10 melhores livros para CEOs: Descubra os insights de liderança para o sucesso

Você sabia que Warren Buffet recomenda a leitura de 500 páginas por dia? Ou que Bill Gates devora 50 livros por ano? E o fato de que Mark Cuban passa 3 horas por dia lendo livros?

Alguns dos líderes mais bem-sucedidos do mundo levam sua leitura muito a sério. E há um bom motivo para isso. Como os novos desenvolvimentos trazem transformações em todos os lugares - da tecnologia às cadeias de suprimentos e à própria ordem mundial -, é mais importante do que nunca que os CEOs priorizem o aprendizado e o desenvolvimento contínuos. Os livros para CEOs são uma ótima maneira de fazer isso! 📖

Administrar uma empresa hoje em dia exige conhecimento intersetorial. É tão essencial aprender sobre história e psicologia humana quanto sobre estratégia de negócios e liderança. Os líderes empresariais recorrem aos livros do CEO como uma forma de acumular percepções e perspectivas valiosas sobre esses assuntos.

Aqui estão alguns benefícios da leitura de livros para CEOs:

Fique à frente da curva: Ao ler livros, os CEOs podem se manter informados sobre novas tecnologias, tendências e desafios e adaptar suas estratégias de crescimento de acordo
Ampliar o conhecimento e as habilidades: Os livros oferecem conhecimento sobre vários tópicos relacionados à liderança, como gerenciamento de projetos, finanças, comunicação e negociação. Isso pode ajudar os CEOs a ampliar suas habilidades e a se tornarem líderes completos

Desenvolver o pensamento crítico: A leitura de materiais complexos e desafiadores pode fortalecer as habilidades de pensamento crítico, permitindo que os CEOs gerenciem problemas, avaliem diferentes opções e tomem decisões acertadas

Melhorar as habilidades de comunicação: A leitura de livros bem escritos pode refinar sua compreensão da linguagem e de como usá-la de forma eficaz como líder. Muitos livros de CEOs também oferecem orientação sobre comunicação empática e eficaz

Inspire-se: Mesmo que você ainda não seja um executivo de alto escalão, ler sobre o que torna as pessoas bem-sucedidas e como elas superam os desafios pode ser uma poderosa fonte de inspiração. À medida que você for construindo uma carreira de sucesso, livros de gerenciamento e liderança podem ser um poderoso motivador

Ao tornar a leitura um hábito regular, você pode obter insights sobre liderança, refinar seu estilo de gerenciamento e obter novas ideias e conselhos práticos, alcançando, assim, as metas organizacionais.

Entendendo o valor dos livros para CEOs

Os livros para CEOs são projetados para qualquer pessoa que queira se destacar em sua organização. Isso inclui fundadores, novos líderes empresariais, executivos de alto nível e aqueles que aspiram a ocupar cargos semelhantes!

Aqui estão algumas maneiras pelas quais os livros para CEOs contribuem para o sucesso da liderança:

Criação de equipes fortes e promoção da colaboração: Esse tema comum aborda estratégias como comunicação eficaz, delegação, capacitação e criação de confiança. Ao aplicar esses conceitos, os CEOs podem promover o trabalho em equipe, aumentar a produtividade e liberar o todo o potencial de suas equipes
Tomada de decisões estratégicas e gerenciamento de riscos: Em uma economia mundial turbulenta, os grandes líderes comandam e controlam as habilidades de liderança para navegar pela incerteza e tomar decisões críticas quando necessário. Os livros dos CEOs contêm informações sobre estruturas analíticas, estratégias de avaliação de riscos e desenvolvimento de visão de longo prazo. Os líderes empresariais podem se apoiar nessas lições para conduzir suas empresas em direção a crescimento sustentável
Inovação e adaptabilidade: Muitos livros de CEOs demonstram como os líderes empresariais podem abraçar a mudança, estimular a criatividade e experimentar novas ideias. Ao criar uma cultura empresarial centrada na inovação, eles podem responder às mudanças do mercado, aproveitar as oportunidades e manter uma vantagem competitiva

Liderança ética e responsabilidade social corporativa: Empresas prósperas geralmente são dirigidas por líderes empresariais que se destacam na tomada de decisões, nas práticas sustentáveis e no envolvimento das partes interessadas. Ao seguir esses princípios, os CEOs podem criar confiança entre funcionários, clientes e a comunidade

Crescimento pessoal e resiliência: O autocuidado, o gerenciamento do estresse e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional são tão importantes para os CEOs quanto para qualquer outra pessoa. Ao cuidar de si mesmos, mental, física e espiritualmente, os líderes empresariais podem desenvolver resiliência, empatia e equilíbrio em meio a pressões intensas

Livros recomendados para CEOs e seu impacto

Se você está procurando recomendações de livros para CEOs para aprimorar suas habilidades de liderança e desenvolvimento pessoal você veio ao lugar certo!

Aqui está nossa lista dos 10 melhores livros de CEOs para o sucesso da liderança. ✍🏻

1. The Five Dysfunctions of a Team (As cinco disfunções de uma equipe), de Patrick Lencioni

via Amazônia

Autor: Patrick Lencioni

Patrick Lencioni Número de páginas: 230

230 Ano de publicação: 1994

1994 Tempo estimado de leitura: 3 horas e 49 minutos

3 horas e 49 minutos Ideal para: CEOs, executivos de negócios e aspirantes a líderes

CEOs, executivos de negócios e aspirantes a líderes Classificações: 4,6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



O livro de Lencioni é uma aula magistral sobre a formação de equipes de alto desempenho.

Nele, ele revela as cinco disfunções que criam equipes de baixo desempenho. A falta de confiança, o medo de conflitos, a falta de comprometimento, a fuga da responsabilidade e a falta de atenção aos resultados são os principais obstáculos discutidos por Lencioni.

Por meio de uma história cativante, Lencioni oferece ferramentas práticas para criar uma unidade coesa em que a confiança, o conflito, o comprometimento, a responsabilidade e os resultados sejam valorizados. É uma guia de formação de equipes disfarçado de uma história de virar a página.

Este livro fornece ferramentas práticas para líderes e membros de equipes. Ele oferece estratégias práticas para a construção de uma cultura coesa e de uma empresa bem-sucedida, onde a comunicação é aberta e o respeito é mútuo.

Citação do livro:

É tão simples quanto isso. Quando as pessoas não descarregam suas opiniões e não sentem que foram ouvidas, elas não se envolvem de fato.

Patrick Lencioni

Principais conclusões

Os líderes desempenham um papel fundamental no estabelecimento de uma cultura de equipe saudável Criar confiança, fomentar conflitos saudáveis, garantir o comprometimento, promover a responsabilidade e priorizar os resultados contribuem para a coesão da equipe Para ajudar uma empresa a ser bem-sucedida, os grandes líderes se concentram em resolver as disfunções de sua equipe e transformar a dinâmica da equipe

O que os leitores dizem:

"Como consultor que já trabalhou com centenas de equipes em organizações grandes e pequenas, posso atestar que o modelo descrito em "As cinco disfunções de uma equipe" é preciso em seu diagnóstico de raiz do disfuncionalismo da equipe e é tão difundido quanto a própria natureza humana."

2. Os Quatro Acordos por Don Miguel Ruiz

via Amazônia

Autor: Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz Número de páginas: 160

160 Ano de publicação: 1997

1997 Tempo estimado de leitura: 2 horas e 40 minutos

2 horas e 40 minutos Ideal para: Líderes de todos os níveis

Líderes de todos os níveis Classificações: 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Quem poderia imaginar que um livro de autoajuda baseado na antiga sabedoria tolteca poderia ser tão impactante para aspirantes a líderes?

Esse livro é um livro para CEOs porque apresenta quatro acordos simples, porém poderosos, que podem mudar radicalmente sua vida e levar a uma maior felicidade, paz interior e liberdade pessoal.

Os quatro acordos são: ser impecável com suas palavras, não levar nada para o lado pessoal, não fazer suposições e sempre dar o melhor de si.

Esses acordos não são soluções fáceis, mas jornadas de autodescoberta ao longo da vida. Cada acordo o desafia a deixar de lado as crenças autolimitantes e a abraçar seu verdadeiro potencial.

Citação do livro:

**Nada do que os outros fazem é por causa de você. O que os outros dizem e fazem é uma projeção de sua própria realidade, de seu próprio sonho. Quando você estiver imune às opiniões e ações dos outros, não será vítima de sofrimento desnecessário

Don Miguel Ruiz

Principais conclusões

Falar com integridade e verdade Perceba que as ações e palavras dos outros dizem mais respeito a eles do que a você Reconhecer que as suposições podem levar a mal-entendidos e sofrimento desnecessário Buscar a excelência em tudo o que faz, mas reconhecer que seu melhor pode variar de um dia para o outro

O que os leitores dizem:

"Na tradição de Castaneda, Ruiz destila a sabedoria tolteca essencial, expressando com clareza e impecabilidade o que significa para homens e mulheres viverem como guerreiros pacíficos no mundo moderno."

3. Lincoln sobre Liderança por Donald T. Phillips

via Amazon

Autor: Donald T. Phillips

Donald T. Phillips Número de páginas: 188

188 Ano de publicação: 1992

1992 Tempo estimado de leitura: 3 horas

3 horas Ideal para: CEOs e aspirantes a líderes

CEOs e aspirantes a líderes Classificações: 4.8/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Este é considerado o primeiro livro a explorar os princípios de liderança exclusivos de Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos.

O livro baseia-se na vida, nos discursos e nas ações de Lincoln para oferecer lições e percepções sobre liderança eficaz Lincoln disse certa vez: "Eu ando devagar, mas nunca ando para trás" O livro mostra como o Presidente Lincoln exemplificou um estilo de liderança deliberado e voltado para o futuro. Ele também destaca seu foco na integridade e na comunicação clara e transparente - hoje um conceito bem estabelecido no mundo dos negócios.

Por meio de anedotas e sabedoria atemporal, este livro continua sendo um guia clássico de coaching para CEOs que os exorta a liderar com propósito e resiliência.

Citação do livro:

**Eu capto a ideia por dois sentidos. Mas quando leio em voz alta, ouço e vejo o que está sendo lido e, portanto, os dois sentidos o captam e eu me lembro melhor, mesmo que não o entenda melhor

Donald T. Phillips

Principais conclusões

Os grandes líderes incorporam as qualidades e os valores que esperam dos membros de sua equipe Criar confiança por meio da transparência e do comportamento ético é fundamental para a liderança eficaz e o sucesso dos negócios Os líderes devem ser capazes de articular uma visão convincente e reunir sua equipe em torno de objetivos comuns

O que os leitores dizem:

"Comprei este livro porque fui instigado por uma conversa sobre a humildade do discurso de Lincoln em Gettysburg. Eu queria ler mais sobre a liderança de Lincoln durante a Guerra Civil. Esse livro era bom. O autor fez um ótimo trabalho ao compartilhar a liderança de Lincoln na condução de nosso país em um dos períodos mais sombrios de nossa história."

4. The New Strategic Selling (A nova venda estratégica), de Robert B. Miller, Stephen E. Heiman e Tad Tuleja

via Amazon

Autores: Robert B. Miller, Stephen E. Heiman e Tad Tuleja

Robert B. Miller, Stephen E. Heiman e Tad Tuleja Número de páginas: 448

448 Ano de publicação: 1985

1985 Tempo estimado de leitura: 8 horas e 24 minutos

8 horas e 24 minutos Ideal para: Equipes de vendas, estrategistas de vendas e aspirantes a líderes de vendas

Equipes de vendas, estrategistas de vendas e aspirantes a líderes de vendas Classificações: 4.4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Se estiver procurando livros de CEO que possam transformar drasticamente seu jogo de vendas, este pode ser o livro ideal.

Esse clássico contém uma abordagem dinâmica para impulsionar as vendas e melhorar a capacidade de vendas. Ele apresenta o conceito de "ganha-ganha" - um conceito que transformou a modesta empresa por trás do Strategic Selling original, a Miller Heiman, em uma líder global em desenvolvimento de vendas, com funcionários procurados e uma impressionante lista de clientes.

O livro oferece percepções aparentemente simples, mas frequentemente negligenciadas, como "Você não pode vender para alguém que não pode comprar". Ele o orienta nas táticas e processos de vendas, com metas acionáveis que o ajudam a entender as necessidades dos clientes e a navegar no mundo dos negócios e no ambiente de vendas em constante mudança.

Citação do livro:

As pessoas compram quando, e somente quando, percebem uma discrepância entre a realidade e os resultados desejados.

Robert B. Miller, Stephen E. Heiman e Tad Tuleja

Principais conclusões

Vender significa entender o processo de compra do cliente e alinhar sua estratégia de vendas de acordo com ele Não se trata apenas de fazer uma venda, mas de construir e manter relacionamentos de longo prazo Reconhecer que diferentes situações de vendas exigem abordagens diferentes

O que os leitores dizem:

"Li Strategic Selling pela primeira vez há 30 anos, liguei para os autores e implementei a estratégia. Em 18 meses, dobramos a receita e, 20 anos depois, vendemos a empresa para uma companhia da NYSE. O principal valor de nossa empresa era nosso processo de vendas. Já li o livro dezenas de vezes e ele se tornou um guia de referência."

5. De Bom a Ótimo, de Jim Collins

via Amazônia

Autor: Jim Collins

Jim Collins Número de páginas: 300

300 Ano de publicação: 2001

2001 Tempo estimado de leitura: 4 horas e 59 minutos

4 horas e 59 minutos Ideal para: Aspirantes a líderes

Aspirantes a líderes Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Se você está procurando um livro que o inspire a transformar seu modelo de negócios de bom em ótimo, este é o livro certo. É uma leitura obrigatória para CEOs, executivos e aspirantes a líderes que desejam alcançar uma excelência duradoura.

Collins incentiva os líderes do setor a encarar a realidade, dizendo: "Enfrente os fatos brutais, mas nunca perca a fé" Ele analisa como algumas empresas deram o salto para a excelência nos negócios, revelando princípios fundamentais como "Primeiro quem, depois o quê" - o que significa ter as pessoas certas a bordo antes de definir a direção.

O autor também apresenta princípios atemporais como o "Conceito do Ouriço" e a importância de colocar as pessoas certas no ônibus. A grandeza não tem a ver apenas com crescimento; tem a ver com a promoção de uma prática sustentada de excelência.

Este livro está repleto de sabedoria prática e dicas úteis para líderes que desejam criar organizações excepcionais e duradouras.

Citação do livro:

**A grandeza não é uma função das circunstâncias. A grandeza, ao que parece, é em grande parte uma questão de escolha consciente e disciplina

Jim Collins

Principais conclusões

A construção de uma grande empresa começa com a contratação das pessoas certas e a ocupação dos lugares certos (posições) As grandes empresas enfrentam as realidades brutais de sua situação com confiança, mas mantêm uma fé inabalável de que prevalecerão no final Alcançar a grandeza não é um evento único, mas um processo contínuo

O que os leitores dizem:

"Este livro de Jim Collins é um dos livros mais bem-sucedidos que podem ser encontrados na seção "Negócios" de sua mega livraria local e, considerando que ele pretende lhe dizer como pegar uma empresa meramente boa e torná-la grande, não é difícil ver por que isso pode acontecer."

6. O Segredo Mais Estranho, de Earl Nightingale

via Amazon

Autor: Earl Nightingale

Earl Nightingale Número de páginas: 44

44 Ano de publicação: 1956 (como um registro de palavra falada)

1956 (como um registro de palavra falada) Tempo estimado de leitura: 1 hora e 5 minutos

1 hora e 5 minutos Ideal para: Aspirantes a líderes

Aspirantes a líderes Classificações: 4.8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)



The Strangest Secret, de Earl Nightingale, é uma joia motivacional para os aspirantes a líderes que buscam desvendar o segredo do sucesso nos negócios.

Nightingale declara: "Nós nos tornamos aquilo em que pensamos", ressaltando o poder do pensamento positivo para atingir seus objetivos. Este livro incentiva os CEOs a definir metas claras e a trabalhar para alcançá-las por meio de afirmações positivas e de uma atitude positiva.

Embora tenha quase 70 anos, a sabedoria atemporal do livro ressoa com conselhos modernos sobre o poder das afirmações, quadros de visão e definição de metas. Ele mostra como o foco intencional pode ajudá-lo a desenvolver uma mentalidade de liderança, levando-o a um sucesso incrível e a realizações transformadoras.

Citação do livro:

Mesmo que nossa casa pegue fogo, podemos reconstruí-la. Mas as coisas que recebemos de graça nunca poderão ser substituídas

Earl Nightingale

Principais conclusões

Devemos estabelecer metas claras e específicas e escrevê-las. Também devemos revisá-las diariamente e tomar medidas para alcançá-las Pensamentos positivos levam a resultados positivos, enquanto pensamentos negativos atraem negatividade A consistência nos pensamentos e nas ações é vital para alcançar o sucesso em longo prazo

O que os leitores dizem:

"Earl é, sem dúvida, um dos fundadores do autodesenvolvimento como uma construção. Portanto, se você quiser explorar uma verdadeira leitura de autoajuda, não procure mais. Ótimo livro!"

7. De Força em Força, de Arthur C. Brooks

via Amazônia

Autor: Arthur C. Brooks

Arthur C. Brooks Número de páginas: 304

304 Ano de publicação: 2022

2022 Tempo estimado de leitura: 4 horas e 24 minutos

4 horas e 24 minutos Ideal para: CEOs e gerentes de alto nível

CEOs e gerentes de alto nível Classificações: 4.4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



É solitário estar no topo. E até mesmo CEOs experientes podem ter dificuldades com sentimentos de isolamento e estagnação. É nesse ponto que From Strength to Strength pode ajudar, pois oferece uma roteiro para o desenvolvimento pessoal .

Este livro adverte os CEOs contra a permanência no mesmo lugar por muito tempo. Ele os incentiva a se adaptarem e inovarem com insights como "Evoluir ou dissolver".

O livro se baseia nas próprias experiências e tentativas do autor de se manter relevante e resiliente e serve como uma boa fonte de orientação.

Citação do livro:

Para ser feliz ao envelhecer, lembre-se: não apenas adicione, mas subtraia

Arthur C. Brooks

Principais conclusões

A segunda metade da vida não é um período de declínio, mas de oportunidade e crescimento. Você pode aproveitar seu conhecimento, sabedoria e experiência acumulados para criar valor e significado para si mesmo e para os outros Abandonar sua dependência do sucesso e das recompensas mundanas e, em vez disso, buscar a verdadeira realização Para encontrar seu propósito na segunda metade da vida, você precisa responder a quatro perguntas: No que você é bom? O que você ama? O que o mundo precisa? Pelo que você pode ser pago? A interseção desses quatro elementos é o seu propósito

O que os leitores dizem:

"Para o "striver" bem-sucedido, este livro é um conselheiro reconfortante para tranquilizá-lo quanto à mudança de sua vida para um novo foco. Os exemplos e as referências históricas de Brook são muito úteis. É uma ótima leitura."

8. CEO Excellence, de Carolyn Dewar, Scott Keller e Vikram Malhotra

via Amazônia

Autores: Carolyn Dewar, Scott Keller e Vikram Malhotra

Carolyn Dewar, Scott Keller e Vikram Malhotra Número de páginas: 384

384 Ano de publicação: 2022

2022 Tempo estimado de leitura: 5 horas e 10 minutos

5 horas e 10 minutos Ideal para: CEOs e gerentes de alto nível

CEOs e gerentes de alto nível Classificações: 4,7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Se você tem curiosidade em conhecer os insights dos sócios sênior da McKinsey & Company, a empresa de consultoria de gestão mais influente do mundo, você deve ler este livro. Repleto de anedotas e entrevistas, CEO Excellence revela percepções ocultas sobre como os líderes modernos pensam, operam e gerenciam conflitos.

Os autores de CEO Excellence realizam entrevistas detalhadas com os diretores de algumas das empresas mais bem-sucedidas do mundo, incluindo Netflix, JPMorgan Chase, General Motors e Sony. Para os aspirantes a CEO, esse olhar sobre as mentes de CEOs de peso torna o livro uma leitura obrigatória.

Você também pode descobrir estratégias de liderança, regras de eficácia organizacional, dicas para manter a diretoria envolvida e maneiras de manter conexões com as partes interessadas.

Citação do livro:

Aumentar o ânimo de seus líderes não acontece da noite para o dia."- Carolyn Dewar, Scott Keller e Vikram Malhotra

Carolyn Dewar, Scott Keller e Vikram Malhotra

Principais conclusões

Seja ousado, aceite a incerteza e molde o futuro de sua empresa com uma visão clara. Os grandes CEOs não precisam dominar todos os aspectos do negócio, mas precisam gerenciar e orquestrar uma gama diversificada de responsabilidades Embora o desempenho financeiro seja importante, os melhores CEOs também treinam um foco intencional em causar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente

O que os leitores dizem:

"Gostei muito de "CEO Excellence", de Carolyn Dewar. Ele pode ser considerado um minicurso de MBA, pois seu valor vai além da diretoria executiva e contém lições valiosas para todos na América corporativa. Dewar e seus parceiros escritores procuraram criar um livro que detalha a diferença entre os CEOs que estão bem e aqueles que são realmente excelentes."

9. O Mapa da Cultura, de Erin Meyer

via Amazônia

Autores: Erin Meyer

Erin Meyer Número de páginas: 304

304 Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 4 horas e 48 minutos

4 horas e 48 minutos Ideal para: CEOs e gerentes de alto nível

CEOs e gerentes de alto nível Classificações: 4.7/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Você é um CEO, um executivo de negócios ou um candidato a CXO que deseja aprimorar suas habilidades de comunicação intercultural e expandir seus negócios globais? Se sim, você precisa ler o livro revelador de Erin Meyer.

Este livro explora os desafios e as oportunidades de trabalhar com pessoas de culturas diferentes. Com base em sua extensa pesquisa, Erin Meyer revela os segredos da colaboração bem-sucedida em diversas culturas.

Hoje em dia, não é incomum que as empresas interajam diariamente com parceiros e partes interessadas espalhados por várias regiões geográficas. Mas liderar uma empresa em meio à intrincada rede de normas culturais e estilos de comunicação pode ser um desafio.

Ela diz com propriedade: "Entender as diferenças culturais é mais do que uma habilidade agradável de se ter; é uma habilidade obrigatória"

O livro de Meyer oferece uma ferramenta de navegação e uma bússola cultural para empresas que buscam prosperar nesse paradigma.

Citação do livro:

Quando estiver interagindo com alguém de outra cultura, tente observar mais, ouvir mais e falar menos. Ouça antes de falar e aprenda antes de agir

Erin Meyer

Principais conclusões

Diferentes culturas têm preferências variadas em relação aos estilos de comunicação, que vão do explícito ao implícito A compreensão das expectativas culturais em relação ao feedback ajuda a gerenciar equipes e indivíduos de forma mais eficaz O alinhamento das estratégias de persuasão com as preferências culturais aumenta sua eficácia

O que os leitores dizem:

"Erin nos conta histórias, extrai princípios delas e facilita a compreensão do significado do trabalho transcultural. Foi uma experiência de aprendizado [sic] encantadora ler e me colocar em muitas situações descritas no livro."

The Role of Literature in Strategic Planning and Decision-Making (O papel da literatura no planejamento estratégico e na tomada de decisões)

O livro certo nas mãos certas pode mudar o mundo. Muitos líderes mundiais atribuem a algo que leram o mérito de ter influenciado o curso de suas vidas. Para os líderes empresariais, os livros podem ser uma maneira poderosa de obter lições que podem maximizar seu impacto no local de trabalho.

Desde o planejamento estratégico e a tomada de decisões até a condução de transições e a implementação de mudanças na gestão, os livros de CEOs têm as respostas de que você precisa, se você souber onde procurar.

Por exemplo, The Primeiros 90 dias de Michael D. Watkins, oferece estruturas práticas e estratégias acionáveis para situações específicas.

via Amazônia

Autor: Michael D. Watkins

Michael D. Watkins Número de páginas: 304

304 Ano de publicação: 2003

2003 Tempo estimado de leitura: 4 horas e 45 minutos

4 horas e 45 minutos Ideal para: Aspirantes a líderes

Aspirantes a líderes Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Este livro funciona como um roteiro para novos líderes que estão assumindo uma função, especialmente durante os primeiros 90 dias cruciais. Watkins descreve cinco fases principais:

Aclimatação: Compreender rapidamente o contexto organizacional, a cultura e os principais participantes **Avaliar: analisar a situação, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças **Alinhar:Construir relacionamentos, comunicar a visão e obter a adesão **Decidir: priorizar iniciativas, tomar decisões críticas e definir a direção **Acelerar: implementar decisões, criar impulso e obter as primeiras vitórias

Seguindo essas fases e as estratégias que as acompanham, os líderes podem navegar pelo período de transição de forma eficaz, evitar armadilhas comuns e ajudar a empresa a ter sucesso.

Tornando-se um líder melhor com o ClickUp

Defina metas claras para você e sua equipe e acompanhe o progresso com o ClickUp Goals

Deseja transformar as lições dos livros do CEO em ação? Uma solução abrangente de gerenciamento de projetos e colaboração, como o ClickUp, pode ajudar.

