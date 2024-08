10 melhores livros sobre growth hacking para ampliar seus negócios

Os influenciadores de mídia social o convenceram de que você pode hackear seu caminho para o sucesso empresarial da noite para o dia? Já lhe disseram várias vezes que o growth hacking é a solução para todos os seus problemas?

Lamentamos desapontá-lo!

O growth hacking não é uma bala de prata nem apenas mais uma palavra da moda. Trata-se de uma combinação de estratégias e táticas econômicas que algumas das maiores empresas do mundo usaram para obter um crescimento rápido e sustentável.

Por exemplo, a Airbnb cresceu exponencialmente ao aproveitar os efeitos de rede e a base de usuários da Craigslist em seus estágios iniciais. Hoje, a empresa é avaliada em um valor surpreendente de uS$ 80 bilhões !

A boa notícia? Você também pode fazer isso! Dan Martell, fundador do serviço de consultoria especializada em startups sob demanda Clarity, acredita que "o growth hacking é mais uma mentalidade do que um conjunto de ferramentas"

Temos 10 recomendações de livros sobre growth hacking que o ajudarão a adotar essa perspectiva para expandir seus negócios e alcançar um crescimento exponencial. 📚

1. Growth Hacker Marketing, de Ryan Holiday

via Amazon Em Marketing de Hackers de Crescimento em seu livro, Ryan Holiday usa exemplos de alguns dos melhores produtos contemporâneos, como Dropbox, Facebook e Instagram, para quebrar os estereótipos tradicionais sobre como comercializar produtos.

Por exemplo, vender para um pequeno grupo de usuários iniciais em vez de comercializar para todos fez maravilhas para o Dropbox. Seu vídeo de demonstração visava especificamente a comunidade Digg, que eles sabiam ser o público certo para seu produto. A aposta valeu a pena e, em 24 horas, a lista de espera passou de 5.000 para 75.000 pessoas!

Este livro está repleto de novas ideias e táticas para growth hackers. Se você deseja entender o poder de um MVP, também conhecido como Produto Mínimo Viável, ou encontrar a combinação certa entre seu produto e o que o mercado deseja, este livro é um divisor de águas.

Holiday defende o uso de dados para orientar suas decisões: experimente coisas, veja o que funciona e continue ajustando. Ele também enfatiza a ideia de que fazer com que as pessoas falem sobre seu produto (viralidade e boca a boca) é a principal chave para o sucesso.

o Growth Hacker Marketing é um roteiro para quem deseja crescer rapidamente no mundo selvagem do marketing digital - é um dos melhores livros sobre growth hacking que existem.

2. Hooked: How to Build Habit-Forming Products (Como criar produtos que formam hábitos), de Nir Eyal

Se você estiver criando produtos, Hooked: Como criar produtos que formam hábitos de Nir Eyal é uma leitura obrigatória. Esse livro de hacking de crescimento revela os segredos de como criar produtos que se mantêm, com base em percepções da psicologia. 🧠

Eyal divide a criação de produtos que criam hábitos em quatro etapas:

Disparo: onde o produto desencadeia a ação do usuário

onde o produto desencadeia a ação do usuário **Ação: o comportamento adotado para chegar à próxima fase da recompensa

**Recompensa variável: a satisfação imprevisível que os usuários obtêm

Investimento: em que os usuários devolvem algo ao produto, como seu tempo e/ou comprometimento

Em suma, o livro incentiva o pensamento crítico, é minuciosamente pesquisado e baseado em fatos e mostra como criar algo que fará com que os usuários voltem sempre.

3. Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster (Use dados para criar uma startup melhor mais rapidamente), de Alistair Croll e Benjamin Yoskovitz

Você já desejou uma roteiro para lançar uma startup de sucesso ? Esqueça as teorias complicadas e se apóie em Lean Analytics, de Alistair Croll e Benjamin Yoskovitz .

resumo de 1 linha: Aprenda a usar seus dados para levar sua startup da ideia à adequação produto-mercado e além.

Os autores apresentam a ideia de "análise enxuta", ou seja, o foco na métrica que importa para sua empresa. 🥇

Ao fazer isso, você pode resolver os maiores problemas de toda startup: validar o problema, encontrar os clientes certos e decidir o que construir e como monetizá-lo.

