11 podcasts de empreendedor que você deve ouvir para desenvolver uma mentalidade de crescimento

Sobre 82 milhões Os americanos ouvem podcasts atualmente; a previsão é de que o público ultrapasse 100 milhões até o final do ano. Esse crescimento exponencial reflete a crescente popularidade dos podcasts, sendo que muitos ouvintes estão na faixa etária de 12 a 34 anos.

Os podcasts sobre empreendedorismo conquistaram um nicho significativo em meio a esse boom, oferecendo aos ouvintes percepções de negócios, estratégias e histórias inspiradoras.

Se você é um aspirante a empreendedor no mundo dos negócios on-line ou um empresário experiente em busca de ideias inovadoras de renda passiva, este blog é para você.

Nossa lista selecionada de 11 podcasts de empreendedor imperdíveis foi criada para promover a mentalidade de crescimento, crucial para navegar pelas complexidades do empreendedorismo.

Por que os empreendedores devem ouvir podcasts

Os empreendedores que buscam prosperar no competitivo cenário empresarial devem considerar os podcasts de negócios indispensáveis. Veja por quê:

Acesso ao conhecimento especializado : Os podcasts de empreendedorismo oferecem experiências e percepções ricas do mundo real de empreendedores bem-sucedidos. Programas como o Tim Ferriss Show e o GaryVee Audio Experience apresentam entrevistas com os principais profissionais, oferecendo aos ouvintes a chance de aprender com os melhores do ramo

: Os podcasts de empreendedorismo oferecem experiências e percepções ricas do mundo real de empreendedores bem-sucedidos. Programas como o Tim Ferriss Show e o GaryVee Audio Experience apresentam entrevistas com os principais profissionais, oferecendo aos ouvintes a chance de aprender com os melhores do ramo Uma gama diversificada de tópicos: Desde as últimas tendências tecnológicas até estratégias de marketing, os podcasts abrangem assuntos vitais para o sucesso empresarial, garantindo um amplo espectro de oportunidades de aprendizado

Desde as últimas tendências tecnológicas até estratégias de marketing, os podcasts abrangem assuntos vitais para o sucesso empresarial, garantindo um amplo espectro de oportunidades de aprendizado Conveniência e flexibilidade: Como uma ferramenta de aprendizado, os podcasts permitem que os empreendedores absorvam informações em qualquer lugar, encaixando-se perfeitamente em agendas lotadas

Como uma ferramenta de aprendizado, os podcasts permitem que os empreendedores absorvam informações em qualquer lugar, encaixando-se perfeitamente em agendas lotadas Ouvindo histórias de sucesso: Os empreendedores compartilham suas jornadas, incluindo triunfos e desafios, oferecendo aos ouvintes perspectivas valiosas sobre como navegar no mundo dos negócios

Os empreendedores compartilham suas jornadas, incluindo triunfos e desafios, oferecendo aos ouvintes perspectivas valiosas sobre como navegar no mundo dos negócios Aprendendo com os fracassos: Ao ouvir sobre os contratempos vividos por outros, os empreendedores podem obter insights sobre gerenciamento de riscos e resiliência

Ao ouvir sobre os contratempos vividos por outros, os empreendedores podem obter insights sobre gerenciamento de riscos e resiliência Manter-se atualizado sobre as tendências do setor: Os podcasts de empreendedores geralmente discutem tecnologias emergentes e mudanças no mercado, permitindo que os empreendedores se mantenham à frente da curva e aprendam continuamente

Comentários e recomendações dos principais podcasts de empreendedorismo

Veja as mentes de empreendedores e pioneiros bem-sucedidos por meio desses podcasts e inspire-se para realizar seus sonhos empresariais. Aqui estão alguns dos destaques de algumas das vozes mais influentes na esfera do empreendedorismo.

1. A experiência de áudio de GaryVee: Benéfica para empreendedores

via Gary Vaynerchuk Host: Gary Vaynerchuk

The GaryVee Audio Experience é indispensável para empreendedores aspirantes e estabelecidos. Apresentado pelo empreendedor em série e líder de pensamento Gary Vaynerchuk, esse podcast oferece uma riqueza de conhecimentos sobre vários aspectos do empreendedorismo.

Vaynerchuk compartilha sua experiência em alavancar a mídia social para o crescimento dos negócios, estratégias para ampliar os negócios on-line, marca pessoal e muito mais. Além disso, os ouvintes se beneficiarão dos conselhos do mundo real de empreendedores bem-sucedidos que enfrentam desafios de negócios.

Por que gostamos dele?

A abordagem direta e perspicaz de Gary, combinada com sua vasta experiência em tecnologia e marketing, oferece lições valiosas sobre a criação de uma marca e a implementação de estratégias de negócios. Suas entrevistas com líderes do setor oferecem conselhos práticos e inspiração para proprietários de empresas em qualquer estágio.

Episódios imperdíveis

O Projeto Avião Apresentador: Tim Ferriss

the Tim Ferriss Show_ oferece entrevistas aprofundadas com magnatas dos negócios, autores de best-sellers e profissionais de alto desempenho de várias áreas. Ferriss se destaca por extrair suas rotinas, hábitos e estratégias que os ouvintes podem aplicar diretamente em sua jornada empresarial.

O podcast abrange muitos tópicos, desde desenvolvimento pessoal e hacks de produtividade a estratégias de negócios e conselhos de saúde. A curiosidade de Ferriss e seu estilo meticuloso de entrevista dão aos ouvintes uma oportunidade única de aprender com as experiências de artistas de classe mundial.

Por que gostamos dele?

A abordagem de Ferriss para desconstruir as fórmulas de sucesso dos grandes empreendedores oferece um valor inigualável. Sua capacidade de se aprofundar nos hábitos e táticas que levaram as pessoas ao topo de suas áreas torna este podcast imperdível.

Episódios imperdíveis

As lições de vida e os hábitos de sucesso de quatro presidentes - Doris Kearns Goodwin Host: Guy Raz

Guy Raz apresenta as histórias fascinantes de empreendedores e inovadores que moldaram algumas das empresas mais renomadas do mundo. Por meio da narrativa envolvente de Raz, os ouvintes têm uma visão privilegiada das lutas, reveses e avanços dos líderes do setor.

O podcast destaca as histórias humanas por trás das grandes empresas e a determinação e criatividade necessárias para construir um império. A capacidade de Raz de contar anedotas pessoais e momentos cruciais dos fundadores inspirará qualquer pessoa em seu caminho empresarial.

Por que gostamos dele?

A narrativa de Raz dá vida à jornada empreendedora, tornando compreensíveis os desafios e os triunfos da criação de uma empresa. Suas entrevistas com fundadores oferecem uma visão sincera da realidade do empreendedorismo.

Episódios imperdíveis

Poshmark: Manish Chandra Host: Pat Flynn

Pat Flynn se concentra em ensinar aos ouvintes como criar negócios on-line que geram renda passiva. Combinando entrevistas, estudos de caso e suas próprias experiências, Flynn oferece estratégias práticas para alcançar a independência financeira por meio do empreendedorismo on-line.

Esse podcast é uma mina de ouro para qualquer pessoa que queira entender os detalhes básicos dos negócios on-line, desde o marketing de afiliados e a criação de produtos até as estratégias de marketing digital. Os conselhos práticos e o tom encorajador de Flynn tornam conceitos complexos acessíveis a todos.

Se você está procurando diversificar seus fluxos de renda ou criar um negócio que lhe permita mais liberdade e flexibilidade, Smart Passive Income fornece a orientação necessária para transformar suas metas profissionais em realidade .

Por que gostamos dele?

