Como criar um plano eficaz de 30-60-90 dias para a integração

Sudarshan Somanathan
28 de abril de 2025

Seus novos funcionários precisam de tempo - desde que 12 meses em alguns casos, para aprender as regras da organização e atingir seu potencial máximo de desempenho em uma função. No entanto, é fundamental prepará-los para o sucesso e dar-lhes metas claras para trabalhar.

É nesse ponto que a criação de um plano de 30-60-90 dias é importante. Esse é um plano de integração estruturado para novos contratados, em que as metas e atividades são espaçadas em períodos de 30, 60 e 90 dias.

Neste artigo, mostraremos como criar esse plano e integrar contextualmente os novos funcionários em cada etapa de sua jornada de integração.

O que é um plano de 30-60-90 dias?

Um plano de 30-60-90 dias é exatamente o que parece: é um documento que delineia marcos críticos, metas acionáveis e prioridades de alto nível para os novos funcionários alcançarem nos primeiros 30, 60 e 90 dias de seu emprego. O gerente de contratação do novo funcionário é responsável por criar um plano.

O que o plano de 30-60-90 dias faz:

  • Destaca metas viáveis a serem atingidas nos primeiros três meses de trabalho de um novo funcionário, dividindo-as em incrementos de 30, 60 e 90 dias.
  • Simplifica o foco que o funcionário deve ter
  • Demonstra métricas para medir o sucesso nos períodos de 30, 60 e 90 dias
  • Ajuda os novos funcionários a maximizar sua produção e a atingir marcos definidos, alinhados com a missão da empresa

Elementos importantes de um plano de 30-60-90 dias

O conceito central de um bom plano de 30-60-90 dias gira em torno de:

  • Converter metas maiores em marcos menores e mais digeríveis
  • Estabelecer uma meta final para 90 dias com etapas a serem cumpridas nas marcas de 30 e 60 dias
  • Garantir que as metas sejam alcançáveis, porém desafiadoras
  • Obter a adesão de novos funcionários, fazendo com que eles tracem ou contribuam com o plano
  • Alinhar o plano com a missão da empresa para ajudar os novos contratados a entenderem seu papel na organização e progredirem com facilidade

As cinco partes de um bom plano de 30-60-90 dias

Antes de aprendermos a criar um plano de 30-60-90 dias, vamos primeiro ver o que ele envolve.

O que torna um plano de 30 a 60 a 90 dias excelente? Para começar, ele deve esclarecer imediatamente as expectativas da organização em relação ao novo contratado.

Um ótimo plano de 30-60-90 dias tem cinco elementos de alto nível:

  1. Metas: Define o propósito, a missão e os objetivos da empresa de forma concreta e mensurável; categoriza as metas do novo contratado em metas de aprendizado, metas profissionais, metas de desempenho e metas pessoais para obter melhores resultados
  2. Foco: Especifica em que o novo contratado precisa se concentrar durante cada fase para permanecer no caminho certo e trabalhar em direção às metas estratégicas
  3. **Prioridades: identifica as tarefas e os projetos vitais que o novo contratado precisa priorizar em cada período de 30 dias para gerenciar seu tempo e seu progresso de forma eficaz
  4. Métricas de sucesso: Define os principais indicadores de desempenho (KPIs) para medir o sucesso do novo contratado, oferece clareza sobre o que é sucesso e o ajuda a acompanhar o progresso
  5. Flexibilidade: Deve ser flexível o suficiente para se adaptar às circunstâncias variáveis, permitindo que os novos contratados ajustem suas metas e prioridades de acordo com os objetivos gerais da empresa

Integre metas SMART em seu plano de 30-60-90 dias

Modelo de metas SMART do ClickUp

Defina metas SMART com o ClickUp

Para tornar seu plano de 30-60-90 dias viável, tente escrever metas SMART. Seu plano de 30-60-90 dias deve ter objetivos específicos que sejam mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo determinado:

