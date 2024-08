Como é um dia na vida de um CEO? A resposta a essa pergunta depende de diferentes fatores, como o tamanho da organização e o setor.

Apesar dessas diferenças, todos os CEOs têm algumas coisas em comum. Como CEO, eles ocupam o cargo de mais alto escalão em uma organização. Eles também compartilham algumas responsabilidades comuns: impulsionar o crescimento e a expansão, gerenciar as operações gerais e, no caso de empresas com fins lucrativos, melhorar a lucratividade.

No dia a dia, isso significa que o trabalho é amplamente estratégico. Os CEOs passam seu tempo em reuniões com as partes interessadas, a gerência e outros membros do C-suite para supervisionar as operações. Eles também criam a visão e as estratégias que a organização seguirá para continuar crescendo.

Viajar também costuma fazer parte do trabalho. Os CEOs devem esperar participar de conferências, encontrar-se com novos clientes e muito mais.

Essa é uma versão simplificada do que acontece em um dia típico de um CEO. Vamos mergulhar em uma exploração mais profunda dessa função e de como eles trabalham com a equipe de liderança maior.

Entendendo a função de um CEO

Então, quais são algumas das coisas que o CEO médio pode esperar em um dia normal? Vamos detalhar algumas das tarefas e desafios mais comuns que você encontrará, juntamente com uma visão geral de como os CEOs bem-sucedidos gerenciam seu tempo e a empresa inteira. ✨

Deveres e expectativas de um CEO

Embora possa haver algumas diferenças de uma organização ou setor para outro, há alguns deveres e expectativas que a maioria dos CEOs precisa manter. Vamos dar uma olhada.

Orientar e unificar a direção estratégica da organização

Embora os gerentes de nível inferior geralmente cuidem das atividades operacionais, os CEOs mais bem-sucedidos usam sua visão de cima para baixo da organização como um todo para manter todos alinhados com a direção estratégica. ➡️

Criação e implementação de planos de longo prazo

O trabalho do CEO geralmente inclui um elemento de empreendedorismo. Ele precisa ser capaz de trabalhar com outros membros do C-suite para criar uma visão para a organização e buscar novas oportunidades de negócios.

Monitorar o desempenho financeiro da organização

É simples adicionar valores monetários às tarefas para manter os orçamentos do projeto sob controle

Embora os departamentos e projetos individuais tenham seu próprio orçamento e equipe de gerenciamento, o CEO é responsável pelo desempenho financeiro geral da organização. Isso significa monitorar e acompanhar a saúde financeira da empresa para manter as coisas funcionando sem problemas.

Lidar com as obrigações de relações públicas e mídia

Os CEOs mais bem-sucedidos costumam ser considerados o rosto da empresa e da estratégia da empresa. Como tal, isso significa que eles podem precisar falar com membros da mídia, participar de entrevistas, dirigir-se ao público, falar em conferências e participar de outros eventos de relações públicas.

Criar e manter a cultura organizacional

O trabalho do CEO abrange não apenas a administração, mas também a liderança. Seu estilo de liderança influencia diretamente a cultura da empresa e o ambiente de trabalho dos funcionários. Dar um exemplo positivo como líder o ajudará a melhorar a cultura organizacional, a dinâmica da equipe e produtividade geral.

Mantendo a responsabilidade com a diretoria

Tanto o CEO quanto o conselho de administração supervisionam o desempenho organizacional. Entretanto, é responsabilidade do CEO se reportar à diretoria e receber feedback sobre a direção da organização.

Desafios enfrentados pelos CEOs

O dia típico na vida de um CEO vem acompanhado não apenas de responsabilidades, mas também de desafios. Os CEOs bem-sucedidos aprendem rapidamente - e implantam - estratégias para superar alguns desses desafios.

Então, o que você pode esperar? Aqui estão alguns dos principais desafios. 👀

Equilibrar a vida pessoal e o bem-estar com o trabalho

A função de CEO pode ser agitada. É fundamental estabelecer limites distintos entre sua vida profissional e sua vida pessoal para que o trabalho não consuma o tempo que você reservou para sua família, amigos e bem-estar.

