5 valores do Scrum para elevar suas práticas ágeis

Compromisso. Foco. Abertura. Respeito. Coragem. Essas não são apenas palavras da moda - juntas, elas permitem que as equipes trabalhem bem para que os projetos sejam bem-sucedidos. Eles também são os principais valores do Scrum.

O Scrum, que agora é um método imensamente popular gerenciamento ágil de projetos a metodologia ágil, originada em um artigo de 1986 escrito por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka para a Harvard Business Review. Esse artigo seminal, The New Product Development Game, mudou para sempre a forma como as equipes ágeis produzem resultados de projetos bem-sucedidos.

Os cinco valores do Scrum formam o núcleo do trabalho em equipe otimizado e mantêm a estrutura do Scrum no lugar. Vamos detalhá-los.

O que são os valores do Scrum? Valores do Scrum são os princípios fundamentais que orientam os comportamentos e as interações das equipes Scrum. Eles permitem que as equipes criem confiança, colaborem de forma eficaz, concentrem-se na entrega de valor e melhorem constantemente. Compromisso, Foco, Abertura, Respeito e Coragem são os valores fundamentais que definem o Scrum.

Esses valores valores ágeis enfatizam a flexibilidade, a adaptação rápida e a colaboração estreita.

Há muitos outros Termos do Scrum mas esses cinco valores fundamentais ajudam a manter a produtividade, tornando o desenvolvimento de software um esforço de equipe eficiente e produtivo!

Definindo os cinco valores do Scrum

Criar fluxos de trabalho com tudo incluído Fluxos de trabalho do Scrum no ClickUp Para que um projeto seja bem-sucedido, os Scrum Masters precisam explicar claramente a importância dos cinco valores à sua equipe. As equipes também devem concordar em seguir esses cinco valores.

Compromisso

Comprometimento significa assumir total responsabilidade por seus projetos atuais. Isso envolve que os membros da equipe se apropriem de seu trabalho e se sintam pessoalmente responsáveis pela obtenção de resultados. Isso também inclui o cumprimento de compromissos anteriores.

Em termos simples, Comprometimento é definir um resultado e manter-se fiel a ele até que o projeto seja concluído. Um exemplo de comprometimento pode ser uma equipe que decide lançar um recurso específico do produto durante um sprint.

Foco

Foco é ter uma visão clara e concentrar-se apenas no que realmente importa. Significa trabalhar apenas nos elementos essenciais e evitar distrações de tarefas que não são cruciais para seus objetivos.

Por exemplo, considere uma equipe Scrum colaborando em um projeto para projetar um novo aplicativo iOS para uma empresa. O foco deles é criar rapidamente o aplicativo para iOS com o mínimo de bugs e revisões (e não criar um aplicativo para Android, Windows ou Mac além da versão para iOS).

Abertura

A abertura envolve estar pronto para compartilhar seu conhecimento e seus esforços, ouvir as ideias dos outros e aceitar feedback. Isso também significa compartilhar prontamente os planos gerais da sua organização com suas equipes.

A abertura é a troca livre de informações entre os funcionários, facilitando o trabalho e a comunicação de todos. Em uma configuração Scrum, as equipes compartilham seus conhecimentos e experiências com outras pessoas da organização, o que melhora o desempenho geral do trabalho.

Respeito

O respeito envolve a apreciação de perspectivas diversas, a escuta das ideias dos outros e o fornecimento de apoio quando necessário. Significa tratar os membros da equipe com cortesia e honestidade e reconhecer o tempo que eles dedicam ao sucesso da organização.

Por exemplo, durante uma discussão de projeto, um proprietário de produto demonstra respeito ouvindo atentamente as ideias de sua equipe e valorizando suas opiniões antes de tomar decisões.

Coragem

Coragem significa ter a confiança para assumir riscos e incentivar um ambiente em que os funcionários estejam abertos a aprender com os erros e a desenvolver novas habilidades. Nas organizações, as equipes Scrum melhoram ao aprender coletivamente com seus próprios erros ao longo do tempo.

Por exemplo, se uma equipe se arrisca ao tentar uma nova técnica de design de site, ela pode compartilhar esse conhecimento com outras equipes. Dessa forma, as equipes podem aprimorar o conhecimento e as habilidades umas das outras.

Diferença entre valores e princípios do Scrum

Os valores do Scrum são as crenças fundamentais que moldam a mentalidade e o comportamento da equipe Equipes Scrum no gerenciamento de projetos ágeis.

Por outro lado, os princípios do Scrum são as diretrizes e regras práticas descritas em documentos como o Guia do Scrum, que ajudam cada membro da equipe a aplicar esses valores de forma estruturada.

Enquanto os valores representam as crenças fundamentais, os princípios fornecem uma estrutura.

No Scrum, você tem planejamento de sprint (ciclos de trabalho curtos) e cerimônias (reuniões para manter todos na mesma página). Esses sprints e cerimônias traduzem essas crenças em ações tangíveis dentro da estrutura do Scrum.

Os valores e princípios do Scrum formam a base essencial para o trabalho em equipe eficaz e para o sucesso Gerenciamento de projetos Scrum .

Vamos detalhar melhor as diferenças entre os dois.

Aspect Scrum Values Scrum Principles Aspect Scrum Values Scrum Principles Aspect Definição Crenças fundamentais que orientam toda a equipe Scrum Diretrizes práticas para o gerenciamento estruturado de projetos Comprometimento, Foco, Abertura, Respeito, Coragem Planejamento de Sprint, cerimônias e funções descritas no Guia Scrum Planejamento de sprint, cerimônias e funções delineadas no Guia Scrum Papel Moldar o comportamento e a colaboração Fornecer uma abordagem sistemática para o gerenciamento de projetos Aplicação Influenciando as interações e a mentalidade da equipe Orientando a implementação do Scrum nas tarefas diárias Resultado Cria confiança, propriedade e adaptabilidade Possibilita uma abordagem sistemática e ágil para o gerenciamento de projetos

Uma tabela comparativa que destaca as variações entre os valores do Scrum e os princípios do Scrum

O papel dos valores do Scrum na vida cotidiana do trabalho

O papel dos valores do Scrum na vida cotidiana de trabalho é semelhante a uma bússola que guia indivíduos e equipes através das complexidades de suas tarefas diárias e mantém a equipe intacta.

Os valores - Compromisso, Foco, Abertura, Respeito e Coragem - servem como barreiras fundamentais que moldam a forma como as pessoas colaboram e abordam os desafios.

Vamos dar uma olhada em como cada um deles pode ser usado no cotidiano do trabalho.

Papel do "Compromisso" em um ambiente profissional

Os projetos Scrum envolvem o estabelecimento de uma abordagem dedicada e firme para atingir as metas.

Comece definindo claramente os objetivos do projeto e definir cronogramas realistas. Priorize as tarefas para alinhar-se à meta do sprint e garantir um esforço concentrado em cada aspecto.

Comunique e reforce o compromisso dentro da equipe Scrum, incentivando uma dedicação compartilhada ao sucesso do projeto. Avalie regularmente o progresso, faça os ajustes necessários e mantenha a responsabilidade pelo cumprimento dos compromissos.

Ao instilar o Compromisso como um princípio orientador, as equipes scrum podem enfrentar os desafios com resiliência e alcançar resultados de projetos bem-sucedidos.

Função do "Foco" em um ambiente profissional

Para implementar o foco na vida profissional diária, priorize as tarefas, defina metas claras de sprint e aloque blocos de tempo específicos para o trabalho focado. Estabeleça um espaço de trabalho organizado, use ferramentas de produtividade com sabedoria e gerenciar a comunicação de forma eficaz.

Evite realizar várias tarefas ao mesmo tempo, faça intervalos regulares e elimine reuniões desnecessárias. Essa abordagem deliberada cultiva um ambiente propício ao foco sustentado, aumentando a produtividade e garantindo a execução bem-sucedida do projeto.

O papel do "respeito" em um ambiente profissional

A implementação do Respeito como um valor do Scrum em sua vida profissional dentro de qualquer projeto envolve a promoção de uma cultura de trabalho colaborativa e positiva.

Trate seus colegas com respeito, valorize as perspectivas dos outros e incentive a comunicação aberta para compartilhar ideias e feedbacks de forma respeitosa.

Adote uma abordagem orientada para a equipe que reconheça as habilidades de cada um e valorize a experiência de cada membro.

Ao manter um tom respeitoso em todas as interações, os profissionais contribuem para um ambiente positivo que valoriza os pontos fortes individuais. Essa integração do Respeito como um valor do Scrum cultiva um local de trabalho onde a compreensão mútua e a cooperação prosperam, impactando positivamente o sucesso geral do projeto.

Papel da "Abertura" em um ambiente profissional

Facilitar a abertura como um valor do Scrum envolve nutrir uma cultura de segurança psicológica em sua organização. Você pode adotar a transparência e a comunicação aberta, incentivando os membros da sua equipe Scrum a expressarem suas ideias e feedbacks livremente, sem medo de reações adversas.

Estabeleça canais de diálogo aberto para preocupações e desafios de forma transparente. Desenvolva uma mentalidade que valorize a honestidade e a comunicação direta, criando uma atmosfera na qual todos se sintam à vontade para compartilhar suas perspectivas.

Inculcar a abertura aumenta a colaboração e constrói a confiança entre os membros da equipe Scrum. Isso também ajuda os Scrum Masters a orientar os projetos com clareza, resultando em uma dinâmica de equipe bem-sucedida.

Papel da "Coragem" em um ambiente profissional

A coragem é outro valor-chave do Scrum que pode ajudar seus projetos a atingir o auge da qualidade. A coragem em um ambiente profissional diz respeito a capacitar os indivíduos a enfrentarem desafios com ousadia e a lidarem com os problemas de forma transparente.

Motive os membros da equipe a falar, compartilhar suas opiniões e expressar preocupações sem medo de represálias. Isso ajudará a criar uma cultura que valoriza ideias inovadoras e aceita críticas construtivas.

Em um ambiente corajoso, é mais provável que os indivíduos assumam riscos, se adaptem às mudanças e contribuam para a melhoria contínua. Ao instilar a coragem como um princípio orientador, você pode aumentar a qualidade, a criatividade e a obrigação coletiva com o sucesso da equipe.

Como implementar os 5 valores essenciais do Scrum

Colocar em prática os cinco valores fundamentais do Scrum pode parecer difícil, mas você pode fazer isso com o Ferramentas do Scrum e estratégia. Ferramentas como o ClickUp podem facilitar a implementação desses cinco valores do Scrum em seus projetos rapidamente. Aqui estão os principais recursos do ClickUp que você pode usar para orientar seus projetos Equipe ágil rumo ao sucesso.

O quadro do Scrum

O quadro do Scrum serve como uma ferramenta crucial para os Scrum Masters e os proprietários de produtos implementarem os valores essenciais do Scrum no desenvolvimento de produtos ou na criação de produtos gerenciamento de projetos . Visualização do quadro do ClickUp fornece uma visão geral abrangente da fluxo de trabalho do sprint para toda a equipe, garantindo total transparência no progresso do projeto. Você pode usá-lo para analisar vários eventos Scrum em um único painel.

Essa abertura permite que toda a equipe veja o status da tarefa, as dependências, os bloqueadores e muito mais em tempo real, criando uma única fonte de verdade. Isso também reforça o compromisso da equipe em atingir as metas do sprint. Além disso, a capacidade de atualizar facilmente o status da tarefa em tempo real permite que os membros da equipe mantenham um foco claro na conclusão das tarefas. O quadro do Scrum é essencial para manter a equipe concentrada nas metas do sprint e comprometida com a entrega do trabalho conforme planejado.

Use o quadro Scrum personalizável do ClickUp para ter uma visão geral do progresso do projeto em um piscar de olhos

Status personalizados Status personalizados do ClickUp fornecem uma abordagem personalizada para o gerenciamento de tarefas, permitindo que as equipes definam e acompanhem estágios específicos das tarefas. Isso facilita o gerenciamento do Scrum.

Os status ajudam a manter o foco, fornecendo uma visão clara da posição de cada tarefa no fluxo de trabalho. Por exemplo, a transição de uma tarefa para "Em andamento" significa o compromisso da equipe em trabalhar ativamente nela.

Obtenha clareza sobre os estágios das tarefas e aumente o foco das equipes Scrum com os Status Personalizados no ClickUp

Prioridades Prioridades do ClickUp e

Quadros Kanban oferecem um sistema flexível para priorização de tarefas, alinhado com os valores Scrum de Compromisso e Foco.

Os Scrum Masters e os proprietários de produtos podem designar as tarefas como Urgentes, Altas, Normais ou Baixas, facilitando o compromisso de lidar primeiro com os itens de alta prioridade e criando um senso de propriedade dentro da equipe.

Tornar as prioridades visíveis no quadro Kanban reforça esse foco todos os dias. A abertura e a coragem são necessárias para que a equipe defina efetivamente os critérios de prioridade e converse sobre a capacidade de carga de trabalho.

Promova o comprometimento da equipe com a priorização flexível de tarefas no ClickUp

Estimativas de tempo Estimativas de tempo do ClickApp permitem que as equipes se comprometam corajosamente com metas alcançáveis, respeitando a dinâmica da equipe.

Isso incentiva as equipes a enfrentar as realidades de restrições de tempo de forma transparente e mantém o planejamento do projeto Scrum no caminho certo.

Use as estimativas de tempo no ClickUp para capacitar as equipes com cronogramas de tarefas realistas e tomada de decisões corajosas

O ClickUp capacita os Scrum Masters e os proprietários de produtos a enraizar o Compromisso, o Foco e a Abertura em cada membro da equipe Scrum. Isso acaba guiando seus projetos para a conclusão bem-sucedida.

Maximizando os resultados do Scrum com o ClickUp

Os valores do Scrum são a força motriz por trás do gerenciamento de projetos bem-sucedido, promovendo Compromisso, Foco, Abertura, Respeito e Coragem nas equipes.

O ClickUp, como uma ferramenta versátil plataforma de gerenciamento de projetos de equipe fornece às equipes os recursos necessários para que elas possam realizar plenamente esses valores em seu trabalho.

Ao aproveitar os recursos do ClickUp, você pode ativar os valores do Scrum em vez de deixá-los como simples ideias teóricas. Quando isso acontecer, as coisas se encaixarão no lugar e sua equipe começará a funcionar de forma ideal. Você pode desbloquear uma grande colaboração, conversas produtivas e uma tendência natural para a melhoria contínua.

Pronto para criar um impulso imparável? Experimente o ClickUp hoje.

FAQs comuns

1. Como os valores do Scrum se relacionam com os princípios do Scrum?

Os princípios do Scrum são as diretrizes e as melhores práticas que direcionam a aplicação da estrutura do Scrum em qualquer projeto, como no desenvolvimento de software ou no lançamento de um aplicativo.

Esses princípios ajudam as equipes a implementar a metodologia Scrum de forma eficaz, facilitando a colaboração, a adaptabilidade e o progresso iterativo.

Aqui está uma explicação dos seis princípios do Scrum, juntamente com exemplos de como eles se alinham com os valores do Scrum:

1. Controle empírico do processo

Significado: As decisões são baseadas no progresso e nas evidências do mundo real, não apenas na teoria ou em suposições. Transparência, inspeção e adaptação são fundamentais aqui

As decisões são baseadas no progresso e nas evidências do mundo real, não apenas na teoria ou em suposições. Transparência, inspeção e adaptação são fundamentais aqui Alinhamento com a Abertura: As equipes compartilham abertamente os dados e o progresso, incentivando o feedback e a adaptação

As equipes compartilham abertamente os dados e o progresso, incentivando o feedback e a adaptação **Alinhamento com a coragem: as equipes aceitam a incerteza dos processos empíricos e se adaptam com ousadia com base no feedback

2. Auto-organização

**Significado: As equipes gerenciam seu trabalho, tomando decisões de forma autônoma dentro da estrutura do Scrum

Alinhamento com o compromisso: Equipes capacitadas assumem a responsabilidade e se comprometem mais profundamente com seus objetivos

Equipes capacitadas assumem a responsabilidade e se comprometem mais profundamente com seus objetivos Alinhamento com o Respeito: Confiar e respeitar a experiência individual de cada um impulsiona a auto-organização

3. Colaboração

Significado: As partes interessadas, os desenvolvedores e os clientes trabalham juntos durante todo o processo

As partes interessadas, os desenvolvedores e os clientes trabalham juntos durante todo o processo Alinhamento com o respeito: Perspectivas diversas são valorizadas, permitindo uma colaboração construtiva

Perspectivas diversas são valorizadas, permitindo uma colaboração construtiva Alinhamento com a abertura: A transparência e a comunicação aberta permitem uma coordenação eficaz

4. Priorização baseada em valor

Significado: Os recursos e as tarefas são priorizados com base em seu valor para o cliente

Os recursos e as tarefas são priorizados com base em seu valor para o cliente Alinhamento com o foco: As equipes se concentram em entregar primeiro o trabalho mais valioso

As equipes se concentram em entregar primeiro o trabalho mais valioso Alinhamento com o compromisso: O alinhamento com o valor para o cliente aumenta o compromisso da equipe

5. Time-boxing

Significado: Os eventos e sprints do Scrum têm limites de tempo fixos para promover o foco e a urgência

Os eventos e sprints do Scrum têm limites de tempo fixos para promover o foco e a urgência Alinhamento com o foco: O time-boxing ajuda as equipes a evitar distrações e a permanecer no caminho certo

O time-boxing ajuda as equipes a evitar distrações e a permanecer no caminho certo Alinhamento com o respeito: Os limites de tempo protegem o tempo e a energia dos indivíduos

6. Desenvolvimento iterativo:

Significado: O trabalho é dividido em ciclos pequenos e incrementais (Sprints) para feedback e aprimoramento contínuos

O trabalho é dividido em ciclos pequenos e incrementais (Sprints) para feedback e aprimoramento contínuos Alinhamento com a coragem: As equipes aceitam as mudanças com coragem e se adaptam com base no feedback

As equipes aceitam as mudanças com coragem e se adaptam com base no feedback Alinhamento com a Abertura: A transparência em relação ao progresso e aos desafios permite a correção do curso

2. Como os valores do Scrum melhoram o processo de trabalho?

Adotar os valores do Scrum resulta em um ambiente de trabalho que aumenta a eficiência, a transparência e a adaptabilidade. Com atenção concentrada nas tarefas, backlogs priorizados e metas claras de sprint, as equipes se tornam mais produtivas.

A abertura é obtida por meio de comunicação transparente, discussões honestas e uma cultura de feedback

é obtida por meio de comunicação transparente, discussões honestas e uma cultura de feedback Coragem capacita as equipes a assumir riscos, desafiar suposições e se manifestar, o que incentiva a inovação

capacita as equipes a assumir riscos, desafiar suposições e se manifestar, o que incentiva a inovação Compromisso implica propriedade compartilhada, cumprimento de metas e adaptabilidade a circunstâncias variáveis

implica propriedade compartilhada, cumprimento de metas e adaptabilidade a circunstâncias variáveis Respeito molda uma cultura que valoriza as contribuições individuais, a escuta ativa e o acolhimento de ideias diversas

Tudo isso resulta em maior colaboração, comunicação aprimorada, maior adaptabilidade, qualidade elevada e entrega acelerada. Ao adotar esses valores de todo o coração, as equipes Scrum desenvolvem um ambiente de trabalho que estimula a inovação, a eficiência e um profundo senso de propriedade, o que, em última análise, leva a produtos superiores, clientes satisfeitos e equipes altamente engajadas.

3. Como ferramentas como o ClickUp podem melhorar a adesão da minha equipe aos valores do Scrum?

O ClickUp aprimora a adesão aos valores do Scrum, fornecendo uma plataforma versátil que se alinha aos princípios-chave de Compromisso, Foco, Abertura, Respeito e Coragem.

Através do uso de Quadro Scrum do ClickUp e recursos como status personalizados, prioridades e estimativas de tempo, os Scrum Masters e os proprietários de produtos podem incutir esses valores em suas equipes de projeto.

As funcionalidades do quadro Scrum apóiam o Compromisso, oferecendo uma visão clara do progresso da tarefa, enquanto os status personalizados garantem um trabalho focado e dedicado. As prioridades se alinham com o valor do Compromisso, promovendo um senso de propriedade entre os membros da equipe. As estimativas de tempo no ClickUp incentivam a tomada de decisões corajosas, reconhecendo de forma transparente as restrições de tempo realistas, alinhando-se com o valor de Coragem.