O fato de Flynn compartilhar abertamente seus sucessos e fracassos oferece aos ouvintes uma visão realista da geração de renda passiva on-line. Suas dicas são práticas, testadas e personalizadas para ajudá-lo a aumentar sua presença on-line.

Episódios imperdíveis

AI-ify Your Business com Rick Mulready Host: Reid Hoffman

O cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, explora os princípios de expansão de um negócio por meio de conversas com alguns dos empreendedores mais bem-sucedidos do mundo. O podcast é uma mistura de narração exclusiva e entrevistas aprofundadas, fornecendo insights sobre as estratégias de crescimento de empresas famosas.

Os ouvintes têm acesso às mentes dos principais CEOs e fundadores, descobrindo a importância da cultura, da inovação e da estratégia no crescimento das empresas. As teorias de Hoffman sobre crescimento são testadas e refinadas por meio dessas conversas, oferecendo uma valiosa experiência de aprendizado para os ouvintes.

Por que gostamos dele?

O acesso de Hoffman a personalidades do mundo dos negócios e sua experiência como empresário fazem do Masters of Scale um dos nossos podcasts de empresário favoritos para qualquer pessoa interessada na dinâmica do crescimento dos negócios. Ele oferece um raro vislumbre dos processos de tomada de decisão daqueles que conseguiram expandir seus negócios com sucesso.

Episódios imperdíveis

Aprenda com cada "não Host: David Brown

o podcast Business Wars oferece aos ouvintes uma visão interna das acirradas rivalidades corporativas que moldaram o mundo dos negócios. Perfeito para aqueles fascinados pela dinâmica competitiva entre os gigantes do setor, este podcast aborda:

As intensas rivalidades e estratégias que levam as empresas à liderança do setor

Como a concorrência afeta a inovação, a liderança, os consumidores e os mercados

As qualidades necessárias para prosperar em ambientes de negócios competitivos

Por que gostamos disso?

Sua narrativa em estilo de documentário oferece um mergulho profundo nas estratégias e nos resultados das principais batalhas corporativas, fornecendo lições sobre estratégia competitiva e os riscos pessoais e profissionais envolvidos.

Episódios imperdíveis

*[Taylor Swift vs. The World | On the Outside](https://podcasts.apple.com/us/podcast/taylor-swift-vs-the-world-on-the-outside/id1335814741?i=1000646058254)*

Host: Andrew Warner

Mixergy é o lugar onde indivíduos ambiciosos aprendem com mentores experientes por meio de entrevistas perspicazes e cursos abrangentes. É valioso para empreendedores em tecnologia e educação, com foco em:

Os aspectos práticos de iniciar e ampliar um negócio

Conselhos práticos de uma gama diversificada de empreendedores

Insights sobre captação de recursos, desenvolvimento de produtos e estratégias de marketing

Lições dos sucessos e fracassos dos fundadores de startups

Por que gostamos dele?

Com seu extenso arquivo e ênfase na tecnologia educacional, o Mixergy se destaca como um recurso vital para o ensino prático de empreendedorismo.

Episódios imperdíveis

O que aconteceu com o Allbirds? Host: John Lee Dumas

o objetivo do podcast Entrepreneurs on Fire é inspirar e educar empreendedores emergentes com histórias e estratégias de empresários bem-sucedidos. O podcast se concentra em:

As jornadas e os sucessos de empreendedores renomados

Estratégias para criar e monetizar negócios on-line de forma eficaz

Um amplo espectro de tópicos, incluindo marketing, networking e produtividade

Motivação diária e dicas práticas para o crescimento empresarial

Por que gostamos dele?

Seus episódios diários e conselhos práticos fazem dele uma fonte de inspiração e orientação para empreendedores em qualquer estágio.