Escrito por Alistair Croll (Coradiant, CloudOps, Startupfest) e Ben Yoskovitz (Year One Labs, GoInstant), o livro apresenta etapas práticas e comprovadas para levar sua startup da ideia inicial à adequação ao produto/mercado e além.

Repleto de mais de 30 estudos de caso e baseado em um ano de entrevistas com mais de cem fundadores e investidores, este é um dos raros livros sobre growth hacking que é um guia prático de valor inestimável para praticantes de Lean Startup em todo o mundo.

4. Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success (Como as empresas de crescimento mais rápido de hoje impulsionam o sucesso), de Sean Ellis e Morgan Brown

O que faz com que Hacking Growth a principal característica dos livros de growth hacking é que o conteúdo vem diretamente de Sean Ellis, que criou o termo growth hacking!

Juntamente com Morgan Brown, ele mergulha fundo nas histórias de como algumas das empresas mais lucrativas chegaram ao topo. Pense em Airbnb, Facebook, LinkedIn e Uber.

Não se trata apenas de teorias; o livro também descreve um plano de crescimento passo a passo. Ele abrange métodos e processos testados e comprovados para cada um dos quatro estágios de crescimento: aquisição, ativação, retenção e monetização).

Com a leitura deste livro, você entenderá tudo, desde a identificação de oportunidades de crescimento rápido até o uso de dados para tornar os usuários mais aderentes e mantê-los por perto.

5. Smartcuts: How Hackers, Innovators, and Icons Accelerate Success (Como Hackers, Inovadores e Ícones Aceleram o Sucesso), de Shane Snow

Durante toda a nossa vida, fomos instruídos a seguir as regras. O que acontece quando você as quebra? o termo "atalho" é frequentemente considerado um palavrão.

Em Smartcuts shane Snow inverte o roteiro da ideia de que o sucesso deve ser lento e constante.

O livro apresenta histórias de pessoas que não seguiram o caminho "tradicional" e, mesmo assim, conseguiram alcançar o sucesso. Snow detalha suas estratégias, enfatizando o poder do "pensamento lateral" - encontrar maneiras criativas e não lineares de superar desafios e atingir metas mais rapidamente.

Ele também compartilha algumas dicas negligenciadas para acelerar o crescimento, incluindo encontrar um mentor com quem trabalhar e buscar melhorias de 10 vezes em vez de mudanças incrementais.

Independentemente de você estar buscando crescimento na carreira, inovação ou sucesso nos negócios, Smartcuts é um livro de growth-hacking que o incentiva a questionar constantemente os conselhos habituais e a traçar uma parte de seus próprios conselhos. Trata-se de trabalhar de forma mais inteligente, não apenas com mais afinco, e assumir riscos calculados para acelerar sua jornada rumo ao sucesso.

6. Product-Led Growth: How to Build a Product That Sells Itself (Como criar um produto que se vende sozinho) por Wes Bush

Cansado de ler longos livros de gerenciamento que são secos e cheios de jargões? 🥱

As resenhas afirmam que o livro de Wes Bush é "tão cativante quanto um bom romance" Ele é curto, simples e coerente ao explicar um aspecto importante dos negócios - esquecendo as formas antigas de vender.

O próprio Bush é uma autoridade em crescimento baseado em produtos, como co-apresentador do podcast "Product-led" e criador do curso "Product-led 6-week course".

Ele é especialista em explicar o crescimento baseado em produtos de uma forma fácil de entender: seu produto não é apenas algo que você vende; ele é a estrela do show. Em vez de vendas ou marketing, seu produto gera resultados comerciais críticos.

Bush também oferece exemplos suficientes para respaldar as estratégias mencionadas no livro, mostrando como empresas como Slack, Hotjar e Dropbox aproveitaram os modelos freemium, os incentivos de indicação e a adoção viral para impulsionar o crescimento orientado por produtos.

Ele também fala sobre a criação de uma experiência fantástica para o usuário, o design inteligente do produto e a construção de algo que os clientes não se cansam de usar. Se você está em busca de um livro sobre growth hacking que seja fácil de entender e que o ajude a alcançar um crescimento explosivo de clientes, ele é uma ótima opção, Crescimento liderado por produtos é o que você precisa.

7. O plano do avião de papel por Ross Davies

Não quer ler o "o que" do growth hacking e quer saber o "como"?

Prepare seu bloco de notas e sua caneta, pois você vai querer fazer anotações. ✏️📔 O Plano do Avião de Papel fornece um guia passo a passo para selecionar, implementar e dimensionar os hacks de crescimento mais eficazes para empresas de serviços B2B. O livro é baseado na experiência de primeira mão de Davies na administração de uma agência de design bem-sucedida e no teste de vários experimentos de marketing.

Além disso, ele mostra os bastidores de como ele fez sua empresa crescer pelo menos 50% ao ano durante cinco anos usando essas técnicas.

O livro é destinado a empreendedores, profissionais de marketing e proprietários de empresas que desejam expandir seus negócios de serviços de forma mais rápida e inteligente.

Aqui estão algumas coisas que você aprenderá:

Como gerar mais leads e vendas

Como criar uma proposta de valor exclusiva e uma história convincente para sua marca

Como aproveitar a mídia social, o marketing por e-mail e o marketing de conteúdo para criar confiança

Como otimizar seu website e páginas de destino para conversões e SEO

Como automatizar e terceirizar suas tarefas de marketing emelhorar seus processos The Paper Plane Plan é adequado tanto para iniciantes quanto para especialistas, pois abrange tanto as estratégias básicas quanto as avançadas de growth hacking.

8. Pronto, preparado, Hack de crescimento por Nader Sabry

Você é um iniciante no conceito de growth hacking? Ready, Set, Growth é um bom lugar para começar.

Afinal de contas, quem pode ser um consultor de crescimento melhor do que alguém que arrecadou US$ 120 milhões invadindo o mundo das startups?

Como empreendedor e estrategista, Nader Sabry acumulou uma vasta experiência na fundação de empresas, na captação de recursos e no domínio do growth hacking nos últimos 25 anos.

Neste livro, ele se baseia nessas experiências para ensinar a você como aplicar a mentalidade do growth hacking a qualquer organização - uma startup, uma corporação ou um órgão governamental.

Sabry apresenta um guia passo a passo para ajudar qualquer pessoa com pouco ou nenhum conhecimento a aumentar em 10 vezes o crescimento de suas organizações. Ele ajuda os leitores a identificar seus desafios de crescimento, experimentar diferentes hacks de crescimento e dimensioná-los.

Ele também mostra como usar os princípios da guerra assimétrica para superar concorrentes ou adversários mais fortes. Se você precisa de ajuda para criar a mentalidade e a cultura certas para sua organização, este é o melhor livro de growth hacking para você.

9. Traction, de Gabriel Weinberg e Justin Mares

Todos nós já ouvimos falar que 90% das startups fracassam. Você já pensou por quê?

A resposta está no título do livro Traction , por Gabriel Weinberg e Justin Mares. Sim, as startups fracassam devido à falta de tração, ou seja, sua incapacidade de encontrar novos clientes.

Esse livro sobre growth hacking é um guia eficaz de marketing para startups que é obrigatório em muitas universidades. Alguns afirmam que ele deveria estar na prateleira de todo fundador de start-up. Por quê? Em vez de teorias vagas, os autores oferecem um plano de marketing sólido com pouca chance de fracasso.

Eles apresentam o "Bullseye Framework", um método passo a passo para testar diferentes canais de marketing e determinar qual deles gera resultados reais. Com 19 canais abordados, desde o marketing tradicional até as plataformas on-line, Traction é um kit de ferramentas de crescimento para fundadores de startups e profissionais de marketing.

O livro também relata histórias de entrevistas com fundadores de empresas bem-sucedidas, como Reddit, Hubspot e Wikipedia, destacando suas principais estratégias para conquistar clientes.

Em última análise, "a tração é mais importante do que tudo", afirmam os autores. Acontece que o crescimento tem tudo a ver com experimentos, testes e a descoberta do que funciona melhor para sua empresa.

10. O livro sobre crescimento de startups, de Andrew Lee Miller

Não quer se afogar em dívidas para comercializar sua empresa? Leia este livro. The Startup Growth Book de Andrew Lee Miller, ensina empresários e profissionais de marketing a expandir seus negócios sem gastar uma fortuna em publicidade paga.

