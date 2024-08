Dominando as técnicas de estimativa de projetos: Um Guia Completo

Com o início do novo ano, começa a temporada de planejamento anual - há reuniões a serem marcadas, metas a serem definidas e tarefas a serem atribuídas.

Todas as planejamento de projetos começa com informações de pesquisas, projetos anteriores e especialistas no assunto. E, no entanto, apesar de todo o mapeamento de recursos e cronogramas, muitas vezes encontramos desafios inesperados, que causam retrocessos e impedem o progresso. Previsões do projeto exigem mais do que simples cálculos. Elas envolvem uma combinação de análise, estimativa e intuição.

Como podemos fazer as coisas de forma diferente este ano? A implantação de práticas recomendadas de negócios em torno de técnicas de estimativa de projetos ajudará você e sua equipe a definir cronogramas mais precisos e a atingir metas com mais eficiência.

O que são técnicas de estimativa de projetos?

As técnicas de estimativa de projetos são métodos de previsão de variáveis, como o cronograma de conclusão, os custos, os recursos e os riscos envolvidos em um projeto durante o estágio de planejamento.

Os gerentes de projeto avaliam e determinam o escopo, o tempo, o custo, os recursos, a qualidade e os riscos de um projeto. Eles são especializados em fornecer estimativas precisas dos riscos do projeto e prever os possíveis resultados desses seis fatores principais.

Os gerentes de projetos implementam técnicas e ferramentas de estimativa de projetos para agendamento, estimativa de custos, análise de dados e previsão orçamentária para projetos ágeis.

Isso ajuda a garantir que as principais partes interessadas, como a liderança, a diretoria, a gerência e os clientes, permaneçam atualizados e alinhados com as expectativas do projeto.

Importância de ter estimativas de projetos

Os gerentes de projeto consideram meticulosamente todas as variáveis ao planejar um projeto. E, no entanto, como muitos de nós temos experimentado ano após ano, é difícil obter estimativas precisas.

Prepare-se para um guia abrangente sobre técnicas de estimativa de projetos. Este guia o equipará com as ferramentas e táticas necessárias para fazer previsões mais inteligentes e precisas relacionadas aos seus projetos.

Vamos nos aprofundar no assunto e eliminar a incerteza em relação a estimativas cruciais metas de negócios .

Diferentes tipos de estimativas durante um projeto

Para gerenciar projetos com eficácia, as equipes de projeto se concentram em seis áreas principais. Elas determinam os resultados de um projeto ciclo de vida do gerenciamento de projetos . Antes de nos aprofundarmos nas técnicas de estimativa, vamos entender os principais fatores do gerenciamento do ciclo de vida do projeto.

1. Escopo

O escopo do projeto é uma das "restrições triplas" essenciais no gerenciamento de projetos. Ele define limites e metas claros, evitando que os projetos se tornem sem foco ou excessivamente ambiciosos. O escopo refere-se simplesmente ao que precisa ser feito para que o projeto atual atinja o status de "conclusão".

Às vezes, os gerentes de projeto dividem um único projeto em diferentes fases ou sprints para abordar o ângulo do escopo, começando com uma fase de planejamento ou uma fase mínima viável seguida pelas fases mais avançadas do escopo.

Isso garante que as equipes se concentrem em entregar o que foi pré-alinhado como uma métrica de sucesso do projeto.

2. Tempo

É fundamental atribuir uma data final a cada projeto de prazo finito. Como vários membros da equipe realizarão as tarefas associadas a qualquer projeto, é necessário ter uma boa noção da carga de trabalho e da capacidade deles para chegar a estimativas precisas do cronograma. Técnicas de agendamento de projetos são essenciais para o estabelecimento de metas realistas cronogramas realistas do projeto e atingir as metas do projeto. É fundamental comunicar e alinhar esses cronogramas com o(s) patrocinador(es) do projeto.

3. Custo

O custo, o escopo e o tempo são os três fatores que fazem ou desfazem o seu projeto.

Desses três, o "custo" é quase sempre o mais importante para todos os participantes do projeto. É fundamental formular métodos precisos de estimativa de custos.

Os gerentes de projeto empregam técnicas de orçamento de projeto para chegar a estimativas monetárias para seus entregáveis com escopo definido. Depois de obter a aprovação da gerência para o orçamento, é essencial monitorar as despesas e respeitar os limites máximos de custo.

4. Recursos

Você precisa de recursos para alimentar um projeto; o planejamento desses recursos é um dos aspectos mais desafiadores do gerenciamento de projetos. Isso inclui sua equipe de projeto, fornecedores externos, materiais, infraestrutura necessária, ferramentas etc.

A eficiência é fundamental para alocação de recursos e uso. O cronograma de chegada e disponibilidade de recursos também é fundamental para economizar tempo e dinheiro.

5. Qualidade

Em seu início, um projeto bem-sucedido comunica os possíveis parâmetros de qualidade que podem ser alcançados dentro das restrições do projeto, do tempo aprovado e das provisões orçamentárias.

Depois que os gerentes de projeto alinham os requisitos de qualidade com os participantes do projeto, eles garantem que todos os proprietários do projeto os cumpram.

A conclusão de um projeto dentro do prazo e do orçamento só tem valor se o projeto atender aos parâmetros de qualidade especificados pelos clientes.

6. Risco

Todo novo projeto vem com seu conjunto de riscos previsíveis e imprevisíveis. A função de um gerente de projeto é identificar e apontar esses riscos para a liderança e a gerência no início de uma iniciativa crucial.

Estar ciente dos riscos potenciais ajuda a elaborar planos de contingência. É melhor estar preparado com práticas de mitigação de riscos do que ficar no escuro e ser pego de surpresa. Não se pode enfatizar a importância do planejamento meticuloso de riscos no gerenciamento de projetos.

Técnicas comuns de estimativa de projetos

No gerenciamento de projetos, os profissionais contam com práticas comerciais testadas e comprovadas para estimativas de projetos .

Aqui estão algumas práticas críticas a serem consideradas:

1. Estimativa de baixo para cima

Ao trabalhar em um projeto, a opção de estimativa de baixo para cima envolve listar tudo como uma lista de tarefas. A estimativa de baixo para cima é uma técnica de agendamento popular.

Nessa abordagem, você pode mapear cronogramas realistas para uma lista exaustiva de itens de trabalho para chegar à data final de entrega do projeto.

A abordagem de baixo para cima envolve o alinhamento das estimativas de tempo com os proprietários das tarefas para criar um cronograma preciso e viável roteiro do projeto .

2. Estimativa de três pontos

A técnica de estimativa de três pontos é útil quando se segue a abordagem bottom-up. Ela permite que os gerentes de projeto insiram estimativas de tempo em cada tarefa com precisão.

Em vez de inserir um estimativa de tempo de antemão, a técnica de três pontos exige que os gerentes de projeto busquem três estimativas de tempo diferentes dos proprietários das tarefas-a estimativa mais otimista, a perspectiva pessimista e a estimativa realista.

Uma média ponderada dessas três ajuda a chegar a uma data de conclusão esperada bem informada para cada tarefa, levando ao resultado final do projeto.

3. Estimativa de cima para baixo

A técnica de estimativa de cima para baixo é o inverso do método de estimativa de baixo para cima. Ela é melhor aplicada quando se enfrenta um prazo difícil. O processo envolve trabalhar de trás para frente a partir da data-alvo de conclusão do projeto, dividindo-o em fases, tarefas e subtarefas.

Talvez você esteja familiarizado com a tática clássica de gerenciamento de projetos de simplificar itens de trabalho maiores e mais complexos em tarefas realizáveis. Ela é chamada de Estrutura Analítica do Trabalho (WBS) . A estimativa top-down anda de mãos dadas com a WBS.

O ClickUp Work Breakdown Structure Template ajuda você a gerenciar seus projetos

4. Estimativa paramétrica

Você pode combinar estimativa paramétrica com a estimativa top-down para garantir melhor precisão. Ambas usam dados anteriores de projetos semelhantes.

As estatísticas formam a base da abordagem paramétrica. Ela ajusta os dados com base nas diferenças entre projetos passados e atuais para fazer estimativas mais bem informadas.

5. Estimativa baseada em conhecimento especializado

A estimativa baseada em conhecimento especializado dos elementos do projeto se apóia na experiência prática e no julgamento especializado de indivíduos que trabalharam anteriormente em projetos semelhantes. Conversar com especialistas que identificaram com sucesso escopo do projeto , cronogramas monitorados e custos gerenciados podem fornecer informações valiosas para o planejamento de novos projetos.

Essa abordagem economiza tempo e esforço, pois você se beneficiará dos aprendizados de especialistas em vez de começar do zero.

Cada projeto é único devido a vários fatores que afetam os resultados finais. Portanto, é melhor adaptar os aprendizados dos especialistas ao contexto atual da sua organização e da sua equipe.

Domine as técnicas de estimativa de projetos com o ClickUp Plataforma de software de gerenciamento de projetos do ClickUp é uma valiosa ferramenta de planejamento de projetos para estimativas precisas.

O ClickUp oferece muitas maneiras eficazes de mapear planos de projeto estimando o tempo, o custo e os recursos. Isso também evita que você extraia manualmente os dados periodicamente para fins de relatório.

Aproveitar a oferta de gerenciamento de projetos do Clickup permite que suas equipes trabalhem mais próximas umas das outras. Fluxos de trabalho conectados, documentos compartilhados, painéis de controle em tempo real, etc., permitem que todos se movam mais rapidamente, trabalhem de forma mais inteligente e economizem tempo.

Acelere o planejamento e a execução de seus projetos com o ClickUp AI ClickUp AI ajuda você a acelerar a execução do projeto elaborando tarefas e subtarefas de forma autônoma em relação às metas e resumindo os tópicos de comentários.

Ainda está procurando inspiração? Comece com estes aplicativos plug-and-play modelos de gerenciamento de projetos .

Modelo de gerenciamento de projetos da ClickUp

Quando os planos do projeto estiverem em ordem, Tarefas do ClickUp será sua maneira personalizável de gerenciar e executar todas as tarefas de forma colaborativa.

O ClickUp simplifica seu fluxo de trabalho com sua plataforma multifuncional. Marque, comente, atribua ações e compartilhe gravações de tela para manter o foco na realização de suas metas.

Execução de tarefas e colaboração com facilidade com o ClickUp Tasks

Use o Estimativas de tempo do ClickUp para cada tarefa para comparar o tempo real com suas estimativas para referência futura. Isso o ajudará a prever os bloqueadores e a limpar o backlog geral do projeto.

Acompanhe, priorize e planeje a carga de trabalho da sua equipe com o ClickUp Time Estimates Visualizações do ClickUp permite que você simplifique todo o processo de estimativa do projeto com várias visualizações. Use as visualizações para visualizar melhor os planos do projeto e avaliá-los de várias perspectivas.

As Visualização da carga de trabalho ajuda a manter um controle sobre a capacidade da sua equipe, e o Visualização do calendário é excelente para estimativas relacionadas ao cronograma.

Acompanhe e relate facilmente seus kPIs do projeto em diferentes planilhas e guias. O ClickUp automatiza o processo para você.

Beneficie-se de relatórios em tempo real sobre métricas de projetos com o ClickUp Views personalizável

O ClickUp é uma ferramenta útil para acelerar as estimativas de seus projetos e acompanhá-las.

Montamos uma ferramenta pronta para uso Modelo de métricas do projeto ClickUp para lhe dar uma vantagem inicial no planejamento do seu projeto.

Use o Modelo de Métricas de Projeto do ClickUp para avaliar a qualidade dos resultados do projeto

Quando e quem deve executar as estimativas do projeto?

As técnicas de estimativa no gerenciamento de projetos são valiosas para todas as organizações, independentemente de sua função. Todos nós lidamos com miniprojetos de alguma forma, seja individualmente ou com nossas equipes.

Embora a equipe do projeto e os especialistas no assunto sejam normalmente responsáveis pela estimativa do projeto, o gerente de projeto mantém o banco de dados ou os documentos em que as estimativas são registradas.

No entanto, identifique a pessoa mais eficaz para executar as técnicas de estimativa de projetos para projetos de negócios maiores que abrangem várias funções e níveis.

Conduza suas equipes ao sucesso com técnicas precisas de estimativa de projetos

Incorpore as técnicas essenciais de estimativa de projetos aos seus processos de gerenciamento de projetos e traga clareza e confiança às suas equipes de negócios. Com técnicas de estimativa confiáveis, garanta a conclusão de seus projetos dentro do prazo e do orçamento, maximizando a eficiência e a produtividade.

Gerencie o trabalho com eficiência, colabore em tarefas e simplifique fluxos de trabalho complexos com o software de gerenciamento de projetos do ClickUp

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos on-line de alto nível software de gerenciamento de projetos que o ajudará a ter sucesso.

Com o ClickUp, você pode acessar recursos de planejamento, orçamento, programação, relatórios em tempo real e rastreamento de projetos. Concentre-se em fornecer resultados de alta qualidade dentro de cronogramas definidos com o ClickUp. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para experimentar por si mesmo.

FAQs

1. Quais são as técnicas comuns para estimativa de projetos?

Há cinco métodos comumente usados para estimar projetos: 1) Estimativa de baixo para cima, 2) Estimativa de três pontos, 3) Estimativa de cima para baixo, 4) Estimativa paramétrica e 5) Estimativa baseada em conhecimento especializado.

Os gerentes de projeto usam esses métodos para prever o escopo, o tempo e o custo de um novo projeto de negócios, também conhecidos como "restrições triplas"

2. Por que as estimativas de projetos são cruciais?

A estimativa do projeto é uma primeira etapa crucial no planejamento eficaz do projeto. Ela ajuda os gerentes de projeto a determinar um escopo, um cronograma e um custo realistas do projeto.

Custos e estimativas de projeto precisos são essenciais para alinhar as partes interessadas e os patrocinadores do negócio que estão investindo no projeto com a expectativa de gerar retornos.

3. Como o ClickUp ajuda no processo de estimativa de projeto?

O ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos que simplifica a estimativa de projetos. Ele oferece estimativa de tempo, previsão de custos de projeto e recursos de visualização de progresso. Com o ClickUp Tasks, equipes multifuncionais podem planejar e colaborar facilmente nos resultados do projeto.

A visualização de estimativas de tempo e carga de trabalho no ClickUp permite que os gerentes de projeto antecipem o desempenho da equipe em cada entrega. Os painéis de controle em tempo real permitirão que eles comparem o progresso real com as metas estimadas. O ClickUp simplifica e aprimora a estimativa do projeto, tornando-a mais precisa e eficiente.