Episódios imperdíveis

Por que a maioria dos empreendedores luta para obter o crescimento, o lucro e a liberdade que deseja com Clate Mask Anfitriões: Lauryn Evarts Bosstick e Michael Bosstick

Este podcast oferece uma combinação única de empreendedorismo, estilo de vida e bem-estar por meio de conversas envolventes com empreendedores bem-sucedidos, celebridades e especialistas em saúde. Ele inclui:

Insights sobre o crescimento dos negócios juntamente com o bem-estar pessoal

Discussões sobre saúde, bem-estar e otimização do estilo de vida.

Estratégias de branding, marketing e mídia social a partir de uma perspectiva pessoal

Por que gostamos dele?

Sua combinação de conselhos sobre sucesso profissional com insights sobre saúde e bem-estar pessoal oferece uma abordagem holística da vida empresarial.

Episódios imperdíveis

Jamie Kern Lima sobre como desenvolver a autoestima, acreditar que você é suficiente e transformar sua vida Apresentador: Alison Beard e Curt Nickisch

o HBR IdeaCast é um farol para aqueles que buscam se manter à frente nos negócios e na administração. Este podcast, diretamente da Harvard Business Review, traz insights semanais das mentes mais brilhantes da área, abordando:

As mais recentes pesquisas e ideias sobre liderança, estratégia e inovação

Conversas com as principais figuras do mundo dos negócios e colaboradores da HBR

Discussões aprofundadas sobre como gerenciar equipes, promover mudanças e navegar pelo futuro do trabalho

Por que gostamos dele?

O prestígio da Harvard Business Review e o calibre de seus convidados fazem deste podcast uma fonte inestimável de insights de negócios e estratégias de gerenciamento de ponta.

Episódios imperdíveis

O que os ouvintes dizem?

Bom podcast para quem deseja obter informações sobre o mundo fora de seus negócios imediatos. Faz com que você pense mais e melhor. Bom material!

11. This Week in Startups (Esta semana em startups): Insights semanais sobre o mundo das startups

via Podcasts da Apple Apresentador: Jason Calacanis

o This Week in Startups é seu resumo semanal de todos os assuntos relacionados a startups, apresentado pelo empresário e investidor anjo do Vale do Silício Jason Calacanis. É uma audição essencial que abrange:

As últimas tendências em startups para empreendedores, investidores e entusiastas de tecnologia

Entrevistas perspicazes com fundadores de startups e capitalistas de risco.

Atualizações sobre capital de risco, tendências tecnológicas e estratégias para o sucesso de startups.

Conselhos práticos sobre como superar os obstáculos comuns de startups e expandir os negócios.

Por que gostamos dele?

A perspectiva privilegiada e a rede de contatos de Jason Calacanis oferecem aos ouvintes percepções exclusivas e conselhos em primeira mão do coração do mundo das startups de tecnologia.

Episódios imperdíveis

O que dizem os ouvintes?

**Nada parecido com isso no Reino Unido. Estou muito satisfeito por ter encontrado esse site, pois não temos nada parecido no Reino Unido. Tantos insights e histórias com os quais posso aprender e compartilhar com minha equipe

Como utilizar podcasts para o desenvolvimento do empreendedorismo

Os podcasts de negócios servem como recursos de growth-hacking para aprimorar a perspicácia nos negócios e promover uma mentalidade de crescimento entre os empreendedores iniciantes. Veja como tirar o máximo proveito deles.

Insights comprovados para planejamento de negócios

Os melhores podcasts de empreendedorismo geralmente apresentam mergulhos profundos nas experiências de quem já navegou com sucesso no mundo dos negócios. Os aspirantes a empreendedores podem extrair desses podcasts conselhos e estratégias acionáveis do mundo real, diretamente aplicáveis a seus empreendimentos comerciais.

Eles são uma fonte confiável de conceitos de negócios comprovados e dicas de marketing matadoras, e os melhores podcasts até ensinam como criar sucesso para o seu próprio negócio. Você e sua equipe podem aprender lições valiosas e aplicá-las para planejar e expandir seus negócios.

Lições de empreendedorismo em movimento

Os podcasts de negócios são um recurso valioso para empreendedores iniciantes. As principais plataformas de podcast oferecem acesso a podcasts para empreendedores sobre vários assuntos, desde notícias sobre startups e dicas de negócios para empresas on-line até os meandros da administração de empresas familiares. A melhor parte é ouvi-los em seu tempo e ritmo preferidos.

Os podcasts para empreendedores também são uma excelente opção para aqueles que desejam aprender com líderes de pensamento, especialistas em negócios e empreendedores on-line, mas não gostam de ler livros. Eles oferecem orientações preciosas sobre como administrar um negócio bem-sucedido.

Desenvolvendo uma mentalidade empreendedora por meio de podcasts

Seguir até mesmo alguns dos melhores podcasts de negócios acima pode catalisar o desenvolvimento e o crescimento pessoal. O envolvimento regular com podcasts também promove uma mentalidade de aprendizado contínuo e adaptabilidade.

Esses podcasts são essenciais para qualquer pessoa que queira se destacar no competitivo ambiente de negócios, oferecendo orientação sobre muitos desafios e oportunidades. Ao contrário dos cursos de negócios, que podem custar caro, o único custo que você terá para aprender com esses podcasts sobre empreendedorismo é o que você paga pela assinatura da plataforma

Empreendedorismo de sucesso com o ClickUp

No empreendedorismo, manter-se atualizado e aprender continuamente é vital para o sucesso. Esses podcasts sobre empreendedorismo nas principais plataformas de podcast abrangem tudo, desde o gerenciamento de uma empresa familiar até o enfrentamento de intensas rivalidades corporativas.

Eles são uma fonte rica de conselhos de negócios, seja você um empreendedor em série, um líder empresarial experiente ou apenas começando a trilhar o caminho do empreendedorismo.

Embora a inspiração seja ótima, você precisa das ferramentas e da infraestrutura certas para realizar seus sonhos de empreendedorismo. Ou mesmo apenas para começar.

O ClickUp surge como ferramenta poderosa para startups oferecendo recursos que simplificam as operações, aprimoram a colaboração e melhoram a eficiência. ClickUp para startups reduz a necessidade de várias ferramentas, facilitando o gerenciamento de projetos, a comunicação com as partes interessadas e a criação de um negócio próspero.

Os recursos do ClickUp são particularmente benéficos para empreendedores que buscam otimizar seus processos e para equipes focadas em aprimoramento de processos de negócios . Vamos dar uma olhada em seus principais recursos que ajudam a administrar negócios bem-sucedidos:

Gerenciamento de tarefas e projetos: ClickUp'sgerenciamento de tarefas permite que os empreendedores apliquem os insights dos podcasts, organizando o trabalho em tarefas e projetos com proprietários e cronogramas claros, garantindo que as ideias sejam implementadas de forma eficiente e eficaz

Delegue facilmente o trabalho atribuindo tarefas diretamente à equipe ou @mencionando-as em um comentário para transformar suas ideias em itens de ação

**Rastreamento de tempo : Esse recurso permite que os usuários monitorem quanto tempo gastam em tarefas específicas. Ele ajuda a priorizar as atividades que oferecem o maior valor para seus negócios

Rastreie o tempo manualmente por meio do recurso de controle manual de tempo do ClickUp

Estratégias de definição de metas :Metas do ClickUp do ClickUp permite que os empreendedores definam objetivos claros e acionáveis com KPIs mensuráveis. Ele permite que você acompanhe o progresso em direção a essas metas, garantindo o alinhamento com a estratégia geral de negócios e o crescimento

Mapeie as metas e estratégias da sua equipe e consolide-as usando o painel de metas do ClickUp

Modelos de proposta de valor : Com os modelos personalizáveis do ClickUp, os empreendedores podem refinar suas propostas de valor usando o conhecimento adquirido em podcasts. Esses modelos ajudam a articular ofertas comerciais exclusivas de forma clara e convincente para os mercados-alvo

Faça o download deste modelo

**Automação : O ClickUp ajuda a simplificar os fluxos de trabalho automatizando tarefas repetitivas, como e-mails de acompanhamento ou atribuições de tarefas. Isso deixa mais tempo para o planejamento estratégico e o aprendizado.

