Como evitar a armadilha da paridade de recursos no desenvolvimento de software

A armadilha da paridade de recursos pode afastar as equipes de produtos dos resultados comerciais que estão buscando e desperdiçar recursos valiosos no processo. Por isso, é importante saber quando a paridade total de recursos é a meta certa para seu produto SaaS - e quando não é.

Vamos definir a paridade de recursos e descobrir como ela se encaixa no universo do desenvolvimento de software. Examinaremos os diferentes tipos de paridade de recursos e identificaremos onde ela é essencial, além de algumas armadilhas e desafios a serem observados.

Em seguida, compartilharemos alguns softwares ferramentas de desenvolvimento que otimizam seu fluxo de trabalho à medida que você trabalha para atingir o nível certo de paridade para seu produto. 🙌

O que é Paridade de recursos?

A paridade de recursos descreve se os sistemas têm os mesmos conjuntos de recursos - em outras palavras, se eles têm funcionalidade comparável e permitem que o usuário final faça os mesmos tipos de coisas.

No entanto, o significado da paridade de recursos depende do contexto em que você a utiliza.

Tipos de Paridade de recursos

Há três tipos diferentes de paridade de recursos que você deve conhecer.

Sistema de legado paridade

Digamos que você ofereça software de marketing de conteúdo . Você percebe que parte da sua codificação está desatualizada e que é necessário modernizá-la. Você poderia simplesmente atualizar seu software legado, mantendo todos os recursos existentes sem redesenhar nada e, em seguida, lançar uma versão mais rápida no mercado com codificação atualizada e paridade total de recursos com seu sistema legado. 🐌

Se todos os recursos ainda estiverem funcionando perfeitamente, seus usuários poderão ficar felizes em ver que tudo continua exatamente igual do ponto de vista deles.

Paridade multiplataforma

O significado de paridade de recursos entre plataformas implica oferecer exatamente a mesma estrutura, os mesmos recursos e a mesma funcionalidade em diferentes sistemas operacionais e diferentes plataformas. Portanto, se os usuários fizerem login, por exemplo, no seu sistema de gerenciamento de eventos a partir do laptop ou de um aplicativo móvel no smartphone iOS ou Android, a experiência do usuário será consistente. 📱

Isso pode ser tranquilizador e facilita para os usuários alternarem entre os dispositivos conforme desejarem.

Competitivo paridade de recursos

A paridade de recursos competitivos refere-se a oferecer os mesmos recursos que seus concorrentes. Assim, por exemplo, se o software de marketing de produto permite que os usuários façam pesquisas de mercado, planejem e gerenciem uma campanha de marketing, configurem e monitorem seu orçamento e vejam todas as análises de que precisam. ⚖️

Afinal, faz sentido que você possa aprender muito estudando o cenário da concorrência. Além disso, se os usuários deles quiserem esses recursos, os seus também poderão querer. Se isso se encaixar em sua própria estratégia de negócios e na maneira como seu sistema funciona, você poderá competir de igual para igual com seus concorrentes - se é isso que você quer fazer.

Desafios e armadilhas da paridade de recursos

Embora a paridade de recursos possa parecer o ideal - e às vezes é -, ela também traz desafios dos quais você precisa estar ciente.

Desenvolvimento tecnológico

O desenvolvimento de software é um setor em rápida evolução e novas tecnologias estão disponíveis o tempo todo. Se você simplesmente continuar fazendo as coisas da mesma forma que sempre fez em seu sistema legado - talvez um pouco mais rápido -, poderá estar desperdiçando recursos em recursos que não são mais relevantes. Você também pode estar perdendo a oportunidade de criar novos recursos que funcionem melhor - ou de reprojetar totalmente o seu sistema. 🤖

Solução: Sempre vale a pena reavaliar a maneira como seu sistema funciona no contexto de novos desenvolvimentos, em vez de repetir o mesmo de sempre. Mantenha-se atualizado com as últimas tendências participando de cursos de desenvolvimento e webinars e lendo livros sobre marketing de produtos .

Diferentes casos de uso

Os usuários geralmente usam aplicativos móveis de forma diferente da maneira como usam seus laptops ou computadores de mesa. Se você criar exatamente o mesmo conjunto de recursos para as diferentes plataformas, poderá descobrir que desperdiçou o tempo da equipe de desenvolvimento - leia-se: dinheiro - com recursos de produto que não são usados em uma determinada plataforma. Além disso, você pode estar complicando demais a sua API móvel. 🤪

Solução: Realize algumas pesquisas com usuários finais para estabelecer as necessidades dos usuários para as diferentes plataformas que você oferece. Além disso, preste atenção às suas métricas para identificar como - e onde - os diferentes recursos são usados na vida real em cada plataforma.

Você poderia até mesmo usar software de sinalização de recursos para ativar ou desativar determinados recursos e ver qual é a resposta.

Recursos limitados

Pouquíssimas empresas têm recursos ilimitados, e isso geralmente vale em dobro para empresas iniciantes. Tentar alcançar a paridade total de recursos com seus concorrentes quando se está desenvolvendo um novo produto do zero atrasará o lançamento e custará um dinheiro que talvez não tenha no início. 💸

Solução: Coloque seu produto mínimo viável (MVP) no mercado, realizando a validação à medida que avança e, em seguida, faça iterações conforme o feedback do cliente.

Estratégias de negócios diferentes

Embora seja claramente importante que você possa competir com seus concorrentes, fazer isso diretamente nem sempre é a melhor maneira, especialmente se você não estiver tão estabelecido quanto eles. Além disso, seus usuários podem não querer ou precisar necessariamente das mesmas coisas que os deles. 👪

Solução: Avalie as necessidades dos seus usuários e considere se a diferenciação pode ser um ponto de venda mais eficaz do que a paridade completa de recursos.

Paridade de recursos: Onde é essencial?

Então, você deve buscar a paridade de recursos ou não? Isso depende. Vamos dar uma olhada em como a paridade de recursos funciona em alguns cenários.

Paridade de recursos no contexto de aplicativos móveis

Quando estiver desenvolvendo seu sistema para incluir aplicativos móveis iOS ou Android, há algumas áreas em que é importante buscar a paridade de recursos. Seu objetivo deve ser criar uma experiência de usuário consistente em todos os dispositivos e reduzir o atrito sempre que possível. 😊

Isso significa que a estrutura básica, a navegação e as convenções de nomenclatura devem ser as mesmas, para que os usuários possam encontrar facilmente o que estão procurando. E nos casos em que os usuários podem alternar entre dispositivos para fazer a mesma coisa - como continuar a procurar produtos nos quais estão interessados quando saem de casa, por exemplo -, seus recursos devem mudar perfeitamente com eles.

Entretanto, algumas funcionalidades podem não ser necessárias em todas as plataformas. Por exemplo, os usuários provavelmente não usariam um scanner de código QR em seus laptops ou executariam relatórios extremamente complexos que são difíceis de ler na tela pequena de um smartphone. Portanto, considere como cada recurso pode ser usado antes de incorporá-lo automaticamente.

Além disso, tenha em mente as diferenças de navegação e fluxo de trabalho entre os aplicativos para Android e iOS, para que os respectivos usuários se sintam confortáveis com os recursos nas plataformas que escolheram.

Importância da paridade de recursos nos aplicativos da Web e na computação em nuvem

Aplicativos da Web e sites de comércio eletrônico são projetados para alcançar determinados resultados. Por exemplo, se os clientes planejam comprar um determinado produto ou serviço em um site, eles querem poder navegar pelas opções, compará-las e, em seguida, tomar uma decisão informada sobre qual delas funcionará melhor para eles. 💻

Os recursos que você oferece a eles para fazer isso são de sua inteira responsabilidade e não precisam corresponder exatamente aos recursos que seus concorrentes oferecem. Por exemplo, você pode oferecer a eles uma maneira diferente (esperamos que melhor) de pesquisar e filtrar os resultados ou mostrar as comparações em um formato diferente. Desde que eles consigam obter o resultado desejado de forma intuitiva e fácil de usar, provavelmente ficarão satisfeitos com a experiência do cliente.

Dito isso, é importante ficar por dentro das tendências do setor para garantir que você esteja atendendo às expectativas dos clientes e permanecendo competitivo.

Necessidade de paridade de recursos no gerenciamento de banco de dados

Quando estiver migrando grandes quantidades de dados para uma plataforma nova ou atualizada, é importante garantir que haja paridade de recursos suficiente para que o banco de dados continue a operar com eficiência. Por exemplo, você precisará dos mesmos campos (ou similares) para armazenar os dados e de recursos similares para acessá-los e trabalhar com eles. Qualquer problema de compatibilidade provavelmente afetará a confiabilidade dos dados, bem como a funcionalidade e o desempenho.

Conclusão: Há alguns casos em que a paridade de recursos é importante, mas é igualmente importante não cair na armadilha da paridade de recursos. Esteja ciente dos possíveis desafios de buscar a paridade total de recursos e certifique-se de abordá-los da maneira correta e com as ferramentas certas.

Bridging the Gap: 12 Solutions and Strategies for Feature Parity

Ao gerenciar um projeto de desenvolvimento de software, é fundamental ter as ferramentas certas para atingir o nível de paridade de recursos que você escolheu - e manter as partes interessadas e a equipe de desenvolvimento satisfeitas durante o processo.

O ClickUp é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos e produtividade que simplifica todos os aspectos de suas responsabilidades de desenvolvimento de software. Não importa a complexidade de seu projeto, essa poderosa ferramenta é capaz de lidar com ele. 💪

Desde o início de seu projeto, Gerenciamento de produtos do ClickUp do ClickUp o ajudam a mapear sua visão, projetar seu produto e faça com que sua equipe participe. Depois, quando você passar para o processo de desenvolvimento, Software ClickUp gerenciam o processo para você, automatizando fluxos de trabalho e acompanhando o progresso em cada etapa do caminho rumo à paridade de recursos.

Vamos dar uma olhada em algumas das ferramentas específicas que o ClickUp oferece para os diferentes estágios do processo de desenvolvimento.

1. Faça um brainstorming de suas opções

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos ClickUp visualmente colaborativos

Anote suas ideias iniciais em um Quadro branco ClickUp ou Mapa mental do ClickUp . Nessa etapa, você provavelmente também examinará as versões existentes do software, bem como os produtos da concorrência, para decidir o nível de paridade de recursos que deseja obter.

2. Crie um roteiro

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status do projeto no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Em seguida, organize suas ideias em um roteiro com Metas do ClickUp metas, marcos e cronogramas. A colaboração da equipe é fundamental aqui - e o ClickUp facilita isso. Vários membros da equipe podem trabalhar em qualquer documento ao mesmo tempo, estejam eles no local ou trabalhando remotamente. Ou eles podem atribuir comentários para que seus colegas de equipe remotos respondam quando fizerem logon mais tarde. 🤝

3. Coloque seus documentos em ordem

Centralize toda a documentação de seu carta de projeto e linha do tempo para seu orçamento e anotações de reuniões semanais. Com tudo vinculado a tarefas, é fácil encontrar o que você precisa quando precisa.

4. Atribuir tarefas

Use o ClickUp Whiteboards para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para iniciar sua próxima colaboração

Depois de ter seu roteiro, metas e principais marcos, é hora de criar Tarefas do ClickUp . Você pode gerar automaticamente tarefas diretamente de outros documentos do ClickUp ou criá-las manualmente, sempre vinculadas ao seu roteiro. Sprints do ClickUp ajuda a estimar o que sua equipe pode fazer em um determinado período para progredir o mais rápido possível em direção à paridade de recursos. 🏃

5. Agendar reuniões

Configure tarefas de reunião recorrentes para reuniões diárias e reuniões semanais de progresso em Visualização do calendário . Em seguida, defina notificações de lembrete para garantir que todos cheguem no horário e estejam totalmente preparados para a reunião.

6. Resolver bugs

Use Formulários ClickUp para coletar feedback dos usuários sobre bugs e, em seguida, converter esses dados diretamente em tarefas rastreáveis para lidar com eles de forma metódica, o que acelerará sua jornada rumo à paridade de recursos. Você pode gerenciar quaisquer pendências com campos personalizados e status de tarefas personalizadas que informam exatamente o que está acontecendo com cada tarefa. 🐞

7. Gerenciar permissões

Com Permissões do ClickUp com as permissões do ClickUp, você controla exatamente o que cada membro da sua equipe de projeto pode acessar. Por exemplo, você pode permitir que algumas pessoas editem itens, enquanto outras só podem visualizar ou comentar itens específicos.

8. Acompanhar o progresso

Personalize seu próprio visual Painéis do ClickUp para mostrar o progresso do projeto em um relance. Tenha uma visão geral de alto nível ou aprofunde-se nos detalhes como preferir. Gere atualizações automáticas de progresso usando o Campos personalizados de IA como Target Release Group, Backend Target Release e Risk, para que você possa informar rapidamente à sua equipe e a outras partes interessadas como está o seu desempenho em relação à meta de paridade de recursos.📊

9. Visualize os dados do seu jeito

Agrupe, filtre ou oculte tarefas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0 para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todo o seu trabalho

Veja os dados de seu projeto em uma variedade de formatos. Por exemplo, você pode escolher Visualização de Gantt para ver a linha do tempo de seu projeto, Visualização de lista para monitorar tarefas pendentes, ou Visualização da carga de trabalho para gerenciar quem está trabalhando em quê. Basta alternar as visualizações com o clique de um botão para ter uma perspectiva diferente.

10. Gerencie sua versão

À medida que você avança em direção à paridade de recursos, implemente suas versões de uma forma cuidadosamente planejada, controlada e medida que minimize o possível caos do desenvolvimento de novos produtos. Trabalhe na codificação, no controle de qualidade e na preparação e, em seguida, use o feedback obtido para fazer os ajustes finais antes de colocá-lo no ar.

11. Economize tempo com modelos

Não importa em que estágio do processo de desenvolvimento você esteja trabalhando, há um modelo do ClickUp para isso. De modelos de posicionamento de produto para modelos de desenvolvimento de produtos economize tempo e esforço em cada etapa. 📝

12. Faça sua pilha de tecnologia trabalhar em conjunto

Navegue pelos aplicativos e integrações disponíveis no ClickUp para realizar o trabalho em uma plataforma centralizada Integrações do ClickUp ampliam o poder de muitos outros aplicativos comumente usados. Marque reuniões com Google Agenda e, em seguida, execute-os usando Zoom ou Microsoft Teams . Converse com sua equipe em Slack e monitore o tempo gasto em tarefas com Colheita . Realize testes entre navegadores com LambdaTest e registre e resolva bugs em Bugsnag .

O futuro da Paridade de recursos

A paridade de recursos continuará a ser um elemento importante a ser considerado pelos desenvolvedores de software. Em vez de simplesmente criar mais do mesmo, é importante analisar o que existe - seja seu próprio site legado, sua plataforma atual ou a de um concorrente - e identificar o que manter (ou reformular) e o que deixar de fora. ✅ ❎

Para tomar as decisões corretas, os desenvolvedores precisam ter em mente as necessidades dos usuários finais, pois cuidar do cliente deve ser sempre o ponto principal.

Use Paridade de recursos Sabiamente

O desenvolvimento de software requer decisões importantes sobre a paridade de recursos. Por exemplo, quantos dos seus recursos legados serão migrados para o novo sistema ou para plataformas expandidas e como os recursos que você oferece serão comparados aos dos seus concorrentes?

O desenvolvimento de recursos requer tempo e dinheiro, portanto, é importante garantir que você esteja usando esses recursos para trabalhar nos recursos que seus clientes realmente desejam. Os recursos que você escolher também devem estar tecnologicamente atualizados e alinhados com sua estratégia de negócios.

Também é importante usar as ferramentas de suporte corretas para ajudá-lo a atingir o nível escolhido de paridade de recursos. O ClickUp oferece todos os recursos de desenvolvimento e gerenciamento de software que você poderia desejar para economizar tempo, energia e dinheiro em todo o seu projeto.✨

Com opções de preços - incluindo uma versão gratuita - para empresas de todos os portes, de start-ups a corporações, e idiomas que incluem inglês, francês, espanhol e até mesmo português do Brasil, você não tem como errar com o ClickUp. Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje para alcançar a paridade de recursos mais rápido e melhor do que nunca. Sua equipe agradecerá - e seus clientes também. 🤩

Frequências frequentes

Quando estiver gerenciando um projeto de desenvolvimento de software, é importante entender o significado e as implicações da paridade de recursos. Essas definições podem ajudar.

O que é paridade no desenvolvimento de software?

A paridade de recursos no desenvolvimento de software é uma medida de quantos recursos os sistemas de software têm em comum em diferentes versões ou plataformas - ou em comparação com os concorrentes. Os sistemas com um alto nível de paridade de recursos serão capazes de fazer coisas semelhantes de maneiras semelhantes.

O que é paridade de recursos entre plataformas?

A paridade de recursos entre plataformas refere-se à capacidade de executar tarefas semelhantes em plataformas diferentes. Por exemplo, um aplicativo para desktop e um aplicativo móvel teriam funcionalidade e convenções de nomes semelhantes em ambas as plataformas.

Por que a paridade de recursos é importante?

A paridade de recursos entre plataformas e versões garante que os usuários possam fazer o que precisam, independentemente do dispositivo que estejam usando, e que continuem fazendo isso quando você atualizar o sistema. A paridade de recursos no seu setor garante que você permaneça competitivo e que os usuários não fiquem frustrados e migrem para seus concorrentes.