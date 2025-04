As 10 principais integrações do Help Scout para transformar o suporte ao cliente

Não é segredo que você precisa garantir que seus clientes estejam satisfeitos para que sua empresa tenha sucesso - a experiência do cliente é o principal diferencial. Essa mentalidade de colocar o cliente em primeiro lugar popularizou ferramentas como o Help Scout.

O Help Scout é uma plataforma abrangente de suporte ao cliente que funciona como um centro para todas as interações com o cliente. Embora ofereça um conjunto impressionante de ferramentas e recursos, as integrações podem torná-lo ainda mais poderoso.

Sente-se enquanto o orientamos em 10 integrações de aplicativos que levam o Help Scout ao próximo nível.

O que você deve procurar nas integrações do Help Scout?

Veja a seguir algumas considerações que devem ser levadas em conta ao analisar uma integração para o Help Scout:

Integração perfeita : Você quer uma solução que se integre ao Help Scout, mas e quanto à infraestrutura digital mais ampla? O sistema deve ser compatível com outras ferramentas, plataformas e tecnologias que você usa para atividades de negócios, como gerenciamento de relacionamento com o cliente, estímulo a leads, envolvimento e muito mais

Facilidade de uso : Você não quer passar semanas configurando a nova integração - ou ter tanto atrito que sua equipe desista. A integração deve ser amigável e fácil de usar. Ter uma interface de usuário intuitiva e uma experiência de integração suave catalisará as taxas de adoção

Personalização : Procure integrações que possam ser personalizadas de acordo com as necessidades de sua empresa e as preferências do cliente. A adaptação do fluxo de trabalho permite que você amplie uma experiência gratificante para o cliente por meio da personalização e da eficiência

Automação : O atendimento e o suporte ao cliente podem rapidamente se tornar uma bola de neve, sobrecarregando suas equipes. Selecione a integração que oferece automação para simplificar as solicitações recebidas e lidar com tarefas rotineiras e repetitivas. Com isso, será mais fácil atender melhor aos clientes

Segurança e conformidade : Suas equipes podem lidar com dados confidenciais de clientes. Por isso, você deseja segurança robusta e conformidade à prova de falhas para evitar contratempos ou violações. As integrações que seguem as práticas recomendadas para manter a segurança, a proteção e a conformidade dos dados devem estar no topo de sua lista

Escalabilidade : O Help Scout cresce com sua organização e suas necessidades em constante mudança. Você também quer o mesmo grau de escalabilidade nas integrações, pois haverá picos e vales ao lidar com as demandas dos clientes

Custo versus valor: Em vez de se concentrar apenas no custo da integração, visualize o valor que ela agrega aos seus processos de atendimento ao cliente e suporte. Analise o quanto ela se alinha com o Help Scout e com as metas mais amplas da organização para justificar o investimento

As 10 melhores integrações do Help Scout para usar em 2024

Agora que você sabe como analisar as integrações do Help Scout, vamos examinar as que valem a pena.

1. ClickUp

O ClickUp e o Help Scout podem parecer uma combinação improvável à primeira vista, mas a realidade é diferente. O ClickUp, uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos, é um complemento poderoso para o Help Scout, que agrega mais valor. Toda atividade comercial pode ser traduzida em um projeto, e o mesmo se aplica ao gerenciamento da experiência do cliente.

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos pode ser fundamental para lidar com as consultas dos clientes, resolver problemas de forma colaborativa, transmitir o feedback dos clientes para as equipes de desenvolvimento de produtos e melhorar a eficiência geral dos negócios.

Aqui está uma visão geral de alguns recursos do ClickUp que podem ajudar a alcançar esses resultados:

Gerenciamento de tarefas

Converta consultas em tíquetes usando o ClickUp Tasks

As tarefas do ClickUp são um divisor de águas no gerenciamento do suporte ao cliente. Uma nova consulta de cliente no Help Scout aciona uma nova tarefa no ClickUp, eliminando a necessidade de os representantes de atendimento ao cliente alternarem entre plataformas e reinserirem informações manualmente.

Depois, basta atribuir tarefas, definir prioridades, estabelecer prazos, adicionar comentários e rastrear tarefas para resolver todas as comunicações recebidas dos clientes!