Gerencie a automação de clientes por meio dos recursos de automação do ClickUp

**Documentação e Wikis :Documentos do ClickUp é onde você pode consolidar e salvar todos os documentos de processo, políticas, bases de conhecimento e planos de negócios. Esse repositório central oferece suporte ao aprendizado contínuo e ao trabalho colaborativo para toda a equipe

Obtenha uma visão rápida de todas as suas subpáginas e relacionamentos conectados no ClickUp Docs para manter a organização e o trabalho conectado

Impulsione seus negócios com o ClickUp

Os podcasts de empreendedorismo oferecem aprendizado, inspiração e conselhos práticos para qualquer pessoa que esteja navegando pelas complexidades de iniciar e expandir um negócio. Esteja você nos estágios iniciais de sua startup ou ampliando uma empresa estabelecida, adicionar esses podcasts à sua rotina pode aumentar significativamente seu conhecimento e ensinar novas estratégias para o sucesso.

A integração dos insights de seus podcasts de empreendedor favoritos com as funcionalidades robustas do ClickUp permite que você enfrente desafios, aproveite oportunidades e impulsione seus negócios. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para aproveitar o poder da eficiência, da colaboração e da inovação em seus empreendimentos empresariais.

FAQs

**1. O que é um podcast em empreendedorismo?

Um podcast sobre empreendedorismo é um programa de áudio digital criado para fornecer percepções, estratégias e histórias inspiradoras de líderes do setor e especialistas em um determinado setor. Esses podcasts de empreendedorismo geralmente apresentam entrevistas com colegas empreendedores que compartilham sua jornada para o sucesso maciço, desafios e lições aprendidas. O conteúdo pode variar de conselhos práticos sobre como iniciar e ampliar um negócio a discussões sobre as últimas tendências em tecnologia e inovação. Os melhores podcasts de empreendedorismo servem como recurso para empreendedores aspirantes e estabelecidos que buscam expandir seus conhecimentos e habilidades.

**2. Como faço para iniciar um podcast sobre empreendedorismo?

Iniciar um podcast sobre empreendedorismo envolve várias etapas importantes, começando pela definição de seu nicho e público-alvo. Considere a perspectiva ou o valor exclusivo que você pode oferecer aos ouvintes, seja compartilhando suas experiências empresariais, entrevistando outros líderes empresariais ou explorando tópicos como renda passiva ou experiência empresarial. Invista em equipamento de gravação de qualidade e software de edição para garantir que seu podcast tenha qualidade de som profissional. Planeje seus episódios, utilizando um formato de perguntas e respostas para envolver o público e cobrir tópicos de forma abrangente. A promoção do seu podcast nas mídias sociais e nas plataformas de podcast pode ajudá-lo a alcançar um público mais amplo. Por fim, a consistência é fundamental; episódios regulares mantêm os ouvintes envolvidos e atraem novos seguidores.

**3. A revista Entrepreneur tem um podcast?

Sim, a revista Entrepreneur publica Entrepreneur Weekly o Entrepreneur Weekly é um podcast sobre empreendedorismo, voltado para pessoas interessadas em negócios e empreendedorismo. Esse podcast aborda vários tópicos relevantes para empreendedores, incluindo estratégias de inicialização, crescimento dos negócios, liderança e inovação. Apresentando entrevistas com líderes do setor, o podcast da revista Entrepreneur oferece aos ouvintes histórias inspiradoras, insights valiosos e conselhos práticos para ajudá-los a atingir suas metas de negócios. Por meio de seu conteúdo envolvente, o podcast tem o objetivo de inspirar, educar e capacitar os empreendedores em sua jornada para o sucesso.