Estruturas de gerenciamento de produtos: Técnicas para uma estratégia bem-sucedida

Em termos de tecnologia, estamos vivendo em tempos exponenciais. Ou seja, toda vez que piscamos os olhos, há uma nova invenção que facilita nossa vida.

E temos que agradecer aos gerentes de produto por isso. 👊

Como um gerente de produtos no caso de um gerente de produto, você atua como elo de ligação entre os engenheiros e os consumidores. Sua função é reunir informações sobre o que os clientes mais desejam - seja um novo produto ou um novo recurso de um produto existente - e, em seguida, comunicar essas listas de desejos à equipe de desenvolvimento de produtos equipes.

Parece complicado? Pode ser, mas as estruturas de gerenciamento de produtos ajudam a simplificar o processo. A seguir, explicamos o que são estruturas de gerenciamento de produtos, como elas são implementadas e qual é a melhor estrutura para sua empresa.

O que são Estruturas de gerenciamento de produtos ?

As estruturas de gerenciamento de produtos são processos padronizados de aprimoramento de um produto. Essencialmente, uma estrutura de gerenciamento de produtos leva um produto (ou um recurso de um produto) da visão ao pós-lançamento, ajudando a manter todas as equipes na mesma página. 🙌

Embora cada estrutura seja única, ela normalmente segue cinco estágios, que são todos essenciais para o sucesso do produto. Esses estágios incluem descoberta, definição, desenvolvimento, lançamento e crescimento - levando um produto de uma visão distante para um produto tangível nas mãos dos consumidores.

Visão geral de estruturas específicas de gerenciamento de produtos

A estrutura correta de gerenciamento de produtos pode ser a diferença entre um lançamento bem-sucedido ou um fracasso total. E ainda assim, de acordo com um estudo da McKinsey 75% dos gerentes de produtos afirmam que as práticas recomendadas de gerenciamento de produtos não foram adotadas por suas respectivas empresas.

Para preparar a sua equipe (e a futura linha de produtos) para o sucesso, considere a utilização de uma dessas estruturas testadas e comprovadas. 📚

Double Diamond Processo de design

O modelo Double Diamond é frequentemente usado no design de experiência do usuário (UX). O modelo apresenta dois diamantes: um que representa o problema e o outro que descreve a solução. Em outras palavras, os gerentes de produto usam o primeiro diamante para mapear os principais problemas de um produto e, em seguida, usam o segundo como um resumo do projeto, ajudando a formular e testar possíveis soluções.

O Método dos Círculos

O método CIRCLES é uma estrutura sequencial que permite aos gerentes de produtos fazer perguntas essenciais sobre novos produtos e/ou recursos. O método enfatiza sete etapas críticas (uma para cada letra em "CIRCLES"):

Compreender a situação Identificar o cliente Informar as necessidades dos clientes Corte por priorização Listar soluções Avaliar as vantagens e desvantagens Resuma sua recomendação

O método CIRCLES tem o objetivo de servir como uma espécie de lista de verificação, permitindo que os gerentes de produtos identifiquem as metas, as restrições e o contexto do lançamento de novos produtos.

O AARRR Pirata Métricas Framework

Projetada por Dave McClure, um investidor do Vale do Silício, a estrutura AARRR descreve cinco métricas que todo gerente de produto deveriam estar acompanhando. As cinco métricas incluem:

Aquisição Ativação Retenção Indicação Receita

O modelo contém dois benefícios principais. Em primeiro lugar, ele ajuda as empresas a se concentrarem nas métricas que afetam diretamente a saúde e a longevidade de seus negócios e, em segundo lugar, garante que as empresas usem os dados corretos para medir o sucesso de seus negócios esforços de gerenciamento de produtos .

A Estrutura HEART

Desenvolvida pelo Google, a estrutura HEART é um acrônimo para cinco temas centrados no usuário:

Felicidade Engajamento Adoção Retenção Acompanhamento do sucesso

O Google desenvolveu o método para ajudar os gerentes de produtos a melhorar a experiência do usuário em cada recurso do produto.

Para quantificar cada medida, os gerentes de produto usam a abordagem Metas-Sinais-Métricas (também desenvolvida pelo Google). Os membros da equipe definem as metas de cada recurso, os sinais que apontam para o progresso e as métricas para calcular se estão atingindo seus objetivos.

O Modelo Kano

O Modelo Kano usa as emoções dos clientes para medir o sucesso de cada produto. Criado com base na crença de que a satisfação do cliente começa com uma resposta emocional, o Modelo Kano mede cinco tipos de resposta:

Características obrigatórias Recursos de desempenho Recursos atraentes Recursos indiferentes Recursos reversos

Usando uma escala de "encantado" a "frustrado", os gerentes de produto medem o tipo de resposta que cada recurso do produto provoca em um usuário.

6. O Modelo de pontuação RICE

O modelo de pontuação RICE ajuda os gerentes de produtos a priorizar quais recursos devem ser lançados primeiro. O modelo avalia as ideias de produtos com base em:

Alcance

Impacto

Confiança

Esforço

Uma pontuação final é atribuída a cada envio. A ideia com a pontuação mais alta mostra o maior potencial e é então colocada primeiro no roteiro do produto.

7. The North Star Framework

Enquanto outras estruturas desta lista medem os produtos em uma variedade de recursos, a estrutura North Star mede o potencial de um produto com base em uma única métrica. Chamada de "estrela do norte", essa métrica crucial calcula o valor que o produto oferece aos clientes. Essencialmente, esse único fator tem o objetivo de medir a felicidade do cliente e o sucesso que ele pode trazer para sua startup.

8. O Método MoSCoW

O método MoSCoW ajuda as equipes de gerenciamento de produtos a priorizar as tarefas. O acrônimo significa:

Must-have

Deveria ter

Poderia ter

Não teria

Essa estrutura ajuda a determinar os itens não negociáveis de cada produto. Se os principais interessados não concordarem sobre quais recursos têm mais peso no roteiro do produto, eles usarão o método MoSCoW para calcular a quantidade de recursos internos que devem ser dedicados ao lançamento de cada recurso.

Semelhanças e diferenças entre as estruturas

Assim como cada uma das estruturas acima é única, há um grau de sobreposição entre elas. As semelhanças entre as estruturas acima incluem:

São usadas para medir quais produtos e/ou recursos proporcionarão maior satisfação ao cliente

São usadas para calcular quais recursos resultarão no maior lucro para a empresa

O uso da estrutura acima pode simplificar a carga de trabalho dos gerentes de produto, preservando os recursos da empresa

Dito isso, essas estruturas diferem em quando e como são usadas em todo o processo de ciclo de vida do produto. Por exemplo:

Estratégia de produto: Algumas estruturas devem ser usadas no ciclo de vida do produtoestratégia de produto ou na fase de tomada de decisão, ajudando a criar uma visão para a equipe do produto. Por exemplo, a estrutura AARRR e o método CIRCLES serão usados no início do processo, ajudando a identificar oportunidades lucrativas para a empresa

Algumas estruturas devem ser usadas no ciclo de vida do produtoestratégia de produto ou na fase de tomada de decisão, ajudando a criar uma visão para a equipe do produto. Por exemplo, a estrutura AARRR e o método CIRCLES serão usados no início do processo, ajudando a identificar oportunidades lucrativas para a empresa Priorização de produtos: As estruturas de priorização são criadas explicitamente para ajudar as equipes a determinar a importância de várias tarefas. Por exemplo, o Modelo de Pontuação RICE e o Método MoSCow ajudam a equipe de produtos a decidir onde os recursos serão colocados no roteiro do produto

As estruturas de priorização são criadas explicitamente para ajudar as equipes a determinar a importância de várias tarefas. Por exemplo, o Modelo de Pontuação RICE e o Método MoSCow ajudam a equipe de produtos a decidir onde os recursos serão colocados no roteiro do produto Projeto do produto: Após a conclusão do planejamento do produto, muitas estruturas ajudam as equipes a realizar o projeto e a execução. Por exemplo, as estruturas Double Diamond e HEART ajudam a dar vida a excelentes produtos

Integração Metodologias ágeis *no gerenciamento de produtos A estrutura da Metodologia Ágil é uma estrutura de gerenciamento de projetos que os divide em fases distintas. Essas fases, conhecidas como sprints, dão às equipes tempo e espaço para refletir sobre o que funcionou (e o que não funcionou) e, assim, fazer ajustes antes de passar para a próxima fase.

Então, o que as metodologias ágeis têm a ver com gerenciamento de produtos ? O lançamento de um novo produto e/ou recurso é, por natureza, um projeto. E usar as ferramentas certas ferramentas de gerenciamento de projetos podem ajudá-lo a lançar esse produto dentro do prazo, do orçamento e com os recursos certos para atender às necessidades dos clientes.

Supervisione tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

Existem diferentes tipos de metodologias ágeis, incluindo:

Kanban: Kanban é uma abordagem visual para o gerenciamento de projetos. Normalmente, as equipes usamquadros Kanban on-line para organizar facilmente as tarefas por prioridade, status ou responsável

Kanban é uma abordagem visual para o gerenciamento de projetos. Normalmente, as equipes usamquadros Kanban on-line para organizar facilmente as tarefas por prioridade, status ou responsável Scrum: O Scrum é uma metodologia comum em que uma única pessoa (o scrum master designado) elimina os obstáculos de um projeto. A Quadro do Scrum serve como uma lista visual de tarefas, gerenciando bloqueios e tarefas para um sprint em andamento

O Scrum é uma metodologia comum em que uma única pessoa (o scrum master designado) elimina os obstáculos de um projeto. A Quadro do Scrum serve como uma lista visual de tarefas, gerenciando bloqueios e tarefas para um sprint em andamento Programação Extrema (XP): Programação extrema é uma metodologia de desenvolvimento de software que ajuda as equipes a produzir um modelo funcional em sprints muito curtos

Programação extrema é uma metodologia de desenvolvimento de software que ajuda as equipes a produzir um modelo funcional em sprints muito curtos Método de desenvolvimento de sistemas dinâmicos (DSDM): Com uma base mais rigorosa, o modelo DSDM concentra-se em todo o ciclo de vida de um projeto. O modelo DSDM conduz um projeto por quatro fases, incluindo viabilidade, prototipagem, design e implementação

Como implementar Quadros de gerenciamento de produtos Em seu fluxo de trabalho

Cada estrutura de gerenciamento de produtos ajuda a lançar produtos bem-sucedidos, e uma não é necessariamente melhor ou pior do que as outras. No entanto, muitas equipes acham que um modelo é mais adequado para sua empresa específica. Para ajudar sua equipe de produtos a implementar com sucesso uma nova estrutura, siga estas etapas.

1. Determine suas metas

Você está procurando lançar um produto totalmente novo, abordar um problema específico do cliente ou adquirir um novo mercado-alvo? Antes de escolher uma estrutura, reúna todos os tomadores de decisão e determine seus objetivos. Isso ajudará a decifrar quais estruturas são adequadas para sua organização.

Acompanhe suas metas até os KPIs mais essenciais e obtenha automaticamente visualizações detalhadas de seu progresso

Felizmente, com o Metas do ClickUp com o ClickUp Goals, você pode atingir seus objetivos mais rapidamente. As metas do ClickUp permitem que você estabeleça cronogramas claros, defina metas mensuráveis e acompanhe seu progresso na implementação de sua nova estrutura.

2. Não comece do zero

Aqui estão as boas notícias: As estruturas acima foram testadas por empresas durante décadas, portanto, você não precisa começar do zero. Com Modelo de estrutura de projeto do ClickUp com o ClickUp, você pode criar um conjunto estruturado de procedimentos para implementar sua estrutura de produto. A partir daí, você pode aproveitar dezenas de recursos do ClickUp modelos de gerenciamento de produtos para levar sua equipe da concepção ao lançamento.

Organize e execute um projeto bem-sucedido com o modelo de estrutura de projeto do ClickUp

Faça o download deste modelo

3. Mantenha os clientes envolvidos

Todo o objetivo do gerenciamento de produtos é aumentar sua proposta de valor para os clientes. Portanto, depois de implementar uma nova estrutura, continue a coletar feedback dos clientes. A nova estrutura ajudou a melhorar a jornada do cliente ou é necessário fazer ajustes?

Aprenda com seus clientes e aprimore seus negócios com o feedback de produtos desse modelo detalhado e otimize suas ofertas, atraia novos clientes e aumente a receita

Faça o download deste modelo

Felizmente, com o Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp você pode coletar facilmente o feedback dos clientes sobre o produto.

4. Lembre-se de permanecer flexível

O fato de um determinado modelo funcionar agora não significa que ele sempre será o mais adequado.

A melhor estrutura sempre dependerá de seus objetivos como empresa (volte à etapa um). À medida que os pontos problemáticos dos clientes mudam, sua equipe tem novas ideias de produtos ou a funcionalidade do seu produto se expande, talvez seja necessário encontrar uma nova estrutura. Não tenha medo de experimentar modelos diferentes em diferentes estágios de sua empresa.

Fazendo a escolha certa para sua estratégia

Há vários fatores a serem considerados ao selecionar uma estrutura. Antes de decidir, faça um balanço do seguinte:

Tamanho da empresa: Você é uma startup em crescimento ou uma empresa estabelecida? Se for o primeiro caso, você pode procurar uma estrutura que o leve da concepção ao lançamento (como a estrutura HEART), enquanto o segundo pode estar procurando uma estrutura que o ajude a priorizar as iniciativas existentes (como o método de pontuação RICE)

Você é uma startup em crescimento ou uma empresa estabelecida? Se for o primeiro caso, você pode procurar uma estrutura que o leve da concepção ao lançamento (como a estrutura HEART), enquanto o segundo pode estar procurando uma estrutura que o ajude a priorizar as iniciativas existentes (como o método de pontuação RICE) Tipo de produto: Que tipo de produto você está lançando? Se você estiver simplesmente lançando um novo recurso ou iterando um produto existente, o Double Diamond pode ajudar a melhorar muito a experiência geral do usuário. Entretanto, se estiver lançando um produto totalmente novo, o Modelo Kano pode ajudar a determinar se a invenção será atraente para o seu público-alvo

Que tipo de produto você está lançando? Se você estiver simplesmente lançando um novo recurso ou iterando um produto existente, o Double Diamond pode ajudar a melhorar muito a experiência geral do usuário. Entretanto, se estiver lançando um produto totalmente novo, o Modelo Kano pode ajudar a determinar se a invenção será atraente para o seu público-alvo Experiência da equipe: Você está formando uma equipe de gerentes de produtos experientes ou juniores? Se você tiver um vice-presidente de gerenciamento de produtos com anos de experiência no lançamento de produtos eficazes, poderá implementar a estrutura North Star (já que esse indivíduo pode ser capaz de identificar o único fator que leva ao sucesso de um produto)

ClickUp: O futuro do gerenciamento de produtos

O ClickUp é a plataforma de produtividade completa que otimiza todos os trabalhos a serem realizados no ciclo de vida do produto. Com Recursos do produto ClickUp com o ClickUp, as equipes de desenvolvimento de produtos podem levar sua visão ao mercado com as seguintes ferramentas. 🤩

ClickUp AI

Use prompts com o ClickUp AI para criar rapidamente documentos de requisitos do produto (PDRs) em um piscar de olhos

Com Ferramentas de IA do ClickUp os gerentes de produtos podem facilmente gerar documentos, coletar feedback dos clientes e, por fim, lançar produtos mais rapidamente.

Produto Roteirização

O desenvolvimento de produtos é muito fácil quando se usa o modelo de roteiro de produtos do ClickUp

Os roteiros de produtos são uma ferramenta de trabalho que vai do lançamento ao planejamento - e todas as microdecisões intermediárias. Com o Modelo de roteiro de produto do ClickUp se a equipe estiver trabalhando em conjunto, as equipes podem se manter em sincronia vendo quais são as próximas tarefas.

Faça o download deste modelo

Colaboração visual

Colabore visualmente com os membros da equipe nos quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Com Quadros brancos ClickUp com o ClickUp Whiteboards, as equipes de gerenciamento de produtos podem criar um visual de suas melhores ideias. Os quadros brancos do ClickUp permitem que você faça brainstorming, crie estratégias e crie um primeiro rascunho do roteiro do seu produto com toda a equipe.

Fluxos de trabalho automatizados

Economize tempo e concentre-se no que importa com a automação do ClickUp

A simplificação do processo de gerenciamento de produtos garante que seu produto chegue ao mercado no prazo. Com o fluxos de trabalho automatizados do ClickUp você pode definir automaticamente prioridades, deixar comentários, atribuir tarefas e obter aprovações da gerência superior.

Documentação de fonte única

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Com Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, toda a sua equipe pode colaborar em roteiros, requisitos e ideias de novos recursos. Com recursos avançados de edição e a capacidade de marcar membros da equipe e atribuir comentários, você não fica preso à "versionite" e, em vez disso, avança para um lançamento de produto bem-sucedido.

Lançamento de produto bem-sucedido Lançamento com o ClickUp

As estruturas de gerenciamento de produtos ajudam a determinar quais produtos e/ou recursos serão mais lucrativos para a empresa. Embora cada modelo seja diferente, todos ajudam a medir a satisfação do cliente, simplificam o processo de gerenciamento de produtos e levam novos produtos ao mercado.

Para implementar uma nova estrutura de gerenciamento de produtos, escolha o ClickUp. O ClickUp ajuda as equipes de gerenciamento de produtos a operar com mais eficiência por meio de ferramentas essenciais, como IA, documentos e quadros brancos colaborativos e fluxos de trabalho automatizados. Além disso, o ClickUp vem completo com milhares de modelos, centenas de integrações e várias visualizações para ajudar a lançar novos produtos. 👏👏

Pronto para ver como o ClickUp pode levar a um lançamento de produto bem-sucedido? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .