Segunda-feira vs. Trabalho em equipe: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos?

Escolher entre ferramentas de gerenciamento de projetos muitas vezes se resume a encontrar a opção certa para as necessidades da sua equipe. Assim como o espaço de escritório perfeito ou a configuração do espaço de trabalho pessoal podem afetar significativamente a produtividade, a seleção da plataforma certa, como o Monday vs. Teamwork, tem a mesma importância.

Em sua busca para encontrar o software de gerenciamento de projetos perfeito, você precisa de mais do que apenas uma lista dos principais programas e alternativas. Os guias de comparação direta oferecem uma análise detalhada e detalhada de por que um pode ou não ser melhor que o outro. Nosso guia Monday vs. Teamwork se aprofunda nos recursos, nos prós e contras e nos benefícios comparativos.

Em seguida, discutiremos uma terceira opção: a personificação do sistema de gerenciamento de projetos que representa a configuração perfeita da mesa de trabalho com a sensação perfeita de "Cachinhos Dourados".

O que é o Monday?

O Monday.com, também chamado de Monday, é uma solução popular de gerenciamento de projetos. Os usuários podem ser convidados para diferentes projetos e os administradores podem criar projetos personalizados painéis de controle de projetos ou usar modelos padrão para que todos trabalhem.

O Monday.com facilita a comunicação e a colaboração entre equipes internas, equipes cliente-fornecedor e equipes com vários freelancers. Ele oferece níveis de acesso robustos, várias visualizações e ferramentas complexas para a criação de fluxos de trabalho, a fim de incorporar o máximo de automação possível para agilizar projetos recorrentes.

Via Segunda-feira.com Apresentando-se como um "sistema operacional de trabalho" completo, e não apenas como uma plataforma de gerenciamento de projetos, o Monday.com é mais do que apenas um alternativa de trabalho em equipe .

Ele tem quadros, visualizações, painéis e ferramentas de administrador para que cada empresa possa gerenciar projetos em seu estilo preferido. A plataforma baseada na nuvem também oferece suporte a opções de automação totalmente personalizáveis e centenas de integrações com ferramentas de nível empresarial, como Trello, Shopify e Mailchimp.

Recursos de segunda-feira

O Monday é uma plataforma mais robusta do que muitos de seus concorrentes. Ela oferece personalizações diferenciadas, mais recursos, exibições aprimoradas e maior complexidade. Embora o domínio de todos os recursos do Monday seja muitas vezes uma longa jornada, o Monday oferece recursos suficientes para que seus usuários possam acessar imediatamente benefícios significativos. Alguns de seus principais recursos incluem gerenciamento de tarefas, uma interface amigável e automação.

Gerenciamento de tarefas

As equipes e os indivíduos podem definir tarefas recorrentes que são acionadas automaticamente como parte de um fluxo de trabalho pré-planejado. Sua visualização inicial em grade permite que os administradores e gerentes de projeto adicionem colunas de detalhes, campos, datas de vencimento e outras funcionalidades. Em seguida, esses campos podem ser configurados para serem atualizados automaticamente à medida que as tarefas forem sendo concluídas.

Os usuários individuais podem organizar os campos de modo que obtenham as informações de que precisam em um piscar de olhos, e não há necessidade de operar em várias guias e janelas para concluir o trabalho.

Cada tarefa é um registro discreto que pode abrigar todos os recursos e detalhes de que os funcionários precisam. Mas as tarefas também podem ser usadas como modelo para projetos futuros ou como dados em relatórios robustos.

Interface fácil de usar

O Monday é, ao mesmo tempo, incrivelmente complexo e fácil de usar, e consegue fazer as duas coisas porque a interface é muito intuitiva. Os novos funcionários que nunca usaram a plataforma talvez não tenham todas as respostas, mas podem navegar rapidamente pelas ferramentas e pelas novas tarefas. Usuários mais experientes ou curiosos podem se aprofundar na plataforma para que ela funcione melhor para seu estilo.

Praticamente todos podem fazer a plataforma funcionar. Com alguns tutoriais, os novos usuários também podem obter um nível intermediário de conforto com o programa.

É fácil alternar entre várias visualizações diferentes (como linhas do tempo, gráficos de Gantt, quadros Kanban e muito mais), comunicar-se por meio de ferramentas na plataforma e pesquisar documentos ou tarefas no Software Kanban .

Via Segunda-feira.com

Automação para equipes não técnicas

Equipes não técnicas de profissionais de marketing, contadores, equipes de RH e todos os demais podem configurar rapidamente automações do tipo "se isso, então aquilo" sem codificação ou acesso em nível de administrador.

Muitos ecossistemas de trabalho robustos precisam do envolvimento de um desenvolvedor ou especialista em TI para personalizar a plataforma. Mas o Monday.com foi desenvolvido para que qualquer pessoa possa clicar, arrastar e soltar e reorganizar os acionadores para criar fluxos de trabalho automatizados.

Os usuários podem acessar uma lista de automações pré-configuradas, que se assemelham a comandos de frases com campos em branco. Ao digitar períodos de tempo, itens, nomes de programas integrados e até mesmo colegas de trabalho nos campos corretos, os usuários criam acionadores automáticos e podem dar andamento ao trabalho sem pensar duas vezes.

Combinado com as próprias integrações, isso pode transformar o Monday.com em um poderoso centro de automação de grandes partes de cada projeto. Mesmo aqueles que buscam recursos aprimorados podem acessar recursos avançados e automações em escala empresarial dentro da plataforma.

Preços da Monday

**Gratuito

Básico: US$ 6/mês por assento

US$ 6/mês por assento Standard: $10/mês por assento

$10/mês por assento Pro: $22/mês por assento

$22/mês por assento Enterprise: Entre em contato para obter detalhes

O que é trabalho em equipe?

O Teamwork é uma solução de gerenciamento de projetos que oferece às equipes profissionais colaboração em tempo real e ferramentas de gerenciamento de tarefas. Os usuários podem trabalhar da maneira que quiserem, com exibições personalizáveis, como quadros Kanban, gráficos de Gantt, tabelas e listas. Por meio de suas diferentes visualizações de painel, os profissionais podem:

Gerenciar pessoas coordenando e atribuindo tarefas, automatizando o gerenciamento da carga de trabalho e monitorando a disponibilidade

Gerenciar projetos atribuindo tarefas e subtarefas, visualizando o progresso e usando marcos

O trabalho em equipe foi criado principalmente para organizações de atendimento ao cliente voltadas para o cliente. Portanto, o gerenciamento de clientes faz parte do Teamwork tanto quanto o gerenciamento de projetos.

Via Trabalho em equipe Os usuários encontrarão painéis que se concentram em cada conta de cliente para monitorar seus orçamentos, lucratividade, tempo gasto na conta e horas faturáveis e não faturáveis gastas na conta. O Teamwork também coordena a atividade e a comunicação para melhorar o gerenciamento da conta e a experiência do cliente.

Os membros da equipe, os líderes da equipe e as equipes de liderança podem interagir com o ecossistema de gerenciamento de projetos baseado na nuvem do Teamwork da maneira que melhor atenda às suas funções e responsabilidades.

Você precisa de uma visualização de lista de tarefas para as tarefas diárias ou precisa ver os maiores gargalos em seu departamento no final do trimestre? Você pode gerar relatórios e usar visualizações que forneçam os principais insights que está procurando.

Recursos de trabalho em equipe

O Teamwork é um gerenciamento de projetos fácil de usar que abrange todos os aspectos básicos do gerenciamento do trabalho do cliente. Mas em um mercado on-line repleto de diferentes soluções de gerenciamento de projetos, é importante conhecer os recursos de destaque de cada plataforma. Veja se esses três recursos atendem a uma necessidade exclusiva de sua organização.

Recursos de controle de tempo

Quando sua empresa presta serviços ao cliente, o controle de tempo não é apenas parte dos KPIs de eficiência; é essencial para os negócios. O Teamwork oferece um conjunto robusto de ferramentas de controle de tempo para que cada minuto seja contabilizado.

Controle facilmente as horas faturáveis e não faturáveis e veja quanto resta do orçamento. Você também pode se aprofundar nos dados para descobrir gargalos e ineficiências.

Além das folhas de ponto padronizadas e do controle de tempo nativo, o Teamwork fornece aos usuários orçamentos de tempo para cada projeto, para que seus esforços de controle comecem sempre com o pé direito.

Via Trabalho em equipe

Opções de relatórios incorporados

O Teamwork simplifica a geração de relatórios e a análise com seus relatórios integrados. Embora também ofereça muitos campos personalizados e opções de relatórios, suas opções padrão ajudam as equipes ocupadas que lidam com clientes a ter um bom ponto de partida para compreender o gerenciamento operacional e da carga de trabalho.

Acesse relatórios sobre orçamentos, utilização de pessoal, métricas de clientes e conclusão de tarefas. Além de relatórios detalhados sobre desempenho, produtividade e carga de trabalho, você pode gerar relatórios de saúde do projeto e relatórios de utilização com um único toque.

Ferramentas de gerenciamento de recursos humanos

O gerenciamento de recursos humanos é uma forma importante de pensar sobre a disponibilidade da sua equipe. Ao considerar as horas de trabalho e a produtividade da sua equipe como recursos, você pode ajustar as cargas de trabalho, atribuir tarefas e monitorar a eficiência com ainda mais precisão.

O Teamwork oferece as ferramentas para fazer isso, monitorando o tempo gasto em diferentes tipos de tarefas e fornecendo informações sobre a carga de trabalho ou a disponibilidade de cada funcionário. Você pode até mesmo determinar quando a sua equipe precisa crescer, quem é a pessoa certa para diferentes tarefas e quanto tempo vários projetos levarão para diferentes equipes.

Preços do trabalho em equipe

Gratuito para até cinco usuários

Inicial: US$ 8,99/mês por usuário

US$ 8,99/mês por usuário Entrega: US$ 13,99/mês por usuário

US$ 13,99/mês por usuário Crescimento: US$ 25,99/mês por usuário

US$ 25,99/mês por usuário Escala: Entre em contato para obter detalhes

Monday vs. Teamwork: Recursos comparados

Tanto o Teamwork quanto o Monday têm muitas semelhanças. Ambos oferecem espaços de trabalho personalizáveis para gerenciamento de tarefas e projetos que se integram a outras ferramentas comerciais populares. Cada um deles oferece várias visualizações diferentes, facilita a comunicação e tem comunidades prósperas que adoram trabalhar com as plataformas.

Mas, apesar de compartilharem recursos, o Teamwork e o Monday.com têm pontos fortes e fracos exclusivos no que se refere às suas ferramentas de gerenciamento de projetos. Considere esses três recursos e o que cada plataforma está oferecendo nesta análise do Monday vs. Teamwork.

Visualizações

Gráficos de Gantt, linhas do tempo, listas e outras visualizações oferecem aos usuários uma maneira única de ver muitas informações de uma só vez. Alguns profissionais preferem trabalhar exclusivamente em uma visualização o tempo todo, enquanto outros gostam de visualizações específicas para tarefas ou projetos específicos. O Monday.com oferece mais visualizações, o que leva a melhores resultados para mais trabalhadores.

Monday

O Monday oferece mais opções de visualização. As visualizações do quadro nessa plataforma incluem as seguintes:

Calendário

Quadro

Arquivos

Linha do tempo

Mapa

Quadro Kanban

Esse conjunto mais abrangente de visualizações e mais opções de personalização se adequam a uma variedade maior de estilos de trabalho.

Trabalho em equipe

O Teamwork oferece quatro visualizações diferentes para que você possa criar tarefas e gerenciar projetos:

Listas Quadros Kanban Tabelas Gráficos de Gantt

Ele também oferece exibições filtradas para tarefas pessoais, visões gerais específicas de clientes e "tudo", mas essas exibições adicionais funcionam mais como visões gerais subcategorizadas.

Via Segunda-feira.com

Suporte ao cliente

As empresas voltadas para o cliente precisam estar sempre atentas para manter os relacionamentos em ótima forma, e isso significa que você precisa de soluções de software nas quais possa confiar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É impossível ter um sistema em perfeito funcionamento com 100% de tempo de atividade e chance zero de erros, por isso é importante avaliar as plataformas com base nos recursos disponíveis quando as coisas dão errado. Ambas as ferramentas oferecem suporte, mas ao comparar o Monday com o Teamwork, há um vencedor claro: O Monday.

Monday

O Monday.com também tem uma vasta biblioteca de guias, tutoriais e recursos úteis. A comunidade em torno do Monday.com é grande, portanto, você pode encontrar uma resposta para sua pergunta ou desafio on-line.

Mas quando precisar de ajuda com um bug, interrupção ou erro, você pode ir direto à fonte: O Monday.com oferece suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Trabalho em equipe

A Teamwork oferece canais de suporte ao cliente, mas o suporte ao vivo não está disponível 24 horas por dia. Ele está disponível todos os dias da semana, das 7h à meia-noite, horário padrão da Índia (IST). Isso representa mais de dez horas de antecedência em relação ao horário padrão do leste de Nova York, portanto, pode não coincidir com seus horários de maior movimento ou não estar disponível para uma crise na tarde de sexta-feira.

Entretanto, há muitos recursos alternativos. Eles têm uma série robusta de guias e uma Teamwork Academy para treinar sua equipe sobre como usar a plataforma. Há também um número suficiente de usuários que podem entrar em contato com fóruns profissionais on-line para obter orientação.

Modelos para tarefas e projetos

Ter um espaço de trabalho aberto é uma grande oportunidade, mas também pode dificultar o desenvolvimento de novos projetos. Tanto o Monday quanto o Teamwork oferecem muitos modelos diferentes. Esses recursos fornecem um ponto de partida simples e útil, bem como fluxos de trabalho padronizados. Mas um faz isso melhor do que o outro.

Monday

Via Trabalho em equipe O Monday oferece uma coleção muito maior de modelos em sua central de recursos, com uma contagem atual de mais de 200. Esses modelos podem ser extremamente granulares, o que os torna um ótimo recurso para profissionais que não sabem como iniciar uma tarefa de nicho ou que estão procurando um processo melhor. Ao acessar a central de modelos, você encontrará mais de 19 categorias para iniciar sua pesquisa.

Trabalho em equipe

O Teamwork oferece 26 modelos gratuitos que os usuários podem abrir em seus painéis para concluir tarefas. Há modelos operacionais para listas de tarefas e gerenciamento de tarefas, uma ampla variedade de modelos de marketing e até mesmo modelos de engenharia para controle de bugs.

Entretanto, embora os modelos sejam muito fáceis de usar e personalizar, essa pequena biblioteca não oferece tantos pontos de partida quanto as organizações poderiam esperar.

Segunda-feira vs. Trabalho em equipe no Reddit

Quando você quer opiniões honestas e críticas sobre software, o Reddit pode lhe dar as respostas.

Em geral, a recepção do Monday.com é positiva. Os usuários deixam longas avaliações com nuances como u/SpecialistTale7438's conclusão: "Depois de usar o serviço deles por um ano, posso dizer honestamente que foi uma experiência positiva com algumas ressalvas."

Há reclamações sobre a funcionalidade móvel e a facilidade de uso de recursos complexos. Mas a maioria dos usuários gosta da eficiência, das automações e das opções avançadas que facilitam a realização de trabalhos complexos.

O trabalho em equipe, por outro lado, tem um público muito mais tímido como Alternativa de segunda-feira . Alguns usuários adoram e outros odeiam. Ainda assim, outros saem quando o preço normal entra em vigor após um desconto inicial.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa para o trabalho em equipe na segunda-feira

O OKR Dashboard da ClickUp, parte de nosso software de gerenciamento de projetos tudo-em-um, adapta as visualizações para projetos multifuncionais, aumenta a eficiência por meio da automação e padroniza as práticas recomendadas para o sucesso escalável

Se você está considerando o Monday vs. Teamwork, mas acha que nenhum deles é o mais adequado para a forma como você gosta de gerenciar projetos, não se acomode. Em vez disso, considere uma terceira opção - o ClickUp . O ClickUp é gratuito software de gerenciamento de projetos que tem tudo o que você precisa para realizar bem o trabalho.

Decepcionado com as poucas funcionalidades do Teamwork modelos de gerenciamento de projetos e não se impressionou com a coleção de centenas de segunda-feira? O ClickUp tem milhares. Encontre modelos para desenvolvimento de projetos , gerenciamento de portfólio de projetos projetos ágeis, relatórios de status de projetos e tudo o mais em sua lista de tarefas.

Usar IA do ClickUp para criar modelos em várias exibições específicas para sua equipe ou departamento

Deseja todas as diferentes visualizações e personalizações possíveis para que você possa criar seu ambiente de trabalho ideal até a cor de suas etiquetas personalizadas? O ClickUp foi desenvolvido desde o início para permitir que os usuários ajustem cada campo, acionador e detalhe para que funcione exatamente da maneira que você precisa - e para que seus colegas de trabalho possam fazer o mesmo para gerenciar projetos à sua maneira.

Se estiver considerando o ClickUp pela primeira vez, apresente-se a esses três recursos de alto desempenho:

1. Recurso rival do ClickUp: Gerenciamento de projetos

Aumente a clareza em seus projetos com tipos de tarefas personalizáveis e melhore a organização em seus esforços de gerenciamento de tarefas

O ClickUp é o principal espaço de trabalho de gerenciamento de projetos tudo-em-um para indivíduos, pequenas equipes e grandes organizações. Os painéis e as exibições podem organizar tarefas isoladas ou sequenciais em um grande projeto em partes pequenas para facilitar o gerenciamento de tarefas e a produtividade. Os gerentes de projeto podem criar fluxos de trabalho automáticos e processos de projeto que tornam o trabalho mais rápido.

Mas Gerenciamento de projetos do ClickUp as opções do ClickUp oferecem mais do que listas de tarefas e ferramentas de gerenciamento de projetos para a realização de projetos. Inclui centros de conhecimento, recursos de gerenciamento de recursos, bibliotecas de recursos e automações para que todo o trabalho possa ser feito na plataforma.

Acolha documentos em andamento à medida que eles se aproximam da linha de chegada, visualize projetos entre departamentos e, quando o trabalho estiver concluído, analise os dados por meio de relatórios e ferramentas de análise para torná-lo ainda melhor na próxima vez.

2. Recurso rival do ClickUp: Tarefas

Os tópicos de comentários mantêm as conversas organizadas em uma tarefa para que os usuários não precisem percorrer todos os comentários

No ClickUp, você encontrará recursos de tarefas fáceis de usar para todos os membros da equipe. Os gerentes podem planejar e atribuir Tarefas do ClickUp e os colegas de trabalho podem colaborar e concluí-las. Cada usuário pode visualizar o status das tarefas, suas tarefas individuais e a carga de trabalho de outras pessoas da equipe.

Os usuários podem visualizar suas listas de tarefas e projetos em várias exibições diferentes, e as tarefas são personalizáveis. Adicione descrições, documentos de processo, prazos e dezenas de outros detalhes por meio da função software de gerenciamento de tarefas .

3. Recurso rival do ClickUp: Quadros Kanban

Supervisione tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

Versátil Visualizações do quadro Kanban do ClickUp são uma das opções mais populares oferecidas pelo ClickUp - e por um bom motivo. Os usuários podem abrir o painel com uma visualização de quadro para ver todas as suas tarefas, o status de diferentes elementos do projeto e no que as outras pessoas estão trabalhando. Arraste e solte tarefas em todo o quadro e visualize os principais detalhes na interface intuitiva sem precisar abrir todas as páginas separadas.

Faça mais trabalho da maneira mais fácil com o ClickUp

Avaliar as vantagens e limitações do Monday vs. Teamwork é importante para alinhar as necessidades específicas da sua equipe. Lembre-se de que a escolha certa possibilita fluxos de trabalho eficientes e maior produtividade.

O ClickUp oferece todas as ferramentas e recursos personalizados necessários para organizar seu espaço de trabalho virtual de forma satisfatória. Mais do que isso, ele é gratuito para uso quando você se inscrever em um plano gratuito para sempre . Configure seu espaço de trabalho hoje mesmo e explore todas as diferentes opções, visualizações e automações disponíveis para aproveitar seu trabalho.