Recursos organizacionais limitados

Veja rapidamente as cargas de trabalho da equipe para melhor delegar ou reatribuir tarefas e entender rapidamente quem está abaixo ou acima da capacidade

Nem as startups nem as empresas da Fortune 500 têm recursos ilimitados. Não importa o tamanho da sua visão para a organização, você precisará descobrir como pode realizá-la com os ativos e a mão de obra disponíveis.

Comunicação deficiente

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Em algumas organizações, as linhas de comunicação são obscuras. Cabe ao CEO estabelecer uma cultura de transparência e comunicação aberta entre as equipes e a gerência.

Resistência à mudança

A mudança é uma parte natural dos negócios, mas fatores como segurança no trabalho ou incerteza sobre novas tarefas ou condições de trabalho podem fazer com que os funcionários hesitem em aceitar a mudança. Como CEO, você precisará identificar a causa raiz da resistência e, em seguida, abordá-la diretamente para acalmar os medos e as incertezas.

Desempenho ruim da força de trabalho

Quando os membros da equipe ou os departamentos não estão apresentando um desempenho de acordo com os padrões, é fácil presumir que o problema é uma ética de trabalho ruim. Entretanto, os CEOs precisam ser capazes de lidar com essa questão com a mente aberta. Quando os membros da equipe não estão totalmente comprometidos com seus projetos, os motivos subjacentes podem estar relacionados a cargas de trabalho muito grandes ou a problemas culturais - e os CEOs precisam ser capazes de identificar esses problemas e corrigi-los.

A tentação de microgerenciar

Naturalmente, os CEOs se preocupam profundamente com suas organizações, o que pode levar à ansiedade sobre o desempenho ou o andamento dos projetos. Para alguns líderes, torna-se tentador microgerenciar em um esforço para manter tudo nos trilhos. Embora possa haver boas intenções por trás disso, o microgerenciamento leva a trabalhadores desmotivados altos níveis de estresse para todos os envolvidos e menor produtividade.

Como os CEOs gerenciam seu tempo

Registre com precisão o tempo gasto em tarefas e projetos no ClickUp

Uma coisa que talvez não lhe ensinem na faculdade de administração é como gerenciar com eficiência uma agenda lotada. E como CEO, não há como improvisar. Para dar conta de tudo, você precisará contar com algumas estratégias comprovadas de gerenciamento de tempo:

Use controle de tempo, produtividade ousoftware de gerenciamento de projetos para criar calendários e cronogramas detalhados 📆

Bloqueie sua agenda para criar blocos de tempo focados para projetos, reuniões e comunicação

Separe as tarefas em tarefas de alto impacto e tarefas de baixo valor - depois delegue as tarefas de baixo valor a outras pessoas

Aprenda a dizer não a novas tarefas ou atividades que surjam, mas que ainda não estejam em sua agenda

Um dia típico para um CEO

Então, como é, de fato, o dia de um CEO? Mostraremos a você algumas rotinas matinais de CEOs bem-sucedidos, além de insights sobre como a maioria deles estrutura sua rotina diária no trabalho e em casa. 👀

Rotinas matinais de CEOs bem-sucedidos : Exemplos de estudos de caso

Como os líderes empresariais bem-sucedidos conseguem fazer tudo isso? Para a maioria dos CEOs, isso começa com uma rotina matinal que se concentra na saúde e no bem-estar para fornecer uma base sólida para o dia. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

Anna Wintour, editora-chefe da Vogue

Um tema comum que você notará entre os líderes bem-sucedidos? A maioria tenta se exercitar pela manhã. Anna Wintour não é diferente. Seu dia começa às 5:45 da manhã. Depois de se levantar, ela joga uma hora de tênis. Em seguida, seu cabeleireiro dá os retoques finais em seu cabelo e ela vai para o trabalho.

Alexi Nazem, CEO da Nomad Health

Para Alexi Nazem alexi Nazem, CEO da empresa, começa o dia às 7h da manhã. Ele lê as notícias on-line e verifica rapidamente os e-mails. Em seguida, toma banho, toma café da manhã e caminha por 20 minutos até o escritório, o que lhe dá uma dose de atividade física e tempo para pensar e planejar o dia seguinte.

Bill Gates, ex-CEO da Microsoft

Bill Gates é outro CEO que inclui o condicionamento físico em sua rotina matinal . Ele faz uma hora de exercícios cardiovasculares todos os dias. Depois disso, ele folheia as últimas notícias dos principais jornais para se atualizar sobre os eventos atuais e presta atenção especial aos tópicos relacionados à saúde.

Compreensão da estrutura de trabalho: Planejamento, reuniões, tomada de decisões

Embora cada pessoa seja um pouco diferente em relação à forma como trabalha melhor, a maioria dos CEOs segue uma rotina semelhante diariamente. Não é nada complicado - basta seguir o esquema simples abaixo para o trajeto até o trabalho, a manhã no trabalho e a tarde. 🙌

O trajeto

Para um líder comum - não apenas o CEO, mas também o COO, o CFO e outros membros da equipe de liderança - o dia começa com o trajeto para o trabalho. Os líderes bem-sucedidos veem esse tempo como uma chance de realizar várias tarefas.

Isso não significa que você deva dirigir com uma mão e digitar com a outra! Afinal, a segurança está em primeiro lugar.

Mas isso significa que muitos líderes usam esse tempo para acompanhar podcasts ou ouvir audiolivros relevantes. Em uma agenda lotada, esse pode ser um momento importante para trabalhar no desenvolvimento pessoal. Os CEOs também costumam usar esse tempo para ouvir as notícias ou fazer chamadas telefônicas com viva-voz para que possam se adiantar em suas comunicações diárias.

Para os CEOs que podem usar o transporte público, as opções se expandem. Muitos usam esse tempo para ler e responder a e-mails ou fazer pesquisas para projetos e apresentações futuras.

A manhã

Para a maioria das pessoas, a produtividade é maior pela manhã. É quando você está mais desperto, alerta e energizado, antes da queda da tarde e antes que a força de vontade comece a diminuir durante o dia. As manhãs também tendem a ter menos distrações, pois os e-mails e os problemas que precisam de atenção tendem a surgir no decorrer do dia.

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa para comunicar o que precisa de atenção primeiro

É por isso que muitos líderes bem-sucedidos reservam suas manhãs para brainstorming, planejamento, tomada de decisões e trabalho de projeto, em vez de reuniões e gerenciamento de e-mails. Faça o trabalho mais importante - não necessariamente o mais difícil - primeiro, enquanto você ainda tem energia e foco para fazer essas coisas com eficiência. 🧠

A tarde

As reuniões e as comunicações são uma grande parte da rotina diária de um CEO e, para muitos, a tarde é o melhor momento para lidar com essas questões. Teoricamente, você passou a manhã concluindo as tarefas mais importantes do dia, portanto, agora pode reservar um tempo para todo o resto.

Arraste facilmente tarefas na visualização Calendar para editar datas de vencimento, criar novas tarefas ou removê-las no ClickUp

Para que e-mails, mensagens de texto e correios de voz não sejam ignorados durante todo o dia, um truque é dividir sua tarde em três blocos: tempo para comunicações logo após o almoço, tempo alocado para reuniões e, no final do dia, outro bloco de tempo para comunicações e planejamento das atividades do dia seguinte.

Equilibrando a vida pessoal e o bem-estar com os deveres profissionais

O equilíbrio ideal entre vida pessoal e profissional é diferente para cada pessoa. Alguns se sentem melhor quando estão concentrados no trabalho o dia todo (e a noite), todos os dias. Entretanto, a maioria precisa de pelo menos algum tempo longe do trabalho para evitar o esgotamento e se concentrar em sua vida pessoal e bem-estar.

Então, como encontrar o equilíbrio certo? Quer você decida parar de trabalhar às 17h, 20h ou 22h, o importante é estabelecer limites rígidos. Quando não estiver envolvido com o trabalho, é hora de desligar a parte do cérebro relacionada ao trabalho e, em vez disso, concentrar-se na família, nos amigos ou em seus próprios interesses pessoais. Procure dedicar pelo menos um pouco de tempo por dia a si mesmo para que possa relaxar e desestressar.

Para CEOs com agendas particularmente ocupadas, ou que estejam enfrentando uma noite de trabalho potencialmente tardia, uma maneira de dedicar algum tempo pessoal é por meio de pequenos intervalos durante o dia. Em vez de agendar uma reunião para o almoço, por exemplo, use esse tempo para saborear sua refeição em particular, conversar com seu parceiro ou anotar alguns pensamentos em seu diário. 🌻

CEOs em diferentes contextos de negócios

Nem todas as funções de CEO são iguais! Os empreendedores que se tornam CEOs de suas startups terão uma carga de trabalho diferente da de um CEO corporativo que tem uma equipe de liderança completa e assistentes executivos para ajudar a realizar as tarefas. É tudo uma questão de contexto - e é por isso que estamos destacando as diferenças entre CEOs de startups, corporativos e de organizações sem fins lucrativos.

O CEO de uma start-up : Desafios e horários

Imagine uma empresa iniciante que luta para ser competitiva em um mercado repleto de gigantes corporativos e você entenderá um pouco do que significa ser um CEO de uma startup. Na maioria das vezes, esses CEOs são ex-empresários que assumiram riscos e enfrentaram incertezas para lançar sua empresa. Eles estão trabalhando com o mínimo de ativos - e isso significa que precisam ser muito mais práticos quando se trata das operações diárias de sua empresa.

As pessoas nessa função precisam ser flexíveis, adaptáveis e saber como inovar e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos. Como as coisas podem mudar rapidamente no mundo das startups, esses CEOs também precisam ser ágeis, capazes de mudar de direção conforme necessário para transformar sua empresa incipiente em algo maior.

O CEO corporativo: Negociando com stakeholders , garantindo a conformidade

No nível corporativo, o trabalho do CEO pode ser um pouco menos agitado, mas ainda assim é desafiador. Os deveres principais mudam do gerenciamento prático para as coisas mais amplas, como negociar com as partes interessadas e orientar a direção geral da empresa. Também é importante que o CEO supervisione a conformidade para garantir que a organização esteja no caminho certo, tanto em termos de conformidade regulatória quanto de processos internos.

Essa também pode ser uma função muito voltada para o público. Pense nos CEOs de grandes empresas como a Apple ou algumas das maiores plataformas de mídia social da atualidade. Esses líderes passam a maior parte do tempo fazendo apresentações, falando com a imprensa e participando de outras atividades voltadas para o público.

O CEO sem fins lucrativos: Liderança voltada para a missão, gerenciamento de voluntários

Os CEOs de organizações sem fins lucrativos compartilham algumas das mesmas funções que outros CEOs. Por exemplo, eles são os responsáveis por manter e progredir a visão, a direção e o crescimento da organização sem fins lucrativos. Muitas vezes, esses CEOs também fazem aparições públicas e falam com a mídia.

As finanças também são um aspecto importante do trabalho. Os CEOs de organizações sem fins lucrativos precisam supervisionar a saúde financeira da organização para garantir que seus fundos limitados sejam utilizados com sabedoria.

Entretanto, esses CEOs fazem algumas coisas que os líderes de empresas com fins lucrativos não fazem. Para um CEO encarregado de uma organização sem fins lucrativos, o que importa é a missão - e isso pode significar algumas coisas. Primeiro, os CEOs de organizações sem fins lucrativos também precisam ser capazes de inspirar e motivar suas equipes para garantir o sucesso da missão.

Em segundo lugar, é imprescindível a aproximação com a comunidade e com os possíveis doadores para obter apoio para a causa escolhida. Em grande parte, é assim que as organizações sem fins lucrativos obtêm o financiamento e os voluntários necessários para apoiar a missão.

Por fim, o gerenciamento de voluntários também é uma parte fundamental dessa função, especialmente entre as organizações sem fins lucrativos menores, onde pode não haver financiamento suficiente para contratar uma equipe que possa supervisionar diretamente os voluntários.

Ferramentas e recursos para um CEO

Embora talvez não existam hacks rápidos que possam ajudá-lo a se tornar um CEO bem-sucedido da noite para o dia, existem algumas ferramentas e recursos que você pode aproveitar para aumentar suas habilidades, melhorar seu estilo de liderança e muito mais.

Alguns desses recursos incluem:

Leituralivros sobre gerenciamento que apresentam conselhos práticos e acionáveis para líderes

Ouvir podcasts, webinars e outros tipos de apresentações feitas por líderes do setor

Trabalhar com mentores que possam usar sua própria experiência para mostrar o que é necessário para ser um CEO bem-sucedido

Participar de conferências sobre liderança, nas quais você pode se relacionar com colegas, aprender com as experiências deles e participar de atividades educacionais

É claro que o conhecimento de negócios é essencial, mas, como você pode ver, muito do que você precisará como CEO gira em torno do desenvolvimento pessoal. No entanto, há mais uma ferramenta que pode ajudá-lo nas operações do dia a dia - e nós a revelaremos a seguir. ✨

ClickUp para CEOs

A única ferramenta indispensável para qualquer CEO é uma plataforma projetada para ajudá-lo a organizar, planejar, rastrear tarefas e gerenciar sua organização. O ClickUp é essa plataforma.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é um negócio completo software de operações com todas as ferramentas de que você precisa para desenvolver e gerenciar uma organização com eficiência. Ele começa com As soluções de gerenciamento de projetos do ClickUp que são ideais não apenas para gerentes de projeto, mas também para qualquer CEO que precise de insights e informações diretas sobre as atividades diárias da organização.

Com o ClickUp, você pode usar uma variedade de soluções de gerenciamento de projetos e modelos de gerenciamento de programas para gerenciar tarefas e acompanhar o progresso de projetos, iniciativas e muito mais.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir com mais eficiência os objetivos com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Parte da função do CEO é estabelecer e acompanhar as tarefas de grande porte, como melhorar a produtividade geral ou gerenciar as expectativas das partes interessadas - e o ClickUp pode ajudá-lo a delinear e acompanhar o progresso em metas de gerenciamento como essas. Você também pode usar o ClickUp para recursos humanos, vendas, contabilidade, marketing e gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Precisa acompanhar métricas e KPIs específicos? O ClickUp facilita isso. Tudo o que você precisa fazer é criar um painel de controle executivo com as informações de que você precisa. Tudo é personalizável, de modo que você pode criar um painel que não só o ajude a rastrear informações importantes, mas também que dê suporte ao planejamento, à colaboração e à comunicação com suas equipes.

E o melhor de tudo? Essa plataforma é tão personalizável que lhe proporciona uma flexibilidade incrível. Se você preferir um abordagem de gerenciamento de cima para baixo ou de baixo para cima você pode criar painéis ou alternar entre gerenciamento de tarefas visualizações. Dessa forma, você pode ter uma visão ampla da organização como um todo e verificar cada indivíduo projetos e tarefas em que sua equipe está trabalhando.

Torne o dia na vida de um CEO mais fácil com o ClickUp

Há um motivo pelo qual o chamamos de "o único aplicativo que substitui todos eles" Um dia na vida de um CEO é desafiador, cheio de tarefas pequenas e grandes que precisam ser feitas. Além disso, você precisa reservar tempo para viagens, conferências e uma variedade de outras coisas, sem mencionar sua vida pessoal e seu bem-estar, além de tudo o mais.

É por isso que o ClickUp oferece as ferramentas necessárias para gerenciar sua organização de forma eficaz e eficiente - tudo em um único espaço. Registre-se hoje mesmo e descubra como o ClickUp pode ajudar você economizar tempo e fazer mais.