  • Específicos: Defina claramente o que você deseja alcançar em cada período de 30, 60 e 90 dias. Por exemplo, em vez de definir uma meta vaga como "melhorar a eficiência do projeto", defina uma meta específica como "reduzir os prazos do projeto em 10%
  • Mensurável: Inclua indicadores-chave de desempenho para acompanhar seu progresso, como tempo de conclusão do projeto, economia de custos, índices de satisfação do cliente, etc.
  • Acreditável: Defina metas desafiadoras e realistas. Por exemplo, o objetivo de reduzir os cronogramas do projeto em 50% em 30 dias pode não ser alcançável, mas uma redução de 10% pode ser realista
  • Relevante: Certifique-se de que suas metas estejam alinhadas com os objetivos gerais da empresa e do projeto
  • Limitadas no tempo: Estabeleça prazos específicos para atingir cada meta para manter o foco e acompanhar o progresso ao longo do tempo

Os benefícios de um plano de 30-60-90 dias

Um plano de 30-60-90 dias é um modelo de sucesso, pois identifica os principais marcos para os novos funcionários durante os primeiros dias de trabalho.

Ele traça paralelos com um plano de produtividade -Um que ajude os novos membros da equipe:

  • Saber o que se espera deles
  • Gerenciar sua carga de trabalho
  • Concentrar-se em tarefas orientadas por objetivos
  • Definir os parâmetros certos para o sucesso

Aqui estão os principais benefícios de um plano de 30-60-90 dias:

Aumento da produtividade

Um plano estratégico de integração é fundamental para aumentar a produtividade; 61 % dos novos contratados se sentem preparados para assumir uma nova função depois de passarem por uma integração estruturada.

O plano de integração fornece orientação sobre como o novo contratado pode começar a trabalhar rapidamente e oferece acesso com um clique aos recursos certos. A equipe sabe o que deve priorizar e como obter ajuda se tiver dificuldades em qualquer ponto da jornada de integração:

Infográfico comparando vários fatores em novas contratações com e sem o plano de 30-60-90 dias

Maior produtividade e sincronia da equipe são subprodutos de uma sólida experiência de integração via Gallup Para ajudar o novo contratado a entender sua função e obter ajuda contextual, use um modelo de plano de 30-60-90 dias .

Melhor coesão da equipe

Uma experiência de integração perfeita é possível com o envolvimento da equipe.

A equipe deve se reunir e se conhecer desde o início para construir uma base sólida. Integre chamadas individuais em seu processo de integração e ajude os membros da equipe a conhecerem seus colegas e partes interessadas.

Lembre-se, a ideia é começar a construir relacionamentos importantes desde cedo e criar um senso de trabalho em equipe. Ao longo do caminho, os gerentes também devem esclarecer as metas e explicar como as metas da organização se encaixam nas metas individuais e da equipe.

Para melhorar a compreensão do funcionário sobre as atividades e os resultados da equipe, use Quadro Kanban do ClickUp para mostrar todas as tarefas da equipe e seu progresso de uma só vez:

Agrupamento de tarefas na visualização Board no ClickUp

O ClickUp Kanban Board permite agrupar tarefas por status

Avaliações de desempenho consistentes

Em torno de 61% dos funcionários preferem permanecer em sua organização atual para desenvolvimento e crescimento na carreira:

Mas não se pode desenvolver o que não se avalia, certo? É nesse ponto que um plano de 30-60-90 dias inclui avaliações de desempenho no calendário do gerente e garante que os novos contratados sejam avaliados periodicamente.

Revisões consistentes permitem melhores avaliações do progresso e do desempenho dos novos contratados. Isso, por sua vez, os ajuda a aprimorar suas habilidades, a ter um desempenho ideal e a se integrar bem à organização.

Os dados dizem tudo 'O metade dos trabalhadores_ _que recebem capacitação significativa para o desempenho-tem níveis muito mais altos de otimismo, confiança, envolvimento e produtividade do que a metade dos funcionários que não recebem

Gerencie suas reuniões 1:1 com os membros da equipe usando o modelo 1-on-1 do ClickUp
Faça o download desse modelo

Gerencie suas reuniões 1:1 com os membros da equipe usando o modelo 1-on-1 do ClickUp

Os gerentes podem ter discussões estruturadas de avaliação de desempenho com o novo contratado com a ajuda do Modelo de reunião 1:1 do ClickUp .

