As 10 principais alternativas ao leite a serem observadas

Não é segredo que a masterização habilidades de gerenciamento de tarefas é o ingrediente secreto da produtividade. Da mesma forma que um site bem otimizado é essencial para capturar leads, software de gerenciamento de tarefas é fundamental para ajudar as organizações a concluir projetos e obter eficiência operacional.

A ferramenta certa pode ajudá-lo a a manter o controle das tarefas com mais eficiência e agilize seu fluxo de trabalho.

Quem já conhece o Remember The Milk, o aplicativo de gerenciamento de tarefas e tempo baseado na Web, sabe o valor de ter um sistema confiável para gerenciar suas tarefas diárias.

No entanto, à medida que nossas necessidades evoluem, também evolui nossa busca por um software que atenda aos requisitos básicos dos modelos de lista de tarefas e nos permita gerenciar cargas de trabalho com precisão.

A busca por alternativas ao Remember The Milk não implica a substituição de uma ferramenta confiável. Em vez disso, nosso objetivo é aprimorar seu kit de ferramentas com recursos adicionais, opções de personalização e melhores recursos de integração.

O que você deve procurar nas alternativas ao Remember The Milk?

Ao procurar alternativas para o Remember The Milk, é essencial considerar vários recursos importantes que aprimoram seus recursos de gerenciamento de tarefas. A ferramenta certa deve ajudar a organizar as tarefas diárias e melhorar a produtividade geral. E para os usuários que procuram Ferramentas de produtividade para TDAH , encontrar aplicativos com ótima lista de tarefas é um ótimo ponto de partida.

Recursos de gerenciamento de tarefas: Procure alternativas que ofereçam recursos robustos de gerenciamento de tarefas e projetos, como criação, organização, priorização e agendamento de tarefas

Procure alternativas que ofereçam recursos robustos de gerenciamento de tarefas e projetos, como criação, organização, priorização e agendamento de tarefas Compatibilidade entre plataformas: Escolha opções que funcionem perfeitamente em vários dispositivos e sistemas operacionais, incluindo computadores desktop, smartphones e tablets

Escolha opções que funcionem perfeitamente em vários dispositivos e sistemas operacionais, incluindo computadores desktop, smartphones e tablets Opções de personalização: Procure uma ferramenta que permita personalizar listas de tarefas, tags, prioridades, datas de vencimento e outros aspectos para atender às suas preferências de fluxo de trabalho

Procure uma ferramenta que permita personalizar listas de tarefas, tags, prioridades, datas de vencimento e outros aspectos para atender às suas preferências de fluxo de trabalho Recursos de integração: Considere alternativas que se integrem a outras ferramentas e plataformas de produtividade que você usa, como calendários, clientes de e-mail, software de gerenciamento de projetos ou ferramentas de colaboração

Considere alternativas que se integrem a outras ferramentas e plataformas de produtividade que você usa, como calendários, clientes de e-mail, software de gerenciamento de projetos ou ferramentas de colaboração Interface do usuário e experiência do usuário (UI/UX): Escolha alternativas com interfaces intuitivas e experiências fáceis de usar para tornar o trabalho eficiente e agradável

Escolha alternativas com interfaces intuitivas e experiências fáceis de usar para tornar o trabalho eficiente e agradável Acesso off-line: Se você trabalha frequentemente off-line ou em áreas com conectividade limitada, considere plataformas de gerenciamento de projetos que ofereçam recursos de acesso e sincronização off-line

Se você trabalha frequentemente off-line ou em áreas com conectividade limitada, considere plataformas de gerenciamento de projetos que ofereçam recursos de acesso e sincronização off-line Segurança e privacidade: Procure alternativas do Remember the Milk que priorizem a segurança e a confidencialidade de suas tarefas e dados pessoais. Elas devem oferecer criptografia, medidas de proteção de dados e políticas de privacidade transparentes

As 10 melhores alternativas ao Remember the Milk para usar em 2024

Simplifique sua pesquisa com nossa lista selecionada das 10 melhores alternativas ao Remember The Milk, adaptadas às diversas necessidades e preferências dos usuários.

Mergulhe de cabeça e descubra a alternativa ideal para você!

1. ClickUp

Mantenha-se atualizado sobre todos os seus projetos, pessoas e tarefas usando o ClickUp Dashboard

O ClickUp oferece uma solução abrangente para equipes que desejam lidar com o gerenciamento de tarefas e projetos de forma eficaz. O Lista de tarefas do ClickUp fornece as ferramentas para gerenciar projetos pessoais e complexos, tornando-o um aplicativo popular entre profissionais de diferentes áreas.

Gerencie facilmente as tarefas da equipe e use exibições personalizadas, como a exibição ClickUp Board, para delegar o trabalho com mais eficiência

Múltiplas visualizações

A plataforma foi projetada para atender a vários fluxos de trabalho por meio de suas várias opções de visualização, incluindo as visualizações de Lista, Quadro e Calendário, tornando-a versátil para diferentes projetos e preferências de equipe. Por exemplo,

Visualização de lista **Oferece uma lista linear e direta de tarefas, preferida por aqueles que apreciam uma abordagem simples e direta ao trabalho

Visualização do quadro **Imita os quadros Kanban, permitindo uma representação visual de fluxos de trabalho com tarefas movidas por estágios, ideal para o gerenciamento de projetos centrado no visual

Visualização do calendário Útil para gerenciar prazos e agendamentos, essa visualização coloca as tarefas em um calendário, auxiliando na visualização de responsabilidades sensíveis ao tempo

Visualização de gráfico de Gantt : Para projetos que exigem planejamento detalhado e rastreamento de dependências de tarefas, a visualização do gráfico de Gantt oferece uma visualização abrangente da linha do tempo

Defina prioridades no ClickUp para distinguir melhor o que precisa ser feito agora e o que pode esperar

Definição de prioridades

A ênfase do ClickUp na definição de prioridades e nos lembretes garante que você possa se manter efetivamente no topo de suas tarefas.

Por exemplo, as configurações de prioridade do ClickUp permitem que você categorize as tarefas com base em sua urgência, ajudando-o a se concentrar no que precisa de atenção imediata. As prioridades podem ser personalizadas, mas geralmente seguem a estrutura de Urgente, Alta, Normal e Baixa.

Esse recurso é crucial para manter a eficiência, pois direciona sua atenção para as tarefas mais críticas primeiro, garantindo que os cronogramas do projeto sejam cumpridos.

Tarefas do ClickUp

Aproveitamento Tarefas do ClickUp e o recurso Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp com o ClickUp, você pode otimizar seu fluxo de trabalho, aumentar a produtividade e garantir que nada seja esquecido.

Simplifique seus fluxos de trabalho com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

O modelo se adapta a todos os tipos de projetos e fluxos de trabalho, com seis visualizações diferentes e campos personalizados para personalização. Para um melhor foco, ele divide todas as tarefas em três listas de Itens de ação, Ideias e Backlog.

As tarefas são as unidades fundamentais do ClickUp, representando itens individuais que devem ser concluídos. Eles podem variar de simples tarefas pessoais a partes complexas de um projeto maior. Cada tarefa no ClickUp pode ser detalhada com descrições, atribuída a membros da equipe, receber datas de vencimento e ser marcada com prioridades.

Esse nível de detalhe permite gerenciar a carga de trabalho com eficiência e garante que todos os membros da equipe saibam o que fazer.

Campos personalizados: O ClickUp permite a adição de campos personalizados às tarefas para que você possa adaptar os detalhes das tarefas aos requisitos específicos dos projetos, como controle de orçamento, alocação de tempo ou outras métricas críticas

O ClickUp permite a adição de campos personalizados às tarefas para que você possa adaptar os detalhes das tarefas aos requisitos específicos dos projetos, como controle de orçamento, alocação de tempo ou outras métricas críticas Subtarefas e listas de verificação: As tarefas complexas podem ser divididas em subtarefas ou listas de verificação mais gerenciáveis para facilitar a conclusão e o acompanhamento do progresso

As tarefas complexas podem ser divididas em subtarefas ou listas de verificação mais gerenciáveis para facilitar a conclusão e o acompanhamento do progresso Comentários e anexos: As tarefas suportam comentários para comunicação durante a tarefa e o anexo de arquivos relevantes, centralizando todas as informações e discussões necessárias

Garanta que seu projeto tenha um início tranquilo com o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

Modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda a organizar as tarefas do seu projeto. É possível criar subtarefas e atribuí-las a membros da equipe com controles de acesso precisos.

Você também pode usar linhas do tempo e gráficos de Gantt para acompanhar o progresso do projeto, ver os cronogramas das tarefas e garantir que tudo esteja pronto para o dia do lançamento!

melhores recursos do #### ClickUp

Tenha acesso às visualizações de Lista, Quadro, Calendário e Gráfico de Gantt para atender a diferentes preferências de fluxo de trabalho

Defina prioridades para as tarefas, ajudando a se concentrar no que é mais importante

Seja informado sobre prazos e tarefas importantes para garantir a conclusão em tempo hábil

Crie status personalizados para corresponder ao fluxo de trabalho específico da sua equipe

Trabalhe de forma colaborativa com a sua equipe em projetos com comentários, edição colaborativa emDocumentos do ClickUpe bate-papo

Economize tempo comGerenciamento de projetos com tecnologia de IA do ClickUp que cria subtarefas, gera resumos de anotações de reuniões, configura atualizações de projetos e muito mais

Integre o ClickUp a uma ampla gama de outras ferramentas, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar que a grande variedade de recursos do ClickUp é esmagadora, exigindo algum tempo para utilizar todos os seus recursos

Alguns usuários mencionaram que o sistema de notificação pode ser excessivamente complexo ou difícil de ajustar às suas preferências

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Todoist

via Todoist O Todoist é um dos gerenciadores de tarefas e aplicativos de lista de tarefas mais populares do mercado e é usado por milhões de pessoas e empresas em todo o mundo. Ele está entre as alternativas mais conhecidas do Remember the Milk.

Conhecido por sua simplicidade e poderosos recursos de gerenciamento de tarefas, o Todoist oferece uma abordagem simplificada para organizar tarefas e projetos.

Graças à sua interface intuitiva, organização flexível de tarefas e sistema robusto de lembretes, ele ajuda indivíduos e equipes a gerenciar suas cargas de trabalho com facilidade.

Infelizmente, a versão gratuita não oferece suporte a muitos desses recursos.

Melhores recursos do Todoist

Organize tarefas por projetos, datas de vencimento e níveis de prioridade e personalize seu fluxo de trabalho

Mantenha-se em dia com seus prazos e prioridades com lembretes e notificações oportunas

Colabore com sua equipe atribuindo tarefas, compartilhando projetos e comentando sobre tarefas

Gerencie suas tarefas de qualquer lugar, em qualquer dispositivo

Limitações do Todoist

A versão gratuita do Todoist é um pouco restrita, com limitações no número de projetos, tarefas e lembretes

Alguns dos recursos mais avançados, incluindo etiquetas, lembretes e relatórios detalhados, só estão disponíveis nas versões premium

Preços do Todoist

Gratuito para sempre

Pro: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $8/mês por usuário

Todoist ratings & reviews

G2: 4,4/5 (mais de 770 avaliações)

4,4/5 (mais de 770 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.200+ avaliações)

Compare Noção contra Todoist !

3. Volição

via Volition no Producthunt O Volition é um novo participante na categoria de ferramentas de gerenciamento de tarefas, posicionando-se como uma ótima alternativa ao Remember The Milk.

Ele se distingue de outros Aplicativos GTD e as alternativas Remember the Milk, concentrando-se na automotivação e na psicologia por trás da produtividade, combinando recursos tradicionais de gerenciamento de tarefas com abordagens inovadoras para ajudá-lo a atingir suas metas diárias e de longo prazo.

Por exemplo, o Volition oferece um recurso leve de estimativa Pomodoro, que permite estimar facilmente o tempo necessário para as tarefas em incrementos de 25 minutos. Sua lista de tarefas se integra perfeitamente às estimativas de tempo, proporcionando uma compreensão clara de quanto tempo cada tarefa exigirá.

melhores recursos do #### Volition

Simplifique a estimativa de tempo com as estimativas Pomodoro leves do Volition

Vincule tarefas a estimativas de tempo para planejamento e execução contínuos

Facilite a reflexão com o recurso de diário integrado do Volition

Limitações do Volition

O maior desafio do Volition é estranho - seus consumidores estão dispostos a pagar por recursos avançados, mas o desenvolvedor está reticente em criar e cobrar por eles

Preços do Volition

Grátis para sempre

Volition ratings & reviews

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

4. Trello

via Trello Trello e Kanban quase se tornaram sinônimos. É uma das mais importantes ferramentas de gerenciamento de tarefas Kanban disponíveis on-line. Reconhecido por seu layout simples, baseado em cartões, o Trello permite que você gerencie visualmente tarefas, projetos e fluxos de trabalho por meio de quadros, listas e cartões personalizáveis.

Essa flexibilidade o torna ideal para indivíduos, equipes e empresas que buscam otimizar a colaboração e aumentar a produtividade em vários projetos.

A força da plataforma está em sua capacidade de se adaptar a vários casos de uso, desde simples listas de tarefas até cenários complexos de gerenciamento de projetos. Com uma vasta gama de Power-Ups (o termo do Trello para integrações), você pode conectar o Trello a outros aplicativos e serviços, como Slack, Google Drive e Dropbox.

Além disso, a ferramenta de automação integrada do Trello, Butler, automatiza tarefas e processos cotidianos, economizando tempo e reduzindo o esforço manual por meio da configuração de regras, comandos e operações programadas.

Melhores recursos do Trello

Organize tarefas e projetos visualmente com o sistema baseado em cartões do Trello, proporcionando uma visão instantânea do status do projeto

Personalize os quadros de acordo com seu fluxo de trabalho, criando listas e cartões para diferentes projetos,

Promova o trabalho em equipe e a transparência com ferramentas de colaboração que permitem a atribuição de tarefas, comentários, anexação de arquivos e definição de prazos diretamente nos cartões para que os membros da equipe estejam alinhados

Aumente a produtividade e o fluxo de trabalho conectando o Trello a outros aplicativos e serviços

Automatize tarefas e processos recorrentes com a ferramenta de automação integrada do Trello, o Butler

Limitações do Trello

Embora o Trello seja excelente para projetos de pequeno e médio porte, equipes maiores ou projetos com necessidades complexas podem achar difícil gerenciar tudo com eficiência, dada a sua ampla gama de recursos

O plano básico do Trello oferece recursos limitados de relatórios e análises

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Standard: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Premium: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Plano Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Trello ratings & reviews

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

5. Super produtividade

via Super produtividade O Super Productivity oferece uma combinação exclusiva de recursos de gerenciamento de tarefas projetados para desenvolvedores, freelancers e qualquer pessoa que queira maximizar sua produtividade com foco na simplicidade e na eficiência.

Diferentemente de uma ferramenta tradicional de gerenciamento de tarefas, o Super Productivity integra o controle de tempo e o gerenciamento de projetos diretamente ao seu fluxo de trabalho, o que o torna uma alternativa interessante ao Remember The Milk in 2024.

Em primeiro lugar, o Super Productivity integra perfeitamente o controle de tempo ao gerenciamento de tarefas para que você possa monitorar o tempo gasto em cada tarefa de forma eficaz. Além disso, ele oferece organização detalhada de tarefas com subtarefas, notas e anexos, facilitando o gerenciamento abrangente de projetos.

