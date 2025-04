10 melhores softwares ERP para manufatura em 2025 (avaliações e preços)

A escolha de um software ERP de manufatura não é uma tarefa fácil. Com tantas opções no mercado, pode ser difícil encontrar a opção certa que atenda não apenas às necessidades de sua empresa, mas também ao seu orçamento.

Para sua sorte, criamos esta lista das melhores soluções de software ERP de manufatura para eliminar o ruído. Você encontrará nossas 10 principais opções, divididas por preço, recursos e prós e contras.

Além disso, destacaremos o que você deve procurar ao escolher um software para a sua empresa de manufatura, a fim de aprimorar os processos desde a concepção até a execução do produto. 🙌

O que você deve procurar em um software ERP de manufatura?

O software de planejamento de recursos empresariais (ERP) facilita a administração de uma empresa de manufatura. Ele cuida de tudo, desde a contabilidade, os recursos humanos, a cadeia de suprimentos e as compras, para que você possa se concentrar em movimentar os produtos pela manufatura sem problemas.

Veja a seguir o que procurar em um software ERP para manufatura:

Gestão de estoque: Os fabricantes precisam de um software que forneça informações atualizadas sobre a disponibilidade, o status e a localização de materiais vitais na cadeia de suprimentos ⚒️

Os fabricantes precisam de um software que forneça informações atualizadas sobre a disponibilidade, o status e a localização de materiais vitais na cadeia de suprimentos ⚒️ Planejamento de capacidade: Você só pode fabricar tantos produtos quanto a sua capacidade permitir. Procure uma ferramenta que ofereça relatórios e previsões para planejar a capacidade e as cargas de trabalho

Você só pode fabricar tantos produtos quanto a sua capacidade permitir. Procure uma ferramenta que ofereça relatórios e previsões para planejar a capacidade e as cargas de trabalho Gerenciamento de tarefas: A fabricação envolve o trabalho de dezenas de membros da equipe em vários departamentos. Escolha uma plataforma que ofereça gerenciamento de tarefas recursos como automação para agilizar os processos

A fabricação envolve o trabalho de dezenas de membros da equipe em vários departamentos. Escolha uma plataforma que ofereça gerenciamento de tarefas recursos como automação para agilizar os processos Atendimento ao cliente: O software ERP de manufatura também deve oferecer ferramentas de atendimento ao cliente, como gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), para lidar com o rastreamento de bugs e resolver problemas dos usuários

Os 10 Melhores softwares ERP de manufatura para uso em 2024

Essas 10 soluções de software ERP para manufatura podem ajudá-lo a simplificar os fluxos de trabalho, controlar o estoque e automatizar o trabalho. Não importa se você está fazendo um brainstorming de ideias de produtos, buscando melhorar a capacidade ou relatando o sucesso da fabricação, essas ferramentas o ajudarão a realizar o trabalho. 🤩

1.

ClickUp

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando ClickUp Views adaptáveis para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Gerencie o dia a dia de sua empresa de manufatura com o ClickUp, um software ERP para manufatura

ferramenta de gerenciamento de projetos

com recursos empresariais e de produto para organizações. Com essa plataforma baseada na nuvem, você obterá visibilidade de toda a empresa, automatizará processos e aprimorará

a colaboração em tempo real

entre departamentos. 💪

Empresa do ClickUp

da ClickUp simplifica o trabalho em equipe multifuncional, estabelecendo claramente as metas, definindo um acompanhamento claro e aprimorando os relatórios - tudo em um só lugar.

Crie tarefas e adicione vários responsáveis para dividir o trabalho. Adicione prioridades e dependências para que toda a equipe saiba o que deve ser feito primeiro.

