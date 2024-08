10 alternativas ao Workato para automatizar fluxos de trabalho em 2024

Tarefas repetitivas e manuais no trabalho podem ser uma festa da soneca e, muitas vezes, fazem você desejar que houvesse alguma mágica para cuidar delas para você. Mas por que desejar mágica quando você tem inteligência artificial (IA)?

O que você precisa é de uma automação de fluxo de trabalho uma ferramenta com tecnologia de IA que automatizará e estabelecerá padronização de processos para você. Dessa forma, você pode se concentrar no que é importante e aumentar a produtividade sem se afogar em tarefas manuais.

Agora, o Workato é um grande nome na automação do fluxo de trabalho e é usado por muitas empresas de vários setores. Ele ajuda a automatizar os processos de negócios usando "receitas" simples, uma interface sem código que funciona como mágica.

Embora os impressionantes recursos do Workato atendam a uma ampla gama de requisitos, há cenários em que diferentes empresas podem buscar alternativas que se alinhem melhor com seus objetivos específicos, restrições orçamentárias ou preferências de usabilidade.

Vasculhamos a Internet para apresentar a você as 10 principais alternativas ao Workato de 2024. Vamos detalhar seus recursos exclusivos, prós e contras e até mesmo seus planos de preços para que você possa encontrar a plataforma perfeita para sua empresa.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Workato?

Antes de escolher o fluxo de trabalho ferramenta de automação para seus processos de negócios considere os seguintes fatores:

A Workato é excelente quando se trata de integrações. Portanto, se estiver procurando uma alternativa à Workato, você deve encontrar aplicativos que possam se integrar bem às ferramentas existentes que você usa para suas operações diárias, como software de contabilidade, aplicativos de comunicação e ferramentas de marketing Fácil de usar e intuitivo: Pense na sua equipe e escolha umferramenta de automação de tarefas que seja fácil de navegar e usar para que seus funcionários possamotimizar os fluxos de trabalho (de preferência sem código), mesmo que não sejam especialistas em tecnologia

Escolha uma ferramenta que ofereça suporte por telefone e e-mail 24 horas por dia, 7 dias por semana, para lidar com falhas e problemas no aplicativo Segurança: Encontre alternativas ao Workato que ofereçam segurança de alto nível, como criptografia de dados e autenticação forte, para que seus fluxos de trabalho personalizados fiquem protegidos contra malware e hackers

As 10 melhores alternativas ao Workato para usar em 2024

Confira nossa lista com curadoria das 10 melhores alternativas ao Workato para 2024 e automatize sua carga de trabalho para maior eficiência.

1. Peças ativas

via Peças ativas O Activepieces é uma plataforma baseada em nuvem fácil de usar que leva a automação do fluxo de trabalho a todos, mesmo que você não seja um profissional de programação.

Você pode criar fluxos de trabalho que se integram sem esforço a diferentes aplicativos e serviços. Essa alternativa ao Workato tem tudo a ver com simplicidade, com suas funcionalidades de arrastar e soltar e interface intuitiva.

Você pode conectá-lo a aplicativos populares, como Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk e Trello.

melhores recursos do #### Activepieces

Defina gatilhos com base no tempo, webhooks, e-mails e muito mais para iniciar uma série de ações em vários aplicativos e APIs

Acompanhe e analise o desempenho, as falhas e o uso do fluxo de trabalho em tempo real

Use filtros avançados para adicionar condições e filtragem para controlar o fluxo de seus fluxos de trabalho

Lide com erros configurando notificações e novas tentativas

Limitações do Activepieces

Ainda está em seu estágio inicial de desenvolvimento, portanto, pode apresentar bugs ocasionais

Os recursos não são tão robustos quanto os de seus concorrentes maiores, como o Workato

Preços do Activepieces

Pro: US$ 0/mês

US$ 0/mês Plataforma: $249/mês

$249/mês Enterprise: Preços personalizados

Activepieces avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Avaliações não disponíveis

2. Zapier

via Zapier Com a confiança de mais de 2 milhões de empresas em todo o mundo, o Zapier é uma ferramenta popular de automação e integração baseada na Web, conhecida por automatizar tarefas em uma ampla biblioteca de aplicativos e integrações da Web. É uma das alternativas mais conhecidas do Workato.

Com um editor visual fácil de usar, tarefas gratuitas para controle extra e preços transparentes, é uma excelente opção para empresas que desejam aumentar a eficiência operacional sem precisar de desenvolvedores.