Você também pode revisar seu histórico de trabalho por meio do recurso Worklog, que ajuda a analisar os padrões de produtividade e a fazer os ajustes necessários. A ferramenta se integra a serviços populares como GitHub, GitLab e Jira.

Os melhores recursos do Super Productivity

Integração perfeita do controle de tempo ao gerenciamento de tarefas

Organize meticulosamente as tarefas com subtarefas, notas e anexos

Revisar o histórico de trabalho de forma conveniente por meio do recurso Worklog

Simplifique o fluxo de trabalho integrando-se a serviços populares

Aumente a produtividade com um cronômetro Pomodoro integrado

Limitações do Super Productivity

Alguns usuários podem achar a variedade de recursos e opções de personalização esmagadora no início

Embora exista um aplicativo móvel, a experiência e o conjunto de recursos são mais limitados em comparação com a versão para desktop

Seu design é mais voltado para a produtividade individual, o que pode limitar sua eficácia para colaborações em equipes maiores

Preços do Super Productivity

Gratuito para sempre

Super Productivity ratings & reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Coisas

via Coisas O Things é uma plataforma de gerenciamento de projetos elegante e avançada que oferece uma solução elegante para o gerenciamento de tarefas, projetos e prazos. Projetado para se concentrar na simplicidade e facilidade de uso, o Things oferece uma interface intuitiva que ajuda os usuários a organizar suas vidas com o mínimo de esforço.

Sua combinação exclusiva de design e funcionalidade do aplicativo o inclui em nossa lista de alternativas ao Remember The Milk, especialmente para usuários do ecossistema da Apple. Ele permite que você gerencie tarefas entre dispositivos com a sincronização do iCloud.

Com recursos como entrada de linguagem natural, planejamento de projetos e a visualização Hoje, o Things incentiva você a se concentrar no que é importante sem se sobrecarregar com a confusão das tarefas diárias.

Melhores recursos do Things

Simplifique o gerenciamento de tarefas com uma interface limpa e fácil de usar

Trabalhe com mais eficiência com a capacidade de adicionar tarefas usando a entrada de linguagem natural rapidamente

Crie detalhesplanos de projeto dividindo grandes metas em tarefas gerenciáveis e incorporando marcos

Concentre-se nas tarefas diárias com o recurso Today View

Gerencie tarefas em todos os dispositivos Apple por meio da sincronização com o iCloud

Limitações do Things

O Things está disponível exclusivamente para iOS, macOS e watchOS, limitando seu uso aos usuários de produtos Apple

Em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de tarefas, o Things tem um preço premium, com compras separadas necessárias para cada plataforma (iPhone, iPad e Mac)

Preços do Things

iPhone e Apple Watch: US$ 9,99, taxa única

US$ 9,99, taxa única iPad: US$ 19,99, taxa única

US$ 19,99, taxa única Vision Pro: US$ 29,99, taxa única

US$ 29,99, taxa única Mac: US$ 49,99, taxa única

Avaliações e resenhas de Things

G2: 4,4/5 (mais de 25 avaliações)

4,4/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

7. Quire

via Quire O Quire é um sistema dinâmico e fácil de usar para tarefas e ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece uma nova perspectiva sobre a organização de tarefas e projetos. Sua abordagem inovadora de gerenciamento de tarefas utiliza uma lista de tarefas aninhada e permite dividir os projetos em subtarefas gerenciáveis.

A plataforma promove o trabalho em equipe por meio de seu espaço de trabalho colaborativo, onde os membros podem compartilhar tarefas, participar de discussões e receber atualizações. Com um sistema integrado de Quadro Kanban integrado você pode visualizar o progresso da tarefa e o fluxo de trabalho de forma dinâmica, facilitando o rastreamento e o gerenciamento eficientes das tarefas.

O Quire simplifica ainda mais os fluxos de trabalho integrando-se a ferramentas populares como Slack, Google Calendar e GitHub.

Melhores recursos do Quire

Gerencie melhor o trabalho com tarefas e subtarefas em uma estrutura hierárquica

Trabalhe de forma colaborativa em um espaço de trabalho compartilhado onde os membros podem compartilhar tarefas, discutir em comentários e receber atualizações

Visualize o progresso da tarefa e o fluxo de trabalho de forma dinâmica com a visualização integrada do quadro Kanban

Simplifique os fluxos de trabalho e a conectividade integrando-se a ferramentas populares

Mantenha a produtividade em qualquer lugar com a acessibilidade móvel

Limitações do Quire

Curva de aprendizado lenta, devido à grande variedade de recursos

Alguns usuários podem achar que as opções de personalização para exibições de tarefas e notificações são menos complexas em comparação com outras plataformas

Preços do Quire

Gratuito para sempre

Profissional: $10,95/mês por usuário

$10,95/mês por usuário Premium: $18,95/mês por usuário

$18,95/mês por usuário Enterprise: $24,95/mês por usuário

Quire ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

4,6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 220 avaliações)

8. TickTick

via TickTick O TickTick é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas versátil e repleta de recursos. É uma alternativa atraente ao Remember The Milk para indivíduos e equipes que buscam aumentar a produtividade. Com ênfase no design intuitivo e em uma ampla variedade de recursos, o TickTick atende a um amplo espectro de necessidades de gerenciamento de tarefas, desde simples listas de afazeres até o complexo acompanhamento de projetos.

Ele se integra perfeitamente à vida cotidiana com lembretes, calendários e recursos de rastreamento de hábitos.

A adaptabilidade do TickTick entre dispositivos e plataformas, as opções de personalização e as ferramentas de produtividade fazem dele uma solução robusta para simplificar o processo de gerenciamento de tarefas, melhorar a organização e aumentar a eficiência.

Melhores recursos do TickTick

Acesse tarefas de qualquer lugar com a disponibilidade multiplataforma do TickTick

Gerencie tarefas de forma abrangente com suporte para tarefas, subtarefas, tarefas recorrentes e níveis de prioridade

Aumente a produtividade com a integração de calendário incorporada para agendamento de tarefas e um cronômetro Pomodoro para aumentar o foco durante as sessões de trabalho

Promova hábitos positivos com a inclusão de um rastreador de hábitos

Facilite o trabalho em equipe e a organização familiar com o compartilhamento de tarefas e listas

Limitações do TickTick

Alguns usuários podem achar a ampla variedade de recursos esmagadora, especialmente se estiverem procurando uma solução simples de gerenciamento de tarefas

Os recursos avançados exigem uma assinatura

Preços do TickTick

Gratuito para sempre

Premium: US$ 35,99/ano

Avaliações e opiniões sobre o TickTick

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

9. Qualquer.do

via Qualquer.do Com o Any.do, manter-se organizado e produtivo é mais fácil do que nunca. Com foco em um design limpo e recursos fáceis de usar, o Any.do oferece uma plataforma intuitiva para gerenciar tarefas, definir lembretes e planejar eventos.

Seus recursos de integração ajudam a manter o controle de suas tarefas sem esforço, aumentando a produtividade e reduzindo o estresse. Além disso, o recurso de entrada de voz permite a adição de tarefas de forma rápida e sem o uso das mãos. O trabalho colaborativo é facilitado com tarefas e listas compartilhadas, promovendo o trabalho em equipe e a coordenação entre amigos, familiares ou membros da equipe.

Além disso, o recurso de planejador diário solicita que você revise e planeje o seu dia todas as manhãs, ajudando na priorização de tarefas e no gerenciamento eficaz do tempo.

