca de 30 dias, faça uma pesquisa com o novo contratado para perguntar sobre a experiência do processo de integração. Dessa forma, eles sentirão que sua voz é importante para a organização, aumentando a taxa de envolvimento Conteúdo sob demanda : Publique conteúdo sob demanda que destaque a cultura, os valores e a missão da empresa e incentive relacionamentos significativos com os funcionários

: Publique conteúdo sob demanda que destaque a cultura, os valores e a missão da empresa e incentive relacionamentos significativos com os funcionários Clareza: Enfatizar a função dos funcionários em sua nova organização nos primeiros 90 dias estabelece a base para uma experiência de trabalho mais feliz. Colabore com o funcionário e crie um plano de ação claro e orientado por instruções

Relacionado: Modelos de planos de transição para simplificar seu trabalho

Usando o plano de 30-60-90 dias para recrutamento inteligente e entrevistas de emprego

Do ponto de vista de um gerente de contratação, um plano de 30-60-90 dias pode melhorar significativamente o processo de contratação. Veja como:

Avalie o alinhamento de metas: Os gerentes podem usar o plano para avaliar a compreensão do candidato sobre a função e como ele planeja alinhar suas metas com os objetivos da organização nos primeiros 30, 60 e 90 dias

Os gerentes podem usar o plano para avaliar a compreensão do candidato sobre a função e como ele planeja alinhar suas metas com os objetivos da organização nos primeiros 30, 60 e 90 dias Compreender a adaptabilidade do candidato: Os gerentes de contratação podem descobrir como o candidato planeja mudar sua abordagem com base nas responsabilidades específicas da função

Os gerentes de contratação podem descobrir como o candidato planeja mudar sua abordagem com base nas responsabilidades específicas da função Conhecer a desenvoltura do candidato: Os gerentes também podem usar o plano para discutir como os candidatos aproveitariam os recursos disponíveis (pense em treinamento, ferramentas e apoio da equipe) para atingir suas metas com eficiência

Os gerentes também podem usar o plano para discutir como os candidatos aproveitariam os recursos disponíveis (pense em treinamento, ferramentas e apoio da equipe) para atingir suas metas com eficiência Avaliar as habilidades de resolução de problemas do candidato: Os gerentes podem apresentar cenários e desafios hipotéticos e perguntar aos candidatos como eles ajustariam sua abordagem para superar os obstáculos nos primeiros 90 dias

Relacionado: Documentos essenciais de integração para novos contratadoss 📂

Dê aos novos funcionários o melhor começo possível com o ClickUp

O plano de 30-60-90 dias é um ativo no kit de ferramentas de qualquer empregador. Ele permite que os líderes contratantes integrem facilmente os novos contratados, conduzam avaliações periódicas de desempenho e (literalmente) mostrem aos candidatos em potencial o que se espera deles nos primeiros 90 dias de trabalho (e depois).

Entretanto, criar o plano corretamente é tão vital quanto garantir que os novos funcionários comecem a trabalhar o mais rápido possível.

Use o ClickUp para permitir que os novos funcionários aceitem a mudança, trabalhem de forma inteligente além da marca dos 90 dias e reflitam sobre como estão se saindo com um plano de 30-60-90 dias consciente e bem concebido. Registre-se agora gratuitamente!

Perguntas frequentes

**1. O que um plano de 30-60-90 dias deve incluir?

Um plano de 30 a 60 a 90 dias deve incluir as metas atuais da empresa e como o funcionário atingirá os marcos nos períodos de 30, 60 e 90 dias. Também deve incluir recursos, atividades e treinamentos relevantes que o novo funcionário pode precisar para chegar à linha de chegada.

**2. Como posso criar um plano de treinamento de 30 a 60 a 90 dias?

Siga estas etapas para criar um plano de treinamento de 30 a 60 a 90 dias:

Etapa 1: Escreva a missão da empresa, concentrando-se nas prioridades de curto e longo prazo

Etapa 2: Escreva as metas que deseja alcançar nos primeiros 30, 60 e 90 dias, juntamente com as principais métricas para cada meta

Etapa 3: Adicione todos os recursos relevantes de que o novo contratado precisará para atingir a meta final rapidamente, inclusive material de treinamento, informações de contato de pessoas importantes etc.

Etapa 4: Acompanhe o progresso com avaliações periódicas de desempenho

**3. Como você escreve uma apresentação de 30-60-90 dias?

Use estas dicas para melhorar a redação de sua apresentação de 30-60-90 dias: