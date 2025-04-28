Como criar um plano eficaz de 30-60-90 dias para a integração

Seus novos funcionários precisam de tempo - desde que 12 meses em alguns casos, para aprender as regras da organização e atingir seu potencial máximo de desempenho em uma função. No entanto, é fundamental prepará-los para o sucesso e dar-lhes metas claras para trabalhar.
É nesse ponto que a criação de um plano de 30-60-90 dias é importante. Esse é um plano de integração estruturado para novos contratados, em que as metas e atividades são espaçadas em períodos de 30, 60 e 90 dias.
Neste artigo, mostraremos como criar esse plano e integrar contextualmente os novos funcionários em cada etapa de sua jornada de integração.
O que é um plano de 30-60-90 dias?
Um plano de 30-60-90 dias é exatamente o que parece: é um documento que delineia marcos críticos, metas acionáveis e prioridades de alto nível para os novos funcionários alcançarem nos primeiros 30, 60 e 90 dias de seu emprego. O gerente de contratação do novo funcionário é responsável por criar um plano.
O que o plano de 30-60-90 dias faz:
- Destaca metas viáveis a serem atingidas nos primeiros três meses de trabalho de um novo funcionário, dividindo-as em incrementos de 30, 60 e 90 dias.
- Simplifica o foco que o funcionário deve ter
- Demonstra métricas para medir o sucesso nos períodos de 30, 60 e 90 dias
- Ajuda os novos funcionários a maximizar sua produção e a atingir marcos definidos, alinhados com a missão da empresa
Elementos importantes de um plano de 30-60-90 dias
O conceito central de um bom plano de 30-60-90 dias gira em torno de:
- Converter metas maiores em marcos menores e mais digeríveis
- Estabelecer uma meta final para 90 dias com etapas a serem cumpridas nas marcas de 30 e 60 dias
- Garantir que as metas sejam alcançáveis, porém desafiadoras
- Obter a adesão de novos funcionários, fazendo com que eles tracem ou contribuam com o plano
- Alinhar o plano com a missão da empresa para ajudar os novos contratados a entenderem seu papel na organização e progredirem com facilidade
As cinco partes de um bom plano de 30-60-90 dias
Antes de aprendermos a criar um plano de 30-60-90 dias, vamos primeiro ver o que ele envolve.
O que torna um plano de 30 a 60 a 90 dias excelente? Para começar, ele deve esclarecer imediatamente as expectativas da organização em relação ao novo contratado.
Um ótimo plano de 30-60-90 dias tem cinco elementos de alto nível:
- Metas: Define o propósito, a missão e os objetivos da empresa de forma concreta e mensurável; categoriza as metas do novo contratado em metas de aprendizado, metas profissionais, metas de desempenho e metas pessoais para obter melhores resultados
- Foco: Especifica em que o novo contratado precisa se concentrar durante cada fase para permanecer no caminho certo e trabalhar em direção às metas estratégicas
- **Prioridades: identifica as tarefas e os projetos vitais que o novo contratado precisa priorizar em cada período de 30 dias para gerenciar seu tempo e seu progresso de forma eficaz
- Métricas de sucesso: Define os principais indicadores de desempenho (KPIs) para medir o sucesso do novo contratado, oferece clareza sobre o que é sucesso e o ajuda a acompanhar o progresso
- Flexibilidade: Deve ser flexível o suficiente para se adaptar às circunstâncias variáveis, permitindo que os novos contratados ajustem suas metas e prioridades de acordo com os objetivos gerais da empresa
Integre metas SMART em seu plano de 30-60-90 dias
Defina metas SMART com o ClickUp
Para tornar seu plano de 30-60-90 dias viável, tente escrever metas SMART. Seu plano de 30-60-90 dias deve ter objetivos específicos que sejam mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo determinado:
- Específicos: Defina claramente o que você deseja alcançar em cada período de 30, 60 e 90 dias. Por exemplo, em vez de definir uma meta vaga como "melhorar a eficiência do projeto", defina uma meta específica como "reduzir os prazos do projeto em 10%
- Mensurável: Inclua indicadores-chave de desempenho para acompanhar seu progresso, como tempo de conclusão do projeto, economia de custos, índices de satisfação do cliente, etc.