Melhores recursos do Any.do

Gerencie tarefas com perfeição nas plataformas iOS, Android, Web e desktop

Colaborar efetivamente com os membros da equipe usando tarefas e listas compartilhadas

Obter uma visão geral abrangente das obrigações diárias

Priorizar tarefas e gerenciar o tempo com eficiência

Limitações do Any.do

Alguns usuários podem achar que as opções de personalização para gerenciamento de tarefas e a interface são limitadas em comparação com outras ferramentas

Preços do Any.do

Gratuito para sempre

Premium : uS$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente) Familiar : uS$ 8/mês por 4 usuários (cobrado anualmente)

: uS$ 8/mês por 4 usuários (cobrado anualmente) Equipes: uS$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Any.do

G2: 4,2/5 (193 avaliações)

4,2/5 (193 avaliações) Capterra: 4,4/5 (169 avaliações)

10. Classificado

via Classificado O Sorted se destaca como uma ferramenta inovadora de gerenciamento de tarefas, combinando o melhor do gerenciamento de calendários e tarefas em uma experiência única e simplificada. Com os recursos avançados do Sorted, o gerenciamento de tarefas e agendas se torna simples e intuitivo.

Por exemplo, o recurso Hyper-scheduling organiza automaticamente as tarefas em torno de seus eventos, otimizando seu dia para obter o máximo de produtividade. O recurso Unified Timeline (Linha do tempo unificada) consolida tarefas, eventos e anotações em uma visualização coesa, oferecendo um instantâneo abrangente das atividades do seu dia.

Da mesma forma, o Magic Select ajuda a organizar facilmente tarefas e eventos por meio de gestos intuitivos, aprimorando a experiência geral do usuário.

O Sorted também oferece visualizações personalizáveis para acomodar diversas necessidades de planejamento, incluindo visualizações de lista, dia e 3 dias. O recurso Seamless Syncing da plataforma também garante que suas tarefas e sua agenda permaneçam sincronizadas em todos os dispositivos Apple, proporcionando uma experiência de planejamento coesa.

melhores recursos do #### Sorted

Agende automaticamente tarefas em torno de seus eventos com o Hyper-Scheduling

Combine tarefas, eventos e anotações em uma linha do tempo coesa com o Unified Timeline

Organize e ajuste facilmente tarefas e eventos com gestos simples usando o Magic Select

Acesse várias visualizações para atender a diferentes necessidades de planejamento, incluindo visualizações de lista, dia e 3 dias, com o Customizable Views

Sincronize tarefas e agendas em todos os dispositivos Apple com o Seamless Syncing

Limitações de classificação

Atualmente, o Sorted está disponível somente para iOS e macOS

Os recursos e a interface exclusivos do Sorted podem exigir um período de ajuste para que os novos usuários aproveitem totalmente seus recursos

Preços do Sorted

Gratuito para sempre

iOS Pro: US$ 14,99/ano por usuário

US$ 14,99/ano por usuário macOS Pro: US$ 24,99/ano por usuário

Classificações e resenhas ordenadas

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há classificações suficientes

Melhore suas habilidades de gerenciamento de tarefas com a alternativa certa para Remember The Milk

Encontrar a ferramenta certa de gerenciamento de tarefas pode afetar significativamente seu fluxo de trabalho, sua eficiência e seu sucesso geral no gerenciamento de seus projetos e tarefas diárias.

Ao explorarmos as alternativas ao Remember The Milk, é fundamental selecionar uma ferramenta que se alinhe às suas necessidades pessoais ou da sua equipe, seja para agrupamento de tarefas ou gerenciar uma lista de prioridades .

Cada alternativa mencionada oferece recursos e capacidades exclusivos, desde o design intuitivo e a compatibilidade entre plataformas até o gerenciamento avançado de tarefas e ferramentas de colaboração. Escolha a que melhor atenda às suas necessidades.

Com seus recursos versáteis e interface intuitiva, o ClickUp tem todas as ferramentas para aperfeiçoar seu fluxo de trabalho e aumentar a eficiência do gerenciamento de projetos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo, de graça!