Esse modelo do Docs ajuda os gerentes a inserir e rastrear informações relevantes para novas contratações. Ele inclui páginas pré-criadas para funções de funcionários, expectativas e agendas de reuniões recorrentes. Para obter ainda mais organização, crie páginas aninhadas dentro de cada página.

Faça o download deste modelo

Preparando os funcionários para o sucesso

Subpáginas dos documentos do ClickUp 3.0 simplificadas

Compartilhe políticas, planos e outras informações úteis da empresa com seu novo contratado por meio do ClickUp Docs

Um plano de 30-60-90 dias detalha os três meses iniciais do emprego de um novo membro da equipe, apresentando-lhe as políticas da empresa, o trabalho em equipe e os objetivos comerciais. É uma maneira infalível de ajudar seus novos contratados a se atualizarem à medida que verificam os itens essenciais nos marcos de 30 a 60 a 90 dias do plano.

Dê ao recém-chegado um bom começo, garantindo que ele possa acessar toda a documentação necessária: políticas da empresa, planos de equipe, organograma etc. Os gerentes e as equipes de RH podem fazer isso com Documentos do ClickUp .

Para tornar o plano de 30-60-90 dias útil, converta seu plano em tarefas para cada período de 30 dias.

Use Tarefas do ClickUp para configurar tarefas e subtarefas com suas respectivas datas de vencimento:

ClickUp 3.0 Visualização de tarefas Datas de vencimento

Defina com facilidade e rapidez as datas de início e de vencimento em uma tarefa ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão

Depois que os prazos forem definidos, ofereça opções à equipe - permita que ela visualize as tarefas em vários formatos e filtre as tarefas por prioridade e status:

Você também pode atribuir comentários e vincular tarefas a documentos para garantir que todos estejam sempre informados:

ClickUp 3.0 Comentários atribuídos em tarefas

Certifique-se de que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

Por fim, crie painéis completos com as metas e as métricas de esforço da sua equipe e visualize facilmente o progresso das tarefas:

Pacote de painéis do ClickUp 3.0 com metas de equipe

Acople as metas de sua equipe e veja o esforço da equipe com o ClickUp Dashboard

Como é um plano de 30-60-90 dias para diferentes funções

Um plano de 30-60-90 dias é multifacetado, dependendo de quem o utiliza e para qual finalidade.

Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender quando fazer um plano de 30-60-90 dias:

  • Novos funcionários: Os gerentes de contratação devem criar um plano ao integrar um novo funcionário para facilitar o período de transição
  • Funcionários já existentes: Os gerentes de equipe que desejam implementar novas iniciativas ou mudanças de função devem usar um plano de 30-60-90 dias para oferecer aos funcionários existentes um caminho viável
  • Funcionários em potencial: Os candidatos em potencial podem usar um plano de 30-60-90 dias para se preparar para uma entrevista e demonstrar seriedade ao gerente de contratação

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes

O uso de um modelo de plano operacional é uma tarefa fácil para os gerentes que desejam dar vida às suas ideias desde o início.

Para elevar suas habilidades de gerenciamento, os gerentes devem adicionar disciplina ao seu estilo de trabalho criando um plano de 30-60-90 dias, que pode ser mais ou menos assim:

30-dias

Meta: Melhorar as habilidades de gerenciamento de tempo da equipe usando um processo de implementação aprimorado:

  • Realizar reuniões individuais com os membros da equipe para entender suas funções (e desafios)
  • Identificar e implementar uma oportunidade de melhoria de processo, como melhor gerenciamento de tempo
  • Estabeleça metas de curto prazo com os membros da equipe, alinhadas aos objetivos gerais
  • Estabeleça uma cadência de comunicação regular com a equipe para acompanhar o progresso

60-dias

Meta: Avaliar como a equipe está progredindo em suas habilidades de gerenciamento de tempo

Controle de tempo do ClickUp

Use o controle de tempo no ClickUp para ver exatamente quanto tempo é gasto em cada tarefa pelos membros da equipe

  • Continue com reuniões individuais para ajudar a equipe a avaliar seu desempenho
  • Use ferramentas de controle de tempo para coletar dados em tempo real sobre o desempenho da equipe
  • Avalie os resultados das melhorias da equipe em relação ao gerenciamento do tempo
  • Avalie os resultados das metas de curto prazo identificadas nos primeiros 30 dias
  • Refinar o plano de comunicação com base nas contribuições da equipe e dos relatórios diretos
  • Definir metas de médio prazo que se baseiem nas conquistas dos primeiros 30 dias

90-dias

Meta: Estabelecer uma cultura de gerenciamento otimizado do tempo para projetos futuros, mantendo a qualidade:

  • Realizar uma análise SWOT e fornecer feedback geral para a equipe
  • Realizar sessões de treinamento em gerenciamento de tempo para abordar as lacunas de habilidades da equipe
  • Reavaliar a necessidade de realizar reuniões com base no progresso da equipe, de acordo com a necessidade
  • Use os insights para criar um plano estratégico de longo prazo que possa ser replicado no futuro

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes de produtos

Os gerentes de produto podem aproveitar software gratuito de gerenciamento de projetos para acelerar seu trabalho sem comprometer a produtividade ou a qualidade.

Ter um plano estruturado de 30 a 60 a 90 dias é fundamental para ajudar os novos gerentes de produto a entender rapidamente suas responsabilidades e causar um impacto positivo. Aqui está um exemplo de plano para sua referência imediata:

30-dias

Identificar três pontos problemáticos importantes do cliente e propor soluções para a próxima iteração do produto:

  • Realizar entrevistas com os clientes atuais para obter feedback sobre o produto existente
  • Reunir-se com a equipe de engenharia para entender os aspectos técnicos do produto
  • Analisar as tendências do mercado e os produtos da concorrência para identificar áreas de melhoria
  • Desenvolver um plano para abordar quaisquer preocupações imediatas dos clientes ou problemas do produto
  • Elaborar um documento de requisitos do produto

Cérebro ClickUp

Gere documentos de requisitos de produtos em segundos com o ClickUp Brain

60 dias

Para ter um protótipo validado pronto para implementação:

  • Colaborar com a equipe de design para criar wireframes para as melhorias propostas para o produto
  • Realizar testes de usuário com os protótipos para validar as soluções propostas
  • Trabalhar com a equipe de marketing para desenvolver uma estratégia de mensagens para os aprimoramentos do produto

90 dias

Lançar com sucesso a iteração atualizada do produto e medir um aumento de 15% na satisfação do cliente com base no feedback pós-lançamento:

  • Implementar as melhorias no produto em colaboração com a equipe de engenharia
  • Lançar o produto atualizado e monitorar as métricas de desempenho para garantir o impacto desejado
  • Obter feedback dos clientes e das partes interessadas internas sobre as melhorias no produto
  • Começar a planejar a próxima iteração do produto com base no feedback e nos aprendizados da iteração atual

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para executivos

Os executivos e a gerência sênior também podem se beneficiar do plano de 30-60-90 dias.

Aqui está um exemplo de plano no qual você pode se inspirar para melhorar a eficiência operacional em 20% e aumentar o alinhamento da equipe com as metas da empresa:

30-dias

  • Realizar entrevistas com as partes interessadas para entender os desafios e as oportunidades atuais
  • Identificar ganhos rápidos para demonstrar o impacto da liderança
  • Implementar uma estratégia de comunicação para alinhar as equipes às metas estratégicas
  • Utilizarmodelo de plano de trabalhos para mapear metas de alto nível e itens de ação para os primeiros 90 dias

Modelo de plano de trabalho simples do ClickUp

Mapeie os itens de ação e as metas de alto nível para a equipe usando um dos vários modelos de plano de trabalho do ClickUp

60-dias

  • Criar e liderar uma equipe multifuncional para enfrentar um desafio operacional importante
  • Desenvolver e implementar uma iniciativa de melhoria de processo
  • Realizar uma avaliação das habilidades da equipe e iniciar programas de treinamento direcionados
  • Atualizar o modelo de plano de trabalho com o progresso e ajustar as metas para os próximos 30 dias

90-dias

  • Apresentar um plano estratégico para o próximo ano fiscal com base nos insights dos primeiros 60 dias
  • Lançar uma nova iniciativa de produto
  • Estabelecer indicadores-chave de desempenho (KPIs) e métricas para o sucesso da equipe
  • Finalizar o plano de trabalho para o próximo trimestre, incluindo tarefas e prazos detalhados

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes de vendas

Os gerentes de vendas já estão familiarizados com usar aplicativos de controle de metas para atingir suas metas mensais ou trimestrais. Um plano de 30-60-90 dias gera melhor desempenho.

Aqui está um exemplo que vale a pena dar uma olhada:

30-dias

Um novo gerente de vendas entra para a equipe. Sua meta para os primeiros 30 dias deve estar relacionada à fase de aprendizado, ou seja, concluir os módulos de treinamento, acompanhar as chamadas de vendas e realizar reuniões individuais com os membros da equipe.

Nos primeiros 30 dias, ele se concentra em:

  • Aprender sobre os produtos e processos de vendas existentes
  • Conhecer as partes interessadas multifuncionais
  • Entender a dinâmica da equipe
  • Criar relacionamentos com os membros da equipe
  • Familiarizar-se com personas de clientes-alvo e perfis de clientes ideais

Cérebro ClickUp

Resuma as anotações da reunião e transforme-as em itens acionáveis com o ClickUp Brain

60 dias

No 60º dia, o gerente de vendas deve ter:

  • Identificado áreas de melhoria no processo de vendas
  • Implementado mudanças, como a introdução de novas ferramentas de vendas e o refinamento do discurso de vendas
  • Definido metas S.M.A.R.T. concretas para os próximos 30 dias, como aumentar o pipeline de vendas em 20% e melhorar o moral da equipe de vendas, avaliando as métricas de gerenciamento de tempo no primeiro trimestre

90-dias

Na marca dos 90 dias, o gerente de vendas deve ter:

  • Implementado com sucesso um plano para um aumento de 15% na receita de vendas
  • Desenvolvido uma estratégia de vendas de longo prazo com base em suas descobertas e percepções dos primeiros 90 dias
  • Aproveitado o formato do plano de 30-60-90 dias para acompanhar o progresso e promover a melhoria contínua

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para analistas de dados

Os analistas de dados podem usar um plano de 30, 60 ou 90 dias para entender e melhorar a metodologia de análise de dados em sua organização.

Aqui está um exemplo para sua conveniência:

30-dias

  • Treinamento completo sobre as ferramentas e técnicas de análise de dados da empresa esoftware de gerenciamento de tarefas
    • Participar de reuniões de equipe para entender os projetos atuais e contribuir com ideias
  • Revisar as práticas recomendadas de análise de dados e aplicá-las ao trabalho
  • Concluir o treinamento e contribuir para um projeto de dados nos primeiros 30 dias

60 dias

  • Liderar um pequeno projeto de análise de dados
  • Melhorar a eficiência da análise de dados em 10%
  • Colaborar com os membros da equipe para otimizar os processos
  • Concluir o projeto e apresentar os resultados à equipe até o 60º dia

Gerente de projetos de IA do ClickUp™

Obtenha resumos de projetos com o AI Project Manager™ do ClickUp

90-days

  • Implementar uma nova estratégia de visualização de dados
  • Aumentar a eficácia da visualização de dados em 20%
  • Colaborar com a equipe de TI para integrar ferramentas para uma análise perfeita
  • Continuar a refinar as habilidades e manter-se atualizado com as novas ferramentas
  • Implementar a estratégia e obter feedback da equipe até o dia 90

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para gerentes de TI

Os gerentes de TI recém-contratados também devem ter um plano de 30-60-90 dias pronto para obter uma vantagem em um novo ambiente de negócios.

Aqui está um exemplo para ajudá-lo a criar um:

30-dias

  • Familiarize-se com a infraestrutura de TI da empresa eferramentas de planejamento de projetos
    • Envolva-se com a equipe para conhecê-la e conhecer seu estilo de trabalho
  • Analise as melhores práticas e políticas de TI

60-dias

  • Planejar e implementar melhorias na infraestrutura de TI
  • Trabalhe com os membros da equipe para reduzir o tempo de inatividade em 10%
  • Concluir as melhorias e analisar o progresso até o 60º dia

Quadro branco do ClickUp

Faça brainstorming e colabore usando o ClickUp Whiteboard para chegar a um plano que melhor atenda às suas necessidades organizacionais

90 dias

  • Desenvolver uma estratégia de TI de longo prazo
  • Aumentar a eficiência geral em 15%
  • Colaborar com outros departamentos para alinharMetas de TI com os objetivos da empresa
  • Implementar a estratégia e obter feedback das partes interessadas até o dia 90

Como fazer um plano de 30-60-90 dias para novos funcionários

Você poderia escrever a melhor descrição de cargo do mundo, mas os novos funcionários ainda se sentirão sobrecarregados sem um plano de integração.

É nesse ponto que um plano estratégico de 30 a 60 a 90 dias pode ajudar os novos funcionários a começar desde o dia zero.

Aqui está um exemplo de um plano de 30-60-90 dias para novos funcionários que vale a pena imitar:

30-dias

  • Concluir o treinamento de integração e se adaptar ao novo emprego
  • Demonstrar entendimento das principais responsabilidades e da cultura da empresa
  • Participe de sessões para quebrar o gelo com os membros da equipe para construir relacionamentos

Cérebro ClickUp

Obtenha respostas instantâneas para todas as suas perguntas usando o ClickUp Brain

60 dias

  • Comece a contribuir para os projetos da equipe
  • Receba e documente o feedback do mentor/membros da equipe
  • Continuar a aprender e a fazer perguntas
  • Participar de sessões de treinamento para aprimorar as habilidades
  • Concluir as tarefas e os projetos designados até o 60º dia

90-dias

  • Assumir mais responsabilidades e contribuir com ideias
  • Concluir projetos e cumprir prazos
  • Buscar feedback dos supervisores e continuar a crescer em seu novo emprego

Como escrever um plano de 30-60-90 dias em cinco etapas fáceis

Criar um plano de 30-60-90 dias é fácil, desde que você siga estas cinco etapas:

Etapa 1: Escreva a missão da empresa

A missão da empresa é a base do seu plano de 30-60-90 dias. Portanto, identifique as metas e os marcos da empresa para que o novo funcionário entenda sua função no esquema maior.

Etapa 2: Faça um brainstorming sobre os objetivos dos primeiros 30 dias

Escreva o que você deseja que a pessoa alcance nos primeiros 30 dias. Como regra geral:

  • Restrinja o número de objetivos a três ou cinco
  • Escreva uma métrica-chave para cada meta mapeada para medi-la com precisão

Etapa 3: Crie metas para os primeiros 60 dias e 90 dias, respectivamente

Armazene e categorize suas metas em pastas de metas no ClickUp

Categorize seu plano de 30-60-90 dias em metas rastreáveis com o ClickUp Goals

Mapeie as metas para os primeiros 60 e 90 dias, da mesma forma que você criou as metas para os primeiros 30 dias. Tenha em mente as mesmas regras mencionadas na etapa anterior.

Etapa 4: Destaque os recursos certos

Seu plano de 30-60-90 dias é tão valioso quanto os recursos suplementares que você fornece, como:

  • Contatos-chave, ou seja, membros da equipe e partes interessadas para aspectos específicos do plano (com quem o novo contratado deve se conectar para atingir as metas ou para tirar dúvidas que possa ter)
  • Materiais de treinamento (lista de tutoriais, links de webinars, documentos e outros recursos que ajudarão o novo contratado a adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para ter sucesso em sua função)
  • Ferramentas e sistemas internos (Instruções para acessar as ferramentas existentes que a organização usa)
  • Recursos externos (publicações do setor, fóruns on-line, organizações profissionais etc. para obter informações e suporte valiosos)

Etapa 5: fique de olho no progresso que está sendo feito

A etapa final consiste em avaliar o progresso do plano:

  • O novo contratado está atingindo suas metas?
  • Ele está usando os recursos que você delineou?
  • Ele está enfrentando os desafios de frente?
  • Eles estão de acordo com os objetivos da empresa?

Se tudo isso parecer muito trabalhoso, use Modelo de 30-60-90 dias do ClickUp para iniciar sua integração com um clique:

Use este modelo do ClickUp para planejar futuros check-ins com os novos contratados
Faça o download deste modelo

Use este modelo do ClickUp para planejar futuros check-ins com os novos contratados

Este modelo garante que seus novos contratados:

  • Estejam bem ajustados nos primeiros três meses, com objetivos pessoais e metas de negócios perfeitamente mapeados
  • Tomem medidas em relação às tarefas de integração necessárias com comportamentos, habilidades e competências revisados regularmente
  • Se atualizam rapidamente
  • Documentem o progresso e acompanhem os itens de ação desde o primeiro dia
Faça o download deste modelo

Já vimos como criar um plano de 30 a 60 a 90 dias. Vamos agora entender como um gerente de contratação pode usar os planos de 30-60-90 dias para melhorar o gerenciamento do tempo, a retenção de funcionários e os processos de recrutamento.

Melhorando o gerenciamento do tempo com planos de 30-60-90 dias

Cada plano de 30-60-90 dias parece diferente para indivíduos diferentes. Entretanto, há algumas técnicas que você pode utilizar para obter benefícios de gerenciamento de tempo:

ClickUp 3.0 Definindo a prioridade das tarefas

Definir a prioridade da tarefa com sinalizadores codificados por cores

  • Priorizar: Leve em consideração o que você deseja que o novo funcionário priorize. Use bandeiras coloridas nas tarefas para que ele saiba a importância relativa de cada uma delas
  • Autorreflexão: Inclua tempo de reflexão no plano
  • Desenvolvimento estratégico: Categorize as metas em três partes - primeiro mês, segundo mês e terceiro mês, com as metas aumentando em dificuldade
  • Aprendizado: Inclua tempo para impulsionar o desenvolvimento profissional e promover o aprendizado contínuo

Fique por dentro de suas tarefas mensais e gerencie o tempo como um profissional com Visualização do calendário do ClickUp, que pode ser sincronizado com seu Google Calendar:

Conecte o ClickUp ao Google Calendar para visualizar facilmente os compromissos de reuniões agendadas no ClickUp

Nunca mais perca tarefas e prazos importantes com o ClickUp Calendar

Lidando com a retenção de funcionários usando planos de 30-60-90 dias

O plano de 30-60-90 dias permite que você crie uma impressão positiva e duradoura na mente do funcionário:

Visualização do formulário ClickUp

Inicie uma pesquisa para coletar feedback com formulários altamente personalizáveis no ClickUp

  • Voz do funcionário: Quando atingir a marca de 30 dias, faça uma pesquisa com o novo contratado para perguntar sobre a experiência do processo de integração. Dessa forma, eles sentirão que sua voz é importante para a organização, aumentando a taxa de envolvimento
  • Conteúdo sob demanda: Publique conteúdo sob demanda que destaque a cultura, os valores e a missão da empresa e incentive relacionamentos significativos com os funcionários
  • Clareza: Enfatizar a função dos funcionários em sua nova organização nos primeiros 90 dias estabelece a base para uma experiência de trabalho mais feliz. Colabore com o funcionário e crie um plano de ação claro e orientado por instruções

Relacionado: Modelos de planos de transição para simplificar seu trabalho

Usando o plano de 30-60-90 dias para recrutamento inteligente e entrevistas de emprego

Do ponto de vista de um gerente de contratação, um plano de 30-60-90 dias pode melhorar significativamente o processo de contratação. Veja como:

  • Avalie o alinhamento de metas: Os gerentes podem usar o plano para avaliar a compreensão do candidato sobre a função e como ele planeja alinhar suas metas com os objetivos da organização nos primeiros 30, 60 e 90 dias
  • Compreender a adaptabilidade do candidato: Os gerentes de contratação podem descobrir como o candidato planeja mudar sua abordagem com base nas responsabilidades específicas da função
  • Conhecer a desenvoltura do candidato: Os gerentes também podem usar o plano para discutir como os candidatos aproveitariam os recursos disponíveis (pense em treinamento, ferramentas e apoio da equipe) para atingir suas metas com eficiência
  • Avaliar as habilidades de resolução de problemas do candidato: Os gerentes podem apresentar cenários e desafios hipotéticos e perguntar aos candidatos como eles ajustariam sua abordagem para superar os obstáculos nos primeiros 90 dias

Relacionado: Documentos essenciais de integração para novos contratadoss 📂

Dê aos novos funcionários o melhor começo possível com o ClickUp

O plano de 30-60-90 dias é um ativo no kit de ferramentas de qualquer empregador. Ele permite que os líderes contratantes integrem facilmente os novos contratados, conduzam avaliações periódicas de desempenho e (literalmente) mostrem aos candidatos em potencial o que se espera deles nos primeiros 90 dias de trabalho (e depois).

Entretanto, criar o plano corretamente é tão vital quanto garantir que os novos funcionários comecem a trabalhar o mais rápido possível.

Use o ClickUp para permitir que os novos funcionários aceitem a mudança, trabalhem de forma inteligente além da marca dos 90 dias e reflitam sobre como estão se saindo com um plano de 30-60-90 dias consciente e bem concebido. Registre-se agora gratuitamente!

Perguntas frequentes

**1. O que um plano de 30-60-90 dias deve incluir?

Um plano de 30 a 60 a 90 dias deve incluir as metas atuais da empresa e como o funcionário atingirá os marcos nos períodos de 30, 60 e 90 dias. Também deve incluir recursos, atividades e treinamentos relevantes que o novo funcionário pode precisar para chegar à linha de chegada.

**2. Como posso criar um plano de treinamento de 30 a 60 a 90 dias?

Siga estas etapas para criar um plano de treinamento de 30 a 60 a 90 dias:

  • Etapa 1: Escreva a missão da empresa, concentrando-se nas prioridades de curto e longo prazo
  • Etapa 2: Escreva as metas que deseja alcançar nos primeiros 30, 60 e 90 dias, juntamente com as principais métricas para cada meta
  • Etapa 3: Adicione todos os recursos relevantes de que o novo contratado precisará para atingir a meta final rapidamente, inclusive material de treinamento, informações de contato de pessoas importantes etc.
  • Etapa 4: Acompanhe o progresso com avaliações periódicas de desempenho

**3. Como você escreve uma apresentação de 30-60-90 dias?

Use estas dicas para melhorar a redação de sua apresentação de 30-60-90 dias:

  • Reflita sobre suas prioridades gerais e pense no que é mais importante
  • Faça perguntas que o ajudarão a obter uma compreensão básica do estado atual das coisas
  • Reúna-se com as partes interessadas relevantes, como parceiros externos, colegas de trabalho, membros de equipes multifuncionais, novos gerentes diretos, etc.
  • Defina metas SMART para as fases de 30, 60 e 90 dias
  • Faça um brainstorming sobre como você medirá o sucesso e defina os KPIs
  • Seja flexível na mentalidade e na abordagem se o novo contratado tiver um feedback específico que você acha que deve ser incorporado