- Acreditável: Defina metas desafiadoras e realistas. Por exemplo, o objetivo de reduzir os cronogramas do projeto em 50% em 30 dias pode não ser alcançável, mas uma redução de 10% pode ser realista
- Relevante: Certifique-se de que suas metas estejam alinhadas com os objetivos gerais da empresa e do projeto
- Limitadas no tempo: Estabeleça prazos específicos para atingir cada meta para manter o foco e acompanhar o progresso ao longo do tempo
Os benefícios de um plano de 30-60-90 dias
Um plano de 30-60-90 dias é um modelo de sucesso, pois identifica os principais marcos para os novos funcionários durante os primeiros dias de trabalho.
Ele traça paralelos com um plano de produtividade -Um que ajude os novos membros da equipe:
- Saber o que se espera deles
- Gerenciar sua carga de trabalho
- Concentrar-se em tarefas orientadas por objetivos
- Definir os parâmetros certos para o sucesso
Aqui estão os principais benefícios de um plano de 30-60-90 dias:
Aumento da produtividade
Um plano estratégico de integração é fundamental para aumentar a produtividade; 61 % dos novos contratados se sentem preparados para assumir uma nova função depois de passarem por uma integração estruturada.
O plano de integração fornece orientação sobre como o novo contratado pode começar a trabalhar rapidamente e oferece acesso com um clique aos recursos certos. A equipe sabe o que deve priorizar e como obter ajuda se tiver dificuldades em qualquer ponto da jornada de integração:
Maior produtividade e sincronia da equipe são subprodutos de uma sólida experiência de integração via Gallup Para ajudar o novo contratado a entender sua função e obter ajuda contextual, use um modelo de plano de 30-60-90 dias .
Melhor coesão da equipe
Uma experiência de integração perfeita é possível com o envolvimento da equipe.
A equipe deve se reunir e se conhecer desde o início para construir uma base sólida. Integre chamadas individuais em seu processo de integração e ajude os membros da equipe a conhecerem seus colegas e partes interessadas.
Lembre-se, a ideia é começar a construir relacionamentos importantes desde cedo e criar um senso de trabalho em equipe. Ao longo do caminho, os gerentes também devem esclarecer as metas e explicar como as metas da organização se encaixam nas metas individuais e da equipe.
Para melhorar a compreensão do funcionário sobre as atividades e os resultados da equipe, use Quadro Kanban do ClickUp para mostrar todas as tarefas da equipe e seu progresso de uma só vez:
O ClickUp Kanban Board permite agrupar tarefas por status
Avaliações de desempenho consistentes
Em torno de 61% dos funcionários preferem permanecer em sua organização atual para desenvolvimento e crescimento na carreira:
Mas não se pode desenvolver o que não se avalia, certo? É nesse ponto que um plano de 30-60-90 dias inclui avaliações de desempenho no calendário do gerente e garante que os novos contratados sejam avaliados periodicamente.
Revisões consistentes permitem melhores avaliações do progresso e do desempenho dos novos contratados. Isso, por sua vez, os ajuda a aprimorar suas habilidades, a ter um desempenho ideal e a se integrar bem à organização.
Os dados dizem tudo 'O metade dos trabalhadores_ _que recebem capacitação significativa para o desempenho-tem níveis muito mais altos de otimismo, confiança, envolvimento e produtividade do que a metade dos funcionários que não recebem
Os gerentes podem ter discussões estruturadas de avaliação de desempenho com o novo contratado com a ajuda do Modelo de reunião 1:1 do ClickUp .
Esse modelo do Docs ajuda os gerentes a inserir e rastrear informações relevantes para novas contratações. Ele inclui páginas pré-criadas para funções de funcionários, expectativas e agendas de reuniões recorrentes. Para obter ainda mais organização, crie páginas aninhadas dentro de cada página.
Preparando os funcionários para o sucesso
Compartilhe políticas, planos e outras informações úteis da empresa com seu novo contratado por meio do ClickUp Docs
Um plano de 30-60-90 dias detalha os três meses iniciais do emprego de um novo membro da equipe, apresentando-lhe as políticas da empresa, o trabalho em equipe e os objetivos comerciais. É uma maneira infalível de ajudar seus novos contratados a se atualizarem à medida que verificam os itens essenciais nos marcos de 30 a 60 a 90 dias do plano.
Dê ao recém-chegado um bom começo, garantindo que ele possa acessar toda a documentação necessária: políticas da empresa, planos de equipe, organograma etc. Os gerentes e as equipes de RH podem fazer isso com Documentos do ClickUp .
Para tornar o plano de 30-60-90 dias útil, converta seu plano em tarefas para cada período de 30 dias.
Use Tarefas do ClickUp para configurar tarefas e subtarefas com suas respectivas datas de vencimento:
Defina com facilidade e rapidez as datas de início e de vencimento em uma tarefa ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão
Depois que os prazos forem definidos, ofereça opções à equipe - permita que ela visualize as tarefas em vários formatos e filtre as tarefas por prioridade e status:
Você também pode atribuir comentários e vincular tarefas a documentos para garantir que todos estejam sempre informados:
Certifique-se de que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação
Por fim, crie painéis completos com as metas e as métricas de esforço da sua equipe e visualize facilmente o progresso das tarefas:
Acople as metas de sua equipe e veja o esforço da equipe com o ClickUp Dashboard
Como é um plano de 30-60-90 dias para diferentes funções
Um plano de 30-60-90 dias é multifacetado, dependendo de quem o utiliza e para qual finalidade.
Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender quando fazer um plano de 30-60-90 dias:
- Novos funcionários: Os gerentes de contratação devem criar um plano ao integrar um novo funcionário para facilitar o período de transição
- Funcionários já existentes: Os gerentes de equipe que desejam implementar novas iniciativas ou mudanças de função devem usar um plano de 30-60-90 dias para oferecer aos funcionários existentes um caminho viável
- Funcionários em potencial: Os candidatos em potencial podem usar um plano de 30-60-90 dias para se preparar para uma entrevista e demonstrar seriedade ao gerente de contratação
Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes
O uso de um modelo de plano operacional é uma tarefa fácil para os gerentes que desejam dar vida às suas ideias desde o início.
Para elevar suas habilidades de gerenciamento, os gerentes devem adicionar disciplina ao seu estilo de trabalho criando um plano de 30-60-90 dias, que pode ser mais ou menos assim:
30-dias
Meta: Melhorar as habilidades de gerenciamento de tempo da equipe usando um processo de implementação aprimorado:
- Realizar reuniões individuais com os membros da equipe para entender suas funções (e desafios)
- Identificar e implementar uma oportunidade de melhoria de processo, como melhor gerenciamento de tempo
- Estabeleça metas de curto prazo com os membros da equipe, alinhadas aos objetivos gerais
- Estabeleça uma cadência de comunicação regular com a equipe para acompanhar o progresso
60-dias
Meta: Avaliar como a equipe está progredindo em suas habilidades de gerenciamento de tempo
Use o controle de tempo no ClickUp para ver exatamente quanto tempo é gasto em cada tarefa pelos membros da equipe
- Continue com reuniões individuais para ajudar a equipe a avaliar seu desempenho
- Use ferramentas de controle de tempo para coletar dados em tempo real sobre o desempenho da equipe
- Avalie os resultados das melhorias da equipe em relação ao gerenciamento do tempo
- Avalie os resultados das metas de curto prazo identificadas nos primeiros 30 dias
- Refinar o plano de comunicação com base nas contribuições da equipe e dos relatórios diretos
- Definir metas de médio prazo que se baseiem nas conquistas dos primeiros 30 dias
90-dias
Meta: Estabelecer uma cultura de gerenciamento otimizado do tempo para projetos futuros, mantendo a qualidade:
- Realizar uma análise SWOT e fornecer feedback geral para a equipe
- Realizar sessões de treinamento em gerenciamento de tempo para abordar as lacunas de habilidades da equipe
- Reavaliar a necessidade de realizar reuniões com base no progresso da equipe, de acordo com a necessidade
- Use os insights para criar um plano estratégico de longo prazo que possa ser replicado no futuro
Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes de produtos
Os gerentes de produto podem aproveitar software gratuito de gerenciamento de projetos para acelerar seu trabalho sem comprometer a produtividade ou a qualidade.