Com Metas do ClickUp você pode criar objetivos claros e realistas para você e sua equipe e acompanhar o progresso no Painel de controle do ClickUp . A ferramenta o ajuda a alinhar suas ações com a visão e a missão da empresa e a garantir que todos os membros da sua equipe estejam alinhados.

Além disso, você pode usar campos personalizados no ClickUp para monitorar aspectos do desempenho da sua equipe, como moral, crescimento e impacto da liderança. Use esses relatórios para criar uma visão holística do progresso da sua equipe, para que você possa promover o sucesso contínuo e comemorar os marcos ao longo do caminho.

Fique um passo à frente com atualizações de progresso em tempo real nos ClickUp Dashboards

O gerenciamento e o acompanhamento de equipes consomem muito do seu tempo como líder. Mas com o Solução de Gerenciamento de Projetos do ClickUp com a solução ClickUp, você pode incentivar suas equipes a se autogerenciarem, enquanto você sempre tem uma visão clara do que está acontecendo. A solução também permite que você identifique claramente as áreas que estão prosperando e aquelas que precisam de sua intervenção.

Use o ClickUp Automation para coletar dados relevantes sem complicações

Com Automação do ClickUp com o ClickUp Automation, você pode acompanhar o progresso e o desempenho de suas equipes sem precisar microgerenciar. Esse recurso coleta e exibe automaticamente dados relevantes de relatórios, e-mails e projetos em painéis centralizados, deixando-o livre para se concentrar em ideias estratégicas e de longo prazo.

Mas para que você seja sempre alertado sobre possíveis problemas, é possível configurar o ClickUp Automations para notificá-lo sobre prazos de aprovação de orçamento iminentes ou riscos crescentes do projeto. Dessa forma, você pode ficar por dentro de suas prioridades e agir quando for importante.

Obtenha uma visão panorâmica de todos os espaços, projetos, listas e tarefas no gráfico de Gantt do ClickUp

Você pode usar Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para mapear toda a sua estratégia de liderança, incluindo cronogramas de projetos, dependências de tarefas e alocação de recursos. Identifique rapidamente os possíveis gargalos e ajuste seu plano para uma execução tranquila.

Muitos livros sobre CEOs enfatizam a importância de aprimorar as habilidades e estimular seu pessoal. Portanto, se quiser se divertir de forma produtiva com sua equipe, confira Mapas mentais do ClickUp também. É uma ótima maneira de fazer brainstorming, conectar conceitos relacionados, explorar diferentes caminhos e identificar oportunidades em potencial.

Aumente suas habilidades de CEO

Os melhores líderes do mundo dos negócios não são apenas leitores ávidos; eles colocam em prática o que aprendem todos os dias! No momento em que você termina um desses livros para CEOs, o verdadeiro trabalho começa.

Portanto, desenvolva suas base de conhecimento seu impacto como líder de negócios se multiplicará exponencialmente. E suas equipes, seus clientes, suas partes interessadas e seus acionistas lhe agradecerão por isso. Registre-se no ClickUp gratuitamente para ver o que ele pode fazer por você.

FAQs comuns

1. O que devo ler como CEO?

Escolher o livro certo para o CEO pode ser complicado, pois há muitas opções excelentes! Depende do que você espera aprender ou alcançar. Você pode dar uma olhada em clássicos como Start with Why, de Simon Sinek, Dare to Lead, de Brené Brown, ou Mindset, de Carol Dweck.

2. O que é um livro do CEO?

"Livro do CEO" não é um gênero ou título específico, mas sim uma forma de descrever livros voltados para diretores executivos. Os livros para CEOs oferecem percepções e orientações sobre os desafios e as responsabilidades da liderança empresarial. Eles abrangem uma ampla gama de tópicos, desde a tomada de decisões estratégicas e o gerenciamento de equipes até o crescimento pessoal e o bem-estar, todos com o objetivo de ajudar os CEOs a navegar pelas complexidades de suas funções e alcançar o sucesso.

3. Qual é o melhor livro para líderes executivos?

Não existe um único "melhor" livro para todos os líderes executivos, pois o material de leitura ideal depende de suas necessidades e objetivos individuais. Entretanto, aqui estão algumas sugestões baseadas em escolhas populares e diferentes áreas de foco: The Innovator's Dilemma de Clayton M. Christensen, 7 Habits of Highly Effective People de Stephen R. Covey ou Man's Search for Meaning de Viktor Frankl são bons livros para começar.