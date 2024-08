10 melhores softwares de sinalização de recursos para equipes de desenvolvimento em 2024

O software de sinalização de recursos permite que os desenvolvedores capacitem os usuários com funcionalidades de ponta, mantendo a estabilidade e o controle. 👩‍💻

É uma ferramenta essencial para escalonar lançamentos de recursos, experimentar diferentes funcionalidades e controlar a experiência do usuário.

O que é o software de sinalização de recursos?

A sinalização de recursos ou sinalizadores de recursos é uma técnica de desenvolvimento de software que permite aos desenvolvedores ativar ou desativar um recurso ou funcionalidade para seus usuários sem modificar o código existente ou implantar um novo código.

Ao escolher a ferramenta certa para operacionalizar a sinalização de recursos, a grande quantidade de recursos do software de sinalização de recursos pode deixá-lo sobrecarregado. Este guia tem como objetivo simplificar sua jornada destacando as 10 principais soluções de software de sinalização de recursos disponíveis atualmente.

O que você deve procurar em um software de sinalização de recursos?

Para orientá-lo na direção certa, listamos alguns fatores-chave que você deve avaliar ao verificar as ferramentas de sinalização de recursos:

Escolha um software que ofereça uma funcionalidade abrangente de auditoria e permita que você retorne facilmente às configurações anteriores, se necessário Integrações e ecossistema: Considere a compatibilidade do software com suas ferramentas e plataformas de desenvolvimento existentes. A integração perfeita com outras ferramentas simplifica os fluxos de trabalho e aumenta a eficiência

Os 10 melhores softwares de sinalização de recursos para uso em 2024

Aqui está a lista das ferramentas mais bem avaliadas para sinalização de recursos em 2024, com seus diferentes recursos, limitações, preços e classificações.

1. Unleash

via Liberação Essa plataforma de sinalização de recursos de código aberto tem uma comunidade vibrante e ampla documentação, o que a torna ideal para desenvolvedores que buscam flexibilidade e personalização.

Sua opção de implementação auto-hospedada oferece grande controle e segurança.

Libere os melhores recursos

Crie sinalizadores de recursos com controle refinado, permitindo que os desenvolvedores ativem ou desativem recursos facilmente

Mantenha o controle das avaliações e alterações de sinalizadores de recursos por meio de permissões incorporadas e princípios de revisão de quatro olhos para atender às necessidades de conformidade

Libere recursos para os usuários que você escolher no momento em que estiver pronto, com loops de feedback iterativos e testes de usuário A/B

Mantenha os dados de seus usuários seguros por meio de privacidade desde a concepção, residência de dados, instâncias privadas e opções flexíveis de hospedagem

Obtenha acesso a testes de ponto final fáceis e geração automatizada de cliente-administrador com compatibilidade de API aberta

Monitore o desempenho de diferentes variações de recursos e acompanhe o envolvimento do usuário

Liberar limitações

Desafios durante a implementação

Funcionalidade off-line limitada

Falta de recursos em tempo real

Preços do Unleash

Código aberto: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 80/mês

US$ 80/mês Enterprise: Preço personalizado

Unleash classificações e comentários

G2: 4,7/5 (81+ avaliações)

4,7/5 (81+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (5+ avaliações)

2. FeatBit

via Featbit O FeatBit é a sua solução completa para gerenciar sinalizadores de recursos com velocidade, escalabilidade e facilidade.

Desenvolvido com .NET e projetado para ambientes auto-hospedados, ele permite que você libere recursos, experimente e otimize, dimensione sem problemas e impulsione o crescimento dos negócios.

Melhores recursos do FeatBit

Acompanhe o uso de recursos, crie relatórios de experimentação sob demanda e exporte dados para ferramentas como DataDog e Amplitude para atender a diversas necessidades de negócios

Dimensione horizontal e verticalmente usando uma arquitetura meticulosamente projetada

Limitações do FeatBit

Em comparação com as plataformas de sinalização de recursos estabelecidas, a comunidade da FeatBit ainda é relativamente pequena e está em desenvolvimento. Isso pode significar menos recursos prontamente disponíveis e suporte para solução de problemas, especialmente para casos de uso complexos

Preços da FeatBit

Comunidade: Gratuito

Gratuito Enterprise Standard: US$ 399/mês

US$ 399/mês Enterprise Premium: Preços personalizados

FeatBit ratings and reviews

Ainda não há avaliações

3. Flagsmith

via Armador de bandeiras O Flagsmith é um serviço de configuração remota e sinalização de recursos de código aberto fácil de usar que capacita as equipes de desenvolvimento a lançar recursos com mais confiança e eficiência.

Ele é conhecido por ser uma plataforma centralizada para gerenciar sinalizadores de recursos, permitindo que os desenvolvedores ativem ou desativem recursos para usuários ou segmentos específicos sem precisar reimplantar o código.

Melhores recursos do Flagsmith

Crie e gerencie facilmente alternâncias de recursos em aplicativos da Web, móveis e do lado do servidor

Gerencie sinalizadores de recursos pelo ambiente de desenvolvimento

Integre-se à sua pilha existente e envie dados de sinalização para sua plataforma de análise

Combine o valor das alternâncias de recursos com a flexibilidade da configuração remota para testar e implementar novos recursos com confiança

Implemente como um serviço ou hospede na nuvem privada ou no local

Limitações do Flagsmith

Uma curva de aprendizado acentuada para novos membros da equipe

Falta uma interface de usuário compacta

Requer integração com o Slack para obter mais visibilidade sobre quando os sinalizadores de recursos são acionados

Preços do Flagsmith

Gratuito

Início: US$ 45/mês

US$ 45/mês Aumento de escala: $200/mês

Flagsmith ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 22 avaliações)

4,8/5 (mais de 22 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3+ avaliações)

4. DevCycle

via Ciclo de desenvolvimento O DevCycle enfatiza a produtividade do desenvolvedor ao integrar perfeitamente ferramentas e estruturas de desenvolvimento populares.

Seus snippets de código incorporados e recursos de preenchimento automático simplificam a implementação de sinalizadores de recursos.

Melhores recursos do DevCycle

Crie, atualize e gerencie com eficiência os sinalizadores de recursos para controlar o acesso a novos códigos em diferentes ambientes

Aproveite os sinalizadores de recursos para aumentar a velocidade de implementação e medir o desempenho das implementações de recursos quando seu código estiver em produção

Acompanhe seus sinalizadores em todas as etapas do processo de desenvolvimento com uma visualização global

Automatize as atualizações de sinalizadores de recursos nas linguagens de programação com cobertura total do SDK

Personalize os fluxos de trabalho e faça alterações instantâneas nos sinalizadores

Use a alternância de recursos para fornecer instantaneamente alterações no código com a flexibilidade de implementar gradualmente novas versões de recursos para um subconjunto de usuários finais

Limitações do DevCycle

São necessárias mais integrações

Falhas em URLs compartilháveis

Preços do DevCycle

**Gratuito

Iniciante: A partir de US$ 20/mês

A partir de US$ 20/mês Business: A partir de US$ 400/mês

A partir de US$ 400/mês Enterprise: Preços personalizados

DevCycle ratings and reviews

G2: 4,8/5 (6+ avaliações)

4,8/5 (6+ avaliações) Product Hunt: 5/5 (9+ avaliações)

5. LaunchDarkly

via LaunchDarkly O LaunchDarkly oferece recursos de sinalização de recursos, testes A/B e análises.

Sua interface intuitiva e os recursos avançados de segmentação fazem dele uma opção popular para implementações grandes e complexas.

Melhores recursos do LaunchDarkly

Use a automação e o gerenciamento de recursos para maximizar o valor de cada recurso de software

Aumente a velocidade e a estabilidade das versões de software para os clientes

Ofereça experiências direcionadas e personalizadas sem grandes esforços de desenvolvimento manual

Execute experimentos e otimize os recursos do produto para promover o envolvimento do cliente que melhora os negócios de forma mensurável

Gerencie, controle e otimize as experiências móveis no aplicativo, reduzindo a complexidade dos processos de aprovação da loja de aplicativos

Limitações do LaunchDarkly

Status de sinalização confusos

Desafios de integração

Requer correções de bugs

Preços do LaunchDarkly

Inicial: US$ 8,33/assento por mês

US$ 8,33/assento por mês Pro: US$ 16,67/assento por mês

US$ 16,67/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LaunchDarkly

G2: 4,7/5 (mais de 134 avaliações)

4,7/5 (mais de 134 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

6. Dividido

via Dividir Reconhecido por sua interface amigável e opções avançadas de segmentação, o Split é ideal para equipes que buscam uma solução direta para gerenciar sinalizadores de recursos e realizar testes A/B.

Melhores recursos do Split

Lance versões de vários componentes com direcionamento de dependência de sinalizadores de recursos

Use a implementação percentual para projetar uma versão em várias etapas que se adapte à sua tolerância a riscos

Identifique e desative recursos defeituosos instantaneamente, eliminando a necessidade de reversões e hotfixes

Gerencie sinalizadores de recursos em seus aplicativos front-end, back-end e móveis usando mais de 14 SDKs de código aberto

Limitações de divisão

O processo de configuração é um pouco complexo no início

Métricas de relatório insuficientes

Preços do Split

Desenvolvedor: Gratuito

Gratuito Equipe: $33/assento por mês

$33/assento por mês Empresarial: $60/assento por mês

$60/assento por mês Empresa: Preços personalizados

Split avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (122+ avaliações)

7. Taplytics

via Taplytics O Taplytics ajuda a gerenciar e controlar o lançamento de novos recursos para seus usuários. Ele permite que você crie sinalizadores de recursos facilmente para atingir segmentos de usuários específicos e acompanhar o desempenho dos seus recursos.

É útil para fazer experiências com novos recursos sem afetar toda a sua base de usuários e lançar recursos gradualmente para garantir que sejam estáveis e bem recebidos.

Melhores recursos do Taplytics

Implementar produtos e gerenciar recursos em aplicativos da Web, móveis, OTT e do lado do servidor

Implementar código e ajuste quem recebe o recurso, seja você mesmo, usuários internos ou um público de produção claramente definido

Introduza ou oculte recursos em dispositivos móveis, na Web e na TV com apenas um clique, sem nenhuma atualização da loja de aplicativos

Lance recursos imediatamente ou libere-os lentamente ao longo do tempo para segmentos específicos do seu público de produção

Implemente recursos internamente ou para produção com confiança, a qualquer momento

Limitações do Taplytics

São necessárias mais integrações

Ocasionalmente, os sinalizadores de recursos levam algum tempo para serem propagados aos usuários

Preços do Taplytics

Plano Pro: A partir de US$ 500/mês

A partir de US$ 500/mês Plano Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Plano personalizado: Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Taplytics

G2: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

4,4/5 (mais de 15 avaliações) Product Hunt: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

8. Optimizely

via Otimização Essa plataforma repleta de recursos oferece um conjunto abrangente de ferramentas para sinalização, personalização e otimização de recursos.

Ela é conhecida por seu construtor de experimentação visual e painéis de análise que capacitam as equipes a tomar decisões orientadas por dados.

Melhores recursos da Optimizely

Diminua a pressão sobre os engenheiros com ferramentas sofisticadas de gerenciamento de recursos

Aprimore seus esforços de personalização com testes direcionados, rápidos e precisos

Inove todo o ciclo de vida do produto com versões de maior qualidade, testes mais seguros e validações mais rápidas de recursos

Aumente a velocidade de experimentação com ferramentas de planejamento nativas ou integre as ferramentas de fluxo de trabalho de sua preferência

Limitações do Optimizely

Curva de aprendizado acentuada

Processo complicado de variação de testes

Implementação complexa

Preços da Optimizely

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Optimizely

G2: 4,3/5 (mais de 75 avaliações)

4,3/5 (mais de 75 avaliações) Peer Insights da Gartner: 4,3/5 (mais de 111 avaliações)

9. Flipt

via Flipt O Flipt é uma plataforma de gerenciamento de recursos de código aberto que enfatiza a velocidade, a escalabilidade e a auto-hospedagem.

Ele permite que os desenvolvedores gerenciem implementações de recursos, realizem testes A/B e otimizem as experiências do usuário com flexibilidade e controle.

Melhores recursos do Flipt

Gerencie recursos, experimentos e implementações em várias equipes e ambientes

Armazene seus sinalizadores de recursos no Git e use o pipeline de CI/CD existente para implementar alterações

Crie regras de distribuição avançadas para direcionar entidades específicas com base em propriedades personalizadas

Limitações do Flipt

Interface desorganizada para grandes conjuntos de sinalizadores

Ausência de opções avançadas de filtragem com base em metadados de sinalizadores, segmentos de usuários ou outros critérios relevantes

Preços do Flipt

Gratuito

Avaliações e resenhas do Flipt

Não há comentários ainda

10. Nuvem do Flipper

via FlipperCloud A ferramenta de gerenciamento de sinalização de recursos do Flipper Cloud oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar a implementação de recursos, realizar testes A/B e garantir uma experiência de usuário perfeita.

É notável por minimizar a interrupção, permitindo que os usuários decidam quando querem se familiarizar com uma reformulação drástica da interface.

melhores recursos do #### Flipper Cloud

Habilite recursos para todos, atores específicos (por exemplo, usuários), grupos de usuários, uma porcentagem de atores ou uma porcentagem de tempo

Defina recursos em um ambiente de não produção para simplesmente espelhar a configuração de produção

Obtenha feedback honesto mais cedo enviando novos recursos para a produção por meio de um sinalizador de recursos

Visualize como uma alteração afeta os usuários reais na produção ativando um recurso experimental para uma porcentagem de usuários e, em seguida, meça os resultados

Limitações do Flipper Cloud

Funcionalidade insuficiente para gerenciar equipes complexas e acesso granular a recursos

Preços do Flipper Cloud

Gratuito

Padrão: US$ 20/assento por mês

Avaliações e críticas do Flipper Cloud

Não listado em plataformas de avaliação

Outras ferramentas para equipes de desenvolvimento

Embora todas as ferramentas de sinalização de recursos listadas acima sejam ótimas, elas não são todas as peças do quebra-cabeça.

Considere adicionar um

ferramenta de gerenciamento de projetos

como o Clickup em seu arsenal para obter fluxos de trabalho robustos e colaboração contínua. Leve suas equipes de programação e de produtos para o próximo nível.

ClickUp

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que ajuda equipes de todos os tamanhos a organizar seu trabalho, colaborar de forma eficaz e acompanhar o progresso.

ClickUp para equipes ágeis

traz seus desenvolvedores para uma plataforma com tudo o que eles precisam para ter sucesso, como roteiros de produtos, backlogs e sprints.

ClickUp para equipes de software

simplifica o ciclo de desenvolvimento, habilitando todas as funções em um só lugar, com colaboração, rastreamento, gerenciamento e automação. Os recursos do ClickUp

Ferramenta de IA

também é útil durante a criação e a ideação de conteúdo.

O ClickUp permite até mesmo que equipes não técnicas se conectem e trabalhem na mesma plataforma. Como resultado, fica mais fácil romper os silos e preencher a lacuna entre os desenvolvedores e os diversos fluxos de trabalho.

Os painéis do ClickUp 3.0 oferecem aos gerentes de projetos ágeis uma visão rápida das tarefas e prioridades restantes da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown

Ele oferece vários benefícios, tais como:

Tarefas e subtarefas para dividir o trabalho em partes gerenciáveis e acompanhar seu progresso

Listas e quadros brancos para organizar suas tarefas visualmente e acompanhar o seu fluxo de trabalho

Organização aprimorada para manter o controle de seus sinalizadores de recursos e ter uma visão geral

Redução de riscos e melhor controle sobre desenvolvimento de software ciclo de vida do software com o desenvolvimento personalizado pré-construído para documentação técnica

Melhores recursos do ClickUp

Crie fluxos de trabalho de status personalizados e confiáveis para cada projeto em seu espaço de trabalho

Use campos personalizados para adicionar um ID de tarefa exclusivo para acompanhar os pontos de scrum

Escolha entre uma variedade de opções de controle de tempo para ajudá-lo a atingir suas metas, incluindo integrações externas e controle de tempo nativo no aplicativo ou por meio de um Extensão do Chrome

Evite alternar entre plataformas e crie uma ramificação ou uma nova solicitação pull em uma tarefa usando a integração com o Github

Integração perfeita com o Github, o Gitlab e o Bitbucket

Mantenha o controle de seus backlogs e adicione tarefas a Sprints específicos para melhor organização e geração de relatórios

Compartilhe informações sem esforço sobre sinalizadores de recursos entre equipes para simplificar a colaboração

Controle como os recursos são implementados para os usuários

Teste os recursos com um pequeno grupo de usuários antes de implementá-los para todos

Automatize as alterações de status de seus sinalizadores de recursos com base em eventos específicos, como uma nova versão ou um correção de bug . Além disso, use a automação para notificar os membros da equipe sobre alterações nos sinalizadores de recursos

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários notam uma curva de aprendizado acentuada

O ClickUp não é dedicado à sinalização de recursos, embora a complemente

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados para atender às suas necessidades organizacionais

Preços personalizados para atender às suas necessidades organizacionais ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.201+ avaliações)

4,7/5 (9.201+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.948+ avaliações)

Mestre em sinalização de recursos com uma plataforma abrangente

Embora existam várias soluções de sinalização de recursos, muitas delas precisam se concentrar em mais do que apenas a mecânica das sinalizações de recursos. Há necessidade de integração com fluxos de trabalho existentes e

ferramentas de gerenciamento de projetos

para aliviar a carga dos desenvolvedores.

O ClickUp é uma ferramenta holística de gerenciamento de projetos que faz mais do que apenas rastrear tarefas. Ela melhora a organização, aumenta a eficiência e controla a implementação de novos recursos.

A interface intuitiva e as poderosas opções de personalização do ClickUp se adaptam perfeitamente a todos os tamanhos e complexidades de projetos. 🙌

Além disso, sua integração perfeita com outros recursos do ClickUp, como gerenciamento de tarefas, ferramentas de comunicação e painéis de relatórios, cria um fluxo de trabalho unificado que capacita os desenvolvedores a fornecer software excepcional com mais rapidez e eficiência. Experimente o ClickUp hoje mesmo para aproveitar seus benefícios!