Ter um plano estruturado de 30 a 60 a 90 dias é fundamental para ajudar os novos gerentes de produto a entender rapidamente suas responsabilidades e causar um impacto positivo. Aqui está um exemplo de plano para sua referência imediata:
30-dias
Identificar três pontos problemáticos importantes do cliente e propor soluções para a próxima iteração do produto:
- Realizar entrevistas com os clientes atuais para obter feedback sobre o produto existente
- Reunir-se com a equipe de engenharia para entender os aspectos técnicos do produto
- Analisar as tendências do mercado e os produtos da concorrência para identificar áreas de melhoria
- Desenvolver um plano para abordar quaisquer preocupações imediatas dos clientes ou problemas do produto
- Elaborar um documento de requisitos do produto
Gere documentos de requisitos de produtos em segundos com o ClickUp Brain
60 dias
Para ter um protótipo validado pronto para implementação:
- Colaborar com a equipe de design para criar wireframes para as melhorias propostas para o produto
- Realizar testes de usuário com os protótipos para validar as soluções propostas
- Trabalhar com a equipe de marketing para desenvolver uma estratégia de mensagens para os aprimoramentos do produto
90 dias
Lançar com sucesso a iteração atualizada do produto e medir um aumento de 15% na satisfação do cliente com base no feedback pós-lançamento:
- Implementar as melhorias no produto em colaboração com a equipe de engenharia
- Lançar o produto atualizado e monitorar as métricas de desempenho para garantir o impacto desejado
- Obter feedback dos clientes e das partes interessadas internas sobre as melhorias no produto
- Começar a planejar a próxima iteração do produto com base no feedback e nos aprendizados da iteração atual
Como fazer um plano de 30-60-90 dias para executivos
Os executivos e a gerência sênior também podem se beneficiar do plano de 30-60-90 dias.
Aqui está um exemplo de plano no qual você pode se inspirar para melhorar a eficiência operacional em 20% e aumentar o alinhamento da equipe com as metas da empresa:
30-dias
- Realizar entrevistas com as partes interessadas para entender os desafios e as oportunidades atuais
- Identificar ganhos rápidos para demonstrar o impacto da liderança
- Implementar uma estratégia de comunicação para alinhar as equipes às metas estratégicas
- Utilizarmodelo de plano de trabalhos para mapear metas de alto nível e itens de ação para os primeiros 90 dias
Mapeie os itens de ação e as metas de alto nível para a equipe usando um dos vários modelos de plano de trabalho do ClickUp
60-dias
- Criar e liderar uma equipe multifuncional para enfrentar um desafio operacional importante
- Desenvolver e implementar uma iniciativa de melhoria de processo
- Realizar uma avaliação das habilidades da equipe e iniciar programas de treinamento direcionados
- Atualizar o modelo de plano de trabalho com o progresso e ajustar as metas para os próximos 30 dias
90-dias
- Apresentar um plano estratégico para o próximo ano fiscal com base nos insights dos primeiros 60 dias
- Lançar uma nova iniciativa de produto
- Estabelecer indicadores-chave de desempenho (KPIs) e métricas para o sucesso da equipe
- Finalizar o plano de trabalho para o próximo trimestre, incluindo tarefas e prazos detalhados
Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes de vendas
Os gerentes de vendas já estão familiarizados com usar aplicativos de controle de metas para atingir suas metas mensais ou trimestrais. Um plano de 30-60-90 dias gera melhor desempenho.
Aqui está um exemplo que vale a pena dar uma olhada:
30-dias
Um novo gerente de vendas entra para a equipe. Sua meta para os primeiros 30 dias deve estar relacionada à fase de aprendizado, ou seja, concluir os módulos de treinamento, acompanhar as chamadas de vendas e realizar reuniões individuais com os membros da equipe.
Nos primeiros 30 dias, ele se concentra em:
- Aprender sobre os produtos e processos de vendas existentes
- Conhecer as partes interessadas multifuncionais
- Entender a dinâmica da equipe
- Criar relacionamentos com os membros da equipe
- Familiarizar-se com personas de clientes-alvo e perfis de clientes ideais
Resuma as anotações da reunião e transforme-as em itens acionáveis com o ClickUp Brain
60 dias
No 60º dia, o gerente de vendas deve ter:
- Identificado áreas de melhoria no processo de vendas
- Implementado mudanças, como a introdução de novas ferramentas de vendas e o refinamento do discurso de vendas
- Definido metas S.M.A.R.T. concretas para os próximos 30 dias, como aumentar o pipeline de vendas em 20% e melhorar o moral da equipe de vendas, avaliando as métricas de gerenciamento de tempo no primeiro trimestre
90-dias
Na marca dos 90 dias, o gerente de vendas deve ter:
- Implementado com sucesso um plano para um aumento de 15% na receita de vendas
- Desenvolvido uma estratégia de vendas de longo prazo com base em suas descobertas e percepções dos primeiros 90 dias
- Aproveitado o formato do plano de 30-60-90 dias para acompanhar o progresso e promover a melhoria contínua
Como fazer um plano de 30-60-90 dias para analistas de dados
Os analistas de dados podem usar um plano de 30, 60 ou 90 dias para entender e melhorar a metodologia de análise de dados em sua organização.