Gerenciamento de documentos

Conecte o ClickUp Docs aos seus fluxos de trabalho

O ClickUp Docs é um repositório centralizado de documentos. Use-o para criar bases de conhecimento do cliente ou colaborar internamente para compilar práticas recomendadas, dicas e truques; as possibilidades são infinitas. Além de disponibilizar informações, ele configura fluxos de trabalho automatizados que são ativados quando determinadas condições comerciais são atendidas.

Pesquisa universal

Pesquise em todos os seus ativos com o ClickUp Universal Search

Localize tudo e qualquer coisa com a Pesquisa Universal no ClickUp. Esse recurso aproveita a coesão da infraestrutura digital para tornar cada ativo pesquisável e navegável. Você pode encontrar qualquer coisa com o conjunto certo de palavras-chave, desde arquivos de documentos no ClickUp Docs até caixas de entrada compartilhadas criadas por meio de integrações.

Cérebro ClickUp

Gere postagens de blog em segundos com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um assistente de IA tudo em um. Ele pode executar várias funções, desde resumir o status do projeto até elaborar respostas instantâneas a perguntas. Você pode até mesmo usá-lo para compilar e preencher FAQs e artigos de instruções para atender aos requisitos de autoatendimento.

Melhores recursos do ClickUp

Controle de tempo : Registre o número de horas de trabalho dedicadas a uma tarefa com o recurso : Registre o número de horas de trabalho dedicadas a uma tarefa com o recurso de controle de tempo integrado do ClickUp

Rastreamento de metas : Defina, rastreie, visualize e organize metas e OKRs para facilitar o cumprimento de metas usando o : Defina, rastreie, visualize e organize metas e OKRs para facilitar o cumprimento de metas usando o ClickUp Goals

Espaços de trabalho personalizáveis : Projete seu espaço de trabalho do seu jeito com várias : Projete seu espaço de trabalho do seu jeito com várias visualizações do ClickUp , como Carga de trabalho, Lista, Quadro e Calendário, e obtenha visibilidade total de seus projetos

Mapas mentais: Crie esboços visuais impressionantes no Crie esboços visuais impressionantes no ClickUp Mind Maps desde o início ou utilizando tarefas já concluídas

Campos personalizados: Adicione : Adicione campos personalizados do ClickUp a tarefas, projetos e documentos para organizar e rastrear dados com mais precisão

Limitações do ClickUp

A longa lista de recursos pode fazer com que você sinta que não está conseguindo usar a plataforma em sua plenitude

A funcionalidade de bate-papo integrada pode não ser tão intuitiva quanto as plataformas de comunicação dedicadas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: $10/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4. 7/5. 0 (9.392 avaliações)

Capturar: 4. 6/5. 0 (4.009 votos)

2. Freshbooks

via Freshbooks

Embora o Freshbooks tenha começado como uma ferramenta de faturamento, agora ele é um software de contabilidade completo, de dupla entrada e baseado na nuvem. Projetado para pequenas e médias empresas, ele simplifica várias atividades, como faturamento, aceitação de pagamentos, controle de despesas, controle de horas faturáveis, relatórios financeiros e muito mais.

Quando integrada ao software de helpdesk, essa ferramenta de contabilidade permitirá que a equipe de suporte visualize as informações de faturamento ou cobrança diretamente dos tíquetes.

Melhores recursos do Freshbooks

Use-o para faturamento, contabilidade, pagamentos, despesas, controle de tempo, viabilidade de projetos, relatórios e muito mais

Compile informações de clientes, faturas, detalhes de projetos, conversas, relatórios, etc. em um só lugar

Personalize estimativas e obtenha aprovações autorizadas com um clique usando assinaturas eletrônicas

Converta estimativas em faturas e aceite depósitos ou pagamentos de acordo com a forma de pagamento preferida do cliente

Meça a lucratividade do projeto usando insights baseados em dados e reduza as despesas gerais de custo para aumentar as margens de lucro

Limitações do Freshbooks

A adição de membros à equipe pode fazer com que o custo total do Freshbooks aumente

Falta de recursos de relatórios personalizados com modelos flexíveis insuficientes

O aplicativo móvel é fraco

Preços do Freshbooks

Lite: US$ 19/mês

Mais: US$ 33/mês

Premium: US$ 60/mês

Selecione: Preços personalizados

Os membros da equipe podem ser adicionados por US$ 11 por usuário por mês.