Agrupe, filtre ou oculte tarefas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0 para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todo o seu trabalho

O

Visualização do gráfico de Gantt no ClickUp

permite que você crie uma linha do tempo compartilhada para acompanhar todos os processos de fabricação e evitar bloqueios. A linha do tempo dinâmica permite que você faça ajustes ao longo do caminho, seja para identificar problemas ou acelerar o trabalho no pipeline. As opções de codificação por cores oferecem uma ampla visão geral de todo o trabalho de fabricação para que você possa criar roteiros e planos de projeto para todos.

Com

Recurso de produto do ClickUp

com o ClickUp, passar do brainstorming ao lançamento e à execução está mais rápido do que nunca. 🏃

As integrações de DevOps permitem conectar todas as ferramentas que você usa para criar produtos em um único espaço. As automações de fluxo de trabalho simplificam os pipelines e mantêm os projetos em andamento, enquanto os recursos de rastreamento de bugs ajudam a resolver problemas de UX rapidamente.

Quer saber mais?

Gerenciamento de recursos do ClickUp

do ClickUp o mantém informado sobre o uso de ativos, controle de tempo e formulários de fornecedores. Use os formulários para solicitar inventários e calcular custos ou use as diferentes visualizações para ter uma visão mais detalhada da capacidade e da carga de trabalho de cada departamento. 🔎

Melhores recursos do ClickUp

Integrado Ferramentas de IA para manufatura simplificam o mapeamento de processos, resumem documentos estratégicos e agilizam contratos

Uma ferramenta personalizável cRM de manufatura permite que você acompanhe os relacionamentos com os clientes, melhore o gerenciamento de leads e gere relatórios de produtos mais rápido do que nunca

Mais de 1.000 modelos - incluindo o Modelo de plano de projeto de manufatura -permitem que você identifique os objetivos e acompanhe o progresso em todo o pipeline 📌

Várias opções de visualização diferentes melhoram a visibilidade de alocação de recursos

A colaboração em tempo real melhora a eficiência dos processos e mantém todos na mesma página

Limitações do ClickUp

Alguns recursos, como o ClickUp AI, só estão disponíveis em planos pagos

Há uma curva de aprendizado para se familiarizar com todos os recursos

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.900+ avaliações)

2. SAP

via

SAP

O SAP Digital Manufacturing é uma ferramenta de última geração que simplifica a gestão da cadeia de suprimentos e ajuda a aumentar a receita por meio da gestão de recursos. Use-a para otimizar a execução e abordar a capacidade com insights em cada estágio do processo de manufatura.

Além disso, as ferramentas de identificação de perigos e mitigação de riscos mantêm sua empresa em conformidade e estabelecem as bases para um ambiente de trabalho saudável. 🌻

SAP melhores recursos

A inteligência integrada oferece insights sobre a cadeia de suprimentos e o processo de fabricação para reduzir riscos e otimizar recursos

O SAP S/4HANA oferece recursos visuais em 3D e parâmetros de dados personalizados para gerenciar roteiros e criar processos de fabricação

Os painéis de comunicação e risco permitem que você sinalize os perigos e os resolva instantaneamente para melhorar a segurança no local de trabalho ⚠️

Os processos auditáveis de impacto ambiental ajudam na elaboração de relatórios de conformidade e minimizam o desperdício de recursos

SAP limitações

A implementação do ERP pode levar algum tempo, principalmente se você precisar de soluções personalizadas para sua empresa de manufatura

A ferramenta usa a tecnologia RDP para alguns processos, que não é a tecnologia mais recente disponível

SAP preços

Chamada para preços

SAP classificações e análises

G2 : 4.2/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: N/A

3. Oracle Netsuite

via

Netsuite

O Oracle Netsuite ERP é um sistema completo de produção, processos de manufatura e

ferramenta de compras

. Os usuários adoram a flexibilidade da personalização. Os recursos de vários idiomas e várias moedas o tornam particularmente útil para fabricantes globais.

Use-o para gerar percepções sobre a gestão financeira do cliente e controlar os processos de fabricação e produção. 👩🏻‍🏭

Netsuite melhores recursos

As ferramentas de gerenciamento de pedidos aumentam o controle de estoque para que você maximize a produtividade e use efetivamente os recursos em todo o pipeline

Use calendários ou gráficos de Gantt para otimizar a programação em tempo real e controlar seu estoque onde for necessário

Gerenciamento da localização do fornecedor, planejamento completo dos requisitos de distribuição e vários locaisferramentas de planejamento oferecem visibilidade global para sua cadeia de suprimentos 🌎

O CRM integrado é uma solução baseada na nuvem que conecta você com os clientes, automatiza os processos de marketing e fornece insights reais aos usuários

Netsuite limitações

Há uma curva de aprendizado acentuada, principalmente quando você começa a personalizar a plataforma de ERP

Há limitações quanto aos tipos de documentos que podem ser exportados e nem todas as informações são transferidas corretamente

Netsuite preços

Contato para preços

Netsuite Classificações e análises

G2 : 4/5 (mais de 2.800 avaliações)

: 4/5 (mais de 2.800 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 1.400 avaliações)

4. Infor

via

Informações

A Infor é uma solução ERP de manufatura líder que automatiza os processos de manufatura e oferece dados e visibilidade em tempo real em todos os pontos da cadeia de suprimentos. O ERP baseado em nuvem tem a confiança de empresas de manufatura em vários setores, incluindo aeroespacial, saúde e hospitalidade. 🧑‍⚕️

Use-o para lidar com o processamento da produção de produtos químicos ou para criar fluxos de trabalho e

pipelines de gerenciamento de recursos

para design automotivo.

Infor melhores recursos

Relatórios orientados por dados oferecem visibilidade dos processos da cadeia de suprimentos com previsão de demanda e gerenciamento de relacionamento com fornecedores (SRM)

As ferramentas de planejamento permitem programar recursos e capacidade para que você sempre entregue aos clientes no prazo 🚚

As ferramentas de colaboração permitem que toda a equipe trabalhe em conjunto para melhorar os procedimentos e obter informações atualizadas sobre as mudanças

Rastreie facilmente as ordens de serviço, crie perfis de clientes e faça download de relatórios para um planejamento de produção contínuo

Infor limitações

Embora a ferramenta seja personalizável, talvez seja necessário contratar um consultor para a implementação

Alguns módulos estão disponíveis apenas em planos premium

Infor preços

Contato para preços

Infor classificações e avaliações

G2 : 3.8/5 (mais de 118 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 118 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 50 avaliações)

5. Odoo

via

Odoo

O Odoo é um sistema ERP de manufatura que lida com tudo, desde MES e controle de chão de fábrica até gerenciamento de qualidade e manutenção. Personalize a ferramenta de acordo com suas necessidades exclusivas e simplifique o gerenciamento do depósito, acompanhe os distribuidores e controle os níveis de estoque. 🎯

O Odoo também oferece informações abrangentes sobre pedidos de vendas, matérias-primas e processos em todas as etapas do processo de fabricação.

Melhores recursos do Odoo

O aplicativo único abriga todos os fluxos de trabalho do seu processo de fabricação em um único espaço, oferecendo um alto grau de escalabilidade, seja você uma pequena ou grande empresa

As simulações em tempo real permitem brincar com o planejamento da capacidade, a disponibilidade e o controle de custos para aumentar a lucratividade 💰

Os gráficos de Gantt facilitam a programação com painéis visuais para planejar os pedidos de fabricação

Use integrações e complementos de IoT (Internet das Coisas) para conectar impressoras de código de barras, ferramentas de comércio eletrônico e aplicativos de controle de qualidade para trabalhar com todas as suas ferramentas em um único espaço

Limitações do Odoo

Há uma curva de aprendizado, especialmente para usuários que nunca utilizaram soluções de software ERP

Alguns usuários encontraram bugs e falhas na ferramenta que atrasaram a produtividade

Odoo preço

Um aplicativo gratuito : Usuários ilimitados, apenas um aplicativo

: Usuários ilimitados, apenas um aplicativo Padrão : uS$ 31,10/usuário/mês

: uS$ 31,10/usuário/mês Custom: uS$ 46,80/usuário/mês

Classificações e avaliações do Odoo

G2 : 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 700 avaliações)

6. Oracle Manufacturing

via

Manufatura Oracle

O Oracle Fusion Cloud Manufacturing é uma ferramenta de ERP personalizável que oferece dezenas de recursos para atender às suas necessidades específicas.

Ferramentas de inteligência de negócios

oferecem insights sobre dados de nível básico para que você possa melhorar a tomada de decisões. A funcionalidade para programação de produção e operações de manufatura simplifica os fluxos de trabalho, melhora o uso de recursos e otimiza a qualidade. 👷🏾

Oracle Melhores recursos de manufatura

Manufatura discreta e ferramentas de gerenciamento de processos incluem gerenciamento de receitas, genealogia de rastreamento e acompanhamento e execução de lotes

Crie programações usando a disponibilidade de recursos em tempo real para melhorar a produção em todo o ciclo de vida do gerenciamento da manufatura

A visibilidade em várias camadas permite ver os processos em armazéns internos, externos e contratados para manter altos níveis de controle de qualidade

Use a funcionalidade IOT para monitorar rotas de veículos, adaptar a experiência do cliente e obter visibilidade das máquinas de manutenção

Oracle Limitações de fabricação

Alguns usuários tiveram dificuldade em integrar ferramentas sem documentação personalizada

A interface do usuário pode ser difícil de navegar, especialmente durante a integração

Oracle Manufacturing Pricing

Contato para preços

Oracle Manufacturing classificações e revisões

G2 : 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: N/A

7. Acumatica

via

Acumatica

O Acumatica é um sistema de software ERP que simplifica as operações comerciais, fornecendo visibilidade de ponta a ponta, juntamente com ferramentas de planejamento e programação. Use-o para desenvolver uma lista de materiais, lidar com processos voltados para o cliente e melhorar a rastreabilidade de recursos vitais para seus processos de fabricação.

Acumatica melhores recursos

A ferramenta Product Management organiza todos os tipos de ambientes de fabricação, quer você se concentre em processos em lote ou em projetos feitos sob encomenda

O Engineering Change Control torna a criação de listas de materiais mais fácil do que nunca com a funcionalidade integrada de CAD e PLM

Os painéis baseados em funções detalham todos os aspectos do seu processo de fabricação para minimizar o tempo de inatividade, aumentar a produtividade e gerar receita

As ferramentas de aprendizado de máquina aprimoram o gerenciamento de estoque e de pedidos de vendas com dados e métricas em tempo real que podem ser usados para garantir que você sempre tenha capacidade

Acumatica limitações

Os recursos de controle de tempo poderiam ser aprimorados para otimizar ainda mais os fluxos de trabalho

Há uma curva de aprendizado acentuada para criar relatórios do zero

Acumatica preços

Entre em contato com o departamento de vendas para obter informações sobre preços

Acumatica Classificações e revisões

G2 : 4.4/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

8. Microsoft Dynamics 365

via

Microsoft Dynamics 365

Use o Microsoft Dynamics 365, um sistema ERP local, para transformar seus processos de negócios em potências de receita. Com planejamento de produção e distribuição, além de gerenciamento de ativos e suporte de vendas, essa ferramenta é um centro de software ERP de manufatura completo.