Aqui está um exemplo para sua conveniência:
30-dias
- Treinamento completo sobre as ferramentas e técnicas de análise de dados da empresa esoftware de gerenciamento de tarefas
- Participar de reuniões de equipe para entender os projetos atuais e contribuir com ideias
- Revisar as práticas recomendadas de análise de dados e aplicá-las ao trabalho
- Concluir o treinamento e contribuir para um projeto de dados nos primeiros 30 dias
60 dias
- Liderar um pequeno projeto de análise de dados
- Melhorar a eficiência da análise de dados em 10%
- Colaborar com os membros da equipe para otimizar os processos
- Concluir o projeto e apresentar os resultados à equipe até o 60º dia
Obtenha resumos de projetos com o AI Project Manager™ do ClickUp
90-days
- Implementar uma nova estratégia de visualização de dados
- Aumentar a eficácia da visualização de dados em 20%
- Colaborar com a equipe de TI para integrar ferramentas para uma análise perfeita
- Continuar a refinar as habilidades e manter-se atualizado com as novas ferramentas
- Implementar a estratégia e obter feedback da equipe até o dia 90
Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes de TI
Os gerentes de TI recém-contratados também devem ter um plano de 30-60-90 dias pronto para obter uma vantagem em um novo ambiente de negócios.
Aqui está um exemplo para ajudá-lo a criar um:
30-dias
- Familiarize-se com a infraestrutura de TI da empresa eferramentas de planejamento de projetos
- Envolva-se com a equipe para conhecê-la e conhecer seu estilo de trabalho
- Analise as melhores práticas e políticas de TI
60-dias
- Planejar e implementar melhorias na infraestrutura de TI
- Trabalhe com os membros da equipe para reduzir o tempo de inatividade em 10%
- Concluir as melhorias e analisar o progresso até o 60º dia
Faça brainstorming e colabore usando o ClickUp Whiteboard para chegar a um plano que melhor atenda às suas necessidades organizacionais
90 dias
- Desenvolver uma estratégia de TI de longo prazo
- Aumentar a eficiência geral em 15%
- Colaborar com outros departamentos para alinharMetas de TI com os objetivos da empresa
- Implementar a estratégia e obter feedback das partes interessadas até o dia 90
Como fazer um plano de 30-60-90 dias para novos funcionários
Você poderia escrever a melhor descrição de cargo do mundo, mas os novos funcionários ainda se sentirão sobrecarregados sem um plano de integração.
É nesse ponto que um plano estratégico de 30 a 60 a 90 dias pode ajudar os novos funcionários a começar desde o dia zero.
Aqui está um exemplo de um plano de 30-60-90 dias para novos funcionários que vale a pena imitar:
30-dias
- Concluir o treinamento de integração e se adaptar ao novo emprego
- Demonstrar entendimento das principais responsabilidades e da cultura da empresa
- Participe de sessões para quebrar o gelo com os membros da equipe para construir relacionamentos
Obtenha respostas instantâneas para todas as suas perguntas usando o ClickUp Brain
60 dias
- Comece a contribuir para os projetos da equipe
- Receba e documente o feedback do mentor/membros da equipe
- Continuar a aprender e a fazer perguntas
- Participar de sessões de treinamento para aprimorar as habilidades
- Concluir as tarefas e os projetos designados até o 60º dia
90-dias
- Assumir mais responsabilidades e contribuir com ideias
- Concluir projetos e cumprir prazos
- Buscar feedback dos supervisores e continuar a crescer em seu novo emprego
Como escrever um plano de 30-60-90 dias em cinco etapas fáceis
Criar um plano de 30-60-90 dias é fácil, desde que você siga estas cinco etapas:
Etapa 1: Escreva a missão da empresa
A missão da empresa é a base do seu plano de 30-60-90 dias. Portanto, identifique as metas e os marcos da empresa para que o novo funcionário entenda sua função no esquema maior.
Etapa 2: Faça um brainstorming sobre os objetivos dos primeiros 30 dias
Escreva o que você deseja que a pessoa alcance nos primeiros 30 dias. Como regra geral:
- Restrinja o número de objetivos a três ou cinco
- Escreva uma métrica-chave para cada meta mapeada para medi-la com precisão
Etapa 3: Crie metas para os primeiros 60 dias e 90 dias, respectivamente
Categorize seu plano de 30-60-90 dias em metas rastreáveis com o ClickUp Goals
Mapeie as metas para os primeiros 60 e 90 dias, da mesma forma que você criou as metas para os primeiros 30 dias. Tenha em mente as mesmas regras mencionadas na etapa anterior.
Etapa 4: Destaque os recursos certos
Seu plano de 30-60-90 dias é tão valioso quanto os recursos suplementares que você fornece, como:
- Contatos-chave, ou seja, membros da equipe e partes interessadas para aspectos específicos do plano (com quem o novo contratado deve se conectar para atingir as metas ou para tirar dúvidas que possa ter)
- Materiais de treinamento (lista de tutoriais, links de webinars, documentos e outros recursos que ajudarão o novo contratado a adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para ter sucesso em sua função)
- Ferramentas e sistemas internos (Instruções para acessar as ferramentas existentes que a organização usa)
- Recursos externos (publicações do setor, fóruns on-line, organizações profissionais etc. para obter informações e suporte valiosos)
Etapa 5: fique de olho no progresso que está sendo feito
A etapa final consiste em avaliar o progresso do plano:
- O novo contratado está atingindo suas metas?
- Ele está usando os recursos que você delineou?
- Ele está enfrentando os desafios de frente?
- Eles estão de acordo com os objetivos da empresa?
Se tudo isso parecer muito trabalhoso, use Modelo de 30-60-90 dias do ClickUp para iniciar sua integração com um clique:
Este modelo garante que seus novos contratados:
- Estejam bem ajustados nos primeiros três meses, com objetivos pessoais e metas de negócios perfeitamente mapeados
- Tomem medidas em relação às tarefas de integração necessárias com comportamentos, habilidades e competências revisados regularmente
- Se atualizam rapidamente
- Documentem o progresso e acompanhem os itens de ação desde o primeiro dia
Já vimos como criar um plano de 30 a 60 a 90 dias. Vamos agora entender como um gerente de contratação pode usar os planos de 30-60-90 dias para melhorar o gerenciamento do tempo, a retenção de funcionários e os processos de recrutamento.
Melhorando o gerenciamento do tempo com planos de 30-60-90 dias
Cada plano de 30-60-90 dias parece diferente para indivíduos diferentes. Entretanto, há algumas técnicas que você pode utilizar para obter benefícios de gerenciamento de tempo:
Definir a prioridade da tarefa com sinalizadores codificados por cores
- Priorizar: Leve em consideração o que você deseja que o novo funcionário priorize. Use bandeiras coloridas nas tarefas para que ele saiba a importância relativa de cada uma delas
- Autorreflexão: Inclua tempo de reflexão no plano
- Desenvolvimento estratégico: Categorize as metas em três partes - primeiro mês, segundo mês e terceiro mês, com as metas aumentando em dificuldade
- Aprendizado: Inclua tempo para impulsionar o desenvolvimento profissional e promover o aprendizado contínuo
Fique por dentro de suas tarefas mensais e gerencie o tempo como um profissional com Visualização do calendário do ClickUp, que pode ser sincronizado com seu Google Calendar:
Nunca mais perca tarefas e prazos importantes com o ClickUp Calendar
Lidando com a retenção de funcionários usando planos de 30-60-90 dias
O plano de 30-60-90 dias permite que você crie uma impressão positiva e duradoura na mente do funcionário:
Inicie uma pesquisa para coletar feedback com formulários altamente personalizáveis no ClickUp
- Voz do funcionário: Quando atingir a marca de 30 dias, faça uma pesquisa com o novo contratado para perguntar sobre a experiência do processo de integração. Dessa forma, eles sentirão que sua voz é importante para a organização, aumentando a taxa de envolvimento
- Conteúdo sob demanda: Publique conteúdo sob demanda que destaque a cultura, os valores e a missão da empresa e incentive relacionamentos significativos com os funcionários
- Clareza: Enfatizar a função dos funcionários em sua nova organização nos primeiros 90 dias estabelece a base para uma experiência de trabalho mais feliz. Colabore com o funcionário e crie um plano de ação claro e orientado por instruções
Relacionado: Modelos de planos de transição para simplificar seu trabalho
Usando o plano de 30-60-90 dias para recrutamento inteligente e entrevistas de emprego
Do ponto de vista de um gerente de contratação, um plano de 30-60-90 dias pode melhorar significativamente o processo de contratação. Veja como:
- Avalie o alinhamento de metas: Os gerentes podem usar o plano para avaliar a compreensão do candidato sobre a função e como ele planeja alinhar suas metas com os objetivos da organização nos primeiros 30, 60 e 90 dias
- Compreender a adaptabilidade do candidato: Os gerentes de contratação podem descobrir como o candidato planeja mudar sua abordagem com base nas responsabilidades específicas da função
- Conhecer a desenvoltura do candidato: Os gerentes também podem usar o plano para discutir como os candidatos aproveitariam os recursos disponíveis (pense em treinamento, ferramentas e apoio da equipe) para atingir suas metas com eficiência
- Avaliar as habilidades de resolução de problemas do candidato: Os gerentes podem apresentar cenários e desafios hipotéticos e perguntar aos candidatos como eles ajustariam sua abordagem para superar os obstáculos nos primeiros 90 dias
Relacionado: Documentos essenciais de integração para novos contratadoss 📂
Dê aos novos funcionários o melhor começo possível com o ClickUp
O plano de 30-60-90 dias é um ativo no kit de ferramentas de qualquer empregador. Ele permite que os líderes contratantes integrem facilmente os novos contratados, conduzam avaliações periódicas de desempenho e (literalmente) mostrem aos candidatos em potencial o que se espera deles nos primeiros 90 dias de trabalho (e depois).
Entretanto, criar o plano corretamente é tão vital quanto garantir que os novos funcionários comecem a trabalhar o mais rápido possível.
Use o ClickUp para permitir que os novos funcionários aceitem a mudança, trabalhem de forma inteligente além da marca dos 90 dias e reflitam sobre como estão se saindo com um plano de 30-60-90 dias consciente e bem concebido. Registre-se agora gratuitamente!
Perguntas frequentes
**1. O que um plano de 30-60-90 dias deve incluir?
Um plano de 30 a 60 a 90 dias deve incluir as metas atuais da empresa e como o funcionário atingirá os marcos nos períodos de 30, 60 e 90 dias. Também deve incluir recursos, atividades e treinamentos relevantes que o novo funcionário pode precisar para chegar à linha de chegada.
**2. Como posso criar um plano de treinamento de 30 a 60 a 90 dias?
Siga estas etapas para criar um plano de treinamento de 30 a 60 a 90 dias:
- Etapa 1: Escreva a missão da empresa, concentrando-se nas prioridades de curto e longo prazo
- Etapa 2: Escreva as metas que deseja alcançar nos primeiros 30, 60 e 90 dias, juntamente com as principais métricas para cada meta
- Etapa 3: Adicione todos os recursos relevantes de que o novo contratado precisará para atingir a meta final rapidamente, inclusive material de treinamento, informações de contato de pessoas importantes etc.
- Etapa 4: Acompanhe o progresso com avaliações periódicas de desempenho
**3. Como você escreve uma apresentação de 30-60-90 dias?
Use estas dicas para melhorar a redação de sua apresentação de 30-60-90 dias:
- Reflita sobre suas prioridades gerais e pense no que é mais importante
- Faça perguntas que o ajudarão a obter uma compreensão básica do estado atual das coisas
- Reúna-se com as partes interessadas relevantes, como parceiros externos, colegas de trabalho, membros de equipes multifuncionais, novos gerentes diretos, etc.
- Defina metas SMART para as fases de 30, 60 e 90 dias
- Faça um brainstorming sobre como você medirá o sucesso e defina os KPIs
- Seja flexível na mentalidade e na abordagem se o novo contratado tiver um feedback específico que você acha que deve ser incorporado