Você pode automatizar a entrada de dados transferindo dados em massa entre diferentes aplicativos.

Melhores recursos do Zapier

Crie fluxos de trabalho personalizáveis chamados "Zaps" e conecte-os a mais de 3.000 aplicativos

Use webhooks para mover dados rapidamente entre serviços sem codificação ou servidores

Visualize seus fluxos de trabalho com a ferramenta de diagramação Canvas e obtenha sugestões de otimização geradas por IA

Limitações do Zapier

A integração complexa para integrações populares está disponível nos planos mais caros e avançados

Usuários não técnicos podem achar difícil navegar na plataforma

Preços do Zapier

**Gratuito

Iniciante: US$ 29,99/mês

US$ 29,99/mês Profissional: $73,50/mês

$73,50/mês Equipe: US$ 103,50/mês

US$ 103,50/mês Empresa: Preços personalizados

Zapier ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Tabela

via Tableau Simplifique dados complicados para todos em sua equipe com o Tableau, uma plataforma de análise de dados baseada em IA.

Você pode usá-lo para criar painéis e planilhas personalizados e aproveitar recursos como combinação de dados, análise em tempo real e colaboração em equipe.

A automação é um fator comum para muitos dos recursos do Tableau. Por exemplo, você pode usar webhooks para alertas de eventos, TabPy para executar scripts Python e Prep Conductor para controlar quem pode acessar diagramas de fluxo de dados .

Melhores recursos do Tableau

Monitore o status de seus processos automatizados usando o Status do Tableau Server

Defina alertas e notificações no servidor ou por e-mail quando algo der errado e os processos precisarem ser aprimorados

Defina permissões para seus fluxos de trabalho e decida quem pode ver, editar, executar ou realizar outras ações

Use tags e adicione palavras-chave aos fluxos, ajudando os usuários a encontrar, filtrar e organizar o conteúdo com facilidade

Limitações do Tableau

A interface do usuário não é muito intuitiva

A ferramenta pode ser lenta quando se trata de lidar com grandes conjuntos de dados

Preços do Tableau

Tableau Viewer: Preço personalizado

Preço personalizado Tableau Explorer: Preço personalizado

Preço personalizado Tableau Creator: Preço personalizado

Preço personalizado Tableau Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Tableau

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2200+ avaliações)

4. Hevo

via Hevo O Hevo é uma plataforma de pipeline de ETL (Extrair, Transformar, Carregar) sem código, projetada para automatizar fluxos de trabalho de integração de dados.

Você pode economizar tempo, acelerar a geração de relatórios e tomar decisões mais rapidamente com mais de 150 integrações e replicação quase em tempo real para destinos como Snowflake e BigQuery.

Além disso, você pode monitorar os fluxos de trabalho e fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A melhor parte? O Hevo garante zero perda de dados.

Melhores recursos do Hevo

Sincronize e extraia seus dados automaticamente de mais de 150 fontes de dados, incluindo bancos de dados SQL e NoSQL e aplicativos SaaS

Automatize fluxos de dados em toda a organização que resultam em relatórios e análises mais rápidos

Identifique automaticamente os tipos de dados e carregue-os imediatamente nos caches de dados apropriados

Use o gerenciamento automatizado de esquemas para organizar seus bancos de dados com mais eficiência

Limitações do Hevo

Os pipelines de dados tendem a quebrar, de acordo com alguns usuários

Alguns conectores incorporados podem apresentar erros

Preços do Hevo

Gratuito

Iniciante: $299/mês

$299/mês Profissional: US$ 849/mês

US$ 849/mês Crítico para empresas: Preço personalizado

Hevo ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (80+ avaliações)

5. Integrar.io

via Integrar.io Mais uma ferramenta de automação de processos de integração de dados em nossa lista, a Integrate.io é uma plataforma de ETL de baixo código que ajuda as empresas a automatizar os processos de mapeamento de dados e a se livrar da preparação manual de dados.

Ela pode fazer três coisas com seus dados: prepará-los e compartilhá-los, prepará-los e carregá-los em CRMs como o Salesforce e replicar seus dados em tempo real.

Você pode criar pipelines rapidamente em minutos com seu recurso de arrastar e soltar e conectores integrados.

Melhores recursos do Integrate.io

Economize tempo automatizando a extração de dados usando linguagem de expressão, API e webhooks

Envie dados processados do warehouse para suas ferramentas internas por meio de automação de ETL reversa e transformação de dados

Mantenha seus dados sob controle com a observabilidade dos dados

Limitações do Integrate.io

Os registros de erros nem sempre são informativos

O recurso de arrastar e soltar é difícil com pipelines complexos

Preços da Integrate.io

Iniciante: US$ 15.000/ano

US$ 15.000/ano Profissional: US$ 25.000/ano

US$ 25.000/ano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Integrate.io

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Tray.io

via Tray.io Você pode criar, personalizar e gerenciar integrações e processos de fluxo de dados com o Tray.io. Ele se destaca como uma plataforma visual como serviço com pouco código e baseada na nuvem.

Ele permite monitorar as atividades em tempo real e configurar alertas de erro para que você possa identificar e resolver problemas rapidamente. Você pode automatizar tarefas manuais integrando-as a sistemas de CRM, software de marketing e armazenamento de dados. Isso ajuda a manter todos os usuários corporativos na mesma página.

melhores recursos do #### Tray.io

Personalize facilmente os fluxos de trabalho com um editor visual intuitivo

Acesse uma vasta biblioteca de conectores integrados emodelos de fluxo de trabalho* Adapte gatilhos e ações para atender a necessidades comerciais específicas

Trabalhe sem estresse com a garantia de suporte ao cliente 24 horas por dia

Limitações do Tray.io

Os conectores pré-construídos podem apresentar bugs

Não há versão gratuita

Preços do Tray.io

Pró: Preço personalizado

Preço personalizado Equipe: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Tray.io

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Fazer

via Criar Uma alternativa proeminente ao Workato, o Make (anteriormente Integromat) é um dos favoritos dos fãs entre as empresas devido ao seu design interativo, construtor de fluxo de trabalho visual e planos econômicos.

Ele vem com uma interface de arrastar e soltar e se conecta facilmente com aplicativos.

Você pode criar fluxos de trabalho ilimitados chamados cenários e programá-los para serem executados instantaneamente ou de acordo com a programação.

melhores recursos do #### Make

Crie fluxos de trabalho personalizados visualmente sem precisar de codificação ou habilidades técnicas

Aumente sua produtividade integrando-se a mais de 1.000 aplicativos populares, como Hubspot, Slack, Notion e outros (com links internos ilimitados)

Use a integração de lógica condicional para definir acionadores específicos e automatizar tarefas repetitivas

Faça limitações

Fluxos de trabalho complexos são difíceis de depurar

Suporte ao cliente lento

Preços do Make

**Gratuito

Core: A partir de US$ 10,59/mês

A partir de US$ 10,59/mês Pro: A partir de US$ 18,82/mês

A partir de US$ 18,82/mês Teams: A partir de US$ 34,12/mês

A partir de US$ 34,12/mês Enterprise: Preços personalizados

Faça avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

8. Misturador de aplicativos

via Appmixer Concentrar-se em entregar seu produto aos clientes é fácil com o Appmixer, um sistema de automação de fluxo de trabalho visual intuitivo com conectores integrados.

Você pode integrar fontes de dados e criar fluxos de trabalho automatizados facilmente sem uma única linha de código. Você também tem a flexibilidade de adicionar seu conector para qualquer API.

Melhores recursos do Appmixer

Crie e implemente suas integrações com conectores personalizados

Obtenha uma visão geral detalhada de todos os seus fluxos de trabalho com painéis personalizados e registros abrangentes

Automatize os fluxos de trabalho usando recursos avançados, como lógica condicional e modificação de dados em tempo real

Limitações do Appmixer

A interface do usuário poderia ser mais simples

Preços do Appmixer

Inicialização: US$ 899/mês

US$ 899/mês Aumento de escala: US$ 1399/mês

US$ 1399/mês Escalonamento: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Appmixer

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Panóplia

via Panóplia Conhecido por seus recursos de integração de dados, o Panoply conta com mais de 200 conectores de dados sem código que se vinculam facilmente a bancos de dados, APIs e muito mais.

É uma solução fácil de usar e de baixa manutenção que permite sincronizar, armazenar e gerenciar seus dados. Você pode obter análises avançadas sem nenhuma engenharia de dados e codificação complexas.

Melhores recursos do Panoply

Sincronize seus dados com integrações de dados sem código

Simplifique seu trabalho com a configuração automatizada do data warehouse

Use-o como um Workbench sólido para exploração de dados com base em SQL

Conecte-se às principais ferramentas analíticas e de BI

Limitações do Panoply

Conectores de dados com erros

Preços altos

Preços da Panoply

Starter: US$ 259/mês

US$ 259/mês Lite: $649/mês

$649/mês Standard: $1039/mês

$1039/mês Premium: $1559/mês

Panoply avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

10. Ciclr

via Ciclo Se você é um desenvolvedor de aplicativos ou provedor de SaaS, o Cyclr é uma plataforma de integração útil. Você pode se integrar a muitos aplicativos e serviços populares sem muita codificação.

Usando o kit de ferramentas de baixo código e a interface de arrastar e soltar, você pode criar fluxos de trabalho de integração robustos e contínuos e automação entre a sua plataforma e vários aplicativos de terceiros.

melhores recursos do #### Cyclr

Use a funcionalidade avançada de script para orquestrar dados em trânsito

Desenvolva integrações personalizadas para os usuários

Crie e incorpore rapidamente sua integração em seu aplicativo SaaS

Limitações do Cyclr

Suporte limitado para alguns aplicativos populares, como Salesforce e Hubspot

Falta de recurso de análise avançada

Preços do Cyclr

Crescimento: $2595/mês

$2595/mês Escala: $7195/mês

$7195/mês Self-Hosted Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Managed Hosted Enterprise: Preços personalizados

Cyclr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4,7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de automação

Essas 10 principais alternativas do Workato o libertarão de uma grande carga de trabalho manual, automatizando as operações comerciais para você.

Mas por que se contentar apenas com a automação do fluxo de trabalho e a integração na nuvem quando você pode fazer mais em um único espaço de trabalho?

Use o ClickUp - uma plataforma de produtividade completa que pode lidar com todos os seus projetos, tarefas e metas enquanto automatizando seus processos de negócios .

Leia também:_ Modelos de aprimoramento de processos para aumentar a eficiência no trabalho

Automatize seus negócios com o ClickUp

Crie automação personalizada para aliviar suas equipes da carga de trabalho manual com o ClickUp Automation

Economize tempo e recursos humanos valiosos e deixe que Automação do ClickUp cuide de todas as suas tarefas repetitivas.

Escolha entre mais de 100 automações pré-construídas no ClickUp para simplificar os fluxos de trabalho, lidar com tarefas de rotina e agilizar as transferências de projetos.

Automatize tarefas rotineiras para se concentrar em coisas mais importantes usando o ClickUp Automation

Personalize-as de acordo com suas necessidades, como criar novas tarefas, garantir SOPs claros e automatizar atribuições de tarefas, comentários, alterações de status e muito mais.

A melhor parte? O ClickUp Automation pode ser integrado a aplicativos externos. Com mais de 1.000 integrações, ele reúne todas as suas ferramentas em um fluxo de trabalho unificado.

E isso não é tudo. Com o Assistentes orientados por IA do ClickUp Brain você pode automatizar tarefas manuais e tediosas, como envio de atualizações, resumo de reuniões, geração de insights do seu trabalho no ClickUp, configuração de reuniões, etc.

Melhores recursos do ClickUp

Crie automação sem qualquer codificação. Escolha a ação que acontece quando a automação é acionada, desde a alteração de status até a criação de novas tarefas

Especifique o evento exato que ativa a automação, garantindo que os processos funcionem como você precisa

Escolha entre mais de 100 automações pré-criadas para economizar tempo e esforço

Use suas ferramentas favoritas, como Github, Slack e Dropbox, com a automação do ClickUp e cuide de tudo em um só lugar

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não tem alguns recursos disponíveis na versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresarial: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do espaço de trabalho por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Aumente a automação do fluxo de trabalho com o ClickUp Ferramentas de automação do fluxo de trabalho podem alterar completamente a cara de sua empresa, economizando seu tempo e aumentando sua produtividade.

Ao procurar alternativas ao Workato, escolha a mais adequada às necessidades de sua empresa.

No entanto, se você estiver procurando uma solução mais abrangente com tecnologia de IA que possa lidar com todos os aspectos da sua empresa, além da automação do fluxo de trabalho, considere o ClickUp.

Não importa se você é uma startup que está começando ou uma empresa multinacional com um vasto conjunto de clientes, o ClickUp tem tudo o que você precisa para tornar sua empresa bem-sucedida. Registre-se hoje gratuitamente!