Avaliações e resenhas do Freshbooks

G2 : 4. 5/5. 0 (705 comentários)

Capturar: 4. 5/5. 0 (4.382 votos)

3. Shopify

via Shopify

A Shopify é uma plataforma de comércio eletrônico popular que permite que as empresas assumam o controle de sua presença on-line. Desde a criação de lojas on-line profissionais até o gerenciamento de pontos de venda físicos (físicos + digitais), a Shopify é uma ótima maneira de digitalizar seus negócios e centralizar as vendas. Sua interface fácil de usar permite que os lojistas criem listas de produtos, gerenciem o estoque e processem pedidos rapidamente.

O Help Scout possui ferramentas de marketing integradas que ajudam as empresas a realizar contatos orgânicos ou pagos. Você pode usar ferramentas de transmissão nativas ou canais de comunicação com o cliente de terceiros para envolver seus clientes e manter as vendas.

Melhores recursos do Shopify

Configure lojas on-line com todos os recursos em apenas alguns cliques com o Online Store Editor ou com os construtores de lojas Hydrogen & Oxygen

Promova sua loja e venda seus produtos em vários canais de vendas, como marketplaces on-line e mídias sociais

Aceite pagamentos usando o Shopify Checkout (on-line) e o Shopify PDV (off-line)

Aproveite mais de 60 relatórios para acompanhar o desempenho da loja, otimizar e aproveitar as oportunidades

Conecte sua loja on-line com lojas físicas usando o Shopify PDV

Limitações do Shopify

Falta de flexibilidade na customização de lojas e na personalização da experiência do usuário de uma loja

Pode não ser adequado para empresas com grandes catálogos de produtos, grandes integrações de aplicativos e modelos de assinatura

Pode se tornar rapidamente dispendioso

Preços do Shopify

Básico: US$ 29/mês

Shopify: $79/mês

Avançado: US$ 299/mês

Mais: US$ 2.300/mês

Classificações e avaliações do Shopify

G2 : 4. 4/5. 0 (4.520 avaliações)

Capturar: 4. 5/5. 0 (6.286 votos)

4. CircleLoop

via CircleLoop

O CircleLoop é um sistema de telefonia em nuvem para empresas sediado no Reino Unido. Use-o com o Help Scout para agilizar a comunicação e expandir a disponibilidade e a acessibilidade de sua empresa em caso de chamada. Ao integrar o CircleLoop ao fluxo de trabalho de sua empresa, você pode fazer ou receber chamadas de qualquer dispositivo, seja um desktop, smartphone ou tablet.

Ele também facilita o gerenciamento eficaz de chamadas para empresas de todos os portes. Com recursos como roteamento inteligente de chamadas e transcrição de correio de voz, seus agentes podem sempre se esforçar mais ao atender os clientes!

Melhores recursos do CircleLoop

Use um número local do Reino Unido para fazer ou receber chamadas

Aproveite as amplas funcionalidades de chamadas, como chamadas de entrada/saída, transferências, encaminhamento, redirecionamento, correio de voz, etc.

Registre chamadas e analise o número, a equipe ou o desempenho individual usando análises baseadas em dados

Incorpore botões click-to-call no site de sua empresa

Limitações do CircleLoop

A qualidade das chamadas pode ser inferior, com bloqueio de chamadas recebidas, atrasos intermitentes e problemas durante as transferências de chamadas

A configuração de URAs e o roteamento de chamadas são complicados, especialmente quando se usam números espelhados

Preços do CircleLoop

Pagamento conforme o uso: £5 + IVA/mês por usuário

Ilimitado: £15 + IVA/mês por usuário

Números adicionais e VIP estão disponíveis por £2 (+ IVA) e £3 (+ IVA) por usuário por mês.

Avaliações e resenhas do CircleLoop

G2 : 4. 3/5. 0 (12 comentários)

Capturar: 4. 6/5. 0 (11 votos)

5. Pipedrive

via Pipedrive

O Pipedrive é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e uma ferramenta de gerenciamento de pipeline de vendas para visualizar a jornada do cliente. Ele rastreia como os leads passam por vários estágios do ciclo de vendas para facilitar o gerenciamento das atividades de vendas de forma mais estratégica. Sua interface simples de arrastar e soltar facilita a criação de pipelines de vendas com estágios personalizáveis que indicam as diferentes etapas ou atividades envolvidas no processo de vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

Mantenha um registro de todos os leads e negócios, juntamente com seu status mais recente, e seja notificado sobre o apodrecimento do negócio

Crie catálogos de produtos personalizáveis dos produtos e serviços de sua empresa

Centralize as comunicações comerciais criando um banco de dados de contatos e acessando atividades, comunicações e histórico

Analise o desempenho anterior e receba sugestões para melhorar o ciclo de vendas

Integre mais de 400 aplicativos com apenas um clique para expandir o gerenciamento de vendas

Limitações do Pipedrive

Ele tem um layout altamente confuso e os painéis não são intuitivos

Vários recursos úteis estão ocultos por trás de paywalls

Pode ser difícil usar

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14/mês por assento

Avançado: US$ 29/mês por assento

Profissional: US$ 59/mês por assento

Potência: US$ 69/mês por assento

Enterprise: US$ 99/mês por assento

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4. 2/5. 0 (1.800 avaliações)

Capturar: 4. 6/5. 0 (2.949 votos)

6. Censo

via Census

O Census é uma plataforma de dados do cliente (CDP) e uma solução de ETL reversa que centraliza as informações do cliente obtidas de várias fontes, limpa-as e as alimenta em aplicativos comerciais.

Seja em mídias sociais, sites, software de central de atendimento ou plataformas de marketing, o Census unifica todos os dados dispersos e os unifica para desenvolver um único perfil de cliente. Isso permite que as empresas obtenham uma visão de 360 graus de seus clientes enquanto compreendem suas necessidades, preferências e comportamentos.

Melhores recursos do Census

Combine dados de streaming em tempo real com dados históricos usando o Census Live Sync para melhorar o envolvimento do cliente

Aproveite seu data warehouse existente para eliminar quaisquer silos e sincronizar rapidamente com atualizações incrementais em lote

Desfrute de imensa flexibilidade e escalabilidade, pois o Census sincroniza automaticamente os dados entre ferramentas e depósitos comerciais

Configure notificações automatizadas que são acionadas quando um cliente realiza uma atividade específica para aproveitar todas as oportunidades

Mantenha a segurança robusta dos dados, pois o Census alerta os usuários em caso de perda de conexão com os aplicativos ou bancos de dados e retoma a sincronização somente após a reconexão

Limitações do censo

Ele tem uma curva de aprendizado acentuada, pois é voltado para a engenharia e exige proficiência técnica

Ele tem um modelo de preço estranho em que os usuários são cobrados com base no número de colunas, o que o torna caro

Ainda em sua fase inicial

Preços do Censo

Grátis

Profissional: US$ 350/mês

Enterprise: Preços personalizados

Embedded: Preços personalizados

Classificações e avaliações do censo

G2 : 4. 5/5. 0 (326 avaliações)

Capítulo: N/A

7. Sem fio

via LinkedIn

O Cordless é um contact center baseado na nuvem que habilita e capacita as equipes de suporte ao cliente a prestar um serviço excepcional. Ele se integra a ferramentas complementares, como CRM e soluções de help desk, como o Help Scout, permitindo que os agentes de suporte acessem habilmente as informações necessárias para resolver os problemas dos clientes. Ele também vem equipado com recursos de IA que ajudam a analisar conversas, identificar pontos fortes e áreas de melhoria e gerar insights para aprimorar o desempenho do agente.

Melhores recursos sem fio

Use o Ask AI para acessar informações relevantes e responder às perguntas dos clientes automaticamente

Acompanhe o desempenho da equipe de suporte ao cliente com painéis focados em métricas que são atualizados em tempo real

Identifique e elimine automaticamente as informações confidenciais dos clientes das transcrições e gravações de chamadas

Realize a análise de sentimentos para melhorar a qualidade do suporte e infundir empatia em cada interação

Limitações sem fio

As integrações limitadas podem restringir o uso e a aplicabilidade do produto

Os bugs podem ocasionalmente impedir que as chamadas cheguem às equipes de suporte on-line e redirecionar essas chamadas para as equipes off-line

O painel pode parecer menos intuitivo e desajeitado

Preços sem fio

Profissional: 45 euros/mês por usuário

Personalizado: Preços personalizados

Classificações e avaliações sem registro

G2 : 4. 6/5. 0 (11 comentários)

Capítulo: N/A

8. Olark

via Olark

O Olark é um software de bate-papo ao vivo que permite que as empresas interajam com os visitantes do site em tempo real. Seja para responder a perguntas ou ajudar no processo de vendas, o Olark oferece uma série de recursos, como convites proativos para bate-papo, sessões de navegação conjunta e transcrições de bate-papo, permitindo que as empresas causem uma primeira impressão duradoura. Ele se integra perfeitamente às plataformas de help desk e CRM para agregar valor a cada nova interação e oferecer uma experiência de suporte personalizada.

Melhores recursos da OLARK

Personalize sua caixa de bate-papo para corresponder às diretrizes de sua marca

Automatize o bate-papo ao vivo para envolver os visitantes do site em grande escala, personalizando o alcance com base no comportamento do visitante e em mensagens personalizadas

Aprenda com a análise de bate-papo ao vivo e descubra insights práticos a partir de transcrições detalhadas de bate-papo

Converta caixas de bate-papo em formulários de clientes e colete informações em primeira mão

Limitações do Clark

Não oferece suporte ao compartilhamento de imagens

A compatibilidade com dispositivos móveis é limitada

Menos integrações limitam seus recursos

Preços da Clark

A partir de US$ 29/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Olark

G2 : 4. 3/5. 0 (223 comentários)

Capturar: 4. 5/5. 0 (471 votos)

9. Mixpanel

via Mixpanel

O Mixpanel é uma poderosa plataforma de análise de dados que permite às empresas extrair informações significativas de dados estruturados e não estruturados de várias fontes. Ela coleta dados abrangentes sobre seu produto e o cliente.

Dessa forma, você obtém insights sobre como os usuários interagem com vários recursos, acompanha as conversões nos funis e mede o envolvimento do cliente. Use isso para otimizar a jornada de vendas e aumentar a proposta de valor do seu produto.

Melhores recursos do Mixpanel

Visualize insights como linhas de tendência, principais caminhos do usuário, fatores de conversão, frequência de uso, envolvimento e retenção e muito mais

Gere tabelas de pesquisa e mantenha um dicionário de dados para gerenciar os dados com eficiência

Meça o desempenho da campanha de marketing e analise o tráfego em diferentes canais de marketing

Crie cohorts granulares de clientes com base no comportamento, nas preferências e em outros dados do usuário

Converta dados ou perguntas de linguagem natural em relatórios acionáveis usando a IA generativa do Mixpanel, Spark

Limitações do Mixpanel

Ele tem uma curva de aprendizado acentuada devido à complexidade de vários recursos e à integração deficiente

A exportação de dados é complicada e muitas vezes causa perda de integridade

Caro

Preços do Mixpanel

Grátis

Crescimento: US$ 28/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Mixpanel

G2 : 4. 6/5. 0 (1.096 avaliações)

Capturar: 4. 5/5. 0 (130 votos)

10. Highrise

via Highrise

O Highrise é uma plataforma de CRM desenvolvida pela Basecamp para dar suporte a pequenas empresas. Ela ajuda a gerenciar tarefas e contatos, rastrear interações, colaborar em negócios, monitorar leads e clientes e muito mais. A plataforma é altamente versátil e você pode usá-la para gerenciar pipelines, recrutamentos, aquisição de talentos, eventos, relações públicas, produtos e serviços, suporte ao cliente e muito mais.

Melhores recursos do Highrise

Centralize todas as informações sobre seus leads e clientes e organize-os em segmentos

Comunique-se com sua base de clientes e clientes potenciais em uma única plataforma, seja por meio de e-mails em massa para promoções ou lembretes personalizados

Gere relatórios detalhados sobre o desempenho e a integridade de seu pipeline

Use modelos de e-mail para evitar escrever cópias de marketing do zero

Categorize informações de leads ou detalhes de campanhas como casos e negócios para obter uma organização granular

Limitações do Highrise

Parou de aceitar novas inscrições desde agosto de 2018

Ele oferece apenas funcionalidades básicas

Preços do Highrise

Não disponível

Classificações e avaliações do Highrise

G2 : N/A

Capturar: 4. 5/5. 0 (130 avaliações)

Eleve o nível de sua experiência do cliente

Quer você use o Help Scout ou alternativas ao Help Scout, as 10 integrações compartilhadas acima são os aplicativos favoritos de todas as equipes voltadas para o cliente. Adicioná-las ao Help Scout ampliará o escopo, a aplicabilidade e a proposta de valor da plataforma.

Embora cada opção ofereça algo único, a escolha do ClickUp atende a todos os requisitos de recursos avançados. Seja na conversão de tíquetes em tarefas ou na análise do desempenho da equipe, o ClickUp torna o Help Scout mais útil e valioso.

Registre-se hoje para saber mais sobre a integração do Help Scout e do ClickUp para transformar seu suporte ao cliente e sua experiência de atendimento.