O livro aborda mais de 50 maneiras comprovadas de aumentar a escala organicamente usando 10 canais diferentes. Ele explora relações públicas, otimização de mecanismos de pesquisa, marketing por e-mail, marketing de mídia social, marketing de influência e outras técnicas que são tão ou mais eficazes do que gastar milhares de dólares em anúncios. 💰💸

O livro de Miller baseia-se em seus 15 anos de experiência em lidar com o crescimento de startups, incluindo cinco empresas que conseguiram saídas multimilionárias.

o The Startup Growth Book é ideal para quem deseja aprender técnicas modernas com um mestre do marketing de bootstrapped e do growth hacking. O trabalho de Miller nesse livro o tornou um dos melhores livros de growth hacking sobre marketing de crescimento orgânico.

Growth Hacking with ClickUp

Há um motivo pelo qual o mundo das startups é obcecado pelo growth hacking. Ele dá às empresas uma vantagem competitiva distinta e alimenta um crescimento meteórico. No entanto, a simples leitura de livros sobre growth hacking não trará essas vantagens para sua organização.

Você precisa de uma ferramenta que o ajude a traduzir esse conhecimento em resultados práticos e que o ajude a atingir suas metas de negócios.

Os recursos do ClickUp para equipes focadas no crescimento

Visualize sessões virtuais de brainstorming com sua equipe usando o modelo de quadro branco de experiências de crescimento do ClickUp

À medida que você cria e envia produtos, o ClickUp permite que você se concentre no crescimento sem comprometer a qualidade. É um modelo altamente personalizável, plataforma de gerenciamento de produtos tudo em um que o ajuda a otimizar todos os seus projetos e apoia sua jornada de crescimento como nenhuma outra.

Aqui estão alguns dos principais recursos do ClickUp para abrir caminho para um crescimento rápido e escalável:

Metas do ClickUp: Com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso,Metas do ClickUp mantém as equipes de produtos de alto crescimento no caminho certo, sempre. Além de poder monitorar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas, você também pode organizar e compartilhar metas como quiser

Com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso,Metas do ClickUp mantém as equipes de produtos de alto crescimento no caminho certo, sempre. Além de poder monitorar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas, você também pode organizar e compartilhar metas como quiser ClickUp Tasks:Tarefas no ClickUpsimplificam a colaboração egerenciamento de fluxo de trabalho em várias etapas. A estrutura hierárquica organiza projetos complexos em tarefas e subtarefas gerenciáveis, garantindo que sua equipe entregue no prazo eminimizando as restrições do projeto

Use este modelo para ajudá-lo a listar e visualizar seu plano de crescimento

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Visualizações personalizadas para cada região e unidade de negócios : Visualizações ClickUp permitiu que as equipes da Finastra visualizassem tarefas e projetos da maneira mais útil para elas. A equipe de marketing, por exemplo, agora pode compartilhar visualizações específicas das partes interessadas para garantir 100% de transparência e atualizações em tempo real sobre as iniciativas de marketing de crescimento.

: Visualizações ClickUp permitiu que as equipes da Finastra visualizassem tarefas e projetos da maneira mais útil para elas. A equipe de marketing, por exemplo, agora pode compartilhar visualizações específicas das partes interessadas para garantir 100% de transparência e atualizações em tempo real sobre as iniciativas de marketing de crescimento. Colaboração mais fluida : Graças ao ClickUp Automations, todas as unidades de GTM recebem notificações push sobre edições e atualizações em vários planos de marketing, mantendo todos na mesma página.

: Graças ao ClickUp Automations, todas as unidades de GTM recebem notificações push sobre edições e atualizações em vários planos de marketing, mantendo todos na mesma página. Visibilidade executiva com painéis de controle personalizados: ClickUp Dashboards ajudam as equipes da Finastra a fornecer uma visão geral agregada do progresso do projeto para os vice-presidentes executivos de cada unidade de negócios.

A colaboração da Finastra com o ClickUp está se mostrando benéfica, pois as ferramentas e os recursos do ClickUp estão simplificando a colaboração, melhorando a eficiência e fornecer uma abordagem consistente para as estratégias de GTM nas diversas unidades de negócios da Finastra.

Se você também quiser hackear o crescimento de uma forma prática e comprovada, confira Clique emUp hoje!