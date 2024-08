10 modelos de contratos de marketing gratuitos no Word e no ClickUp

Os modelos de contrato de marketing eliminam a dor de cabeça de chegar a um acordo sobre os termos de uma relação de trabalho com um cliente ou parceiro de negócios.

O uso de um modelo descreve todo o contrato, dando a você um ponto de partida. Você o personalizará e definirá os termos desse contrato antes de analisá-lo com seu consultor jurídico. A partir daí, ele estará pronto para ser assinado e executado.

Reunimos 10 dos melhores modelos de contrato de marketing para Word e ClickUp para ajudá-lo a acelerar o andamento do seu projeto de marketing.

O que é um Modelo de contrato de marketing?

Um modelo de contrato de marketing é um esboço de amostra de um contrato. Os modelos geralmente apresentam espaços em branco que permitem que você preencha os detalhes do seu contrato ou seções generalizadas que podem ser personalizadas. Modelos de contrato podem ajudá-lo a definir convênios legais, esclarecendo aspectos como:

Entregas

Condições de pagamento

Cláusulas de exclusividade

Acordos de arbitragem

Escopo do trabalho

Preços

Cláusula de alteração

Cláusula de rescisão

Cláusula de disposições remanescentes

Os modelos de contrato de marketing são frequentemente usados com outros modelos de contratos comerciais (por exemplo, acordos de não divulgação).

Como bônus, modelos como esses reduzem os honorários advocatícios ao minimizar o trabalho que seu consultor jurídico tem de fazer quando você apresenta o documento para revisão. Eles também protegem todas as partes envolvidas em caso de ação judicial.

O que faz um bom Modelo de contrato de marketing?

Quando você encontrar um bom modelo de contrato de marketing, ele poderá ser útil em vários relacionamentos comerciais futuros.

Aqui estão alguns aspectos que procuramos ao escolher os 10 melhores modelos de contrato de marketing gratuitos:

Inteligência artificial: Procure uma opção comFerramentas de redação de IA-elas têm recursos para economizar seu tempo e dinheiro ao redigir seu contrato

Procure uma opção comFerramentas de redação de IA-elas têm recursos para economizar seu tempo e dinheiro ao redigir seu contrato Linguagem clara: O juridiquês pode ser confuso, portanto, escolha um contrato que use uma redação direta que todos possam entender

O juridiquês pode ser confuso, portanto, escolha um contrato que use uma redação direta que todos possam entender Personalização : Cada contrato de serviços de marketing é diferente; procure modelos que permitam personalizar todo o contrato

Cada contrato de serviços de marketing é diferente; procure modelos que permitam personalizar todo o contrato Template library: Escolha uma plataforma com opções para outros tipos de contrato emodelos de plano de marketing para que você possa manter todos os seus documentos em um só lugar

Dependendo do projeto ou da campanha em questão, você pode precisar de outros itens do seu modelo de contrato de marketing. Por exemplo, um contrato de marketing de mídia social provavelmente será diferente de um contrato com um consultor de marketing de SEO.

O modelo ideal para você também depende de quem é a outra parte. Trabalhar com um subcontratado é diferente de trabalhar com uma agência de consultoria de marketing.

10 Modelos de contrato de marketing para usar em 2024

Esses modelos de contrato de marketing economizarão seu tempo e dinheiro à medida que você descobrir os detalhes do seu documento legal.

1. Modelo de contrato comercial do ClickUp

Otimize seu fluxo de trabalho comercial com o abrangente Modelo de Contrato Comercial do ClickUp Modelo de Contrato Comercial do ClickUp facilita para empresas de todos os tipos a criação, assinatura e execução de contratos com seus clientes ou parceiros.

Esse modelo totalmente personalizável é infinitamente benéfico, quer você esteja assinando uma nova parceria ou atualizando um contrato existente. Aproveite-o para simplificar os processos de criação e assinatura de contratos.

Ele inclui todos os termos e condições legais necessários em um contrato comercial, tais como:

Termos de pagamento

Termos de entrega

Cláusulas de confidencialidade

Mecanismos de resolução de disputas

Direitos de propriedade intelectual que protegem segredos comerciais

Isenções de responsabilidade

Data de vigência e data final

O modelo de contrato comercial do ClickUp pode facilitar acordos comerciais gerais e de marketing de todos os tipos. Você encontrará uma série de modelos relacionados em nossa biblioteca, caso precise de mais suporte para alcançar seus objetivos metas de marketing . 🥅⚽

O ClickUp também oferece um recurso de assinatura eletrônica que permite assinar contratos eletronicamente. Isso economiza tempo e elimina a necessidade de imprimir e digitalizar documentos.

2. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos ClickUp

Eleve o nível de seu projeto com o modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp tem tudo o que você precisa para criar um contrato de gerenciamento de projeto legalmente vinculado, seja você o cliente ou o gerente de projeto.

Ele descreve os termos e as condições dos serviços de gerenciamento de projetos que serão fornecidos ao cliente, incluindo:

Escopo do trabalho

Assunto

Cronogramas do projeto

Orçamento

Condições de pagamento

Resolução de disputas

Rescisão do contrato

O Modelo de Contrato de Serviços de Gerenciamento de Projetos do ClickUp garante que ambas as partes estejam na mesma página e entendam claramente suas respectivas responsabilidades. Usamos uma linguagem direta para minimizar mal-entendidos e disputas no futuro.

Use-o de forma eficaz em seu gerenciamento de projetos de marketing ao trabalhar com prestadores de serviços independentes, agências de marketing e outros profissionais.

3. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Simplifique a colaboração e garanta clareza em todos os compromissos profissionais com o modelo de contrato de trabalho do ClickUp Modelo de Contrato de Trabalho do ClickUp descreve tudo o que você precisa para estabelecer uma relação de trabalho com um novo funcionário.

Use-o para criar um contrato de serviços de marketing e cubra todas as seções necessárias, como:

Informações de contato

Lei aplicável

Diretrizes de revisão

Cláusula de quebra de contrato

Limitação de responsabilidade

O modelo de contrato de trabalho do ClickUp facilita a definição dos deveres do funcionário, taxas de remuneração, horas de trabalho e muito mais. Altere-o para atender às suas necessidades específicas e garantir que todas as partes envolvidas entendam claramente o que se espera delas.

Torne esse modelo parte de seu gerenciamento de campanhas de marketing para garantir que seus contratos de trabalho sejam abrangentes e juridicamente sólidos.

4. Modelo de proposta de campanha ClickUp

O modelo de proposta de campanha do ClickUp é a sua chave para um planejamento perfeito e apresentações persuasivas

O modelo Modelo de proposta de campanha ClickUp é um documento abrangente e personalizável. Use-o para criar propostas de campanha bem-sucedidas e proteger sua estratégia de marketing desde o início. 🏗️

Esse modelo facilita o fornecimento de fatos para respaldar todas as suas declarações propostas, com seções para delinear itens como:

Metas da campanha de marketing

Público alvo

Mensagem e tom

Orçamento

Cronograma

Estratégia da campanha

Métricas para medir o sucesso

Use o modelo de proposta de campanha do ClickUp para estabelecer a estrutura de toda a campanha. Ou utilize-o juntamente com nosso modelos de roteiro de marketing para proteger informações confidenciais e criar campanhas de marketing bem-sucedidas.

Os usuários do ClickUp têm acesso ao ClickUp AI, ao ClickUp Automations e a um conjunto completo de ferramentas gratuitas de gerenciamento de projetos para que você possa manter tudo o que precisa em um local seguro.

5. Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Dê à sua entrada no mercado todas as chances de sucesso com o modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp tem tudo o que você precisa para planejar e executar, bem, uma estratégia de entrada no mercado (GTM).

O modelo fornece uma estrutura estratégica para identificar clientes-alvo, avaliar oportunidades de mercado e desenvolver um plano de marketing. Ele inclui seções como:

Relatórios

Implementação

Planejamento

Pesquisa

Análise

Descoberta

Use-o para moldar sua estratégia de GTM e especificar como atingir os clientes-alvo e manter sua vantagem competitiva. Aproveite as diversas ferramentas do ClickUp para esclarecer melhor aspectos como:

Posicionamento do produto

Segmentação de mercado

Análise competitiva

Estratégia de preços

Táticas de marketing digital

O modelo de estratégia ClickUp Go-To-Market funciona bem com outros recursos do ClickUp. Crie uma linha do tempo personalizável, defina prazos, atribua responsabilidades, acompanhe o progresso e muito mais em um painel personalizável.

Ao se inscrever, você pode acessar a extensa biblioteca de modelos do ClickUp, as integrações e as ferramentas de gerenciamento de projetos.

Criamos tudo para simplificar o planejamento, economizar tempo e aumentar as chances de sucesso.

6. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Feche o negócio com confiança com o modelo de contrato de serviços do ClickUp

O modelo Modelo de contrato de serviços do ClickUp tem tudo o que você precisa para criar um contrato de forma rápida e fácil.

Use-o como um contrato geral para iniciar seus serviços com os clientes. Nosso modelo de contrato de serviços garante que seus clientes entendam suas equipes com antecedência. Ele abrange pontos importantes como:

Esboço dos serviços prestados

Requisitos de pagamento

Expectativas claras para a conclusão do projeto

Escopo dos serviços

Taxas e condições de pagamento

Confidencialidade

Garantias

O modelo de contrato de serviços do ClickUp fornece a ambas as partes um documento aplicável, mantendo todos na mesma página.

Ao usar nosso modelo, você receberá conselhos práticos e práticas recomendadas para garantir que seus clientes tenham tudo o que precisam antes da assinatura.

Com ênfase em uma linguagem direta, o ClickUp facilita a criação de um documento legal com o qual todos se sintam bem.

7. Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Fique livre de estresse ao navegar pelas parcerias de consultoria usando o modelo de contrato de consultoria do ClickUp Modelo de contrato de consultoria do ClickUp descreve os termos e condições dos serviços de consultoria prestados ao cliente.

Se estiver buscando assistência especializada, aconselhamento ou informações, esse contrato protege os melhores interesses de todos. 🙌

Uma organização que trabalha com um consultor de marketing pode usar esse documento essencial para:

Definir expectativas claras

Delinear diretrizes de pagamento

Criar um acordo legalmente vinculativo entre as partes

O modelo de contrato de consultoria do ClickUp inclui todos os detalhes essenciais necessários para delinear os termos e condições legais que precisam ser acordados. Ele protege ambas as partes e qualquer informação proprietária compartilhada.

Ele foi projetado para definir claramente as responsabilidades e as expectativas. Personalize-o para atender às necessidades de cada novo contrato de consultoria, conforme necessário, e desfrute de uma plataforma centralizada para armazenar todos os seus documentos legais com segurança.

8. Modelo de contrato de marketing no Word por Signaturely

via Signaturely

O modelo de contrato de marketing da Signaturely permite que os profissionais de marketing mantenham uma aparência profissional ao assinar novos clientes e, ao mesmo tempo, protejam todas as partes envolvidas.

Esse modelo inclui condições de pagamento, direitos de propriedade intelectual e outros detalhes cruciais. Use-o para:

Proteger todos os envolvidos em uma joint venture ou campanha de marketing

Definir claramente as responsabilidades e expectativas envolvidas na campanha

Criar um acordo de marketing cooperativo para apresentar ao seu consultor jurídico para análise

Definir com quantos dias de antecedência uma parte deve fornecer aviso por escrito sobre a rescisão do contrato

Personalize este modelo de acordo no MS Word para atender às suas necessidades e garantir um relacionamento de marketing bem-sucedido.

Aproveite o recurso de assinatura eletrônica e a extensa biblioteca de modelos do Signaturely.

Observe que você pode experimentar o Signaturely gratuitamente, mas se quiser continuar usando o serviço, precisará pagar US$ 20/mês para um plano pessoal ou US$ 40/mês por usuário para um plano comercial.

9. Modelo de contrato de marketing no Word por Simul

via Simul Docs

O modelo de contrato de marketing da Simul descreve os termos e condições dos serviços que uma agência de marketing fornece a um cliente.

Use este modelo para registrar o consentimento em que cada parte envolvida concorda com os termos e condições do contrato antes do início das atividades de marketing. Isso pode incluir:

Aprovação de qualquer material de marketing a ser produzido por uma ou ambas as partes

Cláusulas de isenção de publicidade

Lei aplicável no caso de uma disputa

Este modelo foi criado para proteger a agência de marketing e o cliente, definindo claramente suas responsabilidades e expectativas.

Quando você personaliza esse modelo de contrato de marketing, o Word facilita a alteração das coisas para atender às suas necessidades e garantir um relacionamento de marketing bem-sucedido.

Você pode experimentar esse modelo com a Simul em uma avaliação gratuita de 14 dias. Após o período de avaliação, os planos de preços começam em US$ 15/mês por usuário.

10. Modelo de contrato de marketing no Word da EasyLegalDocs

via EasyLegalDocs

O modelo de contrato de marketing da EasyLegalDocs descreve os termos de um contrato de marketing para proteger todas as partes envolvidas.

Esse modelo de contrato de marketing gratuito inclui seções para definir:

Escopo dos serviços de marketing a serem fornecidos

A remuneração a ser paga

Duração do contrato

Consentimento por escrito para adquirir materiais de marketing ou investir em atividades de marketing

Como serão calculados os danos consequentes e os lucros cessantes

Quando você edita esse modelo de contrato de marketing, o Word facilita a personalização e a edição para atender às necessidades específicas de sua empresa.

Como bônus, o EasyLegalDocs é uma opção 100% gratuita para empresas e indivíduos que precisam de modelos simples de contratos legais. Você pode usar todos os modelos da biblioteca deles sem inserir informações de cartão de crédito.

Seal the Deal

