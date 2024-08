resumo de "The First 90 Days": Principais conclusões e análise

Você acabou de receber uma promoção ou talvez esteja fazendo a transição para uma função de liderança em uma nova empresa. Parabéns! Essa mudança na carreira certamente será gratificante, mas também pode estar entre as transições de trabalho mais difíceis.

Você precisa aprender sobre estruturas totalmente novas da empresa, criar um relacionamento com uma nova equipe e lidar com a logística de assumir um novo trabalho. Felizmente, com foco no aprendizado e na organização, você pode obter sucesso em sua nova função.

Aqui, compartilharemos as principais conclusões e algumas de nossas citações de liderança favoritas do livro "The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter", de Michael D. Watkins. Esse livro trata de técnicas de aprendizado, adaptação e gerenciamento durante a transição para um novo cargo de liderança. Neste resumo de "Os primeiros 90 dias", também compartilharemos uma lista de verificação de sete etapas para a transição para sua nova função com conselhos práticos. ✨

" The First 90 Days " Resumo do livro em um relance

"The First 90 Days" é um livro de Michael Watkins que oferece um roteiro e estratégias para pessoas que estão fazendo transições de liderança profissional. Neste rápido resumo de "The First 90 Days", você saberá do que se trata o livro, quem é o autor e como ele pode ajudar em sua transição de liderança.

Michael Watkins é um renomado especialista em liderança e negociação. É professor de Liderança e Mudança Organizacional na IMD Business School, cofundador da Genesis Advisers e tem duas décadas de experiência em liderança. Ele também foi indicado para a

Hall da Fama da Liderança do Thinkers50

graças à sua experiência e aos inúmeros trabalhos escritos sobre liderança, incluindo "The First 90 Days" 🏆

Em "The First 90 Days", os leitores aprendem sobre transições de carreira dentro de uma organização, bem como para novos negócios. O livro aborda como os primeiros 90 dias são críticos em um novo emprego de liderança. Ele aborda estratégias e dicas para ajudar em tudo, desde

integração de funcionários

para orientação sobre

como delegar

.

Dividido em 10 capítulos, cada um deles é centrado em uma estratégia. Os primeiros 30 dias concentram-se na preparação, no aprendizado e na criação de um plano. Os próximos 30 dias tratam de garantir as primeiras vitórias e formar uma equipe. Os 30 dias finais concentram-se no gerenciamento e na aceleração do sucesso de toda a equipe.

Continue lendo para ver a continuação de nosso resumo "Os primeiros 90 dias", onde você aprenderá mais sobre as principais conclusões deste livro e como criar sua própria lista de verificação para fazer uma transição bem-sucedida. 👀

5 Key Takeaways From "The First 90 Days" by Michael Watkins

Se você está procurando

dicas de gerenciamento de projetos

se você está procurando uma nova função de gerenciamento ou um plano de transição para um novo cargo de C-Level, o livro de Michael Watkins é a solução. Aqui, continuamos nosso resumo de "Os primeiros 90 dias" com cinco conclusões importantes.

1. Adapte sua estratégia a diferentes situações de negócios usando o modelo STARS

Ao fazer a transição para um novo emprego, uma das primeiras coisas que você precisa pensar é sobre o tipo de líder que você é e como isso funciona em diferentes casos de negócios. Isso envolve entender seu impacto e as diferentes situações de negócios que sua nova organização enfrenta. 🧐

Para fazer isso, Watkins sugere o uso do modelo STARS - um acrônimo que significa cinco situações comuns de negócios:

Start-up : Você está construindo tudo do zero, incluindo produtos, equipes e estruturas, tudo em um ambiente empolgante que precisa ser gerenciado de perto

Você está construindo tudo do zero, incluindo produtos, equipes e estruturas, tudo em um ambiente empolgante que precisa ser gerenciado de perto Recuperação: Você foi encarregado de assumir uma divisão de negócios ou empresa com problemas e dar a volta por cima. Sua função de liderança envolve não apenas a reestruturação da empresa, mas também o gerenciamento de estados de desespero e a motivação das equipes para adotar uma nova abordagem

Você foi encarregado de assumir uma divisão de negócios ou empresa com problemas e dar a volta por cima. Sua função de liderança envolve não apenas a reestruturação da empresa, mas também o gerenciamento de estados de desespero e a motivação das equipes para adotar uma nova abordagem Crescimento acelerado : Seu trabalho de liderança é contratar novos funcionários e criar sistemas escalonáveis para lidar com o rápido crescimento dos negócios

Seu trabalho de liderança é contratar novos funcionários e criar sistemas escalonáveis para lidar com o rápido crescimento dos negócios Realinhamento : Você é contratado para reavaliar a abordagem de um produto ou serviço quando os problemas estão presentes, mas nem todos reconhecem sua importância. Esse tipo de liderança envolve negociação e incentivo aos membros da equipe para que estejam abertos a mudanças

Você é contratado para reavaliar a abordagem de um produto ou serviço quando os problemas estão presentes, mas nem todos reconhecem sua importância. Esse tipo de liderança envolve negociação e incentivo aos membros da equipe para que estejam abertos a mudanças Manutenção do sucesso : Sua nova empresa está no auge do sucesso e seu trabalho é garantir que ela continue assim, descobrindo o que a torna bem-sucedida e implementando soluções inovadoras para permanecer na vanguarda do seu setor

Ao adequar suas estratégias e estilo de liderança à situação específica da empresa, você terá mais chances de fazer uma transição tranquila. Além disso, é mais fácil manter todos na mesma página e trabalhando para atingir o mesmo objetivo.

2. Simplifique a integração e construa relacionamentos com "as 5 conversas "

Entrar ou formar uma nova equipe é mais do que apenas implementar

software de integração

. Você precisa fazer conexões e construir relacionamentos com todos da sua equipe. Sem essa etapa fundamental, será difícil obter apoio e adesão, principalmente se a sua transição envolver levar a empresa a uma nova direção. 🤝

Watkins recomenda ter o que ele chama de "as cinco conversas" Elas abrangem discussões que você deve ter com seu chefe e sua nova equipe.

Elas incluem:

Diagnóstico situacional: Revisite seu modelo STARS com seu chefe e sua equipe. Todos concordam que a empresa está na mesma situação? Discuta se alguém tem uma opinião diferente para estabelecer as bases de um liderança eficaz abordagem

Revisite seu modelo STARS com seu chefe e sua equipe. Todos concordam que a empresa está na mesma situação? Discuta se alguém tem uma opinião diferente para estabelecer as bases de um liderança eficaz abordagem Expectativas: Estabeleça expectativas claras sobre o que define o sucesso e o que cada indivíduo da equipe deve entregar. Certifique-se de que as prioridades de todos estejam alinhadas e crie planos de ação com base nelas

Estabeleça expectativas claras sobre o que define o sucesso e o que cada indivíduo da equipe deve entregar. Certifique-se de que as prioridades de todos estejam alinhadas e crie planos de ação com base nelas Recursos: Discuta quais recursos você precisa. Dependendo da situação de sua empresa, esses recursos podem incluir dinheiro, suporte técnico, investimentos ou especialistas no assunto

Discuta quais recursos você precisa. Dependendo da situação de sua empresa, esses recursos podem incluir dinheiro, suporte técnico, investimentos ou especialistas no assunto Estilo: Cada pessoa se comunica de forma diferente. Algumas pessoas querem atualizações e garantias constantes, enquanto outras preferem autonomia. Descubra o estilo de cada membro da equipe ou do seu chefe e adapte suas comunicações a esse estilo.

Cada pessoa se comunica de forma diferente. Algumas pessoas querem atualizações e garantias constantes, enquanto outras preferem autonomia. Descubra o estilo de cada membro da equipe ou do seu chefe e adapte suas comunicações a esse estilo. Desenvolvimento pessoal : Obtenha feedback sobre o que você está fazendo bem e o que precisa ser melhorado. Essas conversas podem ser realizadas com subordinados diretos e com a gerência superior para que você possa fazer ajustes logo no início melhorar a produtividade e o sucesso

3. Garanta ganhos iniciais criando credibilidade e lançando projetos

As primeiras vitórias são uma ótima maneira de construir sua credibilidade e atingir o ponto de equilíbrio mais cedo - o ponto em que o investimento da empresa corresponde à sua contribuição. Ao garantir as primeiras vitórias, você cria impulso e entusiasmo para que todos na equipe atinjam metas ainda mais elevadas. 🥇

Watkins sugere que você se concentre em criar credibilidade nos primeiros 30 dias e lançar projetos que sejam fáceis de ganhar. Para criar credibilidade, converse com sua equipe e descubra o que eles sabem sobre você. Afinal, você tem uma reputação e precisa entender o que ela é para liderar com eficiência. Depois de saber o que eles sabem, você pode aproveitar a credibilidade existente ou estabelecê-la.

Para ser um líder eficaz e confiável, é importante ser acessível e definir expectativas realistas. Estabeleça autoridade, mas não deixe de ser acessível. Você também deve definir demandas claras e metas elevadas, mas certifique-se de que elas também sejam atingíveis.

Depois de estabelecer a credibilidade, é hora de definir metas para as primeiras vitórias. Tenha em mente quaisquer metas de longo prazo e divida-as em metas menores e atingíveis. Concentre a equipe em metas específicas para manter todos trabalhando para a vitória inicial e evitar distrações.

4. Alcançar o alinhamento da estratégia, das habilidades e dos processos

Como líder, você é responsável por orientar a equipe e garantir que todos estejam trabalhando para atingir os mesmos objetivos. Isso significa garantir o alinhamento não apenas das prioridades, mas também das estruturas e unidades de equipe. ✍️

Watkins argumenta que quatro estruturas organizacionais precisam estar alinhadas para o sucesso:

Direção estratégica: Todos precisam conhecer a visão e a estratégia dos objetivos e da empresa, e sua meta deve ser definir claramente a direção da empresa **Estrutura: Você precisa alinhar os funcionários em grupos, equipes e divisões para lidar com as cargas de trabalho que contribuem para as metas da empresa Processos principais: São sistemas que agregam valor à empresa e podem incluir SOPs paracomo ser mais organizado no trabalhoferramentas como software de gerenciamento de projetos e planos de comunicação. Seu trabalho é avaliar os processos e alinhá-los dentro da estrutura para obter fluxos de trabalho perfeitos Bases de habilidades: Sua nova organização só será tão bem-sucedida quanto as pessoas que trabalharem nela. Como líder, você precisará alinhar as pessoas com habilidades às tarefas certas para que o trabalho seja feito de forma mais rápida e inteligente

Dedique algum tempo a pensar sobre possíveis desalinhamentos e estabeleça planos para evitá-los. Concentre-se especialmente nos desalinhamentos em termos de habilidade e direção, incluindo a capacidade e os recursos individuais dos membros da equipe.

5. Avalie, crie e adapte sua equipe

Como líder, você sabe como é importante ter uma boa equipe. As pessoas estarão no centro das decisões mais importantes que você tomará em seus primeiros 90 dias. Watkins sugere começar com avaliações das equipes existentes.

Você não quer fazer mudanças muito rapidamente, especialmente sem entender a situação existente. Estabeleça um sistema de avaliação com critérios específicos baseados em habilidades e estilos de tomada de decisão. Avalie as equipes e os indivíduos usando KPIs específicos com base no trabalho real que realizam.

Ao final dos primeiros 30 dias, você deverá ser capaz de tomar decisões de emprego com base em suas avaliações. Watkins recomenda agrupar as pessoas nas seguintes categorias:

Manter como está: Se o membro da equipe estiver fazendo um bom trabalho, ele permanecerá na mesma posição sem mudanças

Se o membro da equipe estiver fazendo um bom trabalho, ele permanecerá na mesma posição sem mudanças Manter, mas focar no desenvolvimento: A pessoa faz um bom trabalho, mas precisa de apoio, que você pode oferecer

A pessoa faz um bom trabalho, mas precisa de apoio, que você pode oferecer Mudança para outro cargo: O membro da equipe tem habilidades que o tornariam mais eficaz em um cargo diferente

O membro da equipe tem habilidades que o tornariam mais eficaz em um cargo diferente Substituir: A pessoa não é adequada, e você a substituirá por um novo membro da equipe o mais rápido possível

A pessoa não é adequada, e você a substituirá por um novo membro da equipe o mais rápido possível Observar: Você não tem informações suficientes para tomar uma decisão ou quer ver como a pessoa se sai em um projeto específico, então você a observa e depois a agrupa em uma das categorias acima

Sua equipe evoluirá, portanto, não deixe de revisar esse processo após os primeiros 90 dias. Esteja aberto a mudanças e adapte a equipe à medida que as metas e a direção da empresa mudarem.

Preparação para uma Nova Função : Uma lista de verificação em 7 etapas

A parte mais difícil da transição para uma nova função de liderança é deixar velhos hábitos no passado. Mesmo com uma nova equipe, novas tarefas e uma nova cultura empresarial, é fácil voltar à mesma rotina de antes - e uma que não se encaixa bem em sua nova função. ⚠️

Para evitar esse dilema, Michael Watkins recomenda iniciar cada nova função com uma lista de verificação de sete etapas. Dando continuidade ao nosso resumo "Os primeiros 90 dias", detalhamos essa lista de verificação de sete etapas para que você possa implementá-la rapidamente.

1. Faça uma separação limpa

É importante reservar um tempo para comemorar a nova transição. Quer isso signifique passar um tempo com os amigos no fim de semana ou fazer um jantar de comemoração com a família, é fundamental celebrar seu sucesso.

Também é importante passar algum tempo refletindo sobre o que você está deixando para trás e o que está por vir. Considere o que você gostaria que tivesse funcionado melhor em sua função anterior e defina as expectativas para o que está por vir em sua nova função.

2. Avalie os problemas e sua capacidade de resolvê-los

Faça uma lista dos problemas prováveis - incluindo questões técnicas, culturais e políticas - nas principais divisões de negócios. Isso pode incluir finanças, RH, tecnologia e marketing. Classifique cada problema em potencial em uma escala de 1 a 10. Decida quais problemas você pode - e quer - resolver e quais você precisará obter apoio.

3. Avalie seus pontos fortes

Passe algum tempo pensando em seus pontos fortes e no que o torna um líder eficaz. Pense no que você fez bem em sua função anterior e nas situações em que você acha que pode ter ficado aquém. Considere como essas habilidades o ajudarão em seu novo emprego e como elas podem prejudicar seu sucesso em determinadas situações de negócios.

4. Desenvolva uma mentalidade de aprendizado

Se você fez parte de uma equipe de liderança em uma startup, organização sem fins lucrativos ou empresa multinacional, você tem um histórico de sucesso. Com tantas vitórias em seu currículo, é fácil cair na armadilha de achar que você sabe o que é melhor.

Ao mudar para um novo cargo, é importante criar uma mentalidade de aprendizado. As coisas que funcionaram em outras funções podem não ser tão bem-sucedidas em seu novo cargo. Pense no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento da liderança ao assumir sua nova função. Faça cursos, esteja aberto a aprender com os colegas e considere novas abordagens para problemas antigos.

5. Atualize sua rede

Tanto para os novos líderes quanto para os antigos, ter uma rede sólida à qual recorrer é inestimável. Faça um balanço de sua rede e veja quais indivíduos podem ajudá-lo a fazer uma transição mais suave. Apoie-se em mentores antigos e procure lacunas nas quais você possa precisar da ajuda de alguém novo. Faça conexões e construa relacionamentos com essas pessoas para que você tenha o apoio necessário para alcançar um crescimento acelerado.

6. Esteja atento ao descontentamento

Quer você esteja mudando para uma nova organização ou sendo promovido internamente, algumas pessoas podem não estar tão felizes com a mudança quanto você. Elas podem tentar impedi-lo de ser bem-sucedido ou limitar seu acesso aos recursos necessários.

Quer se trate de novos membros da equipe, de um novo gerente ou de antigos colegas, esteja atento a essas vulnerabilidades. Concentre-se em gerenciar essas relações de trabalho, defina expectativas claras e crie um plano de comunicação para resolver os problemas.

7. Peça ajuda quando você precisar

O primeiro dia de algo novo é sempre assustador e empolgante em partes iguais. Não tenha medo de pedir ajuda, seja do seu novo chefe ou de um subordinado direto da sua equipe. Procure ajuda e recursos quando precisar, especialmente durante os primeiros 90 dias, quando estiver se adaptando.

Popular " The First 90 Days " (Os primeiros 90 dias) Citações

O livro de Michael Watkins é repleto de sabedoria para profissionais de liderança. Ele não apenas sabe o que está falando, mas também o diz de uma forma inspiradora e envolvente.

Aqui estão algumas de nossas citações favoritas de "The First 90 Days":"

"Para ter sucesso, você precisa mobilizar a energia de muitas outras pessoas em sua organização. Se você fizer as coisas certas, sua visão, sua experiência e sua motivação poderão impulsioná-lo e servir como cristais de sementes"

"Entrar em uma nova empresa é semelhante a um transplante de órgão - e você é o novo órgão. Se você não for cuidadoso ao se adaptar à nova situação, pode acabar sendo atacado pelo sistema imunológico da organização e rejeitado"

"As decisões mais importantes que você tomar nos primeiros 90 dias provavelmente serão sobre pessoas"

"A missão diz respeito ao que será alcançado, a visão diz respeito ao motivo pelo qual as pessoas devem se sentir motivadas a ter um desempenho de alto nível, e a estratégia diz respeito a como os recursos devem ser alocados e as decisões tomadas para cumprir a missão"

Aplicar " Os primeiros 90 dias " Aprendizados com o ClickUp

Com um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp, você pode implementar as principais conclusões deste resumo de "Os primeiros 90 dias" de forma mais rápida e fácil do que nunca. Aqui estão alguns dos melhores recursos do ClickUp para que sua transição para uma nova função de liderança seja perfeita. 🤩

Estabelecer metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir objetivos de forma mais eficaz com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Metas do ClickUp

facilita a definição e o controle de metas de longo prazo e evita o desalinhamento ao longo do caminho. Defina cronogramas claros e adicione metas mensuráveis para cada equipe, departamento ou para a empresa como um todo. Automatize o acompanhamento do progresso e crie pastas para visualizar facilmente as metas de diferentes membros da equipe e departamentos.

Visualize, adicione, atribua ou comente rapidamente as dependências diretamente em uma tarefa do ClickUp

Usar

Tarefa do ClickUp

do ClickUp para formar a sua equipe, acompanhar as responsabilidades de todos e evitar desalinhamentos com a sua nova equipe. Atribua prioridades a cada tarefa para que todos saibam qual trabalho é mais importante. Adicione dependências para que os membros da equipe possam ver qual trabalho está impedindo o progresso de outras tarefas.

Com os Spaces adaptáveis do ClickUp, é simples criar locais abrangentes e organizados que podem ser personalizados para sua equipe, departamento ou projetos

Mantenha-se organizado com

Espaços ClickUp

se você tem uma equipe de liderança, é importante que você tenha um espaço de trabalho, especialmente se sua posição de liderança envolve a supervisão de vários departamentos. Personalize cada Space com Listas e Pastas para manter itens como POPs, documentos da empresa e recursos de projetos em um só lugar. Acione notificações personalizadas para garantir uma comunicação eficaz sempre que grandes mudanças forem feitas ou projetos forem concluídos.

O ClickUp também oferece mais de 1.000 modelos, incluindo vários

modelos de planos de 30, 60 e 90 dias

-para tornar tudo mais fácil do que nunca, desde a definição de metas até a integração de funcionários. Os

modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

oferece um plano de ação para os primeiros três meses em sua nova função. Use-o para delinear metas, identificar tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso.

Use este modelo do ClickUp para planejar futuros check-ins com novos contratados

Você também encontrará dezenas de

Modelos de SOP

para criar uma cultura de organização. Use-os para integrar novos membros da equipe ou criar processos melhores para serem implementados pela equipe existente.

Faça com que seus primeiros 90 dias sejam bem-sucedidos com o ClickUp

Com essas estratégias e dicas de "The First 90 Days", você terá o que precisa para fazer uma transição tranquila para sua nova função. Desde a formação de equipes melhores até o alinhamento de estratégias e a garantia de vitórias iniciais, este livro oferece um roteiro para o sucesso da liderança.

Leve seu jogo de liderança para o próximo nível e

inscreva-se no ClickUp hoje mesmo

. Esse software de gerenciamento de projetos facilita a integração de novos funcionários, a definição de metas mensuráveis e o acompanhamento do progresso em cada etapa do processo. Além disso, ele é personalizável, de modo que você pode criar um sistema que seja adaptável e atenda às necessidades de sua nova organização. 🙌