Microsoft Dynamics 365 melhores recursos

Ferramentas de design e treinamento simplificam colaboração empresarial e aceleram o tempo que leva do brainstorming à execução 💡

As ferramentas integradas de IoT e IA conectam as fábricas para que todos recebam atualizações em tempo real sobre a disponibilidade de recursos e os problemas da cadeia de suprimentos

Use o software de programação de manufatura para planejar e executar cada etapa do processo de produção

Crie melhores relacionamentos com os clientes com o painel de vendas que rastreia novos leads e cria novas conexões entre canais

Microsoft Dynamics 365 limitações

Alguns usuários acharam difícil obter ajuda da equipe de suporte ao cliente

As integrações nem sempre funcionam sem problemas, principalmente com a documentação

Microsoft Dynamics 365 preços

Gerenciamento da cadeia de suprimentos : uS$ 180/usuário/mês e US$ 30/usuário/mês para cada aplicativo adicional

: uS$ 180/usuário/mês e US$ 30/usuário/mês para cada aplicativo adicional Intelligent Order Management: A partir de US$ 300 por 1.000 linhas de pedidos por mês

Microsoft Dynamics 365 classificações e avaliações

G2 : 3.8/5 (mais de 500 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 100 avaliações)

9. IFS

via

IFS

O IFS é um sistema ERP de manufatura em nuvem que oferece suporte de ponta a ponta para todos os tipos de negócios. Se seus processos de fabricação lidam com produtos químicos, alimentos e bebidas ou materiais industriais, essa ferramenta pode melhorar a maneira como você faz negócios. ✍️

Melhores recursos do IFS

Os processos de produção integrados e as ferramentas de otimização de lotes simplificam a conformidade, especialmente para empresas que lidam com produtos químicos

A rastreabilidade de ponta a ponta mostra exatamente onde estão todas as suas matérias-primas e oferece visibilidade em tempo real para ajustar a capacidade

Use o CRM integrado para gerenciar o envolvimento do cliente e fornecer produtos e serviços melhores com mais rapidez

As ferramentas do Manufacturing Execution Systems (MES) permitem que você identifique padrões, identifique problemas e tome decisões de risco com mais rapidez e eficiência

limitações do IFS

Alguns módulos exigem licenças especiais ou complementos pagos para funcionar sem problemas

As permissões e funções podem ser difíceis de gerenciar, dependendo de como o sistema é implementado

IFS preço

Contato para preços

IFS ratings and reviews

G2 : 4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 3.8/5 (mais de 20 avaliações)

10. SYSPRO

via

SINPRO

O software de gerenciamento de operações de manufatura (MOM) SYSPRO é uma ferramenta de gerenciamento de negócios que se concentra no aumento da produtividade e na minimização de perdas na cadeia de suprimentos. Use a ferramenta para planejar processos de produção, programar matérias-primas e analisar dados para melhorar a tomada de decisões.

SYSPRO melhores recursos

Uma visão de 360 graus dos processos de produção permite visualizar o ciclo de vida da fabricação em um só lugar

Com os recursos da Smart Factory, colete dados instantaneamente e comunique-se com as máquinas no chão de fábrica para uma abordagem de fabricação conectada

Painéis intuitivos para planejamento e programação significam que qualquer pessoa da equipe pode ver o que é esperado

As integrações conectam todos os seus softwares e ferramentas em um único espaço digital para facilitar o gerenciamento

SYSPRO limitações

Não há módulos de RH, que alguns concorrentes oferecem

A plataforma pode ser difícil de navegar no início, portanto, planeje um treinamento durante a integração

SYSPRO preço

Contato para preço

SYSPRO avaliações e críticas

G2 : 4.1/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

Streamline Processos de fabricação Com o ClickUp

Com essas opções de software ERP de manufatura, você pode tomar melhores decisões de negócios e otimizar seus processos de produção. Cada uma delas oferece seu próprio nível de personalização e recursos especiais que podem atender às suas necessidades.

Para começar a criar melhores processos de fabricação e simplificar os fluxos de trabalho, por que não escolher o ClickUp? Com ferramentas empresariais para rastreamento e geração de relatórios, você terá melhores percepções sobre o que está acontecendo em cada estágio da produção.

Além disso, as ferramentas de gerenciamento de produtos e recursos significam que você lidará com ativos e recursos de forma mais eficaz para aumentar a produtividade e a lucratividade. 🏆

Não há